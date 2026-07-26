Затишие в Близкия изток! Пентагонът спря ударите срещу Иран

САЩ са преустановили серията от удари срещу Иран, за да не пречат на преговорите на Техеран с Оман, твърди американският телевизионен канал CBS, позовавайки се на неназовани регионални длъжностни лица.
По-рано иранското външно министерство заяви, че на 24 и 25 юли в Техеран са се състояли няколко кръга от преговори между Иран и Оман на ниво заместник-министри на външните работи, по време на които са били обсъдени общите принципи и практическите механизми за управление на безопасното корабоплаване в Ормузкия проток. Според ведомството Иран и Оман са постигнали напредък в диалога относно корабоплаването в Ормузкия проток, но към момента ситуацията с водния маршрут остава непроменена.
"Бомбардировките на САЩ бяха умишлено преустановени, за да не се нарушат деликатните лични дипломатически преговори“, се посочва в съобщението.
По-рано порталът Axios, позовавайки се на източници, съобщи, че американските военни продължават да подготвят планове за случай на възобновяване на мащабни военни действия срещу Иран, но Тръмп все още не е дал съответните разпореждания. Според портала, в петък Тръмп е разпоредил да не се нанасят нови удари срещу Иран, като по този начин е прекъснал серията от атаки, продължила 13 дни подред.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:42 26.07.2026
2 122333
13:44 26.07.2026
3 Лопата Орешник
13:45 26.07.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
„Прекратяването на доставките на боеприпаси за Украйна се случи поради изпразването на складовете на Пентагона. Това предполага, че в разгръщащата се война на изтощение Русия е успяла да демилитаризира не само Украйна, но и целия НАТО. И никой не крие това. Рюте се оплаква при всяка възможност колко много алиансът изостава от Москва в производството на боеприпаси“-каза той.
13:46 26.07.2026
5 Пентагонът ще продължи,
Времето е наше!
13:48 26.07.2026
6 Що стана?!
Коментиран от #13
13:50 26.07.2026
7 оня с коня
13:51 26.07.2026
8 Край
Победихме, аре чао!😂😂😂😂😂
13:52 26.07.2026
9 нищо подобно
13:53 26.07.2026
10 Пич
Че говедарите ще гърмят до утре, и после няма да има с какво!!!
Е, утре дойде, и вече е днес!!!
А говедата са тихи...
13:54 26.07.2026
11 Тик- Ток
Коментиран от #23
13:56 26.07.2026
12 Бай той Толстой
13:56 26.07.2026
13 Гробар
До коментар #6 от "Що стана?!":Така се прави бизнес. Тъпият данъкоплатец дава пари, еврейският военнопромишлен комплекс ги краде, отчислява рушвет за политиците в САЩ, произвежда бомбите и ги мята в Иран и отначало. Нищо чудно и Иран да вземат процент. Може тея бомби да ги хвърлят в някоя пустиня, а да твърдят че са ударени обекти в Иран. Важното е да върви бизнеса и да няма нефт от Близкия Изток за Китай, Индия и Европа.
Коментиран от #14
13:56 26.07.2026
14 Ъхъ
До коментар #13 от "Гробар":Както правеше Майлоу Майндърбайндър в Параграф 22 😂😂
13:59 26.07.2026
15 Хари
14:01 26.07.2026
16 Емил Стефанов
Коментиран от #20
14:04 26.07.2026
17 Дзак
Коментиран от #21
14:06 26.07.2026
18 Ти остави,че джепането попривърши....!
Краварите имат горчив опит от Виетнам и изобщо не искат повторение на сценария...!
В случая Бай-Дончо и той си смачка егото...,поне за сега!
Като преспи-утре ще видим...?!
14:13 26.07.2026
19 Пак лъжи. Всичко е проста математика!
14:15 26.07.2026
20 Съчувствам на Сламенният перчем...!
До коментар #16 от "Емил Стефанов":Колко ли съжалява,къде се захвана с тия Перси...!
Ама Нетаняху,като го държи с Епщайнски компромати ...Ко дъ праЙ...?!
Ши му уйдисва...поне за сега!
14:15 26.07.2026
21 Ами ДА...!
До коментар #17 от "Дзак":Ормузкият проток си бе отворен...търговията си вървеше...
Къде му бръмна мухата в рижата глава,да се захваща,с хилядолетна нация,като Персите...?!
14:18 26.07.2026
22 Домашни Потреби
14:19 26.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Браво на Персите
14:22 26.07.2026
25 Ха, ха какви преговори
Досега постигна само високи цени на петрола.
Рижав нещастник
14:26 26.07.2026
26 След 1 одина янките остават без ракети!
14:28 26.07.2026
27 Иван
14:37 26.07.2026
28 Нато и пентагона останаха без карти!
14:39 26.07.2026
29 Иран попиля ционистите от сащ и израел
14:39 26.07.2026
30 Анонимен
14:42 26.07.2026
31 Иван
14:42 26.07.2026
32 Иран попиля ционистите от сащ и израел
• Радари и системи за противовъздушна отбрана:
7 командни пункта
3 системи за спътникова връзка
6 радара за ПВО система "Patriot"
3 радара за въздушно и морско наблюдение и управление
8 системи за откриване и ранно предупреждение
7 радара за противовъздушна и противоракетна отбрана
3 радиолокационни системи за ранно предупреждение (EPS)
2 радиолокационни станции EPS-117
5 радиолокационни станции с голям обсег
2 радара за противовъздушна отбрана
1 тактически радиолокационен комплекс
• Обекти за поддръжка и логистика, поразени с цел намаляване на оперативните възможности:
6 центъра за обслужване и ремонт на изтребители и хеликоптери
3 центъра за поддръжка и логистика
12 резервоара за съхранение на гориво
17 склада за съхранение на оръжие, резервни части, морско оборудване и компоненти за самолети
6 склада за съхранение на ракети
• Оперативна инфраструктура:
6 хангара за дронове MQ-9
1 хангар за подготовка на изтребители F-15
1 хангар за дронове, съдържащ 8 нови безпилотни летателни апарата
2 командни центъра
1 платформа за презареждане на самолетоносачи
1 хангар за самолет P-8
4 пускови установки за ракети HIMARS
5 хангара за изтребители
4 комплекса за ПВО "Patriot"
6 пускови установки за ракети
1 попомпена станция за прехвърляне на гориво
2 комуникационни центъра
1 център за обработка на разузнавателни данни
1 предприят
Коментиран от #33, #35
14:43 26.07.2026
33 Иран попиля ционистите от сащ и израел
До коментар #32 от "Иран попиля ционистите от сащ и израел":1 център за обработка на разузнавателни данни
1 предприятие, занимаващо се с изкуствен интелект и обработка на данни, свързано с Amazon
1 склад за дистанционно управлявани безпилотни надводни апарати
1 пристан за зареждане с гориво
4 укрития за изтребители
6 писти за излитане и кацане на самолети
• Авиационна техника и въздушни средства:
11 изтребителя и хеликоптера, унищожени или повредени на земята
17 разузнавателни и оперативни дрона, включително 8 нови
1 изтребител F-15, намиращ се в укритие
1 самолет P-8 за патрулиране на морски райони
1 транспортен самолет C-17
8 самолета-цистерни (за презареждане във въздуха)
4 тежки хеликоптера
6 ракети, намиращи се на съхранение
14:44 26.07.2026
34 Ной
14:47 26.07.2026
35 Иван
До коментар #32 от "Иран попиля ционистите от сащ и израел":Няма жертви. В командните пунктове е имало метални Арнолд Шварценегри.
14:47 26.07.2026
36 Кочо
14:50 26.07.2026