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Гласът на Путин: Мирът с Киев може да бъде факт веднага! При руските условия
  Тема: Украйна

Гласът на Путин: Мирът с Киев може да бъде факт веднага! При руските условия

26 Юли, 2026 10:10 1 288 52

  • русия-
  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • крим

По-рано, по време на среща с Путин в Омск, казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев предложи замразяване на украинския конфликт, връщане към формулата за уреждане на Истанбул и движение към мир

Гласът на Путин: Мирът с Киев може да бъде факт веднага! При руските условия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че "режимът в Киев, ако вземе съответните решения, може да сложи край на конфликта "до края на деня", съобщава ТАСС.

Говорителят на Кремъл припомни, че условията за прекратяване на военните действия са били очертани от руското външно министерство преди две години. Той ги нарече ясни и последователни.

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"Следователно, всичко това може да спре днес до края на деня, ако режимът в Киев вземе съответните решения", каза той.

УНИАН коментира, че отговорът му е "циничен".

Припомняме, че по-рано, по време на среща с Путин в Омск, казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев предложи замразяване на украинския конфликт, връщане към формулата за уреждане на Истанбул и движение към мир.

На 25 юли руският лидер проведе разговори с Токаев. Двамата президенти участваха в пленарната сесия на 22-рия междурегионален форум за сътрудничество между Русия и Казахстан, който се провежда в Омск на 24-25 юли.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в събота, че Русия иска 30 000 севернокорейски войници за войната си срещу страната му и вече се готви да ги приеме, съобщава "Ройтерс".

Припомняме, че съгласно пакт за взаимна отбрана, Северна Корея изпрати приблизително 14 000 войници в Курска област на Русия през 2024 г., за да помогне на Москва да отблъсне голямо нахлуване в региона от украинските сили.

"Виждаме и сътрудничеството на Русия със Северна Корея. Русия иска още 30 000 севернокорейски войници", каза Зеленски в нощното си видео обръщение. "От юни във Воронежка област на Русия се провежда подготовка за приемането им."

Зеленски каза, че Северна Корея се готви да достави на Русия нови пускови установки за балистични ракети.

"Това е заплаха не само за Украйна. Русия помага на Северна Корея да се научи как да води война, да подобри оръжията си и да придобие реален боен опит в използването им, каза той. Всичко това представлява заплаха за всяка страна в Азия, която се намира в обсега на севернокорейските ракети."

Зеленски обеща, че Украйна ще отговори на тази заплаха.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    32 28 Отговор
    Какви руски условия? Русия гори и ще изгори.

    Коментиран от #4

    10:12 26.07.2026

  • 2 жик так

    27 27 Отговор
    Зеления подписва капитулацията и мирът идва веднага .

    Коментиран от #30

    10:12 26.07.2026

  • 3 Зелю

    26 19 Отговор
    Да му имам проблемите на Путин! Мене украинци вече искат да ме бесят...

    10:13 26.07.2026

  • 4 Дако

    26 14 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Продължавай да вярваш в дядо Коледа .

    Коментиран от #6

    10:13 26.07.2026

  • 5 Русия

    28 29 Отговор
    не е в позицията да налага условия.

    А ако е за въпрос, мир може да има на секундата и при украинските условия: изтегляне на Русия от всички украински територии + плащане на репарациите

    Коментиран от #20, #22

    10:14 26.07.2026

  • 6 Русия

    23 20 Отговор

    До коментар #4 от "Дако":

    и в момента гори, какъв дядо Коледа?

    Коментиран от #45

    10:15 26.07.2026

  • 7 Зеления

    10 17 Отговор
    Който не е гледал интервюто на Карбовски при Георги Любенов по БНТ около 09:30 часа днес, може да си го потърси да го види.
    Едно уникално интервю !
    Темата е свободата на словото.
    Не си спомням някога да съм виждал такова емблематично интервю, извън всички досега наложени медийни рамки!

    Коментиран от #17

    10:18 26.07.2026

  • 8 Зеля

    16 18 Отговор
    Белото много силно бе. Привиждат ми се корейци и китайци навсякъде

    Коментиран от #38

    10:18 26.07.2026

  • 9 нннн

    26 1 Отговор
    И двете страни искат мир при своите условия и не отстъпват ни на милиметър. Значи, войната продължава и преговорите са безсмислени.

    10:19 26.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 име

    15 20 Отговор
    Мир може да има само само след като всички оцелели бандери и наследниците им бъдат изпратени за доживотен пристой в сибирска наказателна колония.

    10:21 26.07.2026

  • 12 Пyтакя

    21 10 Отговор
    Няма такава наглост!!!!

    10:21 26.07.2026

  • 13 Свободен

    17 16 Отговор
    Вече е ясно кой губи войната и това не е Украйна!
    Тези постановки са смешен опит за летене!

    10:22 26.07.2026

  • 14 Петка

    18 15 Отговор
    Червения казан загаря скоро ще бъде изритан от огнището.
    Слава Украина

    Коментиран от #16

    10:22 26.07.2026

  • 15 Няма край руският позор

    19 15 Отговор
    Няма.

    10:23 26.07.2026

  • 16 име

    11 5 Отговор

    До коментар #14 от "Петка":

    Съгласен съм.

    10:24 26.07.2026

  • 17 !!!?

    19 12 Отговор

    До коментар #7 от "Зеления":

    Карбовски - един зомбиран кремълски трол...призовава за руски мир, но нито веднаж не каза, че е против варварската война на Путлер в Украйна !!!?

    10:24 26.07.2026

  • 18 Тик- Ток

    14 20 Отговор
    А руските условия са ,100 тояги на голо по Зеления наркоман

    10:24 26.07.2026

  • 19 Исторически факти

    17 16 Отговор
    В 21 пакет санкции на ЕС срещу Русия има постановка, в която заловеният руски петрол от така наречения Сенчест флот на Русия ще бъде продаван на европейския пазар. Това е абсолютно пиратска дейност! Първо го хващат кораба, абсолютно незаконно, чистокръвно пиратство, а след това придават съдържанието му и прибират парите за себе си. Няма какво повече да кажа - Не знам какво още трябва да стане, за да се разбере, че Западът е ОПГ.

    Коментиран от #24

    10:26 26.07.2026

  • 20 Оре

    9 13 Отговор

    До коментар #5 от "Русия":

    Гледай да не плащаш репарации на Русия за снаряди които произвежда България

    10:26 26.07.2026

  • 21 Въш.кар.ис.тан

    18 3 Отговор
    Опъ.рдя масура на Зеленски Късото Човече и е готово на всякакви унижения само да постигне мир. Иначе пияните му роби започнаха да надигат глава и нищо чудно да изригнат и го пометат.

    Коментиран от #51

    10:27 26.07.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 14 Отговор

    До коментар #5 от "Русия":

    Няма укр...и условия ❗
    Това са условията на ШАШт, ЕсеС и НАТьО,
    произнесени на измислен укроезик ❗

    10:28 26.07.2026

  • 23 Фактииии....

    13 9 Отговор
    стига писахте бълнуванията на руските сифилитични мозъци!

    10:28 26.07.2026

  • 24 Тик- Ток

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "Исторически факти":

    Ами ще потънат няколко пиратски кораба

    10:29 26.07.2026

  • 25 Факт

    12 7 Отговор
    Колективния Брикс и комунистическия интернационал изгубиха от една украине некадърници

    10:31 26.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Един

    10 1 Отговор
    Нагляр.

    10:34 26.07.2026

  • 28 Kaлпазанин

    7 12 Отговор
    Не може да има мир ,и няма как да има там където има евреи на ръководни постове

    10:34 26.07.2026

  • 29 стоян георгиев

    12 10 Отговор
    Това им остана на лудите.да си повтарят глупостите.мира ще бъде само и единствено ако русия се изтегли от украйна.

    Коментиран от #34, #44

    10:34 26.07.2026

  • 30 стоян георгиев

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "жик так":

    Къде капитулацията се счита за мир?

    10:35 26.07.2026

  • 31 Прогноза

    13 6 Отговор
    Путинката не иска директни преговори с Зеленски страх го е да не яде тукати от украинския президент...

    Коментиран от #36

    10:41 26.07.2026

  • 32 Един

    10 4 Отговор
    Колкото повече ги бомбят, толкова повече настояват на условията си.

    10:42 26.07.2026

  • 33 ПЪЛНИ Глупости

    13 4 Отговор
    Тия превъртеха ,искат капитулация не мир !! Бой по путлер той не разбира от друго !Слава на Героите дето държат в шах путлер вече 1500 дни !

