Доналд Тръмп: Войната продължава, ако преговорите се провалят! Ще попитам Путин за руските сателити над Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов за военни действия, ако преговорите с Иран се провалят, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Пред изданието „Аксиос“ Тръмп заяви, че „Вашингтон води много задълбочени разговори с Иран“ и предупреди, че е готов да предприеме силни военни действия, ако дипломацията се провали.

Запитан колко време той би искал да остави на преговорите, Тръмп каза: „Не много. Или нещата ще станат бързо, или изобщо няма да станат“, каза той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви още, че ще попита руския си колега Владимир Путин дали руски сателити помагат на Техеран при насочването на удари в Близкия изток, предаде Ройтерс.

„Ще попитам Путин за това. Ще разберем“, каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет, с който пътува за проява в щата Мичиган.

Тръмп заяви освен това, че САЩ водят „добри разговори“ с Иран „точно в момента“.

„Има голяма вероятност нещо да се случи“, заяви Тръмп по повод възможността за постигане на споразумение с Иран.

Тръмп също така отхвърли опасенията, че има недостиг на боеприпаси за американската армия след неколкомесечните удари по Иран, предаде Франс прес.

"Имаме много боеприпаси“, заяви президентът на САЩ. После обаче добави: "Бих искал да имаме повече, ако трябва да бъда честен, но толкова много беше дадено на Украйна“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че мароканските власти са решили да кръстят на негово име 1055-километрова магистрала в Западна Сахара, което изглежда е знак за благодарност за това, че през 2020 г. той призна суверенитета на кралството върху спорната територия, предаде агенция Блумбърг.

Президентът публикува в социалната си мрежа Трут соушъл видео, в което се вижда обширен пустинен пейзаж и отсечки от магистралата, свързваща градовете Дакла и Тизнит, чиито строеж струва около 1 милиарда долара.

Магистрала „Президент Тръмп“, пише американският лидер в текст към видеото и добавя, че това е една от най-дългите пътни артерии в Африка. По думите му магистралата се простира на 7% от атлантическото крайбрежие на континента и ще бъде част от по-широка мрежа, свързваща Западна Африка през Мароко с южните брегове на Средиземно море.

„Благодаря на дълбоко уважавания Мохамед Шести, крал на Мароко - това е огромна чест!“, пише още Тръмп в публикацията си. „С нетърпение очаквам един ден да прекося този велик магистрален път от край до край, надявам се, че това ще стане скоро“, добавя американският президент.

Западна Сахара е богата на полезни изкопаеми, а площта ѝ е приблизително равна с тази на Великобритания.

Мароко анексира части от пустинна територия, след като Испания се изтегля от нея през 1975 г. и оттогава контролира значителни части от нея. Спорадични сблъсъци продължават между мароканските сили и подкрепяния от Алжир „Фронт Полисарио“.

Тръмп призна суверенитета на Мароко над Западна Сахара в рамките на споразумение, с което кралството възстанови дипломатическите си отношения с Израел. Франция и Испания по-късно последваха примера на САЩ, което предизвика разцвет в развитието на региона. Построен бе дълбоководен пристанищен комплекс на стойност 1,3 милиарда долара, изградени бяха туристически курорти и съоръжения за зелена енергия. Холивудският режисьор Кристофър Нолан миналата година засне части от филма „Одисея“ в околностите на Дахла, което предизвика гнева на „Фронт Полисарио“.

„Ваше величество крал Мохамед Шести, под Вашето визионерско ръководство и благодарение на историческия кураж на президента Доналд Джей Тръмп, Мароканска Сахара навлезе в нова епоха в стремежа си към мир, диалог и просперитет“, се казва във видеото, което включва и архивни кадри от срещата между двамата лидери.