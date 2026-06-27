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Австрия одобрява решението на ЕС! Пълно изключване на украинците, подлежащи на военна служба, от продължаването на временната закрила
  Тема: Украйна

Австрия одобрява решението на ЕС! Пълно изключване на украинците, подлежащи на военна служба, от продължаването на временната закрила

27 Юни, 2026 15:14 861 43

  • магнус брунер-
  • русия-
  • украйна-
  • австрия-
  • войници-
  • мобилизация-
  • европейски съюз-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски

Почти 4,4 милиона души, прогонени от Украйна, в момента се ползват от временна закрила в ЕС

Австрия одобрява решението на ЕС! Пълно изключване на украинците, подлежащи на военна служба, от продължаването на временната закрила - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Решението, обявено от еврокомисаря Магнус Брунер, че украинците, подлежащи на военна служба, трябва да бъдат изключени от планираното продължаване на статута за временна закрила за украинските граждани, беше прието в Австрия с одобрение, пише БТА.

Пред АПА в първи коментар по темата австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер приветства решението.

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„От австрийска гледна точка вече не трябва да има автоматичен статут на закрила за мъже от Украйна, които подлежат на военна служба. Това ще помогне не само на Австрия, но и на Украйна. Затова се радвам, че Европейската комисия последва австрийската инициатива в настоящото си предложение“, заяви Карнер.

„Временната, небюрократична закрила за хората от Украйна беше едно от исторически значимите решения в началото на войната. Европа показа по този начин, че не прави половинчати стъпки, когато става дума за свобода и мир. Разбира се, тази мярка трябва да бъде продължена, защото войната на Владимир Путин продължава. Но ако някой в Украйна иска да избегне своите граждански задължения по отбраната на страната, тогава ЕС не трябва да подкрепя това“, заяви Лукас Мандъл, говорител по въпросите на сигурността на Австрийската народна партия в Европейския парламент, като изрично приветства инициативата, пише „Пресе“.

Почти 4,4 милиона души, прогонени от Украйна, в момента се ползват от временна закрила в ЕС. Броят им остава стабилен от 2024 година и леко нараства. В Австрия в момента са регистрирани около 94 100 украински граждани.


Австрия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 европеец

    16 3 Отговор
    правилно!!!

    15:17 27.06.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    23 3 Отговор
    И у нас да им спираме помощите и да се махат...

    15:17 27.06.2026

  • 3 Баба Алино

    20 3 Отговор
    А в България украинците правят далавери!
    И такива има много!
    Незабавна екстрадиция!

    15:17 27.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    8 0 Отговор
    Пенев:
    На вратата - Жоро вратарчето
    Нападение - оня, Барбуков
    Ляво и дясно крило - тия двамата

    Ей така и ЕС...

    15:19 27.06.2026

  • 6 Хммм

    13 1 Отговор
    Мръcни фашизирани кучета!

    15:19 27.06.2026

  • 7 Притеснен укро-дезертьор от Слънчака!

    10 2 Отговор
    Е как така ,ве?!
    Та нали вчера Урсула-фон Пфайзер заяви,че това се отлага до 2028г...?!

    15:19 27.06.2026

  • 8 Крайно време беше?

    19 0 Отговор
    Никой на никого война не е обявил, а ние европейците ги поканихме, 4 г. ги храним, а и за всичко друго плащаме, от патрона до хотела. Айде .... , стига!

    15:19 27.06.2026

  • 9 Хитлески подход

    5 9 Отговор
    Това е обикновен фашизъм! Хитлер е австриец по произход.
    Бягащи от война мюсулмани може а християните ги гонят,

    Коментиран от #41

    15:19 27.06.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    18 0 Отговор
    Дааа, парите свършват и новите европейски "братя" стават ненужни, още повече, че трябва жива сила за продължаване на войната срещу Русия....
    По последни данни от началото на СВО са демилитаризирани 2,4 млн. от състава на ВСУ, чуждестранните наемници не влизат в тая сметка.....

    Сега и в Европа ще станем свидетели на лов на хора, както го правят в бивша Украйна!

