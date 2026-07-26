На фронта в Украйна към 26 юли: Позиционни сражения в Донбас

Към 07:30 часа българско време на 26 юли ситуацията на фронтовата линия в Украйна остава силно усложнена.

Характеризира се с интензивни позиционни боеве, липса на мащабни териториални промени през последните денонощия и засилваща се кампания от въздушни удари далеч зад фронтовата линия.

Руските сили продължават да поддържат числено превъзходство и да оказват натиск в ключови направления в Донецка област, където се водят основните сухопътни сражения. Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за тактически напредък и установяване на контрол над населеното място Белицкое (Донецка област).

Според ежедневния анализ на американския Институт за изследване на войната обаче, руската армия остава оптимизирана предимно за изтощителна позиционна война. Тя дава тежки жертви за постигането на ограничени локални успехи, без изгледи за бърз механизиран пробив.

В Харковска област руските атаки се провеждат главно от малки пехотни групи, а опитите за напредък към Белий Колодез са били отблъснати от украинските сили.

Украинската армия, под новото командване на генерал-майор Михайло Драпати (назначен на мястото на Александър Сирски), е в по-добри защитни позиции благодарение на широкото внедряване на иновативни безпилотни системи и далекобойни дронове. Киев компенсира липсата на настъпление на сушата с изключително успешна кампания за поразяване на руската логистика, рафинерии и военни активи в дълбокия тил на Русия.

През изминалото денонощие украинските сили нанесоха мащабни удари по стратегически цели, включително петролната платформа „Филановски“ в Каспийско море, петролна рафинерия в Тюмен (Сибир) и логистични центрове в Екатеринбург. Тези атаки бяха потвърдени от украинския президент Володимир Зеленски. Същевременно Зеленски предупреди за разузнавателни данни, сочещи подготовка на Русия за масиран ракетен удар по украински градове в рамките на следващите 48 часа, както и за планове за разполагане на нови 30 000 севернокорейски войници на фронта (по информация на агенция Ройтерс - reuters.com).

В момента балансът на силите показва, че Русия държи инициативата за локални атаки в Донбас, докато Украйна контролира стратегическата инициатива във въздушното и морското пространство чрез технологично превъзходство с дронове, парализирайки руското снабдяване.