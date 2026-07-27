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Доналд Тръмп: Войната продължава, ако преговорите се провалят! Ще попитам Путин за руските сателити над Иран

Доналд Тръмп: Войната продължава, ако преговорите се провалят! Ще попитам Путин за руските сателити над Иран

27 Юли, 2026 20:09, обновена 27 Юли, 2026 21:04 1 849 96

  • сащ-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

Или нещата ще станат бързо, или изобщо няма да станат, каза още американският президент

Доналд Тръмп: Войната продължава, ако преговорите се провалят! Ще попитам Путин за руските сателити над Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов за военни действия, ако преговорите с Иран се провалят, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Пред изданието „Аксиос“ Тръмп заяви, че „Вашингтон води много задълбочени разговори с Иран“ и предупреди, че е готов да предприеме силни военни действия, ако дипломацията се провали.

Запитан колко време той би искал да остави на преговорите, Тръмп каза: „Не много. Или нещата ще станат бързо, или изобщо няма да станат“, каза той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви още, че ще попита руския си колега Владимир Путин дали руски сателити помагат на Техеран при насочването на удари в Близкия изток, предаде Ройтерс.

„Ще попитам Путин за това. Ще разберем“, каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет, с който пътува за проява в щата Мичиган.

Тръмп заяви освен това, че САЩ водят „добри разговори“ с Иран „точно в момента“.

„Има голяма вероятност нещо да се случи“, заяви Тръмп по повод възможността за постигане на споразумение с Иран.

Тръмп също така отхвърли опасенията, че има недостиг на боеприпаси за американската армия след неколкомесечните удари по Иран, предаде Франс прес.

"Имаме много боеприпаси“, заяви президентът на САЩ. После обаче добави: "Бих искал да имаме повече, ако трябва да бъда честен, но толкова много беше дадено на Украйна“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че мароканските власти са решили да кръстят на негово име 1055-километрова магистрала в Западна Сахара, което изглежда е знак за благодарност за това, че през 2020 г. той призна суверенитета на кралството върху спорната територия, предаде агенция Блумбърг.

Президентът публикува в социалната си мрежа Трут соушъл видео, в което се вижда обширен пустинен пейзаж и отсечки от магистралата, свързваща градовете Дакла и Тизнит, чиито строеж струва около 1 милиарда долара.

Магистрала „Президент Тръмп“, пише американският лидер в текст към видеото и добавя, че това е една от най-дългите пътни артерии в Африка. По думите му магистралата се простира на 7% от атлантическото крайбрежие на континента и ще бъде част от по-широка мрежа, свързваща Западна Африка през Мароко с южните брегове на Средиземно море.

„Благодаря на дълбоко уважавания Мохамед Шести, крал на Мароко - това е огромна чест!“, пише още Тръмп в публикацията си. „С нетърпение очаквам един ден да прекося този велик магистрален път от край до край, надявам се, че това ще стане скоро“, добавя американският президент.

Западна Сахара е богата на полезни изкопаеми, а площта ѝ е приблизително равна с тази на Великобритания.

Мароко анексира части от пустинна територия, след като Испания се изтегля от нея през 1975 г. и оттогава контролира значителни части от нея. Спорадични сблъсъци продължават между мароканските сили и подкрепяния от Алжир „Фронт Полисарио“.

Тръмп призна суверенитета на Мароко над Западна Сахара в рамките на споразумение, с което кралството възстанови дипломатическите си отношения с Израел. Франция и Испания по-късно последваха примера на САЩ, което предизвика разцвет в развитието на региона. Построен бе дълбоководен пристанищен комплекс на стойност 1,3 милиарда долара, изградени бяха туристически курорти и съоръжения за зелена енергия. Холивудският режисьор Кристофър Нолан миналата година засне части от филма „Одисея“ в околностите на Дахла, което предизвика гнева на „Фронт Полисарио“.

„Ваше величество крал Мохамед Шести, под Вашето визионерско ръководство и благодарение на историческия кураж на президента Доналд Джей Тръмп, Мароканска Сахара навлезе в нова епоха в стремежа си към мир, диалог и просперитет“, се казва във видеото, което включва и архивни кадри от срещата между двамата лидери.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Дък

    46 6 Отговор
    го хапе коня.

