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Киев призова за бдителност срещу опитите за избягване на санкции от Русия
  Тема: Украйна

Киев призова за бдителност срещу опитите за избягване на санкции от Русия

26 Юли, 2026 11:40 728 49

  • андрий сибиха-
  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Затягането на натиска от санкциите върху Москва не е просто навременно - то е жизненоважно за противодействие на руския терор и за налагане на истински край на тази война, заключи украинският висш дипломат

Киев призова за бдителност срещу опитите за избягване на санкции от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха призова в публикация в X за бдителност срещу опитите на Русия да имитира дипломация, за да провали новите решения за санкции от съюзниците на Украйна, съобщава "Укринформ".

"През последните години една закономерност е ясна: всеки път, когато се задават нови големи санкции - особено от САЩ - Путин прави всичко възможно, за да спечели време", подчерта Сибиха.

Той отбеляза, че "предпочитаното оръжие" на руския президент Владимир Путин е "фалшива дипломация, инсценирани телефонни разговори и недобросъвестни срещи".

"Със законопроекта за санкции на сенатор Лидзи Греъм, който ще бъде представен следващата седмица, трябва да останем нащрек. Русия може да се опита да го провали, като се преструва, че се грижи за мира", подчерта Сибиха.

Според него, навременните решения за санкции ще насърчат Кремъл да прекрати военните действия.

"Затягането на натиска от санкциите върху Москва не е просто навременно - то е жизненоважно за противодействие на руския терор и за налагане на истински край на тази война", заключи украинският висш дипломат.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фашизма си отива

    25 2 Отговор
    Русия пак го смачка. Свиквайте продажници.

    Коментиран от #10, #26, #27

    11:47 26.07.2026

  • 3 Овчар

    26 1 Отговор
    Удри ВОВА..! БЕЗ МИЛОСТ..! Почвай ги и от морето..!

    Коментиран от #30

    11:48 26.07.2026

  • 4 Тези пък

    24 1 Отговор
    Какво е "Киев"? Та се обаждат?
    Тези са руска територия и пак там ще се върнат!

    11:48 26.07.2026

  • 5 Хихихи

    30 1 Отговор
    54 държави помагат и не могат да победят Русия.
    Че и нагли, ама нагли . Те помагат , а реват, че Китай, С.Корея и Иран помагали на Русия.
    САЩ усетиха, че губят и тази война и лекичко почнаха да се отдръпват. Набутаха Европа и я оставиха да вади горещите кестени.

    Коментиран от #12

    11:48 26.07.2026

  • 6 СибиГа беше

    19 1 Отговор
    стана СибиХа, дето руснаците му го наб....❌а

    11:50 26.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Така Така

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така Така":

    Така е пидр е

    11:55 26.07.2026

  • 10 Ама не е лесно

    20 1 Отговор

    До коментар #2 от "Фашизма си отива":

    Тези са изкрейзили типове. Даже и не знаят, че са фашисти, а го смятат за нормално.

    11:55 26.07.2026

  • 11 Факт

    9 3 Отговор
    ,,Саниции!Глоби!Хайде,де!Бати ви Путин има пари да си плати една глоба!"

    11:57 26.07.2026

  • 12 Остави

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хихихи":

    Още не е свършила играта. Европа много яко затъна в това блато. И не се знае, как и дали ще успеем и този път да се отървем?

    Коментиран от #21

    11:58 26.07.2026

  • 13 Факт

    12 0 Отговор
    Кой ги брои за хора тези помм.Миари от Куев ,решението е само едно ,радикално изтребване на тези хлебарки ☝️!

    Коментиран от #40

    11:59 26.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Украинската кoчина

    16 1 Отговор
    Спрете да ни занимавате с всяка пpоcтотия, която идва от украинската кoчинa.

    Нека русофобните пияднypници от този сайт да стоят бдителни както призовава украинското тлъcто коpумпе от снимката горе.

    12:00 26.07.2026

  • 16 РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА

    2 16 Отговор
    КРЕМЪЛ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЛИЧЕН.

    ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ

    КАТО КАЛНА КОЛИБА.

