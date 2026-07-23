Канада отговори на Тръмп: Няма само да гледаме! Ще защитим интересите си в търговската война със САЩ

Канада ще направи всичко необходимо, за да защити своите работници, фермери и предприятия в търговска война със Съединените щати. В това увери премиерът Марк Карни на среща с ръководителите на провинциите, цитиран от "Ройтерс".
Припомняме, че на 21 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи 50% мита върху редица канадски стоки.
Карни е категоричен, че страната ще засили търговските преговори със САЩ и "няма да се поколебаем да защитим интересите си, ако се наложи".
Той определи наложените 50-процентови мита като неоправдани и допълни, че "Канада ще направи всичко необходимо, за да защити и подкрепи канадските работници, фермери, предприятия и семейства".
Десетте провинции обаче са разделени относно това как да реагират по въпроса.
Ръководителите на Алберта и Саскачеван - провинции, които изнасят съответно суров петрол и калиеви соли за САЩ - изключиха възможността за въвеждане на ограничения върху износа или мита с цел оказване на по-голям натиск върху Вашингтон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карни
22:09 23.07.2026
2 Кина
Коментиран от #6
22:09 23.07.2026
3 киру острото
22:10 23.07.2026
4 ТИЯ ПА ЕСКИМОСИ
22:12 23.07.2026
5 Перо
Коментиран от #8
22:21 23.07.2026
6 Овчар
До коментар #2 от "Кина":Сакън да не дава Господ..! Но ако нещо му се случи къде ще се скрие маймуната от Израел..?
22:32 23.07.2026
7 Симо
Докато не са единни, все така ще ги клатуркат! Перчема точно на това разчита.
22:32 23.07.2026
8 Ритуал
До коментар #5 от "Перо":Кебекуа са против и китайците които ЮК вкараха в Канада от Гонг Конг Сащ трябваше още преди това да ги глътнат но кебекуа ги спираха Англия мразят Сащ щото ги мислят за техни ама Сащ ги бият щото да хетеро а англетата им таковат дъщерите от пенджаб синовете им Елрън Джон
22:42 23.07.2026
9 Kaлпазанин
22:44 23.07.2026