Полша официално зае изчаквателна позиция и даде „още малко време“ на Володимир Зеленски да преразгледа указа си за именуване на Центъра за специални операции „Север“ с почетното наименование „В името на героите на УПА“ (Украинската въстаническа армия), преди Варшава да предприеме дипломатически ответни мерки, предаде Liga.net.

Прессекретарят на полския президент Рафал Лескевич потвърди, че Варшава очаква реакция или директно обаждане от Киев, определяйки решението на Украйна като „позорно“.

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Полско-украинските отношения се обтегнаха сериозно, след като на 26 май 2026 г. Зеленски подписа указа.

В Полша тази организация е отговорна за масовите кланета и етническото прочистване на поляци в областта Волин през 1943 г.

Полският президент Карол Навроцки предложи официално да бъде отнет Орденът на Белия орел от Володимир Зеленски. Това е най-високото държавно отличие на Полша, връчено на Зеленски през 2023 г. Прессекретарят Лескевич уточни, че Навроцки няма да вземе окончателно решение за ордена преди гостуването си в САЩ по покана на Доналд Тръмп. Варшава съзнателно дава няколко дни отсрочка с думите „дипломацията обича тишината“ и надеждата, че Киев сам ще отмени указа.

Източник от средите на украинското разузнаване и властите в Киев заяви за медиите, че Украйна няма намерение да променя името на подразделението, въпреки острата критика. Външното министерство на Украйна коментира, че за техните военни УПА е символ на съпротива срещу имперската политика на Москва и не е насочено срещу Полша.

Легендарният бивш президент Лех Валенса публично свали значката с украинското флагче от ревера си и обвини Зеленски, че обижда паметта на загиналите поляци. Бившият посланик на Полша в Украйна Бартош Цихоцки върна своя украински орден за заслуги в знак на протест.

В град Люблин местните власти официално свалиха украинското знаме от сградата на кметството, където то висеше от началото на руската инвазия.

Полският премиер Доналд Туск също разкритикува решението, заявявайки, че на украинската страна „ѝ липсва чувствителност“ по историческите въпроси.