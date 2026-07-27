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Най-големият изтребител в света! Руският Су-34 вече може да носи по четири модернизирани бомби с удължен обхват

Най-големият изтребител в света! Руският Су-34 вече може да носи по четири модернизирани бомби с удължен обхват

27 Юли, 2026 18:35 1 242 70

  • русия-
  • су-34-
  • изтребител-
  • нато

Появата на Су-34, носещ четири модернизирани оръжия ФАБ-500Т, също илюстрира как руските ВВС са адаптирали оперативната си доктрина

Най-големият изтребител в света! Руският Су-34 вече може да носи по четири модернизирани бомби с удължен обхват - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Изтребител Су-34 носи четири модифицирани бомби ФАБ-500Т, оборудвани с подобрени комплекти за насочване и удължаване на обхвата на Унифицирания модул за планиране и корекция, пише MWM.

Бомбардировачите са интегрирали удължени модули УМПК, които изглеждат съществено различни от по-ранните версии, въведени през 2023 г. Новият дизайн представлява последния етап в усилията на Русия да превърне огромните си бомбени запаси от времето на Студената война в прецизно насочвани оръжия.

Вместо да разчита на изключително скъпи, специално създадени прецизни оръжия, Русия възприе сравнително евтин подход, като оборудва конвенционалните бомби от серията FAB с модули за насочване, разгръщащи се крила и сателитни навигационни системи. Това позволи на руските Въздушно-космически сили да нанасят прецизни удари на част от цената на специалните крилати ракети, като същевременно използват огромни наследени съветски бомбени запаси.

Появата на Су-34, носещ четири модернизирани оръжия ФАБ-500Т, също илюстрира как руските ВВС са адаптирали оперативната си доктрина.

Първите унифицирани модули за планиране и корекция позволяваха на бомбите да изминават 40-50 километра, когато са пуснати от височина 10-12 000 метра, преди този обхват по-късно да бъде увеличен до 80 километра. През октомври 2025 г. заместник-началникът на Главно управление на разузнаването на Украйна Вадим Скибицки разкри, че нов тип планираща бомба е демонстрирала обхват от 193 километра. Той подчерта, че това може фундаментално да промени динамиката на фронтовата линия и е повратна точка за способността на авиационните средства да нанасят евтини масови удари по цели, намиращи се далеч по-дълбоко зад фронтовата линия.

Су-34 е разработен като усъвършенствана версия на съветския изтребител за въздушно превъзходство Су-27, специализиран в операции въздух-земя, и е с около 50% по-тежък, което го прави най-големият и с най-голям обсег изтребител в производство в света.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАЙ СИЛНАТА АРМИЯ

    44 19 Отговор
    И НАЙ ДОБРОТО ВЪОРЪЖЕНИЕ. ШАНС СРЕЩУ РУСИЯ НИКАКЪВ И НИКОГА.

    Коментиран от #15, #42

    18:37 27.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Браво и напред към победата

    34 12 Отговор
    Пълно бойно снаряжение и бой по нацистите до пълната им капитулация

    18:38 27.07.2026

  • 4 СИГУРНО

    41 11 Отговор
    Сега Зеленски ще поиска още сто милиарда от ЕС.

    18:38 27.07.2026

  • 5 Без име

    20 4 Отговор
    След като БНТ излъчи революционно интервю с Карбовски, явно голямото земетресение вече е станало и командния пункт се е изместил окончателно в Азия. Предстои голяма чистка. А Милен вече публикува материали на Фокус. 😁😁

    18:39 27.07.2026

  • 6 Варна 3

    12 31 Отговор
    На този му чакам да свърши горивото и да се разбие заедно с пилота, за да си отиде от този свят.

    Коментиран от #10

    18:39 27.07.2026

  • 7 Ха ха

    25 8 Отговор
    Не е новина.Това на изложението в Киев вече го видяха.

    18:40 27.07.2026

  • 8 Топчията

    23 9 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    18:41 27.07.2026

  • 9 Колкото е

    9 21 Отговор
    по голям толкова по лесно пада.

    18:41 27.07.2026

  • 10 Само питам

    18 7 Отговор

    До коментар #6 от "Варна 3":

    Във Варна ли чакаш да падне?

    18:42 27.07.2026

  • 11 Герги

    7 22 Отговор
    Въпрос на време да се намери противодействие,украинците го знаят много добре..ако искат да оцелеят.

    Коментиран от #16

    18:42 27.07.2026

  • 12 САЩ

    29 5 Отговор
    са внесли торове от за над 1млрд долара от Русия за първите 5 месеца от годината, според американските митници. Да живеят санкциите!!!

    Коментиран от #18

    18:42 27.07.2026

  • 13 !!!?

    29 13 Отговор
    Слава на Великата Руска армия 🇧🇬❤️🇷🇺

    Коментиран от #26

    18:42 27.07.2026

  • 14 Исторически парк

    27 12 Отговор
    РУСИЯ Е СИЛА!

    Коментиран от #20, #38

    18:43 27.07.2026

  • 15 Една от

    9 26 Отговор

    До коментар #1 от "НАЙ СИЛНАТА АРМИЯ":

    най многобройните но и от най безрезултатните.

