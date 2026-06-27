Богдан Милчев: Договорите за мантинелите са сключени в последния ден на Шишков като служебен министър

Аз съм експерт по управление на риска. За да изберем каква мантинела да се постави, е необходимо да се направи оценка на риска. Бетонните ограждения не са универсално решение. Навсякъде се работи по методология. Това заяви директорът на Института по пътна безопасност Богдан Милчев в предаването „Офанзива” по Нова нюз. Той коментира зачестилите тежки катастрофи в страната.
По думите му ключът към по-безопасни пътища е именно управлението на риска. „Това е осмият премиер, на когото трябва да се обяснява, че решаването на тази сложна задача започва от него. Няма да се откажа – не заради премиерите, а заради тези, които предстоят да загинат. Управлението на риска е възможност да предотвратим голяма част от тези жертви”, каза Милчев.
Той отправи критики и към начина, по който се разходват средства за пътна инфраструктура. „Това означава, че парите, хората и ресурсите трябва да се насочат ефективно с конкретен резултат. Когато поискахме обосновка за 90 милиона лева за мантинели, се оказа, че няма оценка на риска”, посочи експертът.
Милчев определи системата като непрозрачна и неефективна.
„Мантинелите са корупционното Елдорадо в пътната безопасност. Изписват се пари, не се подменят навсякъде, а после се издават сертификати за извършената работа. Имаме над 7000 километра мантинели в държавата”, заяви той. По думите му проблемът е в липсата на прозрачност при възлагането на обществените поръчки. „Откакто Шишков е министър, не е качено нито едно задание. Това означава или че не се правят ремонти, или че се крият. В момента не се работи прозрачно”, каза Милчев.
Експертът отправи обвинения срещу регионалния министър Иван Шишков.
„Той 10 месеца беше министър и вършеше порочни неща. Договорите за поддръжка на пътищата и за мантинелите са сключени в последния му ден като служебен министър”, добави директорът на Института по пътна безопасност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
18:23 27.06.2026
2 Корупцията на Мунчобо(го)ташите
18:24 27.06.2026
3 АНТИ-КОМУНИ$Т
ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
18:25 27.06.2026
4 шопо
18:25 27.06.2026
5 Чума
18:29 27.06.2026
6 пешо
Коментиран от #10
18:31 27.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Оставкааа,чорапиМиризливи
18:37 27.06.2026
9 Тоя
18:39 27.06.2026
10 оня с коня
До коментар #6 от "пешо":Те откри америка?Ами естествено че всичко е от времето на ГЕР когато Борисов СТРОЕШЕ НА ДЕРО,ДОКАТО СЛЕДВАЩИТЕ ВЛАСТНИЦИ НЕ СИ МРЪДНАХА И ПРЪСТА ДА ПОДДЪРЖАТ НАСЛЕСДЕНОТО!
18:40 27.06.2026
11 Васил
18:41 27.06.2026
12 анонимен
18:41 27.06.2026
13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:43 27.06.2026