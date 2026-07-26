На фронта в Украйна към 26 юли: Позиционни сражения в Донбас

Към 07:30 часа българско време на 26 юли ситуацията на фронтовата линия в Украйна остава силно усложнена.
Характеризира се с интензивни позиционни боеве, липса на мащабни териториални промени през последните денонощия и засилваща се кампания от въздушни удари далеч зад фронтовата линия.
Руските сили продължават да поддържат числено превъзходство и да оказват натиск в ключови направления в Донецка област, където се водят основните сухопътни сражения. Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за тактически напредък и установяване на контрол над населеното място Белицкое (Донецка област).
Според ежедневния анализ на американския Институт за изследване на войната обаче, руската армия остава оптимизирана предимно за изтощителна позиционна война. Тя дава тежки жертви за постигането на ограничени локални успехи, без изгледи за бърз механизиран пробив.
В Харковска област руските атаки се провеждат главно от малки пехотни групи, а опитите за напредък към Белий Колодез са били отблъснати от украинските сили.
Украинската армия, под новото командване на генерал-майор Михайло Драпати (назначен на мястото на Александър Сирски), е в по-добри защитни позиции благодарение на широкото внедряване на иновативни безпилотни системи и далекобойни дронове. Киев компенсира липсата на настъпление на сушата с изключително успешна кампания за поразяване на руската логистика, рафинерии и военни активи в дълбокия тил на Русия.
През изминалото денонощие украинските сили нанесоха мащабни удари по стратегически цели, включително петролната платформа „Филановски“ в Каспийско море, петролна рафинерия в Тюмен (Сибир) и логистични центрове в Екатеринбург. Тези атаки бяха потвърдени от украинския президент Володимир Зеленски. Същевременно Зеленски предупреди за разузнавателни данни, сочещи подготовка на Русия за масиран ракетен удар по украински градове в рамките на следващите 48 часа, както и за планове за разполагане на нови 30 000 севернокорейски войници на фронта (по информация на агенция Ройтерс - reuters.com).
В момента балансът на силите показва, че Русия държи инициативата за локални атаки в Донбас, докато Украйна контролира стратегическата инициатива във въздушното и морското пространство чрез технологично превъзходство с дронове, парализирайки руското снабдяване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
07:42 26.07.2026
2 Кина
07:43 26.07.2026
3 Без име
07:43 26.07.2026
4 Пич
Коментиран от #5, #11
07:43 26.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Михайло Драпати, генерал
Запомнете го 👈
Коментиран от #8
07:52 26.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ама споко бре...
РФ то си знай работата...
Методично мачкане на бандери...
Барабар с цялото гейНато....
08:02 26.07.2026
13 !!!
И една карта,на която се вижда,че ирански ракети ще стигнат навсякъде в украйна.
08:02 26.07.2026
14 ДРАПАТИ
До коментар #9 от "Михайло Драпати, генерал":Го раздрапаха здраво.
08:03 26.07.2026
15 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
08:04 26.07.2026
16 катран
08:06 26.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ПОЗИЦИИТЕ НА УКРОВЕРМАХТА
08:11 26.07.2026
19 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
Коментиран от #36, #37
08:14 26.07.2026
20 Зеленото:
08:18 26.07.2026
21 ДРАПАТИ НАЦИСТА
08:18 26.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Пич
До коментар #11 от "Антирашист 1859":Това, че си чел нещо, не означава да си го разбрал, и да говориш глупости! Най пълно покритие на критериите за фашизъм прави ЕС, дори Украйна е на второ място!!!
Коментиран от #27
08:20 26.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гориил
Сбъркан свят.
08:25 26.07.2026
26 ТОЗИ КОИТО Е ПИСАЛ
08:26 26.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 куку
08:29 26.07.2026
32 пешо
08:30 26.07.2026
33 ако четеш
Коментиран от #38
08:32 26.07.2026
34 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #35
08:32 26.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Димяща ушанка 🤩💀
До коментар #19 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит
08:39 26.07.2026
37 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
До коментар #19 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":Другар аре да си върнем Херсон първо да бъде завинаги рузки па после да точим лиги за Одеса 😉
08:41 26.07.2026
38 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #33 от "ако четеш":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???
08:41 26.07.2026
39 Артилерист
08:45 26.07.2026
40 нискочел Мирчев, БКП-ДБ с.Крушари
09:03 26.07.2026