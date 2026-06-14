Подкрепата за Доналд Тръмп в провинциалните райони на САЩ намалява

Подкрепата за американския президент Доналд Тръмп сред жителите на селските и провинциалните райони на Съединените щати е спаднала до 50 процента през юни, показва проучване на Ройтерс и Ипсос. Това представлява най-ниското ниво на одобрение сред тази традиционно силна за него избирателна група от началото на втория му мандат, пише БТА.
За сравнение, през февруари 2025 година подкрепата в тези региони е достигала 60 процента, докато делът на неодобряващите е нараснал от 34 на 48 процента.
Резултатите са значими с оглед на факта, че именно избирателите в провинциалните райони традиционно осигуряват стабилна подкрепа за Тръмп на президентските избори. Според анализ на Pew Research Center той е печелил убедително гласовете на тези избиратели както през 2016 и 2020 година, така и на изборите през 2024 година.
Настоящият спад в одобрението може да има значение за предстоящите междинни избори за Конгреса през ноември, когато Републиканската партия ще се стреми да запази крехкото си мнозинство.
Общото обществено одобрение за президента в момента е около 35 процента - едно от най-ниските нива в политическата му кариера. Сред основните фактори за това се посочват инфлацията, цените на горивата и икономическите предизвикателства.
Особено ясно това се проявява в селските райони, където фермерите са изправени пред нарастващи разходи за производство, по-слаби реколти и затруднен износ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
16:42 14.06.2026
2 ташунко сапа
16:42 14.06.2026
3 Последния Софиянец
16:43 14.06.2026
4 Пламен
16:51 14.06.2026
5 Цвете
17:10 14.06.2026
6 грУЙО
Коментиран от #9
17:18 14.06.2026
7 Дон Турболенто
17:19 14.06.2026
8 Хахаха!🎺🥳😀
17:21 14.06.2026
9 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #6 от "грУЙО":"Европата" е американски конкурент, т.е. лют враг, а с Русия САЩ няма какво да дели.
17:23 14.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ТО ТАКА СТАВА.
17:29 14.06.2026
12 ТОЧНО МНОГО ТОЧНО.
До коментар #10 от "Мисирите мълчат":ОКРАНЯНО са самата "доброта"" всичко взимат правят важното да е на далавера. Не им пука за света дори и за тях самите. А ковида от къде дойде от такава лаборатория.
17:33 14.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 тиквата
на времето беше над 600 000
за последно ги преброиха на 440 000
и фуража им поскъпна
17:34 14.06.2026
15 Оранжевият клоун е жалък
17:34 14.06.2026
16 Демократ
17:42 14.06.2026
17 факт
До коментар #10 от "Мисирите мълчат":и тука има
18:00 14.06.2026