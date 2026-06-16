Украински дронове подпалиха нефтена база край Краснодар, руснаците атакуваха Запорожка и Днепропетровска област

При украинска атака с дронове тази сутрин избухна пожар в нефтена база в станция Полтавская, намираща се в Красноармейски район на Краснодарския край на Русия.
Регионалният оперативен щаб на Кубан и местните служби за спешна помощ съобщават, че пожарът в обекта е възникнал вследствие на падане на отломки от прехванати украински безпилотни летателни апарати.
Според официалната информация няма загинали или ранени при инцидента. За ликвидирането на пламъците на територията на нефтобазата веднага са изпратени 32-ма пожарникари и 7 единици специализирана техника.
Заради нападението и потенциалната опасност властите временно затвориха движението по автомобилния път, свързващ станица Полтавская с хутор Трудобеликовски.
През изминалата седмица в същия регион бяха поразени няколко други стратегически обекта, сред които нефтопреработвателният завод „Афипски“ и терминалът „Таманнефтегаз“.
Освен района на Полтавская, опасност от безпилотни апарати бе обявена по цялото Черноморско крайбрежие. Около 19:00 ч. вчера сирени се задействаха в Анапа, Геленджик и Новоросийск, а по-късно (около 20:45 ч.) – в Сочи и Сириус. Към 23:00 ч. украински безпилотни апарати бяха забелязани и в Славянския район. Наложи се международното летище в Сочи временно да спре работа.
В Белгородска област местните власти съобщиха за поредни нощни нападения с FPV-дронове срещу населени места в близост до границата, нанасящи щети по енергийната инфраструктура и жилищния сектор.
В окупираните от Русия територии на Донецка област, според данни от местните назначени власти, при нощни удари с дронове по ключови пътни артерии (включително трасето Донецк - Мариупол) има ранен цивилен гражданин и нанесени щети по автомобили и гражданска инфраструктура.
Съобщава се и за възникнал пожар в резервоар с гориво в Ярославска област, като разследващите проверяват вероятна намеса на дронове с голям обсег.
Пожарът там продължава вече втори ден, след като обектът бе успешно атакуван от украински дронове в нощта срещу неделя (14 юни). Нападението бе насочено срещу нефтобазата „Темп“ на Росрезерв, разположена в района на град Рибинск (на повече от 700 км от границата с Украйна).
Това е стратегическо предприятие от системата на държавния резерв на Руската федерация, което съхранява запаси от бензин и дизелово гориво за военни нужди. В парка му има над 60 резервоара за гориво. Според украински източници операцията е проведена от Центъра за специални операции „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).
Нощната атаката е част от продължаващата засилена кампания на украинските сили за нанасяне на удари по логистичната и енергийната инфраструктура на Русия, захранваща военната машина.
Тази нощ руските сили нанесоха поредна вълна от въздушни удари по територията на Украйна, като основните съобщения и данни от терена сочат, че атаката е била концентрирана предимно в южните, източните и централните региони.
Съобщава се за удари в района на Василивка (Запорожие) и Синелниково (Днепропетровска област), където са поразени складове и военна инфраструктура.
Регистрирани са изстрелвания на планиращи бомби по обекти в Сумска и Запорожка област, както и касетни боеприпаси в Синелниковския район.
Макар и в значително по-малък мащаб спрямо рекордната атака от предния ден (когато бяха изстреляни над 600 безпилотни апарата), през нощта бяха активирани сирени за дронове в редица централни и източни украински области.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 Какъв
До коментар #4 от "Удриии световен лидер Зеленски":световен лидер е Зеления престъпник ?
Коментиран от #26
04:52 16.06.2026
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11 подпалили ууукрите
Коментиран от #12
05:06 16.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Време е
Хахахаха
05:47 16.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Не бяга ли 14
До коментар #3 от "Това го слушаме...":дето за 14 години руснаците не могат да превземат и две села?
Коментиран от #33
06:03 16.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Вали ли черен дъжд?
Коментиран от #19
06:15 16.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Оня
06:22 16.06.2026
21 Владимир Путин, президент
Вчера трима убити и девет ранени, сегодня пък пламнали рафинерии, заводи. Ами завтра ??? Истинско БЕЗОБРАЗИЕ, таваришчи....☝️😄
06:23 16.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Руснак без крак...
До коментар #22 от "Путин":Кажи му руснак и го сгази с крак.
Добре че се отърваме от тая напаст некадърна.
В нефт гази до колене, гладно ходи ☝️
06:28 16.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 В Киев за три дни
06:45 16.06.2026
26 2554
До коментар #6 от "Какъв":Лидер който обра лайката на фашиста Путлер.
06:46 16.06.2026
27 Крим бил полуостров
06:50 16.06.2026
28 био био
Коментиран от #30, #37
06:55 16.06.2026
29 Българин
06:55 16.06.2026
30 гру гайтанджиева
До коментар #28 от "био био":Оказа се руски фейк.Тълди Габард затова я изгониха от ЦРУ.
06:57 16.06.2026
31 ВВП
Не господин Президент!
Защо?
Не стигат чувалите!
Така няма да стане ! Викайте оня дето изследваше газовите камери на швабите! Задръстили сте улиците с урки не може да мине човек!
06:59 16.06.2026
32 Мишел
07:00 16.06.2026
33 Мишел
До коментар #16 от "Не бяга ли 14":Не си забелязал, че за 14 години Украйна е загубила 115000 кв.км., над 300 населени места и 8 града.
Коментиран от #38, #40
07:05 16.06.2026
34 Факти
07:07 16.06.2026
35 Лъжи
Руснаците сами си палят заводите, за да си тренират пожарната.
07:08 16.06.2026
36 Механик
07:09 16.06.2026
37 Учител
До коментар #28 от "био био":Такавя глупост може да напише човек, който е ходил на училище до 8-ми клас, бъркал си е в носа и е завършил с пълно 2.0.
Коментиран от #41
07:10 16.06.2026
38 всяка сутрин
До коментар #33 от "Мишел":Всяка сутрин милиарди хора по света се събуждат с усмивка, че не са се родили руснаци.
07:11 16.06.2026
39 Копейка
07:11 16.06.2026
40 Гресирана ватенка
До коментар #33 от "Мишел":Но за сметка на това забелязваме,че напоследък си го слагаш без грес 😁
07:13 16.06.2026
41 Мишел
До коментар #37 от "Учител":Данните са от картите на войната.
07:16 16.06.2026