Най-големият изтребител в света! Руският Су-34 вече може да носи по четири модернизирани бомби с удължен обхват

Изтребител Су-34 носи четири модифицирани бомби ФАБ-500Т, оборудвани с подобрени комплекти за насочване и удължаване на обхвата на Унифицирания модул за планиране и корекция, пише MWM.
Бомбардировачите са интегрирали удължени модули УМПК, които изглеждат съществено различни от по-ранните версии, въведени през 2023 г. Новият дизайн представлява последния етап в усилията на Русия да превърне огромните си бомбени запаси от времето на Студената война в прецизно насочвани оръжия.
Вместо да разчита на изключително скъпи, специално създадени прецизни оръжия, Русия възприе сравнително евтин подход, като оборудва конвенционалните бомби от серията FAB с модули за насочване, разгръщащи се крила и сателитни навигационни системи. Това позволи на руските Въздушно-космически сили да нанасят прецизни удари на част от цената на специалните крилати ракети, като същевременно използват огромни наследени съветски бомбени запаси.
Появата на Су-34, носещ четири модернизирани оръжия ФАБ-500Т, също илюстрира как руските ВВС са адаптирали оперативната си доктрина.
Първите унифицирани модули за планиране и корекция позволяваха на бомбите да изминават 40-50 километра, когато са пуснати от височина 10-12 000 метра, преди този обхват по-късно да бъде увеличен до 80 километра. През октомври 2025 г. заместник-началникът на Главно управление на разузнаването на Украйна Вадим Скибицки разкри, че нов тип планираща бомба е демонстрирала обхват от 193 километра. Той подчерта, че това може фундаментално да промени динамиката на фронтовата линия и е повратна точка за способността на авиационните средства да нанасят евтини масови удари по цели, намиращи се далеч по-дълбоко зад фронтовата линия.
Су-34 е разработен като усъвършенствана версия на съветския изтребител за въздушно превъзходство Су-27, специализиран в операции въздух-земя, и е с около 50% по-тежък, което го прави най-големият и с най-голям обсег изтребител в производство в света.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НАЙ СИЛНАТА АРМИЯ
Коментиран от #15, #42
18:37 27.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Браво и напред към победата
18:38 27.07.2026
4 СИГУРНО
18:38 27.07.2026
5 Без име
18:39 27.07.2026
6 Варна 3
Коментиран от #10
18:39 27.07.2026
7 Ха ха
18:40 27.07.2026
8 Топчията
18:41 27.07.2026
9 Колкото е
18:41 27.07.2026
10 Само питам
До коментар #6 от "Варна 3":Във Варна ли чакаш да падне?
18:42 27.07.2026
11 Герги
Коментиран от #16
18:42 27.07.2026
12 САЩ
Коментиран от #18
18:42 27.07.2026
13 !!!?
Коментиран от #26
18:42 27.07.2026
14 Исторически парк
Коментиран от #20, #38
18:43 27.07.2026
15 Една от
До коментар #1 от "НАЙ СИЛНАТА АРМИЯ":най многобройните но и от най безрезултатните.
Коментиран от #69
18:43 27.07.2026
16 Стойко
До коментар #11 от "Герги":Не искат 😂 те ако искаха да са хора, нямаше да гледат като зомбита и да чакат Зеля да ги бусифицира
18:44 27.07.2026
17 Слава на Русия!
Коментиран от #39
18:44 27.07.2026
18 Тръмпи
До коментар #12 от "САЩ":Обаче с по - високи мита за да им е зле на американските фермери.
18:44 27.07.2026
19 Класикът от Кремъл
Коментиран от #29
18:45 27.07.2026
20 Варна 3
До коментар #14 от "Исторически парк":Едва ли. В Русия сила са Москва и Санкт-Петербург, но на други места е глад и смърт.
Коментиран от #36
18:45 27.07.2026
21 Кина
18:46 27.07.2026
22 Царицата
18:48 27.07.2026
23 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
18:50 27.07.2026
24 Българин 🇧🇬
Коментиран от #28
18:52 27.07.2026
25 пешо
18:53 27.07.2026
26 Царят
До коментар #13 от "!!!?":Слава за какво, за диктатурата, за цензурата, за политическите лагери в Сибир, за олигарсите им, за мизерията в провинцията, за некадърността им, щом казваш. А може ли да лети, май е лесна жертва на дроновете.
Коментиран от #46
18:53 27.07.2026
27 Мими Кучева🐕
🥳🤣👍
18:53 27.07.2026
28 Разберете това
До коментар #24 от "Българин 🇧🇬":Това, че сте такъв и подкрепяте братушките, не означава че сте такъв. Българин и копейка са съвсем други неща. Българина си гледа България, чества български празници и обичаи, а не да чества празника на "Освобождението" през 1944, когато интелигенцията и икономиката на България са вече в историята, заради това страната ни все още на дъното!
