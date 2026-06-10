Взрив в Москва уби мъж, появиха се версии за високопоставен военен

Мъж загина при експлозия на автомобил в московското предградие Балашиха, като според непотвърдена информация жертвата може да е високопоставен офицер от руските ракетни войски. Руският Следствен комитет съобщи, че взривът е станал около 17:30 часа и вече е започнало разследване на случая, предава БТА.

Според информация на руски медии под автомобила BMW е било поставено взривно устройство с мощност около половин килограм тротилов еквивалент. Съобщава се още, че адресът на 57-годишния загинал е фигурирал в публично достъпен списък с лица, определяни като противници на Украйна.

Случаят напомня на подобен атентат от миналата година, когато генерал от руския Генерален щаб беше убит след експлозия на автомобил в района на Москва. По-късно същата вечер руските служби обезвредиха подозрителен предмет в югозападната част на столицата чрез контролирана експлозия.

На фона на инцидента украински дронове атакуваха исторически музей в Севастопол в анексирания Крим. По данни на местните власти е бил засегнат покривът на сградата, посветена на Кримската война. Засега няма информация за пострадали.

Заради зачестилите атаки властите в Крим обявиха промени в движението на нощните влакове. Решението идва след неотдавнашен удар с дрон, при който загина помощник-машинист, а негов колега беше ранен.

Атаки с безпилотни апарати бяха регистрирани и в други части на Русия. В Самарска област противовъздушната отбрана е била активирана край Новокуйбишевск - район с ключово значение за руската петролна индустрия. Властите временно спряха градския транспорт и призоваха жителите да потърсят укритие.

В Ростовска област падащи отломки от дрон са предизвикали пожар в склад за горива, а кметът на Москва съобщи за нови опити за атаки срещу столицата. Въздушни тревоги бяха обявени и в редица отдалечени руски региони, включително в Урал и Западен Сибир, което подчертава нарастващия обхват на украинските удари по руска територия.