Официалното подписване на мирното споразумение между САЩ и Иран ще се състои на 19 юни в Швейцария, като то трябва да сложи край на близо четиримесечната мащабна война в Близкия изток, започнала в края на февруари, предаде CNBC.

Посредници при договарянето на документа бяха Пакистан, Катар, Египет, Саудитска Арабия и Турция. След първоначално обявяване на рамката от американския президент Доналд Тръмп и пакистанския премиер Шехбаз Шариф, иранското Външно министерство също официално потвърди постигнатия текст на меморандума за разбирателство от 14 точки.

От 15 юни влиза в сила „незабавно и трайно прекратяване на военните действия на всички фронтове“, включително в Ливан.

Документът служи като междинна рамка, която отваря 60-дневен прозорец за технически преговори до сключването на окончателен договор.

Иран се ангажира незабавно да отвори стратегическия Ормузки проток за свободно преминаване на всички търговски съдове и да отмени навигационните такси.

В рамките на 30 дни Техеран трябва да премахне поставените в него мини.

САЩ прекратяват военноморската си блокада върху иранските пристанища веднага след подписването и поемат ангажимент да изтеглят военните си сили, разположени в непосредствена близост около Иран.

Вашингтон се съгласява да размрази и освободи 25 милиарда долара ирански активи чрез директни преводи, финансови кредитни линии и регионално сътрудничество.

САЩ ще предоставят временни изключения от санкциите върху иранския петрол, позволявайки на страната отново да изнася суровина и да получава законни приходи. Белият дом няма да налагат никакви нови ограничения до финализирането на окончателния договор.

Пълната отмяна на санкциите на САЩ и ООН ще се случи по график след подписване на крайното споразумение.

В координация с регионални съюзници ще бъде изготвен международен план за икономическо развитие и възстановяване на Иран.

Техеран изрично потвърждава, че няма да произвежда, купува или придобива ядрени оръжия.

До постигането на окончателно споразумение Иран ще запази сегашното състояние на програмата си, спирайки по-нататъшното обогатяване на уран и разширяването на ядрените мощности.

САЩ се съгласяват Иран да намали (разреди) натрупаните си запаси от високообогатен уран директно на своя територия, като техническите механизми за това ще се договарят в предстоящите 60 дни.

Въпреки постигнатия дипломатически пробив, експерти и политици изразяват умерена предпазливост. Израел изразява дълбоко недоволство от параметрите на сделката, тъй като меморандумът не адресира дългосрочното разоръжаване на групировки като Хизбула и Хамас.

В рамките на САЩ ястребите от Републиканската партия и сенатори (като Линдзи Греъм) вече поискаха споразумението задължително да мине през преглед и гласуване в Конгреса.