Турция разполага със солидна система за противовъздушна отбрана: възможно ли е Иран да нанесе удар по българска територия през Азербайджан

Възможно ли е Иран да нанесе удар по българска територия през Азербайджан или друг коридор? Отговор дава българският анализатор Руслан Трад от De Re Militari. Ето какво написа той във Фейсбук:
Като цяло идеята, че иранската армия може да извърши успешна ракетна атака срещу държава-членка на НАТО, е меко казано екзотична. Но тъй като някои популярни коментари онлайн разискват такава възможност, е редно да се разясни, тъй като е изключително спекулативно и понякога неточно.
От техническа и логистична гледна точка Иран има възможност да нанесе удари по цели на българска територия, тъй като неговите пускови площадки в северозападната част на страната поставят части от Югоизточна Европа в обсега на балистичните му ракети и дронове.
Въпреки това, идеята за сухоземен или въздушен "коридор" през Азербайджан или други държави с цел нанасяне на удари по България, е крайно малко вероятна поради силната геополитическа съпротива, локализираните регионални военни конфликти и характера на траекториите на ракетите.
Разстоянието по права линия между Северозападен Иран и България е приблизително между 1700 и 2000 километра. Иран разполага с балистични ракети със среден обсег (IRBM) и по-нови варианти със среден обсег като Shahab-3, Sejjil, Khorramshahr, SIL и KBAR с потвърден оперативен обсег между 2000 и 3000 километра. Това означава, че територията на България се намира на външния край на обсега на прякото ударно въздействие на Иран.
Маршрутът през Азербайджан: за Иран е практически невъзможно да използва Азербайджан като коридор за военно сътрудничество, каквото ще е нужно, ако Техеран иска да нанася удари където и да е през въздушното пространство на Баку. Напрежението между двете държави достигна критична точка тази година. През март ирански дронове нанесоха удари по азербайджанския ексклав Нахичеван, в резултат на което Баку затвори части от въздушното си пространство и започна активно да сътрудничи със западните разузнавателни агенции. Баку отказва да предоставя каквато и да е военна помощ на Техеран.
Маршрутът през Турция и Черно море: за да може дрон или крилата ракета да измине разстоянието от територията Иран към България, то би трябвало да пресече турското въздушно пространство или да направи обход над Черно море. Турция е член на НАТО и разполага със солидна система за противовъздушна отбрана, което прави неразрешено прелитане на крилати ракети или дронове изключително ограничено и вероятно би провокирало пряка реакция от страна на НАТО.
Щитът на НАТО и САЩ: отбраната на България разчита в голяма степен на интегрираните системи за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, които си сътрудничат тясно с Турция и Румъния за наблюдение на регионалното въздушно пространство. САЩ също имат разположени сили в Средиземно море и в Европа, чрез които защитават както своите активи, така и тези на съюзниците си.
България разполага със собствени противовъздушни системи за прехващане на дронове и крилати ракети, но няма самостоятелни местни възможности за защита срещу масиран удар с балистични ракети и това не е повод за спекулации и политически нападки- дори държави като Израел, където се инвестира сериозно в ПВО способности, а САЩ отдават десетки милиарди всяка година за подсилване на отбраната и силите за сигурност, не се справят изцяло всеки път при подобни атаки, затова и се разчита на съюзници.
България разполага със системи за противовъздушна отбрана с къс и среден обсег, предимно съветски С-300ПМУ, С-125М и 2К12 "Куб". През март въоръжените сили приведоха тези подразделения в пълна бойна готовност. Те притежават висока способност да унищожават бавно летящи дронове (като Shahed-136) и крилати ракети.
Министерството на отбраната на България официално призна, че страната не разполага със собствени системи за противоракетна отбрана (тук основна вина има забавянето на реформи). България също така не разполага с модерни радарни мрежи, осигуряващи пълно покритие на територията на страната, което прави невъзможно България самостоятелно да пресече иранска или друга балистична ракета със среден обсег.
Поради този факт съюзниците от НАТО се намесиха с незабавни мерки за въздушно патрулиране и противобалистична защита:
Разполагането на гръцките ракети Patriot: след регионална ескалация през март, при която ирански ракети полетяха към Турция, Гърция разположи батарея Patriot, за да осигури пряка противоракетна защита над българска територия. Критиките са, че тази мярка не покрива изцяло територията на България - и не е нужно: българските сили също имат как да противодействат, докато си партнират с другите членове на НАТО като Румъния и Турция.
Регионални щитове на НАТО: намиращите се наблизо турски системи за противовъздушна и противоракетна отбрана също действат като основна физическа бариера, наблюдавайки и покривайки южните въздушни коридори, които водят от Иран към България. Както се видя през пролетта, турските и разположените в Средиземно море американски сили, нямат никакво затруднение при противодействието на ракети от Иран.
