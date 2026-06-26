Александър Лукашенко посети спешно Русия! Проведе важна среща с Владимир Путин

Руският президент Владимир Путин и беларуският му колега Александър Лукашенко имаха среща в Русия, съобщи Кремъл, като се очакваше разговора им да бъде съсредоточен върху войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирона от БТА.
По време на срещата в резиденцията на Путин "Валдай" в Новгородска област, в северозападната част на Русия, двамата обсъдиха търговското и икономическо сътрудничество, реализацията на съвместни проекти и въпроси, свързани с регионалната сигурност.
По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред държавната новинарска агенция ТАСС, че след срещата не са планирани изявления пред медиите или подписването на документи.
Срещата се повежда на фона на нарастващото напрежение между Беларус и Украйна, чийто президент Володимир Зеленски заяви, че според него Путин се опитва да накара Лукашенко да засили подкрепата си за Русия в конфликта.
Москва и Минск отричат това, като Беларус казва, че Украйна и държавите от Запада подхранват напрежението. Лукашенко заяви вчера, че се е срещнал с представители на Зеленски и ги е предупредил да не се опитват да въвличат страната му във войната.
Путин и Лукашенко са близки съюзници и се срещат често. Кремъл обвини Украйна, че застрашава суверенитета на Беларус, след като Зеленски миналия петък даде на Минск една седмица да премахне станции за препредаване на сигнали, които според него се използват за насочване на руски атаки, посочва Ройтерс.
В понеделник Кремъл съобщи, че се очаква Путин и Ликашенко да обсъдят в "обозримо бъдеще" изявленията на Зеленски.
В сряда украинският президент заяви, че станциите са прекратили работа, въпреки че тази информация към момента не е потвърдена от независими източници, отбелязва Ройтерс.
Макар Лукашенко да не е изпратил беларуски сили да се сражават на страната на Русия, той позволи на Путин да използва Беларус като плацдарм за нападението срещу Украйна през 2022 г., а по-късно се съгласи Русия да разположи тактически ядрени оръжия на територията на страната му, посочва световната агенция.
„Александър Лукашенко замина на работно посещение в Руската федерация. Днес ще се състои среща с Владимир Путин. Предвижда се държавните глави да обсъдят ключови въпроси от дневния ред на беларуско-руското сътрудничество, както и обстановката в региона и в света“, се казва в публикация в канала „Първи пул“ в приложението Телеграм.
Срещата идва на фона на повишаването на напрежението между Беларус и Украйна, според чийто президент Володимир Зеленски Путин се опитва да накара Лукашенко да засили подкрепата си за Русия в конфликта, посочва Ройтерс.
Москва и Минск отричат това, като Беларус казва, че Украйна и Западът подхранват напрежението. Лукашенко заяви вчера, че се е срещнал с представители на Зеленски и ги е предупредил да не се опитват да въвличат страната му във войната.
Путин и Лукашенко са близки съюзници и се срещат често. Кремъл обвини Украйна, че застрашава суверенитета на Беларус, след като Зеленски миналия петък даде на Минск една седмица да премахне станции за препредаване на сигнали, които според него се използват за насочване на руски атаки. В сряда украинският президент заяви, че станциите са прекратили работа, въпреки че тази информация към момента не е потвърдена от независими източници, отбелязва Ройтерс.
Русия отрече преди дни да оказва натиск върху Беларус да подкрепи разширяване на войната в Украйна, а Минск заяви, че Западът се опитва да го въвлече в конфликта, предаде Ройтерс.
Бившата съветска република има стратегическо значение за всички страни, заради близките си връзки с Москва. Освен това Беларус граничи с Русия, Украйна и три държави от НАТО.
Докато руските сили се мъчат да напреднат на фронтовата линия, а Украйна засипва с дронове цели дълбоко в руската територия, украинският президент Володимир Зеленски многократно е заявявал, че според него Москва иска Беларус да се ангажира по-активно на руска страна.
