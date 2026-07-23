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Сериозен недостиг на гориво! Москва внася индийски бензин от руски петрол
  Тема: Украйна

Сериозен недостиг на гориво! Москва внася индийски бензин от руски петрол

23 Юли, 2026 20:36 730 72

  • русия-
  • индия-
  • петрол-
  • лукойл-
  • владимир путин-
  • ракети-
  • дронове-
  • украйна

Това вероятно ще бъде най-голямата единична доставка на вносен бензин за Русия от началото на настоящата горивна криза

Сериозен недостиг на гориво! Москва внася индийски бензин от руски петрол - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Financial Times Financial Times сайт

Русия се готви да получи голяма пратка бензин от Индия, произведен от руски петрол, след като украински атаки с дронове нанесоха щети на ключови руски петролни рафинерии и доведоха до сериозен недостиг на гориво, съобщава Financial Times.

Според анализаторската компания Kpler танкер, превозващ 42 000 тона бензин, произведен в индийска рафинерия в щата Гуджарат, се очаква да пристигне в петролния терминал в Бяло море в Северна Русия в неделя. Това вероятно ще бъде най-голямата единична доставка на вносен бензин за Русия от началото на настоящата горивна криза.

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Рафинерията е собственост на индийската компания Nayara Energy, в която руската държавна петролна компания Роснефт притежава 49% от акциите. Над 90% от петрола, който рафинерията ще преработва през 2026 г., се очаква да бъде руски, което според Financial Times подчертава необичайната ситуация Русия да внася гориво, произведено от собствения ѝ петрол.

Украинските удари по руски рафинерии са намалили вътрешния капацитет за преработка с около 40%, което предизвика най-тежката горивна криза в страната след разпадането на Съветския съюз. През лятото продажбите на бензин бяха ограничени в редица региони, а в някои райони шофьори чакаха с часове или дни за зареждане. Според Financial Times кризата е засегнала около 50 милиона руснаци.

В края на юни руските власти официално обявиха планове за внос на гориво. Данните на Kpler показват, че индийският бензин е бил натоварен на танкера Agni на 18 юни, а на 6 юли товарът е бил прехвърлен на кораба Garnet край бреговете на Египет. Към 22 юли Garnet се е движел на север покрай Норвегия.

В началото на юли "Ройтерс". съобщи, че най-малко 60 000 тона бензин са били изпратени от Индия към Русия, количество, което се равнява приблизително на 60% от дневното потребление на страната. Индийските доставки са само един от източниците на чуждестранно гориво, към които Москва се обръща заради ограничения вътрешен капацитет.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 12 Отговор
    Днес дизела станал 1,80 евро.Върви нагоре.

    Коментиран от #8, #18, #48

    20:38 23.07.2026

  • 2 Без име

    14 15 Отговор
    Явно новините за Украйна са по-лоши, отколкото мислим.

    Коментиран от #13

    20:38 23.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Че са прости

    5 3 Отговор
    прости са, но по други причини и направления.

    20:38 23.07.2026

  • 5 Ех, ройтерс,

    17 18 Отговор
    Ройтерс, Русия има нефт всичките да ви издави.

    Коментиран от #26, #33

    20:38 23.07.2026

  • 6 А ний какво

    8 7 Отговор
    Внася е европейски петрол от Русия... (ММВДЕБ)

    20:38 23.07.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 5 Отговор
    И кво?Ние нали също внасяме домати от тропическа Полша!🦧🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍

    20:39 23.07.2026

  • 8 У Крим ли?

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    😂😀🤣😅

    20:39 23.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ах ,ах

    9 7 Отговор
    А наясно ли сте ,че Индия дължи 40 милиарда на Русия? Наясно ли сте ,че Индия ,няма по какъв друг начин да се изплати на Русия? Пишете....

    Коментиран от #21, #23

    20:40 23.07.2026

  • 11 Мишел

    3 11 Отговор
    Това не е вярно. Това са евроатлантически партенки.

    Коментиран от #43

    20:40 23.07.2026

  • 12 Грохнал Русофил

    9 8 Отговор
    Време е да хвърляме бялата Кърпа!

    20:41 23.07.2026

  • 13 Една пуйка мислила,мислила

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Па се глътнала.

    Коментиран от #20

    20:41 23.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ

    11 6 Отговор
    Никак не е лесно да се докарат РФ и Венецуела да внасят въглеводородни горива, Куба - захар, С. Корея - ориз, а Никарагуа - кафе.

    20:42 23.07.2026

  • 16 Изпърдяна Купейка

    7 7 Отговор
    Даже съм се гресиръл
    Чака Украински Мъже

    Коментиран от #24

    20:42 23.07.2026

  • 17 Клоун Запартъков с изтекъл срок

    10 13 Отговор
    Колко струва животът на човек в Украйна...

