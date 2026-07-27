Сестрата на Ким Чен-ун: Ядреният статус на КНДР е необратим!

Влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, Ким Йо-чен, направи остро изявление, в което официално дефинира ядрения статус на Северна Корея като окончателен и абсолютно необратим.

Изявлението бе разпространено от официалната държавна информационна агенция на Пхенян – KCNA.

Остра критика срещу международната общност

В своята позиция Ким Йо-чен атакува остро Регионалния форум на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), провел се миналата седмица. Международните министри изразиха „сериозна загриженост“ относно ядрените опити на Пхенян и призоваха за пълно разоръжаване. Сестрата на лидера определи исканията на организацията за „денуклеаризация на Корейския полуостров“ като „глупава и абсурдна илюзия“ и проява на провалено стратегическо мислене. Тя предупреди АСЕАН да не се превръща в „наемен говорител на САЩ“.

Според думите на Ким Йо-чен, цитирани в глобалните медии като Channel NewsAsia, ядреното възпиране е върховният щит за националния суверенитет. Поради тази причина страната ще продължи да обновява и развива ядрените си сили „постоянно и без моментно спиране“.

Конституционни промени и геополитически контекст

Това изявление бетонира дългогодишния курс на Пхенян. Северна Корея официално вписа ядрения си статут в своята конституция още през 2023 година. По-рано през 2026 г. самият Ким Чен-ун потвърди пред Върховното народно събрание, че ядрените оръжия не подлежат на преговори срещу икономически ползи или гаранции за сигурност, за което информираха и от Reuters.

Анализаторите посочват, че твърдата позиция на Пхенян допълнително усложнява сигурността в Азиатско-тихоокеанския регион. Тя идва на фона на засилено военно сътрудничество между САЩ, Южна Корея и Япония, което Северна Корея определя като директна заплаха за своя режим.