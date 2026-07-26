Стефан Белчев, ПБ: За всяко евро в бюджета има разчетено перо, няма да има харчене на тъмно в края на годината

С Бюджет 2026 слагаме край на триковете, които бяха правени досега.

Това зави пред БНР депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев, председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия в Народното събрание.

"Изкарахме забавените разходи на светло, няма да се изненадам да излязат и още някои, за които още не знаем. Да, с 5,7% от БВП е дефицитът в бюджета, но е честен и по-добре да изчистим тези стари сметки за държавата и да върнем парите в бизнеса, вместо да продължаваме тази счетоводна стъкмистика от година на година", уточни той.

За всяко евро в бюджета има разчетено перо, няма да има харчене пари на тъмно в края на годината, увери Белчев.

По думите му с приемането на този първи бюджет в евро се изпраща ясен и силен сигнал към външните пазари, че България ще излезе окончателно от периода на политическа несигурност и ще се интегрира в икономическото ядро на Европа.

Заради процедурата по прекомерен дефицит до 15 октомври трябва да бъдат представени пред ЕК реформи, които в момента се дискутират, обясни още председателят на парламентарната икономическа комисия:

"Изключително много разчитаме на изпълнителната власт да бъдат удовлетворени всички страни, което е трудно, но не е невъзможно".

Белчев подчерта, че икономиката на страната се развива добре и посочи като вероятни причини за това, че големи чуждестранни инвеститори напускат България - "хроничен дефицит на правосъдие, институционален рекет в миналото и обща липса на квалифицирана работна ръка".