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Украински дронове подпалиха нефтена база край Краснодар, руснаците атакуваха Запорожка и Днепропетровска област
  Тема: Украйна

Украински дронове подпалиха нефтена база край Краснодар, руснаците атакуваха Запорожка и Днепропетровска област

16 Юни, 2026 04:34, обновена 16 Юни, 2026 05:37 1 807 41

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  • украйна

Съобщава се за атаки на ВСУ срещу Белгородска и Ярославска област, както и по окупирани от Русия територии в Донецка област

Украински дронове подпалиха нефтена база край Краснодар, руснаците атакуваха Запорожка и Днепропетровска област - 1
Снимка: NGS.RU
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При украинска атака с дронове тази сутрин избухна пожар в нефтена база в станция Полтавская, намираща се в Красноармейски район на Краснодарския край на Русия.

Регионалният оперативен щаб на Кубан и местните служби за спешна помощ съобщават, че пожарът в обекта е възникнал вследствие на падане на отломки от прехванати украински безпилотни летателни апарати.

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Според официалната информация няма загинали или ранени при инцидента. За ликвидирането на пламъците на територията на нефтобазата веднага са изпратени 32-ма пожарникари и 7 единици специализирана техника.

Заради нападението и потенциалната опасност властите временно затвориха движението по автомобилния път, свързващ станица Полтавская с хутор Трудобеликовски.

През изминалата седмица в същия регион бяха поразени няколко други стратегически обекта, сред които нефтопреработвателният завод „Афипски“ и терминалът „Таманнефтегаз“.

Освен района на Полтавская, опасност от безпилотни апарати бе обявена по цялото Черноморско крайбрежие. Около 19:00 ч. вчера сирени се задействаха в Анапа, Геленджик и Новоросийск, а по-късно (около 20:45 ч.) – в Сочи и Сириус. Към 23:00 ч. украински безпилотни апарати бяха забелязани и в Славянския район. Наложи се международното летище в Сочи временно да спре работа.

В Белгородска област местните власти съобщиха за поредни нощни нападения с FPV-дронове срещу населени места в близост до границата, нанасящи щети по енергийната инфраструктура и жилищния сектор.

В окупираните от Русия територии на Донецка област, според данни от местните назначени власти, при нощни удари с дронове по ключови пътни артерии (включително трасето Донецк - Мариупол) има ранен цивилен гражданин и нанесени щети по автомобили и гражданска инфраструктура.

Съобщава се и за възникнал пожар в резервоар с гориво в Ярославска област, като разследващите проверяват вероятна намеса на дронове с голям обсег.

Пожарът там продължава вече втори ден, след като обектът бе успешно атакуван от украински дронове в нощта срещу неделя (14 юни). Нападението бе насочено срещу нефтобазата „Темп“ на Росрезерв, разположена в района на град Рибинск (на повече от 700 км от границата с Украйна).

Това е стратегическо предприятие от системата на държавния резерв на Руската федерация, което съхранява запаси от бензин и дизелово гориво за военни нужди. В парка му има над 60 резервоара за гориво. Според украински източници операцията е проведена от Центъра за специални операции „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Нощната атаката е част от продължаващата засилена кампания на украинските сили за нанасяне на удари по логистичната и енергийната инфраструктура на Русия, захранваща военната машина.

Тази нощ руските сили нанесоха поредна вълна от въздушни удари по територията на Украйна, като основните съобщения и данни от терена сочат, че атаката е била концентрирана предимно в южните, източните и централните региони.

Съобщава се за удари в района на Василивка (Запорожие) и Синелниково (Днепропетровска област), където са поразени складове и военна инфраструктура.

Регистрирани са изстрелвания на планиращи бомби по обекти в Сумска и Запорожка област, както и касетни боеприпаси в Синелниковския район.

Макар и в значително по-малък мащаб спрямо рекордната атака от предния ден (когато бяха изстреляни над 600 безпилотни апарата), през нощта бяха активирани сирени за дронове в редица централни и източни украински области.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Какъв

    14 10 Отговор

    До коментар #4 от "Удриии световен лидер Зеленски":

    световен лидер е Зеления престъпник ?

    Коментиран от #26

    04:52 16.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 подпалили ууукрите

    9 6 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    Коментиран от #12

    05:06 16.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Време е

    6 8 Отговор
    Васалите на СИ да дигат байрако! Монголския ХАГАНАТ уйде...
    Хахахаха

    05:47 16.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не бяга ли 14

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "Това го слушаме...":

    дето за 14 години руснаците не могат да превземат и две села?

