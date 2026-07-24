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Иран (Ислямска Република) »
Турция разполага със солидна система за противовъздушна отбрана: възможно ли е Иран да нанесе удар по българска територия през Азербайджан

Турция разполага със солидна система за противовъздушна отбрана: възможно ли е Иран да нанесе удар по българска територия през Азербайджан

24 Юли, 2026 15:09 1 385 64

  • иран-
  • руслан трад-
  • българия-
  • нато-
  • турция-
  • азербайджан

Отбраната на България разчита в голяма степен на интегрираните системи за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО

Турция разполага със солидна система за противовъздушна отбрана: възможно ли е Иран да нанесе удар по българска територия през Азербайджан - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възможно ли е Иран да нанесе удар по българска територия през Азербайджан или друг коридор? Отговор дава българският анализатор Руслан Трад от De Re Militari. Ето какво написа той във Фейсбук:

Като цяло идеята, че иранската армия може да извърши успешна ракетна атака срещу държава-членка на НАТО, е меко казано екзотична. Но тъй като някои популярни коментари онлайн разискват такава възможност, е редно да се разясни, тъй като е изключително спекулативно и понякога неточно.

От техническа и логистична гледна точка Иран има възможност да нанесе удари по цели на българска територия, тъй като неговите пускови площадки в северозападната част на страната поставят части от Югоизточна Европа в обсега на балистичните му ракети и дронове.

Въпреки това, идеята за сухоземен или въздушен "коридор" през Азербайджан или други държави с цел нанасяне на удари по България, е крайно малко вероятна поради силната геополитическа съпротива, локализираните регионални военни конфликти и характера на траекториите на ракетите.

Разстоянието по права линия между Северозападен Иран и България е приблизително между 1700 и 2000 километра. Иран разполага с балистични ракети със среден обсег (IRBM) и по-нови варианти със среден обсег като Shahab-3, Sejjil, Khorramshahr, SIL и KBAR с потвърден оперативен обсег между 2000 и 3000 километра. Това означава, че територията на България се намира на външния край на обсега на прякото ударно въздействие на Иран.

Маршрутът през Азербайджан: за Иран е практически невъзможно да използва Азербайджан като коридор за военно сътрудничество, каквото ще е нужно, ако Техеран иска да нанася удари където и да е през въздушното пространство на Баку. Напрежението между двете държави достигна критична точка тази година. През март ирански дронове нанесоха удари по азербайджанския ексклав Нахичеван, в резултат на което Баку затвори части от въздушното си пространство и започна активно да сътрудничи със западните разузнавателни агенции. Баку отказва да предоставя каквато и да е военна помощ на Техеран.

Маршрутът през Турция и Черно море: за да може дрон или крилата ракета да измине разстоянието от територията Иран към България, то би трябвало да пресече турското въздушно пространство или да направи обход над Черно море. Турция е член на НАТО и разполага със солидна система за противовъздушна отбрана, което прави неразрешено прелитане на крилати ракети или дронове изключително ограничено и вероятно би провокирало пряка реакция от страна на НАТО.

Щитът на НАТО и САЩ: отбраната на България разчита в голяма степен на интегрираните системи за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, които си сътрудничат тясно с Турция и Румъния за наблюдение на регионалното въздушно пространство. САЩ също имат разположени сили в Средиземно море и в Европа, чрез които защитават както своите активи, така и тези на съюзниците си.

България разполага със собствени противовъздушни системи за прехващане на дронове и крилати ракети, но няма самостоятелни местни възможности за защита срещу масиран удар с балистични ракети и това не е повод за спекулации и политически нападки- дори държави като Израел, където се инвестира сериозно в ПВО способности, а САЩ отдават десетки милиарди всяка година за подсилване на отбраната и силите за сигурност, не се справят изцяло всеки път при подобни атаки, затова и се разчита на съюзници.

България разполага със системи за противовъздушна отбрана с къс и среден обсег, предимно съветски С-300ПМУ, С-125М и 2К12 "Куб". През март въоръжените сили приведоха тези подразделения в пълна бойна готовност. Те притежават висока способност да унищожават бавно летящи дронове (като Shahed-136) и крилати ракети.

Министерството на отбраната на България официално призна, че страната не разполага със собствени системи за противоракетна отбрана (тук основна вина има забавянето на реформи). България също така не разполага с модерни радарни мрежи, осигуряващи пълно покритие на територията на страната, което прави невъзможно България самостоятелно да пресече иранска или друга балистична ракета със среден обсег.

