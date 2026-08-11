Голям пожар край Благоевград

Голям пожар е избухнал край благоевградското село Дъбрава. На място са изпратени екипи на пожарната и служители на горското стопанство, а в борбата с огъня са се включили и десетки доброволци от района, съобщава Нова тв.

Усилията са насочени към локализиране на пламъците и ограничаване на разпространението им.

Няма информация за размера на засегнатата площ. Все още не е ясно и дали огънят представлява непосредствена заплаха за къщите в Дъбрава.