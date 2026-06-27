Володимир Зеленски: Ние не искаме война! Русия трябва да напусне Украйна с войната си

Украинският президент Володимир Зеленски отправи апел към Владимир Путин да се изтегли Украйна и да "направи стъпка към мира, пише "The independent".

По-рано тази седмица той одобри 40-дневна офанзива, която да повлияе на Русия да сложи край на войната.

"Русия трябва да напусне Украйна с войната си. Ние не искаме война", написа той в социалната мрежа Х.

Зеленски отбеляза, че Украйна е представила предложения на своите ключови партньори. По думите му възможна среща с Владимир Путин. Според него обаче Русия трябва да направи крачка към мира.

В предходните дни силите на Киев атакуваха две руски петролни рафинерии в Уфа, на 1500 км от фронтовата линия, и петролно депо в Краснодарски край, на 300 км от Украйна.