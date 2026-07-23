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Володимир Зеленски: Путин подготвя допълнителна мобилизация в Русия и планира да разшири военните действия
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Путин подготвя допълнителна мобилизация в Русия и планира да разшири военните действия

23 Юли, 2026 21:06 2 138 92

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • крим

Няма нито един ден, в който руската армия да не е нанасяла удари срещу нашите граждани и това говори много за това срещу кого се борим и какво защитаваме, заяви още Зеленски

Володимир Зеленски: Путин подготвя допълнителна мобилизация в Русия и планира да разшири военните действия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин подготвя допълнителна мобилизация в Русия и планира да разшири военните действия, каза украинският президент Володимир Зеленски по време на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михол Мартин, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Днес обсъдихме заплахите и реалните предизвикателства, които съществуват в момента, преди есента, тъй като Путин подготвя нови удари срещу Украйна и според нас подготвя допълнителна мобилизация в Русия и разширяване на войната“, заяви Зеленски.

Той отбеляза още, че решенията относно новия пакет от санкции на Европейския съюз срещу руската агресия са особено важни на този етап. „Благодарен съм на всеки европейски лидер и на всяка европейска държава за тази подкрепа. Това вече е 21-вият пакет от санкции. Днес Михол ме увери, че ще работи по 22-рия пакет от санкции. Ще сътрудничим и с други партньори извън ЕС, за да включат и те новите санкции на ЕС в собствените си правни рамки. Синхронизирането на санкциите е от голямо значение“, посочи още в изявлението украинският президент.

„Няма нито един ден, в който руската армия да не е нанасяла удари срещу нашите граждани. И това говори много за това срещу кого се борим и какво защитаваме“, заяви Зеленски.

„Ние ценим факта, че по време на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз вие сте тук с нас, с Украйна. Вие подкрепяте Украйна, виждате какво се случва. Знаете какви са нашите нужди в областта на отбраната, нуждите за защита на човешкия живот“.

Ирландският министър-председател Михол Мартин днес пристигна на посещение в Киев. Той положи венци в памет на загиналите украински войници в украинската столица.

Украинският лидер също съобщи, че Русия ще засили атаките срещу кораби в Черно море. Той обвини Москва, че планира да попречи на износа на украинско зърно през Черноморието, цитира думите на Зеленски украинската агенция Интерфакс, предаде Ройтерс.

Междувременно президентът каза, че украински и американски екипи биха могли да се срещнат в САЩ в следващите дни.

Той добави, че вчера е разговарял с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, за да обсъдят идеи за това как да се даде нов тласък на мирните преговори.

Новият главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Михайло Драпати и временният министър на отбраната Евген Хмара ще получат задачата да подобрят работата на службата, отговаряща за военния отчет и мобилизацията на населението, предаде по-рано Ройтерс, позовавайки се на украинския президент Володимир Зеленски.

Драпати и Хмара ще трябва да работят заедно и за изпълнението на друга стратегическа задача – укрепването на противовъздушната отбрана, заяви Зеленски в рамките на съвместна пресконференция с ирландския министър-председател Михол Мартин в Киев, отбелязва Укринформ.

"Без съмнение както Драпати, така и Хмара ще трябва да изпълнят основните задачи, които стоят пред нас заради тази дълга и изтощителна за всички война. Това са задачите, които възложих както на (Михайло) Федоров, така и на (вече бившия главнокомандващ ВСУ Олександър) Сирски – защото те не могат да бъдат разделени така, че само един да носи отговорността, а друг – не", заяви Зеленски, като подчерта, че такъв вид сътрудничество не е бил установен по-рано. "Въпросите за затварянето на небето, Териториалните центрове за комплектоване (ТЦК) и създаването на нормално, ако може така да се каже, публично лице на мобилизацията – всичко това трябва да се прави съвместно, в координация, докато войната не приключи."

Местни медии съобщиха, че на Михайло Федоров, чието уволнение от поста министър на отбраната миналата седмица предизвика протести, е било предложено да стане вицепремиер по въпросите на иновациите в отбраната.

