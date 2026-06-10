Взрив в Москва уби мъж, появиха се версии за високопоставен военен

Мъж загина при експлозия на автомобил в московското предградие Балашиха, като според непотвърдена информация жертвата може да е високопоставен офицер от руските ракетни войски. Руският Следствен комитет съобщи, че взривът е станал около 17:30 часа и вече е започнало разследване на случая, предава БТА.
Според информация на руски медии под автомобила BMW е било поставено взривно устройство с мощност около половин килограм тротилов еквивалент. Съобщава се още, че адресът на 57-годишния загинал е фигурирал в публично достъпен списък с лица, определяни като противници на Украйна.
Случаят напомня на подобен атентат от миналата година, когато генерал от руския Генерален щаб беше убит след експлозия на автомобил в района на Москва. По-късно същата вечер руските служби обезвредиха подозрителен предмет в югозападната част на столицата чрез контролирана експлозия.
На фона на инцидента украински дронове атакуваха исторически музей в Севастопол в анексирания Крим. По данни на местните власти е бил засегнат покривът на сградата, посветена на Кримската война. Засега няма информация за пострадали.
Заради зачестилите атаки властите в Крим обявиха промени в движението на нощните влакове. Решението идва след неотдавнашен удар с дрон, при който загина помощник-машинист, а негов колега беше ранен.
Атаки с безпилотни апарати бяха регистрирани и в други части на Русия. В Самарска област противовъздушната отбрана е била активирана край Новокуйбишевск - район с ключово значение за руската петролна индустрия. Властите временно спряха градския транспорт и призоваха жителите да потърсят укритие.
В Ростовска област падащи отломки от дрон са предизвикали пожар в склад за горива, а кметът на Москва съобщи за нови опити за атаки срещу столицата. Въздушни тревоги бяха обявени и в редица отдалечени руски региони, включително в Урал и Западен Сибир, което подчертава нарастващия обхват на украинските удари по руска територия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
- От столетия са свикнали да се хранят от човешката плът, и да печелят от човешката смърт! Е........ трябва да разберат, че бала на вампирите приключва!
Всички го тълкуват алегорично, но в светлината на досиетата Епщайн, мисля, че е много буквално!!!
Коментиран от #28, #32, #34, #79, #109
08:58 10.06.2026
2 Укрите
08:58 10.06.2026
3 Традиция
09:00 10.06.2026
4 Украйна
Коментиран от #16, #18, #19
09:02 10.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факти
09:03 10.06.2026
7 Пич
09:04 10.06.2026
8 Българин
09:04 10.06.2026
9 Руки офицер кара BMW
-;-
Що така бе товарищи!
Къде е патриотизъма на военните!
Коментиран от #12
09:05 10.06.2026
10 Владимир Владимирович задава въпрос
1. немците са нацисти
2. немците са западняци, а Западът е западнал и е враг на Русия
3. немците подкрепят Украйна
Как генералът се снабдява със запчасти за BMW, след като Германия е враг и е под санкции?
09:06 10.06.2026
11 име
Коментиран от #13, #43
09:06 10.06.2026
12 име
До коментар #9 от "Руки офицер кара BMW":Те и русофилите не купуват Лади и Москвич на старо, а гледат BMW, Mercedes или поне Гоуф!
Коментиран от #26, #83
09:07 10.06.2026
13 Реалист
До коментар #11 от "име":Къде прочете, че Радев е наредил такова нещо?
Коментиран от #36
09:08 10.06.2026
14 Ха така...!
09:08 10.06.2026
15 Варна 3
09:08 10.06.2026
16 име
До коментар #4 от "Украйна":Украйна нападна най-новите руски републики и има право на справедливо денацифициране.
Коментиран от #24, #81
09:08 10.06.2026
17 КОЙ Е ТЕРОРИСТ
Коментиран от #69
09:09 10.06.2026
18 ЗИЛ 117
До коментар #4 от "Украйна":Да, уркотерористите атакуват изторически музеии и църкви, цивилни влакове, цивилни линейки, същ да атакува с касетъчни боеприпаси плажове. Безсилието им няма край
09:10 10.06.2026
19 Българин 🇧🇬
До коментар #4 от "Украйна":Преди Русия да предприеме наказателна операция Украйна репресираше и избиваше рускоезични . Преди операцията бяха разкрити масови гробове на избити от Десен сектор и Азов рускоезични , гробове , в които имаше и детски тела ! Украйна все още ще получава Възмездие за действията на нацисткото си управление .
Коментиран от #35, #55, #68
09:11 10.06.2026
20 абе мисирки малко по-сериозно
Коментиран от #22
09:11 10.06.2026
21 Нормално руско ежедневие
Така ликвидираха и един съветски генерал Джохар Дудаев и генерал Лебед и още няколко генерала, които сега не си спомням, които не се съгласяваха с Кремъл.
