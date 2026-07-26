Това е катастрофа! Пожарите в Испания и Франция евакуираха 260 000 души

Горските пожари, бушуващи в югозападната част на Франция и близо до столицата на Испания Мадрид, принудиха близо 260 000 души да избягат и накараха Париж да изпрати военни, съобщава АФП.
Франция е евакуирала 197 000 души от райони около Бордо - включително ваканционни дестинации, посещавани от много туристи по това време на годината - най-голямата евакуация в мирно време, която страната е виждала, заяви министърът на вътрешните работи.
В Испания, където 60 000 души бяха евакуирани от села западно от Мадрид, премиерът Педро Санчес заяви при посещение на засегнати територии, че приоритетът е "да се спаси човешкият живот". Длъжностни лица в Мадрид по-рано дадоха по-висока оценка за около 70 000 евакуирани.
В испанския град Брунете, западно от Мадрид, кметът Мар Николас заяви пред AFP, че е "много притеснена".
"Всяка година има пожари, но този е огромен", каза тя. "Това е катастрофа."
Отделен горски пожар близо до източния испански град Валенсия уби един човек, преди пожарникарите да го овладеят.
Пожарникари в Испания и Франция, борещи се денонощно в продължение на дни, не са успели да овладеят пламъците, въпреки че властите и в двете страни предполагат, че интензивността на някои от пожарите е намаляла.
Двама френски пожарникари загинаха по-рано тази седмица близо до Бордо.
Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес заяви, че пожарът в региона Жиронда, където се намира Бордо, е по-малко интензивен.
Длъжностни лица в Мадрид също заявиха, че пожарите са намалели по интензивност.
Учените обясняват бедствията с изменението на климата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НЯМА СТРАШНО
08:20 26.07.2026
2 Маг
08:21 26.07.2026
3 Зелен Клоун
08:24 26.07.2026
4 МАКРОН НАПРАВИ ОЛИМПИАДА НА САТАНИСТИТЕ
08:24 26.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Васил
08:29 26.07.2026
7 МАКРОН ЖИВЕЕ В ГРЯХ
08:32 26.07.2026
8 микрон дедолюбивий
Коментиран от #9
08:33 26.07.2026
9 ПРАВ СИ КОЛЕГА
До коментар #8 от "микрон дедолюбивий":Сега Макрон да извика коалицията на желаещите да загасят пожарите.
Коментиран от #16
08:40 26.07.2026
10 Механик
Нещо много лабави ми се видят.
08:45 26.07.2026
11 Човечеството е паразит!
Коментиран от #17
08:49 26.07.2026
12 Канада изгоря
08:51 26.07.2026
13 Mими Кучева🐕🦺
08:52 26.07.2026
14 Шланг
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Пак ли излезе да тролиш бе, маркуч спукан?
08:53 26.07.2026
15 Емануела Макрон, президент
08:57 26.07.2026
16 чуждо пазим своето не жалим
До коментар #9 от "ПРАВ СИ КОЛЕГА":Ако беше в Украйна коалицията на губещите щяха да реагират мигновено.
08:57 26.07.2026
17 Факт
До коментар #11 от "Човечеството е паразит!":Два три градуса температура не е нищо.
09:00 26.07.2026
18 Хахаха
Само Франция и Испания горят ... НИТО ЕДИН пожар в Африка, сигурно защото там е по-студено от Европа, пак благодарение на климатичните промени.
Евлопа е подложена на ляв тироризъм финансиран от Шорош.
Коментиран от #20
09:01 26.07.2026
19 Умнокрасив
09:07 26.07.2026
20 Джони Би Гууд
До коментар #18 от "Хахаха":Прав си, но ще те поправя, защото ми писна от платени елеменри-терора над Европа е факт, но не е ляв а ултра-десен! Мапитала по презумция не може да е "ляв", ненависта към Човдка ди "дясен" пркоритет скрит зад илюьорната възможност да забогатееш за сметка на себеподобните
09:11 26.07.2026