САЩ пред дилема за ПВО ракетите: Тръмп отрече недостиг

Администрацията на САЩ изрази сериозна загриженост, че евентуално публично разкриване на точния брой на американските запаси от ракети за противовъздушна отбрана (ПВО) застрашава пряко националната сигурност на страната.

Напрежението ескалира след доклад на авторитетното издание The Wall Street Journal, според който Вашингтон е поставил на пауза планираните мащабни въздушни удари срещу Иран именно заради опасения от критично изчерпване на прехващачите за системите Patriot и THAAD.

Президентът Доналд Тръмп обаче реагира остро и категорично опроверга твърденията, че на американската армия и липсват боеприпаси за водене на потенциална пълномащабна война с Иран. В официално изявление пред същата медия Тръмп подчерта: „Разполагаме с много повече боеприпаси от всеки друг в света и с далеч повече, отколкото ни трябват“. Държавният глава нарече слуховете за недостиг „срамни“ и увери обществеността в неограничените възможности на американския военнопромишлен комплекс.

Въпреки успокоителните думи от Белия дом, вътрешни източници от Пентагона разкриват, че председателят на Съвета на началник-щабовете генерал Дан Кейн лично е информирал Тръмп за ускореното намаляване на ПВО резервите. Според военни експерти, цитирани от Ал-Джазира, продължаващият вече близо пет месеца конфликт в Близкия изток е принудил САЩ да изстрелят огромен брой прехващачи срещу иранските балистични ракети, което поставя под въпрос дългосрочната боеготовност в други стратегически региони.

За момента Вашингтон залага на дипломатически маневри чрез посредничеството на държавите от Персийския залив, за да осигури глътка въздух за логистично прегрупиране.