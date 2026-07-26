Руски агент! Киев задържа мъж в Днепър, активирал над 1000 системи Starlink за руската армия

Военното контраразузнаване на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) е задържало руски агент в Днепър, активирал над 1000 системи Starlink за Москва, съобщава "Укринформ".

"Подразделението за военно контраразузнаване на Службата за сигурност задържа руски агент в Днепър, който по заповед на врага е организирал мащабна схема за незаконна проверка на системите Starlink", се казва в изявлението.

По време на разследването е установено, че мъжът, родом от Луганска област, е попаднал в полезрението на руските разузнавачи чрез Telegram канали, рекламиращи лесни пари.

Според службата за сигурност, в замяна на пари извършителят е използвал идентификационни данни, предоставени от куриер в Русия, и първоначално е регистрирал станция Starlink на свое име. Впоследствие агентът е получил инструкции да вербува колкото се може повече хора, които да участват в тайната проверка на сателитно оборудване. Той решава да активира системите Starlink в пощенски клонове, използвайки личната информация на фиктивни лица.

Служители на реда установиха, че по този начин организаторът на престъпната схема е проверил над 1000 сателитни комуникационни терминала за врага.

Служители на СБУ разкриха агента, документираха престъпленията му и го задържаха на мястото му на пребиваване. По време на обиск от него е иззет смартфон, съдържащ доказателства за работата му за врага.

СБУ е блокирала всички станции на Starlink, които заподозреният е регистрирал незаконно.

Разследващите на СБУ са уведомили заподозрения, че е разследван по чл. 111-2 от Наказателния кодекс на Украйна (помагане на държава-агресор).

В Киев контраразузнавателното звено на Службата за сигурност на Украйна разкри още двама руски агенти, които от името на руската ФСБ са регистрирали сателитни терминали Starlink за руските военни.