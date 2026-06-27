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Володимир Зеленски: Ние не искаме война! Русия трябва да напусне Украйна с войната си

Володимир Зеленски: Ние не искаме война! Русия трябва да напусне Украйна с войната си

27 Юни, 2026 12:44 1 874 177

  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • русия-
  • донбас-
  • крим

Силният човек в Киев отправи апел към Владимир Путин да се изтегли Украйна и да направи стъпка към мира

Володимир Зеленски: Ние не искаме война! Русия трябва да напусне Украйна с войната си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Independent The Independent

Украинският президент Володимир Зеленски отправи апел към Владимир Путин да се изтегли Украйна и да "направи стъпка към мира, пише "The independent".

По-рано тази седмица той одобри 40-дневна офанзива, която да повлияе на Русия да сложи край на войната.

"Русия трябва да напусне Украйна с войната си. Ние не искаме война", написа той в социалната мрежа Х.

Зеленски отбеляза, че Украйна е представила предложения на своите ключови партньори. По думите му възможна среща с Владимир Путин. Според него обаче Русия трябва да направи крачка към мира.

В предходните дни силите на Киев атакуваха две руски петролни рафинерии в Уфа, на 1500 км от фронтовата линия, и петролно депо в Краснодарски край, на 300 км от Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .......

    92 24 Отговор
    Изгонете ги, ако можете.

    Коментиран от #19, #51, #97

    12:45 27.06.2026

  • 2 Владимир

    92 26 Отговор
    малиии какво фото сте праснали на надрусаното джудже....Херой!

    Коментиран от #118

    12:46 27.06.2026

  • 3 Мурка

    35 28 Отговор
    проститутките ОТ ФРОНТА не искат НАРКОМАНИ

    Коментиран от #39

    12:46 27.06.2026

  • 4 А50

    87 25 Отговор
    Разстройство на пометта. Зеленски и британските ментори искаха да бият Русия на бойното поле. Сега зеленски ще пие до дъно гнусотията която сътвори, няма не искам

    Коментиран от #121

    12:47 27.06.2026

  • 5 Хаха

    83 25 Отговор
    Кокаинчик маи забрави как избиваше народа на Донбас, как малтретираше Крим!

    12:47 27.06.2026

  • 6 Няма

    67 17 Отговор
    Начин, златните кенефи вървят в комплект с войната! А дрогата - с бой по капата укрофашистка!

    Коментиран от #17

    12:48 27.06.2026

  • 7 Сила

    24 47 Отговор
    Защо им е бензин щом имат Крим ?!?
    Защо им е водопровод и канализация , щом са "най великата нация " ?!?
    Защо са им вътрешни тоалетни , щом са космически известни ?!?

    Коментиран от #16, #21, #90

    12:48 27.06.2026

  • 8 1234

    51 15 Отговор
    Денацифицирай и демилитаризирай си държавата и ще се изтегли. Иначе ще ядеш боя още 5 години.

    12:48 27.06.2026

  • 9 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    64 17 Отговор
    Намерете нова снимка на наркомана крадец.

    12:49 27.06.2026

  • 10 Пан Зеленко не искал война

    56 14 Отговор
    Ама като му предложиха мир на много по-изгодни условия пан Зеленко послуша Борис.

    12:49 27.06.2026

  • 11 Този луд за връзване клоун

    50 15 Отговор
    Подметка на фашизираните си спонсори няма ли кой да го спре ?!!!

    12:49 27.06.2026

  • 12 Тома

    52 13 Отговор
    Украинците не искат война но англосаксонците и внуците на нацистите от ЕС искат

    12:49 27.06.2026

  • 13 Като не искате война

    62 15 Отговор
    Защо я запалихте. Хващате се на акъла на западните малоумници, които се облизват за богатствата на Русия. Да бяхте чели внимателно историята. Който се е захванал с руснаците не свършил добре. И вие така. Ще видите държава на кукуво лято

    Коментиран от #33, #42, #78

    12:49 27.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Прекалява с дрогата

    41 12 Отговор
    Дементирало детенце на крек и с особени потребности ....без връзка с главния мозък

    12:50 27.06.2026

  • 16 иди и се

    24 8 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    грмни бе, суек!

    12:50 27.06.2026

  • 17 Сила

    15 36 Отговор

    До коментар #6 от "Няма":

    Да то поясня , че въпросната Златна тоалетна беше открита в личната резиденцията на Кравчук ...
    Става банална тая опорка , не мислиш ли ...??!

    Коментиран от #29, #35, #170

    12:50 27.06.2026

  • 18 демократ

    16 41 Отговор
    браво зеленски,ват ниците да се махат и да си ходят в московията,тайгата,сибир, с други думи където им е мястото!

    Коментиран от #130

    12:50 27.06.2026

  • 19 ПЪЛНИ Глупости

    19 17 Отговор

    До коментар #1 от ".......":

    А превземете ги като знаете! Пета година тече .Превземете ги бе .

    Коментиран от #40

    12:50 27.06.2026

  • 20 Православен

    46 14 Отговор
    Не мога да разбера какво толкова ги възхвалявате и подкрепяте колониалистите от запада!Нито са православни, нито пишат на нашата азбука /имат претенции всички да им учат английският език – окупатор на езиковото пространство/, нито
    някога България е видяла нещо хубаво от тях /като се почне от латинците, сатанинският Берлински конгрес, Ньойският грабителски договор, бомбадировките през втората световна война и т.н. Гърция и Сърбия подкрепени от Англия, са искали границите до Пловдив и до р. Искър/, нито ни смят за пълноправни!Използват ни като източник на евтина работна ръка, пазар за ниско стойностни стоки /да си освободят и подменят дълбоко замързеният държавен резерв от месо престояло 20 години например и т.н.Това са рецидивни общества с доказани колониални и грабителски практики!Бъдещето е на изток!!!

    Коментиран от #55

    12:51 27.06.2026

  • 21 Мурка

    13 18 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    ПО ДРУСАН СИ И ОТ ЗЕЛКАТА

    12:51 27.06.2026

  • 22 Хипотетично

    26 8 Отговор
    Не е реалистично започналия войната (забранената дума) да изтегля войските си от окупираните територии и да договаря мир. Мир се налага от постигналия целите си чрез надмощие.
    Губещия предлага капитулация за постигане на мир при възможно приемливи условия, за да оцелее и вземе реванш в бъдещ изгоден момент.

