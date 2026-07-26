21-годишен без книжка открадна лек автомобил и катастрофира тежко край Монтана

Младеж на 21 години от село Замфирово, община Берковица, е откраднал автомобил от село Долно Белотинци, община Монтана, и е катастрофирал тежко с него край Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, цитирани от БТА.
След подаден сигнал около 9:00 часа вчера екип на полицията посетил околовръстния път на Монтана, който е част от главен път Е-79. В нива край шосето бил намерен обърнат по таван автомобил „Рено Канго“, а в него в безсъзнание лежал 21-годишният младеж.
При последвалото разследване било установено, че той е откраднал автомобила през нощта от село Долно Белотинци и че колата е собственост на местна жителка на 41 години. Справка показала, че младият мъж е неправоспособен и никога не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство. В тежко състояние той е откаран в болница.
По случая е образувано досъдебно производство по член 343 от Наказателния кодекс. Изяснява се размерът на нанесените по автомобила множество материални щети. Крадецът не е задържан заради състоянието му, уточниха от полицията в Монтана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
14:57 26.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Загледал се е в
Коментиран от #14, #16
15:04 26.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гуньо Простиа
Коментиран от #6
15:16 26.07.2026
6 Тъмно зелен
До коментар #5 от "Гуньо Простиа":Индивид .
15:21 26.07.2026
7 Пустиня(к)
15:27 26.07.2026
8 Биологична единица
15:28 26.07.2026
9 Там българи нема
15:43 26.07.2026
10 АБВ
Щеше да бъде прекрасен край на живота на един селски бабаит.
15:48 26.07.2026
11 Цвете
15:53 26.07.2026
12 Факти
15:55 26.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ивелин Михайлов
До коментар #3 от "Загледал се е в":Просто махнете галите от остров ман
15:56 26.07.2026
15 Сатана Z
Коментиран от #18
15:56 26.07.2026
16 Българин
До коментар #3 от "Загледал се е в":Аз предлагам теб да махнем от тоя свят
15:57 26.07.2026
17 И Киев е Руски
15:57 26.07.2026
18 Радев
До коментар #15 от "Сатана Z":Дано да умирате повече, че малко да се поизчисти тая територия от незаконни сметища 😏
15:57 26.07.2026
19 Юрист
15:58 26.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ами изяснявайте...!
Ама като гледам снимката,май колата вече става само за скрап и резервни болтчета и гайки...
16:09 26.07.2026