    20:11 27.07.2026

  • 2 Който разбрал, разбрал!

    9 70 Отговор
    Това е пряко предупреждение към Путин!
    Томахоуците ще литнат към Москва!

    Коментиран от #10, #12, #15, #80, #81

    20:13 27.07.2026

  • 3 Бай онзи

    40 4 Отговор
    Питай го и за Палантир в Украйна,рижава м......а!

    20:14 27.07.2026

  • 4 Пророка

    20 3 Отговор
    Чичо Дони и Палестина ще прави на курорт.

    20:15 27.07.2026

  • 5 Тръмп си заминава във всички случаи

    38 2 Отговор
    Как Тръмпилаки да не спре да удря Иран, след като от Пентарама му заявиха, че ракетите са привършили и ще трябва да пускат гранати от самолетчетата, а това не е никак безопасно за хамериканските терористи , и особено за Тръмпи, който този път няма да предупреждават, а направо ще го взривят.

    20:15 27.07.2026

  • 6 Жорко

    34 1 Отговор
    Да,да,аз в негова чест ще кръстя кенефа си и всеки път като се изхождам или повръщам с умиление ще се сещам за него!

    20:15 27.07.2026

  • 7 Да пробяга

    20 2 Отговор
    гол по "Магистрала Тръмп", а по дире му тълпа араби...

    20:15 27.07.2026

  • 8 9689

    48 4 Отговор
    Доньо,без американските сателити Украйна е нула.

    20:16 27.07.2026

  • 9 Тръмп

    35 5 Отговор
    Истинския миротворец налага демокрацията със сила.

    Коментиран от #23

    20:16 27.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сатана Z

    24 2 Отговор
    Без сателити Иран ще насочва ракетите БЕЗМЕРник,па където паднат.

    20:16 27.07.2026

  • 12 хаха

    20 4 Отговор

    До коментар #2 от "Който разбрал, разбрал!":

    Ти май не сеи разбрал, че скоро ще светне за миг като искра и ще оставиш само торната си пепел.

    20:17 27.07.2026

  • 13 Путин

    8 12 Отговор
    Мы в космос летали, а жопу вытирали газетами Труд и Правда!

    20:17 27.07.2026

  • 14 Ъхъ

    41 3 Отговор
    Той пък Путин, ще те пита Дончо за краварските сателити над Русия предаващи данни на укровермахта и те така😉 Умната Дончо, че Путин не е лъжица за твоите кокоши устенца😅

    Коментиран от #19

    20:18 27.07.2026

  • 15 Ще линат на дъщеря ти краката

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Който разбрал, разбрал!":

    В буквата V ще сочат към небето.

    20:18 27.07.2026

  • 16 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    7 16 Отговор
    Бомбя Путин
    Бомбя Моджтабата
    Мои клиенти са

    20:20 27.07.2026

  • 17 Зеленски

    13 0 Отговор
    Дрътио е луд.

    20:20 27.07.2026

  • 18 Тръмп е прав за предишните президенти

    4 23 Отговор
    Даваха салам на маскалите през 90-те години да не изпукат от глад , а сега се чудят кой им ср. в гащите!

    20:21 27.07.2026

  • 19 Бомбят Путин...

    2 9 Отговор

    До коментар #14 от "Ъхъ":

    С американско оръжие
    Ма Дончо му е през оная работа за Путин.

    Коментиран от #28

    20:21 27.07.2026

  • 20 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 13 Отговор
    Путин ми е клиент
    От доста време си го бомбя безнаказано.

    Коментиран от #22, #24

    20:22 27.07.2026

  • 21 стоян георгиев

    13 0 Отговор
    Стяга го шапката Тръмбеш.

    20:22 27.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 УЧИ СА

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Тръмп":

    От Путин.

    20:24 27.07.2026

  • 24 Последния Софиянец

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Както те бомбят тебе на тир паркингите за 5 евро ли?

    Коментиран от #29

    20:24 27.07.2026

  • 25 Тръмп е решил

    7 16 Отговор
    пак ще дава Хаймарси на украинците!
    Ще хвърчат яко ушанки!

