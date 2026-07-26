Борисов: Навън "йес, йес, йес", вътре "нет, нет, нет". Това е цялата им политика. Подаваме жалба пред КС за бюджета

Дадохме 100 дни толеранс. За съжаление, няма нито една сфера, в която можем да подкрепим това правителство. Бюджетът е пълен фалстарт. Орязаха толкова много неща. Ние ще подадем жалба пред Конституционния съд за този бюджет. Това каза от Варна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде репортер на ФОКУС.

"Наказват се работодателите с максималния осигурителен доход. Дни наред гледахме такава кампания против българското Черноморие. Няма министър, няма и туристи. За пръв път от 2022 г. Детската болница я няма в бюджета. Когато се върне ГЕРБ, ще направим Детската болница. Ние не сме партия, която се бори да е първа по позиция. Единственото хубаво в бюджета е, че 520 000 нуждаещи се българи ще получат по 50 евро по закон", заяви Борисов и определи бюджета като противоконституционен.

"Аз винаги съм се отнасял с уважение към президентската институция. Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик, много умно каза, че инициативен комитет ще я издигне. Не съобщи вицепрезидент, с което си остави отворена врата за тези, които ще я подкрепят. С кандидатурата си обедини всички леви. Подозирам, че ПБ ще я подкрепи, защото няма очи да не я подкрепи, ще е грозно ако не я. На 100% съм сигурен, че ще бъде подкрепена. Септември месец ще видим и социологиите, които ще излизат", коментира Борисов кандидатурата на Илияна Йотова за предстоящите президентски избори наесен.

"Не мога да си изкривя душата, че откакто Йотова стана президент тази институция се държи по съвсем различен начин, отколкото през предните 9 години. Тя действа със замаха на президент. Изборът на Гюров беше най-правилното решение, за да има такова правителство. Изисква се да се направи КСНС", посочи той.

"Навън "йес, йес, йес", вътре "нет, нет, нет". Това е цялата им политика. Доколкото разбирам, това правителство се бори с българските олигарси, докато помага на руските", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Аз трябва да подготвя новата армия, новите хора. С вот на недоверие няма да падне това правителство. Улицата ще го свали, защото във всяка сфера те правят груби грешки. Излъгаха огромни маси хора. Ние дадохме толеранс като системна партия", заяви Борисов.

"В България вождове много, армия малка", каза още той.