Зеленски добави, че е предложил на досегашната министър-председателка Юлия Свириденко поста на посланик на Украйна в САЩ.

Бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров заяви преди минути, че няма да приеме друга длъжност освен тази на министър на отбраната, след като президентът Володимир Зеленски му е предложил поста вицепремиер по военните иновации, съобщи Би Би Си.

"Благодарен съм на президента за всички варианти, които предложи. Но днес в държавата има само три позиции, които, освен военните на бойното поле, наистина определят хода на войната: президентът на Украйна, министърът на отбраната и главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна. Ето защо няма да приема никаква друга позиция освен тази на министър на отбраната", каза Федоров пред репортери, цитиран от "Украинска правда".

По думите му единствено ръководителят на Министерството на отбраната разполага с необходимите правомощия за провеждане на ключови реформи и за влияние върху хода на войната.

"Никоя друга позиция няма реалните правомощия да се бори с корупцията при обществените поръчки, да завърши текущата трансформация на армията, да планира и изпълнява асиметрични действия и операции срещу врага, да изкорени културата на лъжата и безотговорността в системата и да завърши другата работа, която нашият екип вече е започнал в Министерството на отбраната", добави Федоров.

Той подчерта, че не е мотивиран от статут или заеман пост, а от възможността да оказва реално влияние върху развитието на войната и да допринесе за победата на Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    62 7 Отговор
    Слава на Русия.Най накрая нещо смислено,а Зеления нацист се е скрил в букет в Полша.

    21:08 23.07.2026

  • 2 Баламата

    55 5 Отговор
    Зеленски е намерил нов канал от Колумбия

    21:08 23.07.2026

  • 3 Шопо

    60 5 Отговор
    Това вече е играно през ВСВ, пътя към Берлин минава през Полша.
    Украйна не я броим, това не е държава а територия.

    Коментиран от #12

    21:09 23.07.2026

  • 4 Софиянец

    49 4 Отговор
    Клоуна покафени гащите 😅😂

    21:09 23.07.2026

  • 5 Клоун Запартъков с изтекъл срок

    43 3 Отговор
    Колко струва животът на човек в Украйна...

    Който бъде хванат от бандерите на TЦК, за да излезе от "буса", плаща - 10 000 долара.
    Ако вече е бил отведен в сградата на TЦК – $20,000.
    Тези данни са предоставени от Омбудсмана на Украйна Лубинец.

    В същото време депутатa от Върховната рада на Украйна Леша Гончаренко заявява, че повечето бойци на TCK не участват във военни действия. А ако има участници, то на краткосрочни "бизнес" пътувания.
    Тоест, НЕ войници на първа линия. И заради това всички в Украйна ги мразят.

    Повечето от настоящите въоръжени сили на Украйна са влачени там от същите тези TCK-та с техните "автобуси", а бедняците просто нямат пари за да се изкупят.

    Коментиран от #77

    21:09 23.07.2026

  • 6 стоян георгиев

    26 2 Отговор
    Зелени и нааакано! Що е то? 🤭

    21:10 23.07.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    53 2 Отговор
    Чудесно! дано ви смажат!
    Какво повече да пожелаем на Русия освен пълно унищожение на нацистите!... и обикновените европрестъпници!

    Коментиран от #15

    21:10 23.07.2026

  • 8 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ ГЪZ@

    43 2 Отговор
    Да не лиже западни задници повече и да си обира крушите от тия гнусни новини !!!!!

    21:11 23.07.2026

  • 9 Последния Софиянец

    1 28 Отговор
    Свърши ватата вече.

    Коментиран от #56

    21:12 23.07.2026

  • 10 Пич

    40 4 Отговор
    Точно така трябва!!! Укрофашизма трябва да бъде унищожен!!!

    Коментиран от #28

    21:12 23.07.2026

  • 11 Хе хе...

    40 2 Отговор
    Преди около два месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    Но все пак трябва да отдадем дължимото и на зеле наркомана. За броени години разката и собствената си страна, и ЕсеС, с активното участие на една бивша гинеколожка.

    Коментиран от #27

    21:12 23.07.2026

  • 12 Соломон

    5 16 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Ама те Полша си я бяха подели ли докато бяха ортаци със фашистите.

    21:13 23.07.2026

  • 13 В новата партида

    4 15 Отговор
    ще има и фалирали граждани с дългове след вулканите на Wallberry. Ужасна съдба. Вчера бизнесмен, а утре бягащ по полето с мешка и дронът идва.

    21:13 23.07.2026

  • 14 ФАКТИ , ВЗЕМЕТЕ СЕ ЗА"КР""ИЙ""ТЕ !

    23 2 Отговор
    За да ви олекне на душата , а на стайков ще купувам баничка всеки ден за да не ритне камбаната !

    Коментиран от #20

    21:14 23.07.2026

  • 15 Соломон

    3 27 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Нацистите са в Русия.

    21:14 23.07.2026

  • 16 Не разбирам защо лошите украинци

    4 23 Отговор
    Не си дават земята даром

    Коментиран от #30, #76, #79

    21:14 23.07.2026

  • 17 Ами

    2 9 Отговор
    Отивай в Мала Токмачка да помагаш.

    Коментиран от #21

    21:14 23.07.2026

  • 18 Удри евраста с лопатЕто

    22 3 Отговор
    То гледам руската армия си го разширява фронта и то сериозно, та едва ли има нужда от мобилизация, щом досега не е имало и сега няма да има .

    Коментиран от #22

    21:15 23.07.2026

  • 19 Хе хе...

    25 2 Отговор
    И в интерес на истината изглежда Путин най после се е събудил. Съдейки по денонощната пачанга в 4о4 последните десетина дни...

    Коментиран от #89

    21:15 23.07.2026

  • 20 Другарю "млад евраст"

    2 13 Отговор

    До коментар #14 от "ФАКТИ , ВЗЕМЕТЕ СЕ ЗА"КР""ИЙ""ТЕ !":

    От пасолья не ви ли раздават по две банички за старт на деня?

    21:16 23.07.2026

  • 21 Удри евраста с лопатЕто

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Да де ама то ти трябва да отиваш в мала токмачка, то зеления гном му трябват хора та квика до небесата, руснаците никого не викат, а е ставай от диванчето, стига диванни победи а на фронта да видиш как е.

    Коментиран от #29

    21:18 23.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Киев под морска блокада

    19 2 Отговор
    Русия по същество наложи морска блокада на Украйна, унищожавайки кораби, превозващи военни товари. Военният анализатор Александър Зимовски съобщава в своя Telegram канал, че маршрутът Босфор-Одеса (украинските пристанища на брега на Черно море) е затворен. Корабособствениците, страхувайки се от въздушни атаки, не желаят да рискуват своите танкери, сухотоварни кораби и кораби за насипни товари, а екипажите отказват да плават. Трафикът по Дунав е в смут.

    21:19 23.07.2026

  • 24 дано ви избият до крак

    17 2 Отговор
    гадни фашаги

    21:20 23.07.2026

  • 25 Русия трябва да унищожи

    20 3 Отговор
    Нацистите по бързо защото нацистите продължават да издевателстват над народа в Украйна

    Коментиран от #31

    21:21 23.07.2026

  • 26 Как е ве еврасти

    24 2 Отговор
    Как е след 2 седмици бангаранга в Киев и цяла укрия, ша побеждавате ли днес Русия, че нощеска па ша има бангаранга хахахахаха.

    21:21 23.07.2026

  • 27 Кой е казал, че

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хе хе...":

    Е "негова страна"? Той понякога казва, че "изгражда на тази територия Небесен Йерусалим"? Може би това е и целта му? Да изчезват всичките "покрайнци" от там и да я заселят след това с хазари? Нещо, като с Палестина?

    21:21 23.07.2026

  • 28 млад еврас

    5 8 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Колега по-тихо,че окопите на Донбас ни чакат.

    Коментиран от #35

    21:21 23.07.2026

  • 29 Соломон

    3 21 Отговор

    До коментар #21 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Е то понеже му трябват хора е приготвил по десет дрона завсеки храбър руски Освободител. Така руските войници получават снимка за спомен от последния момент преди да умрат или да се превърнат в самовари

    Коментиран от #34

    21:22 23.07.2026

  • 30 Блек Рок И Монсанто им в взе.

