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Модернизацията с бюджет от 28 милиарда евро! Съветът за национална сигурност на Гърция одобри "Щитът на Ахил"

Модернизацията с бюджет от 28 милиарда евро! Съветът за национална сигурност на Гърция одобри "Щитът на Ахил"

23 Юли, 2026 18:36 720 24

  • гърция-
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  • ракети-
  • дронове-
  • никос дендиас-
  • израел

Израелски радари и ракети ще формират ядрото на системата, припомни електронното издание на в. „Катимерини“

Модернизацията с бюджет от 28 милиарда евро! Съветът за национална сигурност на Гърция одобри "Щитът на Ахил" - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Правителственият съвет за национална сигурност на Гърция (КИСЕА) одобри нов пакет от договори за придобиване на отбранителна техника като част от дългосрочната програма на страната за военна модернизация, заяви министърът на отбраната Никос Дендиас, цитиран от гръцки медии, пише БТА.

Одобрените проекти обхващат широк кръг от програми в областта на противовъздушната отбрана, наблюдението, безпилотните системи и военната мобилност.

Сред одобрените проекти е системата за противовъздушна отбрана „Щитът на Ахил“. Дендиас заяви, че програмата ще включва участие на гръцката отбранителна промишленост на стойност около 700 милиона евро.

Израелски радари и ракети ще формират ядрото на системата, припомни електронното издание на в. „Катимерини“.

Модернизацията гръцките въоръжени сили е с бюджет от 28 милиарда евро. Тя включва закупуването на нови изтребители F-35 от Съединените щати и фрегати от Франция и Италия, посочва още изданието.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мусорчик

    7 4 Отговор
    А Муни нЕма 1 милиард за завод.

    Коментиран от #7

    18:38 23.07.2026

  • 2 Варна 3

    4 10 Отговор
    Но при война между Гърция и Турция, Гърция ще загуби, защото няма много военни опити при битка срещу мощна държава.

    Коментиран от #6

    18:39 23.07.2026

  • 3 ЕВРЕИТЕ ИЗЛЪГАЛИ ГЪРЦИТЕ - ГОЛЕМ СМЕХ

    9 4 Отговор
    Евреите продали на гърците пробития гевгир като непробиваем ЩИТ НА АХИЛ.

    18:39 23.07.2026

  • 4 Имали бол, платили

    4 1 Отговор
    А хилките кой ги прибра или милки бяха, а не, милиарди... Много балък в тези топли морета се въди.

    18:41 23.07.2026

  • 5 Без име

    5 4 Отговор
    Англичаните нагло им подариха нашата тракийска история и обявиха тракийската цивилизация за гръцка. Живеем в страшни лъжи. Чакам Бяло море да дойде до България с нетърпение.

    Коментиран от #14

    18:43 23.07.2026

  • 6 Варна1

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    А при война м/у България и Турция кой ще победи, оракуле? 😂🤣😂🤣

    18:46 23.07.2026

  • 7 Ванков

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мусорчик":

    Мани го Муни...Извади ти!...Нали си у клуба на богатите!

    Коментиран от #20

    18:50 23.07.2026

  • 8 Танаси

    6 0 Отговор
    Гледам гръцка телевизия и стават сутрин, и лягат вечер с Ердоган. Нямат друг избор освен да се въоръжават. А ние сме със свалени гащи и може само да се навеждаме.

    18:51 23.07.2026

  • 9 пръц

    3 2 Отговор
    Щита на Ахил ще е като гевгира на Давид.

    18:52 23.07.2026

  • 10 Всички правят щитове

    2 0 Отговор
    Американци, израелци, европейци, сега - гърците, кой от кой по-ефективен. Само ние българите го караме на гол каратаван.

    Коментиран от #12

    18:53 23.07.2026

  • 11 Ние

    2 4 Отговор
    Води ни Путине!

    18:53 23.07.2026

  • 12 Курд Околянов

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Всички правят щитове":

    Няма щитове срещу хиперзвуковите.

    18:57 23.07.2026

  • 13 Щитове и

    2 1 Отговор
    Железни куполи... Всичко пада. Защо? Много по-лесно и по-евтино е да се разработват нападателни системи, отколкото отбранителни. Каквато и да е тази отбранителна система, винаги може да се "излъже", претовари или намери цаката, как да се обезвреди. Напразно ще им отидат тези пари!

    Коментиран от #19

    19:06 23.07.2026

  • 14 Гърците са умрели

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    От глад. От днешните нищо не става. Ама, както казваш, дадоха им и нашата история. Не знам, защо тези островяни толкова ни ненавиждат? Психопати и злобари.

    19:09 23.07.2026

  • 15 СМЕШКОВЦИ

    7 1 Отговор
    ТУРЦИЯ НЕ Е РЕШИЛА И НЕ ЗАВЗЕЛА ГЪРЦИЯ ЗА СКРОМНИТЕ 48 ЧАСА.

    19:14 23.07.2026

  • 16 Хаберий

    3 1 Отговор
    Тия гърци ме разсмиват, колко са непросветени и заблудени с начинанието да използват името на Ахил за гръцки отбранителен проект, все едно че Ахил е бил грък??! Ахил е бил древен българин, името му означава "Балканецът" на древния българсики език (който изобщо не е като днешния), а той според Илиадата е привикан в коалицията на Агаменон като наемник. Да благодарим на Мицотакис и неговите висши военни, че ще използват древен български герой за своя проект. Изобщо в ония векове не е ясно, кой е водил т.н. Троянска война и срещу кого?! Някои исторически данни сочат, че тя е била съвсем различна от това, което е се описа в епоса. Определено и сигурно Троя не е гръцки град, а древния български град Атряч (Дракон), чието произношение няколко века след това при Омир е променено и обозначено да звучи и се пише като Троя.

    Коментиран от #18

    19:15 23.07.2026

  • 17 Баламите си купили

    5 1 Отговор
    модерен гевгир.

    19:15 23.07.2026

  • 18 Хмм

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хаберий":

    "златокъдрият" Ахил, на всичко отгоре и висок, грък, в предишния филм за Троянската война е тъмнокож

    19:19 23.07.2026

  • 19 Тихо бе Тъ пан

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Щитове и":

    Сложи си огледало и си говори.Не умувай в ефира.

    Коментиран от #21

    19:21 23.07.2026

  • 20 Мусорчик

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ванков":

    Ами, брат, понеже гласувахте сто пъти за Буци - той може да ги извади. Аз не съм от клуба на богатите, но съм поработил здраво в този живот и не съм от клуба на бедните.

    19:23 23.07.2026

  • 21 Абе без гънките

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Тихо бе Тъ пан":

    Аз съм разработвал такива системи и им знам възможностите. Това просто е начин да източат пари от бюджета. Военната индустрия е гладна. А че нищо няма да излезе, виж кво стана с тн. "Железен купол" на Израел. Едни примитивни "войни" съвсем лесно го пробиха и днес никой не говори за него. А да не мислиш, че хазарите не са дали по-малко пари за него? Много над 100 милиарда... и тесла.... Така че си затваряй човката, като нямаш гънки.

    19:29 23.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Ние пък ще купуваме руски щайги от Полша!

    19:37 23.07.2026

  • 24 Омир

    0 0 Отговор
    да не стане, Петата на Ахил ...........

    19:44 23.07.2026

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