Володимир Зеленски: Путин подготвя допълнителна мобилизация в Русия и планира да разшири военните действия

Руският президент Владимир Путин подготвя допълнителна мобилизация в Русия и планира да разшири военните действия, каза украинският президент Володимир Зеленски по време на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михол Мартин, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Днес обсъдихме заплахите и реалните предизвикателства, които съществуват в момента, преди есента, тъй като Путин подготвя нови удари срещу Украйна и според нас подготвя допълнителна мобилизация в Русия и разширяване на войната“, заяви Зеленски.

Той отбеляза още, че решенията относно новия пакет от санкции на Европейския съюз срещу руската агресия са особено важни на този етап. „Благодарен съм на всеки европейски лидер и на всяка европейска държава за тази подкрепа. Това вече е 21-вият пакет от санкции. Днес Михол ме увери, че ще работи по 22-рия пакет от санкции. Ще сътрудничим и с други партньори извън ЕС, за да включат и те новите санкции на ЕС в собствените си правни рамки. Синхронизирането на санкциите е от голямо значение“, посочи още в изявлението украинският президент.

„Няма нито един ден, в който руската армия да не е нанасяла удари срещу нашите граждани. И това говори много за това срещу кого се борим и какво защитаваме“, заяви Зеленски.

„Ние ценим факта, че по време на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз вие сте тук с нас, с Украйна. Вие подкрепяте Украйна, виждате какво се случва. Знаете какви са нашите нужди в областта на отбраната, нуждите за защита на човешкия живот“.

Ирландският министър-председател Михол Мартин днес пристигна на посещение в Киев. Той положи венци в памет на загиналите украински войници в украинската столица.

Украинският лидер също съобщи, че Русия ще засили атаките срещу кораби в Черно море. Той обвини Москва, че планира да попречи на износа на украинско зърно през Черноморието, цитира думите на Зеленски украинската агенция Интерфакс, предаде Ройтерс.

Междувременно президентът каза, че украински и американски екипи биха могли да се срещнат в САЩ в следващите дни.

Той добави, че вчера е разговарял с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, за да обсъдят идеи за това как да се даде нов тласък на мирните преговори.

Новият главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Михайло Драпати и временният министър на отбраната Евген Хмара ще получат задачата да подобрят работата на службата, отговаряща за военния отчет и мобилизацията на населението, предаде по-рано Ройтерс, позовавайки се на украинския президент Володимир Зеленски.

Драпати и Хмара ще трябва да работят заедно и за изпълнението на друга стратегическа задача – укрепването на противовъздушната отбрана, заяви Зеленски в рамките на съвместна пресконференция с ирландския министър-председател Михол Мартин в Киев, отбелязва Укринформ.

"Без съмнение както Драпати, така и Хмара ще трябва да изпълнят основните задачи, които стоят пред нас заради тази дълга и изтощителна за всички война. Това са задачите, които възложих както на (Михайло) Федоров, така и на (вече бившия главнокомандващ ВСУ Олександър) Сирски – защото те не могат да бъдат разделени така, че само един да носи отговорността, а друг – не", заяви Зеленски, като подчерта, че такъв вид сътрудничество не е бил установен по-рано. "Въпросите за затварянето на небето, Териториалните центрове за комплектоване (ТЦК) и създаването на нормално, ако може така да се каже, публично лице на мобилизацията – всичко това трябва да се прави съвместно, в координация, докато войната не приключи."

Местни медии съобщиха, че на Михайло Федоров, чието уволнение от поста министър на отбраната миналата седмица предизвика протести, е било предложено да стане вицепремиер по въпросите на иновациите в отбраната.

Зеленски добави, че е предложил на досегашната министър-председателка Юлия Свириденко поста на посланик на Украйна в САЩ.

Бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров заяви преди минути, че няма да приеме друга длъжност освен тази на министър на отбраната, след като президентът Володимир Зеленски му е предложил поста вицепремиер по военните иновации, съобщи Би Би Си.

"Благодарен съм на президента за всички варианти, които предложи. Но днес в държавата има само три позиции, които, освен военните на бойното поле, наистина определят хода на войната: президентът на Украйна, министърът на отбраната и главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна. Ето защо няма да приема никаква друга позиция освен тази на министър на отбраната", каза Федоров пред репортери, цитиран от "Украинска правда".

По думите му единствено ръководителят на Министерството на отбраната разполага с необходимите правомощия за провеждане на ключови реформи и за влияние върху хода на войната.

"Никоя друга позиция няма реалните правомощия да се бори с корупцията при обществените поръчки, да завърши текущата трансформация на армията, да планира и изпълнява асиметрични действия и операции срещу врага, да изкорени културата на лъжата и безотговорността в системата и да завърши другата работа, която нашият екип вече е започнал в Министерството на отбраната", добави Федоров.

Той подчерта, че не е мотивиран от статут или заеман пост, а от възможността да оказва реално влияние върху развитието на войната и да допринесе за победата на Украйна.