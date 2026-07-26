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Стефан Белчев, ПБ: За всяко евро в бюджета има разчетено перо, няма да има харчене на тъмно в края на годината

Стефан Белчев, ПБ: За всяко евро в бюджета има разчетено перо, няма да има харчене на тъмно в края на годината

26 Юли, 2026 14:26 390 19

  • стефан белчев-
  • прогресивна българия-
  • евро-
  • бюджет-
  • перо-
  • харчене на тъмно

"Да, с 5,7% от БВП е дефицитът в бюджета, но е честен и по-добре да изчистим тези стари сметки за държавата и да върнем парите в бизнеса, вместо да продължаваме тази счетоводна стъкмистика от година на година", уточни председателят на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия в НС

Стефан Белчев, ПБ: За всяко евро в бюджета има разчетено перо, няма да има харчене на тъмно в края на годината - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

С Бюджет 2026 слагаме край на триковете, които бяха правени досега.

Това зави пред БНР депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев, председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия в Народното събрание.

"Изкарахме забавените разходи на светло, няма да се изненадам да излязат и още някои, за които още не знаем. Да, с 5,7% от БВП е дефицитът в бюджета, но е честен и по-добре да изчистим тези стари сметки за държавата и да върнем парите в бизнеса, вместо да продължаваме тази счетоводна стъкмистика от година на година", уточни той.

За всяко евро в бюджета има разчетено перо, няма да има харчене пари на тъмно в края на годината, увери Белчев.

По думите му с приемането на този първи бюджет в евро се изпраща ясен и силен сигнал към външните пазари, че България ще излезе окончателно от периода на политическа несигурност и ще се интегрира в икономическото ядро на Европа.

Заради процедурата по прекомерен дефицит до 15 октомври трябва да бъдат представени пред ЕК реформи, които в момента се дискутират, обясни още председателят на парламентарната икономическа комисия:

"Изключително много разчитаме на изпълнителната власт да бъдат удовлетворени всички страни, което е трудно, но не е невъзможно".

Белчев подчерта, че икономиката на страната се развива добре и посочи като вероятни причини за това, че големи чуждестранни инвеститори напускат България - "хроничен дефицит на правосъдие, институционален рекет в миналото и обща липса на квалифицирана работна ръка".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бюджета на червената олигархия

    8 2 Отговор
    Сега дефицит, ама декември ще има няколко милиарда излишък за кра...преразпределяне.

    Нищо ново не е научено, нищо старо не е забравено! С Шиши и Боко напред към прогрес!

    14:29 26.07.2026

  • 2 теменужка боюва

    2 3 Отговор
    с моята писалка е винаги под 3% и винаги има фактуру за напред и инхаус има...... абе яко грабеж

    14:29 26.07.2026

  • 3 хе хе

    5 2 Отговор
    Защо не сте на улицата? Вчера ви наложиха значително по-лош Бюджет от предложения от Желязков. Или сега няма кой да ви плати, за да протестирате?

    Коментиран от #9

    14:30 26.07.2026

  • 4 Знаеш ,

    7 0 Отговор
    че не е вярно , но правиш опит някой да клъвне и повярва ! Е , едва ли ! Много лъжи , много нещо издишайте в надпревара !

    14:30 26.07.2026

  • 5 Кога ще

    4 0 Отговор
    обърнете внимание на факта, че само в България, в рамките на ЕС, нотариусите имат толкова неприкосновена дейност и толкова огромни доходи? Техните задачи трябва да се изпълняват от всеки адвокат в България. Същото се отнася и за съдиите изпълнители. Това своеволие е прекратено навсякъде в ЕС. Добре е и в България тези абсолютно неоправдани задължения и абсолютно неоправдани огромни доходи да се поделят между всички, които са завършили право. В момента нотариус може да станеш само, ако си син или дъщеря на нотариус. На какво прилича това?

    14:33 26.07.2026

  • 6 Това Не Пречи Да се Харчат !

    4 0 Отговор
    На Тъмно !

    Веднага След Приемането на Бюджета !

    14:36 26.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    23 млрд повече за олигарсите на Бойко и Шиши а за народа секира.

    14:36 26.07.2026

  • 8 Цвете

    9 0 Отговор
    БЕЛЧЕВ, ЗАПОЧНИ ОТ " БОТАШ " .КОЛКО МИЛИАРДИТЕ ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ НА ТУРЦИЯ? ЩЕ ТИ КАЖА, САМО 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО??? ОСТАВАТ 10 ГОДИНИ ПЛЮС 360 МИЛИОНА ЕВРО ОТ ЗАМРАЗЕНИТЕ ВИ ИНТРИГИ.ПООГЛЕДАЙ СЕ ЗА КОМИСИОННАТА ,КОЯТО СА ПРИДОБИЛИ И КАКВО ВЕЧЕ СА СИ ЗАКУПИЛИ ????? ВИЕ СТЕ ПОРЕДНИТЕ МОШЕНИЦИ.

    14:37 26.07.2026

  • 9 на водопада съм

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "хе хе":

    страхотни бюджети правя

    Коментиран от #12

    14:38 26.07.2026

  • 10 Цвете

    5 0 Отговор
    БЕЛЧЕВ, ЗАПОЧНИ ОТ " БОТАШ " .КОЛКО МИЛИАРДИТЕ ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ НА ТУРЦИЯ? ЩЕ ТИ КАЖА, САМО 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО??? ОСТАВАТ 10 ГОДИНИ ПЛЮС 360 МИЛИОНА ЕВРО ОТ ЗАМРАЗЕНИТЕ ВИ ИНТРИГИ.ПООГЛЕДАЙ СЕ ЗА КОМИСИОННАТА ,КОЯТО СА ПРИДОБИЛИ И КАКВО ВЕЧЕ СА СИ ЗАКУПИЛИ ????? ВИЕ СТЕ ПОРЕДНИТЕ МОШЕНИЦИ.

    14:39 26.07.2026

  • 11 бай бръмбар

    2 0 Отговор
    За всяко евро в бюджета има разчетено чекмедже за понапълване

    14:40 26.07.2026

  • 12 е ми

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "на водопада съм":

    На Желязков проекто бюджета бе в пъти по-добър за България отколкото приетия от Крадев. Защо не сте на улицата? Във вашите джобове бъркат.

    14:41 26.07.2026

  • 13 .....

    0 0 Отговор
    Териториянци или местните туземци😂😂

    14:46 26.07.2026

  • 14 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    3 0 Отговор
    Нагли ! По-нагли! Прогресисти.
    Няма да слагат таван на заплатите в бордовете. Обявиха го. По ВиК, ЕСО, държавни болници и още стотици дружества някои ще се разписват по 8-10 хиляди евро на месец. Някои и по 20 хиляди. Дори в дружества на загуба.

    ❌ Няма такава сган на власт като прогресистите на Радев. В Европа няма друга! Събирани от кол и въже, некадърни и озверели за привилегии.

    🇭🇺Мадяр си намали заплатата с 52%,, таван под неговата за всички държавни и унгарските депутати си ги намалиха с 40%.

    👎 Тук радевистите се омазват от алчност. Вдигнаха си заплатите. Отмятат се от тавани. Поръчват си нови коли за НСО в бюджета (проект 137). Увеличиха политическите кабинети. За себе си реки от привилегии.

    🪓В бюджета за социалните групи и икономиката секири. Вдигнаха осигуровките. Замразиха минималната заплата. Махнаха 4 часовият работен ден да се признава за ден трудов стаж. И още, и още....

    ⚖️ Сравнявайте какво правят за себе си и какво за обществото! Черно на бяло! Пред очите ни е!

    📍Радев е международен измамник. И вътрешен социално-икономически сатрап. Самозабравил се.

    🧨Но това, което прави не е безобидно. Храни прогресистка армия! Подготвя я, за да се окопае във властта. Овладя всички репресивни служби. Не му пука от нищо и ще държи правителството силово.

    ↔️ Време разделно е. Кой е с този модел и кой против него. Всеки трябва да избере страна!

    14:46 26.07.2026

  • 15 надарена кака

    1 2 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #17

    14:46 26.07.2026

  • 16 Бай

    1 0 Отговор
    Ти на кого ги говориш Тея тъпотии,видя се че 3 милярда не са описани и ще си ги дящелкате,ама мисля улицата ще ви покаже изхода

    14:51 26.07.2026

  • 17 Прогресист

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "надарена кака":

    Твойти прашки са розовите кюлоти на баба ти.

    14:52 26.07.2026

  • 18 харчове

    0 0 Отговор
    Много пера имал гълъба, чак са го оскубали до голо.

    14:52 26.07.2026

  • 19 тортиля

    1 0 Отговор
    в бюджета има разчетено перо за фсичко,като пернатата рокля на Юнона

    14:53 26.07.2026

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