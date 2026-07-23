Сериозен недостиг на гориво! Москва внася индийски бензин от руски петрол

Русия се готви да получи голяма пратка бензин от Индия, произведен от руски петрол, след като украински атаки с дронове нанесоха щети на ключови руски петролни рафинерии и доведоха до сериозен недостиг на гориво, съобщава Financial Times.

Според анализаторската компания Kpler танкер, превозващ 42 000 тона бензин, произведен в индийска рафинерия в щата Гуджарат, се очаква да пристигне в петролния терминал в Бяло море в Северна Русия в неделя. Това вероятно ще бъде най-голямата единична доставка на вносен бензин за Русия от началото на настоящата горивна криза.

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Рафинерията е собственост на индийската компания Nayara Energy, в която руската държавна петролна компания Роснефт притежава 49% от акциите. Над 90% от петрола, който рафинерията ще преработва през 2026 г., се очаква да бъде руски, което според Financial Times подчертава необичайната ситуация Русия да внася гориво, произведено от собствения ѝ петрол.

Украинските удари по руски рафинерии са намалили вътрешния капацитет за преработка с около 40%, което предизвика най-тежката горивна криза в страната след разпадането на Съветския съюз. През лятото продажбите на бензин бяха ограничени в редица региони, а в някои райони шофьори чакаха с часове или дни за зареждане. Според Financial Times кризата е засегнала около 50 милиона руснаци.

В края на юни руските власти официално обявиха планове за внос на гориво. Данните на Kpler показват, че индийският бензин е бил натоварен на танкера Agni на 18 юни, а на 6 юли товарът е бил прехвърлен на кораба Garnet край бреговете на Египет. Към 22 юли Garnet се е движел на север покрай Норвегия.

В началото на юли "Ройтерс". съобщи, че най-малко 60 000 тона бензин са били изпратени от Индия към Русия, количество, което се равнява приблизително на 60% от дневното потребление на страната. Индийските доставки са само един от източниците на чуждестранно гориво, към които Москва се обръща заради ограничения вътрешен капацитет.