Поради този факт съюзниците от НАТО се намесиха с незабавни мерки за въздушно патрулиране и противобалистична защита:

Разполагането на гръцките ракети Patriot: след регионална ескалация през март, при която ирански ракети полетяха към Турция, Гърция разположи батарея Patriot, за да осигури пряка противоракетна защита над българска територия. Критиките са, че тази мярка не покрива изцяло територията на България - и не е нужно: българските сили също имат как да противодействат, докато си партнират с другите членове на НАТО като Румъния и Турция.

Регионални щитове на НАТО: намиращите се наблизо турски системи за противовъздушна и противоракетна отбрана също действат като основна физическа бариера, наблюдавайки и покривайки южните въздушни коридори, които водят от Иран към България. Както се видя през пролетта, турските и разположените в Средиземно море американски сили, нямат никакво затруднение при противодействието на ракети от Иран.

България активно се стреми да изведе от употреба остаряващата си съветска инфраструктура. Като част от европейската инициатива Sky Shield:

- България подписа договор за закупуване на германската система за противовъздушна отбрана със среден обсег IRIS-T SLM;

- България разполага с договорни опции за закупуване на до пет допълнителни единици SLM и една система IRIS-T SLX с дълъг обсег до 2032 г., за да осигури трайна защита на въздушното си пространство.

Тъй като обаче сроковете за доставка са разпределени в рамките на няколко години, тези системи все още не са напълно оперативни на българска територия, но - отново да кажем - има активна защита от всички възможни конвенционални атаки, благодарение на членството на България в ЕС и НАТО.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    13 2 Отговор
    Персите не се шегуват:
    В отговор на американския удар по атомната електроцентрала „Дарховейн“ Иран атакува център за данни на Amazon в Бахрейн, съобщи информационната агенция ISNA , позовавайки се на изявление на Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC).

    Според него атаката е била отговор на ракетния удар на САЩ по строящата се атомна електроцентрала „Дарховейн“.

    Коментиран от #7, #41

    15:10 24.07.2026

  • 2 Удри, Иране, удри

    20 7 Отговор
    американските окупатори. Смър на сащ и слугите им в територията

    Коментиран от #24, #43

    15:11 24.07.2026

  • 3 Цеко

    8 18 Отговор
    Стига русофилски простотии бе, никой няма да ни бомбандира....най-малкото пък Иран ще си губи времето с нас!

    Коментиран от #18, #20

    15:12 24.07.2026

  • 4 Без име

    9 6 Отговор
    Иран няма да използва ракета за милиони, за да удари никому неизвестното село Безмер. Хиляди пъти по-евтино ще му излезе Хизбулата да спретне няколко атентата в София и да научи целият свят.

    Коментиран от #9, #15, #34, #60

    15:12 24.07.2026

  • 5 Реалист

    8 2 Отговор
    И рякията спокойно немой си пием вече:)

    Коментиран от #14

    15:12 24.07.2026

  • 6 Пич

    18 2 Отговор
    Алоууу.....Трад!!!
    Не те ли е срам, да си тъпа Гад!!!

    Това е толкова гнусно, слугинско, и антибългарско, че няма да го легитимирам с коментара си!!!

    15:14 24.07.2026

  • 7 Соломон

    3 18 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Te щотото САЩ много обичат да се шегуват.А със чалмите е свършено

    Коментиран от #61

    15:14 24.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 17 мига до пролетта

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Турция разполага със солидна система за противовъздушна отбрана , но дали ще я използва? Някакви идеи?

    Коментиран от #19

    15:15 24.07.2026

  • 10 Васил лев.фски

    6 7 Отговор
    Дано да нанесе удар по бегето иран

    15:15 24.07.2026

  • 11 Голия

    3 7 Отговор
    путин фламингото

    15:16 24.07.2026

  • 12 Овчар

    16 2 Отговор
    В София живеят много талибани ама МНОГО..! Няма да се учудя ако гръмне някъде нещо..! Та предизвикваш омраза без да е нужно си е чиста простащина .!

    Коментиран от #29

    15:16 24.07.2026

  • 13 🦁ЩЩД🦁

    12 1 Отговор
    Това вчера нали вече го обсъдихме.Да възможно е.С малки изключение- София и района на АЕЦ Козлодуй.С ПВО ,доставено при социализма.Остсналата територия е като мишена за учебна стрелба.И какво значение има ПВО на Република Турция ? Тук подтекстът е друг-война е,дайте да дадем някое евро за....Украйна.

    Коментиран от #62

    15:17 24.07.2026

  • 14 на попа лютата чушка

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Реалист":

    Ракията е вредна у жегата - пий безалкохолна бира! Много е еуругейску модерно..

