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Борисов: Навън "йес, йес, йес", вътре "нет, нет, нет". Това е цялата им политика. Подаваме жалба пред КС за бюджета

Борисов: Навън "йес, йес, йес", вътре "нет, нет, нет". Това е цялата им политика. Подаваме жалба пред КС за бюджета

26 Юли, 2026 11:53 1 248 95

  • бойко борисов-
  • жалба-
  • конституционен съд-
  • бюджет

"Не мога да си изкривя душата, че откакто Йотова стана президент тази институция се държи по съвсем различен начин, отколкото през предните 9 години. Тя действа със замаха на президент", коментира още лидерът на ГЕРБ

Борисов: Навън "йес, йес, йес", вътре "нет, нет, нет". Това е цялата им политика. Подаваме жалба пред КС за бюджета - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Дадохме 100 дни толеранс. За съжаление, няма нито една сфера, в която можем да подкрепим това правителство. Бюджетът е пълен фалстарт. Орязаха толкова много неща. Ние ще подадем жалба пред Конституционния съд за този бюджет. Това каза от Варна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде репортер на ФОКУС.

"Наказват се работодателите с максималния осигурителен доход. Дни наред гледахме такава кампания против българското Черноморие. Няма министър, няма и туристи. За пръв път от 2022 г. Детската болница я няма в бюджета. Когато се върне ГЕРБ, ще направим Детската болница. Ние не сме партия, която се бори да е първа по позиция. Единственото хубаво в бюджета е, че 520 000 нуждаещи се българи ще получат по 50 евро по закон", заяви Борисов и определи бюджета като противоконституционен.

"Аз винаги съм се отнасял с уважение към президентската институция. Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик, много умно каза, че инициативен комитет ще я издигне. Не съобщи вицепрезидент, с което си остави отворена врата за тези, които ще я подкрепят. С кандидатурата си обедини всички леви. Подозирам, че ПБ ще я подкрепи, защото няма очи да не я подкрепи, ще е грозно ако не я. На 100% съм сигурен, че ще бъде подкрепена. Септември месец ще видим и социологиите, които ще излизат", коментира Борисов кандидатурата на Илияна Йотова за предстоящите президентски избори наесен.

"Не мога да си изкривя душата, че откакто Йотова стана президент тази институция се държи по съвсем различен начин, отколкото през предните 9 години. Тя действа със замаха на президент. Изборът на Гюров беше най-правилното решение, за да има такова правителство. Изисква се да се направи КСНС", посочи той.

"Навън "йес, йес, йес", вътре "нет, нет, нет". Това е цялата им политика. Доколкото разбирам, това правителство се бори с българските олигарси, докато помага на руските", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Аз трябва да подготвя новата армия, новите хора. С вот на недоверие няма да падне това правителство. Улицата ще го свали, защото във всяка сфера те правят груби грешки. Излъгаха огромни маси хора. Ние дадохме толеранс като системна партия", заяви Борисов.

"В България вождове много, армия малка", каза още той.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На снимката намерете

    56 3 Отговор
    хипопотама.
    А сега намерете и кравата.

    Коментиран от #24

    11:56 26.07.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    53 10 Отговор
    "Когато се върне ГЕРБ, ще направим Детската болница."
    -----
    🤣🤣🤣
    Значи, никога...😂

    Коментиран от #56, #78

    11:57 26.07.2026

  • 3 ИИ на РР

    21 2 Отговор
    моля ви изобщо не си заслужава
    напъването
    сега вече ние сме господари

    11:57 26.07.2026

  • 4 Боко

    63 2 Отговор
    Радев ми открадна филията с мас

    Коментиран от #18

    11:57 26.07.2026

  • 5 Разгромяващ е боко

    7 36 Отговор
    Дадохме 100 дни толеранс. За съжаление, няма нито една сфера, в която можем да подкрепим това правителство. Бюджетът е пълен фалстарт. Орязаха толкова много неща. Ние ще подадем жалба пред Конституционния съд за този бюджет. Това каза от Варна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде репортер на ФОКУС.

    Коментиран от #48

    11:59 26.07.2026

  • 6 Перник

    60 6 Отговор
    Мазния тиквеник е изключително нагъл!!Съд за тиквичка!!

    11:59 26.07.2026

  • 7 Налудник

    52 6 Отговор
    Въдворете го тоя психопат най-сетне! Ще вземе да направи някоя беля!

    11:59 26.07.2026

  • 8 Анкета

    18 1 Отговор
    Кой краде повече?
    а) - Борисов
    б) - Радев и олигарсите му

    Коментиран от #16, #28

    12:00 26.07.2026

  • 9 БеГемот

    36 1 Отговор
    Тоя па сякаш не си спомня с колко туби вазелин ходеше при началниците....

    12:00 26.07.2026

  • 10 Ганя Путинофила

    14 29 Отговор
    Радев е против санкциите към Гундяев,
    защото руският поп от КГБ публично нашока канчето на Радев насред София и от тогава Радев придоби Стокхолмски синдром!
    А пък Йотова падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони!

    12:01 26.07.2026

  • 11 Овчар

    29 9 Отговор
    В тази държава който гласува , плаща данъци е предател..! Храним кърлежите почти 40 г. И дърпаме България към дъното..! Само коктели Молотов и метални тръби могат да уплашат олигархичните закони които размазват нацията .!

    Коментиран от #31, #81

    12:02 26.07.2026

  • 12 Враждите !

    6 15 Отговор
    Са Нормално Нещо !

    Но Като Цяло !

    Има Право !

    Въпреки Регреса в Тяхното Управление !

    Но Този На Последния !

    Подмина !

    Всякакви Граници !

    12:02 26.07.2026

  • 13 Радев каза по БНТ

    17 22 Отговор
    че България не участва във войната с Иран, защото американските цистерни зареждали изтребителите извън територията на България!
    Най некомпетентният министър-председател в историята на България!

    12:02 26.07.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    34 1 Отговор
    Някой се надява на кръста памет на старите и безхаберието на младите❗
    Защото младите не знаят, а част от старите са забравили, че ТОЙ плати с наши пари за осем самоНЕлета ТАРАЛЯСНИ преди близо ДЕСЕТ години, а те още ГИ НЯМА В РОДНОТО НЕБЕ❗
    При това плати цената равна на теглото им в ЗЛАТО❗
    Плати я за да си направи една снимка пред една камина и да се спаси от изритване и намагнитване‼️

    Коментиран от #17, #74

    12:02 26.07.2026

  • 15 Чорапа

    14 16 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!

    12:04 26.07.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Анкета":

    Като в оня виц:
    - И двете, Иванчо, и двете❗

    12:04 26.07.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    на КЪСАТА ПАМЕТ....

    Коментиран от #52

    12:05 26.07.2026

  • 18 Ква Беше Тая Мас ?Какво Беше Това Чудо ?

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Боко":

    Какво Беше Това Чудо ?

    12:05 26.07.2026

  • 19 Да попитаме

    11 16 Отговор
    Радев, ЗКПЧ-то Гълъб Донев и Външно, да кажат, защо 120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони в България не извършват никаква дейност ?

    Коментиран от #27

    12:05 26.07.2026

  • 20 СВО 1 613 дни РЕЗИЛ

    9 2 Отговор
    "О, минало незбравимо"

    Какви времена само бяха. Без такива игрички "навън" и "вътре".

    12:06 26.07.2026

  • 21 никой не задава най-важноя въпрос:

    22 3 Отговор
    Къде са кинтите от Фискалния резерФ, с които беше обезпечено леФчето по време на Валутния съвет(борд)? Май някой много за папуняли и сега вият на умрело?

    Коментиран от #43

    12:06 26.07.2026

  • 22 Тик- Ток

    24 3 Отговор
    Тиквата така и не научи английски,където и да ходеше по света знаеше само една дума каквото и да го питаха казваше само йес,а сега завижда на Пилота че говори перфектно английски

    12:07 26.07.2026

  • 23 тикван чекемджароф

    21 0 Отговор
    Навън "йес, йес, йес" ще ви дооправят след мен, а чекмеджетата "нет, нет, нет"
    не ги търсете

    12:07 26.07.2026

  • 24 А сега намерете и кравата

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "На снимката намерете":

    за стринка сатърова ли до хипопотама тиквон
    ли иде реч

    12:08 26.07.2026

  • 25 Дупничанин

    25 3 Отговор
    Щом герберската шайка квичи, начи нещата се нареждат.