    16 2 Отговор

    До коментар #16 от "Не разбирам защо лошите украинци":

    Русия обаче не я дава на сатаните

    21:24 23.07.2026

  • 31 Соломон

    2 17 Отговор

    До коментар #25 от "Русия трябва да унищожи":

    Вярно е че в Украйна има много нацисти ама всички са дошли от Русия. На контракт за банки или да си заличат ипотеките

    21:24 23.07.2026

  • 32 Стойко

    21 2 Отговор
    Що така след падането на Константиновка, тотална истерия тресе киiфските фашисти 😂 смърди на пожълтели гащи от Зеля

    Коментиран от #44

    21:26 23.07.2026

  • 33 „Восток“ се движи като валяк

    15 2 Отговор
    „Восток“ се движи като валяк без спирачки
    Военни експерти отбелязват, че командването на Източната група сили (ГС) е ускорило темпото на настъплението и вече освобождава населени места в Запорожка и Днепропетровска област през ден. Благоватное в Запорожка област беше освободено предния ден. Днес беше получена информация за разширяване на контролната зона близо до Покровское в Днепропетровска област. Контраатаките на украинските въоръжени сили се оказват безполезни. Изправени пред интензивен огън от руските въоръжени сили и подложени на постоянни атаки от дронове, самолети и артилерия, украинските войски търпят тежки загуби.

    21:26 23.07.2026

  • 34 Остави го тоя идиот

    9 4 Отговор

    До коментар #29 от "Соломон":

    Виж,че е невменяем.Пише и сам си отговоря.

    21:27 23.07.2026

  • 35 Хм.....

    11 1 Отговор

    До коментар #28 от "млад еврас":

    Обикновен глупак?
    Или - боледувал от менингит?

    21:27 23.07.2026

  • 36 пляскащата с цици

    17 1 Отговор
    какво защитавате па вия бе
    единствено краденето на нашите пари ето това защитавате

    21:27 23.07.2026

  • 37 Варненец

    15 1 Отговор
    Дано си прав Зелке, нямам търпение да ви почнат с голямата лопата!

    21:28 23.07.2026

  • 38 Новини от фронта

    11 1 Отговор
    Красни Лиман е напълно блокиран, според руското Министерство на отбраната. Командир на специален взвод за минно полагане с позивна „ Арчи “ съобщи, че всички пътища за доставка на боеприпаси и ротации на жива сила са прекъснати. Боевете продължават в града, голяма част от който вече е под руски контрол. В зоната на отговорност на групировката „Запад“ през последните 24 часа са унищожени над 200 бойци, три бронирани машини, включително американски M113, 12 фронтови машини и две оръдия.

    Коментиран от #43

    21:30 23.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 камънчо

    9 2 Отговор
    "работете, братя"

    Коментиран от #47

    21:30 23.07.2026

  • 41 стоян георгиев

    2 12 Отговор
    вярно е това. оште от 2022 казвам че подготвя втора мобилизация

    21:31 23.07.2026

  • 42 Новини от фронта

    6 3 Отговор
    В посока Орехово войските на Днепърската групировка водят локални боеве, основният фокус на които са атаките с „малка авиация“ срещу щурмови групи и техника на бойците в подстъпите към Орехово и в самото село.

    21:31 23.07.2026

  • 43 СПОРЕД

    1 10 Отговор

    До коментар #38 от "Новини от фронта":

    КУКУШИНКОВ

    ПОТЕРИ НЕТЪ

    21:31 23.07.2026

  • 44 Глас от бункера

    2 8 Отговор

    До коментар #32 от "Стойко":

    Не се офлянквай,а стягай мешката.
    И наесен с песен!