    15:17 24.07.2026

  • 15 Морски

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Хузбула се занимава с евреи само.Иран не си служи с терористични методи.

    15:18 24.07.2026

  • 16 Дони

    5 1 Отговор
    Може през Гренландия!

    15:18 24.07.2026

  • 17 Боже колко

    6 1 Отговор
    хора не знаят,къде е Азърбайджан!

    15:19 24.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Без име

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "17 мига до пролетта":

    Точно защото турците няма да си развалят отношенията с Иран, говорят за балистика над Азербайджан, Армения, Грузия.

    15:21 24.07.2026

  • 20 Т0 е к0фтu да сu сл0жен

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Цеко":

    Е оти да го ненаправи?? Да не би да се надаш че чл5 от НАТ0 ще се задейства??

    15:22 24.07.2026

  • 21 За мисирките:

    10 1 Отговор
    Няма нужда Иран да ни обстрелва с ракети. Ще прати терористи, като в Сарафово, а БеГе-то е напълно беззащитно.

    15:22 24.07.2026

  • 22 къде да внимаваме

    5 1 Отговор
    Не са нужни никакви ракети.Пращат ударни групи и готово точно която цел им трябва.

    15:23 24.07.2026

  • 23 Защо не

    1 1 Отговор
    през Казахстан?

    15:26 24.07.2026

  • 24 Смърф

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Удри, Иране, удри":

    Смър! Смър! Смър!

    15:27 24.07.2026

  • 25 Пустинна буря

    2 2 Отговор
    Координирана атака със заредени дюнери могат да нанесат. Никакви памперси и трипластови хартии не помагат.

    15:27 24.07.2026

  • 26 Летец Пешеходец

    3 8 Отговор
    Безмозъчните русофилски клошари много ги е страх от Иран. Те по принцип са страхливи, като мишки, но сега направо са напълнили гащите. Представят си как иранска ракета се забива в собствената им колиба и ги праща при Кобзон. От руските ракети не ги е много страх, защото се надяват, че Путин ще ги пожали, обаче на иранците им е през дедовият за безмозъчните ,български русофилски клошари и прошляци и поради тази причина, сега нашите копейкаджии, са си изгубили граматиката от страх.

    Коментиран от #63

    15:27 24.07.2026

  • 27 Приказки от 1001 нощ

    12 3 Отговор
    Иран помля 30 американски бази в Персийския залив въпреки, че имаха солидна пво и бяха бъкани с "патриоти". Но не можаха да отразят голяма част от свръхзауковите ирански ракети. А България няма нищо! Няма пво, няма и сс300 .. всичко харизахме на фюрера от Кyiв! Иран удари краварските бази и в Йордания които са на на съпоставимо разстояние с това до американските бази в България! Запомнете : Нищо, aбсолютно НИЩО не може да спре иранските балистични ракети да ударят базите на агресора в България!!!

    Коментиран от #30, #47

    15:27 24.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Сега

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Овчар":

    ще се преместят в Безмер!

    15:28 24.07.2026

  • 30 Изпуснал си

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Приказки от 1001 нощ":

    нула!

    15:28 24.07.2026

  • 31 Зеления

    8 3 Отговор
    много моля Нейнски да се свърже с Христо Грозев и да почнат да се борят с евроатлантическата пропаганда на Руслан Трад /по баща сириец/.

    В иначе обширния си анализ евроатлантическата подлога удобно пропуска маршрута Иран - през границата си с Армения - Грузия - Черно море - България. По този маршрут надежна ПВО няма. Иранските ракети могат да си сменят посоката по време на полет. Естествено вероятността е изключително малка, естествено че по скоро е невъзможно да стане отколкото да се случи, но защо трябва да се лъже най-нагло, като се обясняват само част от маршрутите. Не трябва да си военен експерт за да отвориш картата и да видиш коя държава с коя граничи и кое нещо от къде може да мине.
    Елементарно е че вместо да спечелиш точки с тази статия ще вбесиш хората, с опита си да ги подведеш.

    Тази статия е равносилна на стаията за Нейнски, която твърди че имало разлика при първото разполагане на самолетите, защото те били за учение, а сега били за логистика във войната.

    Крайно фанатизиран незнам до коя степен поддръжник трябва да си на евролибералите, за да им вярваш !!!

    Коментиран от #37

    15:29 24.07.2026

  • 32 Хипотетично

    4 2 Отговор
    В резюме на прочетеното: Далече сме, затова не ни се вярва, че..., вервайте ми!
    За раница от Сарафово си траем, за да не дърпаме дявола за опашката.