    12:51 27.06.2026

  • 23 руzко = боклук

    17 33 Отговор
    хаха

    Коментиран от #80

    12:51 27.06.2026

  • 24 бандерите мачкат

    29 16 Отговор
    Мекия и затова пращат посланиците на франция, англия и германия да се молят на Лавров, зельо праща хора да ходатайстват пред Путин, пише му любовни писъмца, оплакват се в ООН че ги денацифицират като хлебарки. Лиман вече е паднал, той е от североизточната част на Славянск-Краматорск. От Юг е Константиновка, която на 80% е денацифицирана. Славянск и Краматорск вече са евакуирани, биват обграждани, а снабдителните линии прекъснати и започва големия отстрел на бандери. Преди Павлоград наредиха евакуация на десетина селца. А град Суми бива евакуиран без издадена официална заповед за да не се петни още повече украинския успех. Съкото се случва и в Белий Колодяз на изток от Харков. Освен това, руснаците разположиха заглушители на ефира за сателитите на Старлинк и бандерите загубиха значителни възможности за нанасяне на удари по логистиката в Крим. А сателити на НАСА са засякли температурни аномалии от пожари, горящи от украинската страна на Днепър, между град Херсон и Кринки. Бандерите са били концентрирали големи десантни сили с цел да направят широк десант в Крим, но руснаците ги надушиха и буквално ги запалиха още преди да тръгнат да форсират река Днепър. Може и пак да се пробват да правят десант, но ще гледаме пак отстрел на бандери, като злощастния десант при Кринки 2022-2023г. За сега единствено успяха да поставят с дронче укро парцала при Кинбурн. Това им е големия успех.

    12:51 27.06.2026

  • 25 ЕВРЕИНА ЗЕЛЕНСКИ

    35 12 Отговор
    Продаде живота на 2 милиона славяни живеещи в окраина по 1000 евро на човек. Еврофашистите плащат.

    12:51 27.06.2026

  • 26 Ха Ха

    36 12 Отговор
    Атланто-фашизираният лагер май наистина се взе на сериозно, че ще накара Русия да капитулира. Каква илюзорна недалновидност. Горката Украйна

    Коментиран от #50

    12:52 27.06.2026

  • 27 пешо

    28 14 Отговор
    докога ще ни занимавате с тоя наркоман

    12:52 27.06.2026

  • 28 питам

    30 13 Отговор
    След като не сте искали война, защо я започнахте срещу рескоязичното население през 2014. От тогава до 2022 г защо избихте 15 000 руснака в Донбас.

    12:52 27.06.2026

  • 29 Няма

    14 10 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    Как, уважаеми! Един златен кенеф може да бъде всичко, но не и банален!

    12:52 27.06.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    14 23 Отговор
    Официално от днес.
    Русофил = 3ooфил !!!
    Пачему ? Pyccкие не сме люди ☝️😄

    Коментиран от #150

    12:53 27.06.2026

  • 31 Раковски

    19 24 Отговор
    За всеки, който познава историята, сегашните обвинения на Русия в „нацизъм“ и „фашизъм“ не са нищо ново. Това е същият стар пропаганден шаблон, който Москва използва от близо век, за да оправдае агресията си срещу независими държави. Ето кратък списък на войните, в които Русия (или СССР) напада съседите си, докато ги обвинява в подобни идеологии:
    Полша (1939 г.): Съветският съюз напада Полша в гръб в съюз с Нацистка Германия (пакта Молотов-Рибентроп). Официалната съветска пропаганда оправдава агресията с твърдението, че полската държава е „фашистка“, „буржоазна“ и подтиска малцинствата.
    Финландия (1939-1940 г. – Зимната война): При непредизвиканата атака срещу Финландия, съветските вестници обявяват демократичното финландско правителство за „клика от белогвардейски фашисти“, за да оправдаят опита за окупация.
    Балтийските държави (1940 и 1944-1953 г.): Окупацията и последвалите масови депортации в Естония, Латвия и Литва са маскирани като „борба срещу местните фашисти“ и „буржоазни националисти“. Всеки, който е искал независима държава, автоматично е брандиран като фашист.
    Унгария (1956 г.): Когато унгарският народ се вдига на антикомунистическо въстание за свобода, съветските танкове влизат в Будапеща. Москва официално нарича събитията „фашистки и контрареволюционен преврат“, организиран от Запада.
    Чехословакия (1968 г. – Пражката пролет): Мирните реформи за „социализъм с човешко лице“ са смазани от войските на Варшавския договор под ръководството на

    Коментиран от #34, #171

    12:53 27.06.2026

  • 32 НАТОпорчен

    14 24 Отговор
    Московската орда е обсебена от фикс-идеята да завладее Украйна и да възстанови СССР, затова единственият начин към момента, е да се оказва всякаква помощ на Украйна, за да се попречи на кремълския пациент със сила да прекрои границите в Европа. За съжаление, докато е жив Путин, мир няма да има!

    Коментиран от #43

    12:53 27.06.2026

  • 33 ПЪЛНИ Глупости

    17 30 Отговор

    До коментар #13 от "Като не искате война":

    И си прав ,СССР ни разкатаха майката след 1944 година ,назначиха послушни родни подлоги !!Изнесоха каквото можаха ! Прав си с който се е хванал с СССР не е прокопсал и затова всички бягат !

    12:53 27.06.2026

  • 34 Раковски

    16 19 Отговор

    До коментар #31 от "Раковски":

    Мирните реформи за „социализъм с човешко лице“ са смазани от войските на Варшавския договор под ръководството на СССР. Оправданието? Трябвало да се предотврати „реваншизъм“ и „профашистки преврат“, заплашващ сигурността.
    Чечня (1994 и 1999 г.): По време на двете брутални войни, руската държавна машина масово използва етикети като „фашисти“, „екстремисти“ и „терористи“ за чеченските бойци и местното население, за да оправдае пълното изравняване на Грозни със земята.
    Грузия (2008 г.): При нахлуването в Грузия руската пропаганда обвинява президента Михаил Саакашвили във „фашизъм“ и дори в извършването на „геноцид“ срещу осетинците – същият наратив, който по-късно беше прекопиран едно към едно.
    Украйна (2014 г. – днес): Анексирането на Крим, войната в Донбас и пълномащабната инвазия през 2022 г. бяха опаковани под лозунга за „денацификация“. Русия нарича законно избраната власт в Киев „нацистки режим“, въпреки че крайно десните партии в Украйна нямат почти никакво влияние.
    Изводът: В политическия речник на Кремъл думата „фашист“ или „нацист“ няма историческо или идеологическо значение. Тя означава просто едно нещо: „Всеки, който не иска да се подчинява на Москва и защитава правото си на суверенитет“. Схемата работи от 80 години насам – сменят се само имената на държавите жертви.

