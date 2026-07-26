Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Димитър Стоянов: На изборите за президент ще гласувам за Йотова, независимо кого ще подкрепи ПБ

Димитър Стоянов: На изборите за президент ще гласувам за Йотова, независимо кого ще подкрепи ПБ

26 Юли, 2026 20:50 730 30

  • димитър стоянов-
  • гласуване-
  • илияна йотова-
  • подкрепа-
  • прогресивна българия

Военният министър призна, че разполагането на военни самолети носи рискове за сигурността, но подчерта, че държавата и съюзниците предприемат всички необходими мерки за тяхното ограничаване.

Димитър Стоянов: На изборите за президент ще гласувам за Йотова, независимо кого ще подкрепи ПБ - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че лично би подкрепил Илияна Йотова на изборите за президент наесен, въпреки че окончателното решение кого ще подкрепи „Прогресивна България“ предстои да бъде взето от колективните органи на партията.

В предаването „Защо?“ по bTV Стоянов посочи, че е работил с Йотова девет години и я определя като „отличен представител и отличен политик“.

„Категорично го заявявам, че бих гласувал за нея“, каза министърът. По думите му, дори партийната позиция да е различна, всеки има право на лично мнение.

Основна тема в разговора беше разполагането на американски военни самолети на авиобаза „Безмер“. Стоянов призна, че решението не е било лесно, защото поражда страхове в обществото, но подчерта, че България изпълнява ангажиментите си по споразумението със Съединените щати.

Министърът отправи критики към опозицията, която според него е избягала от дебата в парламента, въпреки че години наред е защитавала евроатлантическата ориентация на страната. Той припомни, че споразумението за съвместно използване на военни съоръжения е подписано през 2006 г., а през 2016 г. е удължено безсрочно.

Стоянов призна, че разполагането на военни самолети носи рискове за сигурността, но подчерта, че държавата и съюзниците предприемат всички необходими мерки за тяхното ограничаване.

Има ли опасност Иран да изстреля ракета към България?
По повод предупреждението на Иран, че ще държи отговорни държавите, които подпомагат САЩ, министърът беше попитан дали е възможна ракетна атака срещу България.

„Всичко е възможно, но първото, което е, България е под така да се каже чадъра на противоракетната отбрана на НАТО. И то хваща цялата територия на България. Освен това, има разположени сили и средства в съседна Турция. Освен това, има сили и средства разположени в Средиземно море, които са доказали своята ефективност. Така че аз не се притеснявам от това, че Иран би изстрелял някоя ракета“, заяви Стоянов.

Министърът подчерта, че ако Иран все пак атакува България, това би означавало задействане на член 5 от Северноатлантическия договор.

„Не се притеснявам, че Иран би изстрелял някоя ракета. Ако това се случи, автоматично ще поискаме консултации и ще бъде задействан член 5. Не го очаквам и смятам, че сме предприели достатъчно адекватни мерки, за да не се случи“, заяви Стоянов.

По думите му рискът от терористичен акт също е по-нисък, след като самолетите ще бъдат разположени на силно охраняваната авиобаза „Безмер“, а не на гражданското летище в София. Министърът уточни, че американските самолети все още не са пристигнали, но се очаква това да стане през следващата седмица.

В интервюто Стоянов коментира и темата за т.нар. Коалиция на желаещите за Украйна. Според него България никога не е вземала официално решение да бъде част от тази инициатива.

„Няма нито решение на Министерския съвет, нито на който и да е друг орган. България не трябва да участва фиктивно в една коалиция, а да има силен глас и да го изразява там, където трябва“, заяви министърът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    18 2 Отговор
    Йотова е аут

    Коментиран от #11

    20:51 26.07.2026

  • 2 Хе Хе

    13 5 Отговор
    Тези чурапе стават толкова противни че и Буци да се кандатира ще ги мине с 200

    20:53 26.07.2026

  • 3 ШЕФА

    18 2 Отговор
    Добре че ни уведоми продажнико и престъпнико за да знае целият български народ за кого да не гласува.

    20:53 26.07.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    8 5 Отговор
    Тоя "член" 5-ти е такава бутафория, че не е истина. Не дай си боже верно да се налага да се позовавате на него. Ако въобще остане кой...

    20:53 26.07.2026

  • 5 тоя

    11 0 Отговор
    същи р.гечев фурнаджийски л.

    20:54 26.07.2026

  • 6 оня с коня

    11 1 Отговор
    В момента Йотова е ВрИД президент.
    Едва ли ще гласуват за нея

    20:54 26.07.2026

  • 7 Варна

    13 1 Отговор
    След изказването на този национален предател Иди.това вече е загубила.

    20:54 26.07.2026

  • 8 Ма разбира се !

    2 8 Отговор
    Тя е направила толкова много за България .

    20:55 26.07.2026

  • 9 Без име

    4 6 Отговор
    Явно машинките вече са програмирани.

    20:55 26.07.2026

  • 10 Ъхъ

    5 4 Отговор
    На изборите няма да гласувам за Йотова и ппдб/ЛГБТ, защото са едно и също!😋

    Коментиран от #15

    20:57 26.07.2026

  • 11 Зависи

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ако има за опонент Цецка , би било много оспорвано-))

    20:58 26.07.2026

  • 12 Хаха

    10 0 Отговор
    Въобще не ни интересува за кого ще гласуваш.