    Коментиран от #20, #22, #23

    12:00 26.07.2026

  • 17 СПОКО БЕ

    12 1 Отговор
    ОБЛИЯ
    РУСИЯ ВЕЧЕ НЕ СЕ ГРИЖИ ЗА МИРА
    НИТО ЗА ИЗХРАНВАНЕТО НА АФРИКАНЦИТЕ
    ОСНОВНАТА И ЦЕЛ Е ВАШЕТО ЕЛИМИНИРАНЕ А ЦЕЛТА ОПРАВДАВА СРЕДСТВАТА ТАКА ЧЕ НЕ СЕ ХАБИ ДА КВИЧИШ
    БАЯ СЛАНИНА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ТЕБЕ

    12:01 26.07.2026

  • 18 Историк

    0 9 Отговор
    Санкциите на агент Краснов срещу Путин са шменти капели. Благодарение на тях агресията му срещу Украйна нараства многократно и става все по-жестока и агресията на двамата диктатори срещу ЕС и НАТО все по-настъпателна. Няма как да има мир ,когато двама тирани определят условията.

    Коментиран от #24, #25

    12:03 26.07.2026

  • 19 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    12 1 Отговор
    Време е Сибига да Сибега докато може ,щото после месеци наред може да му издирват главата 🎃 около "гаражите " като на Сирски .

    12:03 26.07.2026

  • 20 На български език се пише:

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА":

    "РазсадникЪТ" на фашизма.

    Научете българската граматика!

    Коментиран от #28

    12:03 26.07.2026

  • 21 Да но сме в блатото на богатите

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "Остави":

    В блатото на богатите има жаби и папур, а в блатото на бедните само папур. Има и комари.

    12:04 26.07.2026

  • 22 Напротив

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА":

    Кремъл се бори с фашизма на заразените европудели и укрохазарията. Даже САЩ се изнизват от войната с укра, понеже ги е страх от руски ядрени удари. Но фашистите си вярват, че нямало да има и не ги е страх... Ще видим, какво ще стане. Европа изпадна пак в безумие.

    Коментиран от #43

    12:04 26.07.2026

  • 23 АМИ МОЖЕ

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА":

    АМА ТРЯБВАТ СЕРИОЗНИ ЗАКЛИНАНИЯ
    ЗНАЧИ ЗЕМАШ ЕДНА МЕТЛА
    НА.....ВИРАШ СИ Я
    И ПОЧВАШ ДА СЕ ДРУСАШ КАТО ИСТИНСКИ ШАМАН УДРЯЙКИ ПО ДАЙРЕ ЗА РИТЪМ

    12:04 26.07.2026

  • 24 Малкия Стоянчо

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Историк":

    Дядо ти си един истински Истерик ,а не историк,не знам баба Вуна как те трае с този чепат характер ,а също и с яко оппи.канните и обилно напоените пантофи миришещи на конюшня ?!

    12:06 26.07.2026

  • 25 АБЕ ТИ ЩО ДАВАШ

    6 4 Отговор

    До коментар #18 от "Историк":

    НАЗАД
    ДИКТАТОР И АГРЕСОР Е САМО
    ПУТИН А ТРЪМП Е МИРОТВОРЕЦ
    ТОЛКОЗ ЛИ НЕ МОЖА ДА ЗАПОМНИШ С КУХАТА СИ КРАТУНА

    12:07 26.07.2026

  • 26 Запознат

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Фашизма си отива":

    Отива си глобализма, за ужас на корумпираните западни левичари, ислямисти и путинисти. Тръмп го ликвидира.

    12:07 26.07.2026

  • 27 Антирашист у868

    0 10 Отговор

    До коментар #2 от "Фашизма си отива":

    Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори ,а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #32, #33

    12:11 26.07.2026

  • 28 Еми такива

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "На български език се пише:":

    Примитивни са фашистите и техните обожатели. Даже и родният си език не знаят, но вярват във фашизма. Пълна трагедия...

    12:11 26.07.2026

  • 29 Гочо

    7 0 Отговор
    Наркомана нали го отсвири тоя. Какъв външен министър е? На кое? На Патагония?

    12:12 26.07.2026

  • 30 Антирашист 1869

    0 7 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Подкрепяш вражеска фашистка държава ! За такова нещо в просия те чака затвор или скок през прозореца.