    Който бъде хванат от бандерите на TЦК, за да излезе от "буса", плаща - 10 000 долара.
    Ако вече е бил отведен в сградата на TЦК – $20,000.
    Тези данни са предоставени от Омбудсмана на Украйна Лубинец.

    В същото време депутатa от Върховната рада на Украйна Леша Гончаренко заявява, че повечето бойци на TCK не участват във военни действия. А ако има участници, то на краткосрочни "бизнес" пътувания.
    Тоест, НЕ войници на първа линия. И заради това всички в Украйна ги мразят.

    Повечето от настоящите въоръжени сили на Украйна са влачени там от същите тези TCK-та с техните "автобуси", а бедняците просто нямат пари за да се изкупят.

    Коментиран от #49, #60, #69

    20:42 23.07.2026

  • 18 Д/риеме ми

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Магарето има храна, понякога се налага да му правя... св.. рка, за да продължи да върви... Свикнах му

    20:42 23.07.2026

  • 19 Сатана Z

    10 6 Отговор
    Помнете ми думата,че Летеца ще направи от всички българе пешеходци.

    20:43 23.07.2026

  • 20 Без име

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Една пуйка мислила,мислила":

    Сестро, няма ли кой да те начеше?

    20:43 23.07.2026

  • 21 Гресирана ватенка

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ах ,ах":

    Ще им даде черен пипер,къри,мъри, цейлонски чай и индийска грес😁

    20:44 23.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 да питам

    13 6 Отговор

    До коментар #5 от "Ех, ройтерс,":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    Коментиран от #37

    20:45 23.07.2026

  • 27 604

    7 8 Отговор
    За воени цели имът резерв поне за 5г напред, туй да не ви е булгаристанэ.

    20:46 23.07.2026

  • 28 По устата ми

    2 4 Отговор
    Не е млякооо... П/расиии (факти)

    20:46 23.07.2026

  • 29 Факт

    13 5 Отговор
    Блатните още не могат да излязат от комунизма,криза с горива,купонна система....

    Коментиран от #31, #46

    20:46 23.07.2026

  • 30 .....

    7 3 Отговор
    РуZZкий п и з д е ц е положението .

    Коментиран от #35

    20:47 23.07.2026

  • 31 И от тебе не могат да излязат

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Факт":

    Заклещили са те като улична сабака.

    20:47 23.07.2026

  • 32 Kaлпазанин

    3 6 Отговор
    И пшеница от България ,вече се очертава и хуманитарна катастрофа ,ракети дронове от Китай

    20:47 23.07.2026

  • 33 Соломон

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ех, ройтерс,":

    Прав си има ама няма вече къде да го преработва. Не може да изнася същите количества преди войната и за това и понеже няма къде да го деня тоя петрол в Татарстан вече запечатват действащи кладенци. Веднъж запечатани стават не действащи на всегда. А този кораб с гориво което Русия ще трябва да плати няма да реши проблемите и

    20:48 23.07.2026

  • 34 Православие сър

    3 5 Отговор
    Православните се самоизбиват,ква висша хуманност и човечност...затова раша ще си останат фекална яма,даже няма нужда да ги правят на пустинята Сахара,самоизяждат се

    20:48 23.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Руски въшльовци

    8 4 Отговор
    Бензинът в блатата вече не е лукс.
    Бензинът в блатата вече са далечни спомени.
    Слава на въоръжените сили на Украйна.

    Коментиран от #39, #40

    20:49 23.07.2026

  • 37 Имаш крайцер

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "да питам":

    отзад. Не е крайцер, но така те лъжат. Ха ха ха

    Коментиран от #50

    20:50 23.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Исторически парк

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "Руски въшльовци":

    Поздравява украинските дронове!

    20:51 23.07.2026

  • 41 Драгунов !

    3 5 Отговор
    На чужд гроб не ревете ! 😎

    Коментиран от #45

    20:51 23.07.2026

  • 42 Могат

    2 6 Отговор
    Внасят! А можеха да внасят от нас, ама нейсе.

    20:51 23.07.2026

  • 43 рашастан в колапс

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    Много ме радва как някакви предстелско русофилски cвoлочи пишат на сигурно от диваните си в стабилна и европейска България как потъването и миzepията в русия НЕ били истински хахахахах

    20:53 23.07.2026

  • 44 Пич

    2 4 Отговор
    Я гле......!!! Сигурно трябва да правят и руснаците като германците!!! Да ходят да зареждат по другите държави...!?

    Коментиран от #52, #67

    20:53 23.07.2026

  • 45 Перо

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Драгунов !":

    Слава Украина и президент 3

    20:54 23.07.2026

  • 46 Историк

    9 3 Отговор

    До коментар #29 от "Факт":

    Имат исторически опит с нямането

    20:54 23.07.2026

  • 47 Накратко

    12 4 Отговор
    Бензинът им е пълен с боклуци и колите масово влизат в сервиз. Раша отива в небитието при СССР и крайцера. Украинците им скъсват хастара денонощно с дроновете.

    Коментиран от #57, #64

    20:54 23.07.2026

  • 48 Емигрант

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В Германия на аутобана
    Бензин 95 - - - >2.69 €
    Дизел - - - - - ->2,64€

    Санкциите работят.

    Коментиран от #56

    20:55 23.07.2026

  • 49 хаха🤣

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Клоун Запартъков с изтекъл срок":

    с изтекъл срок е дядо Вовчик, амортизиран е отвсякъде, в права линия не може да ходи сам🤣

    20:56 23.07.2026

  • 50 да питам

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Имаш крайцер":

    А верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    20:58 23.07.2026

  • 51 Бай Желю шумкаря

    6 2 Отговор
    Колективния Брикс и комунистическия интернационал създал тероризма,изгуби от една украине,плача

    20:59 23.07.2026

  • 52 ....

    4 3 Отговор

    До коментар #44 от "Пич":

    Не може. Казахстан затвори границите си за руснаци точно с тази цел.

    Коментиран от #62

    20:59 23.07.2026

  • 53 az СВО Победа 80

    4 1 Отговор
    Добре им се получава на vaтиTe .

    21:00 23.07.2026

  • 54 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 1 Отговор
    ДРУГАРЯ ПУТЛЕР PAZЧИТА НА ИНДИЯ (ЦИГАНИТЕ) ....................... ТАКА СЪЩО КАК ЧОРАПА СПЕЧЕЛИ ИZБОРИТЕ С ИНДОБЪЛГАРСКИТЕ ГЛАСОВЕ ....................... ФАКТ !

    Коментиран от #70

    21:00 23.07.2026

  • 55 Владимир Путлеров

    3 0 Отговор
    изсипеш си ракетите в Украйна, думнат ти 25 рафинерии, фалираш, гледаш по телевизията гордо, победоносно.

    21:01 23.07.2026

  • 56 Жураналист

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Емигрант":

    Тези които слагат минуси да влязат в интернет и да видят, че цените на бензина в Германия на аутобана са около 2.69€.
    В 21 век сме. Всичко може да се провери.

    Коментиран от #61, #63

    21:01 23.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Украйна пета година

    3 3 Отговор
    удържа пет пъти по-голяма Русия, подпомогната от армията на Северна Корея, доставките от Китай, дроновете от Иран и горивото от Индия.

    21:02 23.07.2026

  • 59 Тези 30 години врещяха я хачу в СССР

    2 1 Отговор
    Путлето ги послуша.

    21:03 23.07.2026

  • 60 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Клоун Запартъков с изтекъл срок":

    Така си го написал, че помислих че в раша воюват милионерите!

    21:03 23.07.2026

  • 61 54321

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Жураналист":

    А в половин русия вали нефтен дъжд!Защо така бе?

    21:04 23.07.2026

  • 62 Пич

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "....":

    Ами добре! Всъщност, това беше ирония! А будните сънища на пишещите пасквили са си обикновено слугуване!!!

    21:04 23.07.2026

  • 63 Гладно рускинче

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Жураналист":

    Някой може да са в 21 век...

    21:05 23.07.2026

  • 64 чичо Кольо на биричка

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Накратко":

    Еваларката.

    21:07 23.07.2026

  • 65 Кирило Буданов, разведчик

    2 0 Отговор
    "..после бензина е бил прехвърлен на кораба Garnet.."

    Спасибо за инфото.
    Този танкир няма стигне адресата 👈🎆

    21:07 23.07.2026

  • 66 Удри евраста с лопатЕто

    1 2 Отговор
    Не, че Индия има петрол де, ама карай да върви, то и ракетите свършиха, и чипове от перални вземат, путин умира около 20 пъти, бият се с магарета и лопати, руската армия е избита вече 7-8 пъти, укрите влязоха в Москва поне2-3 пъти, зеления гном емнайси пъти вече е на почивка в Крим, укрите направиха поне 5-6 успешни контранаступа аааа яйцата ве забравихме яййййцата и накрая смелите укри успешно и неустрашимо напредват към Киев.

    21:08 23.07.2026

  • 67 У Монголия

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Пич":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    21:08 23.07.2026

  • 68 млад еврас

    2 2 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    21:09 23.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Да бе ,да ! 🤔

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Напротив - най- англотурските , натовски партии ( на Борисов , и на Пеевски ) спечелиха в ромските квартали .

    21:10 23.07.2026

  • 71 Брех

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Орк":

    Я разясни като си вещ.

    21:10 23.07.2026

  • 72 БГЛВ

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Орк":

    Пише се иЗток.Или предпочитате Восток. Аман от патриоти. Две думи на кръст не можете да вържете правилно на български, иначе ще решавате световните проблеми.

    21:14 23.07.2026

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