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Кристиан Ериксен с информация за състоянието си

Кристиан Ериксен с информация за състоянието си

9 Юни, 2026 07:00 813 4

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  • световно първенство

34-годишният халф на Волфсбург загуби съзнание по време на приятелския мач на Дания с Украйна късно снощи

Кристиан Ериксен с информация за състоянието си - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Кристиан Ериксен направи публикация в социалните медии, в която съобщи, че е добре и се намира в своя дом. 34-годишният халф на Волфсбург загуби съзнание по време на приятелския мач на Дания с Украйна късно снощи. Ериксен се срина на земята през второто полувреме и получи медицинска помощ на терена за продължителен период от време. Ериксен в крайна сметка се съвзе и успя да се изправи, но мачът не беше доигран.

"Искам да уведомя всички, че съм добре и съм си вкъщи със семейството си. Както вероятно можете да си представите, изписването оказа сериозно влияние върху мен и семейството ми, но искам да уверя всички, че това беше съвсем различна ситуация от случилото се през 2021 година. Чувствам се добре и вече започвам да се възстановявам. Освен че съм благодарен за подкрепата и помощта на всички играчи и медицинския екип на терена, съм изключително признателен и на лекарите, които се грижеха за мен и сърцето ми през годините. Техния професионализъм ме защити, когато беше необходимо. Сега съм изцяло фокусиран върху възстановяването си, прекарването на време със семейството си, ходенето на почивка и играенето на футбол с децата", написа Ериксен в социалните мрежи.

През 2021 година Ериксен получи сърдечен арест по време на мача срещу Финландия на Европейското първенство. По-късно му беше поставен интракраниален дефибрилатор, за да се следи ритъма на сърцето му.

Датският национален отбор няма да участва на Световното първенство в Северна Америка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лекар

    4 0 Отговор
    Правилният медицински термин за устройството, което следи сърдечния ритъм, е имплантируем кардиовертер-дефибрилатор (ICD), а не „интракраниален“. Думата интракраниален означава „вътречерепен“ (свързан с мозъка), докато това устройство се поставя под кожата в областта на гръдния кош.

    Коментиран от #3

    07:15 09.06.2026

  • 2 гост

    11 0 Отговор
    Спирай докато е време и си харчи честно спечелените милиони.На 34 год.погледни реално на нещата,нито си първият нито последният който се отказва от нещо в името на здравето си.

    07:17 09.06.2026

  • 3 Герги

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "лекар":

    не е ли пейсмейкър..

    Коментиран от #4

    07:18 09.06.2026

  • 4 лекар

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Герги":

    Това мед. чудо се поставя под локална упойка и под кожата. Има същата роля като пейсмейкър, но с много допълнителни функции...

    07:27 09.06.2026

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