    Коментиран от #34, #36

    12:13 26.07.2026

  • 31 Пенсионер 69 годишен

    8 1 Отговор
    Таз шия не е от трушия! Много го е охранила Европа тоя Сибига. Всеки месец пращат по два камиона пачки евро и кюлчета злато от Австрия през Унгария за хунтата.

    12:14 26.07.2026

  • 32 Ти и останалите

    9 0 Отговор

    До коментар #27 от "Антирашист у868":

    с тролене, евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия, перфектно показвате фашизма!

    12:15 26.07.2026

  • 33 Като те пратят в га....

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Антирашист у868":

    ....зовата камера, тогава ще отговаря. Чети и реви!

    12:16 26.07.2026

  • 34 Подкрепя Русия

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "Антирашист 1869":

    която е срещу фашизма и тероризма в украинският режим! Може да му кажеш само браво, че не е на страната на лъжата!

    12:16 26.07.2026

  • 35 АнтроПолог

    7 1 Отговор
    Прав е бил чичо Ади от Браунау ам Ин в Австрия ,за Окончателното Решение ,но не знам защо не е включил в списъка тези славянскохазарски мелези населяващи основно западната част на територията наречена Украйна ?

    Коментиран от #38, #39

    12:17 26.07.2026

  • 36 Пенсионер 69 годишен

    8 0 Отговор

    До коментар #30 от "Антирашист 1869":

    Никого не подкрепям. Това е чужда за нас война. Но дразни, че европейците пилеят толкова пари за чужда кауза. Болен здрав носи. Фалирала Европа взе на пълна издръжка Украйна!

    12:17 26.07.2026

  • 37 Без име

    6 0 Отговор
    Киев да гд.

    12:18 26.07.2026

  • 38 Пенсионер 69 годишен

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "АнтроПолог":

    По думите на германския идеолог на фашизма, бандеровците са били необходими в оня период за надзиратели, полицаи в окупираните територии и палачи. Нужни са били зверове. Но след войната са подлежали на унищожение, защото мястото на зверовете не е сред хората. Както и българските фашисти, междувпрочем.

    12:22 26.07.2026

  • 39 АнтроПолог

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "АнтроПолог":

    Абсолютно сте прав господине ,адмирации за изградения ви свободния ви дух и най вече за правилната преценка !

    12:25 26.07.2026

  • 40 Антирашист 1869

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Мислиш точно като хитлер !

    Коментиран от #44

    12:26 26.07.2026

  • 41 Ха ХаХа

    5 1 Отговор
    От главата на шебека Сибига две казарми ще ядат чорба

    Коментиран от #45

    12:27 26.07.2026

  • 42 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Длъжни ли сме да слушаме и внимаваме какво ни казва еврейската хунта в Киев ,светът да не би да се върти около тях

    12:29 26.07.2026

  • 43 Антирашист 1870

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Напротив":

    Прочети какво е фашизъм и тогава се излагай !

    12:30 26.07.2026

  • 44 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Антирашист 1869":

    Лука ,ти го каза ,аз имена не съм споменавал ....

    12:31 26.07.2026

  • 45 Шеф Ангелов

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ха ХаХа":

    Има един специалитет ,телешки бузи ,явно Сибига е подходящ за експеримент .

    12:34 26.07.2026

  • 46 Страната

    4 0 Отговор
    На изродите , убийците и наркоманите ще бъде унищожена , Бог няма да им позволи да живеят защото се отрекоха от него .

    12:40 26.07.2026

  • 47 В последния

    4 0 Отговор
    Санкционен пакет фигурират 14 китайски фирми , китайците пък санкционираха , германски завод за ракети , френски за дронове и италиански завод за електромотори , спряха доставки за Холандия . Затъвате търтеи няма вече откъде да смучете от чужди държави , и да се хвалите че сте голяма работа .

    12:45 26.07.2026

  • 48 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Само за последните пет години богатата в миналото Европа затъна до шия. Не може да хвърляш на вятъра за киевската хунта по два камиона евро и злато на месец и да бъде другояче. Европейците се МОЛЯТ на Китай да купи европейските фирми във фалит, за да запазят поне работните места.

    12:54 26.07.2026

  • 49 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    За тоз няма ли работа?Виж лъва е як.Като Батката,да цепи дърва.Да се подготвя за зимата,я!

    13:07 26.07.2026

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