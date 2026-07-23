Един човек загина при атака с нож в банка в германския град Регенсбург! Задържаха нападателя

Мъж загина вследствие на нападение с нож в банка в германския град Регенсбург, съобщи пред ДПА говорителка на полицията, като добави, че заподозреният нападател все още се намира в сградата заедно с други хора, пише БТА.
На мястото са пристигнали специални части, а района около клона е отцепен.
Първоначалните съобщения сочеха, че нападателят държи хора като заложници в банковия клон, но впоследствие тази информация не беше изяснена. Говорителката заяви, че тече разследване за убийство и грабеж.
Жертвата е получила първа помощ от парамедици на мястото на инцидента, преди да бъде откарана в болница, съобщиха от полицията, след което обявиха, че е починал.
„Заподозряният е мъж. Към момента предполагаме, че е действал сам“, каза говорителката.
Точният брой на хората в банковия клон остава неясен. Мотивът на извършителя все още не е известен. Банката се намира на партерния етаж на голям комплекс, като на етажите над нея има апартаменти.
„Безопасността на гражданите е наш основен приоритет“, подчерта говорителката.
Полицията призова хората да избягват колкото се може повече района около мястото на престъплението.
Двадесетгодишен мъж, въоръжен с нож, нападнал смъртоносно друг мъж и взел заложници в банката в южния германски град Регенсбург, е задържан, съобщиха преди минети полицията и местни медии, цитирани от Ройтерс.
Германският гражданин е бил изведен от сградата от полицията, с което е приключила продължилата няколко часа заложническа криза, съобщи изданието „Пасауер Нойе Пресе“.
Двамата души, които са се намирали в сградата заедно със заподозрения, са били изведени от тежковъоръжени полицейски части, съобщи полицията в платформата Екс.
Жертвата е получила животозастрашаващи наранявания по време на инцидента и по-късно е починала в болница, съобщи полицията.
На мястото са били изпратени тежковъоръжени полицейски части, екипи на спешна помощ и полицейски преговарящи, докато хеликоптер на органите на реда е кръжал над района.
„Пасауер Нойе Пресе“ съобщи, позовавайки се на полицията, че претърсването на сградата продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #19
20:07 23.07.2026
2 Ирански мигрант
Коментиран от #27
20:07 23.07.2026
3 Галъп
Коментиран от #8
20:08 23.07.2026
4 Получил
20:10 23.07.2026
5 Меркел
20:12 23.07.2026
6 Без име
20:15 23.07.2026
7 Без име
20:15 23.07.2026
8 Умник!!!😂😂😂
До коментар #3 от "Галъп":С този въпрос печелиш състезанието!
20:16 23.07.2026
9 Обективен
20:19 23.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Рускиня
Мъжки, женски и среден род.
Написал си “… откарана в болница,…” разбира се, че жената ОТКАРАНА е от женски род: “… обявиха, че е починал.”
ПОЧИНАЛ е от мъжки род!
Или по англииски без родове с тогава става
ЕДИН ЛИМОНАД! 😂
Коментиран от #21, #22, #24
20:26 23.07.2026
12 От статията
20:27 23.07.2026
13 Mими Кучева🐕🦺
20:28 23.07.2026
14 ЯСНО!
20:31 23.07.2026
15 Германският
20:33 23.07.2026
16 Факт
Коментиран от #18
20:34 23.07.2026
17 Руснаци сър
Коментиран от #20
20:36 23.07.2026
18 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #16 от "Факт":Ми той беше българин,ма!🦧🤣👍
20:37 23.07.2026
19 Аятолах
До коментар #1 от "ФАКТ":Няма проблем. Имаме 90 милиона иранци. За всеки германец ще има.......
20:38 23.07.2026
20 Факт
До коментар #17 от "Руснаци сър":Всъщност от бившето ссср ,украинците крадяха техника,руснаците коли,грузинците грабеха с взлом,сърбите комунисти правеха въоражени грабежи на банки и казина
20:39 23.07.2026
21 Без име
До коментар #11 от "Рускиня":Нв харесвам мисирките тук, но жертва е от женски род. Изложи се.
20:40 23.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ах ,ах
До коментар #11 от "Рускиня":Ха ,прочети по- надолу. 🤣🤣🤣🤣
Изтриха ме за нещо което те са написали
20:51 23.07.2026
25 Перо
21:05 23.07.2026
26 гражданите да свикват с новите
е наш основен приоритет“, подчерта говорителката
21:19 23.07.2026
27 е брат на
До коментар #2 от "Ирански мигрант":любовника ти
21:20 23.07.2026
28 Пич
21:21 23.07.2026