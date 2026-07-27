Сестрата на Ким Чен-ун: Ядреният статус на КНДР е необратим!

Влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, Ким Йо-чен, направи остро изявление, в което официално дефинира ядрения статус на Северна Корея като окончателен и абсолютно необратим.
Изявлението бе разпространено от официалната държавна информационна агенция на Пхенян – KCNA.
Остра критика срещу международната общност
В своята позиция Ким Йо-чен атакува остро Регионалния форум на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), провел се миналата седмица. Международните министри изразиха „сериозна загриженост“ относно ядрените опити на Пхенян и призоваха за пълно разоръжаване. Сестрата на лидера определи исканията на организацията за „денуклеаризация на Корейския полуостров“ като „глупава и абсурдна илюзия“ и проява на провалено стратегическо мислене. Тя предупреди АСЕАН да не се превръща в „наемен говорител на САЩ“.
Според думите на Ким Йо-чен, цитирани в глобалните медии като Channel NewsAsia, ядреното възпиране е върховният щит за националния суверенитет. Поради тази причина страната ще продължи да обновява и развива ядрените си сили „постоянно и без моментно спиране“.
Конституционни промени и геополитически контекст
Това изявление бетонира дългогодишния курс на Пхенян. Северна Корея официално вписа ядрения си статут в своята конституция още през 2023 година. По-рано през 2026 г. самият Ким Чен-ун потвърди пред Върховното народно събрание, че ядрените оръжия не подлежат на преговори срещу икономически ползи или гаранции за сигурност, за което информираха и от Reuters.
Анализаторите посочват, че твърдата позиция на Пхенян допълнително усложнява сигурността в Азиатско-тихоокеанския регион. Тя идва на фона на засилено военно сътрудничество между САЩ, Южна Корея и Япония, което Северна Корея определя като директна заплаха за своя режим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #3
06:14 27.07.2026
2 Смо тая
06:14 27.07.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Българин":Персите закъсняха....но По-добре късно отколкото никога и е крайно време да се поучат от Ким
06:18 27.07.2026
4 Kaлпазанин
Коментиран от #5
06:22 27.07.2026
5 Няма шанс
До коментар #4 от "Kaлпазанин":А ааа
е там ще е още по-интересно и от Иран
06:26 27.07.2026
6 Иван
06:57 27.07.2026