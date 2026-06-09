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ЕС предлага нов пакет санкции срещу Русия

ЕС предлага нов пакет санкции срещу Русия

9 Юни, 2026 14:34 1 098 83

  • европейски съюз-
  • урсула фон дер лaйен-
  • санкции-
  • русия

Включват разширени икономически ограничения и нови забрани за пътуване и търговия

ЕС предлага нов пакет санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи предложения за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна. Комисията предлага разширяване на икономическите ограничения и въвеждане на забрана за влизане в ЕС на всички, служили в руските въоръжени сили от началото на руската инвазия, предава БТА.

По думите на фон дер Лайен се предвижда разширяване на списъка със забрана за обслужване на кораби от т.нар. руски „сенчест флот“, както и налагане на ограничения срещу летища и пристанища, свързани с опити за заобикаляне на европейските санкции за търговия с руски петрол. Предлага се и забрана за продажба на кораби за пренос на втечнен природен газ към Русия.

Комисията предлага още 30 руски банки, както и финансови дружества в трети страни, свързани със сделки с криптовалути, да бъдат включени в санкционните списъци на ЕС. Предвидени са и ограничения върху продажбата на метали, използвани в руското военно производство, както и на дронове, системи за заглушаване на радиочестотния спектър и автомобилни части.

Фон дер Лайен съобщи, че в следващите дни се очаква началото на преговорите по същество с Украйна и Молдова за присъединяване към ЕС.

За одобряването на предложенията за нов пакет санкции е необходима единодушна подкрепа от държавите членки на Съюза.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доктор Гълъбова

    82 8 Отговор
    Шизофрения!

    Коментиран от #14

    14:35 09.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сандо

    71 8 Отговор
    А нещо друго и умно способни ли са да предложат тия кукундели?

    Коментиран от #9

    14:36 09.06.2026

  • 4 ЛГ бтв

    64 8 Отговор
    Тази женичка , дали осъзнава , че 70% от Европа могат да говорят на руски език

    Коментиран от #7, #19, #62

    14:36 09.06.2026

  • 5 точно така

    7 42 Отговор
    М@чкай б@шибозук@ и обграждай кочината.

    Коментиран от #33

    14:37 09.06.2026

  • 6 ЕС нищо не предлага

    46 3 Отговор
    Предложенията се правят от ЕК.

    Коментиран от #18

    14:38 09.06.2026

  • 7 ха га га

    12 24 Отговор

    До коментар #4 от "ЛГ бтв":

    А ти даваш ли си сметка че 90% от руснаците могат да говорят английски език?

    Коментиран от #11

    14:38 09.06.2026

  • 8 СПРАВЕДЛИВ

    44 6 Отговор
    майка ти фашистка

    14:39 09.06.2026

  • 9 "Най- умната"

    58 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сандо":

    глупост беше шишета с капачки, които те удрят по носа. 🤣😂🤣😂. Но гледам всички ги късат от шишето и резултат 0.
    А каква беше целта само кривокраката си знае:))

    Коментиран от #20

    14:39 09.06.2026

  • 10 Хасковски каунь

    48 6 Отговор
    Голям смях пада с тия санкции. Тия дърти пастърми от ръководството на ЕС освен санкции от друго не вдяват.

    14:40 09.06.2026

  • 11 Щото са умни

    22 4 Отговор

    До коментар #7 от "ха га га":

    за разлика от теб.:))

    Коментиран от #16

    14:40 09.06.2026

  • 12 хахахахха

    35 5 Отговор
    така пищят и зайците пред заколение,едно към едно с евр0гейските нацисти,усещат че им идва края

    14:41 09.06.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    41 5 Отговор
    Урсулите са точно толкова безумни, колкото са безсилни!
    ВЪН И ДАЛЕЧЕ ОТ ТАЯ СВИНСКА ОБИТЕЛ!

    14:41 09.06.2026

  • 14 Читател

    33 3 Отговор

    До коментар #1 от "Доктор Гълъбова":

    По лошо е даже от шизофрения,тия сатанисти не само ще ни фалират напълно а и искат да ни избият.Начело с фон ден пфайзер ваксинен СС

    14:42 09.06.2026

  • 15 Дориана

    33 4 Отговор
    Все повече тотално се излагат и стават не само смешни, но и безпомощни. Тъпо и упорито правят все едни и същи грешки.