    20:25 27.07.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 16 Отговор
    И сателитите н Путин не помагат
    За разбомбването на Иран

    Коментиран от #51, #78

    20:25 27.07.2026

  • 27 Иван

    5 3 Отговор
    Ще попита.......ционисткият луд Доналд Тръмп, но след това ще трябва да отговори на 80,000.

    20:25 27.07.2026

  • 28 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Бомбят Путин...":

    Бомбят те тебе турските тираджии.

    20:25 27.07.2026

  • 29 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    6 11 Отговор

    До коментар #24 от "Последния Софиянец":

    Путин ми е сигурна мишена
    Подпалих Русия без проблем.

    20:26 27.07.2026

  • 30 Путине, Путине...

    5 13 Отговор
    Що сателитите на Русия не спират щатските ракети да разбиват Матушката.

    20:27 27.07.2026

  • 31 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 6 Отговор
    Лапам чепове всякакви.

    20:27 27.07.2026

  • 32 Механик

    25 3 Отговор
    "Или нещата ще станат бързо, или изобщо няма да станат"
    Или ще вАли, или нема да вАли.
    Тоя човек не се усеща колко олеква с всяко едно свое изказване.
    Преди се чудех как могат толкова много да с е излагат с Байдън, но вече не съм съвсем сигурен кой от последните два президента е по-неадекватен.

    20:27 27.07.2026

  • 33 Путине, Путине...

    1 9 Отговор
    Искам дете от тебе.

    Коментиран от #37

    20:28 27.07.2026

  • 34 Иван

    6 1 Отговор
    България изчислява строежа на магистралата на 197 милиарда долара.

    20:28 27.07.2026

  • 35 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 12 Отговор
    Путин ми е идеалния полигон за тестване на щатското оръжие.

    20:29 27.07.2026

  • 36 РЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 8 Отговор
    Путин оправи Мелания защото аз не мога.

    Коментиран от #39

    20:30 27.07.2026

  • 37 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 11 Отговор

    До коментар #33 от "Путине, Путине...":

    Руските сателити не спасиха аятоласите от погром.

    20:30 27.07.2026

  • 38 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 9 Отговор
    Путин оправи Мелания защото аз съм нефелен.

    20:31 27.07.2026

  • 39 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 11 Отговор

    До коментар #36 от "РЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Аз оправям Кабаева.....

    Коментиран от #43

    20:31 27.07.2026

  • 40 Ту тууу

    8 3 Отговор
    Ша бомбя , няма да бомбя ..Ту тууу ква я мислех , ква стана тя ...

    20:31 27.07.2026

  • 41 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 7 Отговор
    Трола ми е много тъп.

    20:31 27.07.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 10 Отговор
    Гориво нет, ток нет, деньги нет
    Все по план.

    20:32 27.07.2026

  • 43 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 7 Отговор

    До коментар #39 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Аз съм импотентен.

    20:32 27.07.2026

  • 44 бай Асан

    7 3 Отговор
    Имам две сиганчета . Едното вика ще вали , другото вика няма да вали . Много познават .

    20:33 27.07.2026

  • 45 Гост

    9 0 Отговор
    Много съм луд и вече се вижда от далече!Ваш Дони!!!

    20:33 27.07.2026

  • 46 СИТУАЦИЯТА СЕ КАЗВА

    12 3 Отговор
    ШАШ И ПАНИКА ЗА МИСТЪР ДЪРДОРКО.

    20:33 27.07.2026

  • 47 Тръмп не знае това

    8 2 Отговор
    Ако на запад мизерията сваля правителства,на изток мизерията прави хората силни.Изобилието ги убива.

    20:33 27.07.2026

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 4 Отговор
    Америка потъва безвъзвратно.

    20:33 27.07.2026

  • 49 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 11 Отговор
    Избирам руснаци с ЩАТСКО оръжие.
    Путин са ръкува с мен с благодарност.

    Коментиран от #52, #55

    20:33 27.07.2026

  • 50 СИТУАЦИЯТА СЕ КАЗВА

    10 2 Отговор
    ОТИДЕ КОНЯ В РЯКАТА ЗА ТРЪМПИЧА.

