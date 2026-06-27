Володимир Зеленски: Ние не искаме война! Русия трябва да напусне Украйна с войната си

Украинският президент Володимир Зеленски отправи апел към Владимир Путин да се изтегли Украйна и да "направи стъпка към мира, пише "The independent".
По-рано тази седмица той одобри 40-дневна офанзива, която да повлияе на Русия да сложи край на войната.
"Русия трябва да напусне Украйна с войната си. Ние не искаме война", написа той в социалната мрежа Х.
Зеленски отбеляза, че Украйна е представила предложения на своите ключови партньори. По думите му възможна среща с Владимир Путин. Според него обаче Русия трябва да направи крачка към мира.
В предходните дни силите на Киев атакуваха две руски петролни рафинерии в Уфа, на 1500 км от фронтовата линия, и петролно депо в Краснодарски край, на 300 км от Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 .......
Коментиран от #19, #51, #97
12:45 27.06.2026
2 Владимир
Коментиран от #118
12:46 27.06.2026
3 Мурка
Коментиран от #39
12:46 27.06.2026
4 А50
Коментиран от #121
12:47 27.06.2026
5 Хаха
12:47 27.06.2026
6 Няма
Коментиран от #17
12:48 27.06.2026
7 Сила
Защо им е водопровод и канализация , щом са "най великата нация " ?!?
Защо са им вътрешни тоалетни , щом са космически известни ?!?
Коментиран от #16, #21, #90
12:48 27.06.2026
8 1234
12:48 27.06.2026
9 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
12:49 27.06.2026
10 Пан Зеленко не искал война
12:49 27.06.2026
11 Този луд за връзване клоун
12:49 27.06.2026
12 Тома
12:49 27.06.2026
13 Като не искате война
Коментиран от #33, #42, #78
12:49 27.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Прекалява с дрогата
12:50 27.06.2026
16 иди и се
До коментар #7 от "Сила":грмни бе, суек!
12:50 27.06.2026
17 Сила
До коментар #6 от "Няма":Да то поясня , че въпросната Златна тоалетна беше открита в личната резиденцията на Кравчук ...
Става банална тая опорка , не мислиш ли ...??!
Коментиран от #29, #35, #170
12:50 27.06.2026
18 демократ
Коментиран от #130
12:50 27.06.2026
19 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #1 от ".......":А превземете ги като знаете! Пета година тече .Превземете ги бе .
Коментиран от #40
12:50 27.06.2026
20 Православен
някога България е видяла нещо хубаво от тях /като се почне от латинците, сатанинският Берлински конгрес, Ньойският грабителски договор, бомбадировките през втората световна война и т.н. Гърция и Сърбия подкрепени от Англия, са искали границите до Пловдив и до р. Искър/, нито ни смят за пълноправни!Използват ни като източник на евтина работна ръка, пазар за ниско стойностни стоки /да си освободят и подменят дълбоко замързеният държавен резерв от месо престояло 20 години например и т.н.Това са рецидивни общества с доказани колониални и грабителски практики!Бъдещето е на изток!!!
Коментиран от #55
12:51 27.06.2026
21 Мурка
До коментар #7 от "Сила":ПО ДРУСАН СИ И ОТ ЗЕЛКАТА
12:51 27.06.2026
22 Хипотетично
Губещия предлага капитулация за постигане на мир при възможно приемливи условия, за да оцелее и вземе реванш в бъдещ изгоден момент.
12:51 27.06.2026
23 руzко = боклук
Коментиран от #80
12:51 27.06.2026
24 бандерите мачкат
12:51 27.06.2026
25 ЕВРЕИНА ЗЕЛЕНСКИ
12:51 27.06.2026
26 Ха Ха
Коментиран от #50
12:52 27.06.2026
27 пешо
12:52 27.06.2026
28 питам
12:52 27.06.2026
29 Няма
До коментар #17 от "Сила":Как, уважаеми! Един златен кенеф може да бъде всичко, но не и банален!
12:52 27.06.2026
30 Владимир Путин, президент
Русофил = 3ooфил !!!
Пачему ? Pyccкие не сме люди ☝️😄
Коментиран от #150
12:53 27.06.2026
31 Раковски
Полша (1939 г.): Съветският съюз напада Полша в гръб в съюз с Нацистка Германия (пакта Молотов-Рибентроп). Официалната съветска пропаганда оправдава агресията с твърдението, че полската държава е „фашистка“, „буржоазна“ и подтиска малцинствата.
