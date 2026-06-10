Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Взрив в Москва уби мъж, появиха се версии за високопоставен военен

Взрив в Москва уби мъж, появиха се версии за високопоставен военен

10 Юни, 2026 08:55 2 063 115

  • взрив-
  • кола-
  • русия-
  • москва-
  • военен

Украински дронове удариха Крим и руски енергийни обекти, а въздушни тревоги бяха обявени в редица руски региони

Взрив в Москва уби мъж, появиха се версии за високопоставен военен - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мъж загина при експлозия на автомобил в московското предградие Балашиха, като според непотвърдена информация жертвата може да е високопоставен офицер от руските ракетни войски. Руският Следствен комитет съобщи, че взривът е станал около 17:30 часа и вече е започнало разследване на случая, предава БТА.

Според информация на руски медии под автомобила BMW е било поставено взривно устройство с мощност около половин килограм тротилов еквивалент. Съобщава се още, че адресът на 57-годишния загинал е фигурирал в публично достъпен списък с лица, определяни като противници на Украйна.

Случаят напомня на подобен атентат от миналата година, когато генерал от руския Генерален щаб беше убит след експлозия на автомобил в района на Москва. По-късно същата вечер руските служби обезвредиха подозрителен предмет в югозападната част на столицата чрез контролирана експлозия.

На фона на инцидента украински дронове атакуваха исторически музей в Севастопол в анексирания Крим. По данни на местните власти е бил засегнат покривът на сградата, посветена на Кримската война. Засега няма информация за пострадали.

Заради зачестилите атаки властите в Крим обявиха промени в движението на нощните влакове. Решението идва след неотдавнашен удар с дрон, при който загина помощник-машинист, а негов колега беше ранен.

Атаки с безпилотни апарати бяха регистрирани и в други части на Русия. В Самарска област противовъздушната отбрана е била активирана край Новокуйбишевск - район с ключово значение за руската петролна индустрия. Властите временно спряха градския транспорт и призоваха жителите да потърсят укритие.

В Ростовска област падащи отломки от дрон са предизвикали пожар в склад за горива, а кметът на Москва съобщи за нови опити за атаки срещу столицата. Въздушни тревоги бяха обявени и в редица отдалечени руски региони, включително в Урал и Западен Сибир, което подчертава нарастващия обхват на украинските удари по руска територия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    43 21 Отговор
    Изказване на В.Путин, превеждам по памет:
    - От столетия са свикнали да се хранят от човешката плът, и да печелят от човешката смърт! Е........ трябва да разберат, че бала на вампирите приключва!

    Всички го тълкуват алегорично, но в светлината на досиетата Епщайн, мисля, че е много буквално!!!

    Коментиран от #28, #32, #34, #79, #109

    08:58 10.06.2026

  • 2 Укрите

    36 23 Отговор
    Копират терористичната държава Израел. Атентати и терор.

    08:58 10.06.2026

  • 3 Традиция

    28 22 Отговор
    Урсулите няма да осъдят укротероризма!

    09:00 10.06.2026

  • 4 Украйна

    32 37 Отговор
    е нападната страна и има пълно право да избива руските военни навсякъде където ги добара. Това е възмездие

    Коментиран от #16, #18, #19

    09:02 10.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факти

    29 24 Отговор
    Героите на Украйна са най-силни в тероризма . А при евроатлантизма България въоръжава тези терористи .

    09:03 10.06.2026

  • 7 Пич

    15 9 Отговор
    Спомнете си, че срещу Тръмп имаше показания от пострадала, която твърдеше, че много жертви на сатанинските ритуали са закопани около голф игрището в Мар-а-Лаго! После всичко беше свалено, и обяснено като измислица на политическите врагове на Тръмп!!!

    09:04 10.06.2026

  • 8 Българин

    21 18 Отговор
    Нормални разборки между нацистите в Кремъл. Сега всичко това е много лесно, тъй като всичко се приписва на някакви украински диверсанти. Няма следствия, няма проблеми.

    09:04 10.06.2026

  • 9 Руки офицер кара BMW

    24 20 Отговор
    Според информация на руски медии под автомобила BMW е било поставено взривно устройство с мощност около половин килограм тротилов еквивалент.
    -;-
    Що така бе товарищи!
    Къде е патриотизъма на военните!

    Коментиран от #12

    09:05 10.06.2026

  • 10 Владимир Владимирович задава въпрос

    24 21 Отговор
    Защо руски военен - генерал - се вози на германски автомобил.

    1. немците са нацисти
    2. немците са западняци, а Западът е западнал и е враг на Русия
    3. немците подкрепят Украйна

    Как генералът се снабдява със запчасти за BMW, след като Германия е враг и е под санкции?

    09:06 10.06.2026

  • 11 име

    25 17 Отговор
    Хунтата е наредила евакуация на Славянск и Краматорск, значи Константиновка и Лиман са отписани. Освен това, подготвали десант в Крим от 2-3 места, опит за десант откъм Одеса през морето, от град Херсон през реката съм Олешки, от другата страна на реката, и горе, към АЕЦца. Ще гледаме пак отстрел на дабндери като при Кринки. Между другото, избиването на бандери при Кринки, за което хунтата и западните медии мълчат, се е случиро от есента на 2023 до юли 2024г. Умните островни poдоcмесители казали на бандерите че не е нужно да има много подготовка, те като тръгнат приз реката и руснаците щели да се изплашати побягнат.

    Коментиран от #13, #43

    09:06 10.06.2026

  • 12 име

    22 11 Отговор

    До коментар #9 от "Руки офицер кара BMW":

    Те и русофилите не купуват Лади и Москвич на старо, а гледат BMW, Mercedes или поне Гоуф!

    Коментиран от #26, #83

    09:07 10.06.2026

  • 13 Реалист

    3 9 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Къде прочете, че Радев е наредил такова нещо?

    Коментиран от #36

    09:08 10.06.2026

  • 14 Ха така...!

    6 5 Отговор
    Претопляйте стари манджи...!

    09:08 10.06.2026

  • 15 Варна 3

    18 10 Отговор
    В Просия смъртта на генералите са естествени.

    09:08 10.06.2026

  • 16 име

    12 16 Отговор

    До коментар #4 от "Украйна":

    Украйна нападна най-новите руски републики и има право на справедливо денацифициране.

    Коментиран от #24, #81

    09:08 10.06.2026

  • 17 КОЙ Е ТЕРОРИСТ

    18 8 Отговор
    Съветските и българските партизани повреме на Втората Световна война според вас ТЕРОРИСТИ ли са били? А българското опълчение, хайдути, Левски, Ботев, капитан Петко Воевода? ТЕРОРИСТИ ли са?

    Коментиран от #69

    09:09 10.06.2026

  • 18 ЗИЛ 117

    13 17 Отговор

    До коментар #4 от "Украйна":

    Да, уркотерористите атакуват изторически музеии и църкви, цивилни влакове, цивилни линейки, същ да атакува с касетъчни боеприпаси плажове. Безсилието им няма край

    09:10 10.06.2026

  • 19 Българин 🇧🇬

    18 19 Отговор

    До коментар #4 от "Украйна":

    Преди Русия да предприеме наказателна операция Украйна репресираше и избиваше рускоезични . Преди операцията бяха разкрити масови гробове на избити от Десен сектор и Азов рускоезични , гробове , в които имаше и детски тела ! Украйна все още ще получава Възмездие за действията на нацисткото си управление .

    Коментиран от #35, #55, #68

    09:11 10.06.2026

  • 20 абе мисирки малко по-сериозно

    9 8 Отговор
    е стига де новината е на два три дена много се излагате … да убития е бивш военен пенсионер е

    Коментиран от #22

    09:11 10.06.2026

  • 21 Нормално руско ежедневие

    11 13 Отговор
    Генералът е критикувал ръководството на СВО - отстранен по ФСБшки.

    Така ликвидираха и един съветски генерал Джохар Дудаев и генерал Лебед и още няколко генерала, които сега не си спомням, които не се съгласяваха с Кремъл.

    09:11 10.06.2026

  • 22 име

    5 11 Отговор

    До коментар #20 от "абе мисирки малко по-сериозно":

    Генерал на 57 повреме на СВО - военен пенсионер? Ти майтап ли си правиш!

    Коментиран от #66

    09:12 10.06.2026

  • 23 то 90 беше най модерно да взриват някоя

    6 4 Отговор
    мутра . чалга културата ги направи кат руски генерали . студените досиета разкриват 200 взивени . разбира се няма разкрит убиец . било кагебето у нас . всичко се потулвало . после украински убиици атакуваха луканов и 2 алексей . пищаци, пушки и ерпегета . и си заминаха за украйна и киев . половин кило тротил е 200 долара . и 1000 за някой да го остави . за 1200 са го затрили . ракетните удари явно са затрили някой от кръга на емрак . иранските космически сили пушнаха апачито вчера . ужким стелт .

    09:13 10.06.2026

  • 24 Варна 3

    15 13 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Крахът на ОНД: С началото на войната с Грузия руснаците докарали до крах на общността, чрез войната. С анексията на Крим руските терористи измъчвали мирни цивилни в полуострова, което е довело Украйна на напусне ОНД приз 2014 (признат за напуснал едва през 2018). В Молдова също напуснали почти ОНД. Сега и Армения ще напуска. ОНД се разпада като СССР.

    Коментиран от #40

    09:14 10.06.2026

  • 25 Единственото решение за Русия

    10 12 Отговор
    Време е за Сталин стъпете на врата на евроатлантици и капиталисти те са предателите които симпатизират на запада.

    09:14 10.06.2026

  • 26 това че уважаваш дадена нация

    8 12 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    задължава ли те да и купуваш колите? или за теб е така щом лижеш задниците на еврофашиститв трябва да караш европейска кола ???

    Коментиран от #30

    09:15 10.06.2026

  • 27 гост

    10 7 Отговор
    Ден да нямат спокоен руските крадци и убийци..

    09:16 10.06.2026

  • 28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    чакай че се обърках..цитирам по памет,,,-ние с украинците сме един народ,,,,-Путин

    09:18 10.06.2026

  • 29 Бг гражданин

    4 10 Отговор
    За кой ли пъттерористични актове насред Москва,но страхливото мишле Путин не реагира..Ако това се случи в САЩ или Израел,Киев щеше да е под земята!

    Коментиран от #108

    09:22 10.06.2026

  • 30 По тази логика

    5 5 Отговор

    До коментар #26 от "това че уважаваш дадена нация":

    ти лижеш руски жопове и караш Лада...

    09:24 10.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Звездоброец

    7 3 Отговор
    Щом другите нападаш и ти самият ще страдаш !

    09:26 10.06.2026

  • 34 Путин

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    По-голем вампир от мене нема, брат

    09:27 10.06.2026

  • 35 гост

    7 9 Отговор

    До коментар #19 от "Българин 🇧🇬":

    Всичко това стана след 2014 год...след анексията на Крим и зелените човечета в Донбас...преди тази дата нещо инфо да дадеш за репресии срещу рускоезичните ..

    09:27 10.06.2026

  • 36 майка ти така каза

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Реалист":

    Не че съм го чел някъде.

    Коментиран от #113

    09:27 10.06.2026

  • 37 Възмездието

    5 6 Отговор
    Е сладко, руски ..........а.

    09:27 10.06.2026

  • 38 Лъжат и манипулират

    4 7 Отговор
    В сайта има голяма конкуренция на малоумни копейки путинисти. Измислят си пишат .Мразят пишат.Абе българомразци!

    09:28 10.06.2026

  • 39 заслужава си го

    6 5 Отговор
    Да кара мръсно фашистко БМВ, а не Москвич.

    Коментиран от #57

    09:28 10.06.2026

  • 40 име

    6 4 Отговор

    До коментар #24 от "Варна 3":

    Ти руснак ли си или някъв друг жител на страните от ОНД, че си толкова загрижен? Мий си тоалетните в Германистан, да не останеш без работа.

