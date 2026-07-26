Руски агент! Киев задържа мъж в Днепър, активирал над 1000 системи Starlink за руската армия

Военното контраразузнаване на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) е задържало руски агент в Днепър, активирал над 1000 системи Starlink за Москва, съобщава "Укринформ".
"Подразделението за военно контраразузнаване на Службата за сигурност задържа руски агент в Днепър, който по заповед на врага е организирал мащабна схема за незаконна проверка на системите Starlink", се казва в изявлението.
По време на разследването е установено, че мъжът, родом от Луганска област, е попаднал в полезрението на руските разузнавачи чрез Telegram канали, рекламиращи лесни пари.
Според службата за сигурност, в замяна на пари извършителят е използвал идентификационни данни, предоставени от куриер в Русия, и първоначално е регистрирал станция Starlink на свое име. Впоследствие агентът е получил инструкции да вербува колкото се може повече хора, които да участват в тайната проверка на сателитно оборудване. Той решава да активира системите Starlink в пощенски клонове, използвайки личната информация на фиктивни лица.
Служители на реда установиха, че по този начин организаторът на престъпната схема е проверил над 1000 сателитни комуникационни терминала за врага.
Служители на СБУ разкриха агента, документираха престъпленията му и го задържаха на мястото му на пребиваване. По време на обиск от него е иззет смартфон, съдържащ доказателства за работата му за врага.
СБУ е блокирала всички станции на Starlink, които заподозреният е регистрирал незаконно.
Разследващите на СБУ са уведомили заподозрения, че е разследван по чл. 111-2 от Наказателния кодекс на Украйна (помагане на държава-агресор).
В Киев контраразузнавателното звено на Службата за сигурност на Украйна разкри още двама руски агенти, които от името на руската ФСБ са регистрирали сателитни терминали Starlink за руските военни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 пуснете майстора
Коментиран от #4
08:36 26.07.2026
3 ДРАПАТИ ТЪПАТИ
08:37 26.07.2026
4 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #2 от "пуснете майстора":В момента на майстора не му е до майсторлък ....
08:37 26.07.2026
5 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
08:38 26.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Антирашист 1868
08:41 26.07.2026
8 Иран към подлогите:
Коментиран от #17
09:12 26.07.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
🌈🌈🌈🥳🤣👍
09:12 26.07.2026
10 И там си имат
Копейчици, вашето мнение: бесене или Белене?
Коментиран от #15
09:16 26.07.2026
11 Точен
09:18 26.07.2026
12 Това е герой
Коментиран от #28
09:19 26.07.2026
13 Е ОЩЕ ЕДИН
МАЙ СИЧКИТЕ СТАРЛИНКИ СА В РУСИЯ ЩОТ 1000 СА СИ 1000
А И НАЛИ ВЕЧЕ НЕ РАБОТЯТ
КО ША ГИ ПРАЯТ РУСНАЦИТЕ
Коментиран от #24
09:22 26.07.2026
14 123321
09:22 26.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Женя Бондаренко 0,07
09:32 26.07.2026
20 стоян георгиев
Коментиран от #22
09:33 26.07.2026
21 Абе
09:34 26.07.2026
22 Вероятно
До коментар #20 от "стоян георгиев":Ти знаеш най-добре . От опит .
09:42 26.07.2026
23 Специалист
09:43 26.07.2026
24 Без пароли
До коментар #13 от "Е ОЩЕ ЕДИН":са само тенекия.
09:44 26.07.2026
25 Удрий
09:52 26.07.2026
26 Отреазвяващ
09:54 26.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ти нормален ли си?
До коментар #12 от "Това е герой":Това е предател. Нека "первая космическая" си направи нещо като Старлинк, а не да краде американската.
Коментиран от #30
09:59 26.07.2026
29 Зеления
Едно уникално интервю !
Темата е свободата на словото.
Не си спомням някога да съм виждал такова емблематично интервю, извън всички досега наложени медийни рамки!
Коментиран от #32, #33
10:01 26.07.2026
30 Смърф
До коментар #28 от "Ти нормален ли си?":Тука един колега пише че укретата спят там където аQат и постоянно има Бангаранга ,бангаранга ,ден и нощ .
Е кеф ,цена нема .
Бангарангааааа
10:05 26.07.2026
31 Сталин
10:07 26.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Антирашист1866
До коментар #29 от "Зеления":Свободата на словото свършва когато те обявят за вражеска държова !
Коментиран от #34, #35
10:26 26.07.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #33 от "Антирашист1866":АНТИ.УМ.НИК- НАТьО и другите негови членове ПРИЯТЕЛСКИ държави ли са на Русия🤔❓
10:36 26.07.2026
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #33 от "Антирашист1866":Приятелски държави не ти налагат десетки санкции и не изпращат оръжие срещу теб❗
Освен ако приятелска държава не ти е ШАШт-
те ни налагат десетки санкции (мита, визи...),
ама ние с готовност им предоставяме бази и граждански летища❗
10:41 26.07.2026
36 Да но в
10:45 26.07.2026
37 Невъзможно е да се
10:51 26.07.2026
38 Щом човека си е
10:55 26.07.2026
39 И кво казват е направил човека
10:57 26.07.2026