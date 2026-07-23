Рекорд в ЕС: 68 процента от мигрантите работят

Заетостта на мигрантите в държавите от ЕС е достигнала рекордно ниво - повече от 68 процента. Но все още има и неизползван потенциал.
Все повече мигранти в ЕС успяват да си намерят работа - заетите вече са над 68 процента, което е повече от когато и да било, сочи проучване на берлинската фондация "Rockwool".
Особено много се е повишила квотата на заетите от държавите извън ЕС - от 59 на 66 процента от 2017 година досега. А при мигрантите от други страни в Общността ръстът за същия период е от 71 на почти 75 процента.
Големи разлики между страните
Експертите обаче са установили, че в рамките на Европа има значителни различия. Най-висока е квотата на заетост сред хората от държави извън ЕС в Малта, Чехия и Ирландия, а най-ниска е в Белгия и Финландия.
"Делът на работещите мигранти расте от много години и сега показателите при тях вече са близо до тези на местното население", посочва пред АРД професорът по икономика от Милано Томазо Фратини.
Потенциал има при жените и висококвалифицираните
Въпреки положителното развитие, авторите на проучването виждат неизползван потенциал за пазара на труда - най-вече при жените от държавите извън ЕС, както и при висококвалифицираните мигранти, които често се занимават с работа, която не отговаря на образованието им.
"Европа постигна забележителен напредък при интеграцията на мигрантите на пазара на труда", подчертава пред АРД директорът на фондация "Rockwell" Кристиан Дунстман. "Днес предизвикателството вече не е в това просто да се осигури работа на мигрантите - много по-важно е тяхната квалификация да се изпълзва пълноценно."
Затова препоръките в този смисъл са за по-бързо признаване на чуждестранните квалификации, за отмяна на ненужните сертификационни пречки и за по-голямо участие на жените от държавите извън ЕС - това би помогнало за справяне с недостига на работна ръка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #8
23:39 23.07.2026
2 А европейците
23:41 23.07.2026
3 Пич
Наркодилъри
Изнасилвачи
Просяци
Крадци
Атентатори
Убийци
.........
И редица други нужни и полезни за европейското общество неща...
23:42 23.07.2026
4 Кина
23:42 23.07.2026
5 Последния Софиянец
23:43 23.07.2026
6 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
23:44 23.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 какво работят ли
До коментар #1 от "Kaлпазанин":доктори ,архитекти,стоматолози най вече и инжинери - създават бомби -докторите които коли с висока скорост се врязват в масови събирания са най добрата професия в Германия как не се сетих че 68% са трудово заети поредната пропаганда на дойче зеле
23:49 23.07.2026
9 Да ама Не
23:51 23.07.2026
10 Правилно
За да се стига както до сега, хирурзите да практикуват по улиците. А фармацевтите да продават успокоителни без рецепта.
00:17 24.07.2026
11 Неясноти
Коментиран от #12
00:20 24.07.2026
12 Дзак
До коментар #11 от "Неясноти":Явно сте от тях!
00:23 24.07.2026
13 Иво
00:38 24.07.2026