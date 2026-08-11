Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Италия »
Италия е в плен на екстремни температури: настоящата гореща вълна се очертава да бъде най-продължителната

Италия е в плен на екстремни температури: настоящата гореща вълна се очертава да бъде най-продължителната

11 Август, 2026 18:14 1 000 3

  • климатични промени-
  • жега-
  • италия-
  • гореща вълна-
  • горещини

Очаква се настоящата гореща вълна да продължи поне до 17 август, което би означавало общо 20 дни с екстремни температури

Италия е в плен на екстремни температури: настоящата гореща вълна се очертава да бъде най-продължителната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Настоящата гореща вълна в Италия се очертава да бъде най-продължителната от четирите, засегнали страната от началото на годината. Климатичните промени допринасят за това периодите на екстремни температури да стават по-дълги и по-чести, заяви пред АНСА Лоренцо Джованини, физик-атмосферолог от Университета в Тренто, предаде БТА.

Очаква се настоящата гореща вълна да продължи поне до 17 август, което би означавало общо 20 дни с екстремни температури.

Първата гореща вълна за годината засегна Италия през май и продължи девет дни. След 18 дни с нормални температури последва втората, която продължи 13 дни - от 18 до 30 юни.

След около седмица затишие на 7-8 юли започна третата гореща вълна, продължила 14 дни до 20 юли. Четвъртата започна на 29 юли.

В момента за 19 от 27-те големи италиански града е обявена най-високата, червена степен на тревога: Бари, Болоня, Болцано, Кампобасо, Катания, Чивитавекия, Флоренция, Фрозиноне, Генуа, Латина, Месина, Неапол, Палермо, Перуджа, Пескара, Реджо Калабрия, Риети, Рим и Витербо.

В четвъртък Пескара ще премине с две степени надолу до жълта тревога, с което броят на градовете под червена тревога ще намалее до 18.

Миналата седмица за първи път всички 27 града бяха поставени под червена тревога. Последвалите бури обаче понижиха температурите в голяма част от Северна Италия.

Червената тревога, или ниво 3, означава извънредна ситуация, при която продължителните високи температури представляват сериозен риск за здравето на цялото население, включително за млади и здрави хора.

Според оценки на експерти надхвърлящите нормалните стойности за сезона температури през това лято може да причинят между 5000 и 7000 допълнителни смъртни случая в Италия.

Учените предупреждават, че климатичните промени правят екстремните метеорологични явления, включително горещите вълни, сушите, силните бури и наводненията, по-чести и по-интензивни. Основен фактор за глобалното затопляне е изгарянето на изкопаеми горива като нефт, природен газ и въглища.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дами и Господа,

    8 5 Отговор
    Пропаганда на "причинени от човека климатични промени", нищо повече.

    Коментиран от #2

    18:18 11.08.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дами и Господа,":

    Динозаврите са били по-големи гадове от човека!Такива замърсяващи фабрики са имали,че са се разхождали даже в Арктика и Антарктида.
    🦖🦖🦖🥳🤣👍

    Коментиран от #3

    18:26 11.08.2026

  • 3 ццц

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мими Кучева🐕":

    По времето на динозаврите средната температура на земята е била 8 градуса по-висока от сегашната. Полярни шапки не е имало. Ама откъде да ги знаеш тия работи, като зяпаш телевизора като зомби, а там казват че хората са виновни....

    18:57 11.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания