ЕС предлага нов пакет санкции срещу Русия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи предложения за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна. Комисията предлага разширяване на икономическите ограничения и въвеждане на забрана за влизане в ЕС на всички, служили в руските въоръжени сили от началото на руската инвазия, предава БТА.
По думите на фон дер Лайен се предвижда разширяване на списъка със забрана за обслужване на кораби от т.нар. руски „сенчест флот“, както и налагане на ограничения срещу летища и пристанища, свързани с опити за заобикаляне на европейските санкции за търговия с руски петрол. Предлага се и забрана за продажба на кораби за пренос на втечнен природен газ към Русия.
Комисията предлага още 30 руски банки, както и финансови дружества в трети страни, свързани със сделки с криптовалути, да бъдат включени в санкционните списъци на ЕС. Предвидени са и ограничения върху продажбата на метали, използвани в руското военно производство, както и на дронове, системи за заглушаване на радиочестотния спектър и автомобилни части.
Фон дер Лайен съобщи, че в следващите дни се очаква началото на преговорите по същество с Украйна и Молдова за присъединяване към ЕС.
За одобряването на предложенията за нов пакет санкции е необходима единодушна подкрепа от държавите членки на Съюза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доктор Гълъбова
Коментиран от #14
14:35 09.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сандо
Коментиран от #9
14:36 09.06.2026
4 ЛГ бтв
Коментиран от #7, #19, #62
14:36 09.06.2026
5 точно така
Коментиран от #33
14:37 09.06.2026
6 ЕС нищо не предлага
Коментиран от #18
14:38 09.06.2026
7 ха га га
До коментар #4 от "ЛГ бтв":А ти даваш ли си сметка че 90% от руснаците могат да говорят английски език?
Коментиран от #11
14:38 09.06.2026
8 СПРАВЕДЛИВ
14:39 09.06.2026
9 "Най- умната"
До коментар #3 от "Сандо":глупост беше шишета с капачки, които те удрят по носа. 🤣😂🤣😂. Но гледам всички ги късат от шишето и резултат 0.
А каква беше целта само кривокраката си знае:))
Коментиран от #20
14:39 09.06.2026
10 Хасковски каунь
14:40 09.06.2026
11 Щото са умни
До коментар #7 от "ха га га":за разлика от теб.:))
Коментиран от #16
14:40 09.06.2026
12 хахахахха
14:41 09.06.2026
13 ДрайвингПлежър
ВЪН И ДАЛЕЧЕ ОТ ТАЯ СВИНСКА ОБИТЕЛ!
14:41 09.06.2026
14 Читател
До коментар #1 от "Доктор Гълъбова":По лошо е даже от шизофрения,тия сатанисти не само ще ни фалират напълно а и искат да ни избият.Начело с фон ден пфайзер ваксинен СС
14:42 09.06.2026
15 Дориана
Коментиран от #66
14:42 09.06.2026
16 ха ха га
До коментар #11 от "Щото са умни":То се вижда колко са "умни"... Колкото тебе лоботомирано путл€растч€
14:42 09.06.2026
17 Следващия пакет
14:43 09.06.2026
18 ДрайвингПлежър
До коментар #6 от "ЕС нищо не предлага":Да но понеже ЕК държи кинтата всички робски навеждат глава и подават ръчичка за подаяния от Урсулица и пуделите и... щото всички са толкова забридали, че без тия подаяния са се сринали тотално
14:43 09.06.2026
19 кой бе дженди?
До коментар #4 от "ЛГ бтв":То що не можеш? И кво общо има това?
14:43 09.06.2026
20 Юлия
До коментар #9 от ""Най- умната"":Благодаря сърдечно за това,че ме разсмяхте!!!
14:44 09.06.2026
21 няма лошо
Има руснак - има проблем
Няма руснак - няма проблем
И така изби 20 млн в Сибир. Трябваше да продължи грузинеца и сега щеше всичко да е наред.
Коментиран от #25, #28, #39
14:45 09.06.2026
22 ЕК предлага интересен подход
14:47 09.06.2026
23 Въх ЛУДАТА
14:48 09.06.2026
24 78ми пакет санкции
14:49 09.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Колю Пърмака
14:49 09.06.2026
27 ейййййййййййй
14:50 09.06.2026
28 и ДАНС са на същия принцип
До коментар #21 от "няма лошо":И излекуваха едни ПеПедофили на Петрохан.
14:50 09.06.2026
29 мааани
Коментиран от #41
14:51 09.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #34
14:51 09.06.2026
32 Хахаха!🎺🥳😀
14:54 09.06.2026
33 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #5 от "точно така":Кой месец сме от няколкото месеца, в рамките на които руската икономика ЩЕ се срине под натиска на новите, страшни санкции?!
14:55 09.06.2026
34 заминавай в гана да живееш
До коментар #31 от "Хахаха!🎺🥳😀":Прати снимка след месец да те видим колко си богат. Може и в пе де Рассия или С. Корея... Аман от дрИШльОВци дето не ценят това което имат.
Коментиран от #37
14:56 09.06.2026
35 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #36
14:56 09.06.2026
36 едно си идиотчо знае
До коментар #35 от "Хахаха!🎺🥳😀":Едно си бае
14:59 09.06.2026
37 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #34 от "заминавай в гана да живееш":Какво имате в България, освен дългове и цигани, които ви гледат с кръвясали очи и ви точат ножове?
Тръгнал на Русия да се присмива, моля ви се. Сиромах отвсякъде.
