Хляб и зрелища! Новият премиер намалява местните данъци за пъбове, клубове и концертни зали

Новият премиер на Великобритания Анди Бърнам обяви, че от април 2027 г. местните данъци върху пъбовете, клубовете и залите за концерти на живо ще бъдат намалени с 20 на сто. Това е третата икономическа мярка, представена от новото британско правителство в рамките на три дни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Това правителство ще подкрепи бизнеса, който хората искат да виждат в своите общности“, заяви Бърнам.

По данни на правителството намалението ще спести средно около 1100 британски лири на пъб през следващата година, като от него ще се възползват близо 32 000 заведения. Мярката ще струва на бюджета около 100 млн. британски лири годишно.

Очаква се от нея да се възползват както независими заведения, така и вериги като „Джей Ди Уедърспуун“ (J D Wetherspoon), „Марстънс“ (Marston's) и „Фълер, Смит енд Търнър“ (Fuller, Smith & Turner).

Правителството обаче не обяви данъчни облекчения за останалата част от ресторантьорския и хотелиерския сектор, нито намаляване на данъка върху продажбите, за каквото настоява браншът.

Главният изпълнителен директор на браншовата организация „Ю Кей Хоспиталити“ (UKHospitality) Ален Симпсън приветства решението, но призова за по-широка реформа на местните данъци върху бизнес имотите.

„Ресторантите изпитват същите трудности като пъбовете, а на хотелите им предстои увеличение на местните данъци върху имотите средно със 110 на сто“, посочи той.

Министърът на финансите Джон Хийли, който също встъпи в длъжност тази седмица, заяви, че възнамерява да предприеме допълнителни стъпки за намаляване на разходите на бизнеса във Великобритания, за да се преодолее песимизма по отношение на икономиката.

По думите му силният инвестиционен сектор е ключов за икономическия растеж, а политиката на кабинета ще остане в рамките на фискалните правила, според които текущите държавни разходи трябва да се финансират с приходи, а не чрез нов дълг.

Намаляването на данъците ще бъде финансирано чрез преразглеждане на данъчните облекчения за определени видове бизнес, включително магазини за вейп продукти, както и чрез засилване на данъчния контрол върху компаниите, които продават чрез онлайн платформи.

Бърнам по-рано е поставял и въпроса за по-високо облагане на складовете, използвани от компании като „Амазон“ (Amazon), за да бъдат подпомогнати традиционните търговски обекти, но подобна мярка засега не е включена в програмата на кабинета.

Новият премиер се стреми да подобри отношенията с бизнеса, който през последните месеци изразява опасения, че по-високите разходи за труд, енергия и възнаграждения ограничават инвестициите и растежа.

Допълнителен натиск върху британските компании оказва и подновеното напрежение в Близкия изток, което поражда опасения от ново поскъпване на енергията и евентуално повишаване на лихвените проценти.

Според публикувано този месец проучване 23 на сто от компаниите в хотелиерския и ресторантьорския сектор работят на загуба, а 5 на сто вече не са икономически жизнеспособни.

От встъпването си в длъжност в понеделник Бърнам обяви още намерение да премахне определен данък от сметките за електроенергия на домакинствата и да въведе таван на цените на автобусните билети.

Въпреки уверенията на правителството за фискална дисциплина доходността по 10-годишните британски държавни облигации се повиши до най-високото си равнище от 20 май насам, отбелязва Ройтерс.