    Коментиран от #66

    14:42 09.06.2026

  • 16 ха ха га

    4 23 Отговор

    До коментар #11 от "Щото са умни":

    То се вижда колко са "умни"... Колкото тебе лоботомирано путл€растч€

    14:42 09.06.2026

  • 17 Следващия пакет

    32 4 Отговор
    ще е ЕК да спират да се къпят и да въвеждат шериата!

    14:43 09.06.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    19 3 Отговор

    До коментар #6 от "ЕС нищо не предлага":

    Да но понеже ЕК държи кинтата всички робски навеждат глава и подават ръчичка за подаяния от Урсулица и пуделите и... щото всички са толкова забридали, че без тия подаяния са се сринали тотално

    14:43 09.06.2026

  • 19 кой бе дженди?

    0 14 Отговор

    До коментар #4 от "ЛГ бтв":

    То що не можеш? И кво общо има това?

    14:43 09.06.2026

  • 20 Юлия

    19 2 Отговор

    До коментар #9 от ""Най- умната"":

    Благодаря сърдечно за това,че ме разсмяхте!!!

    14:44 09.06.2026

  • 21 няма лошо

    6 30 Отговор
    Сталин го е казал:
    Има руснак - има проблем
    Няма руснак - няма проблем
    И така изби 20 млн в Сибир. Трябваше да продължи грузинеца и сега щеше всичко да е наред.

    Коментиран от #25, #28, #39

    14:45 09.06.2026

  • 22 ЕК предлага интересен подход

    9 3 Отговор
    за започване на преговори за мир в Украйна с европейско участие…

    14:47 09.06.2026

  • 23 Въх ЛУДАТА

    21 3 Отговор
    ДЪСКАТА И ХЛОПА

    14:48 09.06.2026

  • 24 78ми пакет санкции

    16 3 Отговор
    Явно, че работят санкциите, но най-ефективния пакет санкции е да вкарате РФ в ЕССР

    14:49 09.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Колю Пърмака

    2 16 Отговор
    А стига с тия полезни санкции де,в България зоокътовете и ветеринарните хосписи преливат от блатни подлоги със шап и тресавищна воднянка???!!!😂😂😂😂

    14:49 09.06.2026

  • 27 ейййййййййййй

    19 3 Отговор
    тааааа урсула бре. Урсира всичко. Нема ли да я махнат вече венгерицата му ....еее ба? Не разбраха, че от всичките санкции Русия само печели повече. Дали пък и тя не взима някоя друга рубла!?

    14:50 09.06.2026

  • 28 и ДАНС са на същия принцип

    8 4 Отговор

    До коментар #21 от "няма лошо":

    И излекуваха едни ПеПедофили на Петрохан.

    14:50 09.06.2026

  • 29 мааани

    8 3 Отговор
    ами и мъжо й и бил направил три деца!?!?! Ти да видиш!!!! още по зле от нея!!!

    Коментиран от #41

    14:51 09.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хахаха!🎺🥳😀

    22 3 Отговор
    Защо сме в клуба на богатите, а сме по-бедни от Гана?

    Коментиран от #34

    14:51 09.06.2026

  • 32 Хахаха!🎺🥳😀

    16 2 Отговор
    Следващият пакет задължително обрязване и официален арабски и турски език.

    14:54 09.06.2026

  • 33 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    16 2 Отговор

    До коментар #5 от "точно така":

    Кой месец сме от няколкото месеца, в рамките на които руската икономика ЩЕ се срине под натиска на новите, страшни санкции?!

    14:55 09.06.2026

  • 34 заминавай в гана да живееш

    5 12 Отговор

    До коментар #31 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Прати снимка след месец да те видим колко си богат. Може и в пе де Рассия или С. Корея... Аман от дрИШльОВци дето не ценят това което имат.

    Коментиран от #37

    14:56 09.06.2026

  • 35 Хахаха!🎺🥳😀

    12 2 Отговор
    Смяна на имената в Европа на африкански и въвеждане на шериата. Жените и мъжете задължително обрязване.

    Коментиран от #36

    14:56 09.06.2026

  • 36 едно си идиотчо знае

    3 8 Отговор

    До коментар #35 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Едно си бае

    14:59 09.06.2026

  • 37 Хахаха!🎺🥳😀

    16 2 Отговор

    До коментар #34 от "заминавай в гана да живееш":

    Какво имате в България, освен дългове и цигани, които ви гледат с кръвясали очи и ви точат ножове?
    Тръгнал на Русия да се присмива, моля ви се. Сиромах отвсякъде.

