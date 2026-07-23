Володимир Зеленски: Путин подготвя допълнителна мобилизация в Русия и планира да разшири военните действия

Руският президент Владимир Путин подготвя допълнителна мобилизация в Русия и планира да разшири военните действия, каза украинският президент Володимир Зеленски по време на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михол Мартин, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
„Днес обсъдихме заплахите и реалните предизвикателства, които съществуват в момента, преди есента, тъй като Путин подготвя нови удари срещу Украйна и според нас подготвя допълнителна мобилизация в Русия и разширяване на войната“, заяви Зеленски.
Той отбеляза още, че решенията относно новия пакет от санкции на Европейския съюз срещу руската агресия са особено важни на този етап. „Благодарен съм на всеки европейски лидер и на всяка европейска държава за тази подкрепа. Това вече е 21-вият пакет от санкции. Днес Михол ме увери, че ще работи по 22-рия пакет от санкции. Ще сътрудничим и с други партньори извън ЕС, за да включат и те новите санкции на ЕС в собствените си правни рамки. Синхронизирането на санкциите е от голямо значение“, посочи още в изявлението украинският президент.
„Няма нито един ден, в който руската армия да не е нанасяла удари срещу нашите граждани. И това говори много за това срещу кого се борим и какво защитаваме“, заяви Зеленски.
„Ние ценим факта, че по време на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз вие сте тук с нас, с Украйна. Вие подкрепяте Украйна, виждате какво се случва. Знаете какви са нашите нужди в областта на отбраната, нуждите за защита на човешкия живот“.
Ирландският министър-председател Михол Мартин днес пристигна на посещение в Киев. Той положи венци в памет на загиналите украински войници в украинската столица.
Украинският лидер също съобщи, че Русия ще засили атаките срещу кораби в Черно море. Той обвини Москва, че планира да попречи на износа на украинско зърно през Черноморието, цитира думите на Зеленски украинската агенция Интерфакс, предаде Ройтерс.
Междувременно президентът каза, че украински и американски екипи биха могли да се срещнат в САЩ в следващите дни.
Той добави, че вчера е разговарял с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, за да обсъдят идеи за това как да се даде нов тласък на мирните преговори.
Новият главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Михайло Драпати и временният министър на отбраната Евген Хмара ще получат задачата да подобрят работата на службата, отговаряща за военния отчет и мобилизацията на населението, предаде по-рано Ройтерс, позовавайки се на украинския президент Володимир Зеленски.
Драпати и Хмара ще трябва да работят заедно и за изпълнението на друга стратегическа задача – укрепването на противовъздушната отбрана, заяви Зеленски в рамките на съвместна пресконференция с ирландския министър-председател Михол Мартин в Киев, отбелязва Укринформ.
"Без съмнение както Драпати, така и Хмара ще трябва да изпълнят основните задачи, които стоят пред нас заради тази дълга и изтощителна за всички война. Това са задачите, които възложих както на (Михайло) Федоров, така и на (вече бившия главнокомандващ ВСУ Олександър) Сирски – защото те не могат да бъдат разделени така, че само един да носи отговорността, а друг – не", заяви Зеленски, като подчерта, че такъв вид сътрудничество не е бил установен по-рано. "Въпросите за затварянето на небето, Териториалните центрове за комплектоване (ТЦК) и създаването на нормално, ако може така да се каже, публично лице на мобилизацията – всичко това трябва да се прави съвместно, в координация, докато войната не приключи."
Местни медии съобщиха, че на Михайло Федоров, чието уволнение от поста министър на отбраната миналата седмица предизвика протести, е било предложено да стане вицепремиер по въпросите на иновациите в отбраната.
Зеленски добави, че е предложил на досегашната министър-председателка Юлия Свириденко поста на посланик на Украйна в САЩ.
Бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров заяви преди минути, че няма да приеме друга длъжност освен тази на министър на отбраната, след като президентът Володимир Зеленски му е предложил поста вицепремиер по военните иновации, съобщи Би Би Си.
"Благодарен съм на президента за всички варианти, които предложи. Но днес в държавата има само три позиции, които, освен военните на бойното поле, наистина определят хода на войната: президентът на Украйна, министърът на отбраната и главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна. Ето защо няма да приема никаква друга позиция освен тази на министър на отбраната", каза Федоров пред репортери, цитиран от "Украинска правда".
По думите му единствено ръководителят на Министерството на отбраната разполага с необходимите правомощия за провеждане на ключови реформи и за влияние върху хода на войната.
"Никоя друга позиция няма реалните правомощия да се бори с корупцията при обществените поръчки, да завърши текущата трансформация на армията, да планира и изпълнява асиметрични действия и операции срещу врага, да изкорени културата на лъжата и безотговорността в системата и да завърши другата работа, която нашият екип вече е започнал в Министерството на отбраната", добави Федоров.
Той подчерта, че не е мотивиран от статут или заеман пост, а от възможността да оказва реално влияние върху развитието на войната и да допринесе за победата на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
21:08 23.07.2026
2 Баламата
21:08 23.07.2026
3 Шопо
Украйна не я броим, това не е държава а територия.
Коментиран от #12
21:09 23.07.2026
4 Софиянец
21:09 23.07.2026
5 Клоун Запартъков с изтекъл срок
Който бъде хванат от бандерите на TЦК, за да излезе от "буса", плаща - 10 000 долара.
Ако вече е бил отведен в сградата на TЦК – $20,000.
Тези данни са предоставени от Омбудсмана на Украйна Лубинец.
В същото време депутатa от Върховната рада на Украйна Леша Гончаренко заявява, че повечето бойци на TCK не участват във военни действия. А ако има участници, то на краткосрочни "бизнес" пътувания.
Тоест, НЕ войници на първа линия. И заради това всички в Украйна ги мразят.
Повечето от настоящите въоръжени сили на Украйна са влачени там от същите тези TCK-та с техните "автобуси", а бедняците просто нямат пари за да се изкупят.
Коментиран от #77
21:09 23.07.2026
6 стоян георгиев
21:10 23.07.2026
7 ДрайвингПлежър
Какво повече да пожелаем на Русия освен пълно унищожение на нацистите!... и обикновените европрестъпници!
Коментиран от #15
21:10 23.07.2026
8 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ ГЪZ@
21:11 23.07.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #56
21:12 23.07.2026
10 Пич
Коментиран от #28
21:12 23.07.2026
11 Хе хе...
Найс, а?
Но все пак трябва да отдадем дължимото и на зеле наркомана. За броени години разката и собствената си страна, и ЕсеС, с активното участие на една бивша гинеколожка.
Коментиран от #27
21:12 23.07.2026
12 Соломон
До коментар #3 от "Шопо":Ама те Полша си я бяха подели ли докато бяха ортаци със фашистите.
21:13 23.07.2026
13 В новата партида
21:13 23.07.2026
14 ФАКТИ , ВЗЕМЕТЕ СЕ ЗА"КР""ИЙ""ТЕ !
Коментиран от #20
21:14 23.07.2026
15 Соломон
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Нацистите са в Русия.
21:14 23.07.2026
16 Не разбирам защо лошите украинци
Коментиран от #30, #76, #79
21:14 23.07.2026
17 Ами
Коментиран от #21
21:14 23.07.2026
18 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #22
21:15 23.07.2026
19 Хе хе...
Коментиран от #89
21:15 23.07.2026
20 Другарю "млад евраст"
До коментар #14 от "ФАКТИ , ВЗЕМЕТЕ СЕ ЗА"КР""ИЙ""ТЕ !":От пасолья не ви ли раздават по две банички за старт на деня?
21:16 23.07.2026
21 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #17 от "Ами":Да де ама то ти трябва да отиваш в мала токмачка, то зеления гном му трябват хора та квика до небесата, руснаците никого не викат, а е ставай от диванчето, стига диванни победи а на фронта да видиш как е.
Коментиран от #29
21:18 23.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Киев под морска блокада
21:19 23.07.2026
24 дано ви избият до крак
21:20 23.07.2026
25 Русия трябва да унищожи
Коментиран от #31
21:21 23.07.2026
26 Как е ве еврасти
21:21 23.07.2026
27 Кой е казал, че
До коментар #11 от "Хе хе...":Е "негова страна"? Той понякога казва, че "изгражда на тази територия Небесен Йерусалим"? Може би това е и целта му? Да изчезват всичките "покрайнци" от там и да я заселят след това с хазари? Нещо, като с Палестина?
21:21 23.07.2026
28 млад еврас
До коментар #10 от "Пич":Колега по-тихо,че окопите на Донбас ни чакат.
Коментиран от #35
21:21 23.07.2026
29 Соломон
До коментар #21 от "Удри евраста с лопатЕто":Е то понеже му трябват хора е приготвил по десет дрона завсеки храбър руски Освободител. Така руските войници получават снимка за спомен от последния момент преди да умрат или да се превърнат в самовари
Коментиран от #34
21:22 23.07.2026
30 Блек Рок И Монсанто им в взе.
До коментар #16 от "Не разбирам защо лошите украинци":Русия обаче не я дава на сатаните
21:24 23.07.2026
31 Соломон
До коментар #25 от "Русия трябва да унищожи":Вярно е че в Украйна има много нацисти ама всички са дошли от Русия. На контракт за банки или да си заличат ипотеките
21:24 23.07.2026
32 Стойко
Коментиран от #44
21:26 23.07.2026
33 „Восток“ се движи като валяк
Военни експерти отбелязват, че командването на Източната група сили (ГС) е ускорило темпото на настъплението и вече освобождава населени места в Запорожка и Днепропетровска област през ден. Благоватное в Запорожка област беше освободено предния ден. Днес беше получена информация за разширяване на контролната зона близо до Покровское в Днепропетровска област. Контраатаките на украинските въоръжени сили се оказват безполезни. Изправени пред интензивен огън от руските въоръжени сили и подложени на постоянни атаки от дронове, самолети и артилерия, украинските войски търпят тежки загуби.
21:26 23.07.2026
34 Остави го тоя идиот
До коментар #29 от "Соломон":Виж,че е невменяем.Пише и сам си отговоря.
21:27 23.07.2026
35 Хм.....
До коментар #28 от "млад еврас":Обикновен глупак?
Или - боледувал от менингит?
21:27 23.07.2026
36 пляскащата с цици
единствено краденето на нашите пари ето това защитавате
21:27 23.07.2026
37 Варненец
21:28 23.07.2026
38 Новини от фронта
Коментиран от #43
21:30 23.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 камънчо
Коментиран от #47
21:30 23.07.2026
41 стоян георгиев
21:31 23.07.2026
42 Новини от фронта
21:31 23.07.2026
43 СПОРЕД
До коментар #38 от "Новини от фронта":КУКУШИНКОВ
ПОТЕРИ НЕТЪ
21:31 23.07.2026
44 Глас от бункера
До коментар #32 от "Стойко":Не се офлянквай,а стягай мешката.
И наесен с песен!
Коментиран от #61
21:32 23.07.2026
45 Новини от фронта
Коментиран от #48, #50
21:32 23.07.2026
46 Хохо Бохо
21:33 23.07.2026
47 Работят яко😂
До коментар #40 от "камънчо":Днес сами си свалиха Су 57 .18-то поколение.
🤣
Коментиран от #62
21:34 23.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ол1гофрен,
До коментар #45 от "Новини от фронта":По 2 смени ли караш?
21:36 23.07.2026
51 Хи хи хи . Голям майтап !
21:36 23.07.2026
52 Ъъъ
21:36 23.07.2026
53 Пореден път
21:38 23.07.2026
54 Ксюха из забалкалский край
21:41 23.07.2026
55 мдаа
Коментиран от #59
21:43 23.07.2026
56 не страхуй
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Зеленчук..теб ще подкрепят лгбти и др. подобни с кърмъзъ шалвар..
21:44 23.07.2026
57 Режимът на Зеленски под блокада
Коментиран от #86
21:44 23.07.2026
58 САЩ ..щ
21:45 23.07.2026
59 Молим, освободете ни отново!
До коментар #55 от "мдаа":Така пишат германците на съветските танкове, оставени за паметници в Германия.
21:47 23.07.2026
60 Украинец
21:53 23.07.2026
61 Както преди години в България
До коментар #44 от "Глас от бункера":Когато ходехме всички в казармата, в Русия получават повиквателна за военна служба два пъти в годината. През есента и през пролетта.
Понеже Зеленски не е ходил войник, а три пъти е дезертирал в Москва, той знае най-добре.
Коментиран от #64
21:54 23.07.2026
62 Скука
До коментар #47 от "Работят яко😂":Прав си - На лъжите на Ройтерс и Дойче Зеле , че кенЕФка може да го свали , никой не повярва . След като Западната глутница не може да създаде самолет , който да го свали , сами си го свалят .
21:58 23.07.2026
63 Микола и Соломон
Коментиран от #68
22:05 23.07.2026
64 Да бе брато
До коментар #61 от "Както преди години в България":Ходехме в казармата,ама не са ни пращали да мрем като помияри е друга държава.
Коментиран от #69
22:06 23.07.2026
65 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
22:07 23.07.2026
66 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
22:08 23.07.2026
67 НА ТОВА СЕ ВИКА
22:08 23.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Не са ни пращали
До коментар #64 от "Да бе брато":Могъщия СССР ни бранеше. Дарили, а не продали, ни бяха 300 самолети, балистични ракети, танкове, а бронетехника си произвеждахме сами. Оръжията и мунициите, които произвеждахме, бяха по съветски лицензи и под съветски качествен контрол. Сега произвеждаме без лиценз ерзац съветски оръжия защото лицензът отдавна е изтекъл. Имитация. Менте.
22:11 23.07.2026
70 РЕАЛИСТ
22:11 23.07.2026
71 Питам
22:14 23.07.2026
72 Хахаха
Коментиран от #75, #78
22:14 23.07.2026
73 Хе,хе...!
...?!
22:16 23.07.2026
74 Анонимен
22:17 23.07.2026
75 Бега мани
До коментар #72 от "Хахаха":Тук е само една копейка.Изпоти се от зор да драска😅
Коментиран от #80
22:18 23.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 ОБАЧЕ!
До коментар #5 от "Клоун Запартъков с изтекъл срок":Много подходяща абревиатура са измислили тия Украинци...!
ТЦК- ,,Териториален Център за Комплектоване"...!
Ама така хубаво ги...,,КОМПЛЕКТОВАТ"...-с ритници,юмруци,белезниците, като добитък ги натикват в буса и директно на фронта, ,,комплектовани",с каска ,мешка и калашник...!
22:22 23.07.2026
78 Това са срочна служба
До коментар #72 от "Хахаха":Това са младежи на редовна срочна служба. Те не ходят на фронта по закон, даже и да искат това. След изтичане на срочната служба имат ПРАВО, а не задължение да подпишат КОНТРАКТ. Да получат положеното за това възнаграждение и след допълнителна подготовка да отидат на СВО.
22:22 23.07.2026
79 Орк
До коментар #16 от "Не разбирам защо лошите украинци":Те нямат нищо за даване. Всичко проскочили по майдани с тенжери по тъпите глави
22:24 23.07.2026
80 Мани,мани!
До коментар #75 от "Бега мани":Има и по голям зор!
Тоя на Украинското ТЦК!
Не е лесно да упражняваш неблагодарната професия,да ,,бусофицираш"-да ловиш по улици,молове и градинки пушечно месо за фронта ...!
При това всички те мразят и псуват...!
Коментиран от #88
22:30 23.07.2026
81 Ннннн
22:30 23.07.2026
82 Ъъъ
П.с
Между другото, вече се появиха призиви към жителите на Киев да напуснат града преди зимата, защото отопление и осветление няма да има.
22:30 23.07.2026
83 В Киев ехтят взривове
22:31 23.07.2026
84 Кой си ти
И няма да стане ,както наще Северни мАкедонци .и на тях мичка и пайна ,албанците ще ги довършат
22:33 23.07.2026
85 Кремъл
22:35 23.07.2026
86 Руснаците потопиха ,,Golden Leo"...!
До коментар #57 от "Режимът на Зеленски под блокада":Днес един украински ,,сухогруз",уж превозващ зърно,пък пламна като факел,само от един руски удар...явно превозващ оръжия и боеприпаси и отиде при ...Крайцера- ,,Мацква"...😨😠🙄🫢!
22:37 23.07.2026
87 Никой
22:39 23.07.2026
88 Хахаха
До коментар #80 от "Мани,мани!":Доказа се,катоГлупак
Коментиран от #90
22:40 23.07.2026
89 Сигурно Путин...
До коментар #19 от "Хе хе...":...,най-накрая усети недоволството на руският народ,че пипа,с кадифена ръкавица и взе да удря по-силно ,както трябваше още в началото на войната...!
22:43 23.07.2026
90 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #88 от "Хахаха":Зеленски се доказа,като пълен глупак, с действията на своето ТЦК!
Каква мотивация да се бие на фронта,можеш да очакваш от човек,който насила ,като добитък е натикан в буса и закаран на фронта...?!
Не случайно 90% от ,,бусофицираните" украинци,дезертират при първият удобен случай...!
22:49 23.07.2026
91 Путин готви нова мобилизация...
22:56 23.07.2026
92 В такъв случай
22:58 23.07.2026