Финландия (1939-1940 г. – Зимната война): При непредизвиканата атака срещу Финландия, съветските вестници обявяват демократичното финландско правителство за „клика от белогвардейски фашисти“, за да оправдаят опита за окупация.
Балтийските държави (1940 и 1944-1953 г.): Окупацията и последвалите масови депортации в Естония, Латвия и Литва са маскирани като „борба срещу местните фашисти“ и „буржоазни националисти“. Всеки, който е искал независима държава, автоматично е брандиран като фашист.
Унгария (1956 г.): Когато унгарският народ се вдига на антикомунистическо въстание за свобода, съветските танкове влизат в Будапеща. Москва официално нарича събитията „фашистки и контрареволюционен преврат“, организиран от Запада.
Чехословакия (1968 г. – Пражката пролет): Мирните реформи за „социализъм с човешко лице“ са смазани от войските на Варшавския договор под ръководството на
Коментиран от #34, #171
12:53 27.06.2026
32 НАТОпорчен
Коментиран от #43
12:53 27.06.2026
33 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #13 от "Като не искате война":И си прав ,СССР ни разкатаха майката след 1944 година ,назначиха послушни родни подлоги !!Изнесоха каквото можаха ! Прав си с който се е хванал с СССР не е прокопсал и затова всички бягат !
12:53 27.06.2026
34 Раковски
До коментар #31 от "Раковски":Мирните реформи за „социализъм с човешко лице“ са смазани от войските на Варшавския договор под ръководството на СССР. Оправданието? Трябвало да се предотврати „реваншизъм“ и „профашистки преврат“, заплашващ сигурността.
Чечня (1994 и 1999 г.): По време на двете брутални войни, руската държавна машина масово използва етикети като „фашисти“, „екстремисти“ и „терористи“ за чеченските бойци и местното население, за да оправдае пълното изравняване на Грозни със земята.
Грузия (2008 г.): При нахлуването в Грузия руската пропаганда обвинява президента Михаил Саакашвили във „фашизъм“ и дори в извършването на „геноцид“ срещу осетинците – същият наратив, който по-късно беше прекопиран едно към едно.
Украйна (2014 г. – днес): Анексирането на Крим, войната в Донбас и пълномащабната инвазия през 2022 г. бяха опаковани под лозунга за „денацификация“. Русия нарича законно избраната власт в Киев „нацистки режим“, въпреки че крайно десните партии в Украйна нямат почти никакво влияние.
Изводът: В политическия речник на Кремъл думата „фашист“ или „нацист“ няма историческо или идеологическо значение. Тя означава просто едно нещо: „Всеки, който не иска да се подчинява на Москва и защитава правото си на суверенитет“. Схемата работи от 80 години насам – сменят се само имената на държавите жертви.
Коментиран от #144, #153
12:54 27.06.2026
35 Мурка
До коментар #17 от "Сила":БАНАЛНО Е И ЧУВАЛИТЕ НА МИНДИЧ В ИЗРАЕЛ -БАНАЛНИ СА И ГРАДОВЕТЕ ВЪВ ВАРНА
12:54 27.06.2026
36 Брътвежи на един
12:54 27.06.2026
37 Абе
12:54 27.06.2026
38 СЕЛФИ НА ГРОБИЩАТА
12:54 27.06.2026
39 Това
До коментар #3 от "Мурка":Е малката беля! Голямата беля е, че украинските наркомани не искат проститутки!
Коментиран от #46
12:54 27.06.2026
40 Дони
До коментар #19 от "ПЪЛНИ Глупости":НЕ Е НУЖНО ---ОРЕШНИК С БОЙНИ ГЛАВИ = НА БУФЕР
Коментиран от #66
12:56 27.06.2026
41 Левски
12:56 27.06.2026
42 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #13 от "Като не искате война":"...богатствата на Русия..."
Богатствата - манголска какашка, 40-годишна жигула, дървен кeнеффф в двора, бензина нет !!!