    С "приятели" като европейците не ти трябват врагове!

    15:19 27.06.2026

  • 11 Винкело

    17 2 Отговор
    На ви сега европейски ценности. Хвърлят ги в месомелачката ли?

    Коментиран от #12

    15:20 27.06.2026

  • 12 Без име

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Винкело":

    Русия всрки момент ще капитулира, според Дойче Веле, каква месомелачка?

    15:22 27.06.2026

  • 13 Казанлъшкия

    5 0 Отговор
    Щяло да бъде добро и за Украйна според австриеца. Ама не и за украинските мъже, които май насилствено ще си ги върнат в Украйна,за да бъдат утрепани на фронта. Брутално е направо това и австрийците са го приели с мнозинство...

    15:23 27.06.2026

  • 14 Украински ТЦК-ашник!

    4 0 Отговор
    Ох на батко пиленца,само да знаете как ви очаквам на границата,с широко разтворени... врати на буса...!

    15:23 27.06.2026

  • 15 задължения по отбраната

    2 2 Отговор
    Справедливо е мястото на подлежащите на мобилизация да е в страната им, за да я защитават, вместо да емигрират.
    Подобно решение едва ли ще бъде прието в НС с мотива, че не е в интереса за мира да се пращат на фронта.

    15:23 27.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Софиянец

    6 0 Отговор
    Хихихи, трябва месо за фронта! Явно последния бандеровец се спотайва някъде из европа! 😂

    15:24 27.06.2026

  • 18 Абе айде всичките

    7 1 Отговор
    Да се махат от Европа и България... Те си забъркаха тази война и сега сами да се оправят. Вън от тука.

    15:25 27.06.2026

  • 19 Наблюдател

    5 1 Отговор
    Звездна и студена, мрачна и зловеща нощ!
    Украинският "Титаник" потъва в необятната бездна...

    Рускоговорящите украинци са заключени в най-долните палуби,
    а спасителните лодки са само за платежоспособните притежатели
    на прословутите 30 сребърника.

    На палубата се чува тъжна музика.
    Световно известен нам кабаретист
    свири на пиано с високо вдигнати ръце(?) и крещи:
    - Има ли някаква надеждаааа?

    В "далечната далечина" се чува глас на английски:
    -Имааа, има надеждаааа. Всеки украинец трябва да глътне колкото се може
    повече вода и когато океанът пресъхне, тогава корабът няма да потъне.
    Но за целта са ни нужни много хора.
    "До последния украинец, до последния украинец, до последния
    украинец.... " - подхвана ехото западния марионетен вятър,
    - тоз пореден театър.

    15:25 27.06.2026

  • 20 ШЕКСПИР

    7 0 Отговор
    Евролицемерите не ги интерисуват украинците /полезни жертви/, а да воюват с Русия !!! Войната се плаща от народите в ЕС печалбата е за банките и корпорациите !!!

    15:25 27.06.2026

  • 21 Пич

    7 2 Отговор
    Казах ви някога, че може да дойде време, да пазиме украинците от Урсулианците! В болшинството си това не са фашисти като върхушката на Зелю, а нормани хора, които не искат да умират заради златните кенефи на украинската хунта!!! Нито искат да стават убийци заради интересите на Урсула и наркоманите!!! Ако ги дадеме, значи да станем съучастници в техните убийства!!!

    15:25 27.06.2026

  • 22 Абе ще вденете,

    6 0 Отговор
    ама след като се саморазрушихте...

    15:26 27.06.2026

  • 23 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    Скачаш на майдана, а после бягаш в европа да просиш и лежиш на чужд гръб! Това видяхме от украйнците! То по-добре да ги денацифицират тия кърлежи!

    Коментиран от #30, #33

    15:27 27.06.2026

  • 24 мдааааа

    3 1 Отговор
    Автрийците винаги са били страхливци ..

