Доналд Тръмп: Войната продължава, ако преговорите се провалят! Ще попитам Путин за руските сателити над Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов за военни действия, ако преговорите с Иран се провалят, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Пред изданието „Аксиос“ Тръмп заяви, че „Вашингтон води много задълбочени разговори с Иран“ и предупреди, че е готов да предприеме силни военни действия, ако дипломацията се провали.
Запитан колко време той би искал да остави на преговорите, Тръмп каза: „Не много. Или нещата ще станат бързо, или изобщо няма да станат“, каза той.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви още, че ще попита руския си колега Владимир Путин дали руски сателити помагат на Техеран при насочването на удари в Близкия изток, предаде Ройтерс.
„Ще попитам Путин за това. Ще разберем“, каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет, с който пътува за проява в щата Мичиган.
Тръмп заяви освен това, че САЩ водят „добри разговори“ с Иран „точно в момента“.
„Има голяма вероятност нещо да се случи“, заяви Тръмп по повод възможността за постигане на споразумение с Иран.
Тръмп също така отхвърли опасенията, че има недостиг на боеприпаси за американската армия след неколкомесечните удари по Иран, предаде Франс прес.
"Имаме много боеприпаси“, заяви президентът на САЩ. После обаче добави: "Бих искал да имаме повече, ако трябва да бъда честен, но толкова много беше дадено на Украйна“.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че мароканските власти са решили да кръстят на негово име 1055-километрова магистрала в Западна Сахара, което изглежда е знак за благодарност за това, че през 2020 г. той призна суверенитета на кралството върху спорната територия, предаде агенция Блумбърг.
Президентът публикува в социалната си мрежа Трут соушъл видео, в което се вижда обширен пустинен пейзаж и отсечки от магистралата, свързваща градовете Дакла и Тизнит, чиито строеж струва около 1 милиарда долара.
Магистрала „Президент Тръмп“, пише американският лидер в текст към видеото и добавя, че това е една от най-дългите пътни артерии в Африка. По думите му магистралата се простира на 7% от атлантическото крайбрежие на континента и ще бъде част от по-широка мрежа, свързваща Западна Африка през Мароко с южните брегове на Средиземно море.
„Благодаря на дълбоко уважавания Мохамед Шести, крал на Мароко - това е огромна чест!“, пише още Тръмп в публикацията си. „С нетърпение очаквам един ден да прекося този велик магистрален път от край до край, надявам се, че това ще стане скоро“, добавя американският президент.
Западна Сахара е богата на полезни изкопаеми, а площта ѝ е приблизително равна с тази на Великобритания.
Мароко анексира части от пустинна територия, след като Испания се изтегля от нея през 1975 г. и оттогава контролира значителни части от нея. Спорадични сблъсъци продължават между мароканските сили и подкрепяния от Алжир „Фронт Полисарио“.
Тръмп призна суверенитета на Мароко над Западна Сахара в рамките на споразумение, с което кралството възстанови дипломатическите си отношения с Израел. Франция и Испания по-късно последваха примера на САЩ, което предизвика разцвет в развитието на региона. Построен бе дълбоководен пристанищен комплекс на стойност 1,3 милиарда долара, изградени бяха туристически курорти и съоръжения за зелена енергия. Холивудският режисьор Кристофър Нолан миналата година засне части от филма „Одисея“ в околностите на Дахла, което предизвика гнева на „Фронт Полисарио“.
„Ваше величество крал Мохамед Шести, под Вашето визионерско ръководство и благодарение на историческия кураж на президента Доналд Джей Тръмп, Мароканска Сахара навлезе в нова епоха в стремежа си към мир, диалог и просперитет“, се казва във видеото, което включва и архивни кадри от срещата между двамата лидери.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доналд Дък
20:11 27.07.2026
2 Който разбрал, разбрал!
Томахоуците ще литнат към Москва!
Коментиран от #10, #12, #15, #80, #81
20:13 27.07.2026
3 Бай онзи
20:14 27.07.2026
4 Пророка
20:15 27.07.2026
5 Тръмп си заминава във всички случаи
20:15 27.07.2026
6 Жорко
20:15 27.07.2026
7 Да пробяга
20:15 27.07.2026
8 9689
20:16 27.07.2026
9 Тръмп
Коментиран от #23
20:16 27.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сатана Z
20:16 27.07.2026
12 хаха
До коментар #2 от "Който разбрал, разбрал!":Ти май не сеи разбрал, че скоро ще светне за миг като искра и ще оставиш само торната си пепел.
20:17 27.07.2026
13 Путин
20:17 27.07.2026
14 Ъхъ
Коментиран от #19
20:18 27.07.2026
15 Ще линат на дъщеря ти краката
До коментар #2 от "Който разбрал, разбрал!":В буквата V ще сочат към небето.
20:18 27.07.2026
16 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Бомбя Моджтабата
Мои клиенти са
20:20 27.07.2026
17 Зеленски
20:20 27.07.2026
18 Тръмп е прав за предишните президенти
20:21 27.07.2026
19 Бомбят Путин...
До коментар #14 от "Ъхъ":С американско оръжие
Ма Дончо му е през оная работа за Путин.
Коментиран от #28
20:21 27.07.2026
20 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
От доста време си го бомбя безнаказано.
Коментиран от #22, #24
20:22 27.07.2026
21 стоян георгиев
20:22 27.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 УЧИ СА
До коментар #9 от "Тръмп":От Путин.
20:24 27.07.2026
24 Последния Софиянец
До коментар #20 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Както те бомбят тебе на тир паркингите за 5 евро ли?
Коментиран от #29
20:24 27.07.2026
25 Тръмп е решил
Ще хвърчат яко ушанки!
20:25 27.07.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
За разбомбването на Иран
Коментиран от #51, #78
20:25 27.07.2026
27 Иван
20:25 27.07.2026
28 Последния Софиянец
До коментар #19 от "Бомбят Путин...":Бомбят те тебе турските тираджии.
20:25 27.07.2026
29 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #24 от "Последния Софиянец":Путин ми е сигурна мишена
Подпалих Русия без проблем.
20:26 27.07.2026
30 Путине, Путине...
20:27 27.07.2026
31 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
20:27 27.07.2026
32 Механик
Или ще вАли, или нема да вАли.
Тоя човек не се усеща колко олеква с всяко едно свое изказване.
Преди се чудех как могат толкова много да с е излагат с Байдън, но вече не съм съвсем сигурен кой от последните два президента е по-неадекватен.
20:27 27.07.2026
33 Путине, Путине...
Коментиран от #37
20:28 27.07.2026
34 Иван
20:28 27.07.2026
35 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
20:29 27.07.2026
36 РЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #39
20:30 27.07.2026
37 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #33 от "Путине, Путине...":Руските сателити не спасиха аятоласите от погром.
20:30 27.07.2026
38 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
20:31 27.07.2026
39 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #36 от "РЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Аз оправям Кабаева.....
Коментиран от #43
20:31 27.07.2026
40 Ту тууу
20:31 27.07.2026
41 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
20:31 27.07.2026
42 ГОЛЕМ СМЕХ
Все по план.
20:32 27.07.2026
43 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #39 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Аз съм импотентен.
20:32 27.07.2026
44 бай Асан
20:33 27.07.2026
45 Гост
20:33 27.07.2026
46 СИТУАЦИЯТА СЕ КАЗВА
20:33 27.07.2026
47 Тръмп не знае това
20:33 27.07.2026
48 ГОЛЕМ СМЕХ
20:33 27.07.2026
49 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Путин са ръкува с мен с благодарност.
Коментиран от #52, #55
20:33 27.07.2026
50 СИТУАЦИЯТА СЕ КАЗВА
20:34 27.07.2026
51 Дако
До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Мале колко си пр03д .
20:34 27.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
20:35 27.07.2026
54 Байън
20:35 27.07.2026
55 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #49 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Ще пристана на Путин, да ме вземе за втора жена с Мелания.
Коментиран от #59
20:36 27.07.2026
56 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Аятоласи също....
Коментиран от #61
20:36 27.07.2026
57 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #63
20:36 27.07.2026
58 Анонимен
Коментиран от #91
20:36 27.07.2026
59 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #55 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Ще го накажем.
Коментиран от #65
20:37 27.07.2026
60 Деций
20:37 27.07.2026
61 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #56 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Много ясно, че ИЗБИРАШ руснаци и аятоласи. Разкри си предпочитанията. Ха ха ха
20:38 27.07.2026
62 Дедо Дони
20:38 27.07.2026
63 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #57 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":От къде ли излитат изтребителите за бомбене на Иран.
Коментиран от #68
20:39 27.07.2026
64 Тошко
Изядоха едно солидно бомбене от иранците
и започнаха да се дръвчат с ливанците за да отчитат дейност.
Оставиха нашият любим феодал и вожд да се
гърчи и пържи като червей на слънце, завалията...
Затова се налага ние, като негови верни роби, да ударим едно мощно рамо.
Турците, гърците го отсвириха. Кипърците и те,
му показаха комбинация от три пръста .
20:39 27.07.2026
65 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #59 от "Кой пак ви пусна нета в Карлуково?":Ще го дъвчеш като дъвка...
20:39 27.07.2026
66 Последния Софиянец
20:40 27.07.2026
67 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
На абонамент са при мен
Коментиран от #69
20:40 27.07.2026
68 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #63 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Изнизаха се самолетоносачите със "задръстени тоалетни" и "пожар във пералното". Ха ха ха
20:41 27.07.2026
69 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #67 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Разбрахме, че си падаш по аятоласи и руснаци. Следите остават...
20:42 27.07.2026
70 айде гегааа
20:42 27.07.2026
71 Путине
20:43 27.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #76
20:43 27.07.2026
74 Бай Дони
20:44 27.07.2026
75 озадачен
20:44 27.07.2026
76 Питай
До коментар #73 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Цончо !
20:45 27.07.2026
77 Тотомир
От "Козяк" дали ти четат съобщенията, поне да се замислиш малко, какво правиш ти, а не какво прави Путин?
Коментиран от #82
20:45 27.07.2026
78 Механик
До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Фърчат чалми до небесата.
20:45 27.07.2026
79 читател
А третия път , два дена и половина ?!!
А после - голямото бягане .
20:46 27.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 само ти не разбра че си
До коментар #2 от "Който разбрал, разбрал!":мегатъпопарче -освен вашите сега и много други го разбраха .летят само ромски наденици към теб
20:48 27.07.2026
82 Я пъ тоа
До коментар #77 от "Тотомир":Дреме му на Дончо кво прави Путин.
Той си бомби дъртака кремълски кога си иска.
Коментиран от #88
20:48 27.07.2026
83 свършили ракетите
Нужен е месец производство за седмица война.
щатите са немощна държава.
20:49 27.07.2026
84 Метни му един атом в бункера бе!
20:49 27.07.2026
85 1111
20:52 27.07.2026
86 ОРКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #89, #95
20:54 27.07.2026
87 ВВП
20:56 27.07.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 ПУТИН!
Аз пък ще попитам Тръмп,за ,,Старлинк" ,над Русия...!
21:02 27.07.2026
91 Дзак
До коментар #58 от "Анонимен":И какво от това? По цял ден се занимават със следене.
21:08 27.07.2026
92 Милен
21:13 27.07.2026
93 В НАЧАЛОТО НА 2025
ПУТИН КААААПУТИН
ЗАЯВИ :
СИГУРЕН СЪМ ЧЕ САЩ ЩЕ ОТСТРАНЯТ
ЗЕЛЕНСКИ
ДО КРАЯ НА ЛЯТО 2025.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
НЕЩО ПЛАНЪТ НА
БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ
ПАК СЕ ОБЪРКА.
АГЕНТ КРАСНОВ НЕ ОБРЪЩА ВЕЧЕ
ВНИМАНИЕ НА
КОМПРОМАТИТЕ
НА КГБ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
21:13 27.07.2026
94 Джон
21:14 27.07.2026
95 Евреина КАБЗОН
До коментар #86 от "ОРКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Колкото повече КАБЗОНЧИЦИ
толкова по Добре.
21:15 27.07.2026
96 Тръмпчо пита
21:15 27.07.2026