    15:30 24.07.2026

  • 33 Давид

    4 2 Отговор
    Никой няма да стреля ракета към България, но коя е гаранция, че мосад няма да направи терористичен атентат и да го препише на нашите арабски приятели :)

    15:33 24.07.2026

  • 34 Смешник

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Абе от село Безмер никой не се интересува бе човек Иранците ще ударят самолетите цистерни които струват милиарди долари

    Коментиран от #39

    15:34 24.07.2026

  • 35 Ддддд

    6 3 Отговор
    Генерала Радев евала му стана премиер и слуга на чужди интереси. Ако Иран ни удари ще е с правото си тая война не е наша САЩ си гонят интересите ние ще страдаме.

    15:34 24.07.2026

  • 36 Баба ти

    7 2 Отговор
    Бош-лаф приказки. Никакво ПВО на САЩ или Турция не може да спре иранските балистични ракети, особено свръхзвуковите. Над Турция те са в апогея си, недодостижими за всякакви системи. А при приземяване (евентуално към Безмер) скоростта им става свръхзвукова 6-10 маха, неуловими за прихващане, освен с лазер, който сме виждали само на снимки.

    15:36 24.07.2026

  • 37 точно така е

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Зеления":

    Има съществени разлики между първото и второто разполагане на самолетите цистерни.
    Второто разполагане е значително по-рисково по ред причини.
    Останалото е почти правилно.

    15:38 24.07.2026

  • 38 Иван

    5 1 Отговор
    Айде пак се наточиха да крадат от децата та чак от правнуците родните корумпета. Ракети, комплекси, милиарди и милиарди от фалиралата и разграбена отдавна крепостна държава, с окрадени резерв и сто милиарда дълг. Вижда се, че започват да ни подготвят за поредните ограбвания. Корупция. А защита защо? Защото приеха няколко самолета на държава, която няма нищо общо с политиката на НАТО и с която нямаме нищо общо. Защо нападаме Иран?! И защо ще плащаме десетки милиарди за защита заради тази авантюра на политиците тук и сащ? Тези системи по никакъв начин не могат да ни предпазят при евентуална заплаха от Турция, Русия или който и да е регионален играч. Та ние нямаме армия. А техните са огромни. А и никой не ни напада. Единствено ги предизвикваме с бази на чужда държава, сащ, с която нямаме нищо общо. Дори визи ни трябват за там.

    Коментиран от #42, #46

    15:40 24.07.2026

  • 39 Без име

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Смешник":

    Софиянци сами ще ги изгонят след като ще им се наложи да ходят с памперси.

    15:43 24.07.2026

  • 40 Аре, стига шубе!

    4 4 Отговор
    Иранците заплашиха над сто страни досега, но целят само петрола на комшиите си, щото им е конкуренция.
    С нас ще се занимават. Аман от глЮпости Безмер-ни.

    15:43 24.07.2026

  • 41 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Не знам..... Видях ,че авторката се позовава на Руслан Трад и спрях с четенето, А иначе заглавието беше интригуващо....

    15:44 24.07.2026

  • 42 питащи

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Иван":

    Добри въпроси, но са без разумен управленски отговор.

    15:44 24.07.2026

  • 43 На Иран едва ли му пука

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Удри, Иране, удри":

    за воплите на някаква безмозъчна копейка.

    15:45 24.07.2026

  • 44 Летец Пешеходец

    5 5 Отговор
    За турската противовъздушна отбрана не знам, но се оказа, че всъщност руската ПВО е свалила вчера падналият Су-57, а не е било техническа повреда. Украинските спецове от СБУ са успели да разбият кодовете на "БАРС МОСКВА" и са насочили огънят на ПВО комплекса срещу руският изтребител. Сега по високите ешелони в руското командване се усеща напрежение- кой ще го "отнесе"?

    Коментиран от #50, #64

    15:46 24.07.2026

  • 45 Шамфастък

    2 1 Отговор
    Може,ако имат Орешкин!

    15:47 24.07.2026

  • 46 Като не те кефи, заминавай за руския рай

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Иван":

    Обаче ще ти искат виза братушките ти. На САЩ са се метнали.

    15:47 24.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Тотомир

    0 1 Отговор
    Великите български класически празноглавци, леко и полека взеха да се замислят, за онова което може и да се случи на родна България!

