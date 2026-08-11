Голям пожар край Благоевград

Голям пожар е избухнал край благоевградското село Дъбрава. На място са изпратени екипи на пожарната и служители на горското стопанство, а в борбата с огъня са се включили и десетки доброволци от района, съобщава Нова тв.
Усилията са насочени към локализиране на пламъците и ограничаване на разпространението им.
Няма информация за размера на засегнатата площ. Все още не е ясно и дали огънят представлява непосредствена заплаха за къщите в Дъбрава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 намирисва
18:21 11.08.2026
2 От къде
18:26 11.08.2026
3 Обаче
18:27 11.08.2026
4 Оле ле ?
Коментиран от #5
18:28 11.08.2026
5 няква
До коментар #4 от "Оле ле ?":далавера пак
18:42 11.08.2026
6 Ами То Всичко !
На Пожар !
И Накрая !
Нищо !
19:04 11.08.2026
7 Любопитен
19:10 11.08.2026