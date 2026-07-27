Новини
Свят »
Северна Корея »
Сестрата на Ким Чен-ун: Ядреният статус на КНДР е необратим!

Сестрата на Ким Чен-ун: Ядреният статус на КНДР е необратим!

27 Юли, 2026 06:05, обновена 27 Юли, 2026 06:09 612 6

  • северна корея-
  • ким чен-ун-
  • сестра-
  • ядрен статут

Влиятелната дама разкритикува АСЕАН и обяви, че ядреният арсенал на Пхенян ще се модернизира постоянно без прекъсване

Сестрата на Ким Чен-ун: Ядреният статус на КНДР е необратим! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, Ким Йо-чен, направи остро изявление, в което официално дефинира ядрения статус на Северна Корея като окончателен и абсолютно необратим.

Изявлението бе разпространено от официалната държавна информационна агенция на Пхенян – KCNA.

Остра критика срещу международната общност

В своята позиция Ким Йо-чен атакува остро Регионалния форум на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), провел се миналата седмица. Международните министри изразиха „сериозна загриженост“ относно ядрените опити на Пхенян и призоваха за пълно разоръжаване. Сестрата на лидера определи исканията на организацията за „денуклеаризация на Корейския полуостров“ като „глупава и абсурдна илюзия“ и проява на провалено стратегическо мислене. Тя предупреди АСЕАН да не се превръща в „наемен говорител на САЩ“.

Според думите на Ким Йо-чен, цитирани в глобалните медии като Channel NewsAsia, ядреното възпиране е върховният щит за националния суверенитет. Поради тази причина страната ще продължи да обновява и развива ядрените си сили „постоянно и без моментно спиране“.

Конституционни промени и геополитически контекст

Това изявление бетонира дългогодишния курс на Пхенян. Северна Корея официално вписа ядрения си статут в своята конституция още през 2023 година. По-рано през 2026 г. самият Ким Чен-ун потвърди пред Върховното народно събрание, че ядрените оръжия не подлежат на преговори срещу икономически ползи или гаранции за сигурност, за което информираха и от Reuters.

Анализаторите посочват, че твърдата позиция на Пхенян допълнително усложнява сигурността в Азиатско-тихоокеанския регион. Тя идва на фона на засилено военно сътрудничество между САЩ, Южна Корея и Япония, което Северна Корея определя като директна заплаха за своя режим.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    8 1 Отговор
    Само този който има секира, се радва на мира и не дава фира.

    Коментиран от #3

    06:14 27.07.2026

  • 2 Смо тая

    7 0 Отговор
    да не вземе властта, че тогава си обра лайката

    06:14 27.07.2026

  • 3 Европеец

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Персите закъсняха....но По-добре късно отколкото никога и е крайно време да се поучат от Ким

    06:18 27.07.2026

  • 4 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    Клоуна що не се пробва и там ,или защото още не са открили петрол и газ

    Коментиран от #5

    06:22 27.07.2026

  • 5 Няма шанс

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    А ааа
    е там ще е още по-интересно и от Иран

    06:26 27.07.2026

  • 6 Иван

    0 0 Отговор
    Сестрата на Ким трябва да бъде върховен председател на ЕС.

    06:57 27.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания