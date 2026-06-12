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Епидемията от ебола се разпространява в нови райони в ДР Конго

Епидемията от ебола се разпространява в нови райони в ДР Конго

12 Юни, 2026 16:27 755 9

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УНИЦЕФ предупреди, че семействата избягват рутинни прегледи в болниците заради страх от заразяване

Епидемията от ебола се разпространява в нови райони в ДР Конго - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Епидемията от ебола в Демократична република Конго продължава да се разпространява и е засегнала нови райони, а броят на заразените расте, съобщи днес служител на Световната здравна организация (СЗО), цитиран от ДПА, предаде БТА.

Общо 676 случая на заразени са потвърдени до вчера, включително 136 души, които са починали, каза Оливие льо Полен, който е в Бени, провинция Северно Киву, за да подкрепи местните власти от името на СЗО.

“Почти всеки ден се регистрират случаи в нови здравни зони”, заяви той, въпреки че повечето все още са в провинция Итури.

Докато повечето случаи в Северно и Южно Киву включват хора, дошли от Итури, вече е регистрирано и местно предаване, отбеляза Льо Полен.

Предзвикателставата включват и продължаващия конфликт, големия брой разселени хора и слабата здравна система, каза той, предупреждавайки за “слепи петна: в най-високорисковите райони.

“Пълният мащаб на епидемията все още не е ясен”, добави служителят на СЗО.

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) предупреди, че семействата избягват рутинни прегледи в болниците или не търсят медицинска помощ за болни деца заради страх от заразяване. Опасността е, че още повече деца ще умрат в резултат на това, каза УНИЦЕФ.

Повече от половината деца на възраст под пет години в провинция Итури са недохранени, което ги поставя в рискова ситуация, добави агенцията на ООН.


Конго (Демократична Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    12 5 Отговор
    В хода на Съвета по Евгенетика в рамките на СЗО през 2009 година Хенри Кисинджър каза:
    "Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."

    16:29 12.06.2026

  • 2 Пич

    9 2 Отговор
    Пак ще ни цакат със седмица спатия, и ще ходим като инведърси...

    16:30 12.06.2026

  • 3 Сталин

    9 3 Отговор
    Бе то тая ебола е много полезна ,маймуните се размножават с милиони всяка година в Африка

    Коментиран от #9

    16:30 12.06.2026

  • 4 Да, да,

    5 1 Отговор
    верваме.😂

    16:40 12.06.2026

  • 5 скоро очакваме и в Европа

    3 0 Отговор
    неизбежно е ,защото лодките пристигат ежедневно

    Коментиран от #8

    17:08 12.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Добрият чичко Бил

    1 1 Отговор
    Нема страшно! Приготвил съм ви ваксинки за всичко, тествани и безопасни. хи хи хи

    17:23 12.06.2026

  • 8 Лкйхгг

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "скоро очакваме и в Европа":

    Европеидната раса не е податлива на Ебола,ти какъв си?

    17:34 12.06.2026

  • 9 не убивай робите

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    като няма маймуни после кои ще работи за без пари?

    18:14 12.06.2026