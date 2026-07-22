Drone Dominance! Украйна ще изнася бойни дронове за САЩ

Украйна се е съгласила да изнася безпилотни летателни апарати за Съединените щати, които ще участват в програмата на Пентагона Drone Dominance, съобщи за "Ройтерс" източник, запознат с договореността.
Според него шест украински компании вече са получили разрешение да изнесат по около 100 дрона всяка. Източникът е пожелал анонимност, а към момента няма официален коментар от Киев или Вашингтон.
Споразумението е част от по-широки преговори между Украйна и САЩ за украинските безпилотни системи, които привлякоха международно внимание заради ефективното им използване във войната срещу Русия. Натрупаният от украинските производители боен опит предизвика засилен интерес от други държави, които желаят да изучат технологията и да закупят образци за изпитания.
Украйна вече е подписала споразумения за доставка на дронове с редица европейски и близкоизточни държави. Киев също така предприе стъпки за облекчаване на въведените по време на войната ограничения върху износа на оръжие, въпреки че правителството продължава да упражнява строг контрол върху това какво военно оборудване се изнася.
Програмата Drone Dominance е конкурс на стойност милиарди долари, организиран от Министерството на отбраната на САЩ. В него малки бойни дронове на десетки производители преминават изпитания, които симулират сложни бойни условия.
Първият етап на програмата беше спечелен от безпилотен апарат, разработен съвместно от украинската компания Skyfall и британската Skycutter, съобщава "Ройтерс".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #24
16:49 22.07.2026
2 ВКК 5311
16:50 22.07.2026
3 Пич
Хахаха....
16:51 22.07.2026
4 Украйна
16:53 22.07.2026
5 Сащ
16:53 22.07.2026
6 Украйна е превзета държава
Коментиран от #22
16:54 22.07.2026
7 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ
16:56 22.07.2026
8 РФ е един смърдящ КЕН eф !
17:00 22.07.2026
9 Рогач
17:01 22.07.2026
10 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #18, #19
17:09 22.07.2026
11 УАЗ ПАТРИОТ
17:09 22.07.2026
12 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
17:10 22.07.2026
13 УАЗ ПАТРИОТ
17:10 22.07.2026
14 свидетел
17:13 22.07.2026
15 Град Козлодуй
17:15 22.07.2026
16 Е ТОВА ВЕЧЕ Е УЧАСТИЕ
17:16 22.07.2026
17 Даа...
А наш Мунчо ще продължава да поддържа съветските таралясници миг29
17:18 22.07.2026
18 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ
До коментар #10 от "УАЗ ПАТРИОТ":Няма никакво писмено потвърждение това да е казано от южноамериканския болшевишки функционер, който искаше на направи родината си непотопяем самолетоносач под командването на Кремъл за да оцелее политически.
17:21 22.07.2026
19 д-р Гълъбова
До коментар #10 от "УАЗ ПАТРИОТ":🤣🤣🤣
Гледай да не те набарат вашите какви глупости пишеш, че няма да излезеш от някои хоспис за хора със специализирани потребност, завързан за леглото и в л йна до ушите !
17:26 22.07.2026
20 Летящия Чесмир
17:34 22.07.2026
21 Българският народ подкрепя Украйна !
Едва ли има други дронове, които да изминават по 1000, 2000 и повече километри, през безаналоговото ПВО на вторая, могучая , непобедимая
17:37 22.07.2026
22 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #6 от "Украйна е превзета държава":Как пък един русофил не потърси спасение в Русия и да се отърве от този лош Запад ?!
Толкова лозунги и закани пишат, а никакви действия. Пълна мистерия ?!
17:41 22.07.2026
23 Кирил
Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
Кой сега ще ги спасява от Украйна
17:45 22.07.2026
24 пацо
До коментар #1 от "честен ционист":Майка ти
17:46 22.07.2026