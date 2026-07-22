Подкрепата за Украйна струва под 2 евро на месец на всеки румънец

Подкрепата, която Румъния осигурява на Украйна, струва под 2 евро на месец на румънец, заяви днес временният министър на отбраната Раду Мируца, като по този начин опроверга твърдения, че Румъния има финансови проблеми заради помощта за съседната страна, съобщава изданието "Бурса", цитирано от БТА.
В публикация във Фейсбук Мируца написа, че Румъния няма икономически проблеми заради подкрепата към Украйна, а защото "36 години обществените пари са били разхищавани и крадени". Той допълни, че разходите за подкрепата към Украйна възлизат на по-малко от 2 евро на месец за всеки жител на 19-милионната държава.
Мируца подчерта, че тези данни са публични и че Министерството на финансите е отговорило официално на запитване на опозиционния крайнодесен Алианс за обединение на румънците (АУР), но този отговор не е бил opowesten от партията, тъй като по думите му "опровергава пропагандата й".
Министърът обори и твърдения, според които парите от програмата SAFE се насочват към чуждестранни компании, като посочи, че изискването за локализиране на около 60 процента от средствата означава работни места в Румъния, инвестиции в националната отбранителна индустрия и спасяване на производствени мощности. Той добави, че всички проекти по програмата са били представени прозрачно, договорите са публикувани в сайта на Министерството на отбраната, обсъдени в парламента и обяснени на изслушвания и пресконференции.
Мируца насърчи разпространяването на истински информации, за да противодействат на пропагандата, и добави, че откакто е министър, е избрал прозрачността, като е обявявал публично проблемите и се е заемал с решаването им, посочва изданието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За глупака е подкрепа
Коментиран от #4, #9, #37
19:49 22.07.2026
2 Гълъб Донев
19:49 22.07.2026
3 Бесен - Язовец
Киев спешно
19:50 22.07.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "За глупака е подкрепа":тази нощ Масква пак ще гори-едно птиченце ми каза
Коментиран от #11, #15, #31, #34
19:51 22.07.2026
5 Бесен - Язовец
Киев спешно
19:52 22.07.2026
6 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Европееца спокойно може да отделя по няколко Евро на ден за спокойствието, което му осигуряват украинските герои. Това са минимум по 1 млрд € на ден.
Нищо работа за Европа
Коментиран от #10, #17
19:52 22.07.2026
7 Шпек
Коментиран от #39
19:52 22.07.2026
8 български патриот
19:52 22.07.2026
9 Хахахаха
До коментар #1 от "За глупака е подкрепа":Глупака подкрепя раша,за убийството на цивилни и военни в Украйна.
Коментиран от #16
19:53 22.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А кога Москва е горяла, ще пак, виж за Киев той не е угасвал.
19:54 22.07.2026
12 Хахахаха😂😂😂😂
19:54 22.07.2026
13 Добри новини
19:54 22.07.2026
14 Бесен - Язовец
19:57 22.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Глупака плаща по 2 евро
До коментар #9 от "Хахахаха":САЩ да богатее за сметка на унищожението на Украйна и да унищожава Европа! По просто няма как да се напише. 😄
20:00 22.07.2026
17 млад еврас
До коментар #6 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":А ве то уж може европа да дава всеки дан, а ма май не може, че като гледам взема на заем да дава и задлъжня яко, че и оръжията си даде и трябвало да се превъоръжава, и за капак дава, дава вече пет години и руснака все напредва, май само с даване няма да стане, украта свършва и ще трябва не само да даваш а и да отидеш да помагаш на фронта, а е еврас, ставай от диванчето и отивай да помагаш.
20:00 22.07.2026
18 Хаген Дас
20:04 22.07.2026
19 Кажете колко
20:05 22.07.2026
20 .....
20:05 22.07.2026
21 Удри евраста с лопатЕто
20:09 22.07.2026
22 Хаген Дас
20:13 22.07.2026
23 По 2 евро
20:15 22.07.2026
24 Розовото пони зеля
20:16 22.07.2026
25 Джурджеско
Трябва ли изобщо да давате финанси на едни фашисти?
20:17 22.07.2026
26 ...
20:17 22.07.2026
27 Милен
Коментиран от #32
20:22 22.07.2026
28 Юрий
20:23 22.07.2026
29 Розовото пони зеля
20:23 22.07.2026
30 Хи хи хи
20:25 22.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 млада здрава укра
До коментар #27 от "Милен":Аз съм на плажа в слънчака, кога можеш да ги донесеш 5те евро, ако има и други можете да ги събирате и един да ги носи да не се набутвате за път, много ще ми помогнете и на украйна помагате така.
20:27 22.07.2026
33 Артилерист
20:34 22.07.2026
34 Явно глу....
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":не разбра коментара и реши да троли.
За глупака може да е подкрепа. За умният човек, всеки румънец плаща по 2 евро да загиват хора в Украйна, да се унищожава Украйна и Европа и респективно Румъния. Само глупак си плаща да се самоунищожава.
20:36 22.07.2026
35 Еми тъпите
Еми тъпите плащат всичко.
20:43 22.07.2026
36 Инженер
Коментиран от #40
20:43 22.07.2026
37 стоян
До коментар #1 от "За глупака е подкрепа":До 1 ком - другар и аз и много други бихме давали по 2 евро на месец щом е за фалита и разпада на путиновата мюслюманска федерация и масквабад
Коментиран от #38
20:52 22.07.2026
38 Няма лошо
До коментар #37 от "стоян":Всеки според интелекта си. Както се казва в коментара, за глупака е подкрепа да си дава парите да загиват хора в Украйна, докато тъпче гушата на САЩ и САЩ унищожава Европа! Глупаво, но всеки според интелекта си.
20:55 22.07.2026
39 Ъъъъ
До коментар #7 от "Шпек":Българките са по-евтини!
20:58 22.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Факти
Благодаря ти, Боже, че не съм се родил руснак.
Коментиран от #42, #43, #45
21:10 22.07.2026
42 Икономист
До коментар #41 от "Факти":Руската средна заплата е 1000 евро, а цените им са двойно по-ниски.. демек руснаците са 2 пъти по богати от булгараците💩🤣😂
21:12 22.07.2026
43 Браво на Путин
До коментар #41 от "Факти":че харчи толкова пари за благото на всички ни да мачка фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна!
21:16 22.07.2026
44 Абе
21:18 22.07.2026
45 Оно
До коментар #41 от "Факти":затова си се родил такъв н.есмасленик, българин....
21:20 22.07.2026