Новини
България »
Всички градове »
Богдан Милчев: Договорите за мантинелите са сключени в последния ден на Шишков като служебен министър

Богдан Милчев: Договорите за мантинелите са сключени в последния ден на Шишков като служебен министър

27 Юни, 2026 18:20 631 13

  • богдан милчев-
  • договори-
  • пътища-
  • мантинели-
  • иван шишков-
  • служебен министър

„Мантинелите са корупционното Елдорадо в пътната безопасност. Изписват се пари, не се подменят навсякъде, а после се издават сертификати за извършената работа. Имаме над 7000 километра мантинели в държавата”, заяви експертът

Богдан Милчев: Договорите за мантинелите са сключени в последния ден на Шишков като служебен министър - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Аз съм експерт по управление на риска. За да изберем каква мантинела да се постави, е необходимо да се направи оценка на риска. Бетонните ограждения не са универсално решение. Навсякъде се работи по методология. Това заяви директорът на Института по пътна безопасност Богдан Милчев в предаването „Офанзива” по Нова нюз. Той коментира зачестилите тежки катастрофи в страната.

По думите му ключът към по-безопасни пътища е именно управлението на риска. „Това е осмият премиер, на когото трябва да се обяснява, че решаването на тази сложна задача започва от него. Няма да се откажа – не заради премиерите, а заради тези, които предстоят да загинат. Управлението на риска е възможност да предотвратим голяма част от тези жертви”, каза Милчев.

Той отправи критики и към начина, по който се разходват средства за пътна инфраструктура. „Това означава, че парите, хората и ресурсите трябва да се насочат ефективно с конкретен резултат. Когато поискахме обосновка за 90 милиона лева за мантинели, се оказа, че няма оценка на риска”, посочи експертът.
Милчев определи системата като непрозрачна и неефективна.

„Мантинелите са корупционното Елдорадо в пътната безопасност. Изписват се пари, не се подменят навсякъде, а после се издават сертификати за извършената работа. Имаме над 7000 километра мантинели в държавата”, заяви той. По думите му проблемът е в липсата на прозрачност при възлагането на обществените поръчки. „Откакто Шишков е министър, не е качено нито едно задание. Това означава или че не се правят ремонти, или че се крият. В момента не се работи прозрачно”, каза Милчев.

Експертът отправи обвинения срещу регионалния министър Иван Шишков.

„Той 10 месеца беше министър и вършеше порочни неща. Договорите за поддръжка на пътищата и за мантинелите са сключени в последния му ден като служебен министър”, добави директорът на Института по пътна безопасност.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    10 4 Отговор
    Няма пари, а този Шишков с мазната коса и не изрязаните нокти тръгнал да строи и усвоява пари повече и от Бойко за 15 години.

    18:23 27.06.2026

  • 2 Корупцията на Мунчобо(го)ташите

    12 5 Отговор
    лъщи като тиган на месечина.

    18:24 27.06.2026

  • 3 АНТИ-КОМУНИ$Т

    10 2 Отговор
    другарят шиш ков € Ч€$Т€Н КОМУНИ$Т, И "Н€" ЗНА€ ,ЗА НИКАКВИ МАНТИН€ЛИ, ДАЛАВ€РИ....!

    ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    18:25 27.06.2026

  • 4 шопо

    8 4 Отговор
    тоя го знаеме от фирма кат

    18:25 27.06.2026

  • 5 Чума

    4 2 Отговор
    Като бил комисар нищо не свършил и след като напуснат системата всичко знаят! От много есперти сте на това дередже! Деяна Русинова тя от коя антипътна структура е!? Много станаха, коментаторите се объркаха от специалисти! Само таткото на Саяна аслужава доверие! Понеже е изпатил и се бори, а не като тези всезнайковци! Ако има мантинела, защо имало мантинела, ако няма, защо липсва! Дребни въпроси, а никой не иска да види субекта в кабината на Шкодата със сандвич и кафе в едната ръка и модерен телефон в другата! Питат го при това положение кой управлява камиона - Господ! Следователно, виновен е Бог! Според експертизата!

    18:29 27.06.2026

  • 6 пешо

    7 4 Отговор
    всичко е от времето на герб , тиквата си правеше колекции от лентички от магистрали и лотове

    Коментиран от #10

    18:31 27.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Оставкааа,чорапиМиризливи

    4 2 Отговор
    Maзния Шишков сега се прави на ощипана ученичка.Демерджиев и той.

    18:37 27.06.2026

  • 9 Тоя

    5 0 Отговор
    селяндур отдавна трябваше да бъде в затвора , погълна милиони чрез далавери и все му е малко ! Безскрупулен !

    18:39 27.06.2026

  • 10 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "пешо":

    Те откри америка?Ами естествено че всичко е от времето на ГЕР когато Борисов СТРОЕШЕ НА ДЕРО,ДОКАТО СЛЕДВАЩИТЕ ВЛАСТНИЦИ НЕ СИ МРЪДНАХА И ПРЪСТА ДА ПОДДЪРЖАТ НАСЛЕСДЕНОТО!

    18:40 27.06.2026

  • 11 Васил

    0 0 Отговор
    Нито пътища имаме като хората ама искат за повече за винетки докога тези селски пътища ще ги наричат магистрали??? В Германия там най тясната магистрала е с три ленти от всяка страна и само в едната се движат автобуси и тирове а тука във всичките. По голяма вероятност има да оцелееш в Украйна от колкото по пътищата на смъртта във България.

    18:41 27.06.2026

  • 12 анонимен

    0 0 Отговор
    Еми такива жени сами са си виновни.Харесват подобни престъпници и сега ще си плати затова.

    18:41 27.06.2026

  • 13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор
    Още една герберска къртица, пробила тънкия асфалт, изпълзяла в студията, за да хвърля катран!

    18:43 27.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол