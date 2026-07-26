Зеленски: Актуализирахме списъка с военни цели в Русия

В специално изявление след работно съвещание, проведено на 26 юли, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че страната му е актуализирала списъка с приоритетни цели на територията на Руската федерация.

В срещата участваха новият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Михайло Драпати и изпълняващият длъжността министър на отбраната Евгений Хмара.

Основен фокус на обсъжданията е бил планът за т.нар. „далекобойни санкции“. От началото на годината украинските сили са изпълнили над 1000 бойни мисии по обекти в руския тил, поразявайки петролна инфраструктура, заводи за военно производство и ключови логистични възли.

Новият обсег на ВСУ и уязвимостта на Русия

Според информация на Украинска правда, военният капацитет на Киев вече позволява нанасянето на прецизни удари на разстояния, надхвърлящи 3000 километра, като технологиите продължават да се развиват. Зеленски подчерта, че огромната териториална дълбочина, която преди се считаше за стратегическо предимство на Москва, в момента се превръща в сериозно предизвикателство за руското ръководство.

По данни на украинското разузнаване, по-голямата част от руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) са концентрирани около столицата Москва, Санкт Петербург, държавните резиденции и Кримския мост. Това оставя редица отдалечени военни и икономически обекти, включително в регионите на Урал и Сибир, уязвими за атаки с украински дронове.

Целта на операцията: Принуда към дипломация

Както съобщава sud.ua, новите цели ще бъдат избирани на база на тяхното икономическо и военно значение. Стратегията цели максимално ограничаване на възможностите на Кремъл да финансира войната и да произвежда съвременни оръжия.

„Нашата точност ефективно помага за създаването на условия за реална дипломация. Представили сме всички необходими предложения на руското политическо ръководство за прекратяване на тази война с достоен мир“, заяви Зеленски в официалния си профил в Х.

Паралелно с това, през последната седмица се наблюдава засилване на ударите по складове на логистични платформи в Русия и окупирания Крим, което според Института за изследване на войната допълнително разтегля ресурсите на руската противовъздушна отбрана.