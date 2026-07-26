Техеран се похвали: Продадохме петрол за 18 млрд. долара по време на войната и примирието

Иранският министър на петрола Мохсен Пакнеджад каза, че Ислямската република е продала петрол на стойност 11,5 млрд. долара в хода на войната, а докато е било в сила спирането на огъня е осъществила още продажби на стойност 6,5 млрд. долара, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на примирието рисковете за танкерите са били по-малки, което е допринесло за увеличаването на износа. Тогава се е отворила и възможност за продажбата на от запасите от около 100 милиона барела суров петрол и газов кондензат, отбеляза иранският министър.

Тези продажби са генерирали над 60% от заложените приходи от петрол в годишния бюджет на Ислямската република, каза още Пакнеджад.

Цената на петрола сорт Брент се задържа над 100 долара за барел в азиатската търговия днес и е на път да отчете четвърта поредна седмица на поскъпване заради опасенията от нарушения на енергийните доставки през Червено море и риска от по-нататъшна ескалация на конфликта между САЩ, Израел и Иран.

Фючърсите на Брент поскъпнаха с 37 цента, или 0,37 на сто, до 101,06 долара за барел, след като в предходната сесия затвориха със ръст от 7 на сто и преминаха над психологическата граница от 100 долара за барел за първи път от май. Поскъпването последва изявлението на подкрепяните от Иран йеменски хуси, че са атакували два саудитски петролни танкера в Червено море.

За седмицата контрактите на Брент са на път да отчетат ръст от 14,6 на сто.

Котировките на американския лек суров петрол останаха почти без промяна при 91,20 долара за барел – най-високото равнище от 11 юни, като се очаква да приключат седмицата с повишение от 11,8 на сто.

Според анализатори на Ай Ен Джи (ING) потенциалните прекъсвания на доставките в момента са по-големи, отколкото във всеки друг момент от началото на конфликта. По думите им не само че превозът на петрол през Ормузкия проток практически е пресъхнал, но съществуват и сериозни рискове за доставките на саудитски петрол през Червено море и протока Баб ел Мандеб.

По данни на аналитичната компания „Кплер“ (Kpler) вчера през Ормузкия проток е преминал само един танкер – най-ниският брой от 7 май.

Протокът Баб ел Мандеб, който осигурява връзката между Червено море и Индийския океан, е вторият по значение маршрут за превоз на петрол след Ормузкия проток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще държи Иран отговорен за всяка следваща атака.

В понеделник подкрепяните от Иран хуси обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, която пренасочваше износа на петрол по тръбопровод, за да избегне затварянето на Ормузкия проток. Според Ройтерс Иран е оказвал натиск върху хусите да затворят и протока Баб ел Мандеб, ако САЩ продължат ударите по иранската енергийна инфраструктура след провала на временното примирие между двете страни преди две седмици.

Допълнително напрежение на пазара създадоха и съобщенията от Казахстан, където министерството на енергетиката обяви, че петролни компании временно са намалили добива, след като предполагаеми украински атаки с дронове са принудили основния терминал за износ на петрол през Черно море да преустанови работа.

Източници от бранша съобщиха, че Каспийският тръбопроводен консорциум е спрял да приема петрол от Казахстан, след като е преустановил товаренето заради нападения срещу танкери в терминала. По този маршрут преминават около 2 на сто от световните дневни доставки на суров петрол.

Министерството на енергетиката на Казахстан не уточни мащаба на намалението на добива, но според един от източниците най-голямото находище в страната е съкратило производството с повече от половината.