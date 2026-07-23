Модернизацията с бюджет от 28 милиарда евро! Съветът за национална сигурност на Гърция одобри "Щитът на Ахил"

Правителственият съвет за национална сигурност на Гърция (КИСЕА) одобри нов пакет от договори за придобиване на отбранителна техника като част от дългосрочната програма на страната за военна модернизация, заяви министърът на отбраната Никос Дендиас, цитиран от гръцки медии, пише БТА.
Одобрените проекти обхващат широк кръг от програми в областта на противовъздушната отбрана, наблюдението, безпилотните системи и военната мобилност.
Сред одобрените проекти е системата за противовъздушна отбрана „Щитът на Ахил“. Дендиас заяви, че програмата ще включва участие на гръцката отбранителна промишленост на стойност около 700 милиона евро.
Израелски радари и ракети ще формират ядрото на системата, припомни електронното издание на в. „Катимерини“.
Модернизацията гръцките въоръжени сили е с бюджет от 28 милиарда евро. Тя включва закупуването на нови изтребители F-35 от Съединените щати и фрегати от Франция и Италия, посочва още изданието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мусорчик
Коментиран от #7
18:38 23.07.2026
2 Варна 3
Коментиран от #6
18:39 23.07.2026
3 ЕВРЕИТЕ ИЗЛЪГАЛИ ГЪРЦИТЕ - ГОЛЕМ СМЕХ
18:39 23.07.2026
4 Имали бол, платили
18:41 23.07.2026
5 Без име
Коментиран от #14
18:43 23.07.2026
6 Варна1
До коментар #2 от "Варна 3":А при война м/у България и Турция кой ще победи, оракуле? 😂🤣😂🤣
18:46 23.07.2026
7 Ванков
До коментар #1 от "Мусорчик":Мани го Муни...Извади ти!...Нали си у клуба на богатите!
Коментиран от #20
18:50 23.07.2026
8 Танаси
18:51 23.07.2026
9 пръц
18:52 23.07.2026
10 Всички правят щитове
Коментиран от #12
18:53 23.07.2026
11 Ние
18:53 23.07.2026
12 Курд Околянов
До коментар #10 от "Всички правят щитове":Няма щитове срещу хиперзвуковите.
18:57 23.07.2026
13 Щитове и
Коментиран от #19
19:06 23.07.2026
14 Гърците са умрели
До коментар #5 от "Без име":От глад. От днешните нищо не става. Ама, както казваш, дадоха им и нашата история. Не знам, защо тези островяни толкова ни ненавиждат? Психопати и злобари.
19:09 23.07.2026
15 СМЕШКОВЦИ
19:14 23.07.2026
16 Хаберий
Коментиран от #18
19:15 23.07.2026
17 Баламите си купили
19:15 23.07.2026
18 Хмм
До коментар #16 от "Хаберий":"златокъдрият" Ахил, на всичко отгоре и висок, грък, в предишния филм за Троянската война е тъмнокож
19:19 23.07.2026
19 Тихо бе Тъ пан
До коментар #13 от "Щитове и":Сложи си огледало и си говори.Не умувай в ефира.
Коментиран от #21
19:21 23.07.2026
20 Мусорчик
До коментар #7 от "Ванков":Ами, брат, понеже гласувахте сто пъти за Буци - той може да ги извади. Аз не съм от клуба на богатите, но съм поработил здраво в този живот и не съм от клуба на бедните.
19:23 23.07.2026
21 Абе без гънките
До коментар #19 от "Тихо бе Тъ пан":Аз съм разработвал такива системи и им знам възможностите. Това просто е начин да източат пари от бюджета. Военната индустрия е гладна. А че нищо няма да излезе, виж кво стана с тн. "Железен купол" на Израел. Едни примитивни "войни" съвсем лесно го пробиха и днес никой не говори за него. А да не мислиш, че хазарите не са дали по-малко пари за него? Много над 100 милиарда... и тесла.... Така че си затваряй човката, като нямаш гънки.
19:29 23.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Абсурдистан
19:37 23.07.2026
24 Омир
19:44 23.07.2026