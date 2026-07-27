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САЩ пред дилема за ПВО ракетите: Тръмп отрече недостиг

САЩ пред дилема за ПВО ракетите: Тръмп отрече недостиг

27 Юли, 2026 05:04, обновена 27 Юли, 2026 05:09 845 10

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  • иран-
  • война

Вашингтон обмисля националната сигурност при разкриване на секретни запаси, докато Белият дом временно спира ударите срещу Техеран

САЩ пред дилема за ПВО ракетите: Тръмп отрече недостиг - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на САЩ изрази сериозна загриженост, че евентуално публично разкриване на точния брой на американските запаси от ракети за противовъздушна отбрана (ПВО) застрашава пряко националната сигурност на страната.

Напрежението ескалира след доклад на авторитетното издание The Wall Street Journal, според който Вашингтон е поставил на пауза планираните мащабни въздушни удари срещу Иран именно заради опасения от критично изчерпване на прехващачите за системите Patriot и THAAD.

Президентът Доналд Тръмп обаче реагира остро и категорично опроверга твърденията, че на американската армия и липсват боеприпаси за водене на потенциална пълномащабна война с Иран. В официално изявление пред същата медия Тръмп подчерта: „Разполагаме с много повече боеприпаси от всеки друг в света и с далеч повече, отколкото ни трябват“. Държавният глава нарече слуховете за недостиг „срамни“ и увери обществеността в неограничените възможности на американския военнопромишлен комплекс.

Въпреки успокоителните думи от Белия дом, вътрешни източници от Пентагона разкриват, че председателят на Съвета на началник-щабовете генерал Дан Кейн лично е информирал Тръмп за ускореното намаляване на ПВО резервите. Според военни експерти, цитирани от Ал-Джазира, продължаващият вече близо пет месеца конфликт в Близкия изток е принудил САЩ да изстрелят огромен брой прехващачи срещу иранските балистични ракети, което поставя под въпрос дългосрочната боеготовност в други стратегически региони.

За момента Вашингтон залага на дипломатически маневри чрез посредничеството на държавите от Персийския залив, за да осигури глътка въздух за логистично прегрупиране.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Амчи

    15 2 Отговор
    Ко да каже. Вчера -едно днес- друго.
    Как ще се издаде пред Иран, че е с пробити гащи. Не че те не знаят де

    05:12 27.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не моЙ

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    да се вреди чиляк от насмърканото.

    05:14 27.07.2026

  • 5 Европеец

    10 1 Отговор
    Дончо си говори колко да не заспи..... И малките деца знаят, че ракетите свършили.... За месец и половина ще произведат и отново ще атакуват Иран... Но остави ракетите, интересно ще бъде на трети ноември, след което ще чуем думата импиичмът.....

    05:17 27.07.2026

  • 6 Пичага

    10 1 Отговор
    Убеден съм, че Тръмп хабер няма колко са му ракетите.
    Той си гледа бизнеса.

    Коментиран от #8

    05:18 27.07.2026

  • 7 Абе страшно

    5 1 Отговор
    ще стане като започнат да се вривяват камикадзета по метрото и моловете в САЩ

    05:36 27.07.2026

  • 8 То там

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пичага":

    на президентите като цяло не им се дава такава информация. До скоро президентите не знаеха за съществуването на Зона 51, мислеха си, че това си е измислица в Невада само за да им върви местния бизнес с извънземни на чаши, плюшени играчки и всякакви сувенири...

    05:53 27.07.2026

  • 9 КЕФ

    2 0 Отговор
    Кравари загиват от ирански ракети, насочени от руското разузнаване.

    06:16 27.07.2026

  • 10 Хехехе...

    2 0 Отговор
    Каква я мислеха кравите- каква стана тя...
    За Иран нямат ракети пък Китай още щяха да бъхтят...
    Свършиха пуцалките....
    И сега става интересното....
    Тайванския конфликт се задава....

    06:27 27.07.2026