    Коментиран от #144, #153

    12:54 27.06.2026

  • 35 Мурка

    15 7 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    БАНАЛНО Е И ЧУВАЛИТЕ НА МИНДИЧ В ИЗРАЕЛ -БАНАЛНИ СА И ГРАДОВЕТЕ ВЪВ ВАРНА

    12:54 27.06.2026

  • 36 Брътвежи на един

    15 12 Отговор
    Наркоман.

    12:54 27.06.2026

  • 37 Абе

    19 12 Отговор
    Ние не искаме еврозоната и Брюксел трябва да напусне България с еврото си, но..кво да правиш - и тук е насилствен колониализъм

    12:54 27.06.2026

  • 38 СЕЛФИ НА ГРОБИЩАТА

    17 13 Отговор
    Войната на Зеленски е пълна катастрофа.

    12:54 27.06.2026

  • 39 Това

    3 14 Отговор

    До коментар #3 от "Мурка":

    Е малката беля! Голямата беля е, че украинските наркомани не искат проститутки!

    Коментиран от #46

    12:54 27.06.2026

  • 40 Дони

    16 10 Отговор

    До коментар #19 от "ПЪЛНИ Глупости":

    НЕ Е НУЖНО ---ОРЕШНИК С БОЙНИ ГЛАВИ = НА БУФЕР

    Коментиран от #66

    12:56 27.06.2026

  • 41 Левски

    20 14 Отговор
    Зелен си, Путин ще си вземе своето, а вие ще си станете пак руси, каквито сте били.

    12:56 27.06.2026

  • 42 Майор Деянов, на всеки километър

    12 17 Отговор

    До коментар #13 от "Като не искате война":

    "...богатствата на Русия..."

    Богатствата - манголска какашка, 40-годишна жигула, дървен кeнеффф в двора, бензина нет !!!
    Абе вие сериозно ли.....👈😄😄

    Коментиран от #49

    12:56 27.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Украйна работи

    18 10 Отговор
    По унищожаването на Русия, още години преди войната. Тогава, какво искат? Русия да ги търпи, докато нейните врагове използват Украйна и с нейна помощ да унищожат Русия? Няма сак да стане. За това Русия ги нападна и ще воюва, докато тази опасност не бъде премахната. Така бяха действали и сащ и Китай. А виждаме и Израел. Те смятат, че Иран е заплаха за тях, за това воюват против тях. Нормално е...

    Коментиран от #57

    12:56 27.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мурка

    4 10 Отговор

    До коментар #39 от "Това":

    ЧЕТОХ ДОЙЧЕ РЕВЯЛИ И НЕ ВДИГАТ САМОЛЕТА КАТО НЕ ИЗЛЕТИ ГИ БИЕЛИ

    12:58 27.06.2026

  • 47 Без име

    2 7 Отговор
    Пръння.

    Коментиран от #53

    12:58 27.06.2026

  • 48 Гориил

    25 9 Отговор
    Дори ако войната бъде спряна, Русия ще трябва да заведе дела за колосални количества откраднат природен газ и астрономически дългове, които квазиреформаторите на Бандера отказват да върнат на Москва (под претекст за европейска конфискация). Общо дългът на Бандера към Русия наближава 12-15 милиарда евро плюс лихви. Не очаквайте Русия да се отрече от този дълг. Ще настъпи мир и всички престъпления ще бъдат разследвани и наказани, включително тези на европейските провокатори и подстрекатели. Съставени са списъци, формулирани са обвинения.

    Коментиран от #74, #82

    12:59 27.06.2026

  • 49 Монголския татарин

    8 6 Отговор

    До коментар #42 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Отново вие на умряло

    13:00 27.06.2026

  • 50 ПЪЛНИ Глупости

    9 15 Отговор

    До коментар #26 от "Ха Ха":

    Пропусна Монархо-Фашизма и Хитлеро-Нацизма и Световният Капитализъм и Международната Реакция !!Ма как от 1920г. до сега не си сменихте репертоара другаре "работници и селяни" ! Все на едно и също ви учат ама 21 век сме ,няма Аврора няма тачанка ,сменете лексиката!

    Коментиран от #63

    13:00 27.06.2026

  • 51 ФАКТ

    5 17 Отговор

    До коментар #1 от ".......":

    Факт е че си бавн 0 ра3 виващ. Като страхливеца Пуслер.

    13:01 27.06.2026

  • 52 ПРЕДИ ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ ДА СПРЕ

    10 10 Отговор
    Трябва да умрат поне 10 милиона еврофашисти.

    Коментиран от #95

    13:01 27.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Мурка

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Едипе":

    ТИ ДА НЕ СИ МИСЛИШ ЧЕ Е СЕФТЕ

    13:02 27.06.2026

  • 55 Точно така

    16 9 Отговор

    До коментар #20 от "Православен":

    Тези, западналите винаги до сега са работили против нас и с тях сме загубили много до сега. Колкото и да не вярват някои, Русия е единствената която е правила нещо за нас и се е застъпвала да ни помага. И след загубата ни заедно с германците на втората световна война... Западните са искали да ни разпарчетосат. И пак Русия не е позволила. А сега има толкова много в България, които постоянно са против Русия.... Западът са едни лъжци и лицемери. Те винаги са против нас. И даже сега с еврозоната. Видяхте ли, как ни прецакаха, за кой ли път? А самолетите ?

    13:02 27.06.2026

  • 56 Наркоманът

    9 7 Отговор
    Ще виси окачен за дебелото черво на Крещатник

    13:02 27.06.2026

  • 57 ПЪЛНИ Глупости

    7 9 Отговор

    До коментар #44 от "Украйна работи":

    ЩЕ „ЩЕ „ЩЕ„ЩЕ това го слушам от болшевизма вече 55 години !Па светло бъдеще ,па комунизъм ,па нам кво си все ЩЕ ама друг път!!!!

    Коментиран от #62

    13:02 27.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Механик

    19 9 Отговор
    Вие ли не искате война?? А кой викаше "москаляку на гиляку"? Кой се биеше в гърдите и викаше, че ще се къпе в руска кръв?? М?
    Помните ли нощните шествия из Киев и факлите в ръцете на бандеровците? М?
    Кой викаше "техните деца ще се крият по мазетата в тъмницата, а нашите ще играят под слънцето"? М?

    Коментиран от #73, #105

    13:05 27.06.2026

  • 60 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    10 10 Отговор
    Ще закопае Европа.

    13:07 27.06.2026

  • 61 Изрод

    13 8 Отговор
    От дрогирана маймуна освен брътвежи и кокорене друго никой не очаква. Докато тази клоунска мутра се прави на велик, Украйна губи народа си, или убити или бежанци. Ти не искаш мир, защото след мира идва затвора или ще те пратят да даваш отчет пред Всевишния, там клоунските ти номера няма да минат.

    13:08 27.06.2026

  • 62 Владимир Путин, президент

    6 3 Отговор

    До коментар #57 от "ПЪЛНИ Глупости":

    "..ЩЕ.."

    Щергей, Щелександър, Щефан, Щевченко, Щекин, Щетин, Щерин са най-популярните руски имена !!!
    Запомнете ги 👈😄😄

    13:08 27.06.2026

  • 63 Ляв+

    10 6 Отговор

    До коментар #50 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Монархо-Фашизма и Хитлеро-Нацизма и Световният Капитализъм и Международната Реакция - че какво не им е истинското на всички изброени и защо ми се струва, че се възмущаваш? Ето ти нещо още по-достоверно: "Капиталистическата Демокрация, Господине, е скрита форма на Диктатура на Капитала. Който притежава, той и управлява" Ама не знаеш кой го е казал, нали? Защото си промит

    Коментиран от #75

    13:08 27.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Виновно е наглото НАТО

    11 14 Отговор
    Приятели, крайно време е да спрем с тази западна пропаганда, че Русия е започнала нещо. Истината най-накрая лъсна: НАТО подло, вероломно и без никакво предупреждение нападна Русия, като се маскира като суверенна държава, стояща си мирно в собствените граници от 1991 година. Чиста провокация!Москва просто нямаше избор, освен да се защити превантивно на чужда територия. Всеки военен стратег ще ви каже, че най-добрият начин да спреш разширяването на НАТО е да нахлуеш в съседна страна с 200-хилядна армия, да окупираш четири нейни области, да накараш Швеция и Финландия веднага да влязат в пакта, а границата ти с Алианса да стане двойно по-дълга. Гениален шахматен ход от триизмерното пространство!А доказателствата за натовската агресия са просто неоспорими. Самият Александър Лукашенко още пази онази легендарна секретна карта и е готов всеки момент да покаже от кои точно четири позиции Украйна е щяла да нападне Беларус с бойни гъски. И то не какви да е гъски, а специално модифицирани в тайните биолаборатории на Пентагона, програмирани да разпознават руски акцент и да разнасят вируси по въздушно-капков път, заобикаляйки ПВО системите.Да не говорим за радиоактивните натовски комари-диверсанти, прелитащи границата без международни паспорти, и елитните бойни щъркели, обучени да пускат тактически памперси над Воронеж. И на фона на цялата тази био-заплаха и очевидни сатанински ритуали в Киев, украинците най-нагло извършиха най-тежкото военно престъпление: решиха да се

    Коментиран от #68, #84, #98

    13:08 27.06.2026

  • 66 ПЪЛНИ Глупости

    9 14 Отговор

    До коментар #40 от "Дони":

    А МОЧА Когда она улетит? Виж колко е красиво като няма автомати в небето !

    13:09 27.06.2026

  • 67 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    9 10 Отговор
    Е трагедия за Европа. Само урсулите печелят от смъртта на окраинците.

    13:09 27.06.2026

  • 68 Виновно е наглото НАТО

    8 14 Отговор

    До коментар #65 от "Виновно е наглото НАТО":

    И на фона на цялата тази био-заплаха и очевидни сатанински ритуали в Киев, украинците най-нагло извършиха най-тежкото военно престъпление: решиха да се защитават, вместо да се предадат за три дни и да посрещнат танковете с хляб, сол и перални машини.Логиката на Кремъл е желязна: Русия никога през историята си не е нападала никого. Тя просто влиза не поканена, взема ти телевизора, обявява хола ти за историческа руска земя и после вика полиция, защото котката ти я гледа русофобски от фотьойла. Чиста самозащита!

    Коментиран от #89, #109

    13:09 27.06.2026

  • 69 Ддд

    6 8 Отговор
    Мисля че, тази статия трябва да бъде прочетена от проруските ни, президент и патриарх!

    13:09 27.06.2026

  • 70 Рюрикович

    9 6 Отговор
    То вие сте в Русия бре, аре напускайте Киев

    13:09 27.06.2026

  • 71 виктория

    8 9 Отговор
    не разбра ли че докато не спрете да тормозите руското население,ще ви стискат за гушата!!!

    13:10 27.06.2026

  • 72 оня с коня

    10 9 Отговор
    Украйна няма никакво намерение да побеждава русия,а ДА Я ИЗГОНИ от Исконните си земи.И го знаете това русофили нагли,но продължавате да се надявате че Запада ще изостави Украйна и ще допусне Завладените земи да се експлоатират интензивно за да пълнят Руската хазна,а Украинците да бъдат превърнати в роби- такива,каквито бяхме целият Източен блок 45г!

    Коментиран от #101, #122

    13:10 27.06.2026

  • 73 Володимир Зеленски, президент

    8 6 Отговор

    До коментар #59 от "Механик":

    "...Кой се биеше в гърдите и викаше, че ще се къпе в руска кръв?..."

    Ми къпем се !!!
    Редовно, Три раза в день ☝️😁

    Коментиран от #156, #164

    13:11 27.06.2026

  • 74 Моряка

    1 9 Отговор

    До коментар #48 от "Гориил":

    Те това е Гориил!Стъпка с един крак Стоянчовците, тем подобните майоро Деяновци и всякакъв друг тъмносин мусор.