България активно се стреми да изведе от употреба остаряващата си съветска инфраструктура. Като част от европейската инициатива Sky Shield:
- България подписа договор за закупуване на германската система за противовъздушна отбрана със среден обсег IRIS-T SLM;
- България разполага с договорни опции за закупуване на до пет допълнителни единици SLM и една система IRIS-T SLX с дълъг обсег до 2032 г., за да осигури трайна защита на въздушното си пространство.
Тъй като обаче сроковете за доставка са разпределени в рамките на няколко години, тези системи все още не са напълно оперативни на българска територия, но - отново да кажем - има активна защита от всички възможни конвенционални атаки, благодарение на членството на България в ЕС и НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
В отговор на американския удар по атомната електроцентрала „Дарховейн“ Иран атакува център за данни на Amazon в Бахрейн, съобщи информационната агенция ISNA , позовавайки се на изявление на Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC).
Според него атаката е била отговор на ракетния удар на САЩ по строящата се атомна електроцентрала „Дарховейн“.
Коментиран от #7, #41
15:10 24.07.2026
2 Удри, Иране, удри
Коментиран от #24, #43
15:11 24.07.2026
3 Цеко
Коментиран от #18, #20
15:12 24.07.2026
4 Без име
Коментиран от #9, #15, #34, #60
15:12 24.07.2026
5 Реалист
Коментиран от #14
15:12 24.07.2026
6 Пич
Не те ли е срам, да си тъпа Гад!!!
Това е толкова гнусно, слугинско, и антибългарско, че няма да го легитимирам с коментара си!!!
15:14 24.07.2026
7 Соломон
До коментар #1 от "оня с коня":Te щотото САЩ много обичат да се шегуват.А със чалмите е свършено
Коментиран от #61
15:14 24.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 17 мига до пролетта
До коментар #4 от "Без име":Турция разполага със солидна система за противовъздушна отбрана , но дали ще я използва? Някакви идеи?
Коментиран от #19
15:15 24.07.2026
10 Васил лев.фски
15:15 24.07.2026
11 Голия
15:16 24.07.2026
12 Овчар
Коментиран от #29
15:16 24.07.2026
13 🦁ЩЩД🦁
Коментиран от #62
15:17 24.07.2026
14 на попа лютата чушка
До коментар #5 от "Реалист":Ракията е вредна у жегата - пий безалкохолна бира! Много е еуругейску модерно..
15:17 24.07.2026
15 Морски
До коментар #4 от "Без име":Хузбула се занимава с евреи само.Иран не си служи с терористични методи.
15:18 24.07.2026
16 Дони
15:18 24.07.2026
17 Боже колко
15:19 24.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Без име
До коментар #9 от "17 мига до пролетта":Точно защото турците няма да си развалят отношенията с Иран, говорят за балистика над Азербайджан, Армения, Грузия.
15:21 24.07.2026
20 Т0 е к0фтu да сu сл0жен
До коментар #3 от "Цеко":Е оти да го ненаправи?? Да не би да се надаш че чл5 от НАТ0 ще се задейства??
15:22 24.07.2026
21 За мисирките:
15:22 24.07.2026
22 къде да внимаваме
15:23 24.07.2026
23 Защо не
15:26 24.07.2026
24 Смърф
До коментар #2 от "Удри, Иране, удри":Смър! Смър! Смър!
15:27 24.07.2026
25 Пустинна буря
15:27 24.07.2026
26 Летец Пешеходец
Коментиран от #63
15:27 24.07.2026
27 Приказки от 1001 нощ
Коментиран от #30, #47
15:27 24.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Сега
До коментар #12 от "Овчар":ще се преместят в Безмер!
15:28 24.07.2026
30 Изпуснал си
До коментар #27 от "Приказки от 1001 нощ":нула!
15:28 24.07.2026
31 Зеления
В иначе обширния си анализ евроатлантическата подлога удобно пропуска маршрута Иран - през границата си с Армения - Грузия - Черно море - България. По този маршрут надежна ПВО няма. Иранските ракети могат да си сменят посоката по време на полет. Естествено вероятността е изключително малка, естествено че по скоро е невъзможно да стане отколкото да се случи, но защо трябва да се лъже най-нагло, като се обясняват само част от маршрутите. Не трябва да си военен експерт за да отвориш картата и да видиш коя държава с коя граничи и кое нещо от къде може да мине.
Елементарно е че вместо да спечелиш точки с тази статия ще вбесиш хората, с опита си да ги подведеш.
Тази статия е равносилна на стаията за Нейнски, която твърди че имало разлика при първото разполагане на самолетите, защото те били за учение, а сега били за логистика във войната.
Крайно фанатизиран незнам до коя степен поддръжник трябва да си на евролибералите, за да им вярваш !!!
Коментиран от #37
15:29 24.07.2026
32 Хипотетично
За раница от Сарафово си траем, за да не дърпаме дявола за опашката.
