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Израел не бива да си затваря очите за насилието на заселниците

Израел не бива да си затваря очите за насилието на заселниците

27 Юли, 2026 19:05 805 12

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Отговорът на премиерът Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац не закъсня - те наложиха по-засилен контрол и разшириха контратерористичните операции

Израел не бива да си затваря очите за насилието на заселниците - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Jerusalem Post Jerusalem Post

"Всяко усилие за възстановяване на сигурността на Западния бряг трябва да включва сериозна ангажираност за конфронтация на еврейските екстремисти заедно с палестинския тероризъм."

Това пише The Jerusalem Post в своя статия, публикувана днес. Тя описва насилието в Западния бряг - палестинска територия, окупирана от Израел, в която живеят около 500 000 израелски заселници, чиито селища международното право определя като незаконни. Агресията идва и от палестински, и от израелски граждани, става ясно.

Миналата седмица е била белязана и от още насилие. Израелец е ранен с нож след като се е опитал да изгаси пожар, за който се твърди, че е дело на палестинци от село Беит Фурик. По-късно двама израелци са били убити, след като по време на поход израелска група незаконно е навлязла в зона, контролирана от Палестинска автономия. На тяхна помощ дошли от службите за сигурност на Израел. След няколко дни заселници екстремисти влезли в палестинското село Кусра и подпалили джамията, като написали със спрей на входа "отмъщение за Бенаяху" - името на единия убит израелец от екипа за реакция, притекъл се на помощ на групата.

Въпреки че събитията не са "морално еквивалентни", те изискват отговорът на израелските власти да бъде безкомпромисен, пишат от JP. Тероризмът не може да бъде оправдаван, но е редно да се зададе въпросът дали едно по-строго действие срещу беззаконието в Западния бряг не би попречило напрежението да ескалира. На този фон Израел носи моралната и правова отговорност да предотвратява подобни атаки за отмъщение. Върховенството на закона, международният имидж на страната, както и службите за сигурност и израелците в Западния бряг, спазващи закона, страдат от такива престъпления.

Отговорът на премиерът Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац не закъсня - те наложиха по-засилен контрол и разшириха контратерористичните операции. Фокусът обаче трябва да бъде и върху двете страни на проблема, което досега не е било постигнато - "прекалено дълго време политическият ешелон на Израел не е бил склонен да осъди и възпре насилието на заселниците - и сега сме свидетели на последствията от тази несклонност". В последните години Кац дори призовава за политики в обратната посока, например да се прекрати практиката за административен арест на заподозрени евреи, като същата се запази за палестинци.

"Посланието за неравно прилагане, което такива решения изпращат, не може да бъде игнорирано", пишат още от JP.

Съюзниците на Израел също повдигат въпроса защо насилието на еврейски екстремисти изглежда е третирано по различен начин, а израелски служители в сигурността също предупреждават, че агресията от заселниците представлява заплаха за националната сигурност. Повече лидери трябва да говорят така, както Шин Бет от Агенцията за сигурност на Израел, който призова съгражданите си да не взимат отмъщението в свои ръце. Причината много политици да не осъждат такива атаки е в страха им да не отблъснат поддръжниците си.

От JP пишат и че Палестинската автономия и други лидери на общности в Западния бряг трябва да работят за предотвратяването на насилие срещу израелски цивилни и войници. Както всяко посегателство от палестинци към израелци, така и всяко такова срещу невинни палестинци, заслужава твърд отговор.

Заселниците не се страхуват от последствия, което води до зачестяване на проявите от тяхна страна. Държавата обаче не може да допусне политиката да ръководи кои форми на екстремизъм да бъдат преследвани.

"Върховенството на закона трябва да се прилага равнопоставено, в противен случай то постепенно ще се ерозира за всички."


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    2 1 Отговор
    Политиците над 60г. възраст и държави като Русия, САЩ и Израел съсипаха света.

    Коментиран от #2

    19:06 27.07.2026

  • 2 Чорбара

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Само кравите и евреите са тумора на света.

    Коментиран от #5

    19:09 27.07.2026

  • 3 Робот

    7 0 Отговор
    Тел Авив трябва да бъде изравнен със земята , това би означавало че има Бог..!

    19:12 27.07.2026

  • 4 хъхъ

    6 0 Отговор
    Какви са тези заселници? От Луната ли идват? Нагло плячкосват палестинско имущество, прогонват палестинците от домовете им и се настаняват вътре. А медиите благовидно ги наричат "заселници"

    19:25 27.07.2026

  • 5 Левскар

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чорбара":

    Моля , не подценявай тихия им съучастник - Турция ! Основен техен играч в Черноморието , Близкия и Средния изток !

    19:30 27.07.2026

  • 6 Относно за

    6 0 Отговор
    палестинската територия, окупирана от Израел да се говори за "еврейските екстремисти" е логично и точно но за "палестински тероризъм" е неадекватно и смехотворно. Още повече когато са в едно изречение. Ясно трябва да се каже кой е престъпника и агресора и коя е жертвата. Писна ни от писания на ционистки подлоги които дори точните думи не могат или не искат да напишат

    19:33 27.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Няма лошо да се трепят израелци

    6 0 Отговор
    когато се правят на "заселници" . Що не се пробват в някой частен имот примерно в Тексас да се заселят и да видим дали и там няма да ги трепят тея мааааанГалли

    19:40 27.07.2026

  • 9 Палестинците по света трябва да

    2 0 Отговор
    взимат отмъщението в свои ръце. Бвз милост и без граници

    19:42 27.07.2026

  • 10 "заселници" били видиш ли

    4 0 Отговор
    И продължават разни недоразумения да ги наричат така а не с истинските им имена: агресори, убийци, престъпници, долна сган и т.н

    19:44 27.07.2026

  • 11 Голяма наглост ей

    2 0 Отговор
    Значи когато човек брани живота си, живота на децата си и имуществото си за което има актове за собственост и от кралицата и от ООН в злато платено а не подарено те наричат "палестински терорист" Ей това им е морала на Запада, ей това са им ценностите. И ние видиш ли с тези боклуци сме партнъори още а?

    19:50 27.07.2026

  • 12 то какво остава още

    1 0 Отговор
    Не направено за да си отворят очите. Та те направиха всичко възможно което даже хората наречени тирористи не са ги сторили. Какво още трябва да стане за да може двуличния запад да каже истината на господаря си?


    Подли слуги ...

    20:37 27.07.2026