Помощ от Москва! САЩ подозират солидна руска роля в ирански удари срещу обекти на ЦРУ

Американското разузнаване разследва дали Русия е подпомогнала Иран при атаките с дронове срещу обекти на ЦРУ в Персийския залив чрез предоставяне на разузнавателни данни за насочване или усъвършенствани технологии, съобщиха четирима източници, запознати с оценките на САЩ.
Анализаторите все още не са достигнали до окончателно заключение за евентуалното руско участие, но посочват точността на ударите и по-широката техническа подкрепа на Москва за Техеран като възможни индикации.
Според източници на "Ройтерс" и други медии през март са били поразени поне два обекта на ЦРУ - резидентурата на агенцията в посолството на САЩ в Рияд и отделен обект в Източен Ирак. Други източници твърдят, че са били засегнати и допълнителни обекти, но без да предоставят подробности. Местоположенията на подобни съоръжения обикновено са строго секретни.
Вътрешен доклад на западна разузнавателна служба, описан от регионален служител с достъп до документа, заключава, че Русия вероятно е изиграла роля в атаките срещу обекти на ЦРУ в региона.
Двама западни представители заявиха, че според оценки на анализатори при удара по американското посолство в Рияд Иран е използвал две подобрени от Русия версии на дроновете "Шахед". Според тях единият дрон е пробил отвор във външната част на сградата, а вторият е преминал през него и е експлодирал. Няма данни за жертви или ранени.
Разузнавателни оценки сочат също, че Русия може да е помогнала на Иран да подобри точността на дроновете "Шахед-136" чрез предоставяне на сателитна навигационна система Kometa-M, която според експерти е по-прецизна и по-трудна за заглушаване от иранските технологии. Кремъл отхвърли подобни твърдения, определяйки ги като "фалшиви новини".
Американски анализатори проучват и дали Техеран е използвал руски данни за насочване при атаките. Някои източници обаче предупреждават, че Иран може да се е прицелвал в американското посолство като цяло и да е поразил обект на ЦРУ случайно.
Бившият началник на клон на ЦРУ Даниел Хофман заяви, че подобна руска помощ не би била изненадваща предвид стратегическото партньорство между Москва и Техеран.
"Те споделят интерес да се опитат да намалят или напълно да елиминират влиянието на САЩ в самоопределените си сфери на влияние", отбеляза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хохо Бохо
21:37 23.07.2026
2 И що да не подпомага
Коментиран от #29, #33, #75, #91
21:38 23.07.2026
3 име
21:39 23.07.2026
4 Наблюдател
Коментиран от #8, #62
21:39 23.07.2026
5 Чакай малко
21:39 23.07.2026
6 Софиянец
21:39 23.07.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С ЛЮБИМАТА ШВЕДСКА ВОДКА НА
ИМПЕРАТОР ПЬОТР АЛЕКСЕЕВИЧ , АБСОЛЮТ
......
ПОНЕЖЕ НАШТА СТОЛИЧНИЯ Е ФАЛШИВА И НАЦИСТКА - ЛАТВИЙСКА :)
21:40 23.07.2026
8 Бялджип
До коментар #4 от "Наблюдател":Москва не подозира, тя го знае.
Коментиран от #14, #26
21:41 23.07.2026
9 И КИТАЙ СЪЩО
21:41 23.07.2026
10 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
......
НА БЪЛГАРСКИ СЕ ПРЕВЕЖДА МРЪСНА ГАЗ :)
21:42 23.07.2026
11 Шопо
21:43 23.07.2026
12 Евродебил
Коментиран от #18
21:44 23.07.2026
13 ?????
Кво от тва?
Нали има солидна американска роля в украинските удари срещу Русия.
21:44 23.07.2026
14 Разделяй и владей е мотото
До коментар #8 от "Бялджип":на краварите. Поотделно не могат да победят Русия и Иран. А знаят, че ако се обединят ще отидат в историята.
21:44 23.07.2026
15 Точни са Тръмп и САЩ
21:45 23.07.2026
16 млад еврас
21:45 23.07.2026
17 и какво
21:46 23.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Белият Вожд... ТРЪМП бомби русия и иран
В САЩ е спокойно и щастливо
Евалла Бай Дончо и Европейски лидери
21:47 23.07.2026
20 9689
21:47 23.07.2026
21 Специалист
21:48 23.07.2026
22 9689
21:48 23.07.2026
23 Владимир Путин, президент
Коментиран от #28, #32, #38, #39
21:48 23.07.2026
24 жик так
Сега с техните камъни по тяхната глава.
21:48 23.07.2026
25 Робот
21:48 23.07.2026
26 Наблюдател
До коментар #8 от "Бялджип":Това е просто игра на думи спрямо заглавието. Естествено, че знае.
21:49 23.07.2026
27 Що пък не
21:49 23.07.2026
28 въздушен ас
До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":А в краварника самолети и вертолети не се ли разбиват Беее...
А в Ес няма ли подобни случаи ? Ама са по малко щото летят на три месеца един път !!
21:50 23.07.2026
29 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #2 от "И що да не подпомага":На всички мрььшо вooнняяящщ пaaaaцуулее😂🤣😅 Както взе половин процент на славчо и му отне субсидията тук😂🤣😅😂🤣 Така на президентските избори мунчоoвия кандидат на кауна боташ Крaдев няма да стигне балотаж😂🤣😅 😂познати твърдяха че пaaaaцyyyлeee не е възможно да си чак такава oтрeeпка и ooтпадък а си платен да те унижават,гaaврят и разкриват за да унищожиш преди славчо а сега мунчаа😂🤣😅😆 отговорих кой ша плати на тази мрьььша😂🤣😅😆 и скоро ша докараш мунчo Kрадев на положението на клетия славчо😂🤣😅 с тази разлика че славчо бе убит и се сви а мyyнча ще увиcне на улична лампа😂🤣😅 колкото да си прocт и мaлooyмен си схванал защо още не те отървaм от адcките мъки😂🤣😅😆 нашия изключително полезен дрьььт идииooт пaаaацyул вoooоняяящ😂🤣
Коментиран от #70, #74, #86, #88, #95, #97, #98
21:50 23.07.2026
30 матю хари
21:51 23.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Маринов
21:53 23.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ъъъ
До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":"Само вметна че "най-модерен" руски изтребител Су-57 се разби край Мацква."
Ми то и аятоласоте свалиха Ф-35 с прашка... 🤔
21:53 23.07.2026
39 Много момчета загубиха ума си
До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":Украинският войник, живял година в дупка на фронта ..
Серхий Криницки наблюдаваше как животът си отива от единствения човек, споделил ада му. Той и неговият другар бяха оцелели близо година заедно в окопите на фронтовата линия.
Украинският войник насочи камерата на телефона си към безжизненото тяло на своя другар, свит в убежището. Виждаше се окървавен крак. Артерия беше прекъсната от шрапнели от бомба с дрон.
"Сутрин се шегувате заедно", каза 42-годишният мъж пред камерата с вцепенено изражение, мръсно и уморено лице. "А вечер небесните порти ви зоват."
Коментиран от #67
21:53 23.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Жив е
До коментар #43 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Погледни под миндера си
21:57 23.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 как воюват укрите...
21:58 23.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 във всички медии е така
21:59 23.07.2026
53 Артилерист
22:00 23.07.2026
54 Порно
22:00 23.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 кръвожадна журналистка
22:01 23.07.2026
60 руската мечка
Коментиран от #66
22:01 23.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ха-ха
До коментар #4 от "Наблюдател":Москва никой не я бръсне за слива. Какво подозира няма никакво значение.!
22:03 23.07.2026
63 Жана Д,Арк
22:03 23.07.2026
64 Дзак
22:03 23.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 жек так
До коментар #60 от "руската мечка":За сега мато и краварите играят кючек на бай Ормуз .
22:04 23.07.2026
67 Владимир Путин, президент
До коментар #39 от "Много момчета загубиха ума си":От Русия помощ, като от умрел писмо !!!
Това е Факт 👈
Коментиран от #68
22:04 23.07.2026
68 да не се подмокриш
До коментар #67 от "Владимир Путин, президент":Ако Башаров и Петров ти донесат писмото .
22:06 23.07.2026
69 По-сигурно
22:06 23.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Само питам
А урсулето за една бройка отърва кожата .
Коментиран от #78
22:08 23.07.2026
72 Руснаците
22:09 23.07.2026
73 Ами
че САЩ и компания воюват с тях в окраина,
но не обикалят по медиите да реват като американците.
Просто вадят по-голямата тояга и ...
22:14 23.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Пешо z
22:17 23.07.2026
78 Погребаха го в затворен ковчег
До коментар #71 от "Само питам":Обезобразен бил от руска лопата, влетяла в укробункера. ИзаЛИНЗИл се.
22:17 23.07.2026
79 Анонимен
22:17 23.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Мхм
22:23 23.07.2026
84 И герберката почна да фали Асен
Само той успя с умело подбрани числа, с ирония и с безкомпромисни коментари да покаже колко нескопосан е бюджетът на управляващите.
Константин Проданов онемя.
В парламентарната бюджетна комисия никой не успя аргументирано да му се противопостави - само се оправдаваха и мигаха на парцали.
Асен Василев е много променен. Миналата година беше истеричен, тази година е сдържан, гъвкав, непробиваем. Дори на моменти да не е прав, според други гледни точки, той успява да отиграе топката с бърза реакция и силни удари. Припомнят му миналото, а той ги парира с настоящето: нали казвахте, че знаете и можете?! Нито знаете, нито можете.
В публичния живот не стига само да кълнеш опонентите си и да ругаеш предшествениците си, трябва да можеш да докажеш, че си напълно различен и по-добър.
“Прогресивна България” няма остриета и говорители. Показаха някакви, изложиха се, скриха ги, забравихме ги … някакви напуйчени оратори като Владо Николов и Слави Василев - не, не стават. Наред е Пепи Витанов, горкия.
Управление на желаещите, но неможещите.
Соня Колтуклиева
22:24 23.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Дзак
22:27 23.07.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 сноу
22:35 23.07.2026
94 кравария
22:36 23.07.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Хахаха
22:47 23.07.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Уха
23:00 23.07.2026