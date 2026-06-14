Подкрепата за Доналд Тръмп в провинциалните райони на САЩ намалява

Подкрепата за американския президент Доналд Тръмп сред жителите на селските и провинциалните райони на Съединените щати е спаднала до 50 процента през юни, показва проучване на Ройтерс и Ипсос. Това представлява най-ниското ниво на одобрение сред тази традиционно силна за него избирателна група от началото на втория му мандат, пише БТА.

За сравнение, през февруари 2025 година подкрепата в тези региони е достигала 60 процента, докато делът на неодобряващите е нараснал от 34 на 48 процента.

Резултатите са значими с оглед на факта, че именно избирателите в провинциалните райони традиционно осигуряват стабилна подкрепа за Тръмп на президентските избори. Според анализ на Pew Research Center той е печелил убедително гласовете на тези избиратели както през 2016 и 2020 година, така и на изборите през 2024 година.

Настоящият спад в одобрението може да има значение за предстоящите междинни избори за Конгреса през ноември, когато Републиканската партия ще се стреми да запази крехкото си мнозинство.

Общото обществено одобрение за президента в момента е около 35 процента - едно от най-ниските нива в политическата му кариера. Сред основните фактори за това се посочват инфлацията, цените на горивата и икономическите предизвикателства.

Особено ясно това се проявява в селските райони, където фермерите са изправени пред нарастващи разходи за производство, по-слаби реколти и затруднен износ.