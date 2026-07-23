Канада отговори на Тръмп: Няма само да гледаме! Ще защитим интересите си в търговската война със САЩ

Канада ще направи всичко необходимо, за да защити своите работници, фермери и предприятия в търговска война със Съединените щати. В това увери премиерът Марк Карни на среща с ръководителите на провинциите, цитиран от "Ройтерс".

Припомняме, че на 21 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи 50% мита върху редица канадски стоки.

Карни е категоричен, че страната ще засили търговските преговори със САЩ и "няма да се поколебаем да защитим интересите си, ако се наложи".

Той определи наложените 50-процентови мита като неоправдани и допълни, че "Канада ще направи всичко необходимо, за да защити и подкрепи канадските работници, фермери, предприятия и семейства".

Десетте провинции обаче са разделени относно това как да реагират по въпроса.

Ръководителите на Алберта и Саскачеван - провинции, които изнасят съответно суров петрол и калиеви соли за САЩ - изключиха възможността за въвеждане на ограничения върху износа или мита с цел оказване на по-голям натиск върху Вашингтон.