09:11 10.06.2026
22 име
До коментар #20 от "абе мисирки малко по-сериозно":Генерал на 57 повреме на СВО - военен пенсионер? Ти майтап ли си правиш!
Коментиран от #66
09:12 10.06.2026
23 то 90 беше най модерно да взриват някоя
09:13 10.06.2026
24 Варна 3
До коментар #16 от "име":Крахът на ОНД: С началото на войната с Грузия руснаците докарали до крах на общността, чрез войната. С анексията на Крим руските терористи измъчвали мирни цивилни в полуострова, което е довело Украйна на напусне ОНД приз 2014 (признат за напуснал едва през 2018). В Молдова също напуснали почти ОНД. Сега и Армения ще напуска. ОНД се разпада като СССР.
Коментиран от #40
09:14 10.06.2026
25 Единственото решение за Русия
09:14 10.06.2026
26 това че уважаваш дадена нация
До коментар #12 от "име":задължава ли те да и купуваш колите? или за теб е така щом лижеш задниците на еврофашиститв трябва да караш европейска кола ???
Коментиран от #30
09:15 10.06.2026
27 гост
09:16 10.06.2026
28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Пич":чакай че се обърках..цитирам по памет,,,-ние с украинците сме един народ,,,,-Путин
09:18 10.06.2026
29 Бг гражданин
Коментиран от #108
09:22 10.06.2026
30 По тази логика
До коментар #26 от "това че уважаваш дадена нация":ти лижеш руски жопове и караш Лада...
09:24 10.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Звездоброец
09:26 10.06.2026
34 Путин
До коментар #1 от "Пич":По-голем вампир от мене нема, брат
09:27 10.06.2026
35 гост
До коментар #19 от "Българин 🇧🇬":Всичко това стана след 2014 год...след анексията на Крим и зелените човечета в Донбас...преди тази дата нещо инфо да дадеш за репресии срещу рускоезичните ..
09:27 10.06.2026
36 майка ти така каза
До коментар #13 от "Реалист":Не че съм го чел някъде.
Коментиран от #113
09:27 10.06.2026
37 Възмездието
09:27 10.06.2026
38 Лъжат и манипулират
09:28 10.06.2026
39 заслужава си го
Коментиран от #57
09:28 10.06.2026
40 име
До коментар #24 от "Варна 3":Ти руснак ли си или някъв друг жител на страните от ОНД, че си толкова загрижен? Мий си тоалетните в Германистан, да не останеш без работа.
09:29 10.06.2026
41 Работят хората
09:29 10.06.2026
42 Тити на Кака
Феър плей по украински.
Коментиран от #47, #60, #71
09:31 10.06.2026
43 А гледаш ли
До коментар #11 от "име":Всяка вечер сводката вчера 1300 ватенки фира.Дроновете не прощават 3 ма руски гащници се предадоха на дрон.Великата аемия.Вече не успяват да попълват месечните загуби в месните щурмове.
09:31 10.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 С Под ле ци те
До коментар #42 от "Тити на Кака":По тяхно у ,тия дето нямаше да нападат Украйна.Ей как ще ти изправя руската гърбица с една лопата.
Коментиран от #62, #76
09:32 10.06.2026
48 Дон Корлеоне
09:32 10.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Б@ндер@инская св0л0чь
09:33 10.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 оня с коня
09:35 10.06.2026
54 Архимандрисандрит Бибиян
09:35 10.06.2026
55 Пълни
До коментар #19 от "Българин 🇧🇬":измишльотини. Русия измисли тази история в последствие, и то след като десантчиците им бяха елиминирани в Гостомел. Те въобще не очакваха да закъсат в Украйна, мислеха че ще я опаткат както Грузия и Крим и че ще сменят правителството. И когато затънаха 4 години им трябваше оправдание за пред руския народ, аджеба какво въобще търсят в чужда страна ако не е територии, та измислиха че украинците били тормозели "рускоговорящи". История съшита с бели конци да й се връзват нискоинтелигентните
09:38 10.06.2026
56 Рублевка
Русия има над 2000 генерали и адмирали. Няма недостиг на офицери и команден състав. Убийствата в тила само настройват обществото към по-решителни действия.
Коментиран от #64
09:38 10.06.2026
57 Обикновеният руснак затова
До коментар #39 от "заслужава си го":Кара москвич. Има толкова дебела ламарина, че трябва директно попадение от танк.
Коментиран от #65
09:39 10.06.2026
58 Онаа бункерната
09:39 10.06.2026
59 Фори
09:39 10.06.2026
60 Прасето се бие всякък!
До коментар #42 от "Тити на Кака":Имаш право да протестираш пред МОЧАТА!
09:40 10.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Механик
До коментар #47 от "С Под ле ци те":Удри копейката с фаража!!
