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Техеран се похвали: Продадохме петрол за 18 млрд. долара по време на войната и примирието

Техеран се похвали: Продадохме петрол за 18 млрд. долара по време на войната и примирието

26 Юли, 2026 14:10 617 10

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  • доналд тръмп

Тези продажби са генерирали над 60% от заложените приходи от петрол в годишния бюджет на Ислямската република

Техеран се похвали: Продадохме петрол за 18 млрд. долара по време на войната и примирието - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранският министър на петрола Мохсен Пакнеджад каза, че Ислямската република е продала петрол на стойност 11,5 млрд. долара в хода на войната, а докато е било в сила спирането на огъня е осъществила още продажби на стойност 6,5 млрд. долара, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на примирието рисковете за танкерите са били по-малки, което е допринесло за увеличаването на износа. Тогава се е отворила и възможност за продажбата на от запасите от около 100 милиона барела суров петрол и газов кондензат, отбеляза иранският министър.

Тези продажби са генерирали над 60% от заложените приходи от петрол в годишния бюджет на Ислямската република, каза още Пакнеджад.

Цената на петрола сорт Брент се задържа над 100 долара за барел в азиатската търговия днес и е на път да отчете четвърта поредна седмица на поскъпване заради опасенията от нарушения на енергийните доставки през Червено море и риска от по-нататъшна ескалация на конфликта между САЩ, Израел и Иран.

Фючърсите на Брент поскъпнаха с 37 цента, или 0,37 на сто, до 101,06 долара за барел, след като в предходната сесия затвориха със ръст от 7 на сто и преминаха над психологическата граница от 100 долара за барел за първи път от май. Поскъпването последва изявлението на подкрепяните от Иран йеменски хуси, че са атакували два саудитски петролни танкера в Червено море.

За седмицата контрактите на Брент са на път да отчетат ръст от 14,6 на сто.

Котировките на американския лек суров петрол останаха почти без промяна при 91,20 долара за барел – най-високото равнище от 11 юни, като се очаква да приключат седмицата с повишение от 11,8 на сто.

Според анализатори на Ай Ен Джи (ING) потенциалните прекъсвания на доставките в момента са по-големи, отколкото във всеки друг момент от началото на конфликта. По думите им не само че превозът на петрол през Ормузкия проток практически е пресъхнал, но съществуват и сериозни рискове за доставките на саудитски петрол през Червено море и протока Баб ел Мандеб.

По данни на аналитичната компания „Кплер“ (Kpler) вчера през Ормузкия проток е преминал само един танкер – най-ниският брой от 7 май.

Протокът Баб ел Мандеб, който осигурява връзката между Червено море и Индийския океан, е вторият по значение маршрут за превоз на петрол след Ормузкия проток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще държи Иран отговорен за всяка следваща атака.

В понеделник подкрепяните от Иран хуси обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, която пренасочваше износа на петрол по тръбопровод, за да избегне затварянето на Ормузкия проток. Според Ройтерс Иран е оказвал натиск върху хусите да затворят и протока Баб ел Мандеб, ако САЩ продължат ударите по иранската енергийна инфраструктура след провала на временното примирие между двете страни преди две седмици.

Допълнително напрежение на пазара създадоха и съобщенията от Казахстан, където министерството на енергетиката обяви, че петролни компании временно са намалили добива, след като предполагаеми украински атаки с дронове са принудили основния терминал за износ на петрол през Черно море да преустанови работа.

Източници от бранша съобщиха, че Каспийският тръбопроводен консорциум е спрял да приема петрол от Казахстан, след като е преустановил товаренето заради нападения срещу танкери в терминала. По този маршрут преминават около 2 на сто от световните дневни доставки на суров петрол.

Министерството на енергетиката на Казахстан не уточни мащаба на намалението на добива, но според един от източниците най-голямото находище в страната е съкратило производството с повече от половината.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    И на двойна цена.

    Коментиран от #3, #4

    14:13 26.07.2026

  • 2 гост

    2 3 Отговор
    Дет викат хората на гол тумбак , чифте пищови , хахаххаха !! Войната вече продължава 4 месеца , тоест по 4,5 милиарда на месец !! Че те повече са похарчили за хляб в Иран за 90 и кусур милиона , хахах !! С тия продажби скоро няма да имат и патрони за калашниците , да не говорим за друго !

    14:16 26.07.2026

  • 3 гост

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Глупости на търкалета , единствения купувач е Китай !!! Знаеш кога Китай ще плати двойно и то на аятоласите , дето знаят , че са умрели от глад , точно колкото плащат и на Раша , скоро ще поискат тя да им плаща , че и взимат петрола и газа , че иначе трябва да затвори находищата и няма да ги отвори повече , хахаххаха !!

    Коментиран от #5, #10

    14:20 26.07.2026

  • 4 Дон Корлеоне

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Хаяско кво продаде?

    14:24 26.07.2026

  • 5 Жожи

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Дончо искаше да смаже Китай като нападне Иран, доставчика на петрол за бурно развиващият се Китай. Така, че Дончо и ЕС също ручат жабета.

    Коментиран от #7

    14:25 26.07.2026

  • 6 Хаха

    2 0 Отговор
    А Радев издърпа 10 милиарда борчове.

    14:25 26.07.2026

  • 7 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Жожи":

    Ручате жабета крепостните , за САЩ и ЕС не бери грижа , а точно бай ти Дончо в момента така разгонва фамилията на целия ОПЕК , че след тази война само ще си спомняте за него !! Наистина ли мислиш , че след тия простотии СА , Ирак ,Кувейт , Катар , Бахрейн ще търпят Иран и Раша да стоят в ОПЕК ?? ОАЕ и Венецуела вече са вън , скоро и другите ще ги последват и бай-бай цени на петрола !! От което най-много ще страдат точно Иран и Раша , щото те имат един клиент , Китай , а той така ще им отреже главите , че направо ще му подарят находищата , поне наште хора да взимат заплати , ама катознам китайците какви заплати плащат , жална им майка , хахахахха !! !

    14:38 26.07.2026

  • 8 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    И говедата продали и продават ,ама откраднат от Венецуела

    14:39 26.07.2026

  • 9 кравария

    0 0 Отговор
    изтече в Персийския залив, хахаха

    14:51 26.07.2026

  • 10 Розав пудел с бустер

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Аууу, къв разбирач, колко ли петролни кладенеца има, гол троляк за пробити шекели, хахаха

    14:55 26.07.2026

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