    Коментиран от #83

    12:09 26.07.2026

  • 26 лежсед

    27 0 Отговор
    Тоя дето го снимаха дибидюс гол с пълно чекмедже с евро и злато, дето каза че знае кои го е снимал, още е на свобода??? Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, дето с другата свиня милиарди ограби и купи на мис гащи най малко 2 двореца с парите на българите, та същия този критикува??? Не виждал реформи??? Не му харесва че не разпределя парите ни към братчеда Ради и котараците??? Иска още да ограбва. Ама е така защото не е в затвора. Защото е на свобода, за това си играе още пиеските. А вече можеше да чука камъни и да е министър на килия. Слава на Господ Иисус Христос вече го изритаха от властта българите. Кога нас ран ия Масон и льотчик, ще се сети да разбере кой ограби България и направи тези заеми. Това е въпроса, кога ще арестуват ОПГ ГЕРБ???

    12:09 26.07.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 5 Отговор

    До коментар #19 от "Да попитаме":

    Питай за КУБчето - укрофирмата дето върши нещо в Баба Алино ❗
    Питай укропосРаничката отгледала ли е у...ец у-биец ❗
    Питай, не се страхувай❗

    Коментиран от #32

    12:09 26.07.2026

  • 28 що за глупав въпрос

    15 2 Отговор

    До коментар #8 от "Анкета":

    единия каде 15 години другия сега започва!!! разбира се че боко микой неможе да го бие по кражби

    Коментиран от #82

    12:09 26.07.2026

  • 29 Оооо

    22 0 Отговор
    Тиквун успешно е развалил съботата на покорното си стадо, което е длъжно да му слуша брътвежите с часове и да не се обажда.

    12:09 26.07.2026

  • 30 Чорапа голем го вадеше, АМА МЕК!

    10 17 Отговор
    1 500 000 полезни идиота като мен, гласуваха за него!

    Коментиран от #67, #85

    12:10 26.07.2026

  • 31 верно си овчар

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Овчар":

    това че си избягал егоистично в някоя друга държава да миеш чинии или тоалетни за да си спасиш страхливия задник не те прави предател на народа си нали ама хич… жалък егоистичен страхлив задник само тва е определението за вас !!!

    12:12 26.07.2026

  • 32 Всички знаят, че не си в час

    7 7 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Невзаров от КУБ-чето е руснак от Одеса, агент на ГРУ с украински паспорт!
    Срещу него има куп дела в украинската държава!

    Коментиран от #42, #45

    12:12 26.07.2026

  • 33 Лост

    20 0 Отговор
    Бойко- Обиколката.И като я имаше детската болница в бюджета какво направихте вие?Прибирайте парите и болница йок.

    Коментиран от #37

    12:13 26.07.2026

  • 34 Хмм

    21 0 Отговор
    снимката е абсолютен майтап, новите умове - борисов и сачева, дето се провалила на изпита по български в СУ, а беше по едно време зам.министър на образованието

    12:13 26.07.2026

  • 35 Също както онова малкото човече

    14 2 Отговор
    От една много популярна реклама за сладолед дето скача и крещи Яж яж яж . Прилича ми на зиленски едно към едно. Дребно и вредно.

    12:14 26.07.2026

  • 36 надпис новите умове

    14 0 Отговор
    за нова реколта хитреещи тикви ли иде реч
    щото старите вкараха бг да е най бедна и ниско платена в ес
    с бонус ошушкана хазна и десетки милиарди заеми

    пременил се илия та па същия

    12:15 26.07.2026

  • 37 Хмм

    10 1 Отговор

    До коментар #33 от "Лост":

    четох, че в София има 210 свободни места за деца в болниците, а те ще строят болница за 400 места

    12:15 26.07.2026

  • 38 джипката2021

    8 2 Отговор
    време е за пенсия! иначе на полето има
    много тикви! септември ще ги видим!
    заряза България 15 год. кой ще те търпи
    повече ! с тези 13% се правиш че си!
    протести до дупка! както са магистралите на " Боко"!!!!!!!!!!!!!!!!!

    12:16 26.07.2026

  • 39 Тиквунййй

    9 4 Отговор
    Да си гледа зайчарника и да не се обажда

    12:17 26.07.2026

  • 40 оня с коня

    6 9 Отговор
    Ако Йотова не бъде избрана за Президент,това Правителство пада.Ако пък бъде избрана пак щ падне Правителството,но малко по-бавно.

    12:18 26.07.2026

  • 41 Можък

    10 0 Отговор
    тиквата вече ползува три езика!

    12:18 26.07.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "Всички знаят, че не си в час":

    А ти си толкова ВЧАС, че даже името му НЕ знаеш❗
    Като оня водещ по БНТ дето три часа го наричаше НЕРВОЗОВ😀😀😀

    12:18 26.07.2026

  • 43 ЛОШО е

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "никой не задава най-важноя въпрос:":

    НЕ сте чели достатъчно: Фискалният резерв се раздаде на банките, а те банките на простолюдието във вид на кредити за апартаменти и почивки. ЗА лапаница....

    12:19 26.07.2026

  • 44 Борисоф

    4 3 Отговор
    Кандидат за президент това е изход. Но и вход. Ново начало.

    12:20 26.07.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Всички знаят, че не си в час":

    И като си ВЧАС, продължи и за поСРАМничката❗
    Или те е СРАМ, та се правиш на заблеян недочел поста❗

    12:20 26.07.2026

  • 46 Пъмпкинко

    3 3 Отговор
    И най-лошият е по-добър от тебе.

    12:20 26.07.2026

  • 47 "новите умове"... без коментар

    8 1 Отговор
    Но все пак банкянският простак и престъпник понякога си позволява да изтърве и някоя истина помежду лъжите, докато при Моше Крадев всичко е лъжа върху лъжата.

    Коментиран от #60

    12:21 26.07.2026

  • 48 Голям смях

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Разгромяващ е боко":

    НО не каза:ЗАЩО не направи тоя същият бюджет преди 8 месеца. Такъв какъвто му се иска ББ. От СТРАХ.

    12:21 26.07.2026

  • 49 Софиянец

    10 3 Отговор
    Сглобкаджийска агония 😂 целия безроден евро боклук е ревнал в един глас! Що поне не си направите една коалиция "сглобка" на евролунатиците, бухахах

    12:21 26.07.2026

  • 50 Мис гащи

    8 1 Отговор
    Поизтъня чекмеджето напоследък. Бойко полиглота, освен конграчулейшънс и нйет, нйеет е научил, ама като го набара бай Ставри, едва ли ще му помогне.

    12:21 26.07.2026

  • 51 стоян георгиев

    9 2 Отговор
    А при гербо ппдб-лите даже и уйс и нет нямаше, само мълчание и ръце разтворили бузите на макс, готови да поемат всяка заповед от еуро фашагите!

    12:23 26.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Отвратен

    11 1 Отговор
    Този е един НАГЛЕЦ, който вместо да се засрами, подавал жалба! Какво ли ще стане, ако мнозина българи подадем жалба срещу него и сподвижниците му!

    12:27 26.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 идиоти вън

    7 0 Отговор
    Яаа, баце знаел чужди езици!

    12:28 26.07.2026

  • 56 Точно така,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    никога от червените или пеперудите

    12:28 26.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ЛЮБИМЕЦ 13

    8 0 Отговор
    БАРЦЕЛОНЦКИ МОЖИЛИ ДА СИ СКЪСАН ГАЛОШ ЗАБРАВИЛИ ОТ 2009г. КАКВИ ПРОСТОТИЙ СТОРИ НА ТОЗ НАРОД ПОПИТАЙ МИСИРКИТЕ И КОНЯ КОЛТУКЛИЕВА КАК ВИ ОХАЖВАШЕ.

