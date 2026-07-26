Осимен нападна ръководството на Галатасарай: Неблагодарници! (ВИДЕО)

Нападателят на Галатасарай Виктор Осимен отправи сериозни обвинения към ръководството на клуба заради неизплатени възнаграждения, предава Sportal.bg. Нигерийският национал изрази недоволството си по време на живо излъчване в социалните мрежи, като заяви, че вече няколко месеца не е получил заплата.

„Вече три месеца не съм получавал заплата. Ако не бях аз, никой в света нямаше да знае за Галатасарай. Ако не ми платите, ще си тръгна, неблагодарници“, заяви Осимен.

Нападателят се превърна в една от големите звезди на турския шампион през миналия сезон. Той отбеляза 22 гола и направи 8 асистенции в 33 мача, като имаше ключова роля за спечелването на титлата от Галатасарай.

Осимен пристигна в клуба с големи очаквания и бързо се превърна в любимец на феновете, но настоящото напрежение между него и ръководството поставя под въпрос бъдещето му в Истанбул.



Преди година той премина в Галатасарай от Наполи за 75 млн. евро. Преди това е играл за Лил, Шарлероа и Волфсбург.



🚨Victor Osimhen canlı yayın da ağır konuştu



“3 aydır maaş alamıyorum. Ben olmasam kimse dünyada Galatasarayı tanımaz. Paramı vermezseniz giderim nankörler, paramı kim yiyorsa anasını …..” pic.twitter.com/PGmMzEXFvl — Plus Global (@Fenersports_tr) July 25, 2026