    15:28 27.06.2026

  • 25 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    А някой ще ни пита ли нас ,защо млади прави здрави укри не отиват да защитават родината си и не умират за зеления евреин сложен от запада само и само да се опитат да изтощят Русия и да я разграбят който ги води към гибел ,а ание да теглим заеми за да си живуркат тук и да им бъдем роби

    15:28 27.06.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор
    Така, така...
    Mapш в Украйна да бъхтате ватата !!!
    То много веч не остана ☝️

    Коментиран от #39

    15:28 27.06.2026

  • 27 павела митова

    5 0 Отговор
    никой не ги е прогонил те проста ИЗБЯГАХА но сега ще ги ловят по европейските улици и в товарни вагони - на фронта пишечно месо ..... европейците са най хуманните убийци -ЛЕК ПЪТ И БЪРЗА СМЪРТ МИЛИ УКРИ

    15:29 27.06.2026

  • 28 Стойко

    6 0 Отговор
    Урсула ще ги качва на влаковете към киефските центрове за бусификация! Както едно време са качвали евреите за концлагерите! Фашизма в европа никога не си е тръгвал! Само, че този път никой българин няма да застане пред влака, за да ги спасява, даже напротив, ще ги товарим с ритници!

    15:30 27.06.2026

  • 29 що така ве мишоци

    2 0 Отговор
    значи пък за кафявите пришълци които подлежат на военна служба
    може пък да ги обгрижвате и закриляте
    да подкачат по улицата булките и дъщерите ви

    тез прииждащите хлебарки ще оправят следващите ви поколения
    кат им наложат шариа и
    булки с бурки
    бирата сменят с чай
    и да учат арабски и турски

    жалко че няма да сте живи като дойде видовден да си сърбате попарата

    15:31 27.06.2026

  • 30 Стоене ,

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Вярвам , че не си някъде из Сибирските полета .. Сигурно береш ягоди у Ганглия ..😗

    15:31 27.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Истината

    4 0 Отговор
    Да изчезват! А не да ми се пречкат на път за Гърция!
    То е ясно, че не им пука за 404 крайна, ама след като до сега се възползваха от програмата на ес "жертва" ще трябва да си изплатят всичко на фронта в името на тъпотията си!

    15:33 27.06.2026

  • 33 Стоянчо ,

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Вярвам ти .. Ти си от старата школа неграмотната . УкраИнци бе , украИнци

    Коментиран от #37

    15:35 27.06.2026

  • 34 Варненец

    2 0 Отговор
    Да си избършат пocpaнитe 3aдници с укро знамето и паспортите или да заминават на фронта! 😂

    15:35 27.06.2026

  • 35 хахаха

    2 0 Отговор
    само така току виж украйна победи като й върнат 1.5 милиона мъже

    15:35 27.06.2026

  • 36 факуса

    0 0 Отговор
    питеците с жипките на фронта

    15:36 27.06.2026

  • 37 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Стоянчо ,":

    Баш украЙници са, глупав! У край на, демек в края на руските земи! Панимаеш!

    15:37 27.06.2026

  • 38 А , пък да си представим

    2 0 Отговор
    за Момент, че тези същите изловени и хвърлени на фронта.... изведнъж се обърнат срещу зельо !

    Коментиран от #40

    15:37 27.06.2026

  • 39 Чакай от тия да...,,бъхтят ватата"...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":

    Те именно,защото не го желаят,затова са избягали от мобилизация,в Европа...!
    А сега насила,като ги върнат и пратят на фронта,в първият удобен случай,ще насочат автомата,срещу тези,които ги хвърлят в безсмислената месомелачка ...!
    Мотивация да се бият срещу руснаците-Нулева!

    15:38 27.06.2026

  • 40 Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "А , пък да си представим":

    За жалост са много тъпи и страхливи за да прогледнат!

    15:38 27.06.2026

  • 41 си пън

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хитлески подход":

    щом ги жалиш, айде на фронта да ги отмениш,и не забравяй да продадеш квот имаш та да го дариш

    15:38 27.06.2026

  • 42 Тома

    1 0 Отговор
    Чакаме ги при нас.Даже и не ги караме да работят

    15:41 27.06.2026

  • 43 Хи хи

    2 0 Отговор
    Правилно решение ! урките да си хващат чемадана, вакзала и директно на фронта да ни пазят от Путин !!!

    15:41 27.06.2026

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