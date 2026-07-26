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Руски агент! Киев задържа мъж в Днепър, активирал над 1000 системи Starlink за руската армия
  Тема: Украйна

Руски агент! Киев задържа мъж в Днепър, активирал над 1000 системи Starlink за руската армия

26 Юли, 2026 09:10 1 823 39

  • старлинк-
  • русия-
  • украйна-
  • днепър-
  • дронове-
  • ракети

По време на разследването е установено, че мъжът, родом от Луганска област, е попаднал в полезрението на руските разузнавачи чрез Telegram канали, рекламиращи лесни пари

Руски агент! Киев задържа мъж в Днепър, активирал над 1000 системи Starlink за руската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Военното контраразузнаване на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) е задържало руски агент в Днепър, активирал над 1000 системи Starlink за Москва, съобщава "Укринформ".

"Подразделението за военно контраразузнаване на Службата за сигурност задържа руски агент в Днепър, който по заповед на врага е организирал мащабна схема за незаконна проверка на системите Starlink", се казва в изявлението.

По време на разследването е установено, че мъжът, родом от Луганска област, е попаднал в полезрението на руските разузнавачи чрез Telegram канали, рекламиращи лесни пари.

Според службата за сигурност, в замяна на пари извършителят е използвал идентификационни данни, предоставени от куриер в Русия, и първоначално е регистрирал станция Starlink на свое име. Впоследствие агентът е получил инструкции да вербува колкото се може повече хора, които да участват в тайната проверка на сателитно оборудване. Той решава да активира системите Starlink в пощенски клонове, използвайки личната информация на фиктивни лица.

Служители на реда установиха, че по този начин организаторът на престъпната схема е проверил над 1000 сателитни комуникационни терминала за врага.

Служители на СБУ разкриха агента, документираха престъпленията му и го задържаха на мястото му на пребиваване. По време на обиск от него е иззет смартфон, съдържащ доказателства за работата му за врага.

СБУ е блокирала всички станции на Starlink, които заподозреният е регистрирал незаконно.

Разследващите на СБУ са уведомили заподозрения, че е разследван по чл. 111-2 от Наказателния кодекс на Украйна (помагане на държава-агресор).

В Киев контраразузнавателното звено на Службата за сигурност на Украйна разкри още двама руски агенти, които от името на руската ФСБ са регистрирали сателитни терминали Starlink за руските военни.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 пуснете майстора

    25 7 Отговор
    той е нормален човек и помага с квото може

    Коментиран от #4

    08:36 26.07.2026

  • 3 ДРАПАТИ ТЪПАТИ

    25 6 Отговор
    Който не вярва на тази измислица да се обади на Илон Мъск да провери. Смешки.

    08:37 26.07.2026

  • 4 Кирило Буданов, разведчик

    8 15 Отговор

    До коментар #2 от "пуснете майстора":

    В момента на майстора не му е до майсторлък ....

    08:37 26.07.2026

  • 5 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    29 8 Отговор
    Затова пропагандата им пуска подобни новини - да се радват на подобни измислици.

    08:38 26.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Антирашист 1868

    10 24 Отговор
    И в обкръжението на христос е имало предател ! А извършеното показва че рашистите не могат да измислят нищо такова като старлинк !

    08:41 26.07.2026

  • 8 Иран към подлогите:

    25 7 Отговор
    Всяка страна, било то Обединеното кралство, държавите от Залива или други, която подкрепя Съединените щати във войната, ще бъде легитимна цел за нас.

    Коментиран от #17

    09:12 26.07.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 7 Отговор
    Генерал Драпатий си драпа шишарките и пичели!
    🌈🌈🌈🥳🤣👍

    09:12 26.07.2026

  • 10 И там си имат

    8 21 Отговор
    нашенски копейки.
    Копейчици, вашето мнение: бесене или Белене?

    Коментиран от #15

    09:16 26.07.2026

  • 11 Точен

    22 5 Отговор
    Че то всеки втори украинец е "агент" на Кремъл по генетични и езиково-културни причини...

    09:18 26.07.2026

  • 12 Това е герой

    16 6 Отговор
    Украйна може да бъде спасена само ако стане част от Русия. Иначе ще има вечна война като Израел и Газа.

    Коментиран от #28

    09:19 26.07.2026

  • 13 Е ОЩЕ ЕДИН

    10 4 Отговор
    ВРЪХ НА УК......РОТОПИТИЯТА
    МАЙ СИЧКИТЕ СТАРЛИНКИ СА В РУСИЯ ЩОТ 1000 СА СИ 1000
    А И НАЛИ ВЕЧЕ НЕ РАБОТЯТ
    КО ША ГИ ПРАЯТ РУСНАЦИТЕ

    Коментиран от #24

    09:22 26.07.2026

  • 14 123321

    15 1 Отговор
    Много тъп превод🙈🤦🏻🙈

    09:22 26.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Женя Бондаренко 0,07

    8 3 Отговор
    Старлинк не беше ли частна мрежа?

    09:32 26.07.2026

  • 20 стоян георгиев

    4 9 Отговор
    30 години затвор ще минат като миг за този убавец.

    Коментиран от #22

    09:33 26.07.2026

  • 21 Абе

    14 1 Отговор
    Язе така и не разбрах какво точно е направил тоа чвек.

    09:34 26.07.2026

  • 22 Вероятно

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "стоян георгиев":

    Ти знаеш най-добре . От опит .

    09:42 26.07.2026

  • 23 Специалист

    7 1 Отговор
    много тъпа и безсмислена статия

    09:43 26.07.2026

  • 24 Без пароли

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Е ОЩЕ ЕДИН":

    са само тенекия.

    09:44 26.07.2026

  • 25 Удрий

    3 4 Отговор
    крепостния, докато спре да мърда

    09:52 26.07.2026

  • 26 Отреазвяващ

    1 1 Отговор
    Бонд пасти да яде.

    09:54 26.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ти нормален ли си?

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "Това е герой":

    Това е предател. Нека "первая космическая" си направи нещо като Старлинк, а не да краде американската.

    Коментиран от #30

    09:59 26.07.2026

  • 29 Зеления

    3 2 Отговор
    Който не е гледал интервюто на Карбовски при Георги Любенов по БНТ около 09:30 часа днес, може да си го потърси да го види.
    Едно уникално интервю !
    Темата е свободата на словото.
    Не си спомням някога да съм виждал такова емблематично интервю, извън всички досега наложени медийни рамки!

    Коментиран от #32, #33

    10:01 26.07.2026

  • 30 Смърф

    6 5 Отговор

    До коментар #28 от "Ти нормален ли си?":

    Тука един колега пише че укретата спят там където аQат и постоянно има Бангаранга ,бангаранга ,ден и нощ .
    Е кеф ,цена нема .
    Бангарангааааа

    10:05 26.07.2026

  • 31 Сталин

    2 1 Отговор
    Иноагент!Растрелят!!!

    10:07 26.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Антирашист1866

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Зеления":

    Свободата на словото свършва когато те обявят за вражеска държова !

    Коментиран от #34, #35

    10:26 26.07.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Антирашист1866":

    АНТИ.УМ.НИК- НАТьО и другите негови членове ПРИЯТЕЛСКИ държави ли са на Русия🤔❓

    10:36 26.07.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Антирашист1866":

    Приятелски държави не ти налагат десетки санкции и не изпращат оръжие срещу теб❗

    Освен ако приятелска държава не ти е ШАШт-
    те ни налагат десетки санкции (мита, визи...),
    ама ние с готовност им предоставяме бази и граждански летища❗

    10:41 26.07.2026

  • 36 Да но в

    1 1 Отговор
    Наказателния кодекс на България няма (помагане на държава-агресор) и за това вероятно помагаме на САЩ

    10:45 26.07.2026

  • 37 Невъзможно е да се

    1 0 Отговор
    активира система Starlink в пощенски клон, използвайки личната информация на фиктивни лица. Пълни глупости са това...

    10:51 26.07.2026

  • 38 Щом човека си е

    1 0 Отговор
    родом от Луганска област значи си е чист руснак и се бори срещу украинските окупатори. Очевидно е доблестен антифашист и антинацист

    10:55 26.07.2026

  • 39 И кво казват е направил човека

    0 0 Отговор
    в пощенският клон ?

    10:57 26.07.2026

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