Абе вие сериозно ли.....👈😄😄
Коментиран от #49
12:56 27.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Украйна работи
Коментиран от #57
12:56 27.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Мурка
До коментар #39 от "Това":ЧЕТОХ ДОЙЧЕ РЕВЯЛИ И НЕ ВДИГАТ САМОЛЕТА КАТО НЕ ИЗЛЕТИ ГИ БИЕЛИ
12:58 27.06.2026
47 Без име
Коментиран от #53
12:58 27.06.2026
48 Гориил
Коментиран от #74, #82
12:59 27.06.2026
49 Монголския татарин
До коментар #42 от "Майор Деянов, на всеки километър":Отново вие на умряло
13:00 27.06.2026
50 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #26 от "Ха Ха":Пропусна Монархо-Фашизма и Хитлеро-Нацизма и Световният Капитализъм и Международната Реакция !!Ма как от 1920г. до сега не си сменихте репертоара другаре "работници и селяни" ! Все на едно и също ви учат ама 21 век сме ,няма Аврора няма тачанка ,сменете лексиката!
Коментиран от #63
13:00 27.06.2026
51 ФАКТ
До коментар #1 от ".......":Факт е че си бавн 0 ра3 виващ. Като страхливеца Пуслер.
13:01 27.06.2026
52 ПРЕДИ ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ ДА СПРЕ
Коментиран от #95
13:01 27.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Мурка
До коментар #43 от "Едипе":ТИ ДА НЕ СИ МИСЛИШ ЧЕ Е СЕФТЕ
13:02 27.06.2026
55 Точно така
До коментар #20 от "Православен":Тези, западналите винаги до сега са работили против нас и с тях сме загубили много до сега. Колкото и да не вярват някои, Русия е единствената която е правила нещо за нас и се е застъпвала да ни помага. И след загубата ни заедно с германците на втората световна война... Западните са искали да ни разпарчетосат. И пак Русия не е позволила. А сега има толкова много в България, които постоянно са против Русия.... Западът са едни лъжци и лицемери. Те винаги са против нас. И даже сега с еврозоната. Видяхте ли, как ни прецакаха, за кой ли път? А самолетите ?
13:02 27.06.2026
56 Наркоманът
13:02 27.06.2026
57 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #44 от "Украйна работи":ЩЕ „ЩЕ „ЩЕ„ЩЕ това го слушам от болшевизма вече 55 години !Па светло бъдеще ,па комунизъм ,па нам кво си все ЩЕ ама друг път!!!!
Коментиран от #62
13:02 27.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Механик
Помните ли нощните шествия из Киев и факлите в ръцете на бандеровците? М?
Кой викаше "техните деца ще се крият по мазетата в тъмницата, а нашите ще играят под слънцето"? М?
Коментиран от #73, #105
13:05 27.06.2026
60 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
13:07 27.06.2026
61 Изрод
13:08 27.06.2026
62 Владимир Путин, президент
До коментар #57 от "ПЪЛНИ Глупости":"..ЩЕ.."
Щергей, Щелександър, Щефан, Щевченко, Щекин, Щетин, Щерин са най-популярните руски имена !!!
Запомнете ги 👈😄😄
13:08 27.06.2026
63 Ляв+
До коментар #50 от "ПЪЛНИ Глупости":Монархо-Фашизма и Хитлеро-Нацизма и Световният Капитализъм и Международната Реакция - че какво не им е истинското на всички изброени и защо ми се струва, че се възмущаваш? Ето ти нещо още по-достоверно: "Капиталистическата Демокрация, Господине, е скрита форма на Диктатура на Капитала. Който притежава, той и управлява" Ама не знаеш кой го е казал, нали? Защото си промит
Коментиран от #75
13:08 27.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Виновно е наглото НАТО
Коментиран от #68, #84, #98
13:08 27.06.2026
66 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #40 от "Дони":А МОЧА Когда она улетит? Виж колко е красиво като няма автомати в небето !
13:09 27.06.2026
67 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
13:09 27.06.2026
68 Виновно е наглото НАТО
До коментар #65 от "Виновно е наглото НАТО":И на фона на цялата тази био-заплаха и очевидни сатанински ритуали в Киев, украинците най-нагло извършиха най-тежкото военно престъпление: решиха да се защитават, вместо да се предадат за три дни и да посрещнат танковете с хляб, сол и перални машини.Логиката на Кремъл е желязна: Русия никога през историята си не е нападала никого. Тя просто влиза не поканена, взема ти телевизора, обявява хола ти за историческа руска земя и после вика полиция, защото котката ти я гледа русофобски от фотьойла. Чиста самозащита!
Коментиран от #89, #109
13:09 27.06.2026
69 Ддд
13:09 27.06.2026
70 Рюрикович
13:09 27.06.2026
71 виктория
13:10 27.06.2026
72 оня с коня
Коментиран от #101, #122
13:10 27.06.2026
73 Володимир Зеленски, президент
До коментар #59 от "Механик":"...Кой се биеше в гърдите и викаше, че ще се къпе в руска кръв?..."
Ми къпем се !!!
Редовно, Три раза в день ☝️😁
Коментиран от #156, #164
13:11 27.06.2026
74 Моряка
До коментар #48 от "Гориил":Те това е Гориил!Стъпка с един крак Стоянчовците, тем подобните майоро Деяновци и всякакъв друг тъмносин мусор.
13:11 27.06.2026
75 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #63 от "Ляв+":А Забравих "Диктатура на Пролетариата" на полуграмотните с каскетите !Как ме подсети и така вече 80 години
Коментиран от #99
13:11 27.06.2026
76 Без име
До коментар #53 от "МОТИКАТА":А, позна се!
13:12 27.06.2026
77 Мухахаха
13:12 27.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Баце ЕООД
13:12 27.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Руснак без крак...
До коментар #48 от "Гориил":"...Дори войната да бъде спряна..."
Аха...надай се...
Само пълно разтуряне на манголския kaтyн ще сложи край на войната ☝️
Коментиран от #88
13:14 27.06.2026
83 УДРИ С ЛОПАТАТА
13:14 27.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Цензура
40-дневна офанзива? И в какво ще се състои тя? В още терор срещу цивилно население? Внимавай какво си пожелаваш, защото след 40 дни Киев може да го няма !!!!
Що не изгоните руснаците, а само отправяш някакви призиви? На фронта руската армия ви мачка като xлeбaрки, ти искаш да им нареждаш какво да правят?
13:14 27.06.2026
86 Еваларка зельоночек
13:14 27.06.2026
87 кахраман
13:15 27.06.2026
88 Украинец без глава
До коментар #82 от "Руснак без крак...":В братската могила сме хиляди и изобщо не е скучно ☝️😬!
13:15 27.06.2026
89 Да Бе Да
До коментар #68 от "Виновно е наглото НАТО":Стига с лицемерни атлантически клишета. Путин предупреди, предупреди и пак предупреди, и накрая изтегли войната с наглеците от НАТО извън Русия. Това се случи. Украйна беше будалата, която се подложи
13:15 27.06.2026
90 Цензура
До коментар #7 от "Сила":Oлигoфрен, Русия е една от най-развитите страни на света !!! Изгледай няколко видеа, дори от градове далеч на изток или на север... нашите провинциални градове могат само да мечтаят за такава чистота, уреденост и спокойствие !!!
Коментиран от #96
13:15 27.06.2026
91 Гошо
13:16 27.06.2026
92 РАНО Е ВОЙНАТА ДА СПИРА
13:16 27.06.2026
93 БПФ
До коментар #81 от "Удриии Удрии":Абе, ти не осъзнаваш ли, че Русия така може да удари, че укропия да изчезне от географските карти? Някакви кирливи дрончета, срещу хиперзвукови ракети !!!
Коментиран от #100
13:17 27.06.2026
94 Артилерист
Коментиран от #116
13:17 27.06.2026
95 Антирашист846
До коментар #52 от "ПРЕДИ ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ ДА СПРЕ":Фашшзма е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори ,а чети за фашшстките държави !
Коментиран от #102
13:18 27.06.2026
96 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #90 от "Цензура":А Москвича е Китайски а цифровият Зенит е Панасоник/Лайка ! Ура другаре тая година полупроводници, другата цели !!! Развитият путинизъм !!
Коментиран от #106
13:18 27.06.2026
97 Хахахаха
До коментар #1 от ".......":Няма да ги изгонят. Ще направят рашата втори Донбас! Както и масква!
13:19 27.06.2026
98 Руснак без крак...
До коментар #65 от "Виновно е наглото НАТО":"...Истината най-накрая лъсна, НАТО.."
