Зеленски: Актуализирахме списъка с военни цели в Русия

В специално изявление след работно съвещание, проведено на 26 юли, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че страната му е актуализирала списъка с приоритетни цели на територията на Руската федерация.
В срещата участваха новият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Михайло Драпати и изпълняващият длъжността министър на отбраната Евгений Хмара.
Основен фокус на обсъжданията е бил планът за т.нар. „далекобойни санкции“. От началото на годината украинските сили са изпълнили над 1000 бойни мисии по обекти в руския тил, поразявайки петролна инфраструктура, заводи за военно производство и ключови логистични възли.
Новият обсег на ВСУ и уязвимостта на Русия
Според информация на Украинска правда, военният капацитет на Киев вече позволява нанасянето на прецизни удари на разстояния, надхвърлящи 3000 километра, като технологиите продължават да се развиват. Зеленски подчерта, че огромната териториална дълбочина, която преди се считаше за стратегическо предимство на Москва, в момента се превръща в сериозно предизвикателство за руското ръководство.
По данни на украинското разузнаване, по-голямата част от руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) са концентрирани около столицата Москва, Санкт Петербург, държавните резиденции и Кримския мост. Това оставя редица отдалечени военни и икономически обекти, включително в регионите на Урал и Сибир, уязвими за атаки с украински дронове.
Целта на операцията: Принуда към дипломация
Както съобщава sud.ua, новите цели ще бъдат избирани на база на тяхното икономическо и военно значение. Стратегията цели максимално ограничаване на възможностите на Кремъл да финансира войната и да произвежда съвременни оръжия.
„Нашата точност ефективно помага за създаването на условия за реална дипломация. Представили сме всички необходими предложения на руското политическо ръководство за прекратяване на тази война с достоен мир“, заяви Зеленски в официалния си профил в Х.
Паралелно с това, през последната седмица се наблюдава засилване на ударите по складове на логистични платформи в Русия и окупирания Крим, което според Института за изследване на войната допълнително разтегля ресурсите на руската противовъздушна отбрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:11 26.07.2026
2 🤡🤡🤡🤡🤡
19:12 26.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Гост
19:15 26.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 вижда се
Коментиран от #10, #14
19:16 26.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Колко ватенки са утепани?
До коментар #8 от "вижда се":МММММ?
19:18 26.07.2026
11 Варна 3
19:19 26.07.2026
12 корона
19:20 26.07.2026
13 Тошо
19:20 26.07.2026
14 Вярно е
До коментар #8 от "вижда се":И за отвличането на деца. И именно този мазохист е Путин.
19:21 26.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ДрайвингПлежър
Каквото ударите в Русия - русия ще го върне Х2, зорлем карате Путин да сваля ръкавиците, с които ви гали и да удря здраво!
19:22 26.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 пешо
19:24 26.07.2026
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26 Руската мърша няма край
19:32 26.07.2026
27 Ами
След складовете за електронна търговия
подкарват хранителните вериги.
Слава кокаина.
19:33 26.07.2026
28 Варна 3
До коментар #24 от "Ако не беше влязла Червената армия":Ако не била влязла Червената армия, досега щяхме да си имаме висока интелигенция, могъща икономика, култура, свободна търговия и технологии. А сега сме на дъното заради това, че сме васали ту на САЩ, ту на Русия. А грижим ли се за България? А?
Коментиран от #33
19:36 26.07.2026
29 СКОРО И ОДЕСА
19:36 26.07.2026
30 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #35
19:38 26.07.2026
31 руснаците ще ви съдерат зад ника
19:39 26.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 жик так
Трябваше от самото начало да им сринат скапаната държава до основи .
19:40 26.07.2026
35 Точно така
До коментар #30 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Именно руснаците. Губят Русия.
19:40 26.07.2026
36 До Ха ха ха
,че са по - велики от гърците защото са по - стара нация от тях .
19:41 26.07.2026
37 Ами
До коментар #9 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":След като окраина е Киевска Рус, защо не е Киевска укра, а е Рус.
Преди няколко дни четох твърдение, че окраинците са били славяни,
преди няколко години пък твърдяха че са арийци, а на практика са си хазари.
А хазарите са тюрки. А тюрките не са нито славяни, нито арийци.
Сега остава да кажат, че са и македонци и гледай какво става :)
Коментиран от #40
19:42 26.07.2026
38 Жеко
19:48 26.07.2026
39 читател
19:50 26.07.2026
40 хазари са унгарците
До коментар #37 от "Ами":а не украинците
19:50 26.07.2026
41 Стоичков
19:51 26.07.2026
42 Чуекът е напушен
19:52 26.07.2026
43 проблема на Зеленски
Коментиран от #44
19:52 26.07.2026
44 ха ха ха ....
До коментар #43 от "проблема на Зеленски":И ти ли си на същата дрога кат наркоса ....
19:55 26.07.2026