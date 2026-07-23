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Рекорд в ЕС: 68 процента от мигрантите работят
  Тема: Кризата с бежанците

Рекорд в ЕС: 68 процента от мигрантите работят

23 Юли, 2026 23:36 602 13

  • мигранти-
  • европейски съюз-
  • икономика

Делът на работещите мигранти расте от много години и сега показателите при тях вече са близо до тези на местното население

Рекорд в ЕС: 68 процента от мигрантите работят - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Заетостта на мигрантите в държавите от ЕС е достигнала рекордно ниво - повече от 68 процента. Но все още има и неизползван потенциал.

Все повече мигранти в ЕС успяват да си намерят работа - заетите вече са над 68 процента, което е повече от когато и да било, сочи проучване на берлинската фондация "Rockwool".

Особено много се е повишила квотата на заетите от държавите извън ЕС - от 59 на 66 процента от 2017 година досега. А при мигрантите от други страни в Общността ръстът за същия период е от 71 на почти 75 процента.

Големи разлики между страните

Експертите обаче са установили, че в рамките на Европа има значителни различия. Най-висока е квотата на заетост сред хората от държави извън ЕС в Малта, Чехия и Ирландия, а най-ниска е в Белгия и Финландия.

"Делът на работещите мигранти расте от много години и сега показателите при тях вече са близо до тези на местното население", посочва пред АРД професорът по икономика от Милано Томазо Фратини.

Потенциал има при жените и висококвалифицираните

Въпреки положителното развитие, авторите на проучването виждат неизползван потенциал за пазара на труда - най-вече при жените от държавите извън ЕС, както и при висококвалифицираните мигранти, които често се занимават с работа, която не отговаря на образованието им.

"Европа постигна забележителен напредък при интеграцията на мигрантите на пазара на труда", подчертава пред АРД директорът на фондация "Rockwell" Кристиан Дунстман. "Днес предизвикателството вече не е в това просто да се осигури работа на мигрантите - много по-важно е тяхната квалификация да се изпълзва пълноценно."

Затова препоръките в този смисъл са за по-бързо признаване на чуждестранните квалификации, за отмяна на ненужните сертификационни пречки и за по-голямо участие на жените от държавите извън ЕС - това би помогнало за справяне с недостига на работна ръка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    Ти да видиш ,и какво ??по точно

    Коментиран от #8

    23:39 23.07.2026

  • 2 А европейците

    8 1 Отговор
    защо ги съкращават щом има толкова много работа!?

    23:41 23.07.2026

  • 3 Пич

    10 1 Отговор
    Работят бе...!!! Работят:
    Наркодилъри
    Изнасилвачи
    Просяци
    Крадци
    Атентатори
    Убийци
    .........
    И редица други нужни и полезни за европейското общество неща...

    23:42 23.07.2026

  • 4 Кина

    11 0 Отговор
    Нормално е в този час Дойче веле да са ударили по няколко ракии и да пускат смешки..! ЗАБАВНИ СА. .!

    23:42 23.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    А останалите 32 процента са Украинците.

    23:43 23.07.2026

  • 6 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    5 0 Отговор
    Ционист чи,фут соросоиди еврейн комунист ци,га,нин веле пак лъже нагло и цинично,,да ви е,,Б,,е,,м и емигрантите не,гърски подчовешки ,,ще ги у,бием и вас ще убием

    23:44 23.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 какво работят ли

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    доктори ,архитекти,стоматолози най вече и инжинери - създават бомби -докторите които коли с висока скорост се врязват в масови събирания са най добрата професия в Германия как не се сетих че 68% са трудово заети поредната пропаганда на дойче зеле

    23:49 23.07.2026

  • 9 Да ама Не

    4 0 Отговор
    Лъжите на Сороското Дойчово Зеле нямат край, нали все пак те стоят зад политиката на неконтрулируемата емиграция с цел подмяна на европейското население

    23:51 23.07.2026

  • 10 Правилно

    3 1 Отговор
    Не е нужна дълга сертификация на квалифицираните.
    За да се стига както до сега, хирурзите да практикуват по улиците. А фармацевтите да продават успокоителни без рецепта.

    00:17 24.07.2026

  • 11 Неясноти

    1 1 Отговор
    Кадъните по принцип не работят. Изключенията са малко. Като се има предвид, че вследствие поканите на Меркел в Европа нахлу огромно количество млади мъже, непридружени от съпруги, сестри и майки, трябва ли да очакваме, че повечето от тези 68% тепърва ще доведат тук многобройната си женска рода, а също и съпругите си, които могат да бъдат до 4 на брой, та да живеят в Европа на социал?

    Коментиран от #12

    00:20 24.07.2026

  • 12 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Неясноти":

    Явно сте от тях!

    00:23 24.07.2026

  • 13 Иво

    0 0 Отговор
    Хахаха

    00:38 24.07.2026