09:42 10.06.2026
63 Няма как.
Коментиран от #70
09:44 10.06.2026
64 Решителни действия?
До коментар #56 от "Рублевка":Монгольята нищеброди искат тоалетни чинии, ВиК, бензин и НЕТ,..а не да дох нат като дворняшки у Украинските поля!
Само защото напикаващия се педофил и ФАМОЗЕН ПЕТУШОК е решил че така ще изглежда по- мъжествен,.
Цел СВЕТ знае че е пен ДЕЛАРИН
Ееееедехееее
09:47 10.06.2026
65 Рублевка
До коментар #57 от "Обикновеният руснак затова":Има интернет. Вебкамери. Погледни какви коли карат руснаците. Стига сте писали глупости. Най-уважавани са японките и китайките. Най-уважавана кола е Toyota RAV4.
Германците се оляха с дизелгейт. 40 пъти повече вредни емисии от заявените!
В Европа върхът е Volvo, защото го купиха китайците, профинансираха го и го сглобяват от китайски компоненти. Само ламарините са европейски, но произведени във индийска фабрика, с индийски и виетнамски суровини.
Без изтока Европа е аут.
Коментиран от #72, #78, #86
09:47 10.06.2026
66 Що,ве...?!
До коментар #22 от "име":Те се пенсионират на 45...!
09:47 10.06.2026
67 Това очаква
Монголо- ислямския Кен Еф... уйде
АааааааХахахаха
09:49 10.06.2026
68 Руската пропаганда
До коментар #19 от "Българин 🇧🇬":Има за цел само глупаците.
09:49 10.06.2026
69 Според тогавашните закони-да
До коментар #17 от "КОЙ Е ТЕРОРИСТ":И преди да кажеш нещо помисли. Благодарение на тези закони са герои сега. Ако ги бяха пуснали по живо по здраво само с обещанието да не правят повече така без да спазят закона сега никой нямаше да знае за тях. Както са казали древните римляни Dura lex sed lex.
Коментиран от #90
09:49 10.06.2026
70 Българин
До коментар #63 от "Няма как.":Това не е тероризъм, а борба с нацистките захватчици в тяхноло логово. Украинците така са постъпвали и преди 85 години, така постъпват и днес. Тесурово ще накажат виновните, за всички зверства, извършили срещу украински народ. Няма забрава, нито пощада за престъпниците.
Коментиран от #105
09:49 10.06.2026
71 Така е, прав си!
До коментар #42 от "Тити на Кака":Като на бойното поле са гола вода,гледат подло-в гръб,да действат с тероризъм...!
09:50 10.06.2026
72 Абе вие копейките
До коментар #65 от "Рублевка":Оперирани ли сте от чувство за хумор. Много ясно, че дори и руснаците не искат руски таралясници.
09:52 10.06.2026
73 Вълк
09:52 10.06.2026
74 Мишел
09:52 10.06.2026
75 РФ е ВЕЛИК КЕН ЕФ
09:54 10.06.2026
76 Тити на Кака
До коментар #47 от "С Под ле ци те":Звучиш ми героичничко, Миме 😂😂😂
09:55 10.06.2026
77 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #80, #85
09:55 10.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 дядо дръмпир
До коментар #1 от "Пич":Браво!!!Яко са я натъпкали с Пластичен експлозив от чехия.Тези украинци мислят по добре и от дядо дръмпи.Ашколсун!И на пусьо му прегаря свещичката........
09:57 10.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Гаранция
До коментар #16 от "име":Хайде на бас че не можеш да кажеш кога украински войници са преминали чужда граница като се изключи Курска област.
Коментиран от #93
09:57 10.06.2026
82 А ХИЛЯДИТЕ УБИТИ ОТ ПУТЛЕР
10:00 10.06.2026
83 Абе
До коментар #12 от "име":То и вие тук с плюнките по космическа нация ,чиято победа ви е национален празник:)) ползвате ток от Аец руско производство и тези от Наса и тр сигурно не са с руски колко,обаче летят на руски космически кораби,а допреди Мъск само с руски космически двигатели:)))Абе не сравняваме еврокинкалерията с космическа нация ,че става смешно:)))Даже сателити нямат евролиберастите,ползват на Мъск:)
Коментиран от #110
10:00 10.06.2026
84 Пенсионер 69 годишен
Вие сте тръгнали да се подигравате на най-голямата и най-богата страна в света и нейния президент!
Коментиран от #88, #89
10:00 10.06.2026
85 Младеж - 15 годишен
До коментар #77 от "Пенсионер 69 годишен":Аз преди това СВО не бях чувал за Украйна. Така че Путин чрез неговите подлогш и с действията си ни съсипа живота. Където ровнещ в България и изравяш руска мръсотия и следи.