    Коментиран от #61

    21:32 23.07.2026

  • 45 Новини от фронта

    12 2 Отговор
    Поделение на силите „Център“ освободи Белицке в посока Добропиле. Според военни експерти това отваря пътя за настъпление към град Добропиле от южния фланг. В момента южният и източният фланг на отбраната на украинските въоръжени сили в Добропиле са под директна атака от руските сили. През последните 24 часа украинските въоръжени сили загубиха приблизително 350 бойци, 15 единици военна техника, две артилерийски оръдия и две мощни станции за електронна борба в зоната на отговорност на групировката „Център“.

    Коментиран от #48, #50

    21:32 23.07.2026

  • 46 Хохо Бохо

    5 2 Отговор
    Ми подготвяй и ти бе. Кво само ревеш?

    21:33 23.07.2026

  • 47 Работят яко😂

    2 7 Отговор

    До коментар #40 от "камънчо":

    Днес сами си свалиха Су 57 .18-то поколение.
    🤣

    Коментиран от #62

    21:34 23.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ол1гофрен,

    2 5 Отговор

    До коментар #45 от "Новини от фронта":

    По 2 смени ли караш?

    21:36 23.07.2026

  • 51 Хи хи хи . Голям майтап !

    10 1 Отговор
    Де ша са крият тия предатели от факти след като дойдат братушките на Дунава , Стайков , мара , помака .....ще ги посрещнат със хляб и сол ......?????????

    21:36 23.07.2026

  • 52 Ъъъ

    15 2 Отговор
    Зеления се закъхарил за мобилизация някаква, Нико Ланге се изживява като врачка и чертае марачна картина за Путин и Русия, щото видите ли, Дрспати сменил Сирски, Рубио държи сметка на Лавров.... Абе тия... В държавите им всичко е цветя и рози и седнали да се занимават с Русия....🤔

    21:36 23.07.2026

  • 53 Пореден път

    6 2 Отговор
    Е.АТИ И Е.А НИЯ САЙТ е ТОВА

    21:38 23.07.2026

  • 54 Ксюха из забалкалский край

    2 9 Отговор
    В еврейската автономна област Сибир от 1 ви септемри започва мобилизация на невръстни непълнолетни дечица ,които ще изгорят като факли на фронтовата линия С работой спецназа познакомили детей ЕАО Росгвардейцы СОБР «Харза»

    21:41 23.07.2026

  • 55 мдаа

    14 1 Отговор
    Бавно и полека европейците разбраха какво имаше предвид Путин като заяви, че Русия ще влезе в Украйна, за да я денацифицира. Добре е, след като свърши с тази работа, да денацифицира и ЕС, защото няма кой друг да свърши тази работа. Русия за втори път има историческа мисия да се бори с фашизма и нацизма. Историята се повтаря докато не се научат уроците.

    Коментиран от #59

    21:43 23.07.2026

  • 56 не страхуй

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Зеленчук..теб ще подкрепят лгбти и др. подобни с кърмъзъ шалвар..

    21:44 23.07.2026

  • 57 Режимът на Зеленски под блокада

    5 3 Отговор
    Спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН относно ситуацията в Черно море – по-специално в частта, която в момента е под украински контрол – е насрочено за 27 юли. „Световната общност“, представена от страните от НАТО, е обезпокоена, че режимът на Зеленски вече не може да получава доставки от западни военни запаси. Голяма част от тези доставки се унищожават от руски ответни въздушни удари по украинските пристанища в Черно море и Дунав, както и по време на транзита в открито море – макар и в рамките на настоящите морски граници на Украйна.

    Коментиран от #86

    21:44 23.07.2026

  • 58 САЩ ..щ

    1 2 Отговор
    Ми шу тражиш макйятути дъ цсе дзаядашъ...

    21:45 23.07.2026

  • 59 Молим, освободете ни отново!

    9 2 Отговор

    До коментар #55 от "мдаа":

    Така пишат германците на съветските танкове, оставени за паметници в Германия.

    21:47 23.07.2026

  • 60 Украинец

    6 3 Отговор
    След воината ще има лов и обстрел на ТЦК всички те ще си платят дори изван Украина те ще бъдат издирвани

    21:53 23.07.2026

  • 61 Както преди години в България

    6 3 Отговор

    До коментар #44 от "Глас от бункера":

    Когато ходехме всички в казармата, в Русия получават повиквателна за военна служба два пъти в годината. През есента и през пролетта.
    Понеже Зеленски не е ходил войник, а три пъти е дезертирал в Москва, той знае най-добре.

