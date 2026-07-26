Затишие в Близкия изток! Пентагонът спря ударите срещу Иран

САЩ са преустановили серията от удари срещу Иран, за да не пречат на преговорите на Техеран с Оман, твърди американският телевизионен канал CBS, позовавайки се на неназовани регионални длъжностни лица.

По-рано иранското външно министерство заяви, че на 24 и 25 юли в Техеран са се състояли няколко кръга от преговори между Иран и Оман на ниво заместник-министри на външните работи, по време на които са били обсъдени общите принципи и практическите механизми за управление на безопасното корабоплаване в Ормузкия проток. Според ведомството Иран и Оман са постигнали напредък в диалога относно корабоплаването в Ормузкия проток, но към момента ситуацията с водния маршрут остава непроменена.

"Бомбардировките на САЩ бяха умишлено преустановени, за да не се нарушат деликатните лични дипломатически преговори“, се посочва в съобщението.

По-рано порталът Axios, позовавайки се на източници, съобщи, че американските военни продължават да подготвят планове за случай на възобновяване на мащабни военни действия срещу Иран, но Тръмп все още не е дал съответните разпореждания. Според портала, в петък Тръмп е разпоредил да не се нанасят нови удари срещу Иран, като по този начин е прекъснал серията от атаки, продължила 13 дни подред.