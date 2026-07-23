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Помощ от Москва! САЩ подозират солидна руска роля в ирански удари срещу обекти на ЦРУ

Помощ от Москва! САЩ подозират солидна руска роля в ирански удари срещу обекти на ЦРУ

23 Юли, 2026 21:36 1 686 99

  • русия-
  • иран-
  • саудитска арабия-
  • шахед-
  • дронове-
  • ракети-
  • цру-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Двама западни представители заявиха, че според оценки на анализатори при удара по американското посолство в Рияд Иран е използвал две подобрени от Русия версии на дроновете "Шахед"

Помощ от Москва! САЩ подозират солидна руска роля в ирански удари срещу обекти на ЦРУ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Американското разузнаване разследва дали Русия е подпомогнала Иран при атаките с дронове срещу обекти на ЦРУ в Персийския залив чрез предоставяне на разузнавателни данни за насочване или усъвършенствани технологии, съобщиха четирима източници, запознати с оценките на САЩ.

Анализаторите все още не са достигнали до окончателно заключение за евентуалното руско участие, но посочват точността на ударите и по-широката техническа подкрепа на Москва за Техеран като възможни индикации.

Според източници на "Ройтерс" и други медии през март са били поразени поне два обекта на ЦРУ - резидентурата на агенцията в посолството на САЩ в Рияд и отделен обект в Източен Ирак. Други източници твърдят, че са били засегнати и допълнителни обекти, но без да предоставят подробности. Местоположенията на подобни съоръжения обикновено са строго секретни.

Вътрешен доклад на западна разузнавателна служба, описан от регионален служител с достъп до документа, заключава, че Русия вероятно е изиграла роля в атаките срещу обекти на ЦРУ в региона.

Двама западни представители заявиха, че според оценки на анализатори при удара по американското посолство в Рияд Иран е използвал две подобрени от Русия версии на дроновете "Шахед". Според тях единият дрон е пробил отвор във външната част на сградата, а вторият е преминал през него и е експлодирал. Няма данни за жертви или ранени.

Разузнавателни оценки сочат също, че Русия може да е помогнала на Иран да подобри точността на дроновете "Шахед-136" чрез предоставяне на сателитна навигационна система Kometa-M, която според експерти е по-прецизна и по-трудна за заглушаване от иранските технологии. Кремъл отхвърли подобни твърдения, определяйки ги като "фалшиви новини".

Американски анализатори проучват и дали Техеран е използвал руски данни за насочване при атаките. Някои източници обаче предупреждават, че Иран може да се е прицелвал в американското посолство като цяло и да е поразил обект на ЦРУ случайно.

Бившият началник на клон на ЦРУ Даниел Хофман заяви, че подобна руска помощ не би била изненадваща предвид стратегическото партньорство между Москва и Техеран.

"Те споделят интерес да се опитат да намалят или напълно да елиминират влиянието на САЩ в самоопределените си сфери на влияние", отбеляза той.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хохо Бохо

    79 13 Отговор
    Гадно а? Краваря като даваше цели и оръжия на наркоса ни рива. Свиквай

    21:37 23.07.2026

  • 2 И що да не подпомага

    77 13 Отговор
    САЩ са световно зло, затрило Украйна и куп народи и подпомагащо удари в Русия! Браво на Русия, ако е подпомагала!

    Коментиран от #29, #33, #75, #91

    21:38 23.07.2026

  • 3 име

    53 11 Отговор
    Иран има свои сателити, изтреляни от китаски ракети-носители, имат и купени сателити. Обора може да си подозира каквото си иска, ако не печатат пари и не правян войни, потъват.

    21:39 23.07.2026

  • 4 Наблюдател

    71 10 Отговор
    Москва също подозира, че УСА, Европа и Англия помагат на Украйна да нанася удари по цивилни цели в Русия.

    Коментиран от #8, #62

    21:39 23.07.2026

  • 5 Чакай малко

    49 8 Отговор
    Нали иранските ракети и дронове ги сваляха в съотношение 11 свалени от 9 изстреляни.Какви са тия поразени обекти ?

    21:39 23.07.2026

  • 6 Софиянец

    35 11 Отговор
    И кво? Могат само да оближат топките на Путин в случая 😂

    21:39 23.07.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 8 Отговор
    НАПРАВИХ СИ ЕДНО КОКТЕЙЛЧЕ
    С ЛЮБИМАТА ШВЕДСКА ВОДКА НА
    ИМПЕРАТОР ПЬОТР АЛЕКСЕЕВИЧ , АБСОЛЮТ
    ......
    ПОНЕЖЕ НАШТА СТОЛИЧНИЯ Е ФАЛШИВА И НАЦИСТКА - ЛАТВИЙСКА :)

    21:40 23.07.2026

  • 8 Бялджип

    28 8 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Москва не подозира, тя го знае.

    Коментиран от #14, #26

    21:41 23.07.2026

  • 9 И КИТАЙ СЪЩО

    42 10 Отговор
    ЗНАЧИ КРАВАРИТЕ МОГАТ , РУСНАЦИТЕ НЕ МОГАТ ......АЙДЕ ДЖА...

    21:41 23.07.2026

  • 10 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    16 7 Отговор
    РУСКИЯ ИЗРАЗ МОЧИТЬ В МУНДИРЕ
    ......
    НА БЪЛГАРСКИ СЕ ПРЕВЕЖДА МРЪСНА ГАЗ :)

    21:42 23.07.2026

  • 11 Шопо

    21 9 Отговор
    Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия.

    21:43 23.07.2026

  • 12 Евродебил

    36 8 Отговор
    Аз не го вярвам това.Руснаците още 2022 свърщиха оръжието и боеприпасите като минаха на кирки и лопати.Така казаха евроатлантиците воглаве с Урсула.

    Коментиран от #18

    21:44 23.07.2026

  • 13 ?????

    27 7 Отговор
    Е и?
    Кво от тва?
    Нали има солидна американска роля в украинските удари срещу Русия.

    21:44 23.07.2026

  • 14 Разделяй и владей е мотото

    16 9 Отговор

    До коментар #8 от "Бялджип":

    на краварите. Поотделно не могат да победят Русия и Иран. А знаят, че ако се обединят ще отидат в историята.

    21:44 23.07.2026

  • 15 Точни са Тръмп и САЩ

    6 8 Отговор
    На снимките Световният лидер и господар и Европейският

    21:45 23.07.2026

  • 16 млад еврас

    4 20 Отговор
    Лошо за блатарите.

    21:45 23.07.2026

  • 17 и какво

    20 5 Отговор
    ако е така..нормална работа..врагове трябва да се унищожават по всякакъв начин..а ракети пейтриот случайно дали са американски, а др. такива..има закони..всяко действие има противодействие..

    21:46 23.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Белият Вожд... ТРЪМП бомби русия и иран

    10 23 Отговор
    Щатски ракети трепят руснаци и иранци..
    В САЩ е спокойно и щастливо
    Евалла Бай Дончо и Европейски лидери

    21:47 23.07.2026

  • 20 9689

    23 8 Отговор
    А защо има американски данни за насочване атаките на Украйна.Без тези данни украинците са нула.

    21:47 23.07.2026

  • 21 Специалист

    20 6 Отговор
    Това се и очакваше.На всяко действие има противодействие.Зъб за зъб. И така нататък

    21:48 23.07.2026

  • 22 9689

    16 6 Отговор
    А защо има американски данни за насочване атаките на Украйна.Без тези данни украинците са нула.

    21:48 23.07.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    9 27 Отговор
    Само вметна че "най-модерен" руски изтребител Су-57 се разби край Мацква. Куцата Рассия на себе си не може памогне та на Иран ли !!! Колко "памогнахме" на Сирия и Асад, Венецуела и Мадуро, на Куба толкоз помогнем на Иран и Хаменей, Бог да ги прости.....

    Коментиран от #28, #32, #38, #39

    21:48 23.07.2026

  • 24 жик так

    21 7 Отговор
    Разбира се че ще предоставят . Краварите предоставят ли Пейтриът ,Абрамс , Ф16 .....на украйна ??
    Сега с техните камъни по тяхната глава.

    21:48 23.07.2026

  • 25 Робот

    19 5 Отговор
    Целта на вампирите е да има искра някъде която да запали война в Европа но не осъзнават че тя ще се превърне в световна и ще стигне и до САЩ..

    21:48 23.07.2026

  • 26 Наблюдател

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Бялджип":

    Това е просто игра на думи спрямо заглавието. Естествено, че знае.

    21:49 23.07.2026

  • 27 Що пък не

    13 6 Отговор
    Е и? Щото Украйна сама воюва, така ли?

    21:49 23.07.2026

  • 28 въздушен ас

    20 7 Отговор

    До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":

    А в краварника самолети и вертолети не се ли разбиват Беее...
    А в Ес няма ли подобни случаи ? Ама са по малко щото летят на три месеца един път !!

    21:50 23.07.2026

  • 29 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    7 12 Отговор

    До коментар #2 от "И що да не подпомага":

    На всички мрььшо вooнняяящщ пaaaaцуулее😂🤣😅 Както взе половин процент на славчо и му отне субсидията тук😂🤣😅😂🤣 Така на президентските избори мунчоoвия кандидат на кауна боташ Крaдев няма да стигне балотаж😂🤣😅 😂познати твърдяха че пaaaaцyyyлeee не е възможно да си чак такава oтрeeпка и ooтпадък а си платен да те унижават,гaaврят и разкриват за да унищожиш преди славчо а сега мунчаа😂🤣😅😆 отговорих кой ша плати на тази мрьььша😂🤣😅😆 и скоро ша докараш мунчo Kрадев на положението на клетия славчо😂🤣😅 с тази разлика че славчо бе убит и се сви а мyyнча ще увиcне на улична лампа😂🤣😅 колкото да си прocт и мaлooyмен си схванал защо още не те отървaм от адcките мъки😂🤣😅😆 нашия изключително полезен дрьььт идииooт пaаaацyул вoooоняяящ😂🤣

    Коментиран от #70, #74, #86, #88, #95, #97, #98

    21:50 23.07.2026

  • 30 матю хари

    7 12 Отговор
    Лошо. Тръмп няма друг избор, освен да даде Томахавки на Украйна.

    21:51 23.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Маринов

    18 5 Отговор
    Е? САЩ са недосегаеми. Разследват дали някой помага на Иран. Те, САЩ, доставят оръжие на Окраина, дават им разузнавателна информация, безплатно от Старлинк са управления на ракети и дронове, размахват пръст на когото искат. Не е равностойна играта, нали?

    21:53 23.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ъъъ

    11 7 Отговор

    До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":

    "Само вметна че "най-модерен" руски изтребител Су-57 се разби край Мацква."

    Ми то и аятоласоте свалиха Ф-35 с прашка... 🤔

    21:53 23.07.2026

  • 39 Много момчета загубиха ума си

    8 7 Отговор

    До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":

    Украинският войник, живял година в дупка на фронта ..
    Серхий Криницки наблюдаваше как животът си отива от единствения човек, споделил ада му. Той и неговият другар бяха оцелели близо година заедно в окопите на фронтовата линия.

    Украинският войник насочи камерата на телефона си към безжизненото тяло на своя другар, свит в убежището. Виждаше се окървавен крак. Артерия беше прекъсната от шрапнели от бомба с дрон.

    "Сутрин се шегувате заедно", каза 42-годишният мъж пред камерата с вцепенено изражение, мръсно и уморено лице. "А вечер небесните порти ви зоват."

    Коментиран от #67

    21:53 23.07.2026

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  • 46 Жив е

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Погледни под миндера си

    21:57 23.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 как воюват укрите...

    8 7 Отговор
    Един прелитал със танк , друг живял в дупка година ! Така като чета как воюват или по точно какво взимат ясна е работата , дават се милиарди и трилиони за да се дрогират нацистите в Украйна !

    21:58 23.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 във всички медии е така

    7 3 Отговор
    Hели Xристова всяка вечер има покъртителна история за Украйна :) Истинско верно ми ,сир, че гюлю гулю

    21:59 23.07.2026

  • 53 Артилерист

    14 5 Отговор
    Американците и западняците са свикнали никой да не им пречи, като си нарочат някой за "демократизиране". ..

    22:00 23.07.2026

  • 54 Порно

    8 7 Отговор
    Щото "украинските" удари по Русия са без американска помощ.

    22:00 23.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 кръвожадна журналистка

    8 4 Отговор
    и кръвожадна статийка в long format! Има някои, които даже се подмокрят! Така е в клуба на богатите! Мислете каквото си искате, ако ви се отдава!

    22:01 23.07.2026

  • 60 руската мечка

    9 11 Отговор
    пак ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #66

    22:01 23.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ха-ха

    8 10 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Москва никой не я бръсне за слива. Какво подозира няма никакво значение.!

    22:03 23.07.2026

  • 63 Жана Д,Арк

    9 6 Отговор
    Няма ли са ум,който да загубят укрите на фронта. Единствено са загубили жалкото си съществувание. А впрочем и по дупките им е мястото.