    09:29 10.06.2026

  • 41 Работят хората

    4 7 Отговор
    Зеленски прати писмо до памперса за преговор.Бумкерният гризач вика "работайте братя".Ами работят бе! Украинците работят!!!

    09:29 10.06.2026

  • 42 Тити на Кака

    6 7 Отговор
    Винаги подло, винаги в гръб.
    Феър плей по украински.

    Коментиран от #47, #60, #71

    09:31 10.06.2026

  • 43 А гледаш ли

    6 7 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Всяка вечер сводката вчера 1300 ватенки фира.Дроновете не прощават 3 ма руски гащници се предадоха на дрон.Великата аемия.Вече не успяват да попълват месечните загуби в месните щурмове.

    09:31 10.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 С Под ле ци те

    6 7 Отговор

    До коментар #42 от "Тити на Кака":

    По тяхно у ,тия дето нямаше да нападат Украйна.Ей как ще ти изправя руската гърбица с една лопата.

    Коментиран от #62, #76

    09:32 10.06.2026

  • 48 Дон Корлеоне

    5 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    09:32 10.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Б@ндер@инская св0л0чь

    3 6 Отговор
    Укротер00RI$$$тите са най-добрите ТЕР00RI$$$ТИ.

    09:33 10.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 оня с коня

    6 5 Отговор
    Ето го и прехваления Морал на Руската Върхушка

    09:35 10.06.2026

  • 54 Архимандрисандрит Бибиян

    4 2 Отговор
    Путиливизора лани батю Путйо нежно каза: Който си тура лампази млад че го опеват папази! Внетен ли е?

    09:35 10.06.2026

  • 55 Пълни

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "Българин 🇧🇬":

    измишльотини. Русия измисли тази история в последствие, и то след като десантчиците им бяха елиминирани в Гостомел. Те въобще не очакваха да закъсат в Украйна, мислеха че ще я опаткат както Грузия и Крим и че ще сменят правителството. И когато затънаха 4 години им трябваше оправдание за пред руския народ, аджеба какво въобще търсят в чужда страна ако не е територии, та измислиха че украинците били тормозели "рускоговорящи". История съшита с бели конци да й се връзват нискоинтелигентните

    09:38 10.06.2026

  • 56 Рублевка

    4 4 Отговор
    Случват се такива неща по време на военни действия. Всички атентатори са заловени, осъдени и някои от тях вече измряха в затворите.
    Русия има над 2000 генерали и адмирали. Няма недостиг на офицери и команден състав. Убийствата в тила само настройват обществото към по-решителни действия.

    Коментиран от #64

    09:38 10.06.2026

  • 57 Обикновеният руснак затова

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "заслужава си го":

    Кара москвич. Има толкова дебела ламарина, че трябва директно попадение от танк.

    Коментиран от #65

    09:39 10.06.2026

  • 58 Онаа бункерната

    3 4 Отговор
    Монгольяк Фашага мръда ли.. оше?

    09:39 10.06.2026

  • 59 Фори

    5 3 Отговор
    Това е работа на КГБ. Там не може да припари външен човек. Има бариери и видеонаблюдение.

    09:39 10.06.2026

  • 60 Прасето се бие всякък!

    4 4 Отговор

    До коментар #42 от "Тити на Кака":

    Имаш право да протестираш пред МОЧАТА!

    09:40 10.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Механик

    4 5 Отговор

    До коментар #47 от "С Под ле ци те":

    Удри копейката с фаража!!

    09:42 10.06.2026

  • 63 Няма как.

    7 6 Отговор
    Украинския тероризъм това си е гърчове пред смъртта. Тя губи независимо от масова поддъръка на съчувстващите на неонацистите.Тя е безизходица.

    Коментиран от #70

    09:44 10.06.2026

  • 64 Решителни действия?

