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Зеленски: Актуализирахме списъка с военни цели в Русия
  Тема: Украйна

Зеленски: Актуализирахме списъка с военни цели в Русия

26 Юли, 2026 19:05, обновена 26 Юли, 2026 19:10 763 44

  • украйна-
  • списък-
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  • русия-
  • война-
  • зеленски

Киев засилва стратегията за „далекобойни санкции“ и разширява обсега на ударите си на над 3000 километра дълбоко зад фронтовата линия

Зеленски: Актуализирахме списъка с военни цели в Русия - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В специално изявление след работно съвещание, проведено на 26 юли, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че страната му е актуализирала списъка с приоритетни цели на територията на Руската федерация.

В срещата участваха новият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Михайло Драпати и изпълняващият длъжността министър на отбраната Евгений Хмара.

Основен фокус на обсъжданията е бил планът за т.нар. „далекобойни санкции“. От началото на годината украинските сили са изпълнили над 1000 бойни мисии по обекти в руския тил, поразявайки петролна инфраструктура, заводи за военно производство и ключови логистични възли.

Новият обсег на ВСУ и уязвимостта на Русия

Според информация на Украинска правда, военният капацитет на Киев вече позволява нанасянето на прецизни удари на разстояния, надхвърлящи 3000 километра, като технологиите продължават да се развиват. Зеленски подчерта, че огромната териториална дълбочина, която преди се считаше за стратегическо предимство на Москва, в момента се превръща в сериозно предизвикателство за руското ръководство.

По данни на украинското разузнаване, по-голямата част от руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) са концентрирани около столицата Москва, Санкт Петербург, държавните резиденции и Кримския мост. Това оставя редица отдалечени военни и икономически обекти, включително в регионите на Урал и Сибир, уязвими за атаки с украински дронове.

Целта на операцията: Принуда към дипломация

Както съобщава sud.ua, новите цели ще бъдат избирани на база на тяхното икономическо и военно значение. Стратегията цели максимално ограничаване на възможностите на Кремъл да финансира войната и да произвежда съвременни оръжия.

„Нашата точност ефективно помага за създаването на условия за реална дипломация. Представили сме всички необходими предложения на руското политическо ръководство за прекратяване на тази война с достоен мир“, заяви Зеленски в официалния си профил в Х.

Паралелно с това, през последната седмица се наблюдава засилване на ударите по складове на логистични платформи в Русия и окупирания Крим, което според Института за изследване на войната допълнително разтегля ресурсите на руската противовъздушна отбрана.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    Списъкът се прави в Рамщайн.

    19:11 26.07.2026

  • 2 🤡🤡🤡🤡🤡

    26 5 Отговор
    Клоун

    19:12 26.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    21 4 Отговор
    Вова,приключвай го тоя паразит

    19:15 26.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 вижда се

    20 4 Отговор
    А тоз мазохист е виновен за смъртта на над 1. 5 мил. украинци , и бягствота на над 5 мил. !!

    Коментиран от #10, #14

    19:16 26.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Колко ватенки са утепани?

    1 8 Отговор

    До коментар #8 от "вижда се":

    МММММ?

    19:18 26.07.2026

  • 11 Варна 3

    2 15 Отговор
    Освен петролни рафинерии и военни заводи, мишена са фирми, които подкрепят руското зверство срещу мирния украински народ. Русия вече е в упадък. Като Русия бъде победена, НИКАКВО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗВЕРСКАТА МОНГОЛСКА ДЪРЖАВА!

    19:19 26.07.2026

  • 12 корона

    11 0 Отговор
    Каквото им наредят от Пентагона.

    19:20 26.07.2026

  • 13 Тошо

    12 0 Отговор
    Накрая ще те актуализират и тебе и светът ще мирне най после.

    19:20 26.07.2026

  • 14 Вярно е

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "вижда се":

    И за отвличането на деца. И именно този мазохист е Путин.

    19:21 26.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ДрайвингПлежър

    9 3 Отговор
    Още много ще ги боли украинците... не искат да се учат!
    Каквото ударите в Русия - русия ще го върне Х2, зорлем карате Путин да сваля ръкавиците, с които ви гали и да удря здраво!

    19:22 26.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 пешо

    7 1 Отговор
    нека зарята в киев да започне сега

    19:24 26.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 26 Руската мърша няма край

    1 4 Отговор
    Факт.

    19:32 26.07.2026

  • 27 Ами

    2 2 Отговор
    За нацистите всички цели са военни.
    След складовете за електронна търговия
    подкарват хранителните вериги.
    Слава кокаина.

    19:33 26.07.2026

  • 28 Варна 3

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ако не беше влязла Червената армия":

    Ако не била влязла Червената армия, досега щяхме да си имаме висока интелигенция, могъща икономика, култура, свободна търговия и технологии. А сега сме на дъното заради това, че сме васали ту на САЩ, ту на Русия. А грижим ли се за България? А?

    Коментиран от #33

    19:36 26.07.2026

  • 29 СКОРО И ОДЕСА

    2 1 Отговор
    Ще бъде освободена.

    19:36 26.07.2026

  • 30 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    1 0 Отговор
    Повярваха на британците и загубиха държавата си.

    Коментиран от #35

    19:38 26.07.2026

  • 31 руснаците ще ви съдерат зад ника

    2 0 Отговор
    Като вкиснато зеле.

    19:39 26.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 жик так

    2 0 Отговор
    Само не разбирам защо руснаците до сега им вардиха инфраструктурата на тия наркомани .
    Трябваше от самото начало да им сринат скапаната държава до основи .

    19:40 26.07.2026

  • 35 Точно така

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Именно руснаците. Губят Русия.

    19:40 26.07.2026

  • 36 До Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Тия откачалки в учебниците им за 7,8 клас пише , че са изкопали черно море и
    ,че са по - велики от гърците защото са по - стара нация от тях .

    19:41 26.07.2026

  • 37 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    След като окраина е Киевска Рус, защо не е Киевска укра, а е Рус.
    Преди няколко дни четох твърдение, че окраинците са били славяни,
    преди няколко години пък твърдяха че са арийци, а на практика са си хазари.
    А хазарите са тюрки. А тюрките не са нито славяни, нито арийци.
    Сега остава да кажат, че са и македонци и гледай какво става :)

    Коментиран от #40

    19:42 26.07.2026

  • 38 Жеко

    1 0 Отговор
    Наркомана какво се притеснява за това? Да гледа собствената си коч,,,нка че укрите са плъзнали по Европата и Америката, та неговите горили трябва насилствено да пращат останалите укри на фронта, каквото могат да гепят от улиците. Иначе пропагандата, спускана му от Лондон си върви с пълна сила. Наричат я "разузнаване".

    19:48 26.07.2026

  • 39 читател

    2 0 Отговор
    Уж руски жертви, па като обменят убите украинските тела все по 7-8 пъти повече от руските.. Или ние украинските жертви не ги боим за такива?

    19:50 26.07.2026

  • 40 хазари са унгарците

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    а не украинците

    19:50 26.07.2026

  • 41 Стоичков

    2 0 Отговор
    Потников е дрогиран постоянно.

    19:51 26.07.2026

  • 42 Чуекът е напушен

    2 0 Отговор
    На Зеленски звездите му говорят. Също изглежда на наколко линии бело, или кафяво - то е по екология.Бившият президент няма образование, то не се получава по комедийната естрада, зле е с математиката. САЩ и НАТО нямат безгранични финанси и бездънни складове за оръжия. Русия, КНР, НДР имат по-мощна военна индустрия - първата година от войната КНДР бе снабдила Русия с три милиона крупнокалибрени снаради 152 мм, докато НАТО нямаше и един милион 155, така каза Мерц. А и на десетократно по-скъпа цена.

    19:52 26.07.2026

  • 43 проблема на Зеленски

    0 2 Отговор
    е кой ще подпише договора за руските репарации към Украйна след разпада на Руската федерация.

    Коментиран от #44

    19:52 26.07.2026

  • 44 ха ха ха ....

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "проблема на Зеленски":

    И ти ли си на същата дрога кат наркоса ....

    19:55 26.07.2026

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