    Коментиран от #69

    18:43 27.07.2026

  • 16 Стойко

    11 7 Отговор

    До коментар #11 от "Герги":

    Не искат 😂 те ако искаха да са хора, нямаше да гледат като зомбита и да чакат Зеля да ги бусифицира

    18:44 27.07.2026

  • 17 Слава на Русия!

    23 7 Отговор
    Да му мислят джендърите от пикливото нато и гейсъюза!

    Коментиран от #39

    18:44 27.07.2026

  • 18 Тръмпи

    18 3 Отговор

    До коментар #12 от "САЩ":

    Обаче с по - високи мита за да им е зле на американските фермери.

    18:44 27.07.2026

  • 19 Класикът от Кремъл

    9 19 Отговор
    Пета година убедително печели тридневната специална военна операция, нема бендзин, хората се тепат по колонките, моли Северна Корея за помощ, надява се са му се размине пълния провал, върти клечката, гледа уплашено пораженчески

    Коментиран от #29

    18:45 27.07.2026

  • 20 Варна 3

    9 20 Отговор

    До коментар #14 от "Исторически парк":

    Едва ли. В Русия сила са Москва и Санкт-Петербург, но на други места е глад и смърт.

    Коментиран от #36

    18:45 27.07.2026

  • 21 Кина

    24 6 Отговор
    Русия е единствената страна в света подготвена да стреля едновременно по всички терени на планетата без изключение..!

    18:46 27.07.2026

  • 22 Царицата

    6 14 Отговор
    А може ли да лети, май е лесна жертва на дроновете.

    18:48 27.07.2026

  • 23 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    2 9 Отговор
    Русия ще загуби и това. Както и преди е изгубила много.

    18:50 27.07.2026

  • 24 Българин 🇧🇬

    13 6 Отговор
    Браво на братушките !!

    Коментиран от #28

    18:52 27.07.2026

  • 25 пешо

    3 14 Отговор
    е да щом е за убииства са добри но да си направят вътрешни тоалетни или поне един смартфон или автомобил който нее китайски или да вземат поне да уцелят луната

    18:53 27.07.2026

  • 26 Царят

    5 11 Отговор

    До коментар #13 от "!!!?":

    Слава за какво, за диктатурата, за цензурата, за политическите лагери в Сибир, за олигарсите им, за мизерията в провинцията, за некадърността им, щом казваш. А може ли да лети, май е лесна жертва на дроновете.

    Коментиран от #46

    18:53 27.07.2026

  • 27 Мими Кучева🐕

    10 3 Отговор
    Дано да пусне поне една в Безмер!
    🥳🤣👍

    18:53 27.07.2026

  • 28 Разберете това

    6 7 Отговор

    До коментар #24 от "Българин 🇧🇬":

    Това, че сте такъв и подкрепяте братушките, не означава че сте такъв. Българин и копейка са съвсем други неща. Българина си гледа България, чества български празници и обичаи, а не да чества празника на "Освобождението" през 1944, когато интелигенцията и икономиката на България са вече в историята, заради това страната ни все още на дъното!

    Коментиран от #35, #49

    18:55 27.07.2026

  • 29 Лорд Евгени Минчев -светски хроникьор

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Класикът от Кремъл":

    Тихоо !Тихо прррр.деллл ,Бендзин само ти може да ползва ,а остналите ползват бензин ,така се получава когатовсеки селски педде.раzzzт иска да стане елитен г.е.й .!

    18:55 27.07.2026

  • 30 ужас

    7 3 Отговор
    Мушморока зеленски да слага по яка каска.

    18:56 27.07.2026

  • 31 Васил

    3 7 Отговор
    Ще лети докато Зеленски му позволи!

    Коментиран от #41

    18:56 27.07.2026

  • 32 Пешка

    3 5 Отговор
    Слава за какво, за диктатурата, за цензурата, за политическите лагери в Сибир, за олигарсите им, за мизерията в провинцията, за некадърността им, щом казваш. Никой не ги иска от бившите републики Армения, Грузия, Азърбайджан, Молдова. А самолетът може ли да лети, май е лесна жертва на дроновете.

    Коментиран от #37

    18:58 27.07.2026

  • 33 А пък Мъск

    3 4 Отговор
    изстреля в космоса ракета тежаща 5300 тона. Сега в РФ се разработва най-големият ръчен часовник. Това ще е и най-бързият часовник в света.

    18:58 27.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Историк

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "Разберете това":

    Фашистка България страна от Тристранния пакт на 9.09 .1944 г е окупирана от СССР като вражеска страна ,кое не разбра ?

    Коментиран от #40, #56, #61

    18:59 27.07.2026

  • 36 Русофил

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Варна 3":

    Личи си,че не стъпвал в Русия 😉

    Коментиран от #51

    18:59 27.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 болшевик

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Исторически парк":

    Не колкото СССР, още ползват запасите от студената война само ги модифицират.