    20:34 27.07.2026

  • 51 Дако

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Мале колко си пр03д .

    20:34 27.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 8 Отговор
    Не го видех руското ПВО ни във Венецуела, ни в Иран.

    20:35 27.07.2026

  • 54 Байън

    8 0 Отговор
    Ракетите са на свършване, но войната продължава. Луд умора няма.

    20:35 27.07.2026

  • 55 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 4 Отговор

    До коментар #49 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Ще пристана на Путин, да ме вземе за втора жена с Мелания.

    Коментиран от #59

    20:36 27.07.2026

  • 56 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 7 Отговор
    Избирам руснаци колкото и когато си искам
    Аятоласи също....

    Коментиран от #61

    20:36 27.07.2026

  • 57 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 2 Отговор
    Не видях нашите самолетоносачи кога избягаха от войната.

    Коментиран от #63

    20:36 27.07.2026

  • 58 Анонимен

    11 3 Отговор
    Руските сателити дават координати на базите ,които са оплели като паяджина региона .Насочването е точно и прецизно.В духа на Бялата мечка ,готова да разкъса жертвата си.Многобройните удари от 17посоки са извършени координирано.Целият регион е като буре с барут,готово да гръмне по посока запад.Нека бурята се развихри,защото който сее ветрове жъне бури...

    Коментиран от #91

    20:36 27.07.2026

  • 59 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?

    0 3 Отговор

    До коментар #55 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Ще го накажем.

    Коментиран от #65

    20:37 27.07.2026

  • 60 Деций

    5 2 Отговор
    И той ше ти каже,че каквото повикало , такова се е обадило!То страшно нахалство и безочие!

    20:37 27.07.2026

  • 61 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Много ясно, че ИЗБИРАШ руснаци и аятоласи. Разкри си предпочитанията. Ха ха ха

    20:38 27.07.2026

  • 62 Дедо Дони

    2 2 Отговор
    Да не са на Стар Линк на Мъск, нещо ви се връща май, неудобно влиза

    20:38 27.07.2026

  • 63 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 4 Отговор

    До коментар #57 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    От къде ли излитат изтребителите за бомбене на Иран.

    Коментиран от #68

    20:39 27.07.2026

  • 64 Тошко

    5 3 Отговор
    Ама евреите как мазно се изнизаха от войната !
    Изядоха едно солидно бомбене от иранците
    и започнаха да се дръвчат с ливанците за да отчитат дейност.
    Оставиха нашият любим феодал и вожд да се
    гърчи и пържи като червей на слънце, завалията...
    Затова се налага ние, като негови верни роби, да ударим едно мощно рамо.
    Турците, гърците го отсвириха. Кипърците и те,
    му показаха комбинация от три пръста .

    20:39 27.07.2026

  • 65 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Кой пак ви пусна нета в Карлуково?":

    Ще го дъвчеш като дъвка...

    20:39 27.07.2026

  • 66 Последния Софиянец

    2 5 Отговор
    Изгоряха блатарите!

    20:40 27.07.2026

  • 67 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 3 Отговор
    Трепя руснаци и аятоласи
    На абонамент са при мен

    Коментиран от #69

    20:40 27.07.2026

  • 68 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 1 Отговор

    До коментар #63 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Изнизаха се самолетоносачите със "задръстени тоалетни" и "пожар във пералното". Ха ха ха

    20:41 27.07.2026

  • 69 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Разбрахме, че си падаш по аятоласи и руснаци. Следите остават...

    20:42 27.07.2026

  • 70 айде гегааа

    4 0 Отговор
    кравите са напълно безпомощни. Нито с военни, нито с политически средства могат да надделеят над Иран.

    20:42 27.07.2026

  • 71 Путине

    4 1 Отговор
    Кога над Русия са падали ЩАТСКИ ракети че нещо не са сещам

    20:43 27.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 1 Отговор
    Аятолаха със или без глава го закопаха?

    Коментиран от #76

    20:43 27.07.2026

  • 74 Бай Дони

    0 0 Отговор
    разиграват те!

