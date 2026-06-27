Австрия одобрява решението на ЕС! Пълно изключване на украинците, подлежащи на военна служба, от продължаването на временната закрила

Решението, обявено от еврокомисаря Магнус Брунер, че украинците, подлежащи на военна служба, трябва да бъдат изключени от планираното продължаване на статута за временна закрила за украинските граждани, беше прието в Австрия с одобрение, пише БТА.
Пред АПА в първи коментар по темата австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер приветства решението.
„От австрийска гледна точка вече не трябва да има автоматичен статут на закрила за мъже от Украйна, които подлежат на военна служба. Това ще помогне не само на Австрия, но и на Украйна. Затова се радвам, че Европейската комисия последва австрийската инициатива в настоящото си предложение“, заяви Карнер.
„Временната, небюрократична закрила за хората от Украйна беше едно от исторически значимите решения в началото на войната. Европа показа по този начин, че не прави половинчати стъпки, когато става дума за свобода и мир. Разбира се, тази мярка трябва да бъде продължена, защото войната на Владимир Путин продължава. Но ако някой в Украйна иска да избегне своите граждански задължения по отбраната на страната, тогава ЕС не трябва да подкрепя това“, заяви Лукас Мандъл, говорител по въпросите на сигурността на Австрийската народна партия в Европейския парламент, като изрично приветства инициативата, пише „Пресе“.
Почти 4,4 милиона души, прогонени от Украйна, в момента се ползват от временна закрила в ЕС. Броят им остава стабилен от 2024 година и леко нараства. В Австрия в момента са регистрирани около 94 100 украински граждани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 европеец
15:17 27.06.2026
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
15:17 27.06.2026
3 Баба Алино
И такива има много!
Незабавна екстрадиция!
15:17 27.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
На вратата - Жоро вратарчето
Нападение - оня, Барбуков
Ляво и дясно крило - тия двамата
Ей така и ЕС...
15:19 27.06.2026
6 Хммм
15:19 27.06.2026
7 Притеснен укро-дезертьор от Слънчака!
Та нали вчера Урсула-фон Пфайзер заяви,че това се отлага до 2028г...?!
15:19 27.06.2026
8 Крайно време беше?
15:19 27.06.2026
9 Хитлески подход
Бягащи от война мюсулмани може а християните ги гонят,
Коментиран от #41
15:19 27.06.2026
10 az СВО Победа 81
По последни данни от началото на СВО са демилитаризирани 2,4 млн. от състава на ВСУ, чуждестранните наемници не влизат в тая сметка.....
Сега и в Европа ще станем свидетели на лов на хора, както го правят в бивша Украйна!
С "приятели" като европейците не ти трябват врагове!
15:19 27.06.2026
11 Винкело
Коментиран от #12
15:20 27.06.2026
12 Без име
До коментар #11 от "Винкело":Русия всрки момент ще капитулира, според Дойче Веле, каква месомелачка?
15:22 27.06.2026
13 Казанлъшкия
15:23 27.06.2026
14 Украински ТЦК-ашник!
15:23 27.06.2026
15 задължения по отбраната
Подобно решение едва ли ще бъде прието в НС с мотива, че не е в интереса за мира да се пращат на фронта.
15:23 27.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Софиянец
15:24 27.06.2026
18 Абе айде всичките
15:25 27.06.2026
19 Наблюдател
Украинският "Титаник" потъва в необятната бездна...
Рускоговорящите украинци са заключени в най-долните палуби,
а спасителните лодки са само за платежоспособните притежатели
на прословутите 30 сребърника.
На палубата се чува тъжна музика.
Световно известен нам кабаретист
свири на пиано с високо вдигнати ръце(?) и крещи:
- Има ли някаква надеждаааа?
В "далечната далечина" се чува глас на английски:
-Имааа, има надеждаааа. Всеки украинец трябва да глътне колкото се може
повече вода и когато океанът пресъхне, тогава корабът няма да потъне.
Но за целта са ни нужни много хора.
"До последния украинец, до последния украинец, до последния
украинец.... " - подхвана ехото западния марионетен вятър,
- тоз пореден театър.
15:25 27.06.2026
20 ШЕКСПИР
15:25 27.06.2026
21 Пич
15:25 27.06.2026
22 Абе ще вденете,
15:26 27.06.2026
23 стоян георгиев
Коментиран от #30, #33
15:27 27.06.2026
24 мдааааа
15:28 27.06.2026
25 Kaлпазанин
15:28 27.06.2026
26 Владимир Путин, президент
Mapш в Украйна да бъхтате ватата !!!
То много веч не остана ☝️
Коментиран от #39
15:28 27.06.2026
27 павела митова
15:29 27.06.2026
28 Стойко
15:30 27.06.2026
29 що така ве мишоци
може пък да ги обгрижвате и закриляте
да подкачат по улицата булките и дъщерите ви
тез прииждащите хлебарки ще оправят следващите ви поколения
кат им наложат шариа и
булки с бурки
бирата сменят с чай
и да учат арабски и турски
жалко че няма да сте живи като дойде видовден да си сърбате попарата
15:31 27.06.2026
30 Стоене ,
До коментар #23 от "стоян георгиев":Вярвам , че не си някъде из Сибирските полета .. Сигурно береш ягоди у Ганглия ..😗
15:31 27.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Истината
То е ясно, че не им пука за 404 крайна, ама след като до сега се възползваха от програмата на ес "жертва" ще трябва да си изплатят всичко на фронта в името на тъпотията си!
15:33 27.06.2026
33 Стоянчо ,
До коментар #23 от "стоян георгиев":Вярвам ти .. Ти си от старата школа неграмотната . УкраИнци бе , украИнци
Коментиран от #37
15:35 27.06.2026
34 Варненец
15:35 27.06.2026
35 хахаха
15:35 27.06.2026
36 факуса
15:36 27.06.2026
37 стоян георгиев
До коментар #33 от "Стоянчо ,":Баш украЙници са, глупав! У край на, демек в края на руските земи! Панимаеш!
15:37 27.06.2026
38 А , пък да си представим
Коментиран от #40
15:37 27.06.2026
39 Чакай от тия да...,,бъхтят ватата"...?!
До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":Те именно,защото не го желаят,затова са избягали от мобилизация,в Европа...!
А сега насила,като ги върнат и пратят на фронта,в първият удобен случай,ще насочат автомата,срещу тези,които ги хвърлят в безсмислената месомелачка ...!
Мотивация да се бият срещу руснаците-Нулева!
15:38 27.06.2026
40 Софиянец
До коментар #38 от "А , пък да си представим":За жалост са много тъпи и страхливи за да прогледнат!
15:38 27.06.2026
41 си пън
До коментар #9 от "Хитлески подход":щом ги жалиш, айде на фронта да ги отмениш,и не забравяй да продадеш квот имаш та да го дариш
15:38 27.06.2026
42 Тома
15:41 27.06.2026
43 Хи хи
15:41 27.06.2026