    20:58 26.07.2026

  • 13 И нас

    7 0 Отговор
    Кво ни интересува 👋всеки си има избор 👋

    20:59 26.07.2026

  • 14 Гробар

    6 2 Отговор
    Стига бе. Пичи президент България не е имала и няма и да има. Не може сигурността на държавата да зависи от мен. зиса на една пу. тарана от село.

    Коментиран от #21

    21:00 26.07.2026

  • 15 Гробар

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ъхъ":

    Правилно. Не може една фурнаджийска лопата да е президент. Да оди да копа картофи.

    21:01 26.07.2026

  • 16 БОЦ - ко

    7 0 Отговор
    Пълна държава,
    С гню.сни комунисти,
    Какво друго остава ???
    ОСВЕН - кли. ЗМА и гли. СТИ !!!

    21:02 26.07.2026

  • 17 Цвете

    6 0 Отговор
    И ТИ ЛИ БРУТЕ.? ЩЕ СЕ ИЗБЕРЕ ДОСТОЕН ПРЕЗИДЕНТ С ТОПКИ.ВИЕ СЕ " ДОКАЗАХТЕ " БЪРЗО И ДОСТА СРЪЧНО, СЕГА СМЕ НА ХОД ТЕЗИ, ОТ КОИТО ВИ ЗАВИСЯТ ЗАПЛАТИТЕ.И ДА ВЗЕМЕТЕ ДА СИ ПЛАЩАТЕ СУБСИДИИТЕ ВИЕ ЛИЧНО. ДОСТАТЪЧНО ХРАНТУТНИЦИ НАХРАНИХМЕ ,ЗА ДА НИ ОГРАБВАТ 35 ГОДИНИ. НАЛИ ТАКА? И ВИЖТЕ, КАКВО СТАВА ПО ВЪПРОСА С КТБ, БУЛГАРТАБАК, ЛАФКА И ВИВАКОМ? ДА ВРЪЩА ПАРИТЕ МАГНИТСКИ.

    21:02 26.07.2026

  • 18 БЕЗ ИЗНЕНАДИ!

    3 1 Отговор
    гадж€то на р"ум€н" БО(га)ТАШ- митко $€Х(к)р€тарка(ми тю -ду ду ка) БЪРЗА ДА ПУ$Н€ "$М$а"
    (ДА СЕ ОБАДИ ОТ КОНЕВРЪЗА),Мазникът му с Мазник!
    мит€, ИМА ЛИ НА НЯКОЙ ДА НЕ МУ Е ЯСНО ,ЧЕ СИ Ч€РВ€Н Б . К Л У К и ДО Л€Н ЛЯВ П€ Д . Л!?
    ВЪН Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ ф а т м а ц и-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    21:11 26.07.2026

  • 19 Митьо бомбата

    0 0 Отговор
    Аз съм заклет путинист!

    21:15 26.07.2026

  • 20 Здравка

    4 0 Отговор
    Аз и четири членното ми семейство - Няма . Не само за подготвяните и започнали грабежи ,но и за лъжите за някаква борба с олигархията , ама на другите докато се обгради с още по овълчена номенклатура. Най-късно на пролет и да Ви няма. Стягайте багажа към БСП резултатите и ако загубите ще знаете къде Ви е мястото . А представи си да загубите и кметските . Май няма защо да правите обещания като за 8 км магистрала на година за милиарди до 2030 . много добре знаете какво значи за бедняците работещи 30 % още на Винетки за неща които от години " ЩЕ " . 20 % акциза на цигарите ще кажете ,че е нищо ,но хората казват - " аз за три кутии цигари Няма да работя " , а Вие това замразихте -минималната ,след като обаче си направихте Вашата на около 5000 основната . Проклети изедници комунисти . 82 години все пре боядисани ,крадливи и ненаядени . С кражби на шумкарски отрочета икономика е невъзможна.

    21:17 26.07.2026

  • 21 Груби, нищо не разбираш!

    0 5 Отговор

    До коментар #14 от "Гробар":

    Жената президент ще е повече мъж от всички мъже президенти, преди нея!

    21:17 26.07.2026

  • 22 .....

    7 0 Отговор
    Тя и вице не трябваше да е!

    21:18 26.07.2026

  • 23 Я верно ли

    7 0 Отговор
    КАК ПЪК ТИЯ КОМУНЕТА БИЛИ НАЙ ПОДГОТВЕНИ.ТАЯ ПОДЛОГА И ЗА ЧЕП ЗА ЗЕЛЕ НЕСТАВА

    21:19 26.07.2026

  • 24 Нас нормалните

    4 0 Отговор
    какво ни пука?

    21:23 26.07.2026

  • 25 Кадиров

    1 0 Отговор
    И с коза ще спечелим!

    21:25 26.07.2026

  • 26 Е и ккво

    5 0 Отговор
    Ама това изобщо не ни интересува.

    21:25 26.07.2026

  • 27 Теб

    0 0 Отговор
    ще издигне!

    21:31 26.07.2026

  • 28 Да издигнат

    0 0 Отговор
    Волен,или воеводата!

    21:32 26.07.2026

  • 29 Този

    0 0 Отговор
    ли беше в Атака при Волен?

    21:33 26.07.2026

  • 30 Чочо

    0 0 Отговор
    И за какво ни е Президент, като той е безгласна буква. Само да се гушка с голяма заплата.

    21:34 26.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол