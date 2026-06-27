Австрия одобрява решението на ЕС! Пълно изключване на украинците, подлежащи на военна служба, от продължаването на временната закрила

Решението, обявено от еврокомисаря Магнус Брунер, че украинците, подлежащи на военна служба, трябва да бъдат изключени от планираното продължаване на статута за временна закрила за украинските граждани, беше прието в Австрия с одобрение, пише БТА.

Пред АПА в първи коментар по темата австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер приветства решението.

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„От австрийска гледна точка вече не трябва да има автоматичен статут на закрила за мъже от Украйна, които подлежат на военна служба. Това ще помогне не само на Австрия, но и на Украйна. Затова се радвам, че Европейската комисия последва австрийската инициатива в настоящото си предложение“, заяви Карнер.

„Временната, небюрократична закрила за хората от Украйна беше едно от исторически значимите решения в началото на войната. Европа показа по този начин, че не прави половинчати стъпки, когато става дума за свобода и мир. Разбира се, тази мярка трябва да бъде продължена, защото войната на Владимир Путин продължава. Но ако някой в Украйна иска да избегне своите граждански задължения по отбраната на страната, тогава ЕС не трябва да подкрепя това“, заяви Лукас Мандъл, говорител по въпросите на сигурността на Австрийската народна партия в Европейския парламент, като изрично приветства инициативата, пише „Пресе“.

Почти 4,4 милиона души, прогонени от Украйна, в момента се ползват от временна закрила в ЕС. Броят им остава стабилен от 2024 година и леко нараства. В Австрия в момента са регистрирани около 94 100 украински граждани.