    Коментиран от #33

    06:03 16.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Вали ли черен дъжд?

    4 8 Отговор
    Блатари мръсни.

    Коментиран от #19

    06:15 16.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Оня

    5 3 Отговор
    А иначе у Константиновка и Лиман е цветя и рози викаш! Всичко е у ред там! Сменете си името ,предлагам: хумор сатира и забава!

    06:22 16.06.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    6 7 Отговор
    Трябва отбележа, че всеки ден Русия гори !!!
    Вчера трима убити и девет ранени, сегодня пък пламнали рафинерии, заводи. Ами завтра ??? Истинско БЕЗОБРАЗИЕ, таваришчи....☝️😄

    06:23 16.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Руснак без крак...

    3 8 Отговор

    До коментар #22 от "Путин":

    Кажи му руснак и го сгази с крак.
    Добре че се отърваме от тая напаст некадърна.
    В нефт гази до колене, гладно ходи ☝️

    06:28 16.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 В Киев за три дни

    2 3 Отговор
    Руски парадокс - няма горива по бензиностанциите, а в същото време вали нефт от небето... По последни данни цената на магаретата се е увеличила трикратно!!!

    06:45 16.06.2026

  • 26 2554

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Какъв":

    Лидер който обра лайката на фашиста Путлер.

    06:46 16.06.2026

  • 27 Крим бил полуостров

    1 3 Отговор
    Ама вече е остров.

    06:50 16.06.2026

  • 28 био био

    3 2 Отговор
    Припомняме, че Службата на директора на Националното разузнаване преди това публикува доказателства за финансиране от САЩ на биолаборатории в повече от 30 страни, включително Украйна. Оказва се, че една от основните цели на специалистите от лай НАТО и Украйна е била да създадат оръжия, насочени към определена етническа група – руснаците. Според данни на руските спецслужби дейността на биологичните лаборатории, под наблюдението на военни специалисти от САЩ и лай НАТО, е започнала още през 2005 година.

    Коментиран от #30, #37

    06:55 16.06.2026

  • 29 Българин

    2 3 Отговор
    Зеленски подпали ватняците.

    06:55 16.06.2026

  • 30 гру гайтанджиева

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "био био":

    Оказа се руски фейк.Тълди Габард затова я изгониха от ЦРУ.

    06:57 16.06.2026

  • 31 ВВП

    1 2 Отговор
    Извозихте ли труповете от Константиновка?
    Не господин Президент!
    Защо?
    Не стигат чувалите!
    Така няма да стане ! Викайте оня дето изследваше газовите камери на швабите! Задръстили сте улиците с урки не може да мине човек!

    06:59 16.06.2026

  • 32 Мишел

    3 1 Отговор
    В Киев е ударена киностудия Довженко, в която Fire point е сглобявало безпилотници.

    07:00 16.06.2026

  • 33 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Не бяга ли 14":

    Не си забелязал, че за 14 години Украйна е загубила 115000 кв.км., над 300 населени места и 8 града.

    Коментиран от #38, #40

    07:05 16.06.2026

  • 34 Факти

    1 1 Отговор
    Дрогираният клоун е в Кремъл. Опиянен от власт разсмива света със своята некадърност.

    07:07 16.06.2026

  • 35 Лъжи

    2 1 Отговор
    Няма такова нещо. Украйна е победена.

    Руснаците сами си палят заводите, за да си тренират пожарната.

    07:08 16.06.2026

  • 36 Механик

    1 1 Отговор
    Уууудри!

    07:09 16.06.2026

  • 37 Учител

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "био био":

    Такавя глупост може да напише човек, който е ходил на училище до 8-ми клас, бъркал си е в носа и е завършил с пълно 2.0.

    Коментиран от #41

    07:10 16.06.2026

  • 38 всяка сутрин

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Всяка сутрин милиарди хора по света се събуждат с усмивка, че не са се родили руснаци.

    07:11 16.06.2026

  • 39 Копейка

    1 0 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    07:11 16.06.2026

  • 40 Гресирана ватенка

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Но за сметка на това забелязваме,че напоследък си го слагаш без грес 😁

    07:13 16.06.2026

  • 41 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Учител":

    Данните са от картите на войната.

    07:16 16.06.2026

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