    10:43 26.07.2026

  • 34 ЕЙЙЙЙЙИИ ДРАСКАЧИТЕ..

    1 5 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    ЗАЩО НЕ ПОМИСЛИТЕ И ЗА ТОВА ДА СЕ ПОПИТАТ ХОРАТА КОИТО ЖИВЕЯТ ТАМ. ЩО ИСКАТ. РУСИЯ ИЛИ ОКРАЯНО. НАРОДА НЕ ГО ОТРАЗЯВАТ СМЯТАТЕ ГО ЗА НИЩО. КОИ СТЕ ВИЕ ЧЕ ДА РАЗПРЕДЕЛЯТЕ НА КОГО И ЗАЩО СА. И ТУК ТАКА ДЪРЛИТЕ СЕ А ЗА ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ ДОПИТВАНЕ КЪМ ХОРАТА НЯМА. ПРАВИХА СИ РАЗНИ ТУУУУ ТУУУЛУПИ ШИШКАВИ ЩО ЩЪТ И ОКРАДОХА БЪЛГАРИЯ.

    Коментиран от #48

    10:48 26.07.2026

  • 35 3400 УЧИЛИЩА

    9 1 Отговор
    СЪС ВЪНШНИ КЕНЕФИ...

    ПУТИНОВА РУСИЯ

    Е ЕДИН ГОЛЯМ КЕНЕФ...

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ДОКАТО НЕ ЗАЛИЧИ

    КОЧИНАТА

    НЯМА ДА МИРЯСА

    ДЪРТИЯТ МУДАК ПУТИН.

    10:53 26.07.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 5 Отговор

    До коментар #31 от "Прогноза":

    Какви преговори може да водиш с един анонимник🤔❓
    Ze, e никой❗
    Той сам НИШО не МОЖЕ да каже или реши❗

    Коментиран от #40

    10:54 26.07.2026

  • 37 Д ЕБИЛ Христов/80 %

    6 1 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    10:55 26.07.2026

  • 38 Някой

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Зеля":

    ...каза Ганьо, почесвайки потния си корем в 7-я месец, отпивайки 3-тата си ракия!

    10:55 26.07.2026

  • 39 Чичака

    1 5 Отговор
    Укритети
    Здавайтес

    10:56 26.07.2026

  • 40 Ze не се интересува от мнението ти

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти как мислиш?

    Коментиран от #46

    10:58 26.07.2026

  • 41 Отговорът

    4 0 Отговор
    на руснаците не просто е циничен, той е отвратителен

    10:59 26.07.2026

  • 42 Васил

    3 0 Отговор
    Само че Путлер не разбра че Зеленски води хорото.

    11:01 26.07.2026

  • 43 Ах ,ах

    0 1 Отговор
    Малии чат бота какво прави

    11:01 26.07.2026

  • 44 жик так

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    Капитулацията рано или късно потника ще я подписва , ако е жив все още ...
    Ама колкото по рано , толкова по малко украинци ще загинат .

    Коментиран от #47, #50

    11:04 26.07.2026

  • 45 Дако

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Русия":

    Горят ти фантазиите .
    Не вижда руснаците да се предават !!!

    11:05 26.07.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ze не се интересува от мнението ти":

    Той не се интересува и от собственото си мнение❗
    Упс, той няма свое мнение❗
    Той е от онези кукли дето с конци им дърпат ръцете и устата и друг говори вместо тях ❗

    Нали знаеш, че вОлодимир си беше влАдимир❗

    11:06 26.07.2026

  • 47 И това кога ще се случи?

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "жик так":

    Преди или след като Путин пуkне?
    Ти как мислиш?

    11:07 26.07.2026

  • 48 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "ЕЙЙЙЙЙИИ ДРАСКАЧИТЕ..":

    Кой иска русия бе убавец?всички в източна украйна бягат от руската окупация или се бият срещу нея.все едно да кажеш че някой у нас иска да остави европа и да иде в русия?даже вие не сте толкова ненормални!

    11:09 26.07.2026

  • 49 защо

    0 0 Отговор
    Крайно време е да му прати на Ким стотина дрона. Его къде е. 15 - 16 000 км. Да го видим после.

    11:09 26.07.2026

  • 50 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "жик так":

    Така е .в сряда влизате в киев.три дена и нещо остават...хаха....

    Коментиран от #52

    11:10 26.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.

    11:11 26.07.2026

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