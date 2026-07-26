Грандиозен скандал! Бразилия отказа да допусне служители от Белия дом

Бразилия отхвърли исканията за визи на двама служители от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, които планирали да пътуват до страната, за да хвърлят съмнение върху целостта на избирателната ѝ система, съобщава "Ройтерс", като цитира двама бразилски служители.

Служителите, пожелали анонимност поради чувствителността на въпроса, заявиха, че планът на САЩ представлява опит за оказване на влияние върху президентските избори в Бразилия през октомври. Левичарският сенатор Луис Инасио Лула да Силва ще се изправи срещу десничарския сенатор Флавио Болсонаро, съюзник на Тръмп и син на бившия президент Жаир Болсонаро, който загуби последните избори от Лула.

В петък Бразилия отхвърли искането за визи на американската делегация, която щеше да включва помощник-секретаря Райли М. Барнс от Бюрото за демокрация, права на човека и труд на Държавния департамент, както и Самюъл Самсон, заместник-помощник-секретар, съобщиха бразилските служители.

Отхвърлянето се основаваше на "доказателства, сочещи за подновен опит за политическа експлоатация на ситуацията и подкопаване на избирателната система", каза един от служителите.

По-късно в събота говорител на Държавния департамент на САЩ заяви, че Барнс и Самсон ще посетят Бразилия от 27 до 30 юли, за да се срещнат с правителствени служители, религиозни лидери и представители на гражданското общество, за да обсъдят почтеността на изборите, религиозната свобода и свободата на изразяване.

Говорителят отхвърли всяко предположение за "тактика" за подкопаване на изборите в Бразилия, като нарече подобни твърдения "неоснователни" и определи посещението като рутинно и в съответствие със законовия мандат на Бюрото за демокрация, права на човека и труд.

Флавио Болсонаро не отговори в събота на искане за коментар.

За планът на САЩ съобщава първо Washington Post, а след това потвърждава "Ройтерс".

Администрацията на Тръмп се опитва да повлияе на политическите състезания в Латинска Америка. Неговата неотдавнашна "пълна и абсолютна подкрепа" за новоизбрания президент на Колумбия Абелардо Де Ла Есприела последва подкрепата за лидери, включително аржентинския президент Хавиер Милей и чилийския президент Хосе Антонио Каст.

Жаир Болсонаро, бивш армейски капитан и крайнодесен привърженик, многократно се опитваше да подкопае доверието в избирателната система на Бразилия преди изборите през 2022 г., повтаряйки тактиките, използвани от Тръмп в САЩ.

По това време директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ, при бившия президент Джо Байдън, каза на администрацията на Болсонаро да спре да хвърля съмнения върху избирателната система на Бразилия.

Въпреки това, в месеците преди гласуването през 2022 г., което Лула в крайна сметка спечели, Болсонаро свика чуждестранни дипломати, за да представи необосновани твърдения, че електронната система за гласуване на Бразилия е уязвима за измами.

Кампанията му се обърна срещу него. Висшият избирателен съд на Бразилия, който наблюдава изборите, по-късно постанови, че Болсонаро е злоупотребил с положението си и му забрани да се кандидатира за публична длъжност до 2030 г.

По-късно Болсонаро беше осъден на 27 години затвор за заговор за отмяна на изборните резултати и оставане на власт. Той излежава присъдата си под домашен арест.

Сега Флавио Болсонаро отново разпали съмненията относно избирателната система на страната, които се разпространяват чрез социалните медии.

Говорейки на събитие, посетено от десетки дипломати миналата седмица, сенаторът призова чуждестранни правителства да изпратят наблюдатели, които да наблюдават изборите в Бразилия.

На същото събитие по-младият Болсонаро заяви, че електронните машини за гласуване на Бразилия са произведени от Smartmatic, компанията, която американските власти свързват с твърденията за манипулиране на изборите във Венецуела.

Smartmatic и бразилският избирателен съд заявиха пред "Ройтерс", че компанията не е доставяла бразилски машини за гласуване.

Сенаторът заяви на събитието и в изявление, че не е поставил под въпрос "целостта на избирателната система на Бразилия".