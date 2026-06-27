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Вучич подава оставка до седмици

Вучич подава оставка до седмици

27 Юни, 2026 21:00, обновена 27 Юни, 2026 21:21 997 19

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  • сърбиа-
  • президент

Държавният глава обяви решението си пред митинг в Белград

Вучич подава оставка до седмици - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич, говорейки на митинг на своите поддръжници в Белград, заяви, че е в „последните си седмици“ като държавен глава.

„Това е последният път, когато ще се обърна към вас пред толкова много хора като президент. В продължение на 14 години служех вярно на страната си, служех ви вярно във всяка сфера. Обичам Сърбия повече от всичко на света. Никога не съм искал да служа на някого повече от родината си, Сърбия, и на вас. Казаха ви, че никога няма да напусна президентския пост. Това са последните ми дни и седмици като президент на републиката“, отбеляза сръбският лидер.

Вучич заяви, че страната трябва да гарантира своята енергийна независимост и военен неутралитет.

„Трябва да се развиваме възможно най-бързо. От август ще започнем да произвеждаме роботи в Сърбия. Трябва да отворим центрове за данни, да гарантираме сигурността на енергийната мрежа, газовите електроцентрали, водноелектрическите централи и малките и големите атомни електроцентрали, защото електричеството ще се превърне в най-важния ресурс. Не можем просто да чакаме да мине още един ден; трябва да запазим военния си неутралитет на всяка цена. Искаме да защитим собственото си въздушно пространство, а не някаква чужда армия. Това е безценно, защото означава свобода“, отбеляза Вучич.

Вучич заяви, че страната няма да се откаже от приятелството си с Русия и Китай, но ще „изпълни задълженията си“ по пътя си към членство в ЕС.

„Следваме европейския път. Но няма да разваляме приятелските отношения, например с Китай и Русия. Не изоставяме приятелите си в трудни времена. Ценим тези приятелски отношения. А що се отнася до ускоряването на напредъка по европейския път, да, ще изпълним задълженията си“, отбеляза Вучич.

Сръбският президент обеща да помогне на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) да спечели предстоящите парламентарни избори с листа, наречена „Единна Сърбия“.

„След няколко седмици ще подам оставка. Казах на председателя и ръководството на СПП, че ще ни помогна да спечелим доверието на народа на предстоящите избори, за да можем през следващите четири години да осъществим всичко, за което говорих. Предложих – и те се съгласиха – да наречем печелившата ни листа на предстоящите избори „Единна Сърбия“, отбеляза сръбският лидер.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 16 Отговор
    Днес русофили и русофоби се обединиха на площада .С Радев е свършено.

    21:09 27.06.2026

  • 2 Хахахаха

    16 12 Отговор
    Тупин изгуби и Сърбия.

    Коментиран от #8

    21:09 27.06.2026

  • 3 райчев

    17 11 Отговор
    като си отива да мине да вземе и нашия орбан!

    21:09 27.06.2026

  • 4 Швейк

    16 9 Отговор
    За разлика от Путин , Вучич знае кога да си тръгне

    21:10 27.06.2026

  • 5 Помак

    8 2 Отговор
    Бат Милене здравей не сме са виждали отдавна ..извадих от хладилника и .сложих една мусака на перваза на панелката (нашата е санирана по проект и има ламарина ) и се стопли алаглен сложих чесън ...можеше и нечесън да сложа ...и кис мляко ...а Вучич и да подаде оставка Сърбия винаги ще над нас защото на нас достлука ни е на коляното няма значение дали балгариа,турци,пмк , цигани

    21:14 27.06.2026

  • 6 Без майтап

    5 9 Отговор
    Никой не иска да плаща солидни суми на някой който се крие в бункера. Не говоря за българските данъкоплатци начело с Радев.

    21:15 27.06.2026

  • 7 8888

    9 7 Отговор
    Радев да вземе пример от него!
    Очевидно е че не се справя с управлението, а и няма изгледи да може!

    21:18 27.06.2026

  • 8 Мурка

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха":

    ТАКА СИ МИСЛЕХТЕ И ЗА БЪЛГАРИЯ -----СТРАННОТО Е ЧЕ БЪЛГАРИЯ ИСКАТ ТЪМНИЯТ ДРАГАЛЕВСКИ СУБЕКТ С КОНОПЕНА ВРАТОВРЪЗКА А ДЕМОКРАТИТЕ С НЕВИЖДАН УСПЕХ В ПАРЛАМЕНТА ЕДИН ФАЙТОН ПРЕДСТАВИТЕЛИ С КОЧИЯША

    21:20 27.06.2026

  • 9 Няма

    8 1 Отговор
    основание ние, българите да сме тъжни от това

    Коментиран от #11

    21:21 27.06.2026

  • 10 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ

    5 5 Отговор
    НАЛОЖИ ВЕТО

    ЗА ГУНДЯЕВ И ВАГИТ

    СЕГА ЩЕ НАЛОЖИ ВЕТО

    НА ВУЧИЧ ДА НЕ ПОДАВА ОСТАВКА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    21:22 27.06.2026

  • 11 ДА БЪЛГАРИТЕ

    8 5 Отговор

    До коментар #9 от "Няма":

    Нямат Основание Да са Тъжни.

    НО ПРОДАЖНИТЕ РУСОФИЛКИ

    ИМАТ .

    21:24 27.06.2026

  • 12 ОРБАН

    3 1 Отговор
    И СИЯРТО

    Какво мислят по Въпроса?

    21:25 27.06.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    7 4 Отговор
    Ще ме изкарат от Кремъл само с абувките напред 👴☝️

    21:29 27.06.2026

  • 14 Майор Деянов, на всеки километър

    7 3 Отговор
    Тоя филм сме го гледали многократно в БГ-то.
    Пълен кьорфишек за дебелите тьоти русофилки.

    21:32 27.06.2026

  • 15 Атина Палада

    7 5 Отговор
    А рундьо щеше да му ходи на гости.... ха ха ха. Направо да го последва.

    21:33 27.06.2026

  • 16 Тоя

    8 4 Отговор
    от години повтаря как ще подава оставка и как ше насрочи избори. Не го слушайте. Освен ако не се е уплашил как върви СВО покрай Крим, щото падне ли Путин и Вучич ще висне от кран

    21:36 27.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И сръбете изоставиха

    1 0 Отговор
    Московията

    21:47 27.06.2026

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