    12:29 26.07.2026

  • 59 Лорда

    9 1 Отговор
    За стоте дни се хванал психарът... А на тебе, проста тикво, 15 ГОДИНИ ти дадоха толеранс. И още не си в пандиза!!!

    12:29 26.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Ротшилд говори на английски ,кога ще теглим заеми за укри и евреи ,и за евреи ,че народа да тегли още

    12:31 26.07.2026

  • 62 ИВАН СТОЙМЕНОВ ГЕШЕВ

    3 0 Отговор
    МНОГО МАЛКО МИ ТРЯБВАШЕ И ЩЯХ ДА ГО УБУЯ АМА ТО НЕЙДЕАЙА ПРИ МЕН ДУЛОВСКИ ПЪДПЪДЪЦИ ТУРСКАТА СНАХА.

    12:32 26.07.2026

  • 63 Учудено забелязал

    2 2 Отговор
    Бойко направи много хубава характеристика на опонента.все едно е съгласен сто процентово тя да е президент фурнаджийска лопата работи за комунистите гледа само файда да има...

    12:33 26.07.2026

  • 64 КАНДИДАТ ПРЕЗИДЕНТ ГЕРБ

    7 0 Отговор
    НЕ МУТРА НЕ БАНДИТ НЯМА КЮЛЧЕТА,ЧЕКМЕДЖЕТА НЯМА МАТА ХАРИ ЧИС БАНКЕНСКИЯ ШОП.

    Коментиран от #80

    12:35 26.07.2026

  • 65 А ти бе?

    4 0 Отговор
    Цървул!Бай Ганьо !

    12:36 26.07.2026

  • 66 Новите какво

    3 1 Отговор
    Защото ум и граб - 0

    12:37 26.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Боко Българоубиец Банкянски

    8 0 Отговор
    "Наказват се работодателите с максималния осигурителен доход."

    Как бе, Боко?

    Като плащат данък общ доход само върху 2300 евро върху заплатата си от десетки хиляди?

    Така ли се наказват работодателите, вместо да им се шибне един прогресивен подоходен данък?

    А ти си се връткаш с 200, нали? Хубаво ти е.

    12:39 26.07.2026

  • 69 ГаГа

    5 0 Отговор
    Няма по-нагли и прости от тези! Оставиха страната в състояние на пълна катастрофа и имат гьонсурат и оценки да дават след 2 месеца. Мачът за тях е свирен, да се молят да не попаднат и зад решеткиге.

    12:39 26.07.2026

  • 70 Имайте жал към нас!

    6 0 Отговор
    Ще паднем от смях,с тази снимка...!
    Борисов и Цачева... и отдолу,с огромни букви...,,НОВИТЕ УМОВЕ"...
    😂🤣😝😆😂🤣😝😆👍👏!

    12:39 26.07.2026

  • 71 Мек си ти и малък.

    6 2 Отговор
    Със Какво ти е навредил Радев. Върши си работата която му оставиха недоок латените пеперуди туулупови и шишкави. Водопада никъде го няма зафчу избяга слафчу се ус@@@. Ограбиха ви и сега треска ги тресе защото идва следствие за всички им порочни дела. А още нямат и сто дни не знам тууулупа как ги брои. За четене езици знам че не става но и във смятането е зле. РАДЕВ ХВАЩАЙ СЕ!???! ЗАПОЧНА НО МНОГО бавно ОХЛЮФСКО. И РАЗДАВАЙ ПРАВОСЪДИЕ И РЕД. Покажи ни истината за прехода 17 годишен.

    12:40 26.07.2026

  • 72 Кога

    4 0 Отговор
    Ще го разследват този?

    12:42 26.07.2026

  • 73 Пет пари

    7 0 Отговор
    ББ егати жалкаря. Своите долнопробия ги приписва на други. Патологичен лъжец!

    12:43 26.07.2026

  • 74 Мноого ти е къса паметта!

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А какво каза бившият..-Вашият военен министър,относно щатските самолети-цистерни...?!
    ,,Ама те там само са паркирани..."
    Да ви имам и хамелеонщината ви,да ви имам...!

