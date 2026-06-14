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Подкрепата за Доналд Тръмп в провинциалните райони на САЩ намалява

Подкрепата за Доналд Тръмп в провинциалните райони на САЩ намалява

14 Юни, 2026 16:37 1 036 17

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  • сащ

Допитване показва спад на одобрението на фона на поскъпване на горивата и храните

Подкрепата за Доналд Тръмп в провинциалните райони на САЩ намалява - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Подкрепата за американския президент Доналд Тръмп сред жителите на селските и провинциалните райони на Съединените щати е спаднала до 50 процента през юни, показва проучване на Ройтерс и Ипсос. Това представлява най-ниското ниво на одобрение сред тази традиционно силна за него избирателна група от началото на втория му мандат, пише БТА.

За сравнение, през февруари 2025 година подкрепата в тези региони е достигала 60 процента, докато делът на неодобряващите е нараснал от 34 на 48 процента.

Резултатите са значими с оглед на факта, че именно избирателите в провинциалните райони традиционно осигуряват стабилна подкрепа за Тръмп на президентските избори. Според анализ на Pew Research Center той е печелил убедително гласовете на тези избиратели както през 2016 и 2020 година, така и на изборите през 2024 година.

Настоящият спад в одобрението може да има значение за предстоящите междинни избори за Конгреса през ноември, когато Републиканската партия ще се стреми да запази крехкото си мнозинство.

Общото обществено одобрение за президента в момента е около 35 процента - едно от най-ниските нива в политическата му кариера. Сред основните фактори за това се посочват инфлацията, цените на горивата и икономическите предизвикателства.

Особено ясно това се проявява в селските райони, където фермерите са изправени пред нарастващи разходи за производство, по-слаби реколти и затруднен износ.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    10 2 Отговор
    Еми , да направи още една война и рейтинга му ще скочи! Няма американски президент, да не е направил своя война и военни престъпления.

    16:42 14.06.2026

  • 2 ташунко сапа

    11 1 Отговор
    каква подкрепа белият вожд е луд

    16:42 14.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Важното е че Хазарите го подкрепят.

    16:43 14.06.2026

  • 4 Пламен

    8 1 Отговор
    Той затуй се чуди как да свали цената на нафтата , защото трактористите и тираджиите в САЩ гласуват за републиканците, ама сега може да станат демократи.

    16:51 14.06.2026

  • 5 Цвете

    9 2 Отговор
    ДОБРЕ ЧЕ ИМА ПРОУЧВАНИЯ ,ДАНО ДА СА ВЕРНИ.ТО ДРУГО НЕ СЕ И ОЧАКВА.ПОДПАЛИ СВЕТА ОТ НАПАДЕНИЯ ,А СИ ВЪОБРАЗЯВА ,ЧЕ ЩЕ СЕ " ВДИГНЕ " РЕЙТИНГЪТ ЛИ? АБСУРД.

    17:10 14.06.2026

  • 6 грУЙО

    3 3 Отговор
    И какво от това. Важното е да отслаби и съсипе еврпата , така помага на Путин!

    Коментиран от #9

    17:18 14.06.2026

  • 7 Дон Турболенто

    5 1 Отговор
    Нормално. Беше избран заради огромните вътрешни проблеми, натрупвани с години, не за да започва скъпи (а и неефективни) войни на хиляди километри. На практика излъга избирателите си.

    17:19 14.06.2026

  • 8 Хахаха!🎺🥳😀

    6 1 Отговор
    Американците са добри християни, винаги готови да помогнат, но наивни като деца. Те пуснаха украинските зверове в своя дом. Но великия бял вожд Доналд Тръмп прозря опасността и им тегли мощен американски шут. Те изхвърчаха през океана и се впиха в Европа, да смучат нашите пари.

    17:21 14.06.2026

  • 9 Хахаха!🎺🥳😀

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "грУЙО":

    "Европата" е американски конкурент, т.е. лют враг, а с Русия САЩ няма какво да дели.

    17:23 14.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ТО ТАКА СТАВА.

    2 0 Отговор
    Отиват там уж да управляват а после се излагат яко. И най якото за тях е че излизат от там по богати със пъти. Но живота е кратък а след тях що ще правят със това богатство наследници не се зНае. В повечето случаи е прокълнато.

    17:29 14.06.2026

  • 12 ТОЧНО МНОГО ТОЧНО.

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мисирите мълчат":

    ОКРАНЯНО са самата "доброта"" всичко взимат правят важното да е на далавера. Не им пука за света дори и за тях самите. А ковида от къде дойде от такава лаборатория.

    17:33 14.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 тиквата

    3 0 Отговор
    то и моите стада намаляха
    на времето беше над 600 000
    за последно ги преброиха на 440 000
    и фуража им поскъпна

    17:34 14.06.2026

  • 15 Оранжевият клоун е жалък

    2 0 Отговор
    И на село вече не го искат изкукуригалия Теопмет

    17:34 14.06.2026

  • 16 Демократ

    2 1 Отговор
    Надявайте се. Демолратите няма да видят мандат през следващите 450 години. Следващата двойка Джей Ди с вице Рубио

    17:42 14.06.2026

  • 17 факт

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мисирите мълчат":

    и тука има

    18:00 14.06.2026