Борисов: Навън "йес, йес, йес", вътре "нет, нет, нет". Това е цялата им политика. Подаваме жалба пред КС за бюджета

Дадохме 100 дни толеранс. За съжаление, няма нито една сфера, в която можем да подкрепим това правителство. Бюджетът е пълен фалстарт. Орязаха толкова много неща. Ние ще подадем жалба пред Конституционния съд за този бюджет. Това каза от Варна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде репортер на ФОКУС.
"Наказват се работодателите с максималния осигурителен доход. Дни наред гледахме такава кампания против българското Черноморие. Няма министър, няма и туристи. За пръв път от 2022 г. Детската болница я няма в бюджета. Когато се върне ГЕРБ, ще направим Детската болница. Ние не сме партия, която се бори да е първа по позиция. Единственото хубаво в бюджета е, че 520 000 нуждаещи се българи ще получат по 50 евро по закон", заяви Борисов и определи бюджета като противоконституционен.
"Аз винаги съм се отнасял с уважение към президентската институция. Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик, много умно каза, че инициативен комитет ще я издигне. Не съобщи вицепрезидент, с което си остави отворена врата за тези, които ще я подкрепят. С кандидатурата си обедини всички леви. Подозирам, че ПБ ще я подкрепи, защото няма очи да не я подкрепи, ще е грозно ако не я. На 100% съм сигурен, че ще бъде подкрепена. Септември месец ще видим и социологиите, които ще излизат", коментира Борисов кандидатурата на Илияна Йотова за предстоящите президентски избори наесен.
"Не мога да си изкривя душата, че откакто Йотова стана президент тази институция се държи по съвсем различен начин, отколкото през предните 9 години. Тя действа със замаха на президент. Изборът на Гюров беше най-правилното решение, за да има такова правителство. Изисква се да се направи КСНС", посочи той.
"Навън "йес, йес, йес", вътре "нет, нет, нет". Това е цялата им политика. Доколкото разбирам, това правителство се бори с българските олигарси, докато помага на руските", заяви лидерът на ГЕРБ.
"Аз трябва да подготвя новата армия, новите хора. С вот на недоверие няма да падне това правителство. Улицата ще го свали, защото във всяка сфера те правят груби грешки. Излъгаха огромни маси хора. Ние дадохме толеранс като системна партия", заяви Борисов.
"В България вождове много, армия малка", каза още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На снимката намерете
А сега намерете и кравата.
Коментиран от #24
11:56 26.07.2026
2 Евгени от Алфапласт
-----
🤣🤣🤣
Значи, никога...😂
Коментиран от #56, #78
11:57 26.07.2026
3 ИИ на РР
напъването
сега вече ние сме господари
11:57 26.07.2026
4 Боко
Коментиран от #18
11:57 26.07.2026
5 Разгромяващ е боко
Коментиран от #48
11:59 26.07.2026
6 Перник
11:59 26.07.2026
7 Налудник
11:59 26.07.2026
8 Анкета
а) - Борисов
б) - Радев и олигарсите му
Коментиран от #16, #28
12:00 26.07.2026
9 БеГемот
12:00 26.07.2026
10 Ганя Путинофила
защото руският поп от КГБ публично нашока канчето на Радев насред София и от тогава Радев придоби Стокхолмски синдром!
А пък Йотова падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони!
12:01 26.07.2026
11 Овчар
Коментиран от #31, #81
12:02 26.07.2026
12 Враждите !
Но Като Цяло !
Има Право !
Въпреки Регреса в Тяхното Управление !
Но Този На Последния !
Подмина !
Всякакви Граници !
12:02 26.07.2026
13 Радев каза по БНТ
Най некомпетентният министър-председател в историята на България!
12:02 26.07.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Защото младите не знаят, а част от старите са забравили, че ТОЙ плати с наши пари за осем самоНЕлета ТАРАЛЯСНИ преди близо ДЕСЕТ години, а те още ГИ НЯМА В РОДНОТО НЕБЕ❗
При това плати цената равна на теглото им в ЗЛАТО❗
Плати я за да си направи една снимка пред една камина и да се спаси от изритване и намагнитване‼️
Коментиран от #17, #74
12:02 26.07.2026
15 Чорапа
12:04 26.07.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Анкета":Като в оня виц:
- И двете, Иванчо, и двете❗
12:04 26.07.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":на КЪСАТА ПАМЕТ....
Коментиран от #52
12:05 26.07.2026
18 Ква Беше Тая Мас ?Какво Беше Това Чудо ?
До коментар #4 от "Боко":Какво Беше Това Чудо ?