    4 5 Отговор

    До коментар #56 от "Рублевка":

    Монгольята нищеброди искат тоалетни чинии, ВиК, бензин и НЕТ,..а не да дох нат като дворняшки у Украинските поля!
    Само защото напикаващия се педофил и ФАМОЗЕН ПЕТУШОК е решил че така ще изглежда по- мъжествен,.
    Цел СВЕТ знае че е пен ДЕЛАРИН
    Ееееедехееее

    09:47 10.06.2026

  • 65 Рублевка

    3 6 Отговор

    До коментар #57 от "Обикновеният руснак затова":

    Има интернет. Вебкамери. Погледни какви коли карат руснаците. Стига сте писали глупости. Най-уважавани са японките и китайките. Най-уважавана кола е Toyota RAV4.
    Германците се оляха с дизелгейт. 40 пъти повече вредни емисии от заявените!
    В Европа върхът е Volvo, защото го купиха китайците, профинансираха го и го сглобяват от китайски компоненти. Само ламарините са европейски, но произведени във индийска фабрика, с индийски и виетнамски суровини.
    Без изтока Европа е аут.

    Коментиран от #72, #78, #86

    09:47 10.06.2026

  • 66 Що,ве...?!

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "име":

    Те се пенсионират на 45...!

    09:47 10.06.2026

  • 67 Това очаква

    4 2 Отговор
    Всички ПЕН дел Фашаги от кремля!
    Монголо- ислямския Кен Еф... уйде
    АааааааХахахаха

    09:49 10.06.2026

  • 68 Руската пропаганда

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Българин 🇧🇬":

    Има за цел само глупаците.

    09:49 10.06.2026

  • 69 Според тогавашните закони-да

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "КОЙ Е ТЕРОРИСТ":

    И преди да кажеш нещо помисли. Благодарение на тези закони са герои сега. Ако ги бяха пуснали по живо по здраво само с обещанието да не правят повече така без да спазят закона сега никой нямаше да знае за тях. Както са казали древните римляни Dura lex sed lex.

    Коментиран от #90

    09:49 10.06.2026

  • 70 Българин

    3 5 Отговор

    До коментар #63 от "Няма как.":

    Това не е тероризъм, а борба с нацистките захватчици в тяхноло логово. Украинците така са постъпвали и преди 85 години, така постъпват и днес. Тесурово ще накажат виновните, за всички зверства, извършили срещу украински народ. Няма забрава, нито пощада за престъпниците.

    Коментиран от #105

    09:49 10.06.2026

  • 71 Така е, прав си!

    4 3 Отговор

    До коментар #42 от "Тити на Кака":

    Като на бойното поле са гола вода,гледат подло-в гръб,да действат с тероризъм...!

    09:50 10.06.2026

  • 72 Абе вие копейките

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "Рублевка":

    Оперирани ли сте от чувство за хумор. Много ясно, че дори и руснаците не искат руски таралясници.

    09:52 10.06.2026

  • 73 Вълк

    3 3 Отговор
    Миротворец изпълнява присъдите

    09:52 10.06.2026

  • 74 Мишел

    3 4 Отговор
    Никой не е печелил война с тероризъм.

    09:52 10.06.2026

  • 75 РФ е ВЕЛИК КЕН ЕФ

    5 4 Отговор
    Един ypoд по малко на Земята !

    09:54 10.06.2026

  • 76 Тити на Кака

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "С Под ле ци те":

    Звучиш ми героичничко, Миме 😂😂😂

    09:55 10.06.2026

  • 77 Пенсионер 69 годишен

    7 7 Отговор
    Абе младежи, България е във фактически фалит от тая война и родителите ви ще останат без пенсии, вие за бандеровците сте се загрижили. България тегли заем след заем, украинците ни съсипаха туризма, промишлеността и селското стопанство, вие виете против Русия и Путин. От Русия загуби нямаме! Какво не ви е ясно?

    Коментиран от #80, #85

    09:55 10.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 дядо дръмпир

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Браво!!!Яко са я натъпкали с Пластичен експлозив от чехия.Тези украинци мислят по добре и от дядо дръмпи.Ашколсун!И на пусьо му прегаря свещичката........

    09:57 10.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Гаранция

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Хайде на бас че не можеш да кажеш кога украински войници са преминали чужда граница като се изключи Курска област.

    Коментиран от #93

    09:57 10.06.2026

  • 82 А ХИЛЯДИТЕ УБИТИ ОТ ПУТЛЕР

    4 2 Отговор
    В УКРАЙНА .................... ВСЕ ВИСОКОПОСТАВЕНИ ЛИЧНОСТИ ЛИ СА .................... ИЛИ ОБИКНОВЕНИ ГРАЖДАНИ И МАЙКИ С ДЕЦА ................... ФАКТ !

    10:00 10.06.2026

  • 83 Абе

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    То и вие тук с плюнките по космическа нация ,чиято победа ви е национален празник:)) ползвате ток от Аец руско производство и тези от Наса и тр сигурно не са с руски колко,обаче летят на руски космически кораби,а допреди Мъск само с руски космически двигатели:)))Абе не сравняваме еврокинкалерията с космическа нация ,че става смешно:)))Даже сателити нямат евролиберастите,ползват на Мъск:)

    Коментиран от #110

    10:00 10.06.2026

  • 84 Пенсионер 69 годишен

    4 0 Отговор
    В българските села е ЖОПА! Останали са по няколко бабички, които циганите бият, грабят и изнасилват. Ако случайно полицията ги залови, те казват, че са в любовни отношения с бабата и полицията ги пуска. Циганското население нараства, а етническите българи намаляват. Скоро и в градовете ще ви подгонят циганите да ви грабят.
    Вие сте тръгнали да се подигравате на най-голямата и най-богата страна в света и нейния президент!

    Коментиран от #88, #89

    10:00 10.06.2026

  • 85 Младеж - 15 годишен

    1 3 Отговор

    До коментар #77 от "Пенсионер 69 годишен":

    Аз преди това СВО не бях чувал за Украйна. Така че Путин чрез неговите подлогш и с действията си ни съсипа живота. Където ровнещ в България и изравяш руска мръсотия и следи.
    Това не е държава, а инфилтрирана от руските спецслужби територия.

    10:01 10.06.2026

  • 86 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Рублевка":

    Да, от индийска шведска стомана 😉

    Коментиран от #92

    10:02 10.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Не чакай, възползвай се

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "Пенсионер 69 годишен":

    Кумирът ти ви облекчи процедурата за проучване ерефийско гражданство. Вземи цялата рода

    Коментиран от #103

    10:02 10.06.2026

  • 89 98 годишен

    1 2 Отговор

    До коментар #84 от "Пенсионер 69 годишен":

    И това е така от времето на Бай Тошо.

    При Царско време циганите нито получаваха помощи, нито се множаха.

    Коментиран от #96

    10:03 10.06.2026

  • 90 Хасан Мюллерович

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Според тогавашните закони-да":

    Не са никакви герои а терористи.

    10:04 10.06.2026

  • 91 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Тези отломки, все върху горивни складове падат.

    Коментиран от #95

    10:04 10.06.2026

  • 92 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Интересно":

    АрселорМитал.

    Коментиран от #99

    10:04 10.06.2026

  • 93 Абр

    5 1 Отговор

    До коментар #81 от "Гаранция":

    Не се правете на луди,няма как Русия да позволи в подарените на Украйна земи барабар с хората да им забраняват руския и геноцид.Това и Господ няма да го позволи и папата даже го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят и те го нарекоха агент на Путин:)А Ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. И тогава трябваше ли да нарушава границите заради християните или не:)

    Коментиран от #101

    10:04 10.06.2026

  • 94 ганди

    1 4 Отговор
    Някой си е мислел, че може да организира престъпления срещу украинския народ от 8 до 5, а след това да си живее спокойния живот. Нещо обаче не се е получило точно така. Възмездието го е застигнало. А дали са го организирали хората на Буданов или колегите на загиналия, е без особено значение.
    Награда нашла героя, както казват руснаците.

