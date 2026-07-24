Турция разполага със солидна система за противовъздушна отбрана: възможно ли е Иран да нанесе удар по българска територия през Азербайджан

Възможно ли е Иран да нанесе удар по българска територия през Азербайджан или друг коридор? Отговор дава българският анализатор Руслан Трад от De Re Militari. Ето какво написа той във Фейсбук:

Като цяло идеята, че иранската армия може да извърши успешна ракетна атака срещу държава-членка на НАТО, е меко казано екзотична. Но тъй като някои популярни коментари онлайн разискват такава възможност, е редно да се разясни, тъй като е изключително спекулативно и понякога неточно.

От техническа и логистична гледна точка Иран има възможност да нанесе удари по цели на българска територия, тъй като неговите пускови площадки в северозападната част на страната поставят части от Югоизточна Европа в обсега на балистичните му ракети и дронове.

Въпреки това, идеята за сухоземен или въздушен "коридор" през Азербайджан или други държави с цел нанасяне на удари по България, е крайно малко вероятна поради силната геополитическа съпротива, локализираните регионални военни конфликти и характера на траекториите на ракетите.

Разстоянието по права линия между Северозападен Иран и България е приблизително между 1700 и 2000 километра. Иран разполага с балистични ракети със среден обсег (IRBM) и по-нови варианти със среден обсег като Shahab-3, Sejjil, Khorramshahr, SIL и KBAR с потвърден оперативен обсег между 2000 и 3000 километра. Това означава, че територията на България се намира на външния край на обсега на прякото ударно въздействие на Иран.

Маршрутът през Азербайджан: за Иран е практически невъзможно да използва Азербайджан като коридор за военно сътрудничество, каквото ще е нужно, ако Техеран иска да нанася удари където и да е през въздушното пространство на Баку. Напрежението между двете държави достигна критична точка тази година. През март ирански дронове нанесоха удари по азербайджанския ексклав Нахичеван, в резултат на което Баку затвори части от въздушното си пространство и започна активно да сътрудничи със западните разузнавателни агенции. Баку отказва да предоставя каквато и да е военна помощ на Техеран.

Маршрутът през Турция и Черно море: за да може дрон или крилата ракета да измине разстоянието от територията Иран към България, то би трябвало да пресече турското въздушно пространство или да направи обход над Черно море. Турция е член на НАТО и разполага със солидна система за противовъздушна отбрана, което прави неразрешено прелитане на крилати ракети или дронове изключително ограничено и вероятно би провокирало пряка реакция от страна на НАТО.

Щитът на НАТО и САЩ: отбраната на България разчита в голяма степен на интегрираните системи за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, които си сътрудничат тясно с Турция и Румъния за наблюдение на регионалното въздушно пространство. САЩ също имат разположени сили в Средиземно море и в Европа, чрез които защитават както своите активи, така и тези на съюзниците си.

България разполага със собствени противовъздушни системи за прехващане на дронове и крилати ракети, но няма самостоятелни местни възможности за защита срещу масиран удар с балистични ракети и това не е повод за спекулации и политически нападки- дори държави като Израел, където се инвестира сериозно в ПВО способности, а САЩ отдават десетки милиарди всяка година за подсилване на отбраната и силите за сигурност, не се справят изцяло всеки път при подобни атаки, затова и се разчита на съюзници.

България разполага със системи за противовъздушна отбрана с къс и среден обсег, предимно съветски С-300ПМУ, С-125М и 2К12 "Куб". През март въоръжените сили приведоха тези подразделения в пълна бойна готовност. Те притежават висока способност да унищожават бавно летящи дронове (като Shahed-136) и крилати ракети.

Министерството на отбраната на България официално призна, че страната не разполага със собствени системи за противоракетна отбрана (тук основна вина има забавянето на реформи). България също така не разполага с модерни радарни мрежи, осигуряващи пълно покритие на територията на страната, което прави невъзможно България самостоятелно да пресече иранска или друга балистична ракета със среден обсег.

Поради този факт съюзниците от НАТО се намесиха с незабавни мерки за въздушно патрулиране и противобалистична защита:

Разполагането на гръцките ракети Patriot: след регионална ескалация през март, при която ирански ракети полетяха към Турция, Гърция разположи батарея Patriot, за да осигури пряка противоракетна защита над българска територия. Критиките са, че тази мярка не покрива изцяло територията на България - и не е нужно: българските сили също имат как да противодействат, докато си партнират с другите членове на НАТО като Румъния и Турция.

Регионални щитове на НАТО: намиращите се наблизо турски системи за противовъздушна и противоракетна отбрана също действат като основна физическа бариера, наблюдавайки и покривайки южните въздушни коридори, които водят от Иран към България. Както се видя през пролетта, турските и разположените в Средиземно море американски сили, нямат никакво затруднение при противодействието на ракети от Иран.

България активно се стреми да изведе от употреба остаряващата си съветска инфраструктура. Като част от европейската инициатива Sky Shield:

- България подписа договор за закупуване на германската система за противовъздушна отбрана със среден обсег IRIS-T SLM;

- България разполага с договорни опции за закупуване на до пет допълнителни единици SLM и една система IRIS-T SLX с дълъг обсег до 2032 г., за да осигури трайна защита на въздушното си пространство.

Тъй като обаче сроковете за доставка са разпределени в рамките на няколко години, тези системи все още не са напълно оперативни на българска територия, но - отново да кажем - има активна защита от всички възможни конвенционални атаки, благодарение на членството на България в ЕС и НАТО.