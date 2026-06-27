Нетаняху: IDF имат пълна свобода на действие в Ливан

Израелските отбранителни сили (IDF) имат пълна свобода на действие в Ливан, за да противодействат на всяка заплаха за сигурността на страната.

Това обяви израелският премиер Бенямин Нетаняху по време на извънредна пресконференция. „Войниците на IDF имат свобода на действие, за да противодействат на всяка заплаха. Това е ясна заповед“, подчерта той в официалното си изявление.

Думите на премиера идват в критичен момент, непосредствено след като Израел и Ливан подписаха рамково споразумение във Вашингтон за прекратяване на огъня. С този ход Нетаняху се опита да разсее критиките, че дипломатическите стъпки ще вържат ръцете на израелските военни на терен. Той потвърди, че IDF ще останат в т.нар. „зона за сигурност“ (жълтата линия) в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо.

Според информация на израелското авторитетно издание Haaretz обаче съществува известно разминаване между политическите послания и реалността на бойното поле. Източници от сигурността посочват, че докато Нетаняху говори за „абсолютна свобода“, висшите командири на терен са принудени да балансират между военните операции и строгите дипломатически механизми за избягване на нова деескалация.

От своя страна, новият лидер на Хизбула, Наим Касем, изцяло отхвърли рамковия документ, определяйки го като „унижение“. Израелското политическо ръководство обаче е категорично, че споразумението е исторически удар срещу Иран и Хизбула, тъй като не ги освобождава от ангажимента за пълно разоръжаване в пограничните сектори.

Съединените щати и Ливан признаха правото на Израел да поддържа зона за сигурност в Южен Ливан, каза Нетаняху.

„Като част от постигнатите споразумения, Съединените щати и Ливан признаха правото на Израел да поддържа зона за сигурност в Ливан, докато е необходимо за сигурността на Израел“, каза Нетаняху. Според него Израел „ще продължи да поддържа зоната за сигурност, докато Хизбула и други терористични организации не бъдат разоръжени и докато не приключи заплахата за Израел от Ливан“.

Той също така призна, че като част от пилотния проект Израел планира да изтегли войските си от две области в южен Ливан, едната извън зоната за сигурност, а другата на границата си. „Израел и Ливан се споразумяха за две области близо до Жълтата линия, препоръчана от Армията на отбраната на Израел, където ще бъде проведен пилотен проект за елиминиране на Хизбула и прехвърляне на територията под контрола на ливанската армия“, обясни премиерът.

На пресконференция Нетаняху също нарече рамковото споразумение с Ливан, подписано преди това във Вашингтон, историческо. „Това споразумение ни позволява да се придвижим към прекратяване на конфликта и към постигане на мирно споразумение“, каза той. Според Нетаняху рамковото споразумение „укрепва Израел и Ливан и отслабва Иран и Хизбула“.

На 26 юни държавният секретар на САЩ Марко Рубио, заедно с израелския и ливанския посланици във Вашингтон, Йехиел Лайтер и Нада Хамад-е-Муауад, обявиха рамковото споразумение, постигнато от страните след пет кръга преговори. Според него израелските сили първоначално ще прехвърлят две зони южно и северно от река Литани на ливанската армия.

Постепенно ливанските въоръжени сили ще възстановят „ефективен суверенен контрол над цялата територия“. Неправителствените групи ще бъдат разоръжени, а военната им инфраструктура демонтирана, което ще проправи пътя за пълно изтегляне на израелските войски.

Израелският премиер заяви подкрепата си за инициативата на външния министър Гидеон Саар за признаване на арменския геноцид.

„Не съм се въздържал от признаване и определено го подкрепям“, каза Нетаняху.

На 26 юни Саар обяви, че възнамерява да внесе в израелското правителство за одобрение проект на резолюция за признаване на арменския геноцид. Той каза, че след това резолюцията ще бъде поставена на гласуване в парламента. Очаква се предложението да бъде разгледано от израелския кабинет по време на седмичното му заседание на 28 юни.

Израелските отбранителни сили (IDF) обявиха убийството на Исмаил Хания, племенник на бившия началник на политическото бюро на Хамас и заместник-командир на рота, в ивицата Газа. „Нухба“ е част от военното крило на радикалната организация. Пресслужбата на IDF съобщи за това.

„IDF уби Уалид Хания, заместник-командир на рота Нухба, който ръководеше инфилтрацията на терористичния отряд в Израел на 7 октомври“. „Уалид Хания беше племенник на Исмаил Хания, бивш началник на политическото бюро на Хамас“, се казва в изявлението.

Според израелските военни, убитият мъж „наскоро се е опитал да вербува нови терористи за Хамас и е ръководил военното обучение на ротата Нухба, която е била под негово командване“. „Хания ръководеше и участваше в инфилтрацията на терористичния отряд на израелска територия на 7 октомври“, добави пресслужбата.

Бившият ръководител на политическото бюро на Хамас Исмаил Хания беше убит при ракетна атака на 31 юли 2024 г. в Техеран. През декември същата година израелският министър на отбраната Израел Кац официално призна участието на Израел в убийството на Хания в иранската столица за първи път.