Руски Н-Е-М-О-Ж-А-Ч !!!
Ма няма НАТО, Бато, Тато, Баба Ванга, извънземните, противостоянието на планетите....
Това е пpоcтичката ленинска Правда 👈
Коментиран от #103
13:20 27.06.2026
99 Ляв+
До коментар #75 от "ПЪЛНИ Глупости":Единственото, което ме безпокои е, че вече не чувам прекрасният Интернационал никъде из Европа. Затова пък вероятно му се наслаждават в Азия и Латинска Америка
Коментиран от #112
13:20 27.06.2026
100 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #93 от "БПФ":"Може" "ЩЕ " Трябва" КОГА , Кога бре ?? Айде да видим непобедимите ,ама времето показва друго !
13:20 27.06.2026
101 оня с х.я
До коментар #72 от "оня с коня":Конски ,логиката не ти е силната страна ,въпреки ,че се имаш за тарикат и маркираш спама си с Главни БУКВИ където не му е мястото .Лесно е смууу чии х....йовве ,под пари ще останеш,продай бангията бмв на някой мннн .галлл и дари парите на Украйна,а си купи S класа като мен .Просто съм класи над вас !
Коментиран от #123
13:21 27.06.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Гресиран козяк
До коментар #98 от "Руснак без крак...":От километър лъхаш на стара грес и ....йнаа ,така че и с десет различни ника пак не можеш да се скриеш☝️
Коментиран от #114
13:23 27.06.2026
104 ЗЕЛЕНСКИ НЯМА НОВО СЕЛФИ
13:23 27.06.2026
105 Антирашист 867
До коментар #59 от "Механик":Украинците воюват за свободата си и срещу рашистките марионетки.
Коментиран от #111
13:24 27.06.2026
106 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #96 от "ПЪЛНИ Глупости":Я ми кажи Ганя Царр Вулла освен Джеб Чии и Жрици на Любовта какво друго е прозвел?
13:25 27.06.2026
107 Иван 1
Коментиран от #129
13:25 27.06.2026
108 Заличаване!
13:25 27.06.2026
109 Опитал
До коментар #68 от "Виновно е наглото НАТО":си се да се правиш глупаво на много оригинален. Пиши си един плюс, че си успял.
13:26 27.06.2026
110 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
13:26 27.06.2026
111 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #105 от "Антирашист 867":Лука ,не си губи времето ,върти кавалли ,виртуоз си и под пари ще останеш !
13:26 27.06.2026
112 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #99 от "Ляв+":Довечера си нарязвам червени домати с червен лук ,сипвам си червена домашарка и си пускам това на снимката !Някаква носталгия ме подгони е не е Интернационала.....
13:27 27.06.2026
113 ВЕРНО ЛИ ПУТИН КАЗАЛ
Коментиран от #162
13:28 27.06.2026
114 МОТИКАТА
До коментар #103 от "Гресиран козяк":"...не можеш да се скриеш..."
Мотиката не се крие !!!
Мотиката пердаши русофилски тиккви и пори руски гъzzzундери. Запомни най-сетне, да го не запомниш по най-трудния начин 👈
Понятно ? 😄
Коментиран от #159
13:28 27.06.2026
115 МНОГО Е БЛАГО
13:29 27.06.2026
116 Антирашист 868
До коментар #94 от "Артилерист":Манипулираш ,няма дадена дума в истамбул. Прочети за будапещенските споразумения!
Коментиран от #141
13:29 27.06.2026
117 Вие сте пред колапс
Още малко ще се пококошиниш
И като почнат боевете за краматорск
Ще почнеш да виеш на умрело
13:30 27.06.2026
118 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Владимир":Всички фотота ,се слагат умишлено ,психология бате ,за да си мисирка се учи и дълбока психология ,така се промиват мозъците на оФцете,с в телевизията и радиото използват музика за това
13:30 27.06.2026
119 Ъъъ
Хайде сега пък да се изтеглел...🤔
Ми нали всеки ден ги биете? Нали всеки ден по няколко пъти ни се съобщава как Русия не знае как и не може да спечели тази война. Икономиката е пред колапс, няма бензин, народа се бунтувал срещу Путин....И изведнъж, ма вземи се изтегли....🤣
13:31 27.06.2026
120 Анонимен
Коментиран от #168
13:32 27.06.2026
121 Антирашист 869
До коментар #4 от "А50":Пусин и рашистите започнаха войната ! Зеленски е герой защитава родината си !
