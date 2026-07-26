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Това е катастрофа! Пожарите в Испания и Франция евакуираха 260 000 души

Това е катастрофа! Пожарите в Испания и Франция евакуираха 260 000 души

26 Юли, 2026 08:18 1 003 20

  • франция-
  • испания-
  • горски пожари-
  • глобално затопляне-
  • еманюел макрон-
  • бордо

Пожарникари в Испания и Франция, борещи се денонощно в продължение на дни, не са успели да овладеят пламъците, въпреки че властите и в двете страни предполагат, че интензивността на някои от пожарите е намаляла

Това е катастрофа! Пожарите в Испания и Франция евакуираха 260 000 души - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP

Горските пожари, бушуващи в югозападната част на Франция и близо до столицата на Испания Мадрид, принудиха близо 260 000 души да избягат и накараха Париж да изпрати военни, съобщава АФП.

Франция е евакуирала 197 000 души от райони около Бордо - включително ваканционни дестинации, посещавани от много туристи по това време на годината - най-голямата евакуация в мирно време, която страната е виждала, заяви министърът на вътрешните работи.

В Испания, където 60 000 души бяха евакуирани от села западно от Мадрид, премиерът Педро Санчес заяви при посещение на засегнати територии, че приоритетът е "да се спаси човешкият живот". Длъжностни лица в Мадрид по-рано дадоха по-висока оценка за около 70 000 евакуирани.

В испанския град Брунете, западно от Мадрид, кметът Мар Николас заяви пред AFP, че е "много притеснена".

"Всяка година има пожари, но този е огромен", каза тя. "Това е катастрофа."

Отделен горски пожар близо до източния испански град Валенсия уби един човек, преди пожарникарите да го овладеят.

Пожарникари в Испания и Франция, борещи се денонощно в продължение на дни, не са успели да овладеят пламъците, въпреки че властите и в двете страни предполагат, че интензивността на някои от пожарите е намаляла.

Двама френски пожарникари загинаха по-рано тази седмица близо до Бордо.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес заяви, че пожарът в региона Жиронда, където се намира Бордо, е по-малко интензивен.

Длъжностни лица в Мадрид също заявиха, че пожарите са намалели по интензивност.

Учените обясняват бедствията с изменението на климата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЯМА СТРАШНО

    7 2 Отговор
    Арабите във Франция са се включили активно в гасенето. Ще стане работата.

    08:20 26.07.2026

  • 2 Маг

    3 1 Отговор
    Когато казвам, да слушат по внимателно!

    08:21 26.07.2026

  • 3 Зелен Клоун

    5 1 Отговор
    Е те така е сека нощ у Кiyв, да видите кво е, ама оно който се е ръкувал и прегръщал с мен те това го стига, после е импийчмънт. За Макрон ми е жал, че с него имаме по-други отношения и колко салфетки сме ползвали, ама...

    08:24 26.07.2026

  • 4 МАКРОН НАПРАВИ ОЛИМПИАДА НА САТАНИСТИТЕ

    10 0 Отговор
    Със сини танцьори и ездачите на пъкала. Това е само началото на божието наказание.

    08:24 26.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Васил

    7 1 Отговор
    Да бе сами са се запалили пожарите човешката намеса си е виновна.

    08:29 26.07.2026

  • 7 МАКРОН ЖИВЕЕ В ГРЯХ

    6 1 Отговор
    Със зеления. Това е божие наказание.

    08:32 26.07.2026

  • 8 микрон дедолюбивий

    4 0 Отговор
    щото искам война и те ти война у дома

    Коментиран от #9

    08:33 26.07.2026

  • 9 ПРАВ СИ КОЛЕГА

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "микрон дедолюбивий":

    Сега Макрон да извика коалицията на желаещите да загасят пожарите.

    Коментиран от #16

    08:40 26.07.2026

  • 10 Механик

    6 0 Отговор
    Тия не бяха ли от клуба на богатите и коалицията на желаещите?
    Нещо много лабави ми се видят.

    08:45 26.07.2026

  • 11 Човечеството е паразит!

    2 1 Отговор
    Не няма затопляне на климата, според всичко разбиращите онлайн тролове тука.

    Коментиран от #17

    08:49 26.07.2026

  • 12 Канада изгоря

    3 0 Отговор
    Сега западна европа, скоро и България/Гърция.

    08:51 26.07.2026

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Що не ги евакуират в Окраина?🦧🤣🤣🤣🤣🤣🦧

    08:52 26.07.2026

  • 14 Шланг

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Пак ли излезе да тролиш бе, маркуч спукан?

    08:53 26.07.2026

  • 15 Емануела Макрон, президент

    2 0 Отговор
    Важното е да се помага на Украйна.

    08:57 26.07.2026

  • 16 чуждо пазим своето не жалим

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ПРАВ СИ КОЛЕГА":

    Ако беше в Украйна коалицията на губещите щяха да реагират мигновено.

    08:57 26.07.2026

  • 17 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Човечеството е паразит!":

    Два три градуса температура не е нищо.

    09:00 26.07.2026

  • 18 Хахаха

    5 0 Отговор
    Министъра на МВР на Франция директно заяви, че пожарите са 99% предизвикани от човека, а не от климатични промени.
    Само Франция и Испания горят ... НИТО ЕДИН пожар в Африка, сигурно защото там е по-студено от Европа, пак благодарение на климатичните промени.
    Евлопа е подложена на ляв тироризъм финансиран от Шорош.

    Коментиран от #20

    09:01 26.07.2026

  • 19 Умнокрасив

    0 0 Отговор
    Рекламната кампания на филма Климатични Промени е успешна в Европа, използването на нови технологии в процеса на заснемането дава резултат, публиката губи ума и дума, зяпнала с отворена уста лапа грантове, хълца и леко се оригва

    09:07 26.07.2026

  • 20 Джони Би Гууд

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хахаха":

    Прав си, но ще те поправя, защото ми писна от платени елеменри-терора над Европа е факт, но не е ляв а ултра-десен! Мапитала по презумция не може да е "ляв", ненависта към Човдка ди "дясен" пркоритет скрит зад илюьорната възможност да забогатееш за сметка на себеподобните

    09:11 26.07.2026