Вчера вестник „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че Русия е поискала да използва Беларус като отправна точка за засилване на атаките срещу Украйна и е заплашила да прекрати финансовата си подкрепа за съседката си, ако Минск не се съгласи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отвърна, че публикацията „не отговаря на реалността“ и че Беларус е „нашият (на Русия) най-близък съюзник“.
От друга страна, беларуският министър на отбраната Виктор Хренин заяви, че всъщност Западът нагнетява напрежение.
„Ситуацията по нашите граници е изключително нестабилна и продължава да се влошава. НАТО засилва военното си присъствие край тях, модернизира инфраструктурата си, съседните държави увеличават военните си бюджети, а политиците правят все по-остри милитаристични изявления“, заяви Хренин в реч пред дипломиращи се военни офицери. „Продължават усилията за продължаване и дори разширяване на горещия конфликт, разпален от Запада в Украйна. Днес ние ясно осъзнаваме явния опит да се въвлече Беларус във войната“, посочи още беларуският министър.
Европейските държави категорично отхвърлят руските обвинения, че са отговорни за войната в Украйна, срещу която Русия започна мащабна инвазия през 2022 г.
Миналия петък Зеленски заяви, че станции за препредаване на сигнали в Беларус се използват за насочване на руски атаки с дронове срещу Украйна. Той даде на беларуския президент Александър Лукашенко една седмица да ги премахне и добави: „Ако той не го направи, ние ще го направим“. Вчера Зеленски заяви, че станциите са престанали да функционират.
Въпреки че Лукашенко не е изпратил беларуски войски да воюват на страната на Русия, той позволи на президента Владимир Путин да използва Беларус като отправна точка за нахлуването в Украйна, а по-късно се съгласи Русия да разположи тактически ядрени ракети на беларуска територия.
Беларус също така редовно организира съвместни военни учения с Русия и позволява на Москва да използва военните ѝ бази и полигони за обучение.
Макар Москва да е водещият партньор в отношенията между двете страни, тя също разчита на Минск – например, Беларус разполага с две големи петролни рафинерии, за да преработва руски петрол и да доставя обратно на Русия бензин, дизелово и авиационно гориво.
Тази верига на доставки стана още по-важна тази година, след като Украйна засили атаките срещу нефтопреработвателните заводи в Русия, което доведе до сериозен недостиг на гориво.
През първите пет месеца на годината железопътните превози на бензин от беларуските петролни предприятия към Русия са се увеличили почти 13 пъти в сравнение със същия период на миналата година, а тези на беларуски дизел са се утроили, според източници на Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Примати
Коментиран от #4, #19, #45
18:35 26.06.2026
2 Монголският Гном ще дърпа Ушите
Но страхливецът няма да влвзне във войната заради гнома
18:37 26.06.2026
3 Бункерният Педофил
18:38 26.06.2026
4 Без име
До коментар #1 от "Примати":За такива като теб на антифриза пише, че не се пие.
Коментиран от #27
18:39 26.06.2026
5 Никой вече не може да помогне на Путин
Коментиран от #23, #69
18:39 26.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:45 26.06.2026
12 Единствения
18:45 26.06.2026
13 Изкочил
Коментиран от #66
18:47 26.06.2026
14 Миролюб Войнов, аналитик
18:47 26.06.2026
15 Картофа е по-малко глупав от Путлето
Коментиран от #76
18:49 26.06.2026
16 Герги
18:49 26.06.2026
17 КРАЧУН И МАЛЧО
МАЛЧО вече ще иска КРАЧУН
Да влезе във войната .
Но ЛУКАШЕНКО подобно
На РОДНИТЕ ПУТЕРАСТИ
не иска да МРЕ ЗА ПУТЯН.
18:49 26.06.2026
18 Саша
18:49 26.06.2026
19 Путлето има правото да поиска
До коментар #1 от "Примати":Политическо убежище в Северна Корея.