    Коментиран от #40

    15:00 09.06.2026

  • 38 Един

    21 2 Отговор
    Как на фона на Урсулите да не заобичаш Путин!

    15:02 09.06.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 3 Отговор

    До коментар #21 от "няма лошо":

    А кой беше казал:
    " Няма такова животно , което 20 пъти се спъва в един и същ камък!"

    Коментиран от #42

    15:04 09.06.2026

  • 40 е юи

    3 10 Отговор

    До коментар #37 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Къща , 2 апартамента, 4 коли в движение в семейството. То е до можене мъник, не само стоене по форумите да се оплакваш. Това време ако бачкаше можеше да вземеш пари. Не за парче пица да тролиш цял ден... Няма как да стане. Като имаш парите - тогава се дава акъл по форумите.

    Коментиран от #43, #51, #54, #60

    15:04 09.06.2026

  • 41 Всъщност

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "мааани":

    Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен има 7 деца.

    Wikipedia

    Тя и нейният съпруг Хайко фон дер Лайен имат двама синове и пет дъщери, родени между 1987 и 1999 г.:
    Давид (роден през 1987 г.)
    Софи (родена през 1989 г.)
    Мария Доната (родена през 1992 г.)
    Виктория (родена през 1994 г.)
    Йохана (родена през 1994 г. – близначка на Виктория)
    Егмонт (роден през 1998 г.)
    Грация (родена през 1999 г.)

    15:06 09.06.2026

  • 42 няма лошо

    3 15 Отговор

    До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Което само доказва, че сме хора, а не животни като руснаците.
    А 100% не си разбрал срещу какво и кого са тези санкции щом наказването НА НОВА ГРУПА ХОРА, го имаш за "същия камък".

    15:07 09.06.2026

  • 43 Ти пък

    10 1 Отговор

    До коментар #40 от "е юи":

    откъде знаеш той колко стои по форумите. Явно цял ден дремеш тук.

    Имаш чушки . Стига лъга, бе манннннгян.

    Коментиран от #44, #45

    15:08 09.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 е юи

    2 8 Отговор

    До коментар #43 от "Ти пък":

    Личи по стила на писане и повтарянето на едни и същи опорки М@нг@сарянчо

    Коментиран от #48

    15:10 09.06.2026

  • 46 европа

    11 1 Отговор
    тя оправи европа че нов пакет санкции европа се пука по шевовете хората недоволни тя хора там акал нямат

    Коментиран от #77

    15:10 09.06.2026

  • 47 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    12 1 Отговор
    АЗ ПРЕДЛАГАМ ЯВСИЧКИ ЕССР ПОЛИТИЦИ ПРИ БАЙ СТАВРИ

    Коментиран от #64

    15:13 09.06.2026

  • 48 Ма нго,

    10 1 Отговор

    До коментар #45 от "е юи":

    не ни интересува автобиографията ти.

    Коментиран от #49

    15:13 09.06.2026

  • 49 мдааа...

    1 9 Отговор

    До коментар #48 от "Ма нго,":

    Толкова си можеш некадърниче.

    Коментиран от #50

    15:14 09.06.2026

  • 50 Абе

    9 1 Отговор

    До коментар #49 от "мдааа...":

    А ти толкова не можеш.

    Коментиран от #52, #53

    15:16 09.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 мдааа

    1 7 Отговор

    До коментар #50 от "Абе":

    ой сладурче н€докл@т€но

    Коментиран от #56

    15:18 09.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Също така

    1 8 Отговор
    Трябва да включат пълна забрана за влизане на руснаци в ЕС.

    15:19 09.06.2026

  • 56 Ох Котьо,

    8 0 Отговор

    До коментар #53 от "мдааа":

    еладатеразклатя.

    Коментиран от #63

    15:20 09.06.2026

  • 57 Смешник

    10 1 Отговор
    Абе тия как ги измислят още тия санкции Не са добре изглежда Урсулите са главата

    15:20 09.06.2026

  • 58 Боко

    8 1 Отговор
    Аз предлагам всички лаЙнени , до девето коляно да се 🪦🥳👌
    По особено мъчителен начин !

    15:20 09.06.2026

  • 59 Лаеняната

    12 1 Отговор
    Урсула мрази Русия защото Путин й спря вируса касичка за една вечер.

    15:21 09.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 А какво

    12 1 Отговор
    Ще стане ако всички санкционирани направят бойкот на ЕС и спрат вноса и износа към ЕС? Както и на превозни средства от ЕС?