    13:11 27.06.2026

  • 75 ПЪЛНИ Глупости

    6 8 Отговор

    До коментар #63 от "Ляв+":

    А Забравих "Диктатура на Пролетариата" на полуграмотните с каскетите !Как ме подсети и така вече 80 години

    Коментиран от #99

    13:11 27.06.2026

  • 76 Без име

    0 4 Отговор

    До коментар #53 от "МОТИКАТА":

    А, позна се!

    13:12 27.06.2026

  • 77 Мухахаха

    8 5 Отговор
    Този е нелигитимен

    13:12 27.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Баце ЕООД

    10 6 Отговор
    тия са фалирали, Франция са фалирали, Англия са фалирали, Германия ще фалира съвсем скоро,сащ ги пребиха в Иран, политически цялата тая пасмина я мразят всички, обаче Зеленски разбираш ли, искал бил.

    13:12 27.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Руснак без крак...

    6 8 Отговор

    До коментар #48 от "Гориил":

    "...Дори войната да бъде спряна..."

    Аха...надай се...
    Само пълно разтуряне на манголския kaтyн ще сложи край на войната ☝️

    Коментиран от #88

    13:14 27.06.2026

  • 83 УДРИ С ЛОПАТАТА

    9 5 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    13:14 27.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Цензура

    13 5 Отговор
    Русия да се изтегли, за да можете спокойно да избиeте руското население в Донбас? Нали така, бе? Ти май забрави защо руснаците ви "нападнаха"?
    40-дневна офанзива? И в какво ще се състои тя? В още терор срещу цивилно население? Внимавай какво си пожелаваш, защото след 40 дни Киев може да го няма !!!!
    Що не изгоните руснаците, а само отправяш някакви призиви? На фронта руската армия ви мачка като xлeбaрки, ти искаш да им нареждаш какво да правят?

    13:14 27.06.2026

  • 86 Еваларка зельоночек

    5 4 Отговор
    Пак е предрусал тоя....

    13:14 27.06.2026

  • 87 кахраман

    4 3 Отговор
    "Азов" да изколи Донбас?! Концепция за нацистките пещи.

    13:15 27.06.2026

  • 88 Украинец без глава

    6 3 Отговор

    До коментар #82 от "Руснак без крак...":

    В братската могила сме хиляди и изобщо не е скучно ☝️😬!

    13:15 27.06.2026

  • 89 Да Бе Да

    9 5 Отговор

    До коментар #68 от "Виновно е наглото НАТО":

    Стига с лицемерни атлантически клишета. Путин предупреди, предупреди и пак предупреди, и накрая изтегли войната с наглеците от НАТО извън Русия. Това се случи. Украйна беше будалата, която се подложи

    13:15 27.06.2026

  • 90 Цензура

    7 7 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    Oлигoфрен, Русия е една от най-развитите страни на света !!! Изгледай няколко видеа, дори от градове далеч на изток или на север... нашите провинциални градове могат само да мечтаят за такава чистота, уреденост и спокойствие !!!

    Коментиран от #96

    13:15 27.06.2026

  • 91 Гошо

    5 4 Отговор
    Ако не друго ,от към пропаганда и сейрджилък украинците ги превъзхождат руснаците

    13:16 27.06.2026

  • 92 РАНО Е ВОЙНАТА ДА СПИРА

    8 2 Отговор
    Трябва още 10 милиона бандери и еврофашисти да бъдат ликвидирани.

    13:16 27.06.2026

  • 93 БПФ

    9 3 Отговор

    До коментар #81 от "Удриии Удрии":

    Абе, ти не осъзнаваш ли, че Русия така може да удари, че укропия да изчезне от географските карти? Някакви кирливи дрончета, срещу хиперзвукови ракети !!!

    Коментиран от #100

    13:17 27.06.2026

  • 94 Артилерист

    7 5 Отговор
    Клоунът тази сценка я е играл вече много пъти, но щеше да е наистина автентичен политик и държавник, ако беше устоял на дадената дума в преговорите с Русия в Истанбул 22-ра година за прекратяване на бойните действия. Той обаче клекна пред Джонсън за продължаване да се бие и оттогава играе читалищни постановки за заблуждаване на нацизираните украинци, колко убедително те побеждават руснаците и още много малко трябва драговолно да се жертват при мобилизациите и ша си върнат дори и Крим. Или дето се вика на популярен народен жаргон "Надай се булка на пиян мъж"...

    Коментиран от #116

    13:17 27.06.2026

  • 95 Антирашист846

    7 5 Отговор

    До коментар #52 от "ПРЕДИ ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ ДА СПРЕ":

    Фашшзма е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори ,а чети за фашшстките държави !

    Коментиран от #102

    13:18 27.06.2026

  • 96 ПЪЛНИ Глупости

    6 6 Отговор

    До коментар #90 от "Цензура":

    А Москвича е Китайски а цифровият Зенит е Панасоник/Лайка ! Ура другаре тая година полупроводници, другата цели !!! Развитият путинизъм !!

    Коментиран от #106

    13:18 27.06.2026

  • 97 Хахахаха

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от ".......":

    Няма да ги изгонят. Ще направят рашата втори Донбас! Както и масква!

    13:19 27.06.2026

  • 98 Руснак без крак...

    6 3 Отговор

    До коментар #65 от "Виновно е наглото НАТО":

    "...Истината най-накрая лъсна, НАТО.."

    Руски Н-Е-М-О-Ж-А-Ч !!!
    Ма няма НАТО, Бато, Тато, Баба Ванга, извънземните, противостоянието на планетите....
    Това е пpоcтичката ленинска Правда 👈

    Коментиран от #103

    13:20 27.06.2026

  • 99 Ляв+

    7 6 Отговор

    До коментар #75 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Единственото, което ме безпокои е, че вече не чувам прекрасният Интернационал никъде из Европа. Затова пък вероятно му се наслаждават в Азия и Латинска Америка

    Коментиран от #112

    13:20 27.06.2026

  • 100 ПЪЛНИ Глупости

    7 0 Отговор

    До коментар #93 от "БПФ":

    "Може" "ЩЕ " Трябва" КОГА , Кога бре ?? Айде да видим непобедимите ,ама времето показва друго !