Коментиран от #30
18:50 26.06.2026
20 Швейк
18:50 26.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гледах
18:53 26.06.2026
23 Доналд
До коментар #5 от "Никой вече не може да помогне на Путин":Вова няма карти!
Коментиран от #48
18:54 26.06.2026
24 НАФАРФОРИЙ
Коментиран от #40, #54
18:55 26.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 аz СВО Победа 81
🤣🤣🤣
18:57 26.06.2026
27 българин
До коментар #4 от "Без име":A за такива като тебе, че одеколона не се пие.
18:57 26.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Путин
До коментар #19 от "Путлето има правото да поиска":Може.След като натисна червеното копче.Въпроса е ти къде ще се криеш?
Коментиран от #70
18:59 26.06.2026
31 Чий Крим
Коментиран от #36
19:00 26.06.2026
32 Всеки Безумен Ход
Не случайно
Не иска да се намесва във Войната
Но когато си Лакей на Путин
Искаш не искаш
Ще воюваш ..
СЪС БЕЛАРУС НА ЛУКАШЕНКО
ВЕЧЕ Е СВЪРШЕНО.
19:00 26.06.2026
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #35
19:01 26.06.2026
34 КордокоЛенко
До коментар #21 от "ЩЕ МУ ДЪРПА":ЕвроGеiовете ще рiветiHадупенi
Коментиран от #37
19:01 26.06.2026
35 Гресирана ватенка
До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го поставяш в гаzzундера 😁😁😁
19:03 26.06.2026
36 Крим е ясен.
До коментар #31 от "Чий Крим":ВСУ затягат обръча около Донецк!!!
19:05 26.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 БАРС
Коментиран от #44, #55
19:07 26.06.2026
39 стоян георгиев
19:10 26.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Абсурдистан
19:23 26.06.2026
43 Голем смех
19:27 26.06.2026
44 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #38 от "БАРС":А дали Лукашенко си е взел каската за да си я сложи преди "разговорите" с Путин...??
Коментиран от #47
19:29 26.06.2026
45 Баце
До коментар #1 от "Примати":Не знам те къде ще мрът , но
За теб знам .
Ще работиш до 70 г .на феодалите без лечение само дигитални кинти за хляб от бръмбари и вода по литър на ден .
Ще ти.кажат че , на 70 те пенсионират !
Но на 69 г ще ти бият една Урсулата ваксина и 71 г си при вашите .
Аре марш че ме възбуждаш .
Коментиран от #57, #58
19:36 26.06.2026
46 Атина Палада
19:38 26.06.2026
47 Зел си е
До коментар #44 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Оная работа .
Да ти я даде да попееш на нея .
Не че ще ти е зле .
Нали си всяка вечер при инженерите на Меркел , на ,,караоке,,
19:38 26.06.2026
48 Така де
До коментар #23 от "Доналд":И ракети нямаше .
Ти и наследници нямаш , с теб и конец .
19:40 26.06.2026
49 Атина Палада
Коментиран от #50
19:54 26.06.2026
50 Путин гол до кръста на пони
До коментар #49 от "Атина Палада":Моля ви се задунайци!!!! Моля ви се! Кажете на Украйна да се предаде! Това кието правят не нормално!
19:56 26.06.2026
51 az СВО Победа 81
19:58 26.06.2026
52 Иво Христов
19:59 26.06.2026
53 Гумен Крадев
20:02 26.06.2026
54 Или с лопатите
До коментар #24 от "НАФАРФОРИЙ":На Нож на Щит
С кръв ще ги удавим
20:02 26.06.2026
55 az СВО Победа 81
До коментар #38 от "БАРС":Беларус е най-развитата икономика в Европа. Беларус има най-модерната и боеспособна армия. Не само в Европа. Това е армия номер 1.