13:33 27.06.2026
122 Моряка
До коментар #72 от "оня с коня":Какви исконни земи,бе Коньо?Някой да е чел,да е чувал за държава Украйна през вековете?Вярно е,че 80% от сегашното карикатурно образование е с исконни земи,ама руски - Новорусия и Малорусия.А пък през тези 45 робски( според конските разбирания),завърших безплатно 2 висши образования,всяка година водех семейството си на зимен и летен курорт на символични цени,безплатно на санаториум,апартамент на нормални цени( 20 пъти по ниски от сегашните цени),чисти улици,никакъв бандитизъм,без крещяща съдебна корупция,домати,череши и ябълки на корем.Та робството беше доста робско.Вярно е,че нямаше банани.Сега има,,можеш да си ги пъхнеш в свободния демократичен конски з@.......ик.
Коментиран от #127
13:33 27.06.2026
123 оня с коня
До коментар #101 от "оня с х.я":Явно си душевно болен човек но добре че не си харчиш оскъдните парици за лечение,щото Диагнозата ни е "Неличима".
Коментиран от #135
13:34 27.06.2026
124 Обективен
Коментиран от #160
13:35 27.06.2026
125 Българин
13:37 27.06.2026
126 не може да бъде
13:37 27.06.2026
127 Миролюб Войнов, историк
До коментар #122 от "Моряка":"...Някой да е чел,да е чувал за държава Украйна през вековете.."
Морска е caмо на маккя ти вyнaтa....😄
Украйна е Международно призната 1991г от Русия и ООН. За останалото питай майкка си ☝️
Коментиран от #138, #154
13:37 27.06.2026
128 Лошото е
13:38 27.06.2026
129 Антирашист 871
До коментар #107 от "Иван 1":Какво пиеш ,щото действа умопомрачително ?
13:38 27.06.2026
130 Българин
До коментар #18 от "демократ":Как пък не се намери един русофил да застане рамо до рамо с братушките да се бият с нацистите като дедите ни през 1944та?
Само някакви джендър русофили, сеирджии, на които като им кажеш за фронта почват да се оправдават и да псуват каруцарски.
Коментиран от #136, #137
13:39 27.06.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Бай Пешо моториста
13:43 27.06.2026
134 Тиква
13:43 27.06.2026
135 оня с х.я
До коментар #123 от "оня с коня":От мокри кууухи Ломски власи ,акъл не искам !
13:44 27.06.2026
136 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #130 от "Българин":Дъжд ли те е валял или нормално така яко пахнеш на мокро некъпано куче ☝️ !
13:45 27.06.2026
137 костов
До коментар #130 от "Българин":ами отивай да се биеш за ват ниците с перфекттна демокрация и човеколюбие,кой те спира?
13:46 27.06.2026
138 Чиниш ми се
До коментар #127 от "Миролюб Войнов, историк":Гресиран козяк от ПП ,истински петрохански лама !
13:47 27.06.2026
139 ПЪЛНИ Глупости
Коментиран от #166
13:48 27.06.2026
140 Абв
13:48 27.06.2026
141 Артилерист
До коментар #116 от "Антирашист 868":Общо известно е, че Зеленски се съгласил на примирие, но се отказва, след като идва Джонсън и му обещава пълна подкрепа на запада, начело със САЩ на Байдън, ако продължи да се бие срещу Русия.
Може ли да припомниш какво общо имат будапещенските споразумения с убийството на хората в Донбас от бандеровци и редовната армия на киевската хунта.
13:49 27.06.2026
142 Баба Гошка
Коментиран от #173
13:50 27.06.2026
143 Ицо
13:50 27.06.2026
144 Антирашист872
До коментар #34 от "Раковски":Прав си,стара кгб тактика е рашистите да кръщават враговете си фашисти с цел ги асоциират с всв . Сегашното националолигархично управление на просия развива тази тактика .
