Това е катастрофа! Пожарите в Испания и Франция евакуираха 260 000 души

Горските пожари, бушуващи в югозападната част на Франция и близо до столицата на Испания Мадрид, принудиха близо 260 000 души да избягат и накараха Париж да изпрати военни, съобщава АФП.

Франция е евакуирала 197 000 души от райони около Бордо - включително ваканционни дестинации, посещавани от много туристи по това време на годината - най-голямата евакуация в мирно време, която страната е виждала, заяви министърът на вътрешните работи.

В Испания, където 60 000 души бяха евакуирани от села западно от Мадрид, премиерът Педро Санчес заяви при посещение на засегнати територии, че приоритетът е "да се спаси човешкият живот". Длъжностни лица в Мадрид по-рано дадоха по-висока оценка за около 70 000 евакуирани.

В испанския град Брунете, западно от Мадрид, кметът Мар Николас заяви пред AFP, че е "много притеснена".

"Всяка година има пожари, но този е огромен", каза тя. "Това е катастрофа."

Отделен горски пожар близо до източния испански град Валенсия уби един човек, преди пожарникарите да го овладеят.

Пожарникари в Испания и Франция, борещи се денонощно в продължение на дни, не са успели да овладеят пламъците, въпреки че властите и в двете страни предполагат, че интензивността на някои от пожарите е намаляла.

Двама френски пожарникари загинаха по-рано тази седмица близо до Бордо.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес заяви, че пожарът в региона Жиронда, където се намира Бордо, е по-малко интензивен.

Длъжностни лица в Мадрид също заявиха, че пожарите са намалели по интензивност.

Учените обясняват бедствията с изменението на климата.