12:05 26.07.2026
19 Да попитаме
Коментиран от #27
12:05 26.07.2026
20 СВО 1 613 дни РЕЗИЛ
Какви времена само бяха. Без такива игрички "навън" и "вътре".
12:06 26.07.2026
21 никой не задава най-важноя въпрос:
Коментиран от #43
12:06 26.07.2026
22 Тик- Ток
12:07 26.07.2026
23 тикван чекемджароф
не ги търсете
12:07 26.07.2026
24 А сега намерете и кравата
До коментар #1 от "На снимката намерете":за стринка сатърова ли до хипопотама тиквон
ли иде реч
12:08 26.07.2026
25 Дупничанин
Коментиран от #83
12:09 26.07.2026
26 лежсед
12:09 26.07.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Да попитаме":Питай за КУБчето - укрофирмата дето върши нещо в Баба Алино ❗
Питай укропосРаничката отгледала ли е у...ец у-биец ❗
Питай, не се страхувай❗
Коментиран от #32
12:09 26.07.2026
28 що за глупав въпрос
До коментар #8 от "Анкета":единия каде 15 години другия сега започва!!! разбира се че боко микой неможе да го бие по кражби
Коментиран от #82
12:09 26.07.2026
29 Оооо
12:09 26.07.2026
30 Чорапа голем го вадеше, АМА МЕК!
Коментиран от #67, #85
12:10 26.07.2026
31 верно си овчар
До коментар #11 от "Овчар":това че си избягал егоистично в някоя друга държава да миеш чинии или тоалетни за да си спасиш страхливия задник не те прави предател на народа си нали ама хич… жалък егоистичен страхлив задник само тва е определението за вас !!!
12:12 26.07.2026
32 Всички знаят, че не си в час
До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Невзаров от КУБ-чето е руснак от Одеса, агент на ГРУ с украински паспорт!
Срещу него има куп дела в украинската държава!
Коментиран от #42, #45
12:12 26.07.2026
33 Лост
Коментиран от #37
12:13 26.07.2026
34 Хмм
12:13 26.07.2026
35 Също както онова малкото човече
12:14 26.07.2026
36 надпис новите умове
щото старите вкараха бг да е най бедна и ниско платена в ес
с бонус ошушкана хазна и десетки милиарди заеми
пременил се илия та па същия
12:15 26.07.2026
37 Хмм
До коментар #33 от "Лост":четох, че в София има 210 свободни места за деца в болниците, а те ще строят болница за 400 места
12:15 26.07.2026
38 джипката2021
много тикви! септември ще ги видим!
заряза България 15 год. кой ще те търпи
повече ! с тези 13% се правиш че си!
протести до дупка! както са магистралите на " Боко"!!!!!!!!!!!!!!!!!
12:16 26.07.2026
39 Тиквунййй
12:17 26.07.2026
40 оня с коня
12:18 26.07.2026
41 Можък
12:18 26.07.2026
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Всички знаят, че не си в час":А ти си толкова ВЧАС, че даже името му НЕ знаеш❗
Като оня водещ по БНТ дето три часа го наричаше НЕРВОЗОВ😀😀😀
12:18 26.07.2026
43 ЛОШО е
До коментар #21 от "никой не задава най-важноя въпрос:":НЕ сте чели достатъчно: Фискалният резерв се раздаде на банките, а те банките на простолюдието във вид на кредити за апартаменти и почивки. ЗА лапаница....
12:19 26.07.2026
44 Борисоф
12:20 26.07.2026
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Всички знаят, че не си в час":И като си ВЧАС, продължи и за поСРАМничката❗
Или те е СРАМ, та се правиш на заблеян недочел поста❗
12:20 26.07.2026
46 Пъмпкинко
12:20 26.07.2026
47 "новите умове"... без коментар
Коментиран от #60
12:21 26.07.2026
48 Голям смях
До коментар #5 от "Разгромяващ е боко":НО не каза:ЗАЩО не направи тоя същият бюджет преди 8 месеца. Такъв какъвто му се иска ББ. От СТРАХ.
12:21 26.07.2026
49 Софиянец
12:21 26.07.2026
50 Мис гащи
12:21 26.07.2026
51 стоян георгиев
12:23 26.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Отвратен
12:27 26.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 идиоти вън
12:28 26.07.2026
56 Точно така,
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":никога от червените или пеперудите
12:28 26.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ЛЮБИМЕЦ 13
12:29 26.07.2026
59 Лорда
12:29 26.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Kaлпазанин
12:31 26.07.2026
62 ИВАН СТОЙМЕНОВ ГЕШЕВ
12:32 26.07.2026
63 Учудено забелязал
12:33 26.07.2026
64 КАНДИДАТ ПРЕЗИДЕНТ ГЕРБ
Коментиран от #80
12:35 26.07.2026
65 А ти бе?