    15:22 09.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 мдааа

    1 14 Отговор

    До коментар #56 от "Ох Котьо,":

    Явно си путл€р@ст щом си падаш по южко. Сите сте такива пе е раси. Барабар с вожда ви педофил пе е рас.

    Коментиран от #67, #72

    15:23 09.06.2026

  • 64 Бай Ставри

    8 0 Отговор

    До коментар #47 от "ДОНЧО ГОРСКИЯТ":

    Елате пиленца при баткооооо

    15:23 09.06.2026

  • 65 Тома

    14 1 Отговор
    Сега за да те приемат в ЕС трябва да си номер едно по корупция

    15:24 09.06.2026

  • 66 Смешник

    11 1 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Ами нали трябва да правят нещо иначе съвсем ще изчезнат А те освен някакви санкции срещу Русия друго не могат да измислят

    15:25 09.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 "Умната"

    11 1 Отговор
    помощник гинеколожка се оля за поредн път !!! Не може да разбере ,че се прострелва в колената , а иска да бяга 100 метра спринт!!! Нещастен бабушкер!!!

    15:26 09.06.2026

  • 70 604

    7 1 Отговор
    Отидете и се разберете....мрът войничетата 21 век, европа стожера на мирът...пълни глупости!

    15:27 09.06.2026

  • 71 Отреазвяващ

    10 1 Отговор
    В следващият пакет да включите забрана да се мисли за Русия!

    15:29 09.06.2026

  • 72 ОИхуууууй

    6 1 Отговор

    До коментар #63 от "мдааа":

    Явно си дрътМазенПеееееас.

    Коментиран от #73, #75

    15:29 09.06.2026

  • 73 мдааа

    0 6 Отговор

    До коментар #72 от "ОИхуууууй":

    Не съм аз този който се предлага, а ти мазний.

    Коментиран от #74

    15:32 09.06.2026

  • 74 Не се предлагаш на мъжкари

    5 0 Отговор

    До коментар #73 от "мдааа":

    само наМекиКитки.

    Коментиран от #76

    15:33 09.06.2026

  • 75 цитат за пе е раса сенилен

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "ОИхуууууй":

    Твое беше това пед ьо
    Ох Котьо,

    До коментар 53 от "мдааа":
    еладатеразклатя.

    15:34 09.06.2026

  • 76 едно си пе е раса знае

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Не се предлагаш на мъжкари":

    Едно си бае. Само мъжка любов му е В УСТАТА и в главата.

    15:34 09.06.2026

  • 77 Европа не може да оправи,

    7 1 Отговор

    До коментар #46 от "европа":

    но със санкциите срещу Русия отклонява вниманието на европейците от натрупани наболели проблеми.Да видим докога.

    15:35 09.06.2026

  • 78 Хахаха!🎺🥳😀

    8 1 Отговор
    България фалира и тегли заем след заем да плати заплатите и пенсиите, те тръгнали на Русия да се присмиват. Гръцкия вариант за България не работи, защото нито туризмът ни е като гръцкия, нито имаме някакво производство. Чака ни гладомор!

    Коментиран от #80

    15:38 09.06.2026

  • 79 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    Никой не е предполагал, че в най-богатата страна през миналия век през Великата депресия е възможен глад. Внезапно икономиката на САЩ се срутва, като пясъчен замък на плажа, когато го ударят вълните. Около шест милиона американци умират от глад. Милиони са обявени за скитници и затворени в трудови лагери, където работят без пари.

    Какво да кажа за малка и бедна България?
    Правете сами изводи, какво ви чака.

    15:44 09.06.2026

  • 80 Мдааааааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Отивам да садя картофи!!!

    Коментиран от #82

    15:45 09.06.2026

  • 81 Дядо ви Курти от село пиперково

    2 0 Отговор
    Е сега вече Путин се оплаши и ще капитулира...Бухахахаха хахаха Хахаха Хахаха Хахаха Хахаха Хахаха Хахаха Хахаха Хахаха.
    Със сигурност това е идея на пп-дб..

    15:49 09.06.2026

  • 82 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Мдааааааааа":

    Плюс задължително! Но си закъснял. Картофи не се садят през юни. Можеш да си купиш царевица на ишлеме от някой циганин земеделец. Или от българин, ако намериш такъв.

    15:52 09.06.2026

  • 83 дедо

    0 0 Отговор
    До коментар 34 от "заминавай в гана да живееш": Ти пък заминавай при майка си на магистралата. Турските тираджии ша та поемат...

    15:55 09.06.2026

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