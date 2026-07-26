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Затишие в Близкия изток! Пентагонът спря ударите срещу Иран

Затишие в Близкия изток! Пентагонът спря ударите срещу Иран

26 Юли, 2026 13:40 1 228 36

  • сащ-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • пентагон-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Бомбардировките на САЩ бяха умишлено преустановени, за да не се нарушат деликатните лични дипломатически преговори, се посочва в съобщението

Затишие в Близкия изток! Пентагонът спря ударите срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Axios Axios

САЩ са преустановили серията от удари срещу Иран, за да не пречат на преговорите на Техеран с Оман, твърди американският телевизионен канал CBS, позовавайки се на неназовани регионални длъжностни лица.

По-рано иранското външно министерство заяви, че на 24 и 25 юли в Техеран са се състояли няколко кръга от преговори между Иран и Оман на ниво заместник-министри на външните работи, по време на които са били обсъдени общите принципи и практическите механизми за управление на безопасното корабоплаване в Ормузкия проток. Според ведомството Иран и Оман са постигнали напредък в диалога относно корабоплаването в Ормузкия проток, но към момента ситуацията с водния маршрут остава непроменена.

"Бомбардировките на САЩ бяха умишлено преустановени, за да не се нарушат деликатните лични дипломатически преговори“, се посочва в съобщението.

По-рано порталът Axios, позовавайки се на източници, съобщи, че американските военни продължават да подготвят планове за случай на възобновяване на мащабни военни действия срещу Иран, но Тръмп все още не е дал съответните разпореждания. Според портала, в петък Тръмп е разпоредил да не се нанасят нови удари срещу Иран, като по този начин е прекъснал серията от атаки, продължила 13 дни подред.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 1 Отговор
    Умишлено спрени- изчакват се доставки направо от завода❗

    13:42 26.07.2026

  • 2 122333

    2 8 Отговор
    Америка трябва да устоява принципи и да спазва правила за справедливост в глобалния свят.

    13:44 26.07.2026

  • 3 Лопата Орешник

    28 2 Отговор
    Умишлено били спрени! Ние си помислихме, че без да искат са ги спрели! Дори не ни минава през ум, че може да пестят муниции и да са отчаяни, че няма пробив!! Факт е , че и напълно да ги изравнят със земята това няма да донесе никаква победа! Също е факт, че ако стъпят на иранска земя жертвите няма да са 200 за цялата операция, а може да станат по 200 на ден! В чуждо село и керемидите бият, както установиха и руснаците и сащисаните в Афганистан например!

    13:45 26.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 1 Отговор
    "Празните складове на Пентагона и отчаяните опити на Европа да се превъоръжи показват пълната демилитаризация на НАТО от Русия."- заяви американският геополитически анализатор Марк Слебода
    „Прекратяването на доставките на боеприпаси за Украйна се случи поради изпразването на складовете на Пентагона. Това предполага, че в разгръщащата се война на изтощение Русия е успяла да демилитаризира не само Украйна, но и целия НАТО. И никой не крие това. Рюте се оплаква при всяка възможност колко много алиансът изостава от Москва в производството на боеприпаси“-каза той.

    13:46 26.07.2026

  • 5 Пентагонът ще продължи,

    14 1 Отговор
    когато се почистят складовете за боеприпаси и произведат новите ракети.

    Времето е наше!

    13:48 26.07.2026

  • 6 Що стана?!

    20 0 Отговор
    Бомбите да не свършиха?!Май че,да! Айде сега,още два месеца да заредим!Смешници!

    Коментиран от #13

    13:50 26.07.2026

  • 7 оня с коня

    10 2 Отговор
    Преговорите между Иран и Оман на практика се изразяват в това Какви пари да искат от приминаващите кораби за да е минаването им "безопасно".

    13:51 26.07.2026

  • 8 Край

    15 0 Отговор
    Джепането свърши!
    Победихме, аре чао!😂😂😂😂😂

    13:52 26.07.2026

  • 9 нищо подобно

    14 0 Отговор
    просто им свършиха ракетите

    13:53 26.07.2026

  • 10 Пич

    22 0 Отговор
    Хахаха, какво ви казах аз вчера?
    Че говедарите ще гърмят до утре, и после няма да има с какво!!!
    Е, утре дойде, и вече е днес!!!
    А говедата са тихи...

    13:54 26.07.2026

  • 11 Тик- Ток

    17 0 Отговор
    Голям бой яде Бай Дони най малко за 1 трилион персите унищожиха военна техника на краварите

    Коментиран от #23

    13:56 26.07.2026

  • 12 Бай той Толстой

    15 0 Отговор
    😁😁😁😁.Персите май ви видяха сметката ,a ?

