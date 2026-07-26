Стефан Белчев, ПБ: За всяко евро в бюджета има разчетено перо, няма да има харчене на тъмно в края на годината

С Бюджет 2026 слагаме край на триковете, които бяха правени досега.
Това зави пред БНР депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев, председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия в Народното събрание.
"Изкарахме забавените разходи на светло, няма да се изненадам да излязат и още някои, за които още не знаем. Да, с 5,7% от БВП е дефицитът в бюджета, но е честен и по-добре да изчистим тези стари сметки за държавата и да върнем парите в бизнеса, вместо да продължаваме тази счетоводна стъкмистика от година на година", уточни той.
За всяко евро в бюджета има разчетено перо, няма да има харчене пари на тъмно в края на годината, увери Белчев.
По думите му с приемането на този първи бюджет в евро се изпраща ясен и силен сигнал към външните пазари, че България ще излезе окончателно от периода на политическа несигурност и ще се интегрира в икономическото ядро на Европа.
Заради процедурата по прекомерен дефицит до 15 октомври трябва да бъдат представени пред ЕК реформи, които в момента се дискутират, обясни още председателят на парламентарната икономическа комисия:
"Изключително много разчитаме на изпълнителната власт да бъдат удовлетворени всички страни, което е трудно, но не е невъзможно".
Белчев подчерта, че икономиката на страната се развива добре и посочи като вероятни причини за това, че големи чуждестранни инвеститори напускат България - "хроничен дефицит на правосъдие, институционален рекет в миналото и обща липса на квалифицирана работна ръка".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бюджета на червената олигархия
Нищо ново не е научено, нищо старо не е забравено! С Шиши и Боко напред към прогрес!
14:29 26.07.2026
2 теменужка боюва
14:29 26.07.2026
3 хе хе
Коментиран от #9
14:30 26.07.2026
4 Знаеш ,
14:30 26.07.2026
5 Кога ще
14:33 26.07.2026
6 Това Не Пречи Да се Харчат !
Веднага След Приемането на Бюджета !
14:36 26.07.2026
7 Последния Софиянец
14:36 26.07.2026
8 Цвете
14:37 26.07.2026
9 на водопада съм
До коментар #3 от "хе хе":страхотни бюджети правя
Коментиран от #12
14:38 26.07.2026
10 Цвете
14:39 26.07.2026
11 бай бръмбар
14:40 26.07.2026
12 е ми
До коментар #9 от "на водопада съм":На Желязков проекто бюджета бе в пъти по-добър за България отколкото приетия от Крадев. Защо не сте на улицата? Във вашите джобове бъркат.
14:41 26.07.2026
13 .....
14:46 26.07.2026
14 Калоян Методиев бивш шеф на радев
Няма да слагат таван на заплатите в бордовете. Обявиха го. По ВиК, ЕСО, държавни болници и още стотици дружества някои ще се разписват по 8-10 хиляди евро на месец. Някои и по 20 хиляди. Дори в дружества на загуба.
❌ Няма такава сган на власт като прогресистите на Радев. В Европа няма друга! Събирани от кол и въже, некадърни и озверели за привилегии.
🇭🇺Мадяр си намали заплатата с 52%,, таван под неговата за всички държавни и унгарските депутати си ги намалиха с 40%.
👎 Тук радевистите се омазват от алчност. Вдигнаха си заплатите. Отмятат се от тавани. Поръчват си нови коли за НСО в бюджета (проект 137). Увеличиха политическите кабинети. За себе си реки от привилегии.
🪓В бюджета за социалните групи и икономиката секири. Вдигнаха осигуровките. Замразиха минималната заплата. Махнаха 4 часовият работен ден да се признава за ден трудов стаж. И още, и още....
⚖️ Сравнявайте какво правят за себе си и какво за обществото! Черно на бяло! Пред очите ни е!
📍Радев е международен измамник. И вътрешен социално-икономически сатрап. Самозабравил се.
🧨Но това, което прави не е безобидно. Храни прогресистка армия! Подготвя я, за да се окопае във властта. Овладя всички репресивни служби. Не му пука от нищо и ще държи правителството силово.
↔️ Време разделно е. Кой е с този модел и кой против него. Всеки трябва да избере страна!
14:46 26.07.2026
15 надарена кака
Коментиран от #17
14:46 26.07.2026
16 Бай
14:51 26.07.2026
17 Прогресист
До коментар #15 от "надарена кака":Твойти прашки са розовите кюлоти на баба ти.
14:52 26.07.2026
18 харчове
14:52 26.07.2026
19 тортиля
14:53 26.07.2026