Коментиран от #35, #49
18:55 27.07.2026
29 Лорд Евгени Минчев -светски хроникьор
До коментар #19 от "Класикът от Кремъл":Тихоо !Тихо прррр.деллл ,Бендзин само ти може да ползва ,а остналите ползват бензин ,така се получава когатовсеки селски педде.раzzzт иска да стане елитен г.е.й .!
18:55 27.07.2026
30 ужас
18:56 27.07.2026
31 Васил
Коментиран от #41
18:56 27.07.2026
32 Пешка
Коментиран от #37
18:58 27.07.2026
33 А пък Мъск
18:58 27.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Историк
До коментар #28 от "Разберете това":Фашистка България страна от Тристранния пакт на 9.09 .1944 г е окупирана от СССР като вражеска страна ,кое не разбра ?
Коментиран от #40, #56, #61
18:59 27.07.2026
36 Русофил
До коментар #20 от "Варна 3":Личи си,че не стъпвал в Русия 😉
Коментиран от #51
18:59 27.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 болшевик
До коментар #14 от "Исторически парк":Не колкото СССР, още ползват запасите от студената война само ги модифицират.
19:00 27.07.2026
39 Варна 3
До коментар #17 от "Слава на Русия!":Слава на Русия, затова България удря дъното. Както Боко даде милиарди за Путин, за корупцията в страната ни. И затова Русия ни пречи да си развием бъдещето! Скоро "братушките" ще бъдат затрити от ВСУ и приключи окончателно.
Коментиран от #43
19:01 27.07.2026
40 Варна 3
До коментар #35 от "Историк":Вражеската страна си е СССР. Затриха бъдещето на България.
Коментиран от #45
19:02 27.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ХА ХА ХА
До коментар #1 от "НАЙ СИЛНАТА АРМИЯ":ХА ХА ХА.Смешковци.
19:05 27.07.2026
43 Какви милиарди е давал Борисов на Путин
До коментар #39 от "Варна 3":Вие наистина наред ли сте?
"Факти" защо не триете тези oлигoфpени?
Ужас, този сайт е станал свърталище на псиxично бoлни личности.
Аз се махам и няма да чета тези откaчалки.
19:06 27.07.2026
44 Робот
19:10 27.07.2026
45 болшевик
До коментар #40 от "Варна 3":СССР е истинския спасител за България по това време. През 1989г. виждаме какво бъдеще ни начертаха като сега как живеем в настоящето.
19:10 27.07.2026
46 Прав си
До коментар #26 от "Царят":Но колкото и да им обясняваш, няма да разберат.Те ако разбираха, нямаше да са копейки.
19:11 27.07.2026
47 В РФ са регистрирани
Коментиран от #53
19:11 27.07.2026
48 Улук
Коментиран от #50
19:14 27.07.2026
49 Българин 🇧🇬
До коментар #28 от "Разберете това":Разбери това ::не станалото през 1944 остави България без : интелигенция , промишленост , селско стопанство , медицински обслужване , раждаемост ... А станалото през 1989г . Когато Турция и англосаксонците (натото) ни завладяха !
19:14 27.07.2026
50 Васил
До коментар #48 от "Улук":Кой се нуждае от описанието на май.кятти ?
19:17 27.07.2026
51 Сигурно
До коментар #36 от "Русофил":дори си пълзял!
19:18 27.07.2026
52 Един
19:18 27.07.2026
53 Мич Дюкяна
До коментар #47 от "В РФ са регистрирани":Що се имаш за висок след като прав си на нивото на дюкяна ми ,който е отверен и можеш и да се самообслужиш .
19:19 27.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Баварец
Коментиран от #58
19:21 27.07.2026
56 Стьопа
До коментар #35 от "Историк":Пак ще ви окупираме!
19:22 27.07.2026
57 100
19:23 27.07.2026
58 Тити
До коментар #55 от "Баварец":Кво ми се хвалиш с някъв дарак. баварец тип тсигансска мечта и почти на твоя възраст😂😂😂
19:23 27.07.2026
59 Пералня
19:25 27.07.2026
60 Има ли
19:26 27.07.2026
61 Путинофоб
До коментар #35 от "Историк":Фашизъм в Българиянееимало. А и СССР си дружка с Райха до юни 41-а.
19:27 27.07.2026
62 Десислава Димитрова
До коментар #54 от "Летящо":Никой не се нуждае от описанието ти !
19:30 27.07.2026
63 Стига да искат
Коментиран от #67
19:30 27.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Фукара човек жив дявол
19:32 27.07.2026
67 Клати Курти
До коментар #63 от "Стига да искат":Дженди, реалният живот не се състои само от чипове и телефони ,но ти откъде да знаеш ,все още мама носи и тате меси .
Коментиран от #68
19:33 27.07.2026
68 А във
До коментар #67 от "Клати Курти":самолети и бомби ли ?
19:35 27.07.2026
69 Без резултатността на Бг Тролов Цент
До коментар #15 от "Една от":И не грамотността са безкрайни...
Лее се източно балканска по в.ъ.р.н.я ,
И то, като из ведро
19:36 27.07.2026
70 Бай Ганьо
19:37 27.07.2026