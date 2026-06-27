Медведев заплаши Полша с отнемане на президентската резиденция „Белведере“

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев призова страната му да разгледа възможността за предявяване на съдебен иск срещу Полша с цел изземване на двореца „Белведере“ — настоящата резиденция на полския президент във Варшава.
По думите му историческата сграда е построена с руски средства и е време да бъде поискано нейното връщане.
Изявлението на руския политик дойде в отговор на новината, че полската прокуратура е завела дело за собствеността върху сградата на бившето руско генерално консулство в Гданьск, предава държавната информационна агенция ТАСС. Дипломатическата мисия беше закрита в края на миналата година по решение на Варшава, което допълнително изостри двустранните отношения.
„Самата настояща резиденция на полския президент – дворецът Белведере – е построена с пари от руската имперска хазна. Да, това са руски пари! Поради това стои въпросът да се помисли за предявяване от нашата страна на иск за изземване на двореца от чуждо незаконно владение (rei vindicatio) на новопоявилата се Жечпосполита“, написа Медведев в социалните мрежи.
Според него воденето на преговори с полските власти по отношение на имунния статут на дипломатическите имоти вече е безпредметно. Поради тази причина Москва трябва да отговори на правните действия на Полша с огледални претенции към нейни емблематични държавни обекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13, #17
20:40 27.06.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... ТАКА НАТО И РУСИЯ ЩЕ БЪДАТ РАЗДЕЛЕНИ С МОРЕ
...
Коментиран от #5, #19
20:40 27.06.2026
3 Танту за кукуригу
20:40 27.06.2026
4 Достоевски, романист
Коментиран от #15
20:40 27.06.2026
5 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Предлагам на мястото да направим океан !!!
Руски океан 👈
20:42 27.06.2026
6 Помак
20:44 27.06.2026
7 Цвете
20:47 27.06.2026
8 Аз съм веган
20:51 27.06.2026
9 ироней
20:54 27.06.2026
10 ВЕНСЕРЕМОС
20:55 27.06.2026
11 Последния Софиянец
21:01 27.06.2026
12 az СВО Победа 81
Исторически половин Европа е руска собственост! Било то строена с руски пари, било отстъпена от руската империя....
Самата съвременна държава на Полша е подарък от руснаците! Факт! 🤣
21:05 27.06.2026
13 Радио Елто
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Господине ,вие май сте от фермата в кииф. Да?
21:06 27.06.2026
14 хм...
21:10 27.06.2026
15 Умчо
До коментар #4 от "Достоевски, романист":Объркал си, никът се пише в горе.
21:11 27.06.2026
16 само да попитам
21:12 27.06.2026
17 ти си знаеш..
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":симпатягя ли ти изглежда?
Един друг така се беше захласнал по него, че си захапа вратовръзката..
21:22 27.06.2026
18 КЪТИН Е НИИИИКОЙ ДА ЖИВЕЙ
21:26 27.06.2026
19 Моряка
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Не е трудно да се планират ядрените изкопни работи.Пък и една хиена по малко в Европа.
21:34 27.06.2026
20 Недопокомаю
Коментиран от #22
21:34 27.06.2026
21 Хмм
21:37 27.06.2026
22 реалистъ
До коментар #20 от "Недопокомаю":Отрезнял е.
21:41 27.06.2026