    Коментиран от #98

    10:06 10.06.2026

  • 95 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Дик диверсанта":

    Тези складове само влошават преговорите позиции на бандерите:),накрая тва ще им остане и онова за 3 дни:))),щото границите им отидоха , та се не видяха :)

    10:07 10.06.2026

  • 96 Пенсионер 69 годишен

    4 0 Отговор

    До коментар #89 от "98 годишен":

    Не говори глупости. По времето на Бай Тошо циганите работеха в животновъдството и в България ядяхме българско месо. Сега са безработни и само се размножават

    10:07 10.06.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "ганди":

    Това е хубаво бандерите да го прочетат ,щото най върлите от Майдана първи го разбраха :)

    10:09 10.06.2026

  • 99 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Пенсионер 69 годишен":

    Индийски и виетнамски суровини - шведска стомана . Добре казано.

    Коментиран от #102

    10:12 10.06.2026

  • 100 Това

    1 0 Отговор
    Е полковник Давидов отговарял за снабдяването с ракети на руската армия

    10:13 10.06.2026

  • 101 Гаранция

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "Абр":

    Стига копира. И виж коментара за какво е.

    10:15 10.06.2026

  • 102 Пенсионер 69 годишен

    1 1 Отговор

    До коментар #99 от "Интересно":

    Виетнамски коксуващи въглища и метален скрап от Индия. Желязна руда няма кой да добива в Европа. Швеция и цяла Европа усилено се циганизират, както и България.

    Коментиран от #104

    10:17 10.06.2026

  • 103 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор

    До коментар #88 от "Не чакай, възползвай се":

    Ти що не се възползваш от поканата на Зеленски? Иди се бий с "орките". Що само висиш на компютъра??

    10:22 10.06.2026

  • 104 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #102 от "Пенсионер 69 годишен":

    Щом казваш. В Кируна нищо не работи. Европа става индийска, като стоманата.

    10:23 10.06.2026

  • 105 Ку-ку

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Българин":

    Преди 85 години те няма как да се борили против нацизма като някаква фантасмагорична структура, тъй като били част от СССР и Червена армия

    10:23 10.06.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Бай Благой

    0 1 Отговор
    До всички защитници на укр- о - пит - еците...
    Видяхте ли що за "стока" защитавате тупайки се в гърдите "слава украине"??
    Атентати и терор - това са украинците...

    10:30 10.06.2026

  • 108 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Бг гражданин":

    Бавн0 ра3 виващ съм ве

    10:31 10.06.2026

  • 109 Антирашшст 217

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Технологията на кгб ,крадеца вика дръще крадеца ни е познта. Не са измислили нищо ново !

    10:38 10.06.2026

  • 110 Анти рашист 219

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Абе":

    Не искаме руската войска отново да ни налага робски модел на развитие !

    10:43 10.06.2026

  • 111 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Това е поредният терористичен акт на укро нацистите. Путин и ФСБ отново спят и се радват на своя рейтинг. Залавяйте терористите и разстрел на същото място на което е извършен терора по Сталински образец.

    Коментиран от #114

    10:45 10.06.2026

  • 112 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    Повтарям, защото ме изтриха. Всички атентатори до сега са заловени, осъдени и много от тях измряха по затворите. Да правиш атентат в Русия е лоша идея. Билет към гроба.

    10:46 10.06.2026

  • 113 Анти рашист220

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "майка ти така каза":

    Рашист да признае ,забрави(чернобил ,курск и др )

    10:48 10.06.2026

  • 114 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Павел Пенев":

    По времето на Сталин е имало заповед бандеровците да не се разстрелват, а да се бесят. Слагали са табела на врата полицай, надзирател в лагер на смъртта, доносник и са ги бесели.

    10:49 10.06.2026

  • 115 Иван

    1 0 Отговор
    Украйна атакува прочистване от нейни врагове, а Русия действа по своему - падат от прозорци, получават инфаркти, самоубили се, неясно защо взели такова решение, само дето не са казали още, че генерали и висши военни са се подхлъзнали в банята и падането им е било фатално... Та те пък де чудтят от своите, изгубили доверие
    Е, още има.

    10:53 10.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания