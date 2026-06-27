Вучич подава оставка до седмици

Сръбският президент Александър Вучич, говорейки на митинг на своите поддръжници в Белград, заяви, че е в „последните си седмици“ като държавен глава.

„Това е последният път, когато ще се обърна към вас пред толкова много хора като президент. В продължение на 14 години служех вярно на страната си, служех ви вярно във всяка сфера. Обичам Сърбия повече от всичко на света. Никога не съм искал да служа на някого повече от родината си, Сърбия, и на вас. Казаха ви, че никога няма да напусна президентския пост. Това са последните ми дни и седмици като президент на републиката“, отбеляза сръбският лидер.

Вучич заяви, че страната трябва да гарантира своята енергийна независимост и военен неутралитет.

„Трябва да се развиваме възможно най-бързо. От август ще започнем да произвеждаме роботи в Сърбия. Трябва да отворим центрове за данни, да гарантираме сигурността на енергийната мрежа, газовите електроцентрали, водноелектрическите централи и малките и големите атомни електроцентрали, защото електричеството ще се превърне в най-важния ресурс. Не можем просто да чакаме да мине още един ден; трябва да запазим военния си неутралитет на всяка цена. Искаме да защитим собственото си въздушно пространство, а не някаква чужда армия. Това е безценно, защото означава свобода“, отбеляза Вучич.

Вучич заяви, че страната няма да се откаже от приятелството си с Русия и Китай, но ще „изпълни задълженията си“ по пътя си към членство в ЕС.

„Следваме европейския път. Но няма да разваляме приятелските отношения, например с Китай и Русия. Не изоставяме приятелите си в трудни времена. Ценим тези приятелски отношения. А що се отнася до ускоряването на напредъка по европейския път, да, ще изпълним задълженията си“, отбеляза Вучич.

Сръбският президент обеща да помогне на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) да спечели предстоящите парламентарни избори с листа, наречена „Единна Сърбия“.

„След няколко седмици ще подам оставка. Казах на председателя и ръководството на СПП, че ще ни помогна да спечелим доверието на народа на предстоящите избори, за да можем през следващите четири години да осъществим всичко, за което говорих. Предложих – и те се съгласиха – да наречем печелившата ни листа на предстоящите избори „Единна Сърбия“, отбеляза сръбският лидер.