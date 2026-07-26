Гласът на Путин: Мирът с Киев може да бъде факт веднага! При руските условия

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че "режимът в Киев, ако вземе съответните решения, може да сложи край на конфликта "до края на деня", съобщава ТАСС.
Говорителят на Кремъл припомни, че условията за прекратяване на военните действия са били очертани от руското външно министерство преди две години. Той ги нарече ясни и последователни.
"Следователно, всичко това може да спре днес до края на деня, ако режимът в Киев вземе съответните решения", каза той.
УНИАН коментира, че отговорът му е "циничен".
Припомняме, че по-рано, по време на среща с Путин в Омск, казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев предложи замразяване на украинския конфликт, връщане към формулата за уреждане на Истанбул и движение към мир.
На 25 юли руският лидер проведе разговори с Токаев. Двамата президенти участваха в пленарната сесия на 22-рия междурегионален форум за сътрудничество между Русия и Казахстан, който се провежда в Омск на 24-25 юли.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви в събота, че Русия иска 30 000 севернокорейски войници за войната си срещу страната му и вече се готви да ги приеме, съобщава "Ройтерс".
Припомняме, че съгласно пакт за взаимна отбрана, Северна Корея изпрати приблизително 14 000 войници в Курска област на Русия през 2024 г., за да помогне на Москва да отблъсне голямо нахлуване в региона от украинските сили.
"Виждаме и сътрудничеството на Русия със Северна Корея. Русия иска още 30 000 севернокорейски войници", каза Зеленски в нощното си видео обръщение. "От юни във Воронежка област на Русия се провежда подготовка за приемането им."
Зеленски каза, че Северна Корея се готви да достави на Русия нови пускови установки за балистични ракети.
"Това е заплаха не само за Украйна. Русия помага на Северна Корея да се научи как да води война, да подобри оръжията си и да придобие реален боен опит в използването им, каза той. Всичко това представлява заплаха за всяка страна в Азия, която се намира в обсега на севернокорейските ракети."
Зеленски обеща, че Украйна ще отговори на тази заплаха.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 матю хари
Коментиран от #4
10:12 26.07.2026
2 жик так
Коментиран от #30
10:12 26.07.2026
3 Зелю
10:13 26.07.2026
4 Дако
До коментар #1 от "матю хари":Продължавай да вярваш в дядо Коледа .
Коментиран от #6
10:13 26.07.2026
5 Русия
А ако е за въпрос, мир може да има на секундата и при украинските условия: изтегляне на Русия от всички украински територии + плащане на репарациите
Коментиран от #20, #22
10:14 26.07.2026
6 Русия
До коментар #4 от "Дако":и в момента гори, какъв дядо Коледа?
Коментиран от #45
10:15 26.07.2026
7 Зеления
Едно уникално интервю !
Темата е свободата на словото.
Не си спомням някога да съм виждал такова емблематично интервю, извън всички досега наложени медийни рамки!
Коментиран от #17
10:18 26.07.2026
8 Зеля
Коментиран от #38
10:18 26.07.2026
9 нннн
10:19 26.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 име
10:21 26.07.2026
12 Пyтакя
10:21 26.07.2026
13 Свободен
Тези постановки са смешен опит за летене!
10:22 26.07.2026
14 Петка
Слава Украина
Коментиран от #16
10:22 26.07.2026
15 Няма край руският позор
10:23 26.07.2026
16 име
До коментар #14 от "Петка":Съгласен съм.
10:24 26.07.2026
17 !!!?
До коментар #7 от "Зеления":Карбовски - един зомбиран кремълски трол...призовава за руски мир, но нито веднаж не каза, че е против варварската война на Путлер в Украйна !!!?
10:24 26.07.2026
18 Тик- Ток
10:24 26.07.2026
19 Исторически факти
Коментиран от #24
10:26 26.07.2026
20 Оре
До коментар #5 от "Русия":Гледай да не плащаш репарации на Русия за снаряди които произвежда България
10:26 26.07.2026
21 Въш.кар.ис.тан
Коментиран от #51
10:27 26.07.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Русия":Няма укр...и условия ❗
Това са условията на ШАШт, ЕсеС и НАТьО,
произнесени на измислен укроезик ❗
10:28 26.07.2026
23 Фактииии....
10:28 26.07.2026
24 Тик- Ток
До коментар #19 от "Исторически факти":Ами ще потънат няколко пиратски кораба
10:29 26.07.2026
25 Факт
10:31 26.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Един
10:34 26.07.2026
28 Kaлпазанин
10:34 26.07.2026
29 стоян георгиев
Коментиран от #34, #44
10:34 26.07.2026
30 стоян георгиев
До коментар #2 от "жик так":Къде капитулацията се счита за мир?
10:35 26.07.2026
31 Прогноза
Коментиран от #36
10:41 26.07.2026
32 Един
10:42 26.07.2026
33 ПЪЛНИ Глупости
10:43 26.07.2026
34 ЕЙЙЙЙЙИИ ДРАСКАЧИТЕ..
До коментар #29 от "стоян георгиев":ЗАЩО НЕ ПОМИСЛИТЕ И ЗА ТОВА ДА СЕ ПОПИТАТ ХОРАТА КОИТО ЖИВЕЯТ ТАМ. ЩО ИСКАТ. РУСИЯ ИЛИ ОКРАЯНО. НАРОДА НЕ ГО ОТРАЗЯВАТ СМЯТАТЕ ГО ЗА НИЩО. КОИ СТЕ ВИЕ ЧЕ ДА РАЗПРЕДЕЛЯТЕ НА КОГО И ЗАЩО СА. И ТУК ТАКА ДЪРЛИТЕ СЕ А ЗА ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ ДОПИТВАНЕ КЪМ ХОРАТА НЯМА. ПРАВИХА СИ РАЗНИ ТУУУУ ТУУУЛУПИ ШИШКАВИ ЩО ЩЪТ И ОКРАДОХА БЪЛГАРИЯ.
Коментиран от #48
10:48 26.07.2026
35 3400 УЧИЛИЩА
ПУТИНОВА РУСИЯ
Е ЕДИН ГОЛЯМ КЕНЕФ...
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ДОКАТО НЕ ЗАЛИЧИ
КОЧИНАТА
НЯМА ДА МИРЯСА
ДЪРТИЯТ МУДАК ПУТИН.
10:53 26.07.2026
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #31 от "Прогноза":Какви преговори може да водиш с един анонимник🤔❓
Ze, e никой❗
Той сам НИШО не МОЖЕ да каже или реши❗
Коментиран от #40
10:54 26.07.2026
37 Д ЕБИЛ Христов/80 %
10:55 26.07.2026
38 Някой
До коментар #8 от "Зеля":...каза Ганьо, почесвайки потния си корем в 7-я месец, отпивайки 3-тата си ракия!
10:55 26.07.2026
39 Чичака
Здавайтес
10:56 26.07.2026
40 Ze не се интересува от мнението ти
До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти как мислиш?
Коментиран от #46
10:58 26.07.2026
41 Отговорът
10:59 26.07.2026
42 Васил
11:01 26.07.2026
43 Ах ,ах
11:01 26.07.2026
44 жик так
До коментар #29 от "стоян георгиев":Капитулацията рано или късно потника ще я подписва , ако е жив все още ...
Ама колкото по рано , толкова по малко украинци ще загинат .
Коментиран от #47, #50
11:04 26.07.2026
45 Дако
До коментар #6 от "Русия":Горят ти фантазиите .
Не вижда руснаците да се предават !!!
11:05 26.07.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #40 от "Ze не се интересува от мнението ти":Той не се интересува и от собственото си мнение❗
Упс, той няма свое мнение❗
Той е от онези кукли дето с конци им дърпат ръцете и устата и друг говори вместо тях ❗
Нали знаеш, че вОлодимир си беше влАдимир❗
11:06 26.07.2026
47 И това кога ще се случи?
До коментар #44 от "жик так":Преди или след като Путин пуkне?
Ти как мислиш?
11:07 26.07.2026
48 стоян георгиев
До коментар #34 от "ЕЙЙЙЙЙИИ ДРАСКАЧИТЕ..":Кой иска русия бе убавец?всички в източна украйна бягат от руската окупация или се бият срещу нея.все едно да кажеш че някой у нас иска да остави европа и да иде в русия?даже вие не сте толкова ненормални!
11:09 26.07.2026
49 защо
11:09 26.07.2026
50 стоян георгиев
До коментар #44 от "жик так":Така е .в сряда влизате в киев.три дена и нещо остават...хаха....
Коментиран от #52
11:10 26.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Розовото пони зеля
До коментар #50 от "стоян георгиев":Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.
11:11 26.07.2026