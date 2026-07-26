Грандиозен скандал! Бразилия отказа да допусне служители от Белия дом

Бразилия отхвърли исканията за визи на двама служители от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, които планирали да пътуват до страната, за да хвърлят съмнение върху целостта на избирателната ѝ система, съобщава "Ройтерс", като цитира двама бразилски служители.
Служителите, пожелали анонимност поради чувствителността на въпроса, заявиха, че планът на САЩ представлява опит за оказване на влияние върху президентските избори в Бразилия през октомври. Левичарският сенатор Луис Инасио Лула да Силва ще се изправи срещу десничарския сенатор Флавио Болсонаро, съюзник на Тръмп и син на бившия президент Жаир Болсонаро, който загуби последните избори от Лула.
В петък Бразилия отхвърли искането за визи на американската делегация, която щеше да включва помощник-секретаря Райли М. Барнс от Бюрото за демокрация, права на човека и труд на Държавния департамент, както и Самюъл Самсон, заместник-помощник-секретар, съобщиха бразилските служители.
Отхвърлянето се основаваше на "доказателства, сочещи за подновен опит за политическа експлоатация на ситуацията и подкопаване на избирателната система", каза един от служителите.
По-късно в събота говорител на Държавния департамент на САЩ заяви, че Барнс и Самсон ще посетят Бразилия от 27 до 30 юли, за да се срещнат с правителствени служители, религиозни лидери и представители на гражданското общество, за да обсъдят почтеността на изборите, религиозната свобода и свободата на изразяване.
Говорителят отхвърли всяко предположение за "тактика" за подкопаване на изборите в Бразилия, като нарече подобни твърдения "неоснователни" и определи посещението като рутинно и в съответствие със законовия мандат на Бюрото за демокрация, права на човека и труд.
Флавио Болсонаро не отговори в събота на искане за коментар.
За планът на САЩ съобщава първо Washington Post, а след това потвърждава "Ройтерс".
Администрацията на Тръмп се опитва да повлияе на политическите състезания в Латинска Америка. Неговата неотдавнашна "пълна и абсолютна подкрепа" за новоизбрания президент на Колумбия Абелардо Де Ла Есприела последва подкрепата за лидери, включително аржентинския президент Хавиер Милей и чилийския президент Хосе Антонио Каст.
Жаир Болсонаро, бивш армейски капитан и крайнодесен привърженик, многократно се опитваше да подкопае доверието в избирателната система на Бразилия преди изборите през 2022 г., повтаряйки тактиките, използвани от Тръмп в САЩ.
По това време директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ, при бившия президент Джо Байдън, каза на администрацията на Болсонаро да спре да хвърля съмнения върху избирателната система на Бразилия.
Въпреки това, в месеците преди гласуването през 2022 г., което Лула в крайна сметка спечели, Болсонаро свика чуждестранни дипломати, за да представи необосновани твърдения, че електронната система за гласуване на Бразилия е уязвима за измами.
Кампанията му се обърна срещу него. Висшият избирателен съд на Бразилия, който наблюдава изборите, по-късно постанови, че Болсонаро е злоупотребил с положението си и му забрани да се кандидатира за публична длъжност до 2030 г.
По-късно Болсонаро беше осъден на 27 години затвор за заговор за отмяна на изборните резултати и оставане на власт. Той излежава присъдата си под домашен арест.
Сега Флавио Болсонаро отново разпали съмненията относно избирателната система на страната, които се разпространяват чрез социалните медии.
Говорейки на събитие, посетено от десетки дипломати миналата седмица, сенаторът призова чуждестранни правителства да изпратят наблюдатели, които да наблюдават изборите в Бразилия.
На същото събитие по-младият Болсонаро заяви, че електронните машини за гласуване на Бразилия са произведени от Smartmatic, компанията, която американските власти свързват с твърденията за манипулиране на изборите във Венецуела.
Smartmatic и бразилският избирателен съд заявиха пред "Ройтерс", че компанията не е доставяла бразилски машини за гласуване.
Сенаторът заяви на събитието и в изявление, че не е поставил под въпрос "целостта на избирателната система на Бразилия".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик- Ток
Коментиран от #9
09:43 26.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А50
09:44 26.07.2026
4 Пич
09:48 26.07.2026
5 Точно така, пълен
Коментиран от #6
09:50 26.07.2026
6 Тик- Ток
До коментар #5 от "Точно така, пълен":В Сащ е забранено да се изследва демокрацията и правата на човека защото има само две партии които си прехвърлят топката на всеки 5 години и единствените права на човека са да консумира и да плаща данъци
Коментиран от #18
09:54 26.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 стоян георгиев
Коментиран от #11
10:03 26.07.2026
9 Умен атлантик
До коментар #1 от "Тик- Ток":Руска делегация заедно с няколко северно кореиски генерали също не бе допусната да прегледат военни запаси на САЩ и да изкажат мнение.
Коментиран от #12
10:04 26.07.2026
10 Зеления
Едно уникално интервю !
Темата е свободата на словото.
Не си спомням някога да съм виждал такова емблематично интервю, извън всички досега наложени медийни рамки!
10:04 26.07.2026
11 Борец класик
До коментар #8 от "стоян георгиев":Паа, баш те така. Да пущаш жените у борбата е умрела работа.
10:09 26.07.2026
12 Тик- Ток
До коментар #9 от "Умен атлантик":Никой нямо право да се съмнява в честната дума на мародери ,каквото и да кажат пиратите е вярно
10:11 26.07.2026
13 Ауу,
Коментиран от #19, #24
10:21 26.07.2026
14 Феноменално
10:22 26.07.2026
15 ШЕФА
10:22 26.07.2026
16 Така Така
Коментиран от #25
10:26 26.07.2026
17 Пълно право има
10:28 26.07.2026
18 МЪКА
До коментар #6 от "Тик- Ток":В САЩ има 10-тина партии, но чукча писател, а не читател.
10:28 26.07.2026
19 МЪКА
До коментар #13 от "Ауу,":Навик от времето на СССР.
10:30 26.07.2026
20 Изборите ще са честни
Коментиран от #26
10:32 26.07.2026
21 Така се прави
10:34 26.07.2026
22 Трябва и ние визи за американци
10:35 26.07.2026
23 Kaлпазанин
10:38 26.07.2026
24 Чудя се?!
До коментар #13 от "Ауу,":Къде е...,,грандиозният скандал"...?!
На това,че защищаваш националният си интерес,сега...,,скандал" ли му викат...?!?!
10:40 26.07.2026
25 Поправка
До коментар #16 от "Така Така":Не всички,само най глупавите.
10:43 26.07.2026
26 СВО 1 613 дни РЕЗИЛ
До коментар #20 от "Изборите ще са честни":Оцветените в синьо страни и области използват машини на Smartmatic за гласуване.
10:43 26.07.2026
27 Безмерчанин
Коментиран от #28
10:50 26.07.2026
28 СВО 1 613 дни РЕЗИЛ
До коментар #27 от "Безмерчанин":О, Безмер!
262-ма те бяха на брой
с червеното знаме готови за бой.
Гласували сляпо за новия Тато
той им изпрати цистерни от НАТО.
Не искат самолети на НАТО
мечтаят само за стария Тато.
10:54 26.07.2026
29 Обективен
11:02 26.07.2026
30 Kaлпазанин
11:04 26.07.2026