15:30 24.07.2026
33 Давид
15:33 24.07.2026
34 Смешник
До коментар #4 от "Без име":Абе от село Безмер никой не се интересува бе човек Иранците ще ударят самолетите цистерни които струват милиарди долари
Коментиран от #39
15:34 24.07.2026
35 Ддддд
15:34 24.07.2026
36 Баба ти
15:36 24.07.2026
37 точно така е
До коментар #31 от "Зеления":Има съществени разлики между първото и второто разполагане на самолетите цистерни.
Второто разполагане е значително по-рисково по ред причини.
Останалото е почти правилно.
15:38 24.07.2026
38 Иван
Коментиран от #42, #46
15:40 24.07.2026
39 Без име
До коментар #34 от "Смешник":Софиянци сами ще ги изгонят след като ще им се наложи да ходят с памперси.
15:43 24.07.2026
40 Аре, стига шубе!
С нас ще се занимават. Аман от глЮпости Безмер-ни.
15:43 24.07.2026
41 Европеец
До коментар #1 от "оня с коня":Не знам..... Видях ,че авторката се позовава на Руслан Трад и спрях с четенето, А иначе заглавието беше интригуващо....
15:44 24.07.2026
42 питащи
До коментар #38 от "Иван":Добри въпроси, но са без разумен управленски отговор.
15:44 24.07.2026
43 На Иран едва ли му пука
До коментар #2 от "Удри, Иране, удри":за воплите на някаква безмозъчна копейка.
15:45 24.07.2026
44 Летец Пешеходец
Коментиран от #50, #64
15:46 24.07.2026
45 Шамфастък
15:47 24.07.2026
46 Като не те кефи, заминавай за руския рай
До коментар #38 от "Иван":Обаче ще ти искат виза братушките ти. На САЩ са се метнали.
15:47 24.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Тотомир
Коментиран от #55
15:51 24.07.2026
49 Някой
Така че това е просто престъпление и предателство!
15:54 24.07.2026
50 Споко
До коментар #44 от "Летец Пешеходец":Не ги мисли ! Пак ще си го изкарат върху "героите на Украйна" .
15:56 24.07.2026
51 Ппп
15:58 24.07.2026
52 Володя
Политици, също!
15:59 24.07.2026
53 .....
16:02 24.07.2026
54 Копейка в шок
Остава ми вечер презглава да се завивам с руското знаме и с портрета на Путя До гърдите.
16:04 24.07.2026
55 НАТО
До коментар #48 от "Тотомир":Да бе
16:05 24.07.2026
56 Кой ще ни спаси?
Коментиран от #59
16:07 24.07.2026
57 Пропускате какво имат
16:07 24.07.2026
58 Зависи !
Ще Използва !
16:16 24.07.2026
59 Ша Видим !
До коментар #56 от "Кой ще ни спаси?":А Може Би Не !
16:17 24.07.2026
60 Напротив, ще думне
До коментар #4 от "Без име":Безмер и няма да остане нищо не само от него, но и околностите му. Така, че за нас бая удар ще бъде и много болезнен и никой няма да може да ни спаси от удара ако решат. Просто иранците имат ракети които не могат да бъдат свалени защото са хиперзвукови, а краварите свършиха за себе си ракетите РАС 3 на Пейтриот,които са безсилни срещу хиперзвуковете ракети и използват вече старите модели, за които дори балистиката е проблематична за сваляне. Можем единствено да се надяваме тайно,че "лошите" руснаци ще ги помолят да не стрелят по нас. Но това са само надежди ,може и да не се сбъднат. Иначе от краварника и от нека дър но то нато нищо не се надявайте.
16:17 24.07.2026
61 Би ли научил правописа,
До коментар #7 от "Соломон":преди да се пробваш нещо да напишеш. Дразнещо е неграмотник пълен с елементарни пропуски от 3 клас да се опитва да бъде фактор.
16:20 24.07.2026
62 С 300 не е система която
До коментар #13 от "🦁ЩЩД🦁":може да противодейства на иранските хиперзвукови ракети. Дори С 400 на турците,не е в състояние ад се справи с такива ракети. Руската С 500 е друга бира,както и системата "Пересвет" на руснаците,но ние такива чудеса нямаме,а и С 300 е под въпрос дали имаме или не е вече на скрап превърнат в WCкрайна,защото оня тъпранеко ги дари гада му долен.
16:25 24.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 На колко пътечки си от белото на
До коментар #44 от "Летец Пешеходец":киевския наркоман, бълваш такива лъжи на килогарма,като си мислиш,че някой ще ти повярва. Паднал бил първо някакъв Су 35 във велик бой с 3 Фи 16 и 5 Патриота,сега нова лъжа без да се наговорите как да лъжете еднакво пък Су 57 свалили,а преди това се лееше пропаганда,че Су 57 въобще не се ползват в конфликта. Лъжа ,след лъжа и сами се оплетохте в паяжината от лъжи от собствената ви гьобесова кухня за лъжи и пропаганда.
16:35 24.07.2026