    12:45 26.07.2026

  • 75 Тодар Живков

    3 1 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво и крадливо племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    12:45 26.07.2026

  • 76 Янко

    3 3 Отговор
    Прав е бати Бойко тиквата защото до сега трябваше да го осъдят за пране на пари а те му дават микрофона.

    Коментиран от #79

    12:47 26.07.2026

  • 77 усс.ран русофил

    1 1 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    12:47 26.07.2026

  • 78 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    Добре че нищо не зависи от теб нали не смяташ че европейската ни държава може да продължи с червените олигарси още хахахаха

    Коментиран от #87

    12:50 26.07.2026

  • 79 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Янко":

    76 а ти катокакъв раздаваш присъди тук 76 хахахаха

    Коментиран от #92

    12:51 26.07.2026

  • 80 Но брато дано има

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "КАНДИДАТ ПРЕЗИДЕНТ ГЕРБ":

    Осветяване на кражбите съд и затвор. И НА ВСИЧКИ КОИТО ХЛЕНЧАТ ЧЕ РАДЕВ НИЩО НЕ ПРАВИ ИЗЧАКАЙТЕ .. НОВ ВСС НОВ ПРОКУРОР НОВА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТ И ТОГАВА ПИШЕТЕ ГОВОРЕТЕ. СЪС СЪЩИТЕ ГОРЕ ИЗБРОЕНИ ОТ СИСТЕМАТА НЕ СТАВА. СЕГА СЕ СЪБИРА ИНФОРМАЦИЯ. БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ТЪРПЕЛИВИ. И ЗА САМОЛЕТИТЕ ПЪРВО ДОГОВОРА ОТ 2006 ГОД ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВА. И ПРЕДИШНИТЕ КЪДЕ ПУСНАХА САМОЛЕТИТЕ ОБЛАГИ НИКАКВИ НО СЕГА ЗНАЙТЕ ЩЕ ИМА ТАКИВА ЗА ХОРАТА ТУК. ДОГОВОРЕНО Е. И БЛАГОДАРЯ ОТ ТРЪМП ИМАШЕ

    Коментиран от #86

    12:51 26.07.2026

  • 81 Щъркел

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Овчар":

    Смятай какъв болен народ сме щом си търсим ГЕРБ и Бойко Борисов ?!?!?

    Коментиран от #84

    12:52 26.07.2026

  • 82 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "що за глупав въпрос":

    Рр от 10 години лежи в президентството а сега завладя цялата държава

    Коментиран от #95

    12:53 26.07.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "Щъркел":

    Болен да щом гласувахте за червената олигархия хахаха крадат ви безмилостно сега а вие се радвате хахаха

    Коментиран от #90

    12:55 26.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Развитие

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "Но брато дано има":

    Рр да не муе бащиния държавата ни хахаха

    12:57 26.07.2026

  • 87 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Анонимен":

    Разкарай се, илитерат герберски! Ведно с гуруто ти, бандита борисов!🤣

    12:58 26.07.2026

  • 88 Доволни ли сте българи?

    1 0 Отговор
    развалът тръгна още от управлението на ГЕРБ.Ако сте истински българи това трябва да ви е ясно.Чудя се на хора които още имат и капка съвест да пишат за подкрепа на ГЕРБ. Всички са вързани като свински опашки, а това което става в България даже и в най изостаналите страни го няма. Краде се от всичко което може да се краде. Катастрофи всеки ден, няма лекарства които се изнасят навън, мръсотия навсякъде, наркомани, пияници е това е България благодарение на всички управляващи до сега.

    12:58 26.07.2026

  • 89 А50

    0 0 Отговор
    На масата пише Новите умове пък виждаме стари престъпници

    12:58 26.07.2026

  • 90 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Анонимен":

    Промяна, важното е, че гербесъците сте наритани в ъгъла.😎

    12:59 26.07.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "Анонимен":

    Тихо там, опозицията от коневръза!!!😎

    13:02 26.07.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Статистик

    0 0 Отговор
    Тоя не беше ли управлявал 17 години. И сегашното състояние на държавата не е ли негово дело.

    13:03 26.07.2026

  • 95 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Анонимен":

    Ми екстра, какво! Баце ти престъпника колко време я владеШЕ?😎

    13:04 26.07.2026

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