    20:44 27.07.2026

  • 75 озадачен

    2 0 Отговор
    Как се казва това заболяване за да изказваш подобни реплики , или ще се случи бързо, или изобщо няма да се случи ?

    20:44 27.07.2026

  • 76 Питай

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Цончо !

    20:45 27.07.2026

  • 77 Тотомир

    2 0 Отговор
    Бай Дончо, първо питай онзи дето те стреля и само близна с куршума ухото ти, тази голяма глава, как не можа да я улучи?
    От "Козяк" дали ти четат съобщенията, поне да се замислиш малко, какво правиш ти, а не какво прави Путин?

    Коментиран от #82

    20:45 27.07.2026

  • 78 Механик

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Фърчат чалми до небесата.

    20:45 27.07.2026

  • 79 читател

    5 2 Отговор
    Първия път бомбиха два месеца , сега успяха само десет дена .
    А третия път , два дена и половина ?!!
    А после - голямото бягане .

    20:46 27.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 само ти не разбра че си

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Който разбрал, разбрал!":

    мегатъпопарче -освен вашите сега и много други го разбраха .летят само ромски наденици към теб

    20:48 27.07.2026

  • 82 Я пъ тоа

    2 5 Отговор

    До коментар #77 от "Тотомир":

    Дреме му на Дончо кво прави Путин.
    Той си бомби дъртака кремълски кога си иска.

    Коментиран от #88

    20:48 27.07.2026

  • 83 свършили ракетите

    7 2 Отговор
    Военните издания от щатите са единодушни... отново свършиха боеприпасите и не могат да продължат агресията си срещу Иран.

    Нужен е месец производство за седмица война.

    щатите са немощна държава.

    20:49 27.07.2026

  • 84 Метни му един атом в бункера бе!

    2 3 Отговор
    Кво се моткаш?

    20:49 27.07.2026

  • 85 1111

    5 1 Отговор
    Тоз па ко му пречат руските сателити?

    20:52 27.07.2026

  • 86 ОРКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    3 5 Отговор
    Колко руснаци изби Путлер?

    Коментиран от #89, #95

    20:54 27.07.2026

  • 87 ВВП

    4 3 Отговор
    Дони, дарагой, сейчас тебе хорошо в поза партер?

    20:56 27.07.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ПУТИН!

    5 3 Отговор
    Я виж ти...ново двайсе...?!
    Аз пък ще попитам Тръмп,за ,,Старлинк" ,над Русия...!

    21:02 27.07.2026

  • 91 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Анонимен":

    И какво от това? По цял ден се занимават със следене.

    21:08 27.07.2026

  • 92 Милен

    0 0 Отговор
    Дончо гърми сателитите!

    21:13 27.07.2026

  • 93 В НАЧАЛОТО НА 2025

    0 0 Отговор
    ГОДИНА

    ПУТИН КААААПУТИН

    ЗАЯВИ :

    СИГУРЕН СЪМ ЧЕ САЩ ЩЕ ОТСТРАНЯТ

    ЗЕЛЕНСКИ

    ДО КРАЯ НА ЛЯТО 2025.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    НЕЩО ПЛАНЪТ НА

    БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ
    ПАК СЕ ОБЪРКА.

    АГЕНТ КРАСНОВ НЕ ОБРЪЩА ВЕЧЕ
    ВНИМАНИЕ НА
    КОМПРОМАТИТЕ
    НА КГБ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    21:13 27.07.2026

  • 94 Джон

    0 0 Отговор
    Тръмпчо много бой изяде пак

    21:14 27.07.2026

  • 95 Евреина КАБЗОН

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "ОРКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Колкото повече КАБЗОНЧИЦИ

    толкова по Добре.

    21:15 27.07.2026

  • 96 Тръмпчо пита

    0 0 Отговор
    Ха ха ха,РИЖИЯ ЩЯЛ ДА ПИТА ПУТИН ЗА САТЕЛИТИТЕ НАД ИРАН??А ПУТИН ПИТА ЛИ ГО ЗА САТЕЛИТИТЕ И ДРОНОВЕТЕ НАД УКРАЙНА,РУСИЯ И ЧЕРНО МОРЕ???

    21:15 27.07.2026