Drone Dominance! Украйна ще изнася бойни дронове за САЩ

Украйна се е съгласила да изнася безпилотни летателни апарати за Съединените щати, които ще участват в програмата на Пентагона Drone Dominance, съобщи за "Ройтерс" източник, запознат с договореността.

Според него шест украински компании вече са получили разрешение да изнесат по около 100 дрона всяка. Източникът е пожелал анонимност, а към момента няма официален коментар от Киев или Вашингтон.

Споразумението е част от по-широки преговори между Украйна и САЩ за украинските безпилотни системи, които привлякоха международно внимание заради ефективното им използване във войната срещу Русия. Натрупаният от украинските производители боен опит предизвика засилен интерес от други държави, които желаят да изучат технологията и да закупят образци за изпитания.

Украйна вече е подписала споразумения за доставка на дронове с редица европейски и близкоизточни държави. Киев също така предприе стъпки за облекчаване на въведените по време на войната ограничения върху износа на оръжие, въпреки че правителството продължава да упражнява строг контрол върху това какво военно оборудване се изнася.

Програмата Drone Dominance е конкурс на стойност милиарди долари, организиран от Министерството на отбраната на САЩ. В него малки бойни дронове на десетки производители преминават изпитания, които симулират сложни бойни условия.

Първият етап на програмата беше спечелен от безпилотен апарат, разработен съвместно от украинската компания Skyfall и британската Skycutter, съобщава "Ройтерс".