    Коментиран от #64

    21:54 23.07.2026

  • 62 Скука

    4 3 Отговор

    До коментар #47 от "Работят яко😂":

    Прав си - На лъжите на Ройтерс и Дойче Зеле , че кенЕФка може да го свали , никой не повярва . След като Западната глутница не може да създаде самолет , който да го свали , сами си го свалят .

    21:58 23.07.2026

  • 63 Микола и Соломон

    4 1 Отговор
    Спим на смени в метрото, облечени с женски дрехи, да не ни мобилизира ТЦК.

    Коментиран от #68

    22:05 23.07.2026

  • 64 Да бе брато

    6 0 Отговор

    До коментар #61 от "Както преди години в България":

    Ходехме в казармата,ама не са ни пращали да мрем като помияри е друга държава.

    Коментиран от #69

    22:06 23.07.2026

  • 65 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    5 2 Отговор
    Porsche уволнява 9000 служители в мерки за намаляване на разходите

    22:07 23.07.2026

  • 66 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    5 2 Отговор
    Пропаганда им пуска подобни новини да се радват малко.

    22:08 23.07.2026

  • 67 НА ТОВА СЕ ВИКА

    5 2 Отговор
    ЗОВ ЗА ПАРИ,ПЛАЧЕ БЕБЕТО ИСКА ОЩЕ МАМБО ОТ ЗАПАДНИТЕ КЪРМАЧКИ.

    22:08 23.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Не са ни пращали

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Да бе брато":

    Могъщия СССР ни бранеше. Дарили, а не продали, ни бяха 300 самолети, балистични ракети, танкове, а бронетехника си произвеждахме сами. Оръжията и мунициите, които произвеждахме, бяха по съветски лицензи и под съветски качествен контрол. Сега произвеждаме без лиценз ерзац съветски оръжия защото лицензът отдавна е изтекъл. Имитация. Менте.

    22:11 23.07.2026

  • 70 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор
    Много момчета загубиха ума си: Украинският войник, живял година в дупка на фронта

    22:11 23.07.2026

  • 71 Питам

    3 2 Отговор
    Путин лично ли е съобщил на клоунът наркоман за своите намерения ?

    22:14 23.07.2026

  • 72 Хахаха

    2 6 Отговор
    Много е забавно да четеш еофоричните пръдни на копейките. Те милите си представят, че когато Путин мобилизира 500 000 човека те веднага ще отидат, ще бъдат хвърлени в бой. Това е доста смешно! Само да ги облечеш, обуеш, превозиш, въоражиш е гигантска задача, която на практика е невъзможна, каму ли да влезнат в бой веднага. Това физически е невъзможно. Така де, предстои ни да се забавляваве, как копейките си скубят косите

    Коментиран от #75, #78

    22:14 23.07.2026

  • 73 Хе,хе...!

    4 0 Отговор
    Че то това си е работа на Путин,какво ще прави
    ...?!

    22:16 23.07.2026

  • 74 Анонимен

    6 1 Отговор
    А бе я стига си хленчил! Ти колко мобилизации проведе?!!! И то зорноволни!

    22:17 23.07.2026

  • 75 Бега мани

    1 3 Отговор

    До коментар #72 от "Хахаха":

    Тук е само една копейка.Изпоти се от зор да драска😅

    Коментиран от #80

    22:18 23.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ОБАЧЕ!

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Клоун Запартъков с изтекъл срок":

    Много подходяща абревиатура са измислили тия Украинци...!
    ТЦК- ,,Териториален Център за Комплектоване"...!
    Ама така хубаво ги...,,КОМПЛЕКТОВАТ"...-с ритници,юмруци,белезниците, като добитък ги натикват в буса и директно на фронта, ,,комплектовани",с каска ,мешка и калашник...!

