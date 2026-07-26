Новини
Спорт »
Световен футбол »
Осимен нападна ръководството на Галатасарай: Неблагодарници! (ВИДЕО)

Осимен нападна ръководството на Галатасарай: Неблагодарници! (ВИДЕО)

26 Юли, 2026 15:03 863 1

  • галатасарай-
  • заплата-
  • осимен

Вече три месеца не съм получавал заплата, казва играчът

Осимен нападна ръководството на Галатасарай: Неблагодарници! (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Нападателят на Галатасарай Виктор Осимен отправи сериозни обвинения към ръководството на клуба заради неизплатени възнаграждения, предава Sportal.bg. Нигерийският национал изрази недоволството си по време на живо излъчване в социалните мрежи, като заяви, че вече няколко месеца не е получил заплата.

„Вече три месеца не съм получавал заплата. Ако не бях аз, никой в света нямаше да знае за Галатасарай. Ако не ми платите, ще си тръгна, неблагодарници“, заяви Осимен.

Нападателят се превърна в една от големите звезди на турския шампион през миналия сезон. Той отбеляза 22 гола и направи 8 асистенции в 33 мача, като имаше ключова роля за спечелването на титлата от Галатасарай.

Осимен пристигна в клуба с големи очаквания и бързо се превърна в любимец на феновете, но настоящото напрежение между него и ръководството поставя под въпрос бъдещето му в Истанбул.

Преди година той премина в Галатасарай от Наполи за 75 млн. евро. Преди това е играл за Лил, Шарлероа и Волфсбург.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове