Италия е в плен на екстремни температури: настоящата гореща вълна се очертава да бъде най-продължителната

Настоящата гореща вълна в Италия се очертава да бъде най-продължителната от четирите, засегнали страната от началото на годината. Климатичните промени допринасят за това периодите на екстремни температури да стават по-дълги и по-чести, заяви пред АНСА Лоренцо Джованини, физик-атмосферолог от Университета в Тренто, предаде БТА.

Очаква се настоящата гореща вълна да продължи поне до 17 август, което би означавало общо 20 дни с екстремни температури.

Първата гореща вълна за годината засегна Италия през май и продължи девет дни. След 18 дни с нормални температури последва втората, която продължи 13 дни - от 18 до 30 юни.

След около седмица затишие на 7-8 юли започна третата гореща вълна, продължила 14 дни до 20 юли. Четвъртата започна на 29 юли.

В момента за 19 от 27-те големи италиански града е обявена най-високата, червена степен на тревога: Бари, Болоня, Болцано, Кампобасо, Катания, Чивитавекия, Флоренция, Фрозиноне, Генуа, Латина, Месина, Неапол, Палермо, Перуджа, Пескара, Реджо Калабрия, Риети, Рим и Витербо.

В четвъртък Пескара ще премине с две степени надолу до жълта тревога, с което броят на градовете под червена тревога ще намалее до 18.

Миналата седмица за първи път всички 27 града бяха поставени под червена тревога. Последвалите бури обаче понижиха температурите в голяма част от Северна Италия.

Червената тревога, или ниво 3, означава извънредна ситуация, при която продължителните високи температури представляват сериозен риск за здравето на цялото население, включително за млади и здрави хора.

Според оценки на експерти надхвърлящите нормалните стойности за сезона температури през това лято може да причинят между 5000 и 7000 допълнителни смъртни случая в Италия.

Учените предупреждават, че климатичните промени правят екстремните метеорологични явления, включително горещите вълни, сушите, силните бури и наводненията, по-чести и по-интензивни. Основен фактор за глобалното затопляне е изгарянето на изкопаеми горива като нефт, природен газ и въглища.