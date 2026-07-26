Новини
България »
Монтана »
21-годишен без книжка открадна лек автомобил и катастрофира тежко край Монтана

21-годишен без книжка открадна лек автомобил и катастрофира тежко край Монтана

26 Юли, 2026 14:55 962 21

  • 21-годишен-
  • лека кола-
  • кражба-
  • катастрофа-
  • монтана

При последвалото разследване било установено, че той е откраднал автомобила през нощта от село Долно Белотинци и че колата е собственост на местна жителка на 41 години.

21-годишен без книжка открадна лек автомобил и катастрофира тежко край Монтана - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младеж на 21 години от село Замфирово, община Берковица, е откраднал автомобил от село Долно Белотинци, община Монтана, и е катастрофирал тежко с него край Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, цитирани от БТА.

След подаден сигнал около 9:00 часа вчера екип на полицията посетил околовръстния път на Монтана, който е част от главен път Е-79. В нива край шосето бил намерен обърнат по таван автомобил „Рено Канго“, а в него в безсъзнание лежал 21-годишният младеж.

При последвалото разследване било установено, че той е откраднал автомобила през нощта от село Долно Белотинци и че колата е собственост на местна жителка на 41 години. Справка показала, че младият мъж е неправоспособен и никога не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство. В тежко състояние той е откаран в болница.

По случая е образувано досъдебно производство по член 343 от Наказателния кодекс. Изяснява се размерът на нанесените по автомобила множество материални щети. Крадецът не е задържан заради състоянието му, уточниха от полицията в Монтана.


Монтана / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    17 0 Отговор
    Петък, Събота от селията се вдигат и ходят да пият до припадък.

    14:57 26.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Загледал се е в

    0 10 Отговор
    Камерите както другите и така стават белите. Просто махнете камерите.

    Коментиран от #14, #16

    15:04 26.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гуньо Простиа

    19 0 Отговор
    Жителите на Гошанци (Замфирово) са хванали собствен път в еволюционното развитие. Всичките изглеждат като неандерталци или като плод на връзки между близки роднини.

    Коментиран от #6

    15:16 26.07.2026

  • 6 Тъмно зелен

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гуньо Простиа":

    Индивид .

    15:21 26.07.2026

  • 7 Пустиня(к)

    12 0 Отговор
    Глей сега шоу ако са окаже, че е от лилавите.

    15:27 26.07.2026

  • 8 Биологична единица

    8 0 Отговор
    Слагаме и кръстче. Вече е нула....

    15:28 26.07.2026

  • 9 Там българи нема

    9 0 Отговор
    Казвам ви сериозно

    15:43 26.07.2026

  • 10 АБВ

    5 0 Отговор
    Новината би била чудесна, ако ни информираше, че следствие на катастрофата извършителят е загинал на място.
    Щеше да бъде прекрасен край на живота на един селски бабаит.

    15:48 26.07.2026

  • 11 Цвете

    3 0 Отговор
    НА ТОВА, КАКВО МУ СЕ КАЗВА? БЕЗ КНИЖКА, КРАДЕЦ, ЖАЛКО ЧЕ Е УЦЕЛЯЛ.🚔

    15:53 26.07.2026

  • 12 Факти

    6 0 Отговор
    Само ефективна присъда ЗАТВОР , ще намали подобни явления . Всичко друго са приказки за “лека нощ” !

    15:55 26.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ивелин Михайлов

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Загледал се е в":

    Просто махнете галите от остров ман

    15:56 26.07.2026

  • 15 Сатана Z

    2 4 Отговор
    Докато народът гине по пътищата Летеца се чеше за топките и се чуди как да увеличи още веднъж винетките преди изборите за президент

    Коментиран от #18

    15:56 26.07.2026

  • 16 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Загледал се е в":

    Аз предлагам теб да махнем от тоя свят

    15:57 26.07.2026

  • 17 И Киев е Руски

    5 2 Отговор
    Дано да е при укро- нацистите и

    15:57 26.07.2026

  • 18 Радев

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Дано да умирате повече, че малко да се поизчисти тая територия от незаконни сметища 😏

    15:57 26.07.2026

  • 19 Юрист

    0 0 Отговор
    Събудил се е в ареста🥰🤣😂😅😅😆😁

    15:58 26.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами изяснявайте...!

    0 0 Отговор
    ,,Изяснява се размерът на нанесените по автомобила множество материални щети..."
    Ама като гледам снимката,май колата вече става само за скрап и резервни болтчета и гайки...

    16:09 26.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове