Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
На фронта в Украйна към 26 юли: Позиционни сражения в Донбас
  Тема: Украйна

На фронта в Украйна към 26 юли: Позиционни сражения в Донбас

26 Юли, 2026 07:32, обновена 26 Юли, 2026 07:40 1 249 40

  • украйна-
  • война-
  • битки-
  • донбас-
  • харковска област-
  • русия

Основните битки се концентрират в Харковска и Донецка област, където украинските сили парират локални руски атаки в малки групи

На фронта в Украйна към 26 юли: Позиционни сражения в Донбас - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Към 07:30 часа българско време на 26 юли ситуацията на фронтовата линия в Украйна остава силно усложнена.

Характеризира се с интензивни позиционни боеве, липса на мащабни териториални промени през последните денонощия и засилваща се кампания от въздушни удари далеч зад фронтовата линия.

Руските сили продължават да поддържат числено превъзходство и да оказват натиск в ключови направления в Донецка област, където се водят основните сухопътни сражения. Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за тактически напредък и установяване на контрол над населеното място Белицкое (Донецка област).

Според ежедневния анализ на американския Институт за изследване на войната обаче, руската армия остава оптимизирана предимно за изтощителна позиционна война. Тя дава тежки жертви за постигането на ограничени локални успехи, без изгледи за бърз механизиран пробив.

В Харковска област руските атаки се провеждат главно от малки пехотни групи, а опитите за напредък към Белий Колодез са били отблъснати от украинските сили.

Украинската армия, под новото командване на генерал-майор Михайло Драпати (назначен на мястото на Александър Сирски), е в по-добри защитни позиции благодарение на широкото внедряване на иновативни безпилотни системи и далекобойни дронове. Киев компенсира липсата на настъпление на сушата с изключително успешна кампания за поразяване на руската логистика, рафинерии и военни активи в дълбокия тил на Русия.

През изминалото денонощие украинските сили нанесоха мащабни удари по стратегически цели, включително петролната платформа „Филановски“ в Каспийско море, петролна рафинерия в Тюмен (Сибир) и логистични центрове в Екатеринбург. Тези атаки бяха потвърдени от украинския президент Володимир Зеленски. Същевременно Зеленски предупреди за разузнавателни данни, сочещи подготовка на Русия за масиран ракетен удар по украински градове в рамките на следващите 48 часа, както и за планове за разполагане на нови 30 000 севернокорейски войници на фронта (по информация на агенция Ройтерс - reuters.com).

В момента балансът на силите показва, че Русия държи инициативата за локални атаки в Донбас, докато Украйна контролира стратегическата инициатива във въздушното и морското пространство чрез технологично превъзходство с дронове, парализирайки руското снабдяване.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    23 4 Отговор
    И в Краматорск става все по-зле. Инфо от украинския граждански телеграм канал Славянск/Краматорск.

    07:42 26.07.2026

  • 2 Кина

    22 5 Отговор
    Протестите в Украйна ще свалят наркобарона от власт..! Неизбежно е..! На САЩ въобще не им пука кой ще е следващия за тях е важно да намери кредит и да купува оръжия , това е..!

    07:43 26.07.2026

  • 3 Без име

    28 4 Отговор
    "В момента балансът на силите показва, че Русия държи инициативата за локални атаки в Донбас, докато Украйна контролира стратегическата инициатива във въздушното и морското пространство чрез технологично превъзходство с дронове, парализирайки руското снабдяване."😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Милене, голям майтапчия си!!!

    07:43 26.07.2026

  • 4 Пич

    22 7 Отговор
    Позиционни сражения да се разбира като - укрофашистите отново разбраха, че позициите им нямат никакво стратегическо значение, и се изсулват кой на където може!!! А Зелю умува дали не е лоша стратегическа позиция да си президент на Украйна, защото народа иска да го линчува!!!

    Коментиран от #5, #11

    07:43 26.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Михайло Драпати, генерал

    5 25 Отговор
    Колкото по-бързо руснак се изнесе от Украйна, толкоз по-малко руснак ще умре !!!
    Запомнете го 👈

    Коментиран от #8

    07:52 26.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ама споко бре...

    18 2 Отговор
    Тва си е затишие пред буря...
    РФ то си знай работата...
    Методично мачкане на бандери...
    Барабар с цялото гейНато....

    08:02 26.07.2026

  • 13 !!!

    17 3 Отговор
    Иран прати до Зеленский червен картон!
    И една карта,на която се вижда,че ирански ракети ще стигнат навсякъде в украйна.

    08:02 26.07.2026

  • 14 ДРАПАТИ

    13 3 Отговор

    До коментар #9 от "Михайло Драпати, генерал":

    Го раздрапаха здраво.

    08:03 26.07.2026

  • 15 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    18 1 Отговор
    Е тотален крах. Руската армия напредва по целия фронт.

    08:04 26.07.2026

  • 16 катран

    15 2 Отговор
    като четеш брътвежи на такива соросоидни институти..остава впечатление че само руските сили дават жертви..а укроинци..дори убитите се възкръсват..А къде отиват тези 1000-1500 укропейтриоти случайно покосени от какви ли оръжия..на руснаци..два метра под земята..дори не ги броят..кучета ги яли..Русия иска да връчи тези чували на Зеленото надрусано..но той отказва..няма човек няма компенсации за роднини..БРАВО!

    08:06 26.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ПОЗИЦИИТЕ НА УКРОВЕРМАХТА

    13 2 Отговор
    Непрекъснато губят стратегическото си значение.

    08:11 26.07.2026

  • 19 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    15 2 Отговор
    Вчера НУЛА КОРАБА са акостирали в Одеса. Сенчестия британски флот бързо приключи.

    Коментиран от #36, #37

    08:14 26.07.2026

  • 20 Зеленото:

    10 2 Отговор
    Бачо Милене, и да разтягаш локуми майката си е е... Не знам коя гора да хващам вече.

    08:18 26.07.2026

  • 21 ДРАПАТИ НАЦИСТА

    9 1 Отговор
    Хората в Донбас собственоръчно ще го денацифицират.

    08:18 26.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пич

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Антирашист 1859":

    Това, че си чел нещо, не означава да си го разбрал, и да говориш глупости! Най пълно покритие на критериите за фашизъм прави ЕС, дори Украйна е на второ място!!!

    Коментиран от #27

    08:20 26.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гориил

    4 6 Отговор
    Укрите денацифицират Русия.
    Сбъркан свят.

    08:25 26.07.2026

  • 26 ТОЗИ КОИТО Е ПИСАЛ

    3 3 Отговор
    ТОВА Е РЕАЛЕН. РУСИТЕ СА БОЛШЕНСТВО И НАПИРАТ ЗАВЗЕМАТ ПЛОЩИ А ОКРИТЕ КОМПЕНСИРАТ БОМБАНДИРАТ НАВЪТРЕ ВЪВ РУСИЯ. ГУБЯТ ТЕРИТОРИИ НО УБИВАТ ДОРИ ПО КУРОРТИТЕ ДЕЦА. НЕ РЕАЛНО РУСИТЕ ДАВАТ ЖЕРТВИ ОКРИТЕ НЕ.

    08:26 26.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 куку

    0 4 Отговор
    може ли да посочите, къде е в момента в укройна се провежда принудителна евакуация на населението.във връзка с желанието на ЕС..да нанесе стратегическото поражение на Русия..питам за един наркозависим приятел..който живее в Киев и все разправя как той бил братчед на Наполеон..след поредна доза..

    08:29 26.07.2026

  • 32 пешо

    2 1 Отговор
    милене нещо за протестите в киев

    08:30 26.07.2026

  • 33 ако четеш

    3 2 Отговор
    "местните новини"..все едно укройна вече под Москва..а в същото време всеки ден млади,здрави, прави укроинци хващат по улиците и на фронта..и разбира се след има няма 24часа у чувала и у дома, ако имат късмет да ги приберат..в повечето случаи..кучета ги яли..тор..

    Коментиран от #38

    08:32 26.07.2026

  • 34 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    1 5 Отговор
    На българските артилерийски снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.

    Коментиран от #35

    08:32 26.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Димяща ушанка 🤩💀

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":

    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    08:39 26.07.2026

  • 37 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":

    Другар аре да си върнем Херсон първо да бъде завинаги рузки па после да точим лиги за Одеса 😉

    08:41 26.07.2026

  • 38 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "ако четеш":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    08:41 26.07.2026

  • 39 Артилерист

    5 0 Отговор
    Драпати смени Сирски точно с тази цел: с нов плам и гърч да се прокламира, че укрите не само се държат, ами, водите ли, имали даже СТРАТЕГИЧЕСКО превъзходство във ВЪЗДУХА!!! Те нямат самолети, а с дронове атакуват диверсионно незащитени цивилни обекти в огромната руска територия. Като как пак Драпати вчера го назначиха и днеска вече смени обстановката на фронта?! Руските войски натискат с превъзхождащи средства за далечно поразяване, напредват в уязвими участъци и създават условия за обкръжение и хващане в капани, клещи, джобове и прочие оредяващите, губещи мотивация и насила мобилизирани отбраняващи се...

    08:45 26.07.2026

  • 40 нискочел Мирчев, БКП-ДБ с.Крушари

    1 0 Отговор
    Днес с армията ми от тролчетапоне 24 пъти ще превземем Москва от дивана!

    09:03 26.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания