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Канада отговори на Тръмп: Няма само да гледаме! Ще защитим интересите си в търговската война със САЩ

Канада отговори на Тръмп: Няма само да гледаме! Ще защитим интересите си в търговската война със САЩ

23 Юли, 2026 22:06 948 9

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  • доналд тръмп-
  • търговска война-
  • мита

Канада ще направи всичко необходимо, за да защити своите работници, фермери и предприятия в търговска война със Съединените щати, увери премиерът Марк Карни

Канада отговори на Тръмп: Няма само да гледаме! Ще защитим интересите си в търговската война със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Канада ще направи всичко необходимо, за да защити своите работници, фермери и предприятия в търговска война със Съединените щати. В това увери премиерът Марк Карни на среща с ръководителите на провинциите, цитиран от "Ройтерс".

Припомняме, че на 21 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи 50% мита върху редица канадски стоки.

Карни е категоричен, че страната ще засили търговските преговори със САЩ и "няма да се поколебаем да защитим интересите си, ако се наложи".

Той определи наложените 50-процентови мита като неоправдани и допълни, че "Канада ще направи всичко необходимо, за да защити и подкрепи канадските работници, фермери, предприятия и семейства".

Десетте провинции обаче са разделени относно това как да реагират по въпроса.

Ръководителите на Алберта и Саскачеван - провинции, които изнасят съответно суров петрол и калиеви соли за САЩ - изключиха възможността за въвеждане на ограничения върху износа или мита с цел оказване на по-голям натиск върху Вашингтон.


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карни

    7 0 Отговор
    Няма война Тръмп е мротворец

    22:09 23.07.2026

  • 2 Кина

    13 1 Отговор
    Учудва ме факта че Тръмп е най мразения терорист на планетата а е още ЖИВ....!

    Коментиран от #6

    22:09 23.07.2026

  • 3 киру острото

    4 0 Отговор
    умирвам за канадата и цру

    22:10 23.07.2026

  • 4 ТИЯ ПА ЕСКИМОСИ

    8 1 Отговор
    ЩО СЕ ПРАВЯТ НА НЕЗАВИСИМИ,ОТКАК СЪЩЕСТВУВАТ СА СЕЛОТО НА САЩ И СУРОВИНЕН ПРИДАТЪК. ФАНТАЗЬОРИТЕ ДЪРВЕСИНАТА И ПЕТРОЛА МОГАТ ДА ГО ПРОДАВАТ САМО ЧРЕЗ САЩ,ТАКА СИ ГИ ВЪРЗАЛИ ОЩЕ ПРЕДИ СТОЛЕТИЕ.

    22:12 23.07.2026

  • 5 Перо

    4 2 Отговор
    Какви интереси ще защити тоя дърт джендър? Канада съществува благодарение на САЩ! Цялото им население и икономика е струпано на американската граница и са тотално зависими от САЩ! Имат икономически съюз със САЩ и Мексико, но те са специализирани във фермерството! Тоя скоро ще изгърми и Европа, вкл. Англия и Франция няма да им помогнат! ЛГБТ са кауза пердута!

    Коментиран от #8

    22:21 23.07.2026

  • 6 Овчар

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Сакън да не дава Господ..! Но ако нещо му се случи къде ще се скрие маймуната от Израел..?

    22:32 23.07.2026

  • 7 Симо

    3 1 Отговор
    Ръководителите на Алберта и Саскачеван - провинции, които изнасят съответно суров петрол и калиеви соли за САЩ - изключиха възможността за въвеждане на ограничения върху износа или мита с цел оказване на по-голям натиск върху.

    Докато не са единни, все така ще ги клатуркат! Перчема точно на това разчита.

    22:32 23.07.2026

  • 8 Ритуал

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Перо":

    Кебекуа са против и китайците които ЮК вкараха в Канада от Гонг Конг Сащ трябваше още преди това да ги глътнат но кебекуа ги спираха Англия мразят Сащ щото ги мислят за техни ама Сащ ги бият щото да хетеро а англетата им таковат дъщерите от пенджаб синовете им Елрън Джон

    22:42 23.07.2026

  • 9 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Фотото показва лицемерието ви ,все пак и двама с говорите един език ,и изповядване една култура

    22:44 23.07.2026

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