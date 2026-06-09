ЕС предлага нов пакет санкции срещу Русия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи предложения за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна. Комисията предлага разширяване на икономическите ограничения и въвеждане на забрана за влизане в ЕС на всички, служили в руските въоръжени сили от началото на руската инвазия, предава БТА.

По думите на фон дер Лайен се предвижда разширяване на списъка със забрана за обслужване на кораби от т.нар. руски „сенчест флот“, както и налагане на ограничения срещу летища и пристанища, свързани с опити за заобикаляне на европейските санкции за търговия с руски петрол. Предлага се и забрана за продажба на кораби за пренос на втечнен природен газ към Русия.

Комисията предлага още 30 руски банки, както и финансови дружества в трети страни, свързани със сделки с криптовалути, да бъдат включени в санкционните списъци на ЕС. Предвидени са и ограничения върху продажбата на метали, използвани в руското военно производство, както и на дронове, системи за заглушаване на радиочестотния спектър и автомобилни части.

Фон дер Лайен съобщи, че в следващите дни се очаква началото на преговорите по същество с Украйна и Молдова за присъединяване към ЕС.

За одобряването на предложенията за нов пакет санкции е необходима единодушна подкрепа от държавите членки на Съюза.