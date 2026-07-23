Модернизацията с бюджет от 28 милиарда евро! Съветът за национална сигурност на Гърция одобри "Щитът на Ахил"

Правителственият съвет за национална сигурност на Гърция (КИСЕА) одобри нов пакет от договори за придобиване на отбранителна техника като част от дългосрочната програма на страната за военна модернизация, заяви министърът на отбраната Никос Дендиас, цитиран от гръцки медии, пише БТА.

Одобрените проекти обхващат широк кръг от програми в областта на противовъздушната отбрана, наблюдението, безпилотните системи и военната мобилност.

Сред одобрените проекти е системата за противовъздушна отбрана „Щитът на Ахил“. Дендиас заяви, че програмата ще включва участие на гръцката отбранителна промишленост на стойност около 700 милиона евро.

Израелски радари и ракети ще формират ядрото на системата, припомни електронното издание на в. „Катимерини“.

Модернизацията гръцките въоръжени сили е с бюджет от 28 милиарда евро. Тя включва закупуването на нови изтребители F-35 от Съединените щати и фрегати от Франция и Италия, посочва още изданието.