Коментиран от #151, #152
13:50 27.06.2026
145 Мирен гражданин
Коментиран от #148, #155
13:51 27.06.2026
146 9ти септември
13:51 27.06.2026
147 оня с коня
13:52 27.06.2026
148 Мухахаха
До коментар #145 от "Мирен гражданин":Удри ама риве като ударен
13:52 27.06.2026
149 ПЪЛНИ Глупости
13:53 27.06.2026
150 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":Пробвай да го кпжеш на некой руснак на улицата, хахахах
Коментиран от #158
13:54 27.06.2026
151 Умре фашист
До коментар #144 от "Антирашист872":Питай на Мерц дедо му
13:54 27.06.2026
152 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #144 от "Антирашист872":Искаш ли набързо да миго олли.гаввиш за 10 €врака ,поне довечера да не обикаляш кофите !
13:54 27.06.2026
153 Аналитично представен
До коментар #34 от "Раковски":Такъв поглед за събитията в проруските олигарски медии не е допустим и е непонятен за електората.
13:55 27.06.2026
154 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #127 от "Миролюб Войнов, историк":Вчера признала, днес- не признава.
Се ла Ви.
Америка от колко договора се изтегли?
13:56 27.06.2026
155 Луд с картечница
До коментар #145 от "Мирен гражданин":Изобщо не си мирен ,жълтопаветен минн.дилл,за връзване си направо !
13:56 27.06.2026
156 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #73 от "Володимир Зеленски, президент":2 400 000 Бандери се къпят в своята. Другите са наред
13:57 27.06.2026
157 Троянеца
Коментиран от #161
13:57 27.06.2026
158 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #150 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":До нассиране!
Коментиран от #169
13:59 27.06.2026
159 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #114 от "МОТИКАТА":За Това ли 2 400 000 укри умрчха?
13:59 27.06.2026
160 Заповедта
До коментар #124 от "Обективен":е адекватна срещу сепаративни преговори за мир от самоинициативни колаборационалисти.
14:01 27.06.2026
161 Путлето направо възстанови СССР
До коментар #157 от "Троянеца":Нема бензин,но има купони...имаа купони....ама нема бензин...кво толкова?!
Кочината си е кочина....ама без бензин.
14:01 27.06.2026
162 Ха ха
До коментар #113 от "ВЕРНО ЛИ ПУТИН КАЗАЛ":Не е вярно.Каза го съветник на Тръмп.
14:02 27.06.2026
163 руззззНациии
14:02 27.06.2026
164 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #73 от "Володимир Зеленски, президент":Значи признаааш., че искахте да убивате руснаци. Ама боляло, хахахх
14:03 27.06.2026
165 Тити на Кака
Уаууу, колко благородни щения 😂😂😂
14:04 27.06.2026
166 Хффуът
До коментар #139 от "ПЪЛНИ Глупости":Затова срещнеш ли копейка трепИ!За доброто на България.
14:04 27.06.2026
167 Троянеца
14:05 27.06.2026
168 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #120 от "Анонимен":"Сънят на разума ражда чудовища. "
14:05 27.06.2026
169 Оня с мотиката
До коментар #158 от "Удри копейката с лопатЕто!":Уудрий яко козяка с мотиката и веднага след това копаш на място на дълбоко ,за да не се разнася заразата !
14:05 27.06.2026
170 хахаха
До коментар #17 от "Сила":толкова си остър, че вместо да напишеш Янукович, си написал Кравчук...полуграмотни острилки...
14:05 27.06.2026
171 чети повече
До коментар #31 от "Раковски":четеш както дявола евангелето. Балтийските държави доброволно влизат в СССР пред фашистката заплаха. Чехите и унгарците сами поискаха помощ срещу контрареволюцията. С полша изобщо си гламав и заблуден. Финландците бяха употребени и загубиха територии така както днес ще се случи с укрите
14:06 27.06.2026
172 Дружба се изредим на Блогъра от Москва.
Коментиран от #175
14:06 27.06.2026
173 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #142 от "Баба Гошка":За това руснаците имат поговорка:"когда хххххоол родился- еврей заплакал. "
14:08 27.06.2026
174 А МОЧАТА?
14:09 27.06.2026
175 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #172 от "Дружба се изредим на Блогъра от Москва.":Фе
Лацио
първо им направи на тез роми
14:09 27.06.2026
176 Гориил
14:10 27.06.2026
177 Испанеца
14:10 27.06.2026