Коментиран от #60
20:04 26.06.2026
56 Абе много се
20:08 26.06.2026
57 Евала
До коментар #45 от "Баце":Право куме в очите... Точно така. Тези тука са много наивни. В Германия още има лекари в затвора, понеже освобождаваха хора с бележки, че не могат да ходят с маски. А на едни им взеха всичко: Къщите и всичките пари от банковите сметки... Та, това е ЕС-овата демокрация... В БГ има още наивници.
20:12 26.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Абе
До коментар #55 от "az СВО Победа 81":Подигравай се ти, ама...
То в химна си пеят, че Ние беларусите сме мирни хора, ама... имат ядрено оръжие!
И бъди сигурен, че товаришч Лукашенко ще го използва, без да му мигне окото само ако някой пристъпи и с един сантиметър границата на Беларус! Ако ги изпусне ли ги в началото знае, че после вече е късно!
Вече го е правил, когато ликвидира всички бандити в началото на 90те, когато СССР се разпадна и Беларус беше тръгнала по пътя на демокрацията и в резултат получи престъпност, корупция, безработица и срината икономика и селско стопанство! Сега Беларус е райска градина, всичко работи, няма корупция, няма престъпност, няма мигри,няма не.гри, няма папуаси,няма наркомани, за разлика от демократична Европа!
Кой не вярва да гледа Ютюб за градове и села в Беларус и да сравни, за да разбере в каква кочина живее (м)...
21:21 26.06.2026
61 Брей
21:38 26.06.2026
62 Странно
21:51 26.06.2026
63 Правилно
21:55 26.06.2026
64 Продължавате,да се излагате!
,,Александър Лукашенко посети спешно ЗА Русия"...
Всъщност.. :
,,Един гаща плява"...!
21:57 26.06.2026
65 ?????
Да ви имам заглавието и журналистическите стандарти.
Страшно, много спешно, бързо, неотлагателно, Русия и Белорусия загиват.
За тая среща се пише поне от 10 дни.
21:59 26.06.2026
66 Може би искаше да кажеш...?!
До коментар #13 от "Изкочил":,,Изскочил" и...,,Пригожин"....?!
Може ли да сте толкова неграмотни,а да раздавате акъл,като за световно ..?!?!?!
22:00 26.06.2026
67 Много е напрегното
Коментиран от #73
22:01 26.06.2026
68 Рашка
САЩ най спокойно си пратиха гъбите в Япония
22:07 26.06.2026
69 Бай Араб
До коментар #5 от "Никой вече не може да помогне на Путин":То като стане така вече и Руди Гела не може да помогне.
22:07 26.06.2026
70 Бай Араб
До коментар #30 от "Путин":Ти червено копче ли си?
22:12 26.06.2026
71 Трагедията
САЩ сринаха двата японски града ама после им помогнаха да се индустриализират
22:14 26.06.2026
72 Забелязал
22:15 26.06.2026
73 Бай Араб
До коментар #67 от "Много е напрегното":Копейкин си изигра ролята, машините от Венецуела спряха да гласуват за него.Оставиха го в Парламента да си взема заплата и толкоз.Но , който работи за Путин ще дойде ред да се крие като Путин.
Коментиран от #74
22:15 26.06.2026
74 Какъв Путин бе глупав
До коментар #73 от "Бай Араб":Тук е България. Гнус ме е да ви гледам безродните цигани с лъжите ви и спонсорите ви от ГЕРБ, ПП и ДБ!
Коментиран от #77
22:19 26.06.2026
75 Лично мнение
22:27 26.06.2026
76 Абе глупав , глупав,
До коментар #15 от "Картофа е по-малко глупав от Путлето":Ама ако влезе в руската федерация, няма да е толкова глупав
22:31 26.06.2026
77 Разбиране
До коментар #74 от "Какъв Путин бе глупав":Иди при докнор и кажи че не си добре с главата, не е срамно.
Коментиран от #81
22:33 26.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Истината русия проси храна
22:36 26.06.2026
80 ДЪН ДРЪН
22:38 26.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Путин и Лукашенко са близки съюзници е
22:40 26.06.2026