Помощ от Москва! САЩ подозират солидна руска роля в ирански удари срещу обекти на ЦРУ

Американското разузнаване разследва дали Русия е подпомогнала Иран при атаките с дронове срещу обекти на ЦРУ в Персийския залив чрез предоставяне на разузнавателни данни за насочване или усъвършенствани технологии, съобщиха четирима източници, запознати с оценките на САЩ.

Анализаторите все още не са достигнали до окончателно заключение за евентуалното руско участие, но посочват точността на ударите и по-широката техническа подкрепа на Москва за Техеран като възможни индикации.

Според източници на "Ройтерс" и други медии през март са били поразени поне два обекта на ЦРУ - резидентурата на агенцията в посолството на САЩ в Рияд и отделен обект в Източен Ирак. Други източници твърдят, че са били засегнати и допълнителни обекти, но без да предоставят подробности. Местоположенията на подобни съоръжения обикновено са строго секретни.

Вътрешен доклад на западна разузнавателна служба, описан от регионален служител с достъп до документа, заключава, че Русия вероятно е изиграла роля в атаките срещу обекти на ЦРУ в региона.

Двама западни представители заявиха, че според оценки на анализатори при удара по американското посолство в Рияд Иран е използвал две подобрени от Русия версии на дроновете "Шахед". Според тях единият дрон е пробил отвор във външната част на сградата, а вторият е преминал през него и е експлодирал. Няма данни за жертви или ранени.

Разузнавателни оценки сочат също, че Русия може да е помогнала на Иран да подобри точността на дроновете "Шахед-136" чрез предоставяне на сателитна навигационна система Kometa-M, която според експерти е по-прецизна и по-трудна за заглушаване от иранските технологии. Кремъл отхвърли подобни твърдения, определяйки ги като "фалшиви новини".

Американски анализатори проучват и дали Техеран е използвал руски данни за насочване при атаките. Някои източници обаче предупреждават, че Иран може да се е прицелвал в американското посолство като цяло и да е поразил обект на ЦРУ случайно.

Бившият началник на клон на ЦРУ Даниел Хофман заяви, че подобна руска помощ не би била изненадваща предвид стратегическото партньорство между Москва и Техеран.

"Те споделят интерес да се опитат да намалят или напълно да елиминират влиянието на САЩ в самоопределените си сфери на влияние", отбеляза той.