    19:00 27.07.2026

  • 39 Варна 3

    6 4 Отговор

    До коментар #17 от "Слава на Русия!":

    Слава на Русия, затова България удря дъното. Както Боко даде милиарди за Путин, за корупцията в страната ни. И затова Русия ни пречи да си развием бъдещето! Скоро "братушките" ще бъдат затрити от ВСУ и приключи окончателно.

    Коментиран от #43

    19:01 27.07.2026

  • 40 Варна 3

    5 6 Отговор

    До коментар #35 от "Историк":

    Вражеската страна си е СССР. Затриха бъдещето на България.

    Коментиран от #45

    19:02 27.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ХА ХА ХА

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "НАЙ СИЛНАТА АРМИЯ":

    ХА ХА ХА.Смешковци.

    19:05 27.07.2026

  • 43 Какви милиарди е давал Борисов на Путин

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "Варна 3":

    Вие наистина наред ли сте?
    "Факти" защо не триете тези oлигoфpени?
    Ужас, този сайт е станал свърталище на псиxично бoлни личности.
    Аз се махам и няма да чета тези откaчалки.

    19:06 27.07.2026

  • 44 Робот

    3 3 Отговор
    Тел Авив трябва да бъде изравнен със земята , това би означавало че има Бог..!

    19:10 27.07.2026

  • 45 болшевик

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "Варна 3":

    СССР е истинския спасител за България по това време. През 1989г. виждаме какво бъдеще ни начертаха като сега как живеем в настоящето.

    19:10 27.07.2026

  • 46 Прав си

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Царят":

    Но колкото и да им обясняваш, няма да разберат.Те ако разбираха, нямаше да са копейки.

    19:11 27.07.2026

  • 47 В РФ са регистрирани

    3 1 Отговор
    най-високите джуджета в света. Отделни екземпляри са високи по 210см. Причината била банална. На джуджетата давали Лади с предимство.

    Коментиран от #53

    19:11 27.07.2026

  • 48 Улук

    2 2 Отговор
    с крила.Скован като кочина.С две думи - боклук.

    Коментиран от #50

    19:14 27.07.2026

  • 49 Българин 🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Разберете това":

    Разбери това ::не станалото през 1944 остави България без : интелигенция , промишленост , селско стопанство , медицински обслужване , раждаемост ... А станалото през 1989г . Когато Турция и англосаксонците (натото) ни завладяха !

    19:14 27.07.2026

  • 50 Васил

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Улук":

    Кой се нуждае от описанието на май.кятти ?

    19:17 27.07.2026

  • 51 Сигурно

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Русофил":

    дори си пълзял!

    19:18 27.07.2026

  • 52 Един

    3 0 Отговор
    Голям изтребител е мечта за всяко ПВО. Особено ако е много натоварен.

    19:18 27.07.2026

  • 53 Мич Дюкяна

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "В РФ са регистрирани":

    Що се имаш за висок след като прав си на нивото на дюкяна ми ,който е отверен и можеш и да се самообслужиш .

    19:19 27.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Баварец

    3 0 Отговор
    И най-големия Москвич !

    Коментиран от #58

    19:21 27.07.2026

  • 56 Стьопа

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Историк":

    Пак ще ви окупираме!

    19:22 27.07.2026

  • 57 100

    1 0 Отговор
    Изтребител носещ големи бомби е малко нонсенс. Хем изтребител хем бомбардировач.

    19:23 27.07.2026

  • 58 Тити

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Баварец":

    Кво ми се хвалиш с някъв дарак. баварец тип тсигансска мечта и почти на твоя възраст😂😂😂

    19:23 27.07.2026

  • 59 Пералня

    2 0 Отговор
    могат ли да направят?

    19:25 27.07.2026

  • 60 Има ли

    2 0 Отговор
    копче ,,Невидимьй"?

    19:26 27.07.2026

  • 61 Путинофоб

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Историк":

    Фашизъм в Българиянееимало. А и СССР си дружка с Райха до юни 41-а.

    19:27 27.07.2026

  • 62 Десислава Димитрова

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Летящо":

    Никой не се нуждае от описанието ти !

    19:30 27.07.2026

  • 63 Стига да искат

    0 1 Отговор
    могат да направят най-големия микрочип!

    Коментиран от #67

    19:30 27.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Фукара човек жив дявол

    1 0 Отговор
    Руската мйзерия в действие. Дяламе нещо непригодно и после го модернизираме. Нищо, че щайгата вече вместо от 180км.светва на радарите от 320. Поредният аналогов нет.

    19:32 27.07.2026

  • 67 Клати Курти

    0 2 Отговор

    До коментар #63 от "Стига да искат":

    Дженди, реалният живот не се състои само от чипове и телефони ,но ти откъде да знаеш ,все още мама носи и тате меси .

    Коментиран от #68

    19:33 27.07.2026

  • 68 А във

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Клати Курти":

    самолети и бомби ли ?

    19:35 27.07.2026

  • 69 Без резултатността на Бг Тролов Цент

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Една от":

    И не грамотността са безкрайни...
    Лее се източно балканска по в.ъ.р.н.я ,
    И то, като из ведро

    19:36 27.07.2026

  • 70 Бай Ганьо

    0 0 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    19:37 27.07.2026

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