    22:03 23.07.2026

  • 64 Дзак

    8 4 Отговор
    Как факти.бг са разбрали за това?

    22:03 23.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 жек так

    9 6 Отговор

    До коментар #60 от "руската мечка":

    За сега мато и краварите играят кючек на бай Ормуз .

    22:04 23.07.2026

  • 67 Владимир Путин, президент

    6 11 Отговор

    До коментар #39 от "Много момчета загубиха ума си":

    От Русия помощ, като от умрел писмо !!!
    Това е Факт 👈

    Коментиран от #68

    22:04 23.07.2026

  • 68 да не се подмокриш

    7 5 Отговор

    До коментар #67 от "Владимир Путин, президент":

    Ако Башаров и Петров ти донесат писмото .

    22:06 23.07.2026

  • 69 По-сигурно

    8 2 Отговор
    от това,че Вовата е мъж!

    22:06 23.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Само питам

    8 5 Отговор
    Ко стана с туй сенатора дето ходи на свиждане на потника ? Погребаха ли го вече ?
    А урсулето за една бройка отърва кожата .

    Коментиран от #78

    22:08 23.07.2026

  • 72 Руснаците

    8 3 Отговор
    стрелят от Иран!

    22:09 23.07.2026

  • 73 Ами

    7 1 Отговор
    В Москва не подозират ... Те знаят и не само те,
    че САЩ и компания воюват с тях в окраина,
    но не обикалят по медиите да реват като американците.
    Просто вадят по-голямата тояга и ...

    22:14 23.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Пешо z

    4 5 Отговор
    Е ще си платят краварите за Северен поток.

    22:17 23.07.2026

  • 78 Погребаха го в затворен ковчег

    8 4 Отговор

    До коментар #71 от "Само питам":

    Обезобразен бил от руска лопата, влетяла в укробункера. ИзаЛИНЗИл се.

    22:17 23.07.2026

  • 79 Анонимен

    2 1 Отговор
    На площадката си намерих куче приятел. Сигурно харесва магнезии. Бях си намазал ръцете. Плеснах с ръка няколко комара на крака си. Сега облизва.

    22:17 23.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Мхм

    2 1 Отговор
    Ройтерс подозират? Не, мерси.

    22:23 23.07.2026

  • 84 И герберката почна да фали Асен

    3 2 Отговор
    Не съм вярвала, че ще го кажа, нооо … Асен Василев е моят герой.
    Само той успя с умело подбрани числа, с ирония и с безкомпромисни коментари да покаже колко нескопосан е бюджетът на управляващите.
    Константин Проданов онемя.
    В парламентарната бюджетна комисия никой не успя аргументирано да му се противопостави - само се оправдаваха и мигаха на парцали.
    Асен Василев е много променен. Миналата година беше истеричен, тази година е сдържан, гъвкав, непробиваем. Дори на моменти да не е прав, според други гледни точки, той успява да отиграе топката с бърза реакция и силни удари. Припомнят му миналото, а той ги парира с настоящето: нали казвахте, че знаете и можете?! Нито знаете, нито можете.

    В публичния живот не стига само да кълнеш опонентите си и да ругаеш предшествениците си, трябва да можеш да докажеш, че си напълно различен и по-добър.

    “Прогресивна България” няма остриета и говорители. Показаха някакви, изложиха се, скриха ги, забравихме ги … някакви напуйчени оратори като Владо Николов и Слави Василев - не, не стават. Наред е Пепи Витанов, горкия.
    Управление на желаещите, но неможещите.

    Соня Колтуклиева

    22:24 23.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Дзак

    0 1 Отговор
    Било Френски Булдог! Луната се скри. Половинка!

    22:27 23.07.2026

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  • 93 сноу

    1 1 Отговор
    Ба..ще ви пеят песни , игри чудесни с гащи тесни..А тия "бившите" дето все намирате по пътя за мазето и за мегдана с метлата не стават..

    22:35 23.07.2026

  • 94 кравария

    2 3 Отговор
    изтече в Персийския залив, хахаха

    22:36 23.07.2026

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  • 96 Хахаха

    0 2 Отговор
    Че те американци и англичани не спряха да дават данни на Украйна. А сега ревът че не е честно. Всичко се връща на този свят. Ревете си!

    22:47 23.07.2026

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  • 99 Уха

    0 0 Отговор
    А не така. Генерал Мишок ще напълни с пишо зелените чюрапи. Толкоз самолети приема танцувайки казачок пред смаяните американски войници.

    23:00 23.07.2026