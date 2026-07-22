Подкрепата за Украйна струва под 2 евро на месец на всеки румънец

Подкрепата, която Румъния осигурява на Украйна, струва под 2 евро на месец на румънец, заяви днес временният министър на отбраната Раду Мируца, като по този начин опроверга твърдения, че Румъния има финансови проблеми заради помощта за съседната страна, съобщава изданието "Бурса", цитирано от БТА.

В публикация във Фейсбук Мируца написа, че Румъния няма икономически проблеми заради подкрепата към Украйна, а защото "36 години обществените пари са били разхищавани и крадени". Той допълни, че разходите за подкрепата към Украйна възлизат на по-малко от 2 евро на месец за всеки жител на 19-милионната държава.

Мируца подчерта, че тези данни са публични и че Министерството на финансите е отговорило официално на запитване на опозиционния крайнодесен Алианс за обединение на румънците (АУР), но този отговор не е бил opowesten от партията, тъй като по думите му "опровергава пропагандата й".

Министърът обори и твърдения, според които парите от програмата SAFE се насочват към чуждестранни компании, като посочи, че изискването за локализиране на около 60 процента от средствата означава работни места в Румъния, инвестиции в националната отбранителна индустрия и спасяване на производствени мощности. Той добави, че всички проекти по програмата са били представени прозрачно, договорите са публикувани в сайта на Министерството на отбраната, обсъдени в парламента и обяснени на изслушвания и пресконференции.

Мируца насърчи разпространяването на истински информации, за да противодействат на пропагандата, и добави, че откакто е министър, е избрал прозрачността, като е обявявал публично проблемите и се е заемал с решаването им, посочва изданието.