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Техеран: САЩ прекратиха бомбардировките, ние спряхме ударите срещу съседите

Техеран: САЩ прекратиха бомбардировките, ние спряхме ударите срещу съседите

26 Юли, 2026 14:50 1 898 23

  • иран-
  • сащ-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп

Въпреки че в петък президентът Доналд Тръмп заяви, че не изключва още по-мащабни бомбардировки, затишието е забележително след две седмици на удари с безпрецедентна интензивност след примирието през април

Техеран: САЩ прекратиха бомбардировките, ние спряхме ударите срещу съседите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран е спрял преди два дни да нанася удари по съседните държави от Персийския залив, тъй като САЩ са прекратили бомбардировките срещу иранска територия, заяви днес иранската армия, като подчерта, че стратегията на Техеран се основава на „ответни действия“, съобщи АФП, цитирана от БТА.

„През последните две нощи американците прекратиха нападенията си. Тъй като стратегията ни се основава предимно на ответни действия, ние също преустановихме операциите си“, заяви говорителят Мохамад Акраминя в интервю за държавната телевизия.

Тази сутрин призори не бе съобщено за никакви американски бомбардировки в Иран. Това беше втората поредна нощ на прекъсване на военните действия, докато американски медии съобщават за възможен недостиг на боеприпаси след близо пет месеца война. В столицата Техеран, която не е засегната от бомбардировките, животът протича нормално сред обичайните задръствания и горещата вълна, съобщи намиращият се на терен екип на АФП.

Въпреки че в петък президентът Доналд Тръмп заяви, че не изключва още по-мащабни бомбардировки, затишието е забележително след две седмици на удари с безпрецедентна интензивност след примирието през април.

Иран от своя страна не е поел отговорност за никакви нападения срещу съседните държави от Персийския залив, които са съюзници на Вашингтон, а те не съобщиха за въздушни тревоги през нощта.

Според в. „Ню Йорк Таймс“, който се позовава на два източника, запознати с въпроса, американското правителство е обезпокоено от намаляването на запасите от прехващачи за системите за противоракетна отбрана „Пейтриът“ и от друго отбранително оборудване, защитаващо регионалните съюзници на САЩ, които Иран атакува в отговор на американските удари. Телевизия Си Ен Ен, позовавайки се на източник от Министерството на отбраната, също заяви, че военните операции срещу Иран са „поставени на пауза“, като посочи същите причини.

Корабоплаването в териториалните води на Катар, което бе преустановено заради иранските въздушни удари, вече се върна към обичайния си режим, предаде ДПА, като се позова на изявление на катарското министерство на транспорта.

Транспортното ведомство отбелязва, че морският трафик е бил спрян преди две седмици, когато иранските военновъздушни сили са подновили атаките си. Тогава Доха разпореди да бъдат преустановени на всички пътувания и „морски дейности“ до второ нареждане. Това се отнасяше не само за товарни кораби и танкери, но и за риболовни плавателни съдове, яхти и лодки за отдих и др.

Катарското министерство на транспорта днес обяви, че всички видове плавателни съдове отново имат право да оперират в обичайния си режим и че разрешението влиза в сила незабавно. Въпреки това корабните компании и екипажите бяха призовани да продължат да спазват всички правила за безопасност.

Катар разполага с десетки рибарски и яхтени пристанища, обслужващи както търговски, така и частни плавателни съдове.

Делегациите на Иран и Оман се срещанаха отново по-рано през деня, за да обсъдят бъдещото управление на Ормузкия проток, съобщи днес Техеран, цитиран от Франс Прес.

Според говорителя на иранското Външно министерство Есмаил Багаи в петък и вчера в Техеран се е състояла поредица от продуктивни разговори между заместник-министрите на външните работи на двете страни.

Бреговете както на Иран, така и на Оман се простират покрай стратегическия Ормузки проток, който се превърна в един от основните въпроси във войната в Близкия изток, след като Техеран реши да блокира корабоплаването там в отговор на американско-израелската офанзива в края на февруари.

Преди конфликта през протока преминаваше една пета от световната търговия с въглеводороди. Той беше отворен за кратко след подписването на протокол между Иран и САЩ в средата на юни, но отново беше затворен, когато споразумението бе развалено с възобновяването на сраженията по-малко от месец след това.

Техеран неколкократно заяви, че в бъдеще положението в протока вече няма да бъде същото като преди войната. Сега иска да налага такси за обслужване, докато Оман продължава да не изяснява позицията си, отбеляза АФП.

На заседание в Лондон в началото на юли Международната морска организация заяви, че държавите трябва да отхвърлят опитите на Иран да упражнява суверенитет над Ормузкия проток, както и едностранното решение на Техеран да създаде орган, който да контролира морския трафик там.

Иран и Оман вече разговаряха по въпроса през последните месеци, но засега не са постигнали конкретни резултати.

Разговорите, определени от Багаи като „полезни“, са били посветени на „общи принципи и оперативни механизми за осигуряване на безопасно корабоплаване през протока при зачитане на суверенните права на двете държави“ в техните териториални води, посочи министерството.

Иран разрешава преминаването само по един маршрут покрай своите брегове, а създаването на омански маршрут през юни предизвика гнева му и доведе до поредица от нападения.

Според иранската държавна телевизия военноморските сили на страната са спрели през последните 24 часа шест кораба, които са се опитали да преминат през протока без тяхното разрешение.

Войната в Близкия изток „ще се разрасне още повече“, ако САЩ възобновят бомбардировките си, които са преустановени от два дни, предупреди днес иранската армия в навечерието на предстоящото посещение на израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон.

„Ако американците отново позволят да бъдат подведени от ционистите или застанат на тяхна страна и настояват войната да продължи, особено чрез въздушни удари, тя ще се разпростре географски“, заяви говорител на армията, цитиран от държавната телевизия.

Нетаняху ще пристигне утре във Вашингтон и ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във вторник.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жица

    26 7 Отговор
    Само едно не разбирам: САЩ първа армия в света, а недостиг на боеприпаси. И къде са тръгнали да си мерят прашките

    Коментиран от #12

    14:54 26.07.2026

  • 2 🗽🗽🗽

    6 26 Отговор
    България не подви крак под заплахите на режима на аятоласите терористи и се доказа, като верен съюзник на САЩ и НАТО.

    Коментиран от #7, #20

    14:55 26.07.2026

  • 3 гост

    7 13 Отговор
    Късно е либе за китка , викат у нас , хахаах !! Спряли , неспряли , свършихте със "съседите " , хахаха !!! Оттук нататък имате врагове , които ще мислят само как да ви отрежат главите до кръста !!!

    Коментиран от #9, #14

    15:01 26.07.2026

  • 4 Минералка Банкя

    0 1 Отговор
    Тамън спреха ожите и казаците ги почнаха одвъде

    15:01 26.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Като съберат ракети пак ще почнат

    15:05 26.07.2026

  • 6 Хахахаха😂😂😂😂

    17 2 Отговор
    За една година САЩ три пъти "разгромиха"
    иранските въоръжени сили! Никой още не го беше правил!😲 Могат и още да разгромяват, ама аай малко почивка в разгара на сезона 😂😂😂😂😂

    15:10 26.07.2026

  • 7 Мдаа!🤔

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "🗽🗽🗽":

    САЩ и НАТО са се превърнали в комедийна трупа и единственият , който се страхува от тях е Владимир Владимирович!

    15:12 26.07.2026

  • 8 604

    3 2 Отговор
    грешна тактика, не се спира....! докът не се изнесът!

    15:14 26.07.2026

  • 9 Всъщност

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Те "съседите" си им бяха врагове , с отдавна подготвени англосаксонски военни бази , явно срещу Иран . Второ "съседите" им са мюсюлмани -сунити , като Саудитска Арабия , Пакистан Турция , Ал Кайда , ИДИЛ ...винаги с англосаксонците . А персите са шиити , като Азърбайджан , Хизбула, Ирак .

    15:16 26.07.2026

  • 10 Напомням

    5 10 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    САЩ са наши съюзници !!!
    Враговете на САЩ са и наши врагове !!!

    Коментиран от #15, #21

    15:18 26.07.2026

  • 11 За никакъв край не става дума

    6 1 Отговор
    Американците изчерпаха запасите и в момента ги възстановяват. Същевременно, активно прехвърлярлят самолети цистерни на л.Бен Гурион, л. Рамон и базата Овда. До тук са 90 машини. И двете страни в момента попълват запасите си и се готвят за следващата фаза. Иран събира такси за преминавана САМО от американски и израелски кораби и свързани с тях. Така както в момента пр. Баб ел Мандеб е затворен от хусите САМО за саудитски кораби. В Катар може и да се възстановява корабоплаването, но в Кувейт и в СА НАПЪЛНО секна. Същевременно, има поне две предложения от САЩ по дипломатически канали за премирие, но Иран ги отхвърля. Просто си мямат доверие. И няма как да е друго яче при тази политика на САЩ. Междувременно, САЩ подписаха със СА ядрено споразумение и им разрешиха да обогатяват уран. За разлика от Иран, заради което се води войната.

    15:26 26.07.2026

  • 12 6666

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Жица":

    Това за недостига са червени лъжи.

    15:31 26.07.2026

  • 13 Ачо

    1 9 Отговор
    Будали перси,чудя се как някога сте били империя!Унищожиха ви държавата,сринаха ви.А вие сте били спряли,защото те спряли.Значи правят с вас каквото си искат,когато си искат.Къде са ви съюзниците Русия и Китай?Още ще ви млатят.Не спирайте хаймани!Стреляйте докато не ги изхвърлите от Близкия изток!Убийте всички,които преговарят с американците!Това са вашите предатели.Никакви преговори,докато не напуснат Близкия изток.Разбрахте ли, бе будали?Пускай коментара,бе лакей!

    15:32 26.07.2026

  • 14 Не става дума за никаква "китка"

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Ако нищо не си разбрал, сега Нетаняху като се върне от САЩ, пак се запукват и продължават с ударите / и с китките по съседите, защото, то от другаде няма от дъке да се изстрелват ракети по Иран. Дори, нещо повече, т.к. американските бази, разположени на "съседска" територия са почти напълно унищожени, САЩ изстрелват ракетите от местните военни база, а не от своите. Това прави дадения "съсед" още по-тясно въвлечен в обстрела на Иран. Съответно и отговора е още по-конкретен против "съседа". До тук се говори за над 200 загинали американци. Естествено и иранците дават жертви. И това само ще се засилва. Съседите нямат думата, както и ние, очевидно я мямаме за летищата.

    15:35 26.07.2026

  • 15 Коректор

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Напомням":

    Нашите врагове , врагове ли са и на САЩ ? Щото освен Турция , която в момента е окупирала земи в 3-4 от съседните ѝ държави , за България други заплахи няма . ..Е , ако не приемахме и враговете на англосаксонците за наши врагове .

    15:44 26.07.2026

  • 16 НИЩО ИЗВЪНРЕДНО

    4 0 Отговор
    Напълно логично, но тъпото е , че пак ще се запукат Биби като се върне от САЩ.

    15:51 26.07.2026

  • 17 "Няма веч оръжие,

    4 0 Отговор
    има хекатомба. Всяко дърво меч е, всеки камък бомба..." Поприключиха американците със запасите си. Сега е моментът Китай да ги прасне по Тайван. Очаквайте поредната серия след няколко месеца, след като си направят малко бомбички и ракетки. Тогава ще е зима и газ за Европа пак няма да има

    15:54 26.07.2026

  • 18 НИЩО МУ НЯМА

    0 1 Отговор
    КУПЕЙКИТЕ СА ЕНИГМА
    МИСЛЯТ ЧЕ ГН.ДОНАЛД ДЪК👑
    ОБИКАЛЯ ЗЕМНОТО КЪЛБО
    ДА ТЪРСИ БАЛИСТИКА...
    КАКТО БАШ МАЙСТОРА
    ОБИКАЛЯШЕ БЪЛГАРИЯ ДА ТЪРСИ
    ....ГАРНИТУРА ЗА МОСКВИЧА 408😀

    16:17 26.07.2026

  • 19 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ПЕРСИ ВИЕ РАЗФАСОВАХТЕ КРАВИТЕ! БРАВО

    16:21 26.07.2026

  • 20 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "🗽🗽🗽":

    ПОРЕДНИЯТ ОТПАДЪК СИ ТИ ДРУЖЕ!

    16:22 26.07.2026

  • 21 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Напомням":

    ОЩЕ ЕДИН ГО Е НАПЕКЛА ЖЕГАТА

    16:24 26.07.2026

  • 22 Смешник

    0 0 Отговор
    Ами как няма да спрат бомбардировките краварите като ракетите им са на привършване

    16:27 26.07.2026

  • 23 ТЕЗИ И ОНЕЗИ СИ

    0 0 Отговор
    Пренареждат редят си пъзела а народите плащат. Правят СИ договорки и във заблуждение ни хвърлят. Това дори и малчуганите не го правят ако се бият бият ако спорят спорят и после спират.

    16:39 26.07.2026

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