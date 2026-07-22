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Подкрепата за Украйна струва под 2 евро на месец на всеки румънец
  Тема: Украйна

Подкрепата за Украйна струва под 2 евро на месец на всеки румънец

22 Юли, 2026 19:47 890 45

  • румъния-
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  • никушор дан

Министърът обори и твърдения, според които парите от програмата SAFE се насочват към чуждестранни компании, като посочи, че изискването за локализиране на около 60 процента от средствата означава работни места в Румъния

Подкрепата за Украйна струва под 2 евро на месец на всеки румънец - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Подкрепата, която Румъния осигурява на Украйна, струва под 2 евро на месец на румънец, заяви днес временният министър на отбраната Раду Мируца, като по този начин опроверга твърдения, че Румъния има финансови проблеми заради помощта за съседната страна, съобщава изданието "Бурса", цитирано от БТА.

В публикация във Фейсбук Мируца написа, че Румъния няма икономически проблеми заради подкрепата към Украйна, а защото "36 години обществените пари са били разхищавани и крадени". Той допълни, че разходите за подкрепата към Украйна възлизат на по-малко от 2 евро на месец за всеки жител на 19-милионната държава.

Мируца подчерта, че тези данни са публични и че Министерството на финансите е отговорило официално на запитване на опозиционния крайнодесен Алианс за обединение на румънците (АУР), но този отговор не е бил opowesten от партията, тъй като по думите му "опровергава пропагандата й".

Министърът обори и твърдения, според които парите от програмата SAFE се насочват към чуждестранни компании, като посочи, че изискването за локализиране на около 60 процента от средствата означава работни места в Румъния, инвестиции в националната отбранителна индустрия и спасяване на производствени мощности. Той добави, че всички проекти по програмата са били представени прозрачно, договорите са публикувани в сайта на Министерството на отбраната, обсъдени в парламента и обяснени на изслушвания и пресконференции.

Мируца насърчи разпространяването на истински информации, за да противодействат на пропагандата, и добави, че откакто е министър, е избрал прозрачността, като е обявявал публично проблемите и се е заемал с решаването им, посочва изданието.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За глупака е подкрепа

    28 9 Отговор
    За умният човек, всеки румънец плаща по 2 евро да загиват хора в Украйна, да се унищожава Украйна и Европа и респективно Румъния. Само глупак си плаща да се самоунищожава.

    Коментиран от #4, #9, #37

    19:49 22.07.2026

  • 2 Гълъб Донев

    14 3 Отговор
    По две евро от добавката за Ковид на всеки пенсионер за Украйна.

    19:49 22.07.2026

  • 3 Бесен - Язовец

    19 2 Отговор
    Вс сороски шанринерки Бг да заминава за
    Киев спешно

    19:50 22.07.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 20 Отговор

    До коментар #1 от "За глупака е подкрепа":

    тази нощ Масква пак ще гори-едно птиченце ми каза

    Коментиран от #11, #15, #31, #34

    19:51 22.07.2026

  • 5 Бесен - Язовец

    15 2 Отговор
    Вс сороски шантонерки Бг да заминава за
    Киев спешно

    19:52 22.07.2026

  • 6 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    6 24 Отговор
    Европа може без да си дава зор да поддържа защитника на Европа-Украйна десетки години.
    Европееца спокойно може да отделя по няколко Евро на ден за спокойствието, което му осигуряват украинските герои. Това са минимум по 1 млрд € на ден.
    Нищо работа за Европа

    Коментиран от #10, #17

    19:52 22.07.2026

  • 7 Шпек

    11 1 Отговор
    Не морето можеш да си купиш запазена украинка между 30-40 год.за 100€ , вместо да ги даваш на някой капан за цаца с бира.

    Коментиран от #39

    19:52 22.07.2026

  • 8 български патриот

    2 13 Отговор
    Най-добре похарчените пари!

    19:52 22.07.2026

  • 9 Хахахаха

    5 13 Отговор

    До коментар #1 от "За глупака е подкрепа":

    Глупака подкрепя раша,за убийството на цивилни и военни в Украйна.

    Коментиран от #16

    19:53 22.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Удри евраста с лопатЕто

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А кога Москва е горяла, ще пак, виж за Киев той не е угасвал.

    19:54 22.07.2026

  • 12 Хахахаха😂😂😂😂

    11 1 Отговор
    И румънците ги будалкат като нас, после хазната празна, няма пари за заплати , борчове и дефицит! Както навсякъде в гейзоната впрочем!

