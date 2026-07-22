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Drone Dominance! Украйна ще изнася бойни дронове за САЩ
  Тема: Украйна

Drone Dominance! Украйна ще изнася бойни дронове за САЩ

22 Юли, 2026 16:47 665 24

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • нато-
  • владимир путин

Споразумението е част от по-широки преговори между Украйна и САЩ за украинските безпилотни системи, които привлякоха международно внимание заради ефективното им използване във войната срещу Русия

Drone Dominance! Украйна ще изнася бойни дронове за САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Украйна се е съгласила да изнася безпилотни летателни апарати за Съединените щати, които ще участват в програмата на Пентагона Drone Dominance, съобщи за "Ройтерс" източник, запознат с договореността.

Според него шест украински компании вече са получили разрешение да изнесат по около 100 дрона всяка. Източникът е пожелал анонимност, а към момента няма официален коментар от Киев или Вашингтон.

Споразумението е част от по-широки преговори между Украйна и САЩ за украинските безпилотни системи, които привлякоха международно внимание заради ефективното им използване във войната срещу Русия. Натрупаният от украинските производители боен опит предизвика засилен интерес от други държави, които желаят да изучат технологията и да закупят образци за изпитания.

Украйна вече е подписала споразумения за доставка на дронове с редица европейски и близкоизточни държави. Киев също така предприе стъпки за облекчаване на въведените по време на войната ограничения върху износа на оръжие, въпреки че правителството продължава да упражнява строг контрол върху това какво военно оборудване се изнася.

Програмата Drone Dominance е конкурс на стойност милиарди долари, организиран от Министерството на отбраната на САЩ. В него малки бойни дронове на десетки производители преминават изпитания, които симулират сложни бойни условия.

Първият етап на програмата беше спечелен от безпилотен апарат, разработен съвместно от украинската компания Skyfall и британската Skycutter, съобщава "Ройтерс".


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 5 Отговор
    Това е все едно да кажат, че Украйна ще внасят проститутки от Ватикана.

    Коментиран от #24

    16:49 22.07.2026

  • 2 ВКК 5311

    15 3 Отговор
    Скоро и за Марс

    16:50 22.07.2026

  • 3 Пич

    13 1 Отговор
    Хахаха....... Значи, ако САЩ решат да ударят Иран, ще бомбатдират всъщност Саудитска Арабия и Израел с високоточните украински пукалници, и международното положение ще си оправи родителката!!!
    Хахаха....

    16:51 22.07.2026

  • 4 Украйна

    12 2 Отговор
    Ще подарява още мнооооого неща ..! Има голям дълг..!

    16:53 22.07.2026

  • 5 Сащ

    1 1 Отговор
    Обичам да ме доминират

    16:53 22.07.2026

  • 6 Украйна е превзета държава

    15 5 Отговор
    държанка на Монсанто и Бляк Рок. Вкарана е в капан.Язък за младите мъже. Само Русия е спасението им.

    Коментиран от #22

    16:54 22.07.2026

  • 7 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ

    8 9 Отговор
    Може и за България, ама офицерите от резерва не искат, за да не дразнят Кремъл?!?

    16:56 22.07.2026

  • 8 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    7 8 Отговор
    А от руслямска negepaцийка ще си изнасят каквото имат в изобилие - евтини магистрални труженички за мъже и жени.

    17:00 22.07.2026

  • 9 Рогач

    3 3 Отговор
    Важното е да има шляпане на джуки! А дали, едва ли! Не били компютри а компоти и ........

    17:01 22.07.2026

  • 10 УАЗ ПАТРИОТ

    4 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #18, #19

    17:09 22.07.2026

  • 11 УАЗ ПАТРИОТ

    5 6 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    17:09 22.07.2026

  • 12 УАЗ ПАТРИОТ

    3 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    17:10 22.07.2026

  • 13 УАЗ ПАТРИОТ

    4 6 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    17:10 22.07.2026

  • 14 свидетел

    3 1 Отговор
    не били компютри , най били компоти ...

    17:13 22.07.2026

  • 15 Град Козлодуй

    5 3 Отговор
    Русия изнася kurwи.

    17:15 22.07.2026

  • 16 Е ТОВА ВЕЧЕ Е УЧАСТИЕ

    2 3 Отговор
    ВЪВ ВОЙНАТА НА СТРАНАТА НА ТРЪМПАКА. ТЪПОТО БЕЛО ЛИНЕЙЧЕ СИ ОТВАРЯ НОВ ФРОНТ. НО ТОЗИ ПЪТ ИРАНЦИТЕ НЯМА ДА ЩАДЯТ ХОРАТА ТАМ КАКТО ПРАВИ ПУТИН. А И ВСИЧКИ ОРЪЖЕЙНИ СИСТЕМИ БОМБИ ДРОНОВЕ ЩЕ МИНАВАТ НАД БЪЛГАРИЯ ГЪРЦИЯ РУМЪНИЯ. СЕ НЯКОЕ МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ ТРАЕКТОРИЯТА СИ УЖ ПО ГРЕШКА.

    17:16 22.07.2026

  • 17 Даа...

    5 3 Отговор
    Ще купуват най-доброто на пазара.
    А наш Мунчо ще продължава да поддържа съветските таралясници миг29

    17:18 22.07.2026

  • 18 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Няма никакво писмено потвърждение това да е казано от южноамериканския болшевишки функционер, който искаше на направи родината си непотопяем самолетоносач под командването на Кремъл за да оцелее политически.

    17:21 22.07.2026

  • 19 д-р Гълъбова

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    🤣🤣🤣
    Гледай да не те набарат вашите какви глупости пишеш, че няма да излезеш от някои хоспис за хора със специализирани потребност, завързан за леглото и в л йна до ушите !

    17:26 22.07.2026

  • 20 Летящия Чесмир

    0 1 Отговор
    И този на снимката е връх на инженерната мисъл. Пластмасова бутилка с карабит!

    17:34 22.07.2026

  • 21 Българският народ подкрепя Украйна !

    1 1 Отговор
    Правилно са се ориентирали.
    Едва ли има други дронове, които да изминават по 1000, 2000 и повече километри, през безаналоговото ПВО на вторая, могучая , непобедимая

    17:37 22.07.2026

  • 22 Tётя Мyтpaфановна

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Украйна е превзета държава":

    Как пък един русофил не потърси спасение в Русия и да се отърве от този лош Запад ?!
    Толкова лозунги и закани пишат, а никакви действия. Пълна мистерия ?!

    17:41 22.07.2026

  • 23 Кирил

    0 0 Отговор
    Реалностите да че Украйна стана най могъщата военна сила.
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    17:45 22.07.2026

  • 24 пацо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Майка ти

    17:46 22.07.2026

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