Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че "режимът в Киев, ако вземе съответните решения, може да сложи край на конфликта "до края на деня", съобщава ТАСС.

Говорителят на Кремъл припомни, че условията за прекратяване на военните действия са били очертани от руското външно министерство преди две години. Той ги нарече ясни и последователни.

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"Следователно, всичко това може да спре днес до края на деня, ако режимът в Киев вземе съответните решения", каза той.

УНИАН коментира, че отговорът му е "циничен".

Припомняме, че по-рано, по време на среща с Путин в Омск, казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев предложи замразяване на украинския конфликт, връщане към формулата за уреждане на Истанбул и движение към мир.

На 25 юли руският лидер проведе разговори с Токаев. Двамата президенти участваха в пленарната сесия на 22-рия междурегионален форум за сътрудничество между Русия и Казахстан, който се провежда в Омск на 24-25 юли.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в събота, че Русия иска 30 000 севернокорейски войници за войната си срещу страната му и вече се готви да ги приеме, съобщава "Ройтерс".

Припомняме, че съгласно пакт за взаимна отбрана, Северна Корея изпрати приблизително 14 000 войници в Курска област на Русия през 2024 г., за да помогне на Москва да отблъсне голямо нахлуване в региона от украинските сили.

"Виждаме и сътрудничеството на Русия със Северна Корея. Русия иска още 30 000 севернокорейски войници", каза Зеленски в нощното си видео обръщение. "От юни във Воронежка област на Русия се провежда подготовка за приемането им."

Зеленски каза, че Северна Корея се готви да достави на Русия нови пускови установки за балистични ракети.

"Това е заплаха не само за Украйна. Русия помага на Северна Корея да се научи как да води война, да подобри оръжията си и да придобие реален боен опит в използването им, каза той. Всичко това представлява заплаха за всяка страна в Азия, която се намира в обсега на севернокорейските ракети."

Зеленски обеща, че Украйна ще отговори на тази заплаха.