Киев призова за бдителност срещу опитите за избягване на санкции от Русия

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха призова в публикация в X за бдителност срещу опитите на Русия да имитира дипломация, за да провали новите решения за санкции от съюзниците на Украйна, съобщава "Укринформ".
"През последните години една закономерност е ясна: всеки път, когато се задават нови големи санкции - особено от САЩ - Путин прави всичко възможно, за да спечели време", подчерта Сибиха.
Той отбеляза, че "предпочитаното оръжие" на руския президент Владимир Путин е "фалшива дипломация, инсценирани телефонни разговори и недобросъвестни срещи".
"Със законопроекта за санкции на сенатор Лидзи Греъм, който ще бъде представен следващата седмица, трябва да останем нащрек. Русия може да се опита да го провали, като се преструва, че се грижи за мира", подчерта Сибиха.
Според него, навременните решения за санкции ще насърчат Кремъл да прекрати военните действия.
"Затягането на натиска от санкциите върху Москва не е просто навременно - то е жизненоважно за противодействие на руския терор и за налагане на истински край на тази война", заключи украинският висш дипломат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Фашизма си отива
Коментиран от #10, #26, #27
11:47 26.07.2026
3 Овчар
Коментиран от #30
11:48 26.07.2026
4 Тези пък
Тези са руска територия и пак там ще се върнат!
11:48 26.07.2026
5 Хихихи
Че и нагли, ама нагли . Те помагат , а реват, че Китай, С.Корея и Иран помагали на Русия.
САЩ усетиха, че губят и тази война и лекичко почнаха да се отдръпват. Набутаха Европа и я оставиха да вади горещите кестени.
Коментиран от #12
11:48 26.07.2026
6 СибиГа беше
11:50 26.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Така Така
До коментар #1 от "Така Така":Така е пидр е
11:55 26.07.2026
10 Ама не е лесно
До коментар #2 от "Фашизма си отива":Тези са изкрейзили типове. Даже и не знаят, че са фашисти, а го смятат за нормално.
11:55 26.07.2026
11 Факт
11:57 26.07.2026
12 Остави
До коментар #5 от "Хихихи":Още не е свършила играта. Европа много яко затъна в това блато. И не се знае, как и дали ще успеем и този път да се отървем?
Коментиран от #21
11:58 26.07.2026
13 Факт
Коментиран от #40
11:59 26.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Украинската кoчина
Нека русофобните пияднypници от този сайт да стоят бдителни както призовава украинското тлъcто коpумпе от снимката горе.
12:00 26.07.2026
16 РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА
ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ
КАТО КАЛНА КОЛИБА.
Коментиран от #20, #22, #23
12:00 26.07.2026
17 СПОКО БЕ
РУСИЯ ВЕЧЕ НЕ СЕ ГРИЖИ ЗА МИРА
НИТО ЗА ИЗХРАНВАНЕТО НА АФРИКАНЦИТЕ
ОСНОВНАТА И ЦЕЛ Е ВАШЕТО ЕЛИМИНИРАНЕ А ЦЕЛТА ОПРАВДАВА СРЕДСТВАТА ТАКА ЧЕ НЕ СЕ ХАБИ ДА КВИЧИШ
БАЯ СЛАНИНА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ТЕБЕ
12:01 26.07.2026
18 Историк
Коментиран от #24, #25
12:03 26.07.2026
19 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
12:03 26.07.2026
20 На български език се пише:
До коментар #16 от "РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА":"РазсадникЪТ" на фашизма.
Научете българската граматика!
Коментиран от #28
12:03 26.07.2026
21 Да но сме в блатото на богатите
До коментар #12 от "Остави":В блатото на богатите има жаби и папур, а в блатото на бедните само папур. Има и комари.
12:04 26.07.2026
22 Напротив
До коментар #16 от "РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА":Кремъл се бори с фашизма на заразените европудели и укрохазарията. Даже САЩ се изнизват от войната с укра, понеже ги е страх от руски ядрени удари. Но фашистите си вярват, че нямало да има и не ги е страх... Ще видим, какво ще стане. Европа изпадна пак в безумие.
Коментиран от #43
12:04 26.07.2026
23 АМИ МОЖЕ
До коментар #16 от "РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА":АМА ТРЯБВАТ СЕРИОЗНИ ЗАКЛИНАНИЯ
ЗНАЧИ ЗЕМАШ ЕДНА МЕТЛА
НА.....ВИРАШ СИ Я
И ПОЧВАШ ДА СЕ ДРУСАШ КАТО ИСТИНСКИ ШАМАН УДРЯЙКИ ПО ДАЙРЕ ЗА РИТЪМ
12:04 26.07.2026
24 Малкия Стоянчо
До коментар #18 от "Историк":Дядо ти си един истински Истерик ,а не историк,не знам баба Вуна как те трае с този чепат характер ,а също и с яко оппи.канните и обилно напоените пантофи миришещи на конюшня ?!
12:06 26.07.2026
25 АБЕ ТИ ЩО ДАВАШ
До коментар #18 от "Историк":НАЗАД
ДИКТАТОР И АГРЕСОР Е САМО
ПУТИН А ТРЪМП Е МИРОТВОРЕЦ
ТОЛКОЗ ЛИ НЕ МОЖА ДА ЗАПОМНИШ С КУХАТА СИ КРАТУНА
12:07 26.07.2026
26 Запознат
До коментар #2 от "Фашизма си отива":Отива си глобализма, за ужас на корумпираните западни левичари, ислямисти и путинисти. Тръмп го ликвидира.
12:07 26.07.2026
27 Антирашист у868
До коментар #2 от "Фашизма си отива":Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори ,а чети за фашистките държави !
Коментиран от #32, #33
12:11 26.07.2026
28 Еми такива
До коментар #20 от "На български език се пише:":Примитивни са фашистите и техните обожатели. Даже и родният си език не знаят, но вярват във фашизма. Пълна трагедия...
12:11 26.07.2026
29 Гочо
12:12 26.07.2026
30 Антирашист 1869
До коментар #3 от "Овчар":Подкрепяш вражеска фашистка държава ! За такова нещо в просия те чака затвор или скок през прозореца.
Коментиран от #34, #36
12:13 26.07.2026
31 Пенсионер 69 годишен
12:14 26.07.2026
32 Ти и останалите
До коментар #27 от "Антирашист у868":с тролене, евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия, перфектно показвате фашизма!
12:15 26.07.2026
33 Като те пратят в га....
До коментар #27 от "Антирашист у868":....зовата камера, тогава ще отговаря. Чети и реви!
12:16 26.07.2026
34 Подкрепя Русия
До коментар #30 от "Антирашист 1869":която е срещу фашизма и тероризма в украинският режим! Може да му кажеш само браво, че не е на страната на лъжата!
12:16 26.07.2026
35 АнтроПолог
Коментиран от #38, #39
12:17 26.07.2026
36 Пенсионер 69 годишен
До коментар #30 от "Антирашист 1869":Никого не подкрепям. Това е чужда за нас война. Но дразни, че европейците пилеят толкова пари за чужда кауза. Болен здрав носи. Фалирала Европа взе на пълна издръжка Украйна!
12:17 26.07.2026
37 Без име
12:18 26.07.2026
38 Пенсионер 69 годишен
До коментар #35 от "АнтроПолог":По думите на германския идеолог на фашизма, бандеровците са били необходими в оня период за надзиратели, полицаи в окупираните територии и палачи. Нужни са били зверове. Но след войната са подлежали на унищожение, защото мястото на зверовете не е сред хората. Както и българските фашисти, междувпрочем.
12:22 26.07.2026
39 АнтроПолог
До коментар #35 от "АнтроПолог":Абсолютно сте прав господине ,адмирации за изградения ви свободния ви дух и най вече за правилната преценка !
12:25 26.07.2026
40 Антирашист 1869
До коментар #13 от "Факт":Мислиш точно като хитлер !
Коментиран от #44
12:26 26.07.2026
41 Ха ХаХа
Коментиран от #45
12:27 26.07.2026
42 Kaлпазанин
12:29 26.07.2026
43 Антирашист 1870
До коментар #22 от "Напротив":Прочети какво е фашизъм и тогава се излагай !
12:30 26.07.2026
44 Факт
До коментар #40 от "Антирашист 1869":Лука ,ти го каза ,аз имена не съм споменавал ....
12:31 26.07.2026
45 Шеф Ангелов
До коментар #41 от "Ха ХаХа":Има един специалитет ,телешки бузи ,явно Сибига е подходящ за експеримент .
12:34 26.07.2026
46 Страната
12:40 26.07.2026
47 В последния
12:45 26.07.2026
48 Пенсионер 69 годишен
12:54 26.07.2026
49 Отреазвяващ
13:07 26.07.2026