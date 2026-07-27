Най-големият изтребител в света! Руският Су-34 вече може да носи по четири модернизирани бомби с удължен обхват

Изтребител Су-34 носи четири модифицирани бомби ФАБ-500Т, оборудвани с подобрени комплекти за насочване и удължаване на обхвата на Унифицирания модул за планиране и корекция, пише MWM.

Бомбардировачите са интегрирали удължени модули УМПК, които изглеждат съществено различни от по-ранните версии, въведени през 2023 г. Новият дизайн представлява последния етап в усилията на Русия да превърне огромните си бомбени запаси от времето на Студената война в прецизно насочвани оръжия.

Вместо да разчита на изключително скъпи, специално създадени прецизни оръжия, Русия възприе сравнително евтин подход, като оборудва конвенционалните бомби от серията FAB с модули за насочване, разгръщащи се крила и сателитни навигационни системи. Това позволи на руските Въздушно-космически сили да нанасят прецизни удари на част от цената на специалните крилати ракети, като същевременно използват огромни наследени съветски бомбени запаси.

Появата на Су-34, носещ четири модернизирани оръжия ФАБ-500Т, също илюстрира как руските ВВС са адаптирали оперативната си доктрина.

Първите унифицирани модули за планиране и корекция позволяваха на бомбите да изминават 40-50 километра, когато са пуснати от височина 10-12 000 метра, преди този обхват по-късно да бъде увеличен до 80 километра. През октомври 2025 г. заместник-началникът на Главно управление на разузнаването на Украйна Вадим Скибицки разкри, че нов тип планираща бомба е демонстрирала обхват от 193 километра. Той подчерта, че това може фундаментално да промени динамиката на фронтовата линия и е повратна точка за способността на авиационните средства да нанасят евтини масови удари по цели, намиращи се далеч по-дълбоко зад фронтовата линия.

Су-34 е разработен като усъвършенствана версия на съветския изтребител за въздушно превъзходство Су-27, специализиран в операции въздух-земя, и е с около 50% по-тежък, което го прави най-големият и с най-голям обсег изтребител в производство в света.