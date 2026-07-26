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Грандиозен скандал! Бразилия отказа да допусне служители от Белия дом

Грандиозен скандал! Бразилия отказа да допусне служители от Белия дом

26 Юли, 2026 09:40 2 045 30

  • жаир болсонаро-
  • бразилия-
  • лула да силва-
  • флавио болсонаро

Флавио Болсонаро отново разпали съмненията относно избирателната система на страната, които се разпространяват чрез социалните медии

Грандиозен скандал! Бразилия отказа да допусне служители от Белия дом - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Бразилия отхвърли исканията за визи на двама служители от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, които планирали да пътуват до страната, за да хвърлят съмнение върху целостта на избирателната ѝ система, съобщава "Ройтерс", като цитира двама бразилски служители.

Служителите, пожелали анонимност поради чувствителността на въпроса, заявиха, че планът на САЩ представлява опит за оказване на влияние върху президентските избори в Бразилия през октомври. Левичарският сенатор Луис Инасио Лула да Силва ще се изправи срещу десничарския сенатор Флавио Болсонаро, съюзник на Тръмп и син на бившия президент Жаир Болсонаро, който загуби последните избори от Лула.

В петък Бразилия отхвърли искането за визи на американската делегация, която щеше да включва помощник-секретаря Райли М. Барнс от Бюрото за демокрация, права на човека и труд на Държавния департамент, както и Самюъл Самсон, заместник-помощник-секретар, съобщиха бразилските служители.

Отхвърлянето се основаваше на "доказателства, сочещи за подновен опит за политическа експлоатация на ситуацията и подкопаване на избирателната система", каза един от служителите.

По-късно в събота говорител на Държавния департамент на САЩ заяви, че Барнс и Самсон ще посетят Бразилия от 27 до 30 юли, за да се срещнат с правителствени служители, религиозни лидери и представители на гражданското общество, за да обсъдят почтеността на изборите, религиозната свобода и свободата на изразяване.

Говорителят отхвърли всяко предположение за "тактика" за подкопаване на изборите в Бразилия, като нарече подобни твърдения "неоснователни" и определи посещението като рутинно и в съответствие със законовия мандат на Бюрото за демокрация, права на човека и труд.

Флавио Болсонаро не отговори в събота на искане за коментар.

За планът на САЩ съобщава първо Washington Post, а след това потвърждава "Ройтерс".

Администрацията на Тръмп се опитва да повлияе на политическите състезания в Латинска Америка. Неговата неотдавнашна "пълна и абсолютна подкрепа" за новоизбрания президент на Колумбия Абелардо Де Ла Есприела последва подкрепата за лидери, включително аржентинския президент Хавиер Милей и чилийския президент Хосе Антонио Каст.

Жаир Болсонаро, бивш армейски капитан и крайнодесен привърженик, многократно се опитваше да подкопае доверието в избирателната система на Бразилия преди изборите през 2022 г., повтаряйки тактиките, използвани от Тръмп в САЩ.

По това време директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ, при бившия президент Джо Байдън, каза на администрацията на Болсонаро да спре да хвърля съмнения върху избирателната система на Бразилия.

Въпреки това, в месеците преди гласуването през 2022 г., което Лула в крайна сметка спечели, Болсонаро свика чуждестранни дипломати, за да представи необосновани твърдения, че електронната система за гласуване на Бразилия е уязвима за измами.

Кампанията му се обърна срещу него. Висшият избирателен съд на Бразилия, който наблюдава изборите, по-късно постанови, че Болсонаро е злоупотребил с положението си и му забрани да се кандидатира за публична длъжност до 2030 г.

По-късно Болсонаро беше осъден на 27 години затвор за заговор за отмяна на изборните резултати и оставане на власт. Той излежава присъдата си под домашен арест.

Сега Флавио Болсонаро отново разпали съмненията относно избирателната система на страната, които се разпространяват чрез социалните медии.

Говорейки на събитие, посетено от десетки дипломати миналата седмица, сенаторът призова чуждестранни правителства да изпратят наблюдатели, които да наблюдават изборите в Бразилия.

На същото събитие по-младият Болсонаро заяви, че електронните машини за гласуване на Бразилия са произведени от Smartmatic, компанията, която американските власти свързват с твърденията за манипулиране на изборите във Венецуела.

Smartmatic и бразилският избирателен съд заявиха пред "Ройтерс", че компанията не е доставяла бразилски машини за гласуване.

Сенаторът заяви на събитието и в изявление, че не е поставил под въпрос "целостта на избирателната система на Бразилия".


Бразилия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик- Ток

    58 0 Отговор
    Правителството на Дони Епщайн също отхвърли искане за визи на бразилски специалисти по демокрация и правата на човека които искаха да посетят САЩ да изследват демокрацията ,правата на човека и честните избори в Сащ

    Коментиран от #9

    09:43 26.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А50

    56 3 Отговор
    Това е грандиозен скандал за колонията България иначе се нарича независимост

    09:44 26.07.2026

  • 4 Пич

    44 3 Отговор
    Какво падение на слугинажа!!! Възмутени са, че има независими държави!!! Защото това изключително много ги излага, и лъсва голият им бъз!!!

    09:48 26.07.2026

  • 5 Точно така, пълен

    43 3 Отговор
    Игор и забрана на кравари и западнали пропадналяци, защото освен лъжи и гьобелсова пропаганда нищо не правят.

    Коментиран от #6

    09:50 26.07.2026

  • 6 Тик- Ток

    41 4 Отговор

    До коментар #5 от "Точно така, пълен":

    В Сащ е забранено да се изследва демокрацията и правата на човека защото има само две партии които си прехвърлят топката на всеки 5 години и единствените права на човека са да консумира и да плаща данъци

    Коментиран от #18

    09:54 26.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 стоян георгиев

    13 6 Отговор
    Бразилците са много добри в древната гръцка борба. Мляс, мляс, пляс, пляс. От опит знам.

    Коментиран от #11

    10:03 26.07.2026

  • 9 Умен атлантик

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тик- Ток":

    Руска делегация заедно с няколко северно кореиски генерали също не бе допусната да прегледат военни запаси на САЩ и да изкажат мнение.

    Коментиран от #12

    10:04 26.07.2026

  • 10 Зеления

    16 3 Отговор
    Който не е гледал интервюто на Карбовски при Георги Любенов по БНТ около 09:30 часа днес, може да си го потърси да го види.
    Едно уникално интервю !
    Темата е свободата на словото.
    Не си спомням някога да съм виждал такова емблематично интервю, извън всички досега наложени медийни рамки!

    10:04 26.07.2026

  • 11 Борец класик

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Паа, баш те така. Да пущаш жените у борбата е умрела работа.

    10:09 26.07.2026

  • 12 Тик- Ток

    21 2 Отговор

    До коментар #9 от "Умен атлантик":

    Никой нямо право да се съмнява в честната дума на мародери ,каквото и да кажат пиратите е вярно

    10:11 26.07.2026

  • 13 Ауу,

    21 2 Отговор
    страшен скандал , че бразилците не са задноблизци като нашите управници...

    Коментиран от #19, #24

    10:21 26.07.2026

  • 14 Феноменално

    4 1 Отговор
    Да викаме победа и да пишем за топки.

    10:22 26.07.2026

  • 15 ШЕФА

    14 2 Отговор
    Браво,достойни са за уважение,явно там има истински националисти,а не подлоги,престъпници и продажници като Тулупа,Киро Тъпото,Прасето,Румен Боташоглу и тн.

    10:22 26.07.2026

  • 16 Така Така

    14 1 Отговор
    Правилно всички държави трябва да изолират сащ и израел

    Коментиран от #25

    10:26 26.07.2026

  • 17 Пълно право има

    16 0 Отговор
    Бразилия сама да си решава на кой визи да дава или да не дава. Очевидно е че тези двама служители от администрацията на Тръмп не са желани. Скандал няма

    10:28 26.07.2026

  • 18 МЪКА

    6 10 Отговор

    До коментар #6 от "Тик- Ток":

    В САЩ има 10-тина партии, но чукча писател, а не читател.

    10:28 26.07.2026

  • 19 МЪКА

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ауу,":

    Навик от времето на СССР.

    10:30 26.07.2026

  • 20 Изборите ще са честни

    9 1 Отговор
    електронните машини за гласуване на Бразилия са произведени от Smartmatic и са същите като в България. Радев с такива машини го избраха ама Тръм тогава не вряка нали че били манипулирани изборите

    Коментиран от #26

    10:32 26.07.2026

  • 21 Така се прави

    10 3 Отговор
    Не да се подаряват летища на Световните Терористи САЩ да разпалват войни.

    10:34 26.07.2026

  • 22 Трябва и ние визи за американци

    12 0 Отговор
    да сложим ! И поне 80% откази да има и такса от 500$ поне. И за българите с двойно гражданство също и да им се отнеме българският паспорт

    10:35 26.07.2026

  • 23 Kaлпазанин

    8 2 Отговор
    Там където стъпи англосаксонски ботуш и рибите започвали да се бият ,много добре е направил,във обора допускат ли чуждестранни наблюдатели преди избори

    10:38 26.07.2026

  • 24 Чудя се?!

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ауу,":

    Къде е...,,грандиозният скандал"...?!
    На това,че защищаваш националният си интерес,сега...,,скандал" ли му викат...?!?!

    10:40 26.07.2026

  • 25 Поправка

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Така Така":

    Не всички,само най глупавите.

    10:43 26.07.2026

  • 26 СВО 1 613 дни РЕЗИЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Изборите ще са честни":

    Оцветените в синьо страни и области използват машини на Smartmatic за гласуване.

    10:43 26.07.2026

  • 27 Безмерчанин

    2 3 Отговор
    Браво, Бразилия! Ние от община ямбол подкрепяме свободната воля на бразилския народ! Окупаторите - ВЪН!

    Коментиран от #28

    10:50 26.07.2026

  • 28 СВО 1 613 дни РЕЗИЛ

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Безмерчанин":

    О, Безмер!
    262-ма те бяха на брой
    с червеното знаме готови за бой.

    Гласували сляпо за новия Тато
    той им изпрати цистерни от НАТО.

    Не искат самолети на НАТО
    мечтаят само за стария Тато.

    10:54 26.07.2026

  • 29 Обективен

    2 0 Отговор
    Няма никакъв “грандиозен”скандал.Суверенна държава използва правото си на обективно решение,за лица които могат или които не могат да я посещават.

    11:02 26.07.2026

  • 30 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    И това заглавие с грандиозния скандал е само за невежи идиоти ,аз му викам недопускане на намеса в нашия двор и държава ,има си и име , независимост

    11:04 26.07.2026

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