    13:20 27.06.2026

  • 101 оня с х.я

    5 4 Отговор

    До коментар #72 от "оня с коня":

    Конски ,логиката не ти е силната страна ,въпреки ,че се имаш за тарикат и маркираш спама си с Главни БУКВИ където не му е мястото .Лесно е смууу чии х....йовве ,под пари ще останеш,продай бангията бмв на някой мннн .галлл и дари парите на Украйна,а си купи S класа като мен .Просто съм класи над вас !

    Коментиран от #123

    13:21 27.06.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Гресиран козяк

    4 4 Отговор

    До коментар #98 от "Руснак без крак...":

    От километър лъхаш на стара грес и ....йнаа ,така че и с десет различни ника пак не можеш да се скриеш☝️

    Коментиран от #114

    13:23 27.06.2026

  • 104 ЗЕЛЕНСКИ НЯМА НОВО СЕЛФИ

    4 7 Отговор
    През цялото време е в бункера в Полша.

    13:23 27.06.2026

  • 105 Антирашист 867

    5 7 Отговор

    До коментар #59 от "Механик":

    Украинците воюват за свободата си и срещу рашистките марионетки.

    Коментиран от #111

    13:24 27.06.2026

  • 106 Димитър Георгиев- ДиДи

    5 7 Отговор

    До коментар #96 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Я ми кажи Ганя Царр Вулла освен Джеб Чии и Жрици на Любовта какво друго е прозвел?

    13:25 27.06.2026

  • 107 Иван 1

    3 4 Отговор
    Момчета като обесят зеленото какво ще пишете,помислете.

    Коментиран от #129

    13:25 27.06.2026

  • 108 Заличаване!

    2 6 Отговор
    Друго не помага!Чугунените глави от укра и срм трябва да се смачкват навреме!И задължително!!!

    13:25 27.06.2026

  • 109 Опитал

    4 3 Отговор

    До коментар #68 от "Виновно е наглото НАТО":

    си се да се правиш глупаво на много оригинален. Пиши си един плюс, че си успял.

    13:26 27.06.2026

  • 110 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    5 6 Отговор
    За да си бандерфашист.

    13:26 27.06.2026

  • 111 Лука ПАК КРАДЕШ

    1 5 Отговор

    До коментар #105 от "Антирашист 867":

    Лука ,не си губи времето ,върти кавалли ,виртуоз си и под пари ще останеш !

    13:26 27.06.2026

  • 112 ПЪЛНИ Глупости

    6 5 Отговор

    До коментар #99 от "Ляв+":

    Довечера си нарязвам червени домати с червен лук ,сипвам си червена домашарка и си пускам това на снимката !Някаква носталгия ме подгони е не е Интернационала.....

    13:27 27.06.2026

  • 113 ВЕРНО ЛИ ПУТИН КАЗАЛ

    6 8 Отговор
    Че Зеленски е мистър Бийн на крек?

    Коментиран от #162

    13:28 27.06.2026

  • 114 МОТИКАТА

    8 6 Отговор

    До коментар #103 от "Гресиран козяк":

    "...не можеш да се скриеш..."

    Мотиката не се крие !!!
    Мотиката пердаши русофилски тиккви и пори руски гъzzzундери. Запомни най-сетне, да го не запомниш по най-трудния начин 👈
    Понятно ? 😄

    Коментиран от #159

    13:28 27.06.2026

  • 115 МНОГО Е БЛАГО

    5 5 Отговор
    Да тролиш бандерфашистите във форума. Толкова са елементарни.

    13:29 27.06.2026

  • 116 Антирашист 868

    5 3 Отговор

    До коментар #94 от "Артилерист":

    Манипулираш ,няма дадена дума в истамбул. Прочети за будапещенските споразумения!

    Коментиран от #141

    13:29 27.06.2026

  • 117 Вие сте пред колапс

    2 5 Отговор
    2мл. Жертви че и отгоре
    Още малко ще се пококошиниш
    И като почнат боевете за краматорск
    Ще почнеш да виеш на умрело

    13:30 27.06.2026

  • 118 Kaлпазанин

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир":

    Всички фотота ,се слагат умишлено ,психология бате ,за да си мисирка се учи и дълбока психология ,така се промиват мозъците на оФцете,с в телевизията и радиото използват музика за това

    13:30 27.06.2026

  • 119 Ъъъ

    5 6 Отговор
    "Украинският президент Володимир Зеленски отправи апел към Владимир Путин да се изтегли Украйна и да "направи стъпка към мира, пише "The independent"."

    Хайде сега пък да се изтеглел...🤔
    Ми нали всеки ден ги биете? Нали всеки ден по няколко пъти ни се съобщава как Русия не знае как и не може да спечели тази война. Икономиката е пред колапс, няма бензин, народа се бунтувал срещу Путин....И изведнъж, ма вземи се изтегли....🤣

    13:31 27.06.2026

  • 120 Анонимен

    2 5 Отговор
    Събудете го тоя бе! За него сънят е вреден!

    Коментиран от #168

    13:32 27.06.2026

  • 121 Антирашист 869

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "А50":

    Пусин и рашистите започнаха войната ! Зеленски е герой защитава родината си !

    13:33 27.06.2026

  • 122 Моряка

    7 6 Отговор

    До коментар #72 от "оня с коня":

    Какви исконни земи,бе Коньо?Някой да е чел,да е чувал за държава Украйна през вековете?Вярно е,че 80% от сегашното карикатурно образование е с исконни земи,ама руски - Новорусия и Малорусия.А пък през тези 45 робски( според конските разбирания),завърших безплатно 2 висши образования,всяка година водех семейството си на зимен и летен курорт на символични цени,безплатно на санаториум,апартамент на нормални цени( 20 пъти по ниски от сегашните цени),чисти улици,никакъв бандитизъм,без крещяща съдебна корупция,домати,череши и ябълки на корем.Та робството беше доста робско.Вярно е,че нямаше банани.Сега има,,можеш да си ги пъхнеш в свободния демократичен конски з@.......ик.

    Коментиран от #127

    13:33 27.06.2026

  • 123 оня с коня

    4 2 Отговор

    До коментар #101 от "оня с х.я":

    Явно си душевно болен човек но добре че не си харчиш оскъдните парици за лечение,щото Диагнозата ни е "Неличима".

