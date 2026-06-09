Кристиан Ериксен с информация за състоянието си

Кристиан Ериксен направи публикация в социалните медии, в която съобщи, че е добре и се намира в своя дом. 34-годишният халф на Волфсбург загуби съзнание по време на приятелския мач на Дания с Украйна късно снощи. Ериксен се срина на земята през второто полувреме и получи медицинска помощ на терена за продължителен период от време. Ериксен в крайна сметка се съвзе и успя да се изправи, но мачът не беше доигран.

"Искам да уведомя всички, че съм добре и съм си вкъщи със семейството си. Както вероятно можете да си представите, изписването оказа сериозно влияние върху мен и семейството ми, но искам да уверя всички, че това беше съвсем различна ситуация от случилото се през 2021 година. Чувствам се добре и вече започвам да се възстановявам. Освен че съм благодарен за подкрепата и помощта на всички играчи и медицинския екип на терена, съм изключително признателен и на лекарите, които се грижеха за мен и сърцето ми през годините. Техния професионализъм ме защити, когато беше необходимо. Сега съм изцяло фокусиран върху възстановяването си, прекарването на време със семейството си, ходенето на почивка и играенето на футбол с децата", написа Ериксен в социалните мрежи.

През 2021 година Ериксен получи сърдечен арест по време на мача срещу Финландия на Европейското първенство. По-късно му беше поставен интракраниален дефибрилатор, за да се следи ритъма на сърцето му.

Датският национален отбор няма да участва на Световното първенство в Северна Америка.