САЩ настояват Европа да въведе ограничения за пътувания заради епидемията от ебола

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е отправила призив към европейските държави да въведат ограничения за пътуване на хора, които наскоро са пребивавали в страни от Централна Африка, засегнати от епидемията от ебола. Според информация на Ройтерс инициативата е част от усилията за предотвратяване на евентуално разпространение на вируса по време на предстоящото Световно първенство по футбол, предава БТА.

На 1 юни американската страна е изпратила официален дипломатически документ до европейските правителства, в който изразява опасения относно епидемичната обстановка и препоръчва въвеждането на подобни ограничения. По данни на източници, запознати с въпроса, държавите от Европейския съюз засега не са дали официален отговор.

Още през миналия месец американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията въведоха забрана за влизане в САЩ на чужденци, пребивавали през последните 21 дни в Демократична република Конго, Уганда или Южен Судан. За американските граждани бяха въведени допълнителни здравни проверки на определени летища.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че основната цел е вирусът да не достигне територията на Съединените щати. По думите му предприетите мерки са насочени към ограничаване на риска от внос на заразата, независимо че страната разполага със специализирани медицински центрове за лечение на пациенти с ебола.

От Държавния департамент подчертаха, че ограниченията за пътуване, съчетани с финансовата подкрепа на Вашингтон за борба с епидемията, показват ангажираността на САЩ към защитата на общественото здраве. Повод за засилените мерки е разпространението на щама „Бундибуджо“, заради което Световната здравна организация обяви извънредна ситуация от международно значение.