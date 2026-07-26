Киев призова за бдителност срещу опитите за избягване на санкции от Русия

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха призова в публикация в X за бдителност срещу опитите на Русия да имитира дипломация, за да провали новите решения за санкции от съюзниците на Украйна, съобщава "Укринформ".

"През последните години една закономерност е ясна: всеки път, когато се задават нови големи санкции - особено от САЩ - Путин прави всичко възможно, за да спечели време", подчерта Сибиха.

Той отбеляза, че "предпочитаното оръжие" на руския президент Владимир Путин е "фалшива дипломация, инсценирани телефонни разговори и недобросъвестни срещи".

"Със законопроекта за санкции на сенатор Лидзи Греъм, който ще бъде представен следващата седмица, трябва да останем нащрек. Русия може да се опита да го провали, като се преструва, че се грижи за мира", подчерта Сибиха.

Според него, навременните решения за санкции ще насърчат Кремъл да прекрати военните действия.

"Затягането на натиска от санкциите върху Москва не е просто навременно - то е жизненоважно за противодействие на руския терор и за налагане на истински край на тази война", заключи украинският висш дипломат.