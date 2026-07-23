Рекорд в ЕС: 68 процента от мигрантите работят

Заетостта на мигрантите в държавите от ЕС е достигнала рекордно ниво - повече от 68 процента. Но все още има и неизползван потенциал.

Все повече мигранти в ЕС успяват да си намерят работа - заетите вече са над 68 процента, което е повече от когато и да било, сочи проучване на берлинската фондация "Rockwool".

Особено много се е повишила квотата на заетите от държавите извън ЕС - от 59 на 66 процента от 2017 година досега. А при мигрантите от други страни в Общността ръстът за същия период е от 71 на почти 75 процента.

Големи разлики между страните

Експертите обаче са установили, че в рамките на Европа има значителни различия. Най-висока е квотата на заетост сред хората от държави извън ЕС в Малта, Чехия и Ирландия, а най-ниска е в Белгия и Финландия.

"Делът на работещите мигранти расте от много години и сега показателите при тях вече са близо до тези на местното население", посочва пред АРД професорът по икономика от Милано Томазо Фратини.

Потенциал има при жените и висококвалифицираните

Въпреки положителното развитие, авторите на проучването виждат неизползван потенциал за пазара на труда - най-вече при жените от държавите извън ЕС, както и при висококвалифицираните мигранти, които често се занимават с работа, която не отговаря на образованието им.

"Европа постигна забележителен напредък при интеграцията на мигрантите на пазара на труда", подчертава пред АРД директорът на фондация "Rockwell" Кристиан Дунстман. "Днес предизвикателството вече не е в това просто да се осигури работа на мигрантите - много по-важно е тяхната квалификация да се изпълзва пълноценно."

Затова препоръките в този смисъл са за по-бързо признаване на чуждестранните квалификации, за отмяна на ненужните сертификационни пречки и за по-голямо участие на жените от държавите извън ЕС - това би помогнало за справяне с недостига на работна ръка.