    22:22 23.07.2026

  • 78 Това са срочна служба

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Хахаха":

    Това са младежи на редовна срочна служба. Те не ходят на фронта по закон, даже и да искат това. След изтичане на срочната служба имат ПРАВО, а не задължение да подпишат КОНТРАКТ. Да получат положеното за това възнаграждение и след допълнителна подготовка да отидат на СВО.

    22:22 23.07.2026

  • 79 Орк

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Не разбирам защо лошите украинци":

    Те нямат нищо за даване. Всичко проскочили по майдани с тенжери по тъпите глави

    22:24 23.07.2026

  • 80 Мани,мани!

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Бега мани":

    Има и по голям зор!
    Тоя на Украинското ТЦК!
    Не е лесно да упражняваш неблагодарната професия,да ,,бусофицираш"-да ловиш по улици,молове и градинки пушечно месо за фронта ...!
    При това всички те мразят и псуват...!

    Коментиран от #88

    22:30 23.07.2026

  • 81 Ннннн

    3 0 Отговор
    Айде,вдигай бялото знаме.

    22:30 23.07.2026

  • 82 Ъъъ

    2 0 Отговор
    Наред с мобилизацията, Путин подготвя и поредния ракетен удар, според мониторинговия канал eRadar, която ще се случи в следващите 24-48 часа. На прицел са Киев и още две други области - Житомирска и Ровенска. Според данните на eRadar, гамата от възможни средства за атака остава позната - Ту-95, балистика, дронове, както и използване на крилати ракети "Калибър".

    П.с

    Между другото, вече се появиха призиви към жителите на Киев да напуснат града преди зимата, защото отопление и осветление няма да има.

    22:30 23.07.2026

  • 83 В Киев ехтят взривове

    1 0 Отговор
    Наредени като копърки в консерва, урките се ослушват и се опитват малко да поспят. След руски удар по една от станциите на метрото много от тях са потърсили психологическа помощ.

    22:31 23.07.2026

  • 84 Кой си ти

    1 0 Отговор
    Урките са най неблагодарното генетично кръстосано племе ,така и не станало народ .
    И няма да стане ,както наще Северни мАкедонци .и на тях мичка и пайна ,албанците ще ги довършат

    22:33 23.07.2026

  • 85 Кремъл

    1 0 Отговор
    Путин трябва да е по категоричен. Да вземе пример от евреите.

    22:35 23.07.2026

  • 86 Руснаците потопиха ,,Golden Leo"...!

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Режимът на Зеленски под блокада":

    Днес един украински ,,сухогруз",уж превозващ зърно,пък пламна като факел,само от един руски удар...явно превозващ оръжия и боеприпаси и отиде при ...Крайцера- ,,Мацква"...😨😠🙄🫢!

    22:37 23.07.2026

  • 87 Никой

    0 0 Отговор
    Никой не ви пречи да се борите, но спрете да просите и да търсите съчувствие като държава-наемник.

    22:39 23.07.2026

  • 88 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Мани,мани!":

    Доказа се,катоГлупак

    Коментиран от #90

    22:40 23.07.2026

  • 89 Сигурно Путин...

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хе хе...":

    ...,най-накрая усети недоволството на руският народ,че пипа,с кадифена ръкавица и взе да удря по-силно ,както трябваше още в началото на войната...!

    22:43 23.07.2026

  • 90 ТОЧНО ТАКА...!

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Хахаха":

    Зеленски се доказа,като пълен глупак, с действията на своето ТЦК!
    Каква мотивация да се бие на фронта,можеш да очакваш от човек,който насила ,като добитък е натикан в буса и закаран на фронта...?!
    Не случайно 90% от ,,бусофицираните" украинци,дезертират при първият удобен случай...!

    22:49 23.07.2026

  • 91 Путин готви нова мобилизация...

    2 0 Отговор
    Ми, хайде и ти тъй, бе, Зелен! Мобилизирай още в бусовете и ти като контра-мярка. Търсеше ли си го с новите си "приятели"? Е, намери си го...

    22:56 23.07.2026

  • 92 В такъв случай

    2 0 Отговор
    всички пожелаваме пълен успех на Путин !

    22:58 23.07.2026

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