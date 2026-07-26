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Битката за ООН! Кандидатите за шеф са вече седем

Битката за ООН! Кандидатите за шеф са вече седем

26 Юли, 2026 11:10 1 083 13

  • оон-
  • антониу гутериш-
  • доналд тръмп-
  • съвет за сигурност-
  • олара отуну

Името на избрания кандидат ще бъде изпратено до Общото събрание за официално назначаване на длъжността

Битката за ООН! Кандидатите за шеф са вече седем - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP

В надпреварата за поста на следващия лидер на Организацията на обединените нации се включи седми кандидат.

Олара Отуну от Уганда е бивш кандидат за президент от опозицията и някогашен високопоставен служител на ООН, съобщава АФП.

Световната организация информира държавите членки за кандидатурата на 75-годишния Отуну, която беше представена от неговата родна страна.

Отуну е бил заместник-генерален секретар на ООН и специален представител за децата и въоръжените конфликти от 1997 до 2005 г. под ръководството на тогавашния ръководител на ООН Кофи Анан.

Той е бил и пратеник на Уганда в ООН, а за кратък период и външен министър на страната си.

Мишел Бачелет от Чили, Мария Фернанда Еспиноса от Еквадор, Рафаел Гроси от Аржентина, Ребека Гринспан от Коста Рика, Каролин Родригес-Биркет от Гвиана и Маки Сал от Сенегал са в надпреварата за наследяване на генералния секретар Антонио Гутериш, който напуска поста си на 31 декември.

Шестимата кандидати участваха в телевизионен дебат в четвъртък.

На 30 юли 15-те членове на Съвета за сигурност на ООН трябва да проведат първото си закрито, анонимно гласуване за предпочитанията си сред кандидатите.

Един от кандидатите трябва да осигури необходимите девет гласа без вето от която и да е от петте постоянни членове - Съединените щати, Великобритания, Китай, Франция и Русия.

Името на избрания кандидат ще бъде изпратено до Общото събрание за официално назначаване на длъжността.

Той или тя ще встъпи в длъжност на 1 януари 2027 г.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вредна бюрократична структура

    17 2 Отговор
    също като €комисията. Иначе кандидати за лапачи бол!

    11:11 26.07.2026

  • 2 Овчар

    14 6 Отговор
    Вова удряй..! БЕЗ МИЛОСТ..!

    11:14 26.07.2026

  • 3 Хр Стоичков

    13 2 Отговор
    И аз ще се канидатирам. Издигат ме от Клауфланду!

    11:26 26.07.2026

  • 4 Българският

    9 2 Отговор
    кандидат за шеф на ООН е Йоло Денев. Защо не е написано?

    Коментиран от #10

    11:33 26.07.2026

  • 5 г-н Отуну

    6 2 Отговор
    дето е бил заместник на Кофи е бил студент в България. Завършил е по времето на великият социализъм академията за обществени науки и социално управление, известна и със съкращението АОНСУ и знае български идеално..
    Има видео където като млад цитира : Тоз който падне в бой за свобода той не умира ...

    11:38 26.07.2026

  • 6 бойко българоубиец

    5 2 Отговор
    ако има българи ще ги саботираме споко ;)

    11:38 26.07.2026

  • 7 Олара Отуну от Уганда

    8 1 Отговор
    е точният човек !

    11:39 26.07.2026

  • 8 Бербок, нали е там

    6 2 Отговор
    Тая е супер "подходяща" в този перверзен свят. И ООН вече никой не ги бръсне за слива. Изобщо, за кво още ги има?

    11:40 26.07.2026

  • 9 По-скоро някой

    5 1 Отговор
    Мигрант от Европа да сложат? Мохамед Ал халифат? Ще пасне идеално!

    11:41 26.07.2026

  • 10 Тоа па?

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българският":

    Кой е изобщо? Предлагам баба Гицка от село Долно Нанагорнище! Тя е супер морална и добра по характер! А за този пост, това е най-важното. Всичките кариеристи и лапачи НЕ стават!!! Омръзна ни вече от такива.

    11:44 26.07.2026

  • 11 Поп Гунд.яев

    2 5 Отговор
    Най-достоен кандидат за шеф на ООН според мен е дъртия кил.икан.зер Маша , гласа на Кран.тата .Не знам защо не я предлагат - красива , умна и достойна по цялата глава.

    11:56 26.07.2026

  • 12 българин

    1 1 Отговор
    Да сложат нашия Фатмако той нали е за мир.

    12:05 26.07.2026

  • 13 Копейкин

    0 0 Отговор
    Най-достойния кандидат за генерален секретар на ООН е Владимир Владимирович Путин-Велик Миротворец.. Ще работи,без умора, без да се щади, И без това ще го бесят...

    13:04 26.07.2026