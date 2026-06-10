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САЩ настояват Европа да въведе ограничения за пътувания заради епидемията от ебола

САЩ настояват Европа да въведе ограничения за пътувания заради епидемията от ебола

10 Юни, 2026 08:12, обновена 10 Юни, 2026 08:25 865 15

  • сащ-
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  • епидемия-
  • ебола

Вашингтон търси координирани мерки преди Световното първенство по футбол, за да ограничи риска от разпространение на вируса

САЩ настояват Европа да въведе ограничения за пътувания заради епидемията от ебола - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е отправила призив към европейските държави да въведат ограничения за пътуване на хора, които наскоро са пребивавали в страни от Централна Африка, засегнати от епидемията от ебола. Според информация на Ройтерс инициативата е част от усилията за предотвратяване на евентуално разпространение на вируса по време на предстоящото Световно първенство по футбол, предава БТА.

На 1 юни американската страна е изпратила официален дипломатически документ до европейските правителства, в който изразява опасения относно епидемичната обстановка и препоръчва въвеждането на подобни ограничения. По данни на източници, запознати с въпроса, държавите от Европейския съюз засега не са дали официален отговор.

Още през миналия месец американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията въведоха забрана за влизане в САЩ на чужденци, пребивавали през последните 21 дни в Демократична република Конго, Уганда или Южен Судан. За американските граждани бяха въведени допълнителни здравни проверки на определени летища.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че основната цел е вирусът да не достигне територията на Съединените щати. По думите му предприетите мерки са насочени към ограничаване на риска от внос на заразата, независимо че страната разполага със специализирани медицински центрове за лечение на пациенти с ебола.

От Държавния департамент подчертаха, че ограниченията за пътуване, съчетани с финансовата подкрепа на Вашингтон за борба с епидемията, показват ангажираността на САЩ към защитата на общественото здраве. Повод за засилените мерки е разпространението на щама „Бундибуджо“, заради което Световната здравна организация обяви извънредна ситуация от международно значение.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 0 Отговор
    Айдеее - коньо не ойде у реката, а направо го подкараха към реката!!! Ще започна да вярвам на този с предсказанията...

    08:27 10.06.2026

  • 2 БгТурист

    4 0 Отговор
    Хайдеее , пак се почна !

    08:28 10.06.2026

  • 3 Настояват?

    8 0 Отговор
    По скоро ни забраняват. Трябва да скъсаме пъпната връв с този разложен труп, който ни изнудва и налага забрани.

    08:28 10.06.2026

  • 4 Америте брат

    3 2 Отговор
    Мразя ги безплатно

    08:29 10.06.2026

  • 5 Рижавият Оливиерник

    2 1 Отговор
    Малоум след няколко месеца е аут от управлението
    Само ше лае

    08:29 10.06.2026

  • 6 В България ебола няма

    3 1 Отговор
    Пускай визите по пързалката!
    Хахаха.
    Съкива ли, как елегантно Радев те засили поьнанадолнището.

    08:34 10.06.2026

  • 7 Добрият чичко Бил

    3 1 Отговор
    Нема страшно! Приготвил съм ви ваксинки за всичко, тествани и безопасни. хи хи хи

    08:35 10.06.2026

  • 8 Ъперкът

    4 1 Отговор
    Геополитическите амбиции на розовите понита ни правят силно зависими от Обора. А там както знаем налагат демокрация със сила и терор. Мотото че се раждаш свободен и живееш достойно е пречупено под формата на кръст остатък от фашиска Германия, но малцина то виждат. Повечето са меркантилни консуматори на мечти, слепи и угодни.

    08:37 10.06.2026

  • 9 Важно

    4 1 Отговор
    Европа трябва да въведе визи за американците и то с много строги критерии!

    08:37 10.06.2026

  • 10 Без име

    2 0 Отговор
    Купувайте ваксина от Русия! Тя има.

    Коментиран от #12

    08:38 10.06.2026

  • 11 Епидемия от е-бира

    1 1 Отговор
    САЩ настояват европейците да си стоят в къщи и да гледат мачове (и реклами) от световното по футбол.

    08:40 10.06.2026

  • 12 Бустер

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Без име":

    Не е необходима вакцина, ще измерете яко още преди да сте заразили съседната панелка или другия вход.

    08:42 10.06.2026

  • 13 Асеновград

    2 1 Отговор
    Европа настоява САЩ да спрат разпространението на наркотици защото умират всеки ден деца. Ако искат могат да ги унищожат за един . Но явно не искат. Защо ли.......

    08:49 10.06.2026

  • 14 Тото 1 и Тото 2

    1 0 Отговор
    Най-добре е САЩ да си останат изолирани от всички и навсякъде ! МАЙ Усещането им да са господстваща нация , кара другите хора само да ги ненавиждат и мразят.

    08:53 10.06.2026

  • 15 Бай Ганьо

    0 1 Отговор
    От щама Бундибуджо ще се опазят, но се съмнявам че ще успеят от щама Бангаранга

    08:53 10.06.2026