Сериозен недостиг на гориво! Москва внася индийски бензин от руски петрол

Русия се готви да получи голяма пратка бензин от Индия, произведен от руски петрол, след като украински атаки с дронове нанесоха щети на ключови руски петролни рафинерии и доведоха до сериозен недостиг на гориво, съобщава Financial Times.
Според анализаторската компания Kpler танкер, превозващ 42 000 тона бензин, произведен в индийска рафинерия в щата Гуджарат, се очаква да пристигне в петролния терминал в Бяло море в Северна Русия в неделя. Това вероятно ще бъде най-голямата единична доставка на вносен бензин за Русия от началото на настоящата горивна криза.
Рафинерията е собственост на индийската компания Nayara Energy, в която руската държавна петролна компания Роснефт притежава 49% от акциите. Над 90% от петрола, който рафинерията ще преработва през 2026 г., се очаква да бъде руски, което според Financial Times подчертава необичайната ситуация Русия да внася гориво, произведено от собствения ѝ петрол.
Украинските удари по руски рафинерии са намалили вътрешния капацитет за преработка с около 40%, което предизвика най-тежката горивна криза в страната след разпадането на Съветския съюз. През лятото продажбите на бензин бяха ограничени в редица региони, а в някои райони шофьори чакаха с часове или дни за зареждане. Според Financial Times кризата е засегнала около 50 милиона руснаци.
В края на юни руските власти официално обявиха планове за внос на гориво. Данните на Kpler показват, че индийският бензин е бил натоварен на танкера Agni на 18 юни, а на 6 юли товарът е бил прехвърлен на кораба Garnet край бреговете на Египет. Към 22 юли Garnet се е движел на север покрай Норвегия.
В началото на юли "Ройтерс". съобщи, че най-малко 60 000 тона бензин са били изпратени от Индия към Русия, количество, което се равнява приблизително на 60% от дневното потребление на страната. Индийските доставки са само един от източниците на чуждестранно гориво, към които Москва се обръща заради ограничения вътрешен капацитет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #18, #48
20:38 23.07.2026
2 Без име
Коментиран от #13
20:38 23.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Че са прости
20:38 23.07.2026
5 Ех, ройтерс,
Коментиран от #26, #33
20:38 23.07.2026
6 А ний какво
20:38 23.07.2026
7 Mими Кучева🐕🦺
20:39 23.07.2026
8 У Крим ли?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":😂😀🤣😅
20:39 23.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ах ,ах
Коментиран от #21, #23
20:40 23.07.2026
11 Мишел
Коментиран от #43
20:40 23.07.2026
12 Грохнал Русофил
20:41 23.07.2026
13 Една пуйка мислила,мислила
До коментар #2 от "Без име":Па се глътнала.
Коментиран от #20
20:41 23.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ
20:42 23.07.2026
16 Изпърдяна Купейка
Чака Украински Мъже
Коментиран от #24
20:42 23.07.2026
17 Клоун Запартъков с изтекъл срок
Който бъде хванат от бандерите на TЦК, за да излезе от "буса", плаща - 10 000 долара.
Ако вече е бил отведен в сградата на TЦК – $20,000.
Тези данни са предоставени от Омбудсмана на Украйна Лубинец.
В същото време депутатa от Върховната рада на Украйна Леша Гончаренко заявява, че повечето бойци на TCK не участват във военни действия. А ако има участници, то на краткосрочни "бизнес" пътувания.
Тоест, НЕ войници на първа линия. И заради това всички в Украйна ги мразят.
Повечето от настоящите въоръжени сили на Украйна са влачени там от същите тези TCK-та с техните "автобуси", а бедняците просто нямат пари за да се изкупят.
Коментиран от #49, #60, #69
20:42 23.07.2026
18 Д/риеме ми
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Магарето има храна, понякога се налага да му правя... св.. рка, за да продължи да върви... Свикнах му
20:42 23.07.2026
19 Сатана Z
20:43 23.07.2026
20 Без име
До коментар #13 от "Една пуйка мислила,мислила":Сестро, няма ли кой да те начеше?
20:43 23.07.2026
21 Гресирана ватенка
До коментар #10 от "Ах ,ах":Ще им даде черен пипер,къри,мъри, цейлонски чай и индийска грес😁
20:44 23.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 да питам
До коментар #5 от "Ех, ройтерс,":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
Коментиран от #37
20:45 23.07.2026
27 604
20:46 23.07.2026
28 По устата ми
20:46 23.07.2026
29 Факт
Коментиран от #31, #46
20:46 23.07.2026
30 .....
Коментиран от #35
20:47 23.07.2026
31 И от тебе не могат да излязат
До коментар #29 от "Факт":Заклещили са те като улична сабака.
20:47 23.07.2026
32 Kaлпазанин
20:47 23.07.2026
33 Соломон
До коментар #5 от "Ех, ройтерс,":Прав си има ама няма вече къде да го преработва. Не може да изнася същите количества преди войната и за това и понеже няма къде да го деня тоя петрол в Татарстан вече запечатват действащи кладенци. Веднъж запечатани стават не действащи на всегда. А този кораб с гориво което Русия ще трябва да плати няма да реши проблемите и
20:48 23.07.2026
34 Православие сър
20:48 23.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Руски въшльовци
Бензинът в блатата вече са далечни спомени.
Слава на въоръжените сили на Украйна.
Коментиран от #39, #40
20:49 23.07.2026
37 Имаш крайцер
До коментар #26 от "да питам":отзад. Не е крайцер, но така те лъжат. Ха ха ха
Коментиран от #50
20:50 23.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Исторически парк
До коментар #36 от "Руски въшльовци":Поздравява украинските дронове!
20:51 23.07.2026
41 Драгунов !
Коментиран от #45
20:51 23.07.2026
42 Могат
20:51 23.07.2026
43 рашастан в колапс
До коментар #11 от "Мишел":Много ме радва как някакви предстелско русофилски cвoлочи пишат на сигурно от диваните си в стабилна и европейска България как потъването и миzepията в русия НЕ били истински хахахахах
20:53 23.07.2026
44 Пич
Коментиран от #52, #67
20:53 23.07.2026
45 Перо
До коментар #41 от "Драгунов !":Слава Украина и президент 3
20:54 23.07.2026
46 Историк
До коментар #29 от "Факт":Имат исторически опит с нямането
20:54 23.07.2026
47 Накратко
Коментиран от #57, #64
20:54 23.07.2026
48 Емигрант
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В Германия на аутобана
Бензин 95 - - - >2.69 €
Дизел - - - - - ->2,64€
Санкциите работят.
Коментиран от #56
20:55 23.07.2026
49 хаха🤣
До коментар #17 от "Клоун Запартъков с изтекъл срок":с изтекъл срок е дядо Вовчик, амортизиран е отвсякъде, в права линия не може да ходи сам🤣
20:56 23.07.2026
50 да питам
До коментар #37 от "Имаш крайцер":А верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?
20:58 23.07.2026
51 Бай Желю шумкаря
20:59 23.07.2026
52 ....
До коментар #44 от "Пич":Не може. Казахстан затвори границите си за руснаци точно с тази цел.
Коментиран от #62
20:59 23.07.2026
53 az СВО Победа 80
21:00 23.07.2026
54 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #70
21:00 23.07.2026
55 Владимир Путлеров
21:01 23.07.2026
56 Жураналист
До коментар #48 от "Емигрант":Тези които слагат минуси да влязат в интернет и да видят, че цените на бензина в Германия на аутобана са около 2.69€.
В 21 век сме. Всичко може да се провери.
Коментиран от #61, #63
21:01 23.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Украйна пета година
21:02 23.07.2026
59 Тези 30 години врещяха я хачу в СССР
21:03 23.07.2026
60 Хахахаха
До коментар #17 от "Клоун Запартъков с изтекъл срок":Така си го написал, че помислих че в раша воюват милионерите!
21:03 23.07.2026
61 54321
До коментар #56 от "Жураналист":А в половин русия вали нефтен дъжд!Защо така бе?
21:04 23.07.2026
62 Пич
До коментар #52 от "....":Ами добре! Всъщност, това беше ирония! А будните сънища на пишещите пасквили са си обикновено слугуване!!!
21:04 23.07.2026
63 Гладно рускинче
До коментар #56 от "Жураналист":Някой може да са в 21 век...
21:05 23.07.2026
64 чичо Кольо на биричка
До коментар #47 от "Накратко":Еваларката.
21:07 23.07.2026
65 Кирило Буданов, разведчик
Спасибо за инфото.
Този танкир няма стигне адресата 👈🎆
21:07 23.07.2026
66 Удри евраста с лопатЕто
21:08 23.07.2026
67 У Монголия
До коментар #44 от "Пич":🤣🤣🤣🤣🤣
21:08 23.07.2026
68 млад еврас
21:09 23.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #54 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Напротив - най- англотурските , натовски партии ( на Борисов , и на Пеевски ) спечелиха в ромските квартали .
21:10 23.07.2026
71 Брех
До коментар #57 от "Орк":Я разясни като си вещ.
21:10 23.07.2026
72 БГЛВ
До коментар #57 от "Орк":Пише се иЗток.Или предпочитате Восток. Аман от патриоти. Две думи на кръст не можете да вържете правилно на български, иначе ще решавате световните проблеми.
21:14 23.07.2026