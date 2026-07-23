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Един човек загина при атака с нож в банка в германския град Регенсбург! Задържаха нападателя

Един човек загина при атака с нож в банка в германския град Регенсбург! Задържаха нападателя

23 Юли, 2026 20:06, обновена 23 Юли, 2026 20:29 1 268 28

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Полицията призова хората да избягват колкото се може повече района около мястото на престъплението

Един човек загина при атака с нож в банка в германския град Регенсбург! Задържаха нападателя - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Мъж загина вследствие на нападение с нож в банка в германския град Регенсбург, съобщи пред ДПА говорителка на полицията, като добави, че заподозреният нападател все още се намира в сградата заедно с други хора, пише БТА.

На мястото са пристигнали специални части, а района около клона е отцепен.

Първоначалните съобщения сочеха, че нападателят държи хора като заложници в банковия клон, но впоследствие тази информация не беше изяснена. Говорителката заяви, че тече разследване за убийство и грабеж.

Жертвата е получила първа помощ от парамедици на мястото на инцидента, преди да бъде откарана в болница, съобщиха от полицията, след което обявиха, че е починал.

„Заподозряният е мъж. Към момента предполагаме, че е действал сам“, каза говорителката.

Точният брой на хората в банковия клон остава неясен. Мотивът на извършителя все още не е известен. Банката се намира на партерния етаж на голям комплекс, като на етажите над нея има апартаменти.

„Безопасността на гражданите е наш основен приоритет“, подчерта говорителката.

Полицията призова хората да избягват колкото се може повече района около мястото на престъплението.

Двадесетгодишен мъж, въоръжен с нож, нападнал смъртоносно друг мъж и взел заложници в банката в южния германски град Регенсбург, е задържан, съобщиха преди минети полицията и местни медии, цитирани от Ройтерс.

Германският гражданин е бил изведен от сградата от полицията, с което е приключила продължилата няколко часа заложническа криза, съобщи изданието „Пасауер Нойе Пресе“.

Двамата души, които са се намирали в сградата заедно със заподозрения, са били изведени от тежковъоръжени полицейски части, съобщи полицията в платформата Екс.

Жертвата е получила животозастрашаващи наранявания по време на инцидента и по-късно е починала в болница, съобщи полицията.

На мястото са били изпратени тежковъоръжени полицейски части, екипи на спешна помощ и полицейски преговарящи, докато хеликоптер на органите на реда е кръжал над района.

„Пасауер Нойе Пресе“ съобщи, позовавайки се на полицията, че претърсването на сградата продължава.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    15 6 Отговор
    1? Остават още 80 милиона немски г@ лфони

    Коментиран от #19

    20:07 23.07.2026

  • 2 Ирански мигрант

    8 14 Отговор
    и брат на нашего Костя

    Коментиран от #27

    20:07 23.07.2026

  • 3 Галъп

    6 14 Отговор
    Кой е по-голям гл пак - бавн0 ра3 виващия милиционер Пусин или Сорос триполовия?

    Коментиран от #8

    20:08 23.07.2026

  • 4 Получил

    7 1 Отговор
    медицинска помощ на място!?! От тоя с ножа ли?

    20:10 23.07.2026

  • 5 Меркел

    15 4 Отговор
    Афгански доктор го е оперирал неуспешно.

    20:12 23.07.2026

  • 6 Без име

    13 1 Отговор
    Чист арирц, нали?

    20:15 23.07.2026

  • 7 Без име

    14 1 Отговор
    Чист ариец, нали?

    20:15 23.07.2026

  • 8 Умник!!!😂😂😂

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Галъп":

    С този въпрос печелиш състезанието!

    20:16 23.07.2026

  • 9 Обективен

    16 0 Отговор
    Липсата на детайли е красноречива.

    20:19 23.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Рускиня

    11 1 Отговор
    Анатолчо, в Българският език има три рода:
    Мъжки, женски и среден род.
    Написал си “… откарана в болница,…” разбира се, че жената ОТКАРАНА е от женски род: “… обявиха, че е починал.”
    ПОЧИНАЛ е от мъжки род!
    Или по англииски без родове с тогава става
    ЕДИН ЛИМОНАД! 😂

    Коментиран от #21, #22, #24

    20:26 23.07.2026

  • 12 От статията

    10 2 Отговор
    става ясно, че нищо не е ясно. Обаче сигурното е,че германците съвсем скоро ще се наложи да не могат да излизат от домовете си.

    20:27 23.07.2026

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 1 Отговор
    Клет мигрант,събирал е помощи за Окраина. 😪

    20:28 23.07.2026

  • 14 ЯСНО!

    8 1 Отговор
    Нападателят е или Меркелов ,,инженер",или Меркелов ,,доктор"...?!

    20:31 23.07.2026

  • 15 Германският

    3 1 Отговор
    Гражданин - ясно е!

    20:33 23.07.2026

  • 16 Факт

    3 10 Отговор
    Някой рускоговорящи,там им втръсна от рускоговорящи,оня ден хвърлиха от влак един русофил,при скорост 130

    Коментиран от #18

    20:34 23.07.2026

  • 17 Руснаци сър

    3 5 Отговор
    Навремето в Швейцария трошаха джама на магазини за дрехи и грабеха,като ги арестуват ,ги депортираха ,и след седмица идваха с други руски паспорти

    Коментиран от #20

    20:36 23.07.2026

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    Ми той беше българин,ма!🦧🤣👍

    20:37 23.07.2026

  • 19 Аятолах

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Няма проблем. Имаме 90 милиона иранци. За всеки германец ще има.......

    20:38 23.07.2026

  • 20 Факт

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Руснаци сър":

    Всъщност от бившето ссср ,украинците крадяха техника,руснаците коли,грузинците грабеха с взлом,сърбите комунисти правеха въоражени грабежи на банки и казина

    20:39 23.07.2026

  • 21 Без име

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Рускиня":

    Нв харесвам мисирките тук, но жертва е от женски род. Изложи се.

    20:40 23.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ах ,ах

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Рускиня":

    Ха ,прочети по- надолу. 🤣🤣🤣🤣
    Изтриха ме за нещо което те са написали

    20:51 23.07.2026

  • 25 Перо

    2 0 Отговор
    Отново тарамбуките на Меркел и Урсула!

    21:05 23.07.2026

  • 26 гражданите да свикват с новите

    2 0 Отговор
    културно касапски особености в прехода си към шариа
    е наш основен приоритет“, подчерта говорителката

    21:19 23.07.2026

  • 27 е брат на

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ирански мигрант":

    любовника ти

    21:20 23.07.2026

  • 28 Пич

    1 0 Отговор
    Отново не схващате проблема! С той е - западното общество се състои от розови понита, непригодни за нищо!!! Нападател с нож......!!!??? Тук редовно на такива в кръчмите им разбиват главите!!! Все ми се ще да мисля, че в наша банка щяха да се намерят мъже, които да му разбият главата!!!

    21:21 23.07.2026

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