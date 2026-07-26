Битката за ООН! Кандидатите за шеф са вече седем

В надпреварата за поста на следващия лидер на Организацията на обединените нации се включи седми кандидат.

Олара Отуну от Уганда е бивш кандидат за президент от опозицията и някогашен високопоставен служител на ООН, съобщава АФП.

Световната организация информира държавите членки за кандидатурата на 75-годишния Отуну, която беше представена от неговата родна страна.

Отуну е бил заместник-генерален секретар на ООН и специален представител за децата и въоръжените конфликти от 1997 до 2005 г. под ръководството на тогавашния ръководител на ООН Кофи Анан.

Той е бил и пратеник на Уганда в ООН, а за кратък период и външен министър на страната си.

Мишел Бачелет от Чили, Мария Фернанда Еспиноса от Еквадор, Рафаел Гроси от Аржентина, Ребека Гринспан от Коста Рика, Каролин Родригес-Биркет от Гвиана и Маки Сал от Сенегал са в надпреварата за наследяване на генералния секретар Антонио Гутериш, който напуска поста си на 31 декември.

Шестимата кандидати участваха в телевизионен дебат в четвъртък.

На 30 юли 15-те членове на Съвета за сигурност на ООН трябва да проведат първото си закрито, анонимно гласуване за предпочитанията си сред кандидатите.

Един от кандидатите трябва да осигури необходимите девет гласа без вето от която и да е от петте постоянни членове - Съединените щати, Великобритания, Китай, Франция и Русия.

Името на избрания кандидат ще бъде изпратено до Общото събрание за официално назначаване на длъжността.

Той или тя ще встъпи в длъжност на 1 януари 2027 г.