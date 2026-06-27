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Медведев заплаши Полша с отнемане на президентската резиденция „Белведере“

Медведев заплаши Полша с отнемане на президентската резиденция „Белведере“

27 Юни, 2026 20:33, обновена 27 Юни, 2026 20:38 1 750 22

  • дмитрий медведев-
  • дворец-
  • полша-
  • белведере-
  • русия

Дворецът би строен с имперски средства.

Медведев заплаши Полша с отнемане на президентската резиденция „Белведере“ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев призова страната му да разгледа възможността за предявяване на съдебен иск срещу Полша с цел изземване на двореца „Белведере“ — настоящата резиденция на полския президент във Варшава.

По думите му историческата сграда е построена с руски средства и е време да бъде поискано нейното връщане.

Изявлението на руския политик дойде в отговор на новината, че полската прокуратура е завела дело за собствеността върху сградата на бившето руско генерално консулство в Гданьск, предава държавната информационна агенция ТАСС. Дипломатическата мисия беше закрита в края на миналата година по решение на Варшава, което допълнително изостри двустранните отношения.

„Самата настояща резиденция на полския президент – дворецът Белведере – е построена с пари от руската имперска хазна. Да, това са руски пари! Поради това стои въпросът да се помисли за предявяване от нашата страна на иск за изземване на двореца от чуждо незаконно владение (rei vindicatio) на новопоявилата се Жечпосполита“, написа Медведев в социалните мрежи.

Според него воденето на преговори с полските власти по отношение на имунния статут на дипломатическите имоти вече е безпредметно. Поради тази причина Москва трябва да отговори на правните действия на Полша с огледални претенции към нейни емблематични държавни обекти.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 20 Отговор
    Маша обаче носи на пиене повече от тоз симпатяга

    Коментиран от #13, #17

    20:40 27.06.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 11 Отговор
    ПРЕДЛАГАМ ПОЛША ДА СТАНЕ НА ПОЛСКИЯ ЗАЛИВ НА БАЛТИЙСКО МОРЕ
    ..... ТАКА НАТО И РУСИЯ ЩЕ БЪДАТ РАЗДЕЛЕНИ С МОРЕ
    ...

    Коментиран от #5, #19

    20:40 27.06.2026

  • 3 Танту за кукуригу

    14 10 Отговор
    Има логика.

    20:40 27.06.2026

  • 4 Достоевски, романист

    14 16 Отговор
    И-Д-И-O-Т 👈

    Коментиран от #15

    20:40 27.06.2026

  • 5 Майор Деянов, на всеки километър

    11 13 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Предлагам на мястото да направим океан !!!
    Руски океан 👈

    20:42 27.06.2026

  • 6 Помак

    6 17 Отговор
    Росия мая любима ...докаде ште стигнеш ..разбирам те ..няма кой да воюва(работи) ...няма любов към войната,няма ценности ...великата империя която ни освободи от турско ( въпреки жалките лъжливи исторически измислици за бг помашките въстания ...) е на колене ...жалко

    20:44 27.06.2026

  • 7 Цвете

    12 16 Отговор
    КОГА Е ПОСТРОЕНА ? И СЛЕД КАТО Е ПРЕДОСТАВЕНА НА ПОЛША, СЕГА СЛЕД ВЕК СЕ СЕТИЛ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ОТНЕТА. АКО Е ДАРЕНИЕ? ДОСТА НИСКО СТЕ ПАДНАЛИ.АКО ВСЕКИ ЗАПОЧНЕ ДА СИ " ВРЪЩА " ПОДАРЕНОТО ОТ ВЕК И ПОЛОВИНА, ГРОЗНО, МНОГО ОТВРАТИТЕЛНО ЗВУЧИ.МИ ВЗИМАЙТЕ СИ Е.

    20:47 27.06.2026

  • 8 Аз съм веган

    13 9 Отговор
    Димата отново от сутринта. Дано доживее Хага

    20:51 27.06.2026

  • 9 ироней

    4 4 Отговор
    Може да очакваме ОВО за възстановяване собствеността над Белведере.

    20:54 27.06.2026

  • 10 ВЕНСЕРЕМОС

    11 10 Отговор
    Полската шляхта да върне всичко на Русия.Да вземе една част от Фашистка Бандеровска Окраина и шантонерките окраинки,да отидат при шантонерките полякини.Колкото до Русия препоръчваме Полската шляхта да разследва Волинското клане на поляци от Фашистите Бандери Окраинци.Иначе Полша е загубена от Русия ,ако Русия си вземе всичко,което е построила с руски пари.Нещастници сте поляците.

    20:55 27.06.2026

  • 11 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    Самагончика пак е презобил и бълнува, само копейките още верват на това и бункерното!

    21:01 27.06.2026

  • 12 az СВО Победа 81

    6 6 Отговор
    Накратко:

    Исторически половин Европа е руска собственост! Било то строена с руски пари, било отстъпена от руската империя....
    Самата съвременна държава на Полша е подарък от руснаците! Факт! 🤣

    21:05 27.06.2026

  • 13 Радио Елто

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Господине ,вие май сте от фермата в кииф. Да?

    21:06 27.06.2026

  • 14 хм...

    4 4 Отговор
    Въпреки че е пълнолетен, Медведев трябва да се въздържа от злоупотребата с алкохол - не му понася.

    21:10 27.06.2026

  • 15 Умчо

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Достоевски, романист":

    Объркал си, никът се пише в горе.

    21:11 27.06.2026

  • 16 само да попитам

    6 4 Отговор
    Добре де, в тоя Кремъл няма ли поне един нормален?

    21:12 27.06.2026

  • 17 ти си знаеш..

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    симпатягя ли ти изглежда?
    Един друг така се беше захласнал по него, че си захапа вратовръзката..

    21:22 27.06.2026

  • 18 КЪТИН Е НИИИИКОЙ ДА ЖИВЕЙ

    1 2 Отговор
    МЕДВЕДЯ САААМО ТОЙ ША ИМ ПОКАЖЕ НЕЖНОСТТА НА МЕЧАТА ПРЕГРЪДКА....

    21:26 27.06.2026

  • 19 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не е трудно да се планират ядрените изкопни работи.Пък и една хиена по малко в Европа.

    21:34 27.06.2026

  • 20 Недопокомаю

    2 0 Отговор
    Свикнал съм са слушам Медведев да заплашва всеки с унищожение с ЯО. Сега е почнал да заплашва със съдебни дела на Полска територия. Нещо доста е омекнал. Не го разбирам...

    Коментиран от #22

    21:34 27.06.2026

  • 21 Хмм

    2 1 Отговор
    цяла Варшава е построена с руски средства, била е разрушена до основи, след Варшавското въстание хитлеристите разрушавали сграда след сграда цяла Варшава

    21:37 27.06.2026

  • 22 реалистъ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Недопокомаю":

    Отрезнял е.

    21:41 27.06.2026

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