    13:56 26.07.2026

  • 13 Гробар

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Що стана?!":

    Така се прави бизнес. Тъпият данъкоплатец дава пари, еврейският военнопромишлен комплекс ги краде, отчислява рушвет за политиците в САЩ, произвежда бомбите и ги мята в Иран и отначало. Нищо чудно и Иран да вземат процент. Може тея бомби да ги хвърлят в някоя пустиня, а да твърдят че са ударени обекти в Иран. Важното е да върви бизнеса и да няма нефт от Близкия Изток за Китай, Индия и Европа.

    Коментиран от #14

    13:56 26.07.2026

  • 14 Ъхъ

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гробар":

    Както правеше Майлоу Майндърбайндър в Параграф 22 😂😂

    13:59 26.07.2026

  • 15 Хари

    8 0 Отговор
    Голямо затишие, дизела гони вече 1,80 евро за литър у нас! В Русия пет пъти по-евтин! Ехспертите в България ще отклик ат по друг начин, ще премине ли психологическата граница от 2,00 евро за литър! Ще, ще, имаме си Лукойл!

    14:01 26.07.2026

  • 16 Емил Стефанов

    13 0 Отговор
    Тотално усиране от страна на ФАЩ.

    Коментиран от #20

    14:04 26.07.2026

  • 17 Дзак

    8 0 Отговор
    Най-деликатно да не бяха започнали!

    Коментиран от #21

    14:06 26.07.2026

  • 18 Ти остави,че джепането попривърши....!

    7 0 Отговор
    Ами бая станаха американските жертви,които изобщо не са като численост,колкото ги съобщава официалната американска статистика...,а много повече!
    Краварите имат горчив опит от Виетнам и изобщо не искат повторение на сценария...!
    В случая Бай-Дончо и той си смачка егото...,поне за сега!
    Като преспи-утре ще видим...?!

    14:13 26.07.2026

  • 19 Пак лъжи. Всичко е проста математика!

    11 0 Отговор
    Истината една и тя , е че на САЩ ракетите им свършват за 2 седмици. За това до сега всички атаки срещу Иран траеха по 2 седмици! След това на краварите им трябва време да презаредят с нови боеприпаси от Америка което им отнема около месец в което време си измислят, че уж почват някакви преговори. И след като презаредят почват пак да бомбардират като измислят причина провал в преговорите!

    14:15 26.07.2026

  • 20 Съчувствам на Сламенният перчем...!

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "Емил Стефанов":

    Колко ли съжалява,къде се захвана с тия Перси...!
    Ама Нетаняху,като го държи с Епщайнски компромати ...Ко дъ праЙ...?!
    Ши му уйдисва...поне за сега!

    14:15 26.07.2026

  • 21 Ами ДА...!

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дзак":

    Ормузкият проток си бе отворен...търговията си вървеше...
    Къде му бръмна мухата в рижата глава,да се захваща,с хилядолетна нация,като Персите...?!

    14:18 26.07.2026

  • 22 Домашни Потреби

    6 0 Отговор
    Хайде сега и янките ще започнат да разглобяват перални за чиповете:):):)

    14:19 26.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Браво на Персите

    6 0 Отговор
    Опукаха краварника

    14:22 26.07.2026

  • 25 Ха, ха какви преговори

    5 0 Отговор
    Войната е последната точка от преговорите, а трън няма оръжие да я води.
    Досега постигна само високи цени на петрола.
    Рижав нещастник

    14:26 26.07.2026

  • 26 След 1 одина янките остават без ракети!

    4 0 Отговор
    Ако продължават да воюват с Иран , то след 1 година янките остават с празни оръжейни складове и Америка става по ниска от тревата! И настава мир и тишина и Оемуз отново ще е отворен безплатно за всички кораби! ( С изключение на кораби отиващи и идващи от страните агресори : САЩ, Израел. Англия и България!)

    14:28 26.07.2026

  • 27 Иван

    0 0 Отговор
    Шестагонът.

    14:37 26.07.2026

  • 28 Нато и пентагона останаха без карти!

    3 0 Отговор
    На янките и натото оръжията привършват. Русия смля оръжията на натото, а Иран изпразни складовете на Пентагона!))) Европа остана само с дронове, а Дончо с празни джобчета! Само Русия и руският народ може да издържи на продължителна и изтощителна война!

    14:39 26.07.2026

  • 29 Иран попиля ционистите от сащ и израел

    5 0 Отговор
    Спряха ги защото няма оръжие в складовете за продължаване на войната с Иран и - Пораженията върху Америка от тази война стават необратими. Това е нелек шок за Израел, Нетаняху пак ще лети до Вашингтон да убеждава Тръмп. Ама какво, ако го убеждава, като няма оръжия..... Най-големият срам - САЩ се озоваха пред празни складове - Световният Хегемон, който искаше да завладее света. Нека още да говорят как иранците са диваци!

    14:39 26.07.2026

  • 30 Анонимен

    1 0 Отговор
    Хутите сериозно наклониха везните към превръщането на региона в буре с барут.Пиратът Дж.Силвър с дървеният си крак се е довлякъл в региона ,привлечен от златото/черно или с обичаен цвят/Изплел е цяла система от паяджини ,като предвидливо е поставил в центъра дебнещ паяк.Кутията на Пандора вече е отворена от шестопръстият и с огромни уши като пеленгатори на Гестапо.

    14:42 26.07.2026

  • 31 Иван

    0 0 Отговор
    Боклука Доналд Тръмп спря на 13-ия ден.....на 14-ия ден щеше да се появи Мешията.

    14:42 26.07.2026

  • 32 Иран попиля ционистите от сащ и израел

    2 0 Отговор
    Пълен списък на всички загуби на САЩ в резултат на атаките от страна на Иран през последните 2-3 седмици.
    • Радари и системи за противовъздушна отбрана:
    7 командни пункта
    3 системи за спътникова връзка
    6 радара за ПВО система "Patriot"
    3 радара за въздушно и морско наблюдение и управление
    8 системи за откриване и ранно предупреждение
    7 радара за противовъздушна и противоракетна отбрана
    3 радиолокационни системи за ранно предупреждение (EPS)
    2 радиолокационни станции EPS-117
    5 радиолокационни станции с голям обсег
    2 радара за противовъздушна отбрана
    1 тактически радиолокационен комплекс
    • Обекти за поддръжка и логистика, поразени с цел намаляване на оперативните възможности:
    6 центъра за обслужване и ремонт на изтребители и хеликоптери
    3 центъра за поддръжка и логистика
    12 резервоара за съхранение на гориво
    17 склада за съхранение на оръжие, резервни части, морско оборудване и компоненти за самолети
    6 склада за съхранение на ракети
    • Оперативна инфраструктура:
    6 хангара за дронове MQ-9
    1 хангар за подготовка на изтребители F-15
    1 хангар за дронове, съдържащ 8 нови безпилотни летателни апарата
    2 командни центъра
    1 платформа за презареждане на самолетоносачи
    1 хангар за самолет P-8
    4 пускови установки за ракети HIMARS
    5 хангара за изтребители
    4 комплекса за ПВО "Patriot"
    6 пускови установки за ракети
    1 попомпена станция за прехвърляне на гориво
    2 комуникационни центъра
    1 център за обработка на разузнавателни данни
    1 предприят

    Коментиран от #33, #35

    14:43 26.07.2026

  • 33 Иран попиля ционистите от сащ и израел

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Иран попиля ционистите от сащ и израел":

    1 център за обработка на разузнавателни данни
    1 предприятие, занимаващо се с изкуствен интелект и обработка на данни, свързано с Amazon
    1 склад за дистанционно управлявани безпилотни надводни апарати
    1 пристан за зареждане с гориво
    4 укрития за изтребители
    6 писти за излитане и кацане на самолети
    • Авиационна техника и въздушни средства:
    11 изтребителя и хеликоптера, унищожени или повредени на земята
    17 разузнавателни и оперативни дрона, включително 8 нови
    1 изтребител F-15, намиращ се в укритие
    1 самолет P-8 за патрулиране на морски райони
    1 транспортен самолет C-17
    8 самолета-цистерни (за презареждане във въздуха)
    4 тежки хеликоптера
    6 ракети, намиращи се на съхранение

    14:44 26.07.2026

  • 34 Ной

    0 0 Отговор
    И аз като свърша яденето спирам да ям.

    14:47 26.07.2026

  • 35 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Иран попиля ционистите от сащ и израел":

    Няма жертви. В командните пунктове е имало метални Арнолд Шварценегри.

    14:47 26.07.2026

  • 36 Кочо

    2 0 Отговор
    Пентагонът е изпразнил все и всьо за стреляне и мятане, а складовете му са опоскани до шушка. Затова "спират" войната уж заради преговори.

    14:50 26.07.2026

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