    Коментиран от #135

    13:34 27.06.2026

  • 124 Обективен

    7 5 Отговор
    Вероятно под влияние на "субстанциите", центровете в мозъка, отговорни за паметта на великия лидер на Украйна, са окончателно изпържени. Заради това той е забравил, че подписа указ, с който ЗАБРАНИ преговорите с Путин. Какво сега ни говори, че била, видите ли, възможна среща с руския лидер? Е, какво, сам ще си нарушаваш забраната ли?!

    Коментиран от #160

    13:35 27.06.2026

  • 125 Българин

    3 2 Отговор
    Когато си вземе териториите и Киев капитулира.

    13:37 27.06.2026

  • 126 не може да бъде

    3 6 Отговор
    Аз съм категорично за мир в Украйна ....но в същото време животът ме е научил как може да се постигне дадена цел!?А това което прави Зеленски е точно обратното на усилия за постигане на мир!?А както се вижда и ЕС го подкрепя в тези начинания!?И случващото се през тази година вече опровергава тезите на Зеленски и на ЕС за техните добри намерения миролюбие демокрация и т.н.!?Слез всичко което направиха руснаците няма да им повярват даже и на една дума даже ако са напълно искрени!?сега мирът ще бъде изкован на фронта ..разбира се със съответната икономика и праг на болката от понесените щети!?А победеният ще страда много повече ...имаше няколко момента когато можеше да се сключи компромисно споразумение с минимални щети за двете страни -но основно по вина на Зеленски това не се случи!?Проф.Миършаймър казва нещо което много ме впечатли и което приемам за най-вероятен изход - Русия ще постигне една грозна победа но ..Украйна ще бъде свършена -икономически военно демографски!?Ще видим дали тази прогноза ще се сбъдне но ако стане главната заслуга ще бъде на Зеленски -е сега си мисля как ще реагират украинците на това и какво ще го правят след края на войната !?

    13:37 27.06.2026

  • 127 Миролюб Войнов, историк

    5 5 Отговор

    До коментар #122 от "Моряка":

    "...Някой да е чел,да е чувал за държава Украйна през вековете.."

    Морска е caмо на маккя ти вyнaтa....😄
    Украйна е Международно призната 1991г от Русия и ООН. За останалото питай майкка си ☝️

    Коментиран от #138, #154

    13:37 27.06.2026

  • 128 Лошото е

    3 7 Отговор
    че чугунените кратуни от Кремъл отказват да приемат реалността и тази война вече струва 3млн човешки живота и още 3 пъти по толкова разбити семейства

    13:38 27.06.2026

  • 129 Антирашист 871

    0 4 Отговор

    До коментар #107 от "Иван 1":

    Какво пиеш ,щото действа умопомрачително ?

    13:38 27.06.2026

  • 130 Българин

    2 8 Отговор

    До коментар #18 от "демократ":

    Как пък не се намери един русофил да застане рамо до рамо с братушките да се бият с нацистите като дедите ни през 1944та?

    Само някакви джендър русофили, сеирджии, на които като им кажеш за фронта почват да се оправдават и да псуват каруцарски.

    Коментиран от #136, #137

    13:39 27.06.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Бай Пешо моториста

    3 0 Отговор
    Кой предизвика тази самоунищожителна война?????????

    13:43 27.06.2026

  • 134 Тиква

    3 2 Отговор
    Ха ха ха, лъжлива окрахиена, като всички окрабандерите.

    13:43 27.06.2026

  • 135 оня с х.я

    3 0 Отговор

    До коментар #123 от "оня с коня":

    От мокри кууухи Ломски власи ,акъл не искам !

    13:44 27.06.2026

  • 136 Миролюб Войнов,аналитик

    3 0 Отговор

    До коментар #130 от "Българин":

    Дъжд ли те е валял или нормално така яко пахнеш на мокро некъпано куче ☝️ !

    13:45 27.06.2026

  • 137 костов

    2 4 Отговор

    До коментар #130 от "Българин":

    ами отивай да се биеш за ват ниците с перфекттна демокрация и човеколюбие,кой те спира?

    13:46 27.06.2026

  • 138 Чиниш ми се

    3 2 Отговор

    До коментар #127 от "Миролюб Войнов, историк":

    Гресиран козяк от ПП ,истински петрохански лама !

    13:47 27.06.2026

  • 139 ПЪЛНИ Глупости

    1 3 Отговор
    ,,,,,,Другари ................

    Коментиран от #166

    13:48 27.06.2026

  • 140 Абв

    1 1 Отговор
    Ти искаш един голям руски член между бузите, които и да са те!

    13:48 27.06.2026

  • 141 Артилерист

    3 2 Отговор

    До коментар #116 от "Антирашист 868":

    Общо известно е, че Зеленски се съгласил на примирие, но се отказва, след като идва Джонсън и му обещава пълна подкрепа на запада, начело със САЩ на Байдън, ако продължи да се бие срещу Русия.
    Може ли да припомниш какво общо имат будапещенските споразумения с убийството на хората в Донбас от бандеровци и редовната армия на киевската хунта.

    13:49 27.06.2026

  • 142 Баба Гошка

    3 2 Отговор
    Нищо жества укртъппунгерски. Трябва да ви зачисстят до последния зловредник. Не искали били. Алоуу. Туй на датските бабички го приказвайте, дето им казват да си подготвят фенерче и суха храна за 3 дни да борили путтин?. И те вЕрват горките. Ний ви знайм що за стока сте и никаква жал не трябва да има към вас.

    Коментиран от #173

    13:50 27.06.2026

  • 143 Ицо

    3 3 Отговор
    Има ли недоръъгани козяци ?Да пращам по спешност надда. рения ромски. спецназ за бързо реагииране Арсланите с онбашията Хасан Хаспела ,да гасят интезивно пожара !

    13:50 27.06.2026

  • 144 Антирашист872

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Раковски":

    Прав си,стара кгб тактика е рашистите да кръщават враговете си фашисти с цел ги асоциират с всв . Сегашното националолигархично управление на просия развива тази тактика .

    Коментиран от #151, #152

    13:50 27.06.2026

  • 145 Мирен гражданин

    4 3 Отговор
    Това е втория ден. Още 38! Удри Зеленский!

    Коментиран от #148, #155

    13:51 27.06.2026

  • 146 9ти септември

    3 4 Отговор
    Всичко ще се оправи когато миразливия остров потъне

    13:51 27.06.2026

  • 147 оня с коня

    3 3 Отговор
    Уудри якоо КОЗЯКА с Фаража !

    13:52 27.06.2026

  • 148 Мухахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #145 от "Мирен гражданин":

    Удри ама риве като ударен

    13:52 27.06.2026

  • 149 ПЪЛНИ Глупости

    3 1 Отговор
    Айде довиждане с 200 !!

    13:53 27.06.2026

  • 150 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":

    Пробвай да го кпжеш на некой руснак на улицата, хахахах

    Коментиран от #158

    13:54 27.06.2026

  • 151 Умре фашист

    3 2 Отговор

    До коментар #144 от "Антирашист872":

    Питай на Мерц дедо му

    13:54 27.06.2026

  • 152 Лука ПАК КРАДЕШ

    2 0 Отговор

    До коментар #144 от "Антирашист872":

    Искаш ли набързо да миго олли.гаввиш за 10 €врака ,поне довечера да не обикаляш кофите !

    13:54 27.06.2026

  • 153 Аналитично представен

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Раковски":

    Такъв поглед за събитията в проруските олигарски медии не е допустим и е непонятен за електората.

    13:55 27.06.2026

  • 154 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #127 от "Миролюб Войнов, историк":

    Вчера признала, днес- не признава.
    Се ла Ви.
    Америка от колко договора се изтегли?

    13:56 27.06.2026

  • 155 Луд с картечница

    2 4 Отговор

    До коментар #145 от "Мирен гражданин":

    Изобщо не си мирен ,жълтопаветен минн.дилл,за връзване си направо !

    13:56 27.06.2026

  • 156 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор

    До коментар #73 от "Володимир Зеленски, президент":

    2 400 000 Бандери се къпят в своята. Другите са наред

    13:57 27.06.2026

  • 157 Троянеца

    3 5 Отговор
    Няма такова понятие-Украйна.Има Руска Федерация-наследник на СССР!Ще го разберете по-трудния начин.

    Коментиран от #161

    13:57 27.06.2026

  • 158 Удри копейката с лопатЕто!

    4 1 Отговор

    До коментар #150 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    До нассиране!

    Коментиран от #169

    13:59 27.06.2026

  • 159 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #114 от "МОТИКАТА":

    За Това ли 2 400 000 укри умрчха?

    13:59 27.06.2026

  • 160 Заповедта

    2 0 Отговор

    До коментар #124 от "Обективен":

    е адекватна срещу сепаративни преговори за мир от самоинициативни колаборационалисти.

    14:01 27.06.2026

  • 161 Путлето направо възстанови СССР

    4 2 Отговор

    До коментар #157 от "Троянеца":

    Нема бензин,но има купони...имаа купони....ама нема бензин...кво толкова?!
    Кочината си е кочина....ама без бензин.

    14:01 27.06.2026

  • 162 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #113 от "ВЕРНО ЛИ ПУТИН КАЗАЛ":

    Не е вярно.Каза го съветник на Тръмп.

    14:02 27.06.2026

  • 163 руззззНациии

    4 1 Отговор
    Хсхаха раззияните са истерясали. Ахахаха, чакайте има още да видите.

    14:02 27.06.2026

  • 164 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "Володимир Зеленски, президент":

    Значи признаааш., че искахте да убивате руснаци. Ама боляло, хахахх

    14:03 27.06.2026

  • 165 Тити на Кака

    1 1 Отговор
    Искахте да стреляте на спокойствие по руснаците в Донбас, ама не искахте война с Русия?
    Уаууу, колко благородни щения 😂😂😂

    14:04 27.06.2026

  • 166 Хффуът

    1 2 Отговор

    До коментар #139 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Затова срещнеш ли копейка трепИ!За доброто на България.

    14:04 27.06.2026

  • 167 Троянеца

    2 1 Отговор
    Пускайте им атома и ги превършвете както Краварите превършиха Япония 1945......

    14:05 27.06.2026

  • 168 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #120 от "Анонимен":

    "Сънят на разума ражда чудовища. "

    14:05 27.06.2026

  • 169 Оня с мотиката

    1 1 Отговор

    До коментар #158 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Уудрий яко козяка с мотиката и веднага след това копаш на място на дълбоко ,за да не се разнася заразата !

    14:05 27.06.2026

  • 170 хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    толкова си остър, че вместо да напишеш Янукович, си написал Кравчук...полуграмотни острилки...

    14:05 27.06.2026

  • 171 чети повече

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Раковски":

    четеш както дявола евангелето. Балтийските държави доброволно влизат в СССР пред фашистката заплаха. Чехите и унгарците сами поискаха помощ срещу контрареволюцията. С полша изобщо си гламав и заблуден. Финландците бяха употребени и загубиха територии така както днес ще се случи с укрите

    14:06 27.06.2026

  • 172 Дружба се изредим на Блогъра от Москва.

    1 1 Отговор
    Първо му пускам двама роми да го разработят.После го почваме.

    Коментиран от #175

    14:06 27.06.2026

  • 173 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #142 от "Баба Гошка":

    За това руснаците имат поговорка:"когда хххххоол родился- еврей заплакал. "

    14:08 27.06.2026

  • 174 А МОЧАТА?

    0 0 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    14:09 27.06.2026

  • 175 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #172 от "Дружба се изредим на Блогъра от Москва.":

    Фе
    Лацио
    първо им направи на тез роми

    14:09 27.06.2026

  • 176 Гориил

    0 1 Отговор
    Русия снизходително и милостиво разреши обединението на Германия в замяна на гаранции срещу разширяването на НАТО. Вие дадохте обещание, а след това забихте нож в сърцето на Русия.

    14:10 27.06.2026

  • 177 Испанеца

    1 0 Отговор
    Укрите са на превършване......от къде ще внесете нови укри.....от Колумбия ли бе наркомань?Или да те светна нещо.....екстрадирайте всички орки от ЕС и таман,че освободите Европа от укро-мароканските скакалци/дето се крият в ЕС/ и ще попълните кандидатите за утилизация......

    14:10 27.06.2026

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