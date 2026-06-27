Медведев заплаши Полша с отнемане на президентската резиденция „Белведере“

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев призова страната му да разгледа възможността за предявяване на съдебен иск срещу Полша с цел изземване на двореца „Белведере“ — настоящата резиденция на полския президент във Варшава.

По думите му историческата сграда е построена с руски средства и е време да бъде поискано нейното връщане.

Изявлението на руския политик дойде в отговор на новината, че полската прокуратура е завела дело за собствеността върху сградата на бившето руско генерално консулство в Гданьск, предава държавната информационна агенция ТАСС. Дипломатическата мисия беше закрита в края на миналата година по решение на Варшава, което допълнително изостри двустранните отношения.

„Самата настояща резиденция на полския президент – дворецът Белведере – е построена с пари от руската имперска хазна. Да, това са руски пари! Поради това стои въпросът да се помисли за предявяване от нашата страна на иск за изземване на двореца от чуждо незаконно владение (rei vindicatio) на новопоявилата се Жечпосполита“, написа Медведев в социалните мрежи.

Според него воденето на преговори с полските власти по отношение на имунния статут на дипломатическите имоти вече е безпредметно. Поради тази причина Москва трябва да отговори на правните действия на Полша с огледални претенции към нейни емблематични държавни обекти.