Коментиран от #40
15:00 09.06.2026
38 Един
15:02 09.06.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "няма лошо":А кой беше казал:
" Няма такова животно , което 20 пъти се спъва в един и същ камък!"
Коментиран от #42
15:04 09.06.2026
40 е юи
До коментар #37 от "Хахаха!🎺🥳😀":Къща , 2 апартамента, 4 коли в движение в семейството. То е до можене мъник, не само стоене по форумите да се оплакваш. Това време ако бачкаше можеше да вземеш пари. Не за парче пица да тролиш цял ден... Няма как да стане. Като имаш парите - тогава се дава акъл по форумите.
Коментиран от #43, #51, #54, #60
15:04 09.06.2026
41 Всъщност
До коментар #29 от "мааани":Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен има 7 деца.
Wikipedia
Тя и нейният съпруг Хайко фон дер Лайен имат двама синове и пет дъщери, родени между 1987 и 1999 г.:
Давид (роден през 1987 г.)
Софи (родена през 1989 г.)
Мария Доната (родена през 1992 г.)
Виктория (родена през 1994 г.)
Йохана (родена през 1994 г. – близначка на Виктория)
Егмонт (роден през 1998 г.)
Грация (родена през 1999 г.)
15:06 09.06.2026
42 няма лошо
До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Което само доказва, че сме хора, а не животни като руснаците.
А 100% не си разбрал срещу какво и кого са тези санкции щом наказването НА НОВА ГРУПА ХОРА, го имаш за "същия камък".
15:07 09.06.2026
43 Ти пък
До коментар #40 от "е юи":откъде знаеш той колко стои по форумите. Явно цял ден дремеш тук.
Имаш чушки . Стига лъга, бе манннннгян.
Коментиран от #44, #45
15:08 09.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 е юи
До коментар #43 от "Ти пък":Личи по стила на писане и повтарянето на едни и същи опорки М@нг@сарянчо
Коментиран от #48
15:10 09.06.2026
46 европа
Коментиран от #77
15:10 09.06.2026
47 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
Коментиран от #64
15:13 09.06.2026
48 Ма нго,
До коментар #45 от "е юи":не ни интересува автобиографията ти.
Коментиран от #49
15:13 09.06.2026
49 мдааа...
До коментар #48 от "Ма нго,":Толкова си можеш некадърниче.
Коментиран от #50
15:14 09.06.2026
50 Абе
До коментар #49 от "мдааа...":А ти толкова не можеш.
Коментиран от #52, #53
15:16 09.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 мдааа
До коментар #50 от "Абе":ой сладурче н€докл@т€но
Коментиран от #56
15:18 09.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Също така
15:19 09.06.2026
56 Ох Котьо,
До коментар #53 от "мдааа":еладатеразклатя.
Коментиран от #63
15:20 09.06.2026
57 Смешник
15:20 09.06.2026
58 Боко
По особено мъчителен начин !
15:20 09.06.2026
59 Лаеняната
15:21 09.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 А какво
15:22 09.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 мдааа
До коментар #56 от "Ох Котьо,":Явно си путл€р@ст щом си падаш по южко. Сите сте такива пе е раси. Барабар с вожда ви педофил пе е рас.
Коментиран от #67, #72
15:23 09.06.2026
64 Бай Ставри
До коментар #47 от "ДОНЧО ГОРСКИЯТ":Елате пиленца при баткооооо
15:23 09.06.2026
65 Тома
15:24 09.06.2026
66 Смешник
До коментар #15 от "Дориана":Ами нали трябва да правят нещо иначе съвсем ще изчезнат А те освен някакви санкции срещу Русия друго не могат да измислят
15:25 09.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 "Умната"
15:26 09.06.2026
70 604
15:27 09.06.2026
71 Отреазвяващ
15:29 09.06.2026
72 ОИхуууууй
До коментар #63 от "мдааа":Явно си дрътМазенПеееееас.
Коментиран от #73, #75
15:29 09.06.2026
73 мдааа
До коментар #72 от "ОИхуууууй":Не съм аз този който се предлага, а ти мазний.
Коментиран от #74
15:32 09.06.2026
74 Не се предлагаш на мъжкари
До коментар #73 от "мдааа":само наМекиКитки.
Коментиран от #76
15:33 09.06.2026
75 цитат за пе е раса сенилен
До коментар #72 от "ОИхуууууй":Твое беше това пед ьо
Ох Котьо,
До коментар 53 от "мдааа":
еладатеразклатя.
15:34 09.06.2026
76 едно си пе е раса знае
До коментар #74 от "Не се предлагаш на мъжкари":Едно си бае. Само мъжка любов му е В УСТАТА и в главата.
15:34 09.06.2026
77 Европа не може да оправи,
До коментар #46 от "европа":но със санкциите срещу Русия отклонява вниманието на европейците от натрупани наболели проблеми.Да видим докога.
15:35 09.06.2026
78 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #80
15:38 09.06.2026
79 Хахаха!🎺🥳😀
Какво да кажа за малка и бедна България?
Правете сами изводи, какво ви чака.
15:44 09.06.2026
80 Мдааааааааа
До коментар #78 от "Хахаха!🎺🥳😀":Отивам да садя картофи!!!
Коментиран от #82
15:45 09.06.2026
81 Дядо ви Курти от село пиперково
Със сигурност това е идея на пп-дб..
15:49 09.06.2026
82 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #80 от "Мдааааааааа":Плюс задължително! Но си закъснял. Картофи не се садят през юни. Можеш да си купиш царевица на ишлеме от някой циганин земеделец. Или от българин, ако намериш такъв.
15:52 09.06.2026
83 дедо
15:55 09.06.2026