12:36 26.07.2026
66 Новите какво
12:37 26.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Боко Българоубиец Банкянски
Как бе, Боко?
Като плащат данък общ доход само върху 2300 евро върху заплатата си от десетки хиляди?
Така ли се наказват работодателите, вместо да им се шибне един прогресивен подоходен данък?
А ти си се връткаш с 200, нали? Хубаво ти е.
12:39 26.07.2026
69 ГаГа
12:39 26.07.2026
70 Имайте жал към нас!
Борисов и Цачева... и отдолу,с огромни букви...,,НОВИТЕ УМОВЕ"...
😂🤣😝😆😂🤣😝😆👍👏!
12:39 26.07.2026
71 Мек си ти и малък.
12:40 26.07.2026
72 Кога
12:42 26.07.2026
73 Пет пари
12:43 26.07.2026
74 Мноого ти е къса паметта!
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А какво каза бившият..-Вашият военен министър,относно щатските самолети-цистерни...?!
,,Ама те там само са паркирани..."
Да ви имам и хамелеонщината ви,да ви имам...!
12:45 26.07.2026
75 Тодар Живков
12:45 26.07.2026
76 Янко
Коментиран от #79
12:47 26.07.2026
77 усс.ран русофил
12:47 26.07.2026
78 Анонимен
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":Добре че нищо не зависи от теб нали не смяташ че европейската ни държава може да продължи с червените олигарси още хахахаха
Коментиран от #87
12:50 26.07.2026
79 Анонимен
До коментар #76 от "Янко":76 а ти катокакъв раздаваш присъди тук 76 хахахаха
Коментиран от #92
12:51 26.07.2026
80 Но брато дано има
До коментар #64 от "КАНДИДАТ ПРЕЗИДЕНТ ГЕРБ":Осветяване на кражбите съд и затвор. И НА ВСИЧКИ КОИТО ХЛЕНЧАТ ЧЕ РАДЕВ НИЩО НЕ ПРАВИ ИЗЧАКАЙТЕ .. НОВ ВСС НОВ ПРОКУРОР НОВА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТ И ТОГАВА ПИШЕТЕ ГОВОРЕТЕ. СЪС СЪЩИТЕ ГОРЕ ИЗБРОЕНИ ОТ СИСТЕМАТА НЕ СТАВА. СЕГА СЕ СЪБИРА ИНФОРМАЦИЯ. БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ТЪРПЕЛИВИ. И ЗА САМОЛЕТИТЕ ПЪРВО ДОГОВОРА ОТ 2006 ГОД ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВА. И ПРЕДИШНИТЕ КЪДЕ ПУСНАХА САМОЛЕТИТЕ ОБЛАГИ НИКАКВИ НО СЕГА ЗНАЙТЕ ЩЕ ИМА ТАКИВА ЗА ХОРАТА ТУК. ДОГОВОРЕНО Е. И БЛАГОДАРЯ ОТ ТРЪМП ИМАШЕ
Коментиран от #86
12:51 26.07.2026
81 Щъркел
До коментар #11 от "Овчар":Смятай какъв болен народ сме щом си търсим ГЕРБ и Бойко Борисов ?!?!?
Коментиран от #84
12:52 26.07.2026
82 Анонимен
До коментар #28 от "що за глупав въпрос":Рр от 10 години лежи в президентството а сега завладя цялата държава
Коментиран от #95
12:53 26.07.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Анонимен
До коментар #81 от "Щъркел":Болен да щом гласувахте за червената олигархия хахаха крадат ви безмилостно сега а вие се радвате хахаха
Коментиран от #90
12:55 26.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Развитие
До коментар #80 от "Но брато дано има":Рр да не муе бащиния държавата ни хахаха
12:57 26.07.2026
87 Евгени от Алфапласт
До коментар #78 от "Анонимен":Разкарай се, илитерат герберски! Ведно с гуруто ти, бандита борисов!🤣
12:58 26.07.2026
88 Доволни ли сте българи?
12:58 26.07.2026
89 А50
12:58 26.07.2026
90 Евгени от Алфапласт
До коментар #84 от "Анонимен":Промяна, важното е, че гербесъците сте наритани в ъгъла.😎
12:59 26.07.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Евгени от Алфапласт
До коментар #79 от "Анонимен":Тихо там, опозицията от коневръза!!!😎
13:02 26.07.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Статистик
13:03 26.07.2026
95 Евгени от Алфапласт
До коментар #82 от "Анонимен":Ми екстра, какво! Баце ти престъпника колко време я владеШЕ?😎
13:04 26.07.2026