Това не е държава, а инфилтрирана от руските спецслужби територия.
10:01 10.06.2026
86 Интересно
До коментар #65 от "Рублевка":Да, от индийска шведска стомана 😉
Коментиран от #92
10:02 10.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Не чакай, възползвай се
До коментар #84 от "Пенсионер 69 годишен":Кумирът ти ви облекчи процедурата за проучване ерефийско гражданство. Вземи цялата рода
Коментиран от #103
10:02 10.06.2026
89 98 годишен
До коментар #84 от "Пенсионер 69 годишен":И това е така от времето на Бай Тошо.
При Царско време циганите нито получаваха помощи, нито се множаха.
Коментиран от #96
10:03 10.06.2026
90 Хасан Мюллерович
До коментар #69 от "Според тогавашните закони-да":Не са никакви герои а терористи.
10:04 10.06.2026
91 Дик диверсанта
Коментиран от #95
10:04 10.06.2026
92 Пенсионер 69 годишен
До коментар #86 от "Интересно":АрселорМитал.
Коментиран от #99
10:04 10.06.2026
93 Абр
До коментар #81 от "Гаранция":Не се правете на луди,няма как Русия да позволи в подарените на Украйна земи барабар с хората да им забраняват руския и геноцид.Това и Господ няма да го позволи и папата даже го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят и те го нарекоха агент на Путин:)А Ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. И тогава трябваше ли да нарушава границите заради християните или не:)
Коментиран от #101
10:04 10.06.2026
94 ганди
Награда нашла героя, както казват руснаците.
Коментиран от #98
10:06 10.06.2026
95 Ами
До коментар #91 от "Дик диверсанта":Тези складове само влошават преговорите позиции на бандерите:),накрая тва ще им остане и онова за 3 дни:))),щото границите им отидоха , та се не видяха :)
10:07 10.06.2026
96 Пенсионер 69 годишен
До коментар #89 от "98 годишен":Не говори глупости. По времето на Бай Тошо циганите работеха в животновъдството и в България ядяхме българско месо. Сега са безработни и само се размножават
10:07 10.06.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Ами
До коментар #94 от "ганди":Това е хубаво бандерите да го прочетат ,щото най върлите от Майдана първи го разбраха :)
10:09 10.06.2026
99 Интересно
До коментар #92 от "Пенсионер 69 годишен":Индийски и виетнамски суровини - шведска стомана . Добре казано.
Коментиран от #102
10:12 10.06.2026
100 Това
10:13 10.06.2026
101 Гаранция
До коментар #93 от "Абр":Стига копира. И виж коментара за какво е.
10:15 10.06.2026
102 Пенсионер 69 годишен
До коментар #99 от "Интересно":Виетнамски коксуващи въглища и метален скрап от Индия. Желязна руда няма кой да добива в Европа. Швеция и цяла Европа усилено се циганизират, както и България.
Коментиран от #104
10:17 10.06.2026
103 Пенсионер 69 годишен
До коментар #88 от "Не чакай, възползвай се":Ти що не се възползваш от поканата на Зеленски? Иди се бий с "орките". Що само висиш на компютъра??
10:22 10.06.2026
104 Интересно
До коментар #102 от "Пенсионер 69 годишен":Щом казваш. В Кируна нищо не работи. Европа става индийска, като стоманата.
10:23 10.06.2026
105 Ку-ку
До коментар #70 от "Българин":Преди 85 години те няма как да се борили против нацизма като някаква фантасмагорична структура, тъй като били част от СССР и Червена армия
10:23 10.06.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Бай Благой
Видяхте ли що за "стока" защитавате тупайки се в гърдите "слава украине"??
Атентати и терор - това са украинците...
10:30 10.06.2026
108 Путин
До коментар #29 от "Бг гражданин":Бавн0 ра3 виващ съм ве
10:31 10.06.2026
109 Антирашшст 217
До коментар #1 от "Пич":Технологията на кгб ,крадеца вика дръще крадеца ни е познта. Не са измислили нищо ново !
10:38 10.06.2026
110 Анти рашист 219
До коментар #83 от "Абе":Не искаме руската войска отново да ни налага робски модел на развитие !
10:43 10.06.2026
111 Павел Пенев
Коментиран от #114
10:45 10.06.2026
112 Хахаха!🎺🥳😀
10:46 10.06.2026
113 Анти рашист220
До коментар #36 от "майка ти така каза":Рашист да признае ,забрави(чернобил ,курск и др )
10:48 10.06.2026
114 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД
До коментар #111 от "Павел Пенев":По времето на Сталин е имало заповед бандеровците да не се разстрелват, а да се бесят. Слагали са табела на врата полицай, надзирател в лагер на смъртта, доносник и са ги бесели.
10:49 10.06.2026
115 Иван
Е, още има.
10:53 10.06.2026