    19:54 22.07.2026

  • 13 Добри новини

    2 8 Отговор
    Днес русия спря продажбата на държавни облигации - още един знак на къде се е запътила могучая и обосранная!

    19:54 22.07.2026

  • 14 Бесен - Язовец

    9 0 Отговор
    Само лихвата е по 2 евро на ден за вс ромънец. Теглят от сороските банки пари на лихва да ги даряват на окр фашисти, а те обратно връщат парите на ФАЩ това е схемата

    19:57 22.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Глупака плаща по 2 евро

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    САЩ да богатее за сметка на унищожението на Украйна и да унищожава Европа! По просто няма как да се напише. 😄

    20:00 22.07.2026

  • 17 млад еврас

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    А ве то уж може европа да дава всеки дан, а ма май не може, че като гледам взема на заем да дава и задлъжня яко, че и оръжията си даде и трябвало да се превъоръжава, и за капак дава, дава вече пет години и руснака все напредва, май само с даване няма да стане, украта свършва и ще трябва не само да даваш а и да отидеш да помагаш на фронта, а е еврас, ставай от диванчето и отивай да помагаш.

    20:00 22.07.2026

  • 18 Хаген Дас

    8 1 Отговор
    Не знаех че Румъния е с един милиард население! Заема който ще изплащат е над два милиарда евро!

    20:04 22.07.2026

  • 19 Кажете колко

    3 5 Отговор
    струва на българина подкрепата на Русия. Гледам цените на газ, петрол, по света пада Лукоил вдига.

    20:05 22.07.2026

  • 20 .....

    5 0 Отговор
    С няколко думи, Бълък лозе копа, юнак вино пие, а европееца плаща. В случая укра мре, зеления гном и мръсулинките редят златните тоалетни а европееца плаща.

    20:05 22.07.2026

  • 21 Удри евраста с лопатЕто

    8 1 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    20:09 22.07.2026

  • 22 Хаген Дас

    5 1 Отговор
    Според европейските либерасти Русия едно село не може да превземе, но щяла да стигне до Берлин! Просто всичко което говорят са празни приказки за да поддържат огъня в Украйна!

    20:13 22.07.2026

  • 23 По 2 евро

    7 0 Отговор
    19 милиона по 2 евро на месец! 38 милиона всеки месец за какво? За да бъдат убити хора, за да бъде отровена не само Украйна, но и Европа, за да се разболяват все повече хора и в Европа и в Русия! И това на месец! За година 456 милиона, за 4 години 1 милиард 824 милиона!!!!! Само Румъния! Ами другите страни? Колко пари за да умират хора... А колко деца щяха да бъдат спасени само, и от глад, и от болести, и от смърт, и от мизерия! Колко деца можеха да развият талантите си, можеха... И ми говорите за демокрация, за справедливост, за хуманност на Западния свят! Стига!

    20:15 22.07.2026

  • 24 Розовото пони зеля

    3 1 Отговор
    Ве то тея 2 евро онея 2 евро и накрая европа с големите БВПта остан без евро, Франция е задлъжняла и трябва да събере по 90 000 евро на човек за да си върне заемите, Германия по 60 000 на човек, Италия по 70 000 на човек и продължават да вземат а икономиките им неконкурентно способни яко затъват, та до де се докараха с тука 2 евро там две евро и накрая без евро, дека уйде еврото ве, при зеля на златни тоалетниииии.

    20:16 22.07.2026

  • 25 Джурджеско

    1 1 Отговор
    Румъния е 11 милиона, цифрата за Осрайна, месечно не е никак малка!
    Трябва ли изобщо да давате финанси на едни фашисти?

    20:17 22.07.2026

  • 26 ...

    2 1 Отговор
    Като махнеш деца, пенсионери, безрабони, студенти и инвалиди, стават над 10 евро за работещ.

    20:17 22.07.2026

  • 27 Милен

    2 2 Отговор
    Пишете и мен, давам 5 евро

    Коментиран от #32

    20:22 22.07.2026

  • 28 Юрий

    2 1 Отговор
    Румънците са назор, даже и като комши, зор имали - дали! Ние в България, какъв зор имаме, че да даваме още нещо на урките?

    20:23 22.07.2026

  • 29 Розовото пони зеля

    2 1 Отговор
    За кви милиони ми говорите тука на месец ве, вие да не ми се подигравате ве, аз милиарди търся, тея тоалетни не са сребърни ве, наредил съм на доня ваксулиня-мръсулиня европееца да даде 90 милиарда за 3 години, по 30 милиарда на година или 2,3 милиарда на месец, че иначе ще се разсърдя и ще стане лошо.

    20:23 22.07.2026

  • 30 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Кирчо предложи по една заплата от българинът. 🤣 Помните ли?

    20:25 22.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 млада здрава укра

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Милен":

    Аз съм на плажа в слънчака, кога можеш да ги донесеш 5те евро, ако има и други можете да ги събирате и един да ги носи да не се набутвате за път, много ще ми помогнете и на украйна помагате така.

    20:27 22.07.2026

  • 33 Артилерист

    3 0 Отговор
    Този румънски министър на отбраната е избран след като европейските урсули погазиха избора на румънците за президент на страната. Това означава, че той е удобен послушен изпълнител на директивите на урсулите. Какъв е този показател "под 2 евро на всеки румънец на месец"? Защо Мируца не назове крайното число, ами кара хората да се чудят и сами да правят простата аритметична сметка? Защото като се умножи 2×12×19 и се каже "ЧЕТИРИСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТ МИЛИОНА ЕВРО" вече звучи съвсем различно от наглед нищожното "ПОД ДВЕ ЕВРО...",нали? Особено за бедните и закъсали като нас румънци. Ето това е дребната хитрост с еквилибристиката с единичните дребни ЦИФРИ и едрите ЧИСЛА, получени от съвкупното множество на ДВЕ И ПОВЕЧЕ ЦИФРИ. Иначе обикновеният румънец си вика, "абе какво са две евро", ама държавата като каже "даваме близо половин милиард евро на година", вече си е съвсем друго нещо, нали?

    20:34 22.07.2026

  • 34 Явно глу....

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    не разбра коментара и реши да троли.

    За глупака може да е подкрепа. За умният човек, всеки румънец плаща по 2 евро да загиват хора в Украйна, да се унищожава Украйна и Европа и респективно Румъния. Само глупак си плаща да се самоунищожава.

    20:36 22.07.2026

  • 35 Еми тъпите

    1 1 Отговор
    Плащат! Кво ви интересува да плащате на онези олигио френи за златните им тоалетни?
    Еми тъпите плащат всичко.

    20:43 22.07.2026

  • 36 Инженер

    4 0 Отговор
    Аз пращам по 2000 евро на месец за славната руска армия!

    Коментиран от #40

    20:43 22.07.2026

  • 37 стоян

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "За глупака е подкрепа":

    До 1 ком - другар и аз и много други бихме давали по 2 евро на месец щом е за фалита и разпада на путиновата мюслюманска федерация и масквабад

    Коментиран от #38

    20:52 22.07.2026

  • 38 Няма лошо

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "стоян":

    Всеки според интелекта си. Както се казва в коментара, за глупака е подкрепа да си дава парите да загиват хора в Украйна, докато тъпче гушата на САЩ и САЩ унищожава Европа! Глупаво, но всеки според интелекта си.

    20:55 22.07.2026

  • 39 Ъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Шпек":

    Българките са по-евтини!

    20:58 22.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Факти

    2 1 Отговор
    В момента Путин харчи около 20 милиарда евро на месец за войната Украйна. Делим на 150 милиона руснаци и получаваме над 130 евро на човек на месец. Това са само преките военни разходи. Не смятаме инфлация, липса на ток, вода, бензин, интернет, репресии и т.н. Не смятаме, че руснаците имат 2 пъти по-ниски заплати от българите и 5 пъти по-ниски от западноевропейците. Не смятаме и че 1/3 от руснаците имат роднина или приятел, загинал или осакатен.

    Благодаря ти, Боже, че не съм се родил руснак.

    Коментиран от #42, #43, #45

    21:10 22.07.2026

  • 42 Икономист

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    Руската средна заплата е 1000 евро, а цените им са двойно по-ниски.. демек руснаците са 2 пъти по богати от булгараците💩🤣😂

    21:12 22.07.2026

  • 43 Браво на Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    че харчи толкова пари за благото на всички ни да мачка фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна!

    21:16 22.07.2026

  • 44 Абе

    0 0 Отговор
    оно било без пари бе, па много стиснати това власите и лея не дават.....

    21:18 22.07.2026

  • 45 Оно

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    затова си се родил такъв н.есмасленик, българин....

    21:20 22.07.2026

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