    Коментиран от #55

    15:51 24.07.2026

  • 49 Някой

    1 1 Отговор
    Не е въпросът дори каква е вероятността да ударят, а че се предизвиква желание за това. Иран удря точно такива бази, но тук е неудобно. Предното е престъпление по НК, раздел 2 предателство и шпионство, чл 98, ал 1 - насърчаване към военно действие срещу републиката с 5-15 години затвор.
    Така че това е просто престъпление и предателство!

    15:54 24.07.2026

  • 50 Споко

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Летец Пешеходец":

    Не ги мисли ! Пак ще си го изкарат върху "героите на Украйна" .

    15:56 24.07.2026

  • 51 Ппп

    1 1 Отговор
    И като си помисля, че някои жълтопаветници ще повярват на автора на статията... Много глупави хора, с тесен мироглед, но иначе се зоват интелектуалци, а другите дето работят и плащат данъци са простолюдие за тях. Браво

    15:58 24.07.2026

  • 52 Володя

    0 0 Отговор
    Господи, Боже, Докъде я докараме, пак и отново! Разчитаме на Турция за да пазим България! Велик е Алах! Помагай на България, че то тук божи чада няма!!!
    Политици, също!

    15:59 24.07.2026

  • 53 .....

    0 0 Отговор
    Да бе, по напреко през пакистан

    16:02 24.07.2026

  • 54 Копейка в шок

    1 0 Отговор
    Най лошото за на копейките е ако загине от братски огън на аятоласите или от любимият ни вожд Путя Первий.
    Остава ми вечер презглава да се завивам с руското знаме и с портрета на Путя До гърдите.

    16:04 24.07.2026

  • 55 НАТО

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Тотомир":

    Да бе

    16:05 24.07.2026

  • 56 Кой ще ни спаси?

    1 0 Отговор
    Соломон Паси!

    Коментиран от #59

    16:07 24.07.2026

  • 57 Пропускате какво имат

    1 0 Отговор
    и използват иранците. Имат и ползват хиперзвукови ракети с далечен обсег, с които могат да достигнат не само Бъъъълария но и западналите подлоги, без да може някой да ги спре, защото няма ефективна защита срещу хиперзвукови ракети освен руснаците, и китайците. Така, че ако решат няма какво да ги спре, а от Безмер и околностите няма да остане нищо от такъв удар.

    16:07 24.07.2026

  • 58 Зависи !

    1 0 Отговор
    Какво Оръжие !

    Ще Използва !

    16:16 24.07.2026

  • 59 Ша Видим !

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Кой ще ни спаси?":

    А Може Би Не !

    16:17 24.07.2026

  • 60 Напротив, ще думне

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Безмер и няма да остане нищо не само от него, но и околностите му. Така, че за нас бая удар ще бъде и много болезнен и никой няма да може да ни спаси от удара ако решат. Просто иранците имат ракети които не могат да бъдат свалени защото са хиперзвукови, а краварите свършиха за себе си ракетите РАС 3 на Пейтриот,които са безсилни срещу хиперзвуковете ракети и използват вече старите модели, за които дори балистиката е проблематична за сваляне. Можем единствено да се надяваме тайно,че "лошите" руснаци ще ги помолят да не стрелят по нас. Но това са само надежди ,може и да не се сбъднат. Иначе от краварника и от нека дър но то нато нищо не се надявайте.

    16:17 24.07.2026

  • 61 Би ли научил правописа,

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    преди да се пробваш нещо да напишеш. Дразнещо е неграмотник пълен с елементарни пропуски от 3 клас да се опитва да бъде фактор.

    16:20 24.07.2026

  • 62 С 300 не е система която

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "🦁ЩЩД🦁":

    може да противодейства на иранските хиперзвукови ракети. Дори С 400 на турците,не е в състояние ад се справи с такива ракети. Руската С 500 е друга бира,както и системата "Пересвет" на руснаците,но ние такива чудеса нямаме,а и С 300 е под въпрос дали имаме или не е вече на скрап превърнат в WCкрайна,защото оня тъпранеко ги дари гада му долен.

    16:25 24.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 На колко пътечки си от белото на

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Летец Пешеходец":

    киевския наркоман, бълваш такива лъжи на килогарма,като си мислиш,че някой ще ти повярва. Паднал бил първо някакъв Су 35 във велик бой с 3 Фи 16 и 5 Патриота,сега нова лъжа без да се наговорите как да лъжете еднакво пък Су 57 свалили,а преди това се лееше пропаганда,че Су 57 въобще не се ползват в конфликта. Лъжа ,след лъжа и сами се оплетохте в паяжината от лъжи